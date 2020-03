OTSEPILT JA BLOGI | Jüri Ratas koroonaviirusest: oleme jõudnud hädaolukorda, kuid saame sellest igaühe kaasabil üle

Peaminister hakkab juhtima koroonaviirusest tingitud olukorra lahendamisega tegelevat valitsuskomisjoni Valitsus moodustas koroonaviiruse levikuga soetud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni. Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister, välisminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ning riigisekretär. Vajaduse korral kaasab komisjon oma töösse täiendavaid liikmeid. „Kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine senisest rohkem ja fokusseeritumat tähelepanu,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Eelkõige on oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega ja rahvatervisega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine. Samuti on vajalik koordineerida asutuste koostööd ning kanda hoolt selle eest, et viiruse levikuga kaasnevad riskid oleksid võimalikult väikesed. Nende ülesannete täitmiseks sobib hästi valitsuskomisjoni vorm.“ Moodustatava komisjoni ülesanne on tagada viiruse levikuga seotud olukordade lahendamine ning korraldada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste sellealast koostööd ja koordineerida ressursside ja võimete kasutamist. Komisjonil on õigus anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning saada neilt teavet ülesannete täitmise kohta. Komisjon saab ülesandeid anda selles ulatuses, mis ei sekku asutustele seadusega pandud pädevustesse.

Peaminister esineb poliitilise avaldusega

Andres Metsoja: Elutähtsad teenused - milline olukord meil selles osas valitseb. Kas on vastu võetud mingisuguseid meetmeid, et tagada komandode toimimine. Ratas: Loomulikult jälgitakse seda pidevalt. Siseminister on alati olnud kaasatud, kui räägime PPA-st ja PÄA-st. Oleme saanud Saaremaalt ja Võrumaalt tõsised õppetunnid, et lisaprobleemi kaasnemisel teame, et side võib kaduda ja autonoomseid tanklaid on liiga vähe. Need otsused sai langetatud kuskil nädal tagasi, et aasta kuni kahega olgu mobiili tugimastidest tuhat autonoomsed.

Urmas Kruuse: Kui räägime koolide sulgemisest, siis tähelepanuta on jäänud huviringides osalemine. Mis mõte on sellisel juhul kooli sulgeda, kas seda olete arutanud? Ratas: Loomulikult oleme arutanud.

Jürgen Ligi: Mis arutelud täpsemalt valitsusel on olnud. Oleme saanud aru, et osad ministrid on tahtnud eriolukorraga pihta hakata. Kirjeldage valitsuse hoiakuid ja juriidilisi võimalusi. Enne eriolukorda on ka hädaolukorra formaat. Ratas: Mis on arvamused valitsuse liikmete osas - ühtne arvamus on see, kuidas teha kõik leviku tõkestamiseks. Kui see ei ole õnnestunud, siis kuidas tõkestada, et Eesti pinnal see ei leviks. Samas eilne päev tõi teateid, et nakatumine toimus Eesti pinnal. Kui eriolukord kehtestada, tuleb kaaluda, kas see annaks lisavõimalusi levikutõkestamiseks.

Ruuben Kaalep: Kas valitsuses on üksmeel tingimuste osas, millal on vaja välja kuulutada eriolukord. Ratas: Ei ole näinud ühtegi valitsuse liiget, kes ütleks, et ei ole viiruse laienemise korral eriolukorra arutelu juurde tulla.

Ratas: Selleks peavad olema teatud tingimused täidetud - hädaolukord ei ole lahendatav eriolukorra korraldusteta. Või tuleb tarvidusele võtta eriolukorra meetmed Meetmed eriolukordades: Kehtestada liikumiskeeld Avalike ürituste korraldamise piirangud Riigieelarve seaduse muutmise ajalised piirangud ei kehti Kulude katmiseks saab stabiliseerimisreservi vahendeid kasutada Õigus anda korraldusi epideemia hädaolukorra lahendamiseks TÖökohustus füüsilisele isikule, kui vabatahtlikud ei saa seda teha. Vallasasja sundvõõrandamine Asja sundkasutus Valduses eriolukorra töödetegemine Ettekirjutus ja haldussunnivahendi korraldamine Kaitseväe ja kaitseliidu kasutamine.

Rataselt küsitakse, kas ei peaks mõtlema samm edasi - kuulutada välja eriolukord. Kas see oleks liiga ebaproportsionaalne? Ratas: Täna kell 10.52 öelda - hetkel ei ole valitsus selles vaidluses, et olukord välja kuulutada. See ei tähenda, et lähimas tulevikus ei pruugis ee nii minna.

