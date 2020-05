OTSEPILT ja -BLOGI | Jüri Ratas, Mart Helme ja Urmas Reinsalu annavad ülevaate elust Eestis pärast eriolukorra lõppu

COVID-19: ERIOLUKORD EESTIS JA MAAILMAS

Urmas Reinsalu: üleskutse praegu on, et mitte liikuda rahvusvaheliselt. See soovitus ka turismi osas jääb maksma. Me liigume samm-sammult ja nende sammude juures oleme valmis ka tagasilöögiks. Sellel on kaalukas tõenäosus, et see juhtub, mis nõuab siis tasakaalustavaid meetmeid. Aga me liigume praegu samm-sammult sellel teel ja väga tähtis on see, et enne järgmise sammu astumist on meil see objektiivne teadmine tõenduspõhiselt olemas.

Urmas Reinsalu: me soovime saavutada nn Balti mulli, nagu seda rahvusvaheliselt nimetatakse, millega liidetakse mingil hetkel ka Soome. Euroopa Komisjon tõi seda Balti mulli ka positiivse näitena. Homsest on seega võimalik Eesti inimestel liikuda Lätti ja Leetu tingimustel, et neil ei ole haigusnähte.

Urmas Reinsalu: vältige ka Eesti-Soome liikumisel üleliigset liikumist. Vältimatut reisimist tuleb kindlasti vältida.

Urmas Reinsalu: Eestis liiguvad ringi sajad kui mitte tuhanded inimesed, kes kannavad seda nakkust. See on reaalsus. Nad kannavad seda nakkust, mis tähendab seda, et kõik need piirangud, mida praegu administratiivselt maha võetakse, ei tähenda seda, et viirus ei levi Eestis. Kui me võõraste inimestega lävime rohkem, siis tõenäosus on suurem, et nakatutakse. Seega see 2+2 reegel ja soovitus vältida ka rahvusvahelist liikumist kehtib.

Mart Helme: me oleme vastu võtnud otsuse panna välja sadamatesse, lennujaamadesse tervisekontrollid nendele inimestele, kes soovivad anda ära testi, teha testi, et nad saaksid seda teha, et nende andmed sisestatakse, neile antakse vastus, kas neil oli positiivne või negatiive proov. Me oleme mõelnud ka, kuidas me seda praktikas teeme.

Mart Helme: meil ei ole põhjust karta, et piiride avamine (Läti ja Leeduga) toob meil kaasa mingi uue haiguse puhangu, et sealt hakkavad massiliselt sõitma haiged inimesed Eestisse. Nõue, et haigustunnustega inimesed ei või Eestisse tulla, jääb püsima. Teatud turvanõuded jäävad püsima ja toimuvad pistelised kontrollid.

Mart Helme: mitme aasta varusid ei ole mõtet koguda, sest nendega kaasneb roteerumine. see ei ole nii lihtne kui pealtnäha paistab. Ka valitsus õpib kogu aeg. Me ei tee tahtlikult midagi valesti, me võime eksida, aga me ei tee tahtlikult midagi valesti. Me püüame alati leida optimaalset lahendust.

Mart Helme: valitsusele jääb see vastutus, et meil ei tekkiks uut viiruseplahvatust, et meil ei tekkiks uusi koldeid. Me oleme saanud targemaks, me ei ole enam nii abitud seisundis kui varem. Kõik Eesti valitsused olid suhtnud varustatusse umbes niimoodi, et ei ole mõtet neid sinna hallitama koguda. Nüüd me äkki nägime, et sellest ei piisa. 4. juunil on meil selleteemaline suur arutelu, kus me ei vaata ainult isikukaitsevahendite varusid, vaid vaatame ka toidu-, kütuse-, side- ja muid varusid.

