OTSEPILT ja -BLOGI | Jüri Ratas, Martin Helme ja Jüri Luik annavad riigikogu ees aru

Ratas: kõik ministrid peavad seadusele alluma. Politsei on mentlust alustanud. Oma hinnangut ta selles küsimuses ei andnud.

Järgmine teema on karistusseadustik. Erkki Keldo (Reformierakond) pärib peaministrilt Mart ja Martin Helme pühapäevase valimisagitatsiooniseaduse rikkumise pärast: kumbki minister ei ole seda rikkumist kahetsenud ega selle eest vabandanud. Kuidas te seda kommenteerite. Kas te ei näe probleemi, et siseministrile alluv asutus peab tema suhtes läbi viima menetlust?

Kruuse: kuidas saab teid peaministrina tõsiselt võtta, kui teie allkiri ei kehti? Ratas: olen seisukohal, et avaliku sektori panus teadusesse peab olema 1%. Ma ei ole seda allkirja ja põhimõtet tagasi võtnud. Saate ju aru, et seda küsimust on mugav ja õige küsida. Selle allkirja hind tähendab, et 1 % on hinnanguliselt 590 miljonit. Seda võimekust riigil praegu ei ole. Teadus- ja arendustegevuse rahastust ei vähendata.

Ratas: muutunud on see, et rahaline mõju on eelarveneutraalne. Alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole näidanud üks ühele, et inimesed tarbiks alkoholi vähem. Eelarvele on see olnud kaotus.

Riina Sikkutil on küsimus eelarve kohta: mis on need uued argumendid, mis panevad sind alkoholipoliitika osas meelt muutma? Oled öelnud, et aktsiistõus peab olema kõrgem palgatõusust, sest muidu muutub alkohol liiga kättesaadavaks? Kuidas ühiskondlikud kahjud, mida alkohol põhjustab, on väärt selle riski võtmist?

Ratas: sa selle esimese tunni jooksul tood nii palju võrdlusi sisse ja tahad ennast võrrelda nii paljudega. Mis on siis juhtunud? Selge on see, et majanduskonjunktuur, mis oli aastaid, see ei rahuldanud ja seal oli vaja värskendust. Võib vaielda, kas majanduskasv oli üle meie võimete. Meile kõigile on oluline riigi efektiivsemaks tegemine. Praegu on hea moment seda teha.

Rõivas: 2005-2007 ei lähtutud ei Eestis ega Euroopa Liidus struktuursest tasakaalust. On täiesti ebamoraalne heita ette midagi sellele valitsusele, kes toona eelarvet plussis hoidis. 2014-2016 sai ka eelarve plussis hoitud. Kui tasakaalus eelarve ja positiivne eelarve on dogma, siis ainult selliseid dogmasid me vajakski.

Ratas: tore, et teil emotsiooni jätkub ka sellesse koosseisu! Loomulikult pean hindama seda praeguse situatsiooni järgi. Ma ei saa seda teisiti teha. Teate ise ka, mis hetkel tasub reserve koguda ja mis hetkel raha oma väärtust kaotab. Praegu on targem maksta osa oma võlga tagasi. Eesti ühiskond on tugevalt numbriusku. Oleme lähtunud tugevalt eelarve struktuursest tasakaalust. Tänane valitsus teeb nüüd seda tööd, et eelarve taas struktuursesse tasakaalu tuua.

Sõerd: 2005-2007 oli eelarve ülejäägis. See, et te toona mitte kehtinud meetodiga annate vale hinnangu, ei ole kohane. Toona koguti reserve. Kuidas teil on jultumust ette heita toonasele valitsusele, et oleks pidanud rohkem reserve koguma? Te ise olete ära kulutanud kõik reservid ja viinud eelarve struktuursesse ja nominaalsesse miinusesse. Te ei kogu sentigi reservidesse!

Ratas: Kui teha praegu väga järsk kärbe, see oleks kogu riigi toimimisele ja erinevate sektorite jaoks väga keeruline. Aktsiisid ei laekunud eelmise aasta lõpus samas suurusjärgus ning mitmed kulud olid suuremad, kui oodatud, nt sotsiaalvaldkonnas.

Järgmise punktina on päevakorras eelarvestrateegia. Aivar Sõerd pöördus Ratase poole: palun selgitage seda olukorda, et piirikaubanduse tõttu on vaja hakata majandust maha jahutama.

Helme: majanduskasv on vähenemas, seda kõik analüüsid ütlevad. Eurorahade kasutamisest väljumise strateegia on töös. Kas ma olen nelja nädala jooksul jõudnud end kõigega detailselt kurssi viia? Põhiaur on läinud RESi tegemise peale.

Kruuse: kas olete ministeeriumitelt välja nõudnud eurorahadest väljumise strateegia?