Kristen Michal: Mida teha üritusega, mis on juba homme - Filipp Kirkorovi kontserdile tuleb 7500 inimest. Kas riik suudab anda sõnumi, et sellistele üritustele saaks ka hetkel joone alla? Ratas: Kõik üritused, mis on rahvusvahelised ja kuhu väliskülalised tulevad, tuleb teise poolaastasse lükata. See kontsert on väga suur üksikjuhtum. Usun, et selle osas ka täna püüame arutelu peale lõunat avada. Selge on see, et see üritus viiruse tõkestamisele midagi kaasa ei aita, vastupidi - soodustab. Ennatlik on öelda, kas see üritus jääb ära või mitte, aga tuleb tõsiselt suhtuda. Tuleb teha vastavad otsused täna peale lõunat.

Lauri Läänemets: Inimesed, kes 14 päeva kodus peavad olema, neil on oluline mõju palga osas. Kuidas riik neid aitab? Ratas: Majanduslikus mõttes on meetmed valusad. Riigi eesmärk on tagada inimesele tervis ja elu. Saan ka täna öelda, et kõigil haigestunutel ja lähikontaktsetel on õigus haiguslehte taotleda ja hüvitist saada. Riskipiirkondadest lähtutakse juhtumipõhiselt.

Urve Tiidus: USA kuulutas eurooplastele piirid kinni. Kas meil on kindlus, et kõik Eestisse sisenejad on kuidagi kontrollitud? Ratas: Ka mina olen mures piiride osas. Termokaamerad kindlasti ei ole mingi imerohi. Valitsuse komisjon annab palju rohkem selgust juhtimistasandis ja võtab ka vastutuse. Piiridest rääkides tuleb astuda järgmisi samme. Tuleks täielikult hakata arutama, mis võimalused on niinimetatud piirikontrolli ajutiseks rakendamiseks kui seda on vaja. Teame, et Rootsis on palju nakatunuid, meil on aga Tallinn-Stockholm laevaliin. Kuidas siis neid võimalikke ohukoldeid piirata nii palju kui võimalik, tuleb arutada. Kindlasti kõiki meetmeid hetkel ei ole rakendatud, nõuab see teatud juriidilisi samme.

Jüri Jaanson palub materjalid ka vaegkuuljate liidule ja puuetega inimeste kojale saata. Ratas nõustub.

Ratas: Kindlasti on mingid kohad, kus vastused täienevad pidevatl. Kuidas lähetusi vältida? Avalikus sektoris on seda kerge täita. Erasektoris aga.. Kui terviseamet on palunud rahvusvahelised üritused teise poolaastasse lükata, siis näiteks Tallinn Music Week tegi ruttu otsuse edasi lükata oma üritus. Energeetikasektoris on suur rahvusvaheline nõupidamine edasi lükatud. Erasektor on tõsiselt võtnud soovitusi juba praegu. Konkreetseid käske ja määrusi saab aga teha alles eriolukorras. Ei saa öelda, et me ka ühel hetkel sinnani välja ei jõuaks. 100 inimesega üritused - kõik kes tulevad avaliku ürituse luba taotlema, seda luba peaks lisaks PPA-le ja Päästeametile andma ka terviseamet.

Aivar Sõerd: Soovin valitsusele jõudu ja ratsionaalset meelt. Kindlasti on mõistlik need ebamugavused ja piirangud ja väiksemad kahjud ära kannatada, et ära hoida palju suurem kahju. Küsiksin konkreetselt - mõned piirangud, külastuste piirang või kruiisilaevade sisenemine. Aga kuidas tagada teiste soovituste või piirangutest kinnipidamised. Näiteks lähetused erasektoris või üle 100 inimesega ürituste korraldamisi. Kuidas tagada nendest soovitustest ja meetmetest kinnipidamine?

Ratas: Üldiselt öeldes - tugi on igakülgne. Oleme andnud välja e-kirjad kui ka otseposti, mis peaks kohe inimesteni jõudma. KOV-id peavad sotsiaalhooolekannet ja tuge pakkuma. Neil on kõige täpsemalt teada oma omavalitsuse abivajajad. Valitsus nende meetmete rakendamisel ei saa arvestada sellega, et me ei peaks ühel hetkel rahalisi eraldusi tegema.

Signe Kivi küsib, kuidas valitsus pakub KOV-idele tuge, et ka eakamatele abi pakkuda, kel ei pruugi olla piisavalt reserve, et karantiini ajal toime tulla.

Ratas: Eile õhtul oli juttu Saaremaa vallavanemaga, kes täna on teinud otsuse 14 kooli ja kaks lasteaeda sulgeda kaheks päevaks. Võime öelda ,et meie kaunis ja kõige suurem saar on mõnes mõttes isoleeritud ja seal võib nakkuse ja paanikaoht olla päris suur. See oli väga õige samm tal. Kindlasti toetan seda, et kui näeme rohkem juhtumeid koolides, on mõistlik kaaluda kõikide haridusasutuste sulgemist kaheks nädalaks.

