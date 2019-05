OTSEPILT ja -BLOGI | Jüri Ratas, Martin Helme ja Jüri Luik annavad riigikogu ees aru

Ratas vastab küsimustele eelarve tasakaalu, eelarvevalikute, eelarvestrateegia, karistusseadustiku, valitsuse tegevuse, II pensionisamba, riigieelarve prioriteetide, jalgrattataristu arengu toetamise, sõnapidamatuse, piiri ehituse ning valitsuse ühtsuse kohta.

Helme vastab küsimustele riigi eelarvestrateegia ning aktsiiside langetamise mõju kohta.

Luik vastab küsimusele kaitsekoostöö kohta.

Riigikogu infotund 29.05

Ratas: "Läti käitumine mõjutab selgelt piirikaubandust Eesti-Läti vahel." Ta lisas, et rääkis sellest teemast naabritega eile Brüsselis.

Ratas: kui räägime alkoholipoliitikast, siis igal juhul tuleb teha kõik selleks, et vähendada õnnetusjuhtumeid ja surmasid. Tarbimine on jäänud samale tasemele. Piirikaubanduse probleem on. Loodame, et see lõuna poolt see väheneb ja põhja poolt vaadates tarbimine suureneb.

Ratas: olen lugenud, et Läti kaalub seda. Kui palju nad seda teevad, seda ei ole öeldud. Ei vasta tõele, et alkoholiaktsiisi langetamise tõttu jääb mõnes valdkonnas palgatõus ära.

Ossinovski uurib Rataselt, kas talle tuli üllatusele, et Läti alkoholiaktsiisi hinda plaanib langetada ning kuidas ta võtab alkoholisurmade eest vastutuse.

Ossinovski: strateegiliste investeeringute kontekstis pole te suutnud mitte midagi.

Esimene otsus, mille valitus tegi, on Ratase sõnul see, et teadus- ja kaitsekulude pealt ei hoita kokku. 1% pole veel loobutud, toonitas ta.

Algatuseks tunnustas Ratas Ossinovski huumorimeelt. "See ei ole opositsioonis kuskile kadunud." Kumb valitsus on parem , sellelel annab peaministri sõnul arutust aeg. "Seda ei saagi praegu hinnata."

Jevgeni Ossinovski: "Hea Jüri, ma olen sinuga nõus. Eelmine valitsus on praegusest palju parem." Midagi nii piinlikku, kui praegune eelarve, pole ta oma sõnul varem näinud. "Ma kõrvalt vaatan, et see rehavars käib iga päev vastu pead sulle suure hooga, kahju on vaadata. Kas sa ei suuda neid EKRE mehi vaos hoida või miks sa nii teed?"

Ratas: Eelarve tasakaaluni jõuame sammhaaval. See on majandusele parem, kui järsk kulude kärpimine.

Urmas Kruuse: on ääretult oluline, et hoiaksime eelarve distsipliini. Kuidas te enda kõrval istuvale rahandusministrile selgitate konservatiivset eelarvepoliitikat? Pole mõistlik lasta suurde miinusesse.

Ratas ütles, et on alati seisnud eelarve tasakaalu eest.

Rõivas: "Kahtlustan, et tegemata jäävad asjad nüüd, kui hakkate kärpima."

Peaminister Jüri Ratas toonitas, et valitsus jätkab konservatiivse majanduspoliitikaga. Eelarve puudujäägid olid suured ka Rõivase valitsuse ajal, ütles Ratas.

Esimene küsimus tuleb Taavi Rõivaselt: kuidas oleme jõudnud olukorda, kus kesk kasvavat majandust on eelarve miinuses ja valitsus räägib kärpevajadusest ning antud lubadusi pole võimalik täita?

Kell sai 12, algas riigikogu infotund. Kohal on 51 rahvasaadikut.