Mart Helme: me näeme praegu seda, et pendel liigub, avalikkuse arvamuse pendel liigub, avalikkuse emotsionaalne pendel liigub. Kui kaks kuud tagasi oli avalikkus seda meelt, et oli lausa toetus ja nõudmine piirangute kehtestamiseks väga suur. Valitsus käitus vastutustundlikult, optimaalselt, kehtestades piirangud eelkõige mõistes ja tajudes, et piirata tuleb koldeid. Koldeid. Me loobusime sellest. Nüüd nähes, kui laastavalt on piirangud mõjunud erinevate riikide majandustele, on paljud valitsused ära ehmunud. Eesti valitsus ei ole ära ehmunud. Alanud on võidujooks, kes kui kiiresti ja palju piiranguid ära kaotab. Ma ütlesin ka, et me võime 100% tappa majanduse väga kiiresti, aga kas me sellega ka 100% tapame viiruse - see on omaette küsimus. Ma usun, et me suutsime Eestis selle tasakaalupunkti ära tabada. Me ei ole hävitanud majandust, me ei pannud riiki kinni. Ärge kirjutage ja rääkige, et Eesti oli lukku pandud, Eesti oli kinni pandud, Eestis miski ei toimunud. Eestis inimesed liikusid tänavatel, inimesed tegid kaugtööd. Mõned valdkonnad olid lihtsalt end sunnitud sulgema, sest klientuur kadus ära, mitte et Eesti valitsus võttis neilt klientuuri ära. See ei olnud Eesti valituse otsus, need otsused sündisid üle Euroopa.

Jüri Ratas: Eesti riigi rahandus on tugevatel alustel, seda tõdeb ka Riigikontroll. Valitsuse poolt ei esinenud teadlikku ülekulutamist. Eelmistel aastatel on esinenud nii üle- kui alaprognoosimist ehk süsteemset viga ei ole kontrolli käigus tuvastatud. Kas peaminister teadis, et 2018. aasta eelarveseis oli nii halb enne 2019. aasta 3. märtsi valimisi? Mina sain sellest teada 2019. aasta aprilli alguses.

Jüri Ratas: täna arutame arutelusid ka [eriolukorra lõppemise üle]. Ma tahan tänada Riigikogu, kes õigusselgust tegelikult eilse otsusega lõi. Juhtimistasand muutub selgeks ja konkreetsemaks nii ameti- ja valitsuse tasandi osas. Jah, tõepoolest, president ei ole seda seadust veel heaks kiitnud. Aga meie valitsuses peame olema valitus valmis, kuidas me lähme edasi esmaspäeva hommikul. Minu ettepanek ega ka valitsuse ettepanek ei ole, et me pöördume 18. mail tavaellu. Ja selleks on meil vaja välja töötada seaduslikud alused, mis võimaldavad meil jätkata teatavate piirangutega.

Jüri Ratas: eile pidasin vestluse ka NATO peasekretäriga. Ta tänas, et Eesti on toetanud NATO liikmeid, meie sõpru - jutt on nii Itaaliast kui Hispaaniast. Ma ütlesin, et minu jaoks on oluline, et NATO toimib ka selle pandeemia ajal.

Jüri Ratas: mul oli eile WHO peadirektoriga telefonivestlus. Eesti pakub WHOle abi terviseandmete digitaliseerimisega. WHO peadirektor oli sellest väga huvitatud. Ma ütlesin, et kui meie tehnilised meeskonnad toimivad lähiajal edasi, siis me oleme valmis sõlmima ka vastastikust koostöölepet WHO-ga, et Eesti võiks oma kogemustega panustada just erinevate digitaalsete võimaluste väljatöötamisel.

Jüri Ratas: mul on suur rõõm ja hea meel, et alates tänasest saame üle lahe taas rohkem liikuda, kuigi seda siiski endiselt piiratud tingimustes. Et saaksime jälle vabalt Soome minna, peame püsima terved ja vaatama epidemioloogilist olukorda.

Jüri Ratas: tulevast esmaspäevast võib taas avada spordiklubid, jõusaalid, ujulad ja teha treeninguid siseruumides. Korraldada võib ka spordivõistlusi vabas õhus, kuid neil ei tohi olla pealtvaatajaid ja võib osaleda kuni 100 inimest. 1. juulist võib korraldada avalikke üritusi välistingimustes, kus ei ole osale üle 1000 inimese, siseruumides võib olla hõivatud pool ruumi mahust, aga mitte rohkem kui 500 inimest. Järgida tuleb endiselt 2+2 reeglit.

Jüri Ratas: meie soov on, kui me räägime isikukaitsevahenditest, et need varud oleksid vähemalt kaks kuud. Ja sellist erirežiimi, kui nii võib öelda, tuleks hoida 18 kuud.

Jüri Ratas: me võime täna öelda seda, et oleme saanud koroonaviiruse leviku Eestis kontrolli alla. Viiruse levik on madal ja see püsib stabiilne. Oleme läinud edasi piirangute leevendamisega samm-sammult, kuni olukord ei halve. Me peame endiselt oleme ettevaatlikud, väga vasutustundlikud oma käitumises ja suhtlemises. Meil ei ole veel vaktsiini ja kuni seda ei ole, ei saa öelda, et oleme saanud selle COVID-haigusega ühele poole. Me peame arvestama, et teine laine võib tulla ja ta võib tulla väga valusasti. Me tegeleme selleks ettevalmistamisega.

Ratas: vabadust [hilinemise pärast]. Helme (naerdes): ei vabanda välja.

Peaminister Ratas ei ole veel pressikonverentsile jõudnud, mistõttu see viibib.

Täna kell 12 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentside ruumis valitsuse pressikonverents. Kriisibriifi praegu plaanis pole. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratase kõrval siseminister Mart Helme ning välisminister Urmas Reinsalu.

Ööpäevaga lisandus 7 positiivset testiViimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1044 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 7 ehk 0,7 protsenti osutusid positiivseks.Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid 5 positiivset testi tulemust laekusid Harjumaale (neist 3 Tallinna) ja 2 Pärnumaale.14. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 44 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud koju saadetud 284 inimest, lõpetatud 294 haigusjuhtumit.Tänase seisuga on 909 inimese (67,3%), haigusjuhtum lõpetatud ehk inimene on terveks tunnistatud. 442 inimese puhul (32,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist.Eelmise ööpäeva jooksul laekus surmateatis ühe surmajuhtumi kohta kodus - suri 85-aastane naine Saaremaal. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 62 inimese elu.Eestis on kokku tehtud 67 130 esmast testi, nendest1 758 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

USA süüdistab Hiinat katsetes vaktsiiniuuringuid varastadaUSA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja küber- ja taristujulgeoleku agentuur (CISA) hoiatasid teadlasi, et Hiina valitsusega seotud häkkerid püüavad varastada uurimisandmeid ja intellektuaalset omandit, mis on seotud COVID-19 ravi ja vaktsiinidega."Hiina jõupingutused nende sektorite sihikule võtmisel ohustavad tõsiselt meie riigi toimetulekut COVID-19-ga," teatasid agentuurid avalduses, toomata välja tõendeid süüdistuste kinnituseks.

Itaalia arstid leidsid seose Covid-19 ja ränga haiguse vahel Itaalia arstid on teatanud esimestest selgetest tõenditest seostest Covid-19 ja harvaesineva, ent ränga autoimmuunhaiguse vahel, mille tõttu mõnel lapsel tuleb intensiivraviosakonnas läbida elupäästev ravi. Haiguse olemus jääb arstidele esialgu veel mõistatuseks, kuid haiglate teatel on mitmete laste sümptomid väga sarnased sellistega, mis kaasnevad toksilise šoki või Kawasaki sündroomiga.

Tallinn peseb tänavu tänavaid senisest enam Tallinna linn on otsustanud, et pealinna tänavaid tuleb tänavu suvel varasemast rohkem pesta, ütles pealinna meer Mihhail Kõlvart Vikerraadio hommikusaates, vahendab ERR. "Oleme otsustanud, eelkõige viiruse pärast, et tänavaid tuleb varasemast rohkem pesta, paneme sinna lisaressurssi," lubas Kõlvart. Ta lisas, et linn peab olema puhas ka sellepärast, et tõenäoliselt jäävad inimesed selleks suveks rohkem Tallinnasse. https://www.facebook.com/tallinnalinn/videos/245429776664684/

INFOKSTäna kell 12 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentside ruumis valitsuse pressikonverents. Kriisibriifi praegu plaanis pole. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratase kõrval siseminister Mart Helme ning välisminister Urmas Reinsalu.

