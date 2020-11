OTSEPILT ja BLOGI | Helme valitsuse pressikonverentsil: vajadusel teeme rahvahääletuse paberi peal

Helme ütles samuti, et ametist lahkunud siseminister Mart Helme asemele loodab ta leida uue inimese järgmisel nädalal. Oma kandidaadi tahab ta erakonnale esitada nädala lõpuks, aga tema sõnul on kõik meedias olevad spekulatsioonid nime osas on valed.

Pressikonverentsil olid peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, justiitsminister Raivo Aeg ja sotsiaalminister Tanel Kiik.



Valitsuse pressikonverents 12. novembril

Ratas: koalitsiooniläbirääkimistel sooviti kooseluseaduse tühistamist, aga kompromissina tekkis see rahvahääletus abielu definitsioonist.

Mida referendumi tulemusega peale hakata? Helme: koalitsioonileping ütleb, et rahvahääletus tuleb läbi viia, kui selle tulemus on positiivne, tuleb põhiseadusemuudatus.

Helme: täpsustame rahvahääletuse täpset aega. Valimisteenistus toonud välja mõned tehnilised murekohad. Ma ei muretse sellepärast üldiselt. Demokraatia toimimine ei saa sõltuda sellest, kas mõni uus plugin saab valmis. Kui vaja, teeme rahvahääletuse paberi peal.

Referendumi aeg? Ratas: rahvahääletus toimub, tegeleme tehniliste küsimustega, infotehnoloogiliste küsimustega. Soov on aprillis rahvahääletus läbi viia.

Helme: maskiteemale keskendutakse liiga palju. Belgias kehtestati maksikohustus, ranke kontroll, aga Belgias nakatumise näit 1400, suur surmade arv. Ma ei sea kahtluse alla, et mask aitab, aga on enesepettus arvata, et maskid üksi aitavad viiruse kontrolli alla saada. Me ei taha, et politsei põhiressurss läheb maskikontrollile.

Kiik: valitsuse eesmärk pole inimesi trahvida, vaid viiruse levikut tõkestada. On variant kehtestada kohustus. Mõõdukas lähenemine, samm-sammult otsuste tegemine on olnud mõistlik.

Miks pole maskid kohustuslikud, vaid neid üksnes soovitakse? Ratas: see pole kohustus, aga väga tungiv soovitus maski kanda. Kui inimene maski ei pane, siis ta ei pane. Alla 12-aastased lapsed, meditsiinilise näidustusega inimesed ei pea maski kandma. Kui ühel hetkel muutub see kohustuseks, on seaduses kirjas sanktsioonid. Hetkel sanktsioone ei rakendata.

Kiik: Kokku on Eestis tehtud 400 000 testi, neist esmaseid teste 300 000.

Tanel Kiik: nii suure viiruse leviku juures on oht, et lähikontaktseid ei suudeta enam tuvastada. Viiruse levik on laiapõhjaline, igal pool tuleb mõelda, kas kaitsen enda tervist. Loodan, et Eesti elanikud on sama vastutustundlikud kui kevadel, kui tulime viirusega paremini toime kui ülejäänud Euroopa.

Raivo Aeg: on diskussioon, kas valitsusel on maski kehtestamise õigus. Justiitsministeeriumi analüüs ütleb, et terviseametil või valitsusel on õigus kehtestada maskikandmise, st suu ja nina katmise kohustus. Arvestama peab sellega, et peab olema tervisemati soovitus, mis tugineb nii laboratoorsetele kui kliinilistele andmetele, et see ennetav meede, nõue peab olema proportsionaalne, maksikohustus peab olema ajaliselt piiratud. Kui sellel ulatuslik majanduslik ja sotsiaalne mõju, siis peab vabariigi valitsus võtma vastutuse.

Helme: siseministri koha täitmisest. Meil paigas uus keskkonnaminister, aga siseministri kohale, võin öelda, et kõik meedias olevad spekulatsioonid nime osas on valed. Loodan nädala lõpus erakonnale kandidaadi esitada. Loodan järgmisel nädalal uue ministri paika saada.

Ratas: palume kanda maske.

Ratas: Olukord koroonaviirusega on kriitiline, ööpäevaga lisandus 374 koroonapositiivset, nakatunute suhtarv 100 000 inimese kohta on 166,4. Haiglaravil rohkem inimesi kui varem, 68. Pärastlõunal teeme otsused valitsuse tasandil ära, mida ütlesime teisipäeval. Kehtestame poodides 2+2 reegli, teistega tuleb hoida 2m vahemaad, liikumine mitte rohkem kui kahekesi. Toitlustus- ja meelelahutusasutustes 2m vahemaa reegel, ühes seltskonnas mitte enam kui 10 inimest. Lahtioleku aja piirang südaööst kuueni hommikul. Toidu kaasamüük lubatud. Kõik need korraldused hakkavad kehtima esmaspäevast.

Ratas: täna on politseipäev. Raivo on selles sektoris kaua töötanud. Laupäeval on maailma diabeedipäev, selle puhul kannan diabeedipäeva märki, mis sümboliseerib maailma ühteset diabeedivastast võitlust.

Jüri Ratas saabus, pressikonverents on algamas.