Rahandusminister Martin Helme alustab kriitikaga opositsiooni ja meedia suunas: kui algul räägiti, et me raiskame raha, siis nüüd süüdistatakse, et oleme koonerid, kes mitte kuskile raha ei jaga. "On arvestatud, et eurorahade kasutuselevõtu kaasfinantseerimine meil järgmisel perioodil suureneb, ja see on eelarvestrateegiasse sisse kirjutatud."

Luik ütles, et liitlassuhe on lahingus sepistatud. Koalitsioonileppes ei ole tema sõnul öeldud midagi, mis võiks seda kahjustada.

Rõivas: kui räägime sellest, et iga riik olgu enda eest väljas ja Euroopa Liit on paha, siis mulle jääb mulje, et võib tekkida oht, et mõni meie liitlane võib ka arvata, et olgu Eesti siis enda eest väljas. Kuidas vältida seda?

Luik: Eesti maine hoidmine on meie kõigi töö. Kui tahame probleeme tulevikus vältida, siis peame probleeme täna vältima. Partneritega suheldes ei ole probleeme.

Urmas Kruuse: lepingud, mis te laual, on jõudnud sinna inertsist eelmiste valitsuste tööle. Praegune olukord on hoopis teine. Olete varem öelnud, et peame oma kaitse rajama partnerlussuhetele. Kuidas te saate väita, et meie kaitsekoostöö pole ohus, kui näeme soovi neid asju muuta?

Luik ütles, et julgeolekualane koostöö toimib probleemideta ja temal on süda rahul.

Heiki Kranich küsimus on suunatud kaitseministrile. Ta ütles, et Eesti kaitsevõime sõltub suurel määral läänepartneritest, kuid viimati on ajakirjanduses ilmunud üsna palju kirjeldusi sellest, kuidas on üks koalitsioonipartner käitunud või midagi välja öelnud. "Kas meie koostöö meie läänepartneritega on saanud kuidagi kahjustada, kas seal on tekkinud probleeme või olete siiani suutnud oma selgituste ja vabandustega probleemid ära hoida?"

Ratas: "Läti käitumine mõjutab selgelt piirikaubandust Eesti-Läti vahel." Ta lisas, et rääkis sellest teemast naabritega eile Brüsselis.

Ratas: kui räägime alkoholipoliitikast, siis igal juhul tuleb teha kõik selleks, et vähendada õnnetusjuhtumeid ja surmasid. Tarbimine on jäänud samale tasemele. Piirikaubanduse probleem on. Loodame, et see lõuna poolt see väheneb ja põhja poolt vaadates tarbimine suureneb.

Ratas: olen lugenud, et Läti kaalub seda. Kui palju nad seda teevad, seda ei ole öeldud. Ei vasta tõele, et alkoholiaktsiisi langetamise tõttu jääb mõnes valdkonnas palgatõus ära.

Ossinovski uurib Rataselt, kas talle tuli üllatusele, et Läti alkoholiaktsiisi hinda plaanib langetada ning kuidas ta võtab alkoholisurmade eest vastutuse.

Ossinovski: strateegiliste investeeringute kontekstis pole te suutnud mitte midagi.

Esimene otsus, mille valitus tegi, on Ratase sõnul see, et teadus- ja kaitsekulude pealt ei hoita kokku. 1% pole veel loobutud, toonitas ta.

Algatuseks tunnustas Ratas Ossinovski huumorimeelt. "See ei ole opositsioonis kuskile kadunud." Kumb valitsus on parem , sellelel annab peaministri sõnul arutust aeg. "Seda ei saagi praegu hinnata."

Jevgeni Ossinovski: "Hea Jüri, ma olen sinuga nõus. Eelmine valitsus on praegusest palju parem." Midagi nii piinlikku, kui praegune eelarve, pole ta oma sõnul varem näinud. "Ma kõrvalt vaatan, et see rehavars käib iga päev vastu pead sulle suure hooga, kahju on vaadata. Kas sa ei suuda neid EKRE mehi vaos hoida või miks sa nii teed?"

Ratas: Eelarve tasakaaluni jõuame sammhaaval. See on majandusele parem, kui järsk kulude kärpimine.

Urmas Kruuse: on ääretult oluline, et hoiaksime eelarve distsipliini. Kuidas te enda kõrval istuvale rahandusministrile selgitate konservatiivset eelarvepoliitikat? Pole mõistlik lasta suurde miinusesse.

Ratas ütles, et on alati seisnud eelarve tasakaalu eest.

Rõivas: "Kahtlustan, et tegemata jäävad asjad nüüd, kui hakkate kärpima."

Peaminister Jüri Ratas toonitas, et valitsus jätkab konservatiivse majanduspoliitikaga. Eelarve puudujäägid olid suured ka Rõivase valitsuse ajal, ütles Ratas.

Esimene küsimus tuleb Taavi Rõivaselt: kuidas oleme jõudnud olukorda, kus kesk kasvavat majandust on eelarve miinuses ja valitsus räägib kärpevajadusest ning antud lubadusi pole võimalik täita?