Eesti Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepaneku hüvitada ka juunikuu töötasud. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-tootukassa-noukogu-teeb-ettepaneku-huvitada-juunikuu-tootasud-karmimatel-tingimustel?id=89851861

Tuli ka küsimus selle kohta, et kui näiteks naaberriigid oma piire avavad, kas see pole praegust situatsiooni ehk arvestades liiga enneaegne? Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides vastas, et tema arvates see nii pole ja tõi muuhulgas näiteks Balti riigid, kes kavatsevad omavahel piirid avada.

Pressikonverentsil on tõusnud üheks teravaks küsimuseks (juba mitu ajakirjanikku on küsinud seda mitu korda ja juba väga emotsionaalselt) lennufirmade ja reisiettevõtete tegevus, kes ei soovi maksta ärajäänud reiside eest hüvitisi, vaid annavad vastu vautšereid. "Kas tõesti on suurtele riikide kuuluvate lennufirmade rahakott olulisem, kui tavainimese oma?," küsiti teravalt. Väidetavalt on ligi 15 EL-i riiki, kus sellised rikkumised toimuvad. Volinikud on vastanud sellele sisuliselt ühe sõnumiga: me oleme saatnud välja kirja ettepanekutega need rikkumised lõpetada. Kui see ei aita, siis vaatame edasi. Hetkel tuleb teha kindlaks, kas ja millises mahus on rikkumised aset leidnud.

Euroopa Komisjoni pressikonverentsil on korduvalt rõhutatud ka seda, et tungiv soovitus on terveks suveks ükskõik mis reisisituatsioonis ikkagi proovida jälgida juba teada-tuntud meetmeid: 2+2 reegel, mask ees, käte desinfitseerimine jne.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides: me ei palu inimestel oma puhkusi edasi lükata või ära jätta, meie sõnum on, et tuleva suve reisimised savad olema teistsugused ja sellega tuleb arvestada. Samuti lisaks, et me ei pea piirikontrolli efektiivseks meetmeks viirusega võitlemiseks.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Adina Valean: minult küsitakse tihti, et kuna saab jälle reisida. Minu jaoks on olnud hetkel võtmeküsimus aga, et kuidas saab reisida. Lisaks peab säilima lennureisijatele õigus küsida transpordi-ja reisifirmadelt ärajäänud reiside tõttu hüvitist ja seda saada.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides rõhutas, et täna esitatud plaan on esimene suurem samm leidmaks taskaalu haiguse ja reisimise vahel. Tema sõnul ei saa reisimine olema enam kunagi päris selline, nagu ta oli enne kriisi.

Hetkel on sisuliselt kõik pressikonverenstil kõnelenud kõrged volinikud rõhutanud ka, et viirus pole kuhugi kadunud. Rahva tervise kaitsmine peab iga meetme puhul jääma ikkagi kõige tähtsamaks. Meenutati, et EL-is on üle miljoni koroonajuhtumi.

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:ET;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">: kui te avate piirid, siis ei tohiks te kuidagi eristada rahvusi. Et ühe riigi passi omadele avate ja teistele mitte. Viirus ju rahvust ei vali. Samuti põhjused piiri ületamiseks võivad olla täitsa erinevad: töö jaoks, eriolukorrad jne.

Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager vastas ajakirjaniku küsimusele, et kui kellelegi meeldib reisida justnimelt rahva masside tõttu, siis tuleb sel inimesel väga raske suvi. Näiteks on Eruoopa Komisjonil ettepanek riikidel müüa erinevaid bussi-või trammipileteid netis ette ja teatud arv. Selle mõte oleks, et transpordivahendites oleksid justnimelt mitte massid koos.

Hetkel on käimas ka Euroopa Komisjoni pressikonverents, kus tutvustatakse liikmesriikidel antavaid soovitusi, et päästa kasvõi osa suvisest turismist. Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton ütles just küsimustele vastates, et pärast kriisi soovitatakse Euroopal pigem vaadata regioone, mitte riike. Tema mõte oli, et kui peaks minema piiride avamiseks, siis tuleks jälgida, et piirid avaks omavahel riigid regioonides, kus on olnud sarnane viiruse leviku tase.

