OTSEPILT JA -BLOGI | EKRE liige Henn Põlluaas jätkab riigikogu esimehena

Riigikogu infotund 25.03

Meeldetuletuseks, siis kandidaadid olid Siim Kallas ja Helir Valdor Seeder. Kumb saab rohkem hääli? Ega rohkem vist küsimusi ka pole.

Henn Põlluaas kuulutab hääletamise riigikogu aseesimeeste valimiseks lõppenuks.

Pasun! Kõik saadikud, vaheaeg on läbi, hääled on antud.

Ja taas kostab see kole kutsungi signaal.

Vaheaeg.

Priit Sibul esitab aseesimehe kandidaadiks Helir Valdor Seederi.

Aseesimehed. Taavi Rõivas esitab Siim Kallase.

Jätkub aseesimeeste valimine.

Põlluaas istub, likvideerib kirurgi kaitsemaski, tänab.

Henn Põlluaas jätkab riigikogu esimehena. Palju õnne! Saalis kõlavad mõned aplausid.Seeder annab istungi juhtimise Põlluaasale üle.

94 riigikogu liiget sai sedeli, 93 võttis hääletamisest osa.

Kehtetud: 2

Ivari Padar: 41

Kehtetutele pole ühtegi kandidaati märgitud.

Kandidaatidele antud hääled:Henn Põlluaas: 50

Ikkagi kaks sedelit oli alternatiivses hunnikus, mitte üks.

Ja kokku sai kolm kuhja! Kaks paistavad silmaga hinnates suhteliselt võrdsed. Ja kolmandas on üks sedel, mis on siis ehk rikutud?

Laual on nii mitu erinevat kuhja, et ei oskagi midagi järeldada. Kandidaate oli ju kaks.

Kaks härrasmeest, käes sinised kummikindad, on kollased sedelid suurel tumepruunil puidust laual üle lugenud. Korduvalt. Nemad juba teavad tulemust!

Sinised kastid, mis oma välimuselt meenutavad midagi olmelisemat - kas toidu või muu külmakarpe -, avatakse. Plommid (mitte midagi metalset ja traditsioonilist, vaid ikkagi plastikust... mis see sõna ongi, mida kasutatakse plastrihma kohta, millega kaableid jms kokku tõmmatakse?) lõigatakse lahti.

Proteste ei ole. Turvaplomme rikutud pole. Kõik on korras, hakatagu aga hääli lugema!

Seeder kuulutab riigikogu esimehe hääletamise lõppenuks ja palub kastid saali tuua.

Vaheaeg on läbi. Vastikult läbi kontide ja karvade käiv heli, mis saadikuid saali kutsub, kõlab kõlaritest.

Vaheaeg ja pärast seda hakkab hääletus. Kallid lugejad - aeg on pisut poliitikast puhata!

Seeder tutvustab hääletamise korda. Kalevipoja saal, näituste saal, B479 jne - need on hääletamisalad. Riigikogu liikmel on konkreetne hääletamisala ja sinna tuleb minna. Ühekaupa alale siseneda ja järgida korraldajate suuniseid.Sinna minnes palun hoida distantsi.Hääletamissedeli saamiseks tuleb näidata oma isikut tõendavat dokumenti. Sedeli saamiseks tuleb anda allkiri ja siis saab sedeli.Sedel täidetakse sirmi taga.Kui on mitu kandidaati, tuleb sedelil nime taha teha ristike. Kui kandidaate on üks, siis saab kas poolt või vastu hääletada. Seeder: meil on kaks, seda meil ei ole vaja.Jne.

Tõenäoliselt oleks riigikogu juhatuse esimehe valimine tavalises olukorras Eesti üks kõige olulisemaid uudiseid. Praegu võib online-uudiseid jälgides tõdeda, et see protseduur on pigem tagaplaanile oma olulisuses jäänud.

Hääletuskastid sulgetakse plommidega.

Mõlemad annavad Seedrile paberi, et on nõus. Vahet vähem kui 2 meetrit.

Ivari Padar ja Henn Põlluaas kinnitavad, et on nõus kandideerima riigikogu esimeheks.

Alar Laneman (EKRE) astub kõnepulti, näos ees respiraator ja kaitseprillid. Esitab Henn Põlluaasa kandidaadiks. Pikka kõne ei pea, kriisi ajal pole selleks õige aeg. Vaja on kindlat ja selget juhtimist.

Saar sai vist aru oma tahtmatust või tahtmatust kalambuurist ja täpsustab, et peab silmas kogu riigikogu.

Saar: kriisi ajal on oluline, et riigikogu esimees oleks terve riigikogu esimees.

Kandidaadid: Indrek Saar nimetab sotside kandidaadiks riigikogu esimeheks Ivari Padari.

Üks päevakorrapunkt - riigikogu juhatuse valimine. Alustatakse esimehe valimisest. Seeder tutvustab korda.

Kohalolekukontroll (tuleb ju riigikogu juhatuse valimine!): kohal 28, puudu 73. Kahe tunniga on juurde tulnud 8 saadikut.

Indrek Saar: annab eelnõu valitsusele, et ajakirjandust aidata. Praegu on ajakirjanduse rolli tähtsust tajuda. