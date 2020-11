OTSEPILT ja BLOGI | Helme valitsuse pressikonverentsil: kõik meedia spekulatsioonid uue siseministri nime osas on valed

Pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, justiitsminister Raivo Aeg ja sotsiaalminister Tanel Kiik.



Valitsuse pressikonverents 12. novembril

Helme: siseministri koha täitmisest. Meil paigas uus keskkonnaminister, aga siseministri kohale, võin öelda, et kõik meedias olevad spekulatsioonid nime osas on valed. Loodan nädala lõpus erakonnale kandidaadi esitada. Loodan järgmisel nädalal uue ministri paika saada.

Ratas: palume kanda maske.

Ratas: Olukord koroonaviirusega on kriitiline, ööpäevaga lisandus 374 koroonapositiivset, nakatunute suhtarv 100 000 inimese kohta on 166,4. Haiglaravil rohkem inimesi kui varem, 68. Pärastlõunal teeme otsused valitsuse tasandil ära, mida ütlesime teisipäeval. Kehtestame poodides 2+2 reegli, teistega tuleb hoida 2m vahemaad, liikumine mitte rohkem kui kahekesi. Toitlustus- ja meelelahutusasutustes 2m vahemaa reegel, ühes seltskonnas mitte enam kui 10 inimest. Lahtioleku aja piirang südaööst kuueni hommikul. Toidu kaasamüük lubatud. Kõik need korraldused hakkavad kehtima esmaspäevast.

Ratas: täna on politseipäev. Raivo on selles sektoris kaua töötanud. Laupäeval on maailma diabeedipäev, selle puhul kannan diabeedipäeva märki, mis sümboliseerib maailma ühteset diabeedivastast võitlust.