VÄRSKE INFO: Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 133 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 5 ehk 0,4 protsenti osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid 3 positiivset testi tulemust Harjumaale (kõik Tallinnas), 1 Pärnumaale ja 1 Saaremaale. 13. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 47 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud koju saadetud 282 inimest, lõpetatud 291 haigusjuhtumit. Tänase seisuga on 777 inimese (60,3%), haigusjuhtum lõpetatud ehk inimene on terveks tunnistatud. 511 inimese puhul (39,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu. Eestis on kokku tehtud 66 102 esmast testi, nendest 1 751 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-oopaevaga-lisandus-viis-positiivset-koroonatesti-uusi-surmajuhtumeid-polnud?id=89846091

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul jäi talle veidi selgusetuks peaministri signaal basseinide avamisest, kuna see otsus pidi tulema justkui viimaste seas. Samuti ei saanud Kõlvart aru, et miks avatakse basseinid ja spordiklubid üheskoos. Neid leevendusi peaks rohkem selgitama, arvas Kõlvart. Kuna enamik Tallinna basseine kuuluvasd erasektorile, siis loodab Kõlvart, et viimased jälgivad valitsuse juhiseid. Linna omandis olevad ujulad avatakse ka vastavalt suunistele ning piiranguid leevendatakse järk-järgult. Tallinna saunade kohta oodatakse valitsuselt signaali, ilmselt tehakse selle kohta otsus peale seda, kui on selgunud SPA-de saatus. Samuti on veel otsustamata, et mis saab Tallinna randadega suvel.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles äsja linnavalitsuse pressikonverentsil, et terviseamet algatas Lääne-Tallinna keskhaiglas nakatumiste arvu uurimiseks riikliku menetluse. "Meie arust on see murettekitav olukord, aga meditsiinivaldkond (terviseamet) on piisavalt spetsiifiline, et viirustele ja nende levikule hinnaguid anda," ütles Kõlvart. Linnapea sõnul suhtutakse sellesse teemasse väga tõsiselt ja oodatakse terviseameti uurimise järeldusi otsuste tegemiseks. Tegemist on uurimisega, mille käigus soovitakse saada teada, miks nakatus haiglas erinevatel pedioodidel 24 töötajat ja ka 24 patsienti, lisas Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/spordiklubid-ja-ujulad-voib-alates-18-maist-lahti-teha?id=89837947

Leevenevad piirangud spordi- ja jõusaalide, ujulate kasutamisele ning spordivõistluste korraldamisele❗ 📌 Alates 18.05 võib taas avada spordiklubid ning teha treeninguid siseruumides. 📌 Alates 18.05 võib taas korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest. 📌 Alates 18.05 võib taas sporditreeninguteks avada ujulad. Endiselt jäävad suletuks spaad. Valitsuse päevakorda jõuavad need leevendused otsustamiseks sel neljapäeval.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-ulikooli-seireuuring-naitab-jatkuvalt-koroonaviiruse-madalat-levimust?id=89835033

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-oopaevaga-lisandus-5-positiivset-testi-haiglas-on-48-inimest?id=89833931

Tallinna kesklinnas saab tänasest osadel mänguväljakutel aega veeta ning spordiväljakutel sporti teha. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/elu-hakkab-taastuma-tallinna-kesklinnas-avati-tana-osa-spordi-ja-manguvaljakuid?id=89827829

Kuressaare haigla patsientide nõukogu tegi täna avaliku pöördumise, astudes välja haigla ravijuhi Dr Edward Laane kaitseks. “Dr Edward Laane on töötanud Kuressaare Haigla ravijuhina kaks aastat ja toonud selle aja jooksul siia palju uusi suundi patsiendikeskse arstiabi suunal. Oluline osa sellest on tema initsiatiivil haiglasse vastuvõtte tegema palutud erialaarstid, kelle vastuvõttudele pidid saarlased varasemalt mandrile sõitma,” kirjutab patsientide nõukogu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuressaare-haigla-patsientide-noukogu-astus-valja-haigla-ravijuhi-edward-laane-kaitseks?id=89827637

Pealinnas jätkub suur pesu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnas-jatkub-intensiivne-tanavapesu-eriolukorra-lopuni?id=89825927

Pressikonverents on lõppenud, Delfi jätkab sündmuste kajastamist.