Tarmo Kruusimäe küsib, kas haridusasutuste sulgemine tuleks kõne alla. Ratas: hetkel on olnud proportsionaalne, et Kristiine kool on suletud. Tunnetus on, et kui neid juhtumeid peaks tulema rohkem, siis minu arvates on proportsionaalne minna täieliku sulgemise peale haridusasutustes.

Ratas: kutsun kõiki riigikogu liikmeid kaasa mõtlema. Praegu pole aega poliitilisteks lahinguteks

Ratas: Oleme otsustanud peaministri välislähetused ära jätte või edasi lükata. Ainsana on plaanis Euroopa Nõukogu ülemkohtumine, kus arutatakse koroonaviiruse tõkestamise variante

Ratas: välisministeeriumi reisisoovitused pole antud kergekäeliselt. Kodanikke informeeritakse riskipiirkondadest, kus viirusega nakatumise oht on kõrge.

Paistab, et tehnilise võimekuse poolest on meil kriisiolukordades puudujääke

Otseülekanne katkes

Arvestades praegust olukorda kasvavad oht Eesti majandusele, ettevõtlussektorile ja riigiasutuste senisest. Võib öelda, et oleme jõudnud hädaolukorda, aga saame sellest ühiskonna kaasabil üle. Otsustasime moodustada valitsuskomisjoni, mis tegeleb viiruse levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega

Valitsus on seadnud kuus eesmärki: Tõkestada levikut Eestis, Kohapealset levikut Eestis, tõsta inimeste teadlikkust viiruse leviku tõkestamiseks, tagada elanikkonna toimetulek kaudsete mõjudega, tagada majanduse toimimine

Valitsus on Ratase sõnul aktiivselt koroonaviiruse jälgimisega tegelenud.

Ratas: kui haigete hulk suureneb, on võimalik rakendada valmisoleku järgmist taset

Ratas: Juhin tähelepanu, et terviseameti soovitused on hoolikaks täitmiseks. 14 päeva tuleb sümptomite ilmnemisel tõepoolest veeta kodus ja vältida tuleb üritusi ja kohtumisi sõpradega. Siin pole kohta eestlaslikule tagasihoidlikkusele. AJutine eraldumine aitab viiruse levimist takistada tõhusalt.

Ratas tuletab meelde tavapärased hügieeninõuded

Ratas: On vaja rahvusvahelist koostööd. Kiirabid on asunud laiendama varusid ja laiendama testimise võimekust.

Ratas: Teadaolevalt on hetkel 16 viirusesse nakatunut. Nakatunute olukord on asjaolusi arvestades hea. WHO hindas eile koroonaviiruse COVID-19 leviku pandeemiaks ehk ülemaailmseks epideemiaks.

Ratas alustab

Indrek Saar: Olukorras, kus tuleb tegutseda kiiresti ja otsustavalt, annab SDE üle eelnõu, mis võimaldab töötajatel rahulikult kodus karantiinis olla. Nõnda saaks töötaja haigushüvitist esimesest päevast.

Istung algab siis eelnõude ja arupärimiste algatamise soovidega.

Istungit juhatab nähtavasti Siim Kallas

Vahelduseks paar olulist mõtet, kuidas peaks praeguses olukorras käituma. Üks äärmiselt ohtlik asi on eakate külastamine - vanemate/vanavanemate küllasõidud võiks mõneks ajaks edasi lükata. Lähemalt siin: https://www.facebook.com/groups/217138416115830/permalink/245906119905726/

Oluline lugemine. Õiguskantsler Ülle Madise kirjutas üleeile: Viirusesse ei tasu suhtuda kergemeelselt. Rakendada on mõtet abinõusid, mis viiruse sissetoomise ja siin levimise vastu päriselt aitavad. Liigne karmus annaks vastulöögi: inimesed hakkaksid haigust varjama, karantiini alalt haiged-terved läbisegi põgenema jne. Olgem mõistlikud! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ulle-madise-eesti-saab-koroonaviiruse-levikule-pohiseadusparaselt-piiri-panna?id=89187811

Kiire ülevaade eilsest olukorrasthttps://epl.delfi.ee/eesti/valitsus-kaalub-koroonaohu-vahendamiseks-eriolukorda?id=89198829

Viroloogid, spetsialistid ja terviseamet on endiselt olnud seisukohal, et kohalikku levikut ei ole. Isegi eilne uudis, et kaks saarlast said nakkuse Eestis olles, ei paista neid ümber veennud olevat.

Eile tekitas peaminister paksu segadust, kui ütles riigikogu puldis, et kõik üle 100 inimesega üritused üle Eesti peaksid ära jääma. Teatritegijad olid kindlad, et asi puudutab ka neid ja etendused jäävad ära. Viroloog Irja Lutsar aga pakkus, et järsku on see mõeldud üksnes rahvusvaheliste ürituste kohta, et viirust mitte sisse tuua.

Otseülekanne riigikogust peaks algama siis kell 10. Seni toimub valitsuse istung.