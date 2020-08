OTSEPILT ja -BLOGI | Erakonnaesimeeste debatt Arvamusfestivalil

Tavaks saanud debatis osalevad Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Indrek Saar (Sotsiaaldemokraadid), Kaja Kallas (Reformierakond), Kristina Kallas (Eesti 200), Martin Helme (EKRE) ja Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised).

Arutelu juhib ERR-i ajakirjanik Taavi Eilat.

Erakonnaesimeeste debatt

Helme tõi sisse välistööliste teema, öeldes, et nüüd on ettevõtted, kes ei oska, taha ega saa ilma odava tööjõuta. Helme sõnul tuleb see strukturaalne probleem ära lahendada ja koalitsioonis on plaanis seda karmimalt reguleerida.

Kallas nõustus, et kõik on veel lahtine, aga tuleks kaaluda, millesse riik investeerib. Seeder võttis jutujärje üle ja nentis, et kindlasti on kriisi tagajärjed väga pikaajalised. "Siin ei maksa illusiooni teha. Teadmata, kas teine laine tuleb või ei tule, siis me näeme, milliseid piiranguid on teinud teised Euroopa riigid ja millised mõjud on nendel olnud," ütles ta. Seeder kaitses ka valitsuse otsuseid ettevõtjatele jagatud toetuste osas, öeldes, et neid on jagunud erinevatele sfääridele ja ettevõtetele.

Eilat küsis erakondade esimeestelt, kas koroonakriisi esimene laine on üle elatud, aga sotsiaalne tagasilöök alles tulemas. Helme vastas esimesena, et praegu ei ole teada, mis saama hakkab. "Tööpuudus mõnda aega veel kasvab ja toimuvad struktuursed muudatused, mille tagajärjed settivad kauem. Kui nakatumiste tase püsib aga nii madalal, et suurt sulgemist tegema ei pea, siis lähiaastatel tuleme sellest väga hästi välja," ütles Helme.

Saar ütles, et nüüd tuleks edasi minna nii, et läbi mõelda, mis meid järgmisena ees ootab. Ta tõi välja kliimakriisi, mis on praeguse tervisekriisi ajal justkui ununenud ning märkis, et globaalses maailmas tulebki riikidel iga natukese aja tagant epideemiatega hakkama saada.

Izmailova märkis nagu Kaja Kallaski, et kriisi ajal kasutasid valitsuserakonnad võimalust poliitilisi punkte koguda, näiteks käisid ministrid isikukaitsevahendite saadetistel vastas lennujaamas poseerimas.

Helme segas vahele, et valitsus eraldas äsja terviseametile miljon eurot nende tegevuse toetamiseks. Ta rääkis, et asjad pole kulgenud aeglaselt, vaid valitsusele esitatud soove tuleb analüüsida. Helme tõi välja, et väga paljud ametkonnad tulid koroonakriisis välja oma igipõliste unistustega, millele olid lihtsalt koroonakriisi sildi külge pannud.

Kristina Kallas tõi välja, et koroonakriisi ajal pingutasid valitsus ja inimesed, aga suvel on asjad lõdvemaks läinud. Ta märkis, et asjad on kulgenud liiga aeglaselt, terviseametil ei ole ikka veel juhti ja hariduses pole sisse viidud vastavaid muudatusi, kuigi koolialgus on kohe ukse ees.

Seeder rääkis, et koroonakriisis oli vaja teha otsuseid vastavalt muutuvale olukorrale ja need ei olnud kuidagi peidetud. Valitsusest tema hinnangul vastuolulisi ja heitlikke otsuseid ei tulnud.

Kallase kritiseeris valitsuse segaseid sõnumeid, tuues näiteks, et rahvatervise kaitse unustatakse Rally Estonia puhul, mille osas on räägitud mitmetest eranditest.

Helme vastas Kallase kriitikale, et kui koroonakriisi tipp oli ületatud, siis tegeletigi asjadega, mis tekitasid poliitilisi ja maailmavaatelisi küsimusi.

Järgmiseks räägitakse konkreetselt koroonakriisist. Eilat küsis Kaja Kallaselt, kas valitsus on koroonakriisiga hästi hakkama saanud. Kallas tõdes, et langetati õigeid otsuseid, kuid teisalt kasutati kriisi ära poliitiliste punktide kogumiseks või muul moel omakasu saamiseks. Eriolukorra järel tuldi esimese asjana välja seadusega, et ära kaotada erakondade rahastamise järelevalve komisjon, tõi Kallas näitena välja.

Eilat uuris Seedrilt, kas ta on näoga või seljaga Parempoolsete poole. Seeder vastas seepeale, et Isamaa jätkab kasvamist ja siseelu on korras. "Erakond peabki olema elav organisatsioon, kus vaieldakse. Vaikelu erakonnale kasulik ei ole." Töövõitudena tõi Seeder välja pensionireformi ja perepoliitika.

Kaja Kallas tõi välja, et Reformierakond on olnud tugev opositsioon, kes pole jätnud ühtki küsimust küsimata ega ühtki ettepanekut tegemata.

Helme ütles, et vaatab valijatele julgelt otsa ning tõi olulisemate töövõitudena välja aktsiisilangetamise, piiriehitamise ja immigratsioonireformi, milles on Helme sõnul kokkulepitud. "Kõige suuremaks töövõiduks pean seda, et mida me lubasime valijatele, et loksutame Eesti poliitika konnatiiki, siis sellega oleme õnnestunud," sõnas Helme.

Saar ütles, et SDE roll on kriisiperioodil olnud tuletada valitsusele meelde asju, mis neil kipuvad meelest minema. "Mitte, et valitsus oleks seda liiga palju kuulda võtnud, aga tööjõumeetmete osas oli SDE jõuliselt esil, et palgatoetused jm muudatused on olnud need, milles SDE-l on olnud selgelt initsiatiiv," rääkis Saar.

Eilat uurib erakondade esimeestelt, mida peavad nad viimase aasta olulisemateks saavutusteks ja rolliks koroonakriisi ajal. Esimesena pöördus ta Eesti 200 esimehe Kristina Kallase poole, küsides, kas erakonna taktika on olnud vaikimine. Kallas vastas seepeale, et oluline on, et nende toetus kasvab. "Iga kord ei pea igas kakluses rusikatega vehkima. Meie jaoks on need lahingud seotud sellega, mis tulevikus toimub, me igas lahingus ei võitle. Meil on olnud väga hea aasta, sest meil on meeskond tugev. Eelmisel aastal olime äraootaval seisukohal, aga nüüd valmis," rääkis ta.

Arutelus keskendutakse koroonakriisile: kuidas sellega hakkama saadi ja mis on mõju tulevikule, milline on majanduslik olukord kriisi järel ning lõpetuseks arutletakse poliitika tegemise viisidest.

Debatis ei osale Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kes viibib täna ja homme Lõuna-Eestis mitteametlikul kolme Balti peaministri kohtumisel. Valitsuserakondade esindajatena on kohal Helir-Valdor Seeder ja Martin Helme.

Arvamusfestivalil tavaks saanud erakonnaesimeeste debatt algab täna kell 20.