Küsiti kaupmeeste mahu taastumise kohta.Peil vastas: Arvame, et esialgu taastub keskuste ja kaupmeeste käibest vaid kuni 50 protsenti. Me ei usu, et inimesed tulevad väga palju ja kiiresti tagasi keskustesse ostlema.

Küsimus töötukassa meetme kohta ning selle sõltuvust kaupmeeste seas koondamiste kohta.Peil: Kaupmeestele on see tähtis meede, on tehtud erinevaid stsenaariume, et mis saab siis kui langeb käive 20 või 30 või 50 protsenti. Samas koondamisi tehakse kõige viimasena, kuna enne kriisi oli töökäsi puudu. Ilmselt tuleb töötukassa meetme lõppedes palkade vähendamise peale minna.

Küsimus: Paljud olnud mitu kood kodumaal ilma tööta Soomest, Norrast ja Rootsist ja sooviksid tagasi minna. Kas ja kuna nad saavad? Vastus välisministeeriumist: Oleme riikidega läbi rääkimas. Kui oleme saanud kokkuleppele, siis lähme selle plaaniga valitsuse juurde. Aga ennustada on raske.

Küsimus: Kuivõrd olete te valmis leevenduste tõttu haiguse teise laine tulemiseks? Vastus: Oleme arvestanud, et väga suur on võimalus piirangute leevendamise tõttu nakatunute suurenemiseks. Töötame välja ka piirangute suurendamise kava teatud arvude põhjal. Samas meil on näiteks hospitaliseerimise võimekus kümme korda suurem, kui hetkel haigeid, et puhver on veel suur.

Küsiti ka selle kohta, et kas Eestisse pääsevad inimesed, kes on Balti riikidest vaid läbi reisimas, et ei ela siin? Vastus oli, et seda veel räägitakse Läti ja Leedu inimestega läbi.

Küsimuste voor. Delfi küsimus: Et kuidas nende riidepoodidega saab? Kas seal on erireeglid? Vastus: Paljud Eestis tegutsevad ettevõtted on vaadanud välismaa praktikat ja näiteks Baltika aurutab riideid, osad on pannud ruudekabiine kinni või piiranud nende arve. Aga ühtset reeglit pole ei Eestis ega maailmas riidepoodidele.

Peil: Tarbija vaates kehtivad samad reeglid, nagu toidupoodideski. Samuti oleks üleskutse, et keskusesse minnes võimalusel mask ette, sest teenindajad ei suuda 12 tundi päevas maski kanda. Samuti ärge olge teenindajatega ebameeldivad ega närvilised, nad on suure pinge all niigi. Lisaks kutsun üles ostlema pigem Eestist, mitte tellima näiteks Hiinast pakke.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil: Rääkisin reedel paarikümne kaubanduskeskuse juhiga, kõik kinnitasid, et juba täna on kõik reeglid neil täidetud. Ära on korjatud ainult ajaveetmisalad, et keskustes hängida niisama ei saa. Peab minema kas sööma või ostlema, niisama istuda ei saa. Lisaks on kaupmeestel palju kaupa käes, kuid agressiivseid kampaaniaid ei tule. Massidena inimesi me poodidesse ei tahaks tuua.

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer: Teiste riikidega me suhtleme ja tegeleme. Ilmselt hakkavad piirid avanema samm-sammult, esiteks tööränne ja siis vaikselt edasi. Vahet tuleb teha ka ELi ja Schengeni riikidel, et Schengeni piires olevate riikide otsused saavad teha valitsused ise, aga Schengenist väljapoole riikide suhtes tuleks otsus teha Euroopa Liidu üleselt, ehk riikide ministrid teevad selle koos.

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer: Igasugune piiride avamine on täiendav oht viiruse levikule. Et peame kaaluma selle kasu ja kahju ning kasu peaks üle kaaluma tekkinud kahju. See on lähtekoht. Meil on kokkuleppe Läti ja Leeduga, et alates 15. maist saavad kõik nende riikide elanikud vabalt liikuda. Leedus säilib piirikontroll, aga seal takistusi liikumisele ei tehta ja karantiini ei rakendata üheski riigis. Kõik Soomest tulevad inimesed saavad samadel alustel Eestisse ja vastupidi. Peamiselt siis tööülesandeid täitvad inimesed ja perekondlikel põhjustel jne. See saab toimuma alates 14. maist. Esimestel päevadel testitakse inimesi laevades.

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonel-leitnant dr Ahti Varblane: Numbrid on positiivse tendentsiga ja see on väga rõõmustav. Tnan siinkohal inimesi, kes aitasid numbritele kaasa. Täna on ka selline päev, et avatakse kaubanduskeskused ja inimesed on järjest rohkem liikvel. Aga haigus ei ole Eestist kuhugi kadunud, ei ole see kadunud ka naaberriikidest. Seega tuleb reeglitest kinni pidada. Et pigem vähendage kontakte, st näiteks kui teil on valida kohtumine 10 või 3 inimesega, valige viimane variant. Peske ja desinfitseerige enidselt käsi, hoidke riskigruppi.

Pressikonverents hakkab kohe pihta, kohal on Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonel-leitnant dr Ahti Varblane, välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ning Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. Teemad on hetkeolukord, piiriületuse piirangute leevendamine ning kaubanduskeskuste avamine.

INFOKS: Täna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentside ruumis asutusteülene briifing. Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonel-leitnant dr Ahti Varblane, välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ning Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. Teemad on hetkeolukord, piiriületuse piirangute leevendamine ning kaubanduskeskuste avamine. Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni, Delfi teeb sündmusest otseülekande.

https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/tanane-e-smaspaev-kutsub-ules-toetama-kohalikke-e-kaupmehi?id=89822365 Täna, 11.mail toimub E-kaubanduse Liidu poolt korraldatav Eesti e-kaupmeeste ühisaktsioon e-smaspäev, mis kutsub keerulises majandusolukorras üles toetama kohalikke e-kaupmehi ja valima ostude tegemiseks just Eesti e-poode. Aktsioon koondab 24 tunniks veebilehele www.esmaspaev.ee sooduspakkumisi 156 Eesti e-poelt.

VÄRSKED ANDMED: Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 595 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 2 ehk 0,3 protsenti osutusid positiivseks.Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid mõlemad positiivsed testi tulemused Harju maakonda (neist 1 Tallinna).11. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 278 inimest, lõpetatud 287 haigusjuhtumit. Tänase seisuga on tervenenud 1237 inimest. Neist 751 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (60,7%). 486 inimese puhul (39,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.Eelmise ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna Keskhaiglas 77-aastane naine, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-lisandus-kaks-positiivset-koroonaviiruse-testi-haiglaravi-vajab-48-inimest?id=89820697

Ülemiste keskus teatas just: alates tänasest on Ülemiste keskuses taaskord avatud enamus keskuse ligi 230 kauplusest, teeninduspunktist ja restoranist. Endiselt jäävad suletuks laste ja täiskasvanute meelelahutuslikud ajaveetmise kohad, näiteks Apollo kino, O’Learys meelelahutuskeskus ja Trampolino ning Lennumaa mängutoad.

Tänasest hakkavad Saaremaa ja Õismäe perearstid kutsuma vabatahtlikke Tartu ülikooli korraldatavasse koroonaviiruse antikehade uuringusse KoroSero-EST. Mõlemast piirkonnast kaasatakse juhuvalimi alusel 1080 osalejat, kelle veeniveres uuritakse antikehade olemasolu, et hinnata viirusega kokku puutunud inimeste hulka. Pärast seda uuringut on kavas teha ka üle-eestiline uuring. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaal-ja-oismael-algab-koroonaviiruse-antikehade-uuring?id=89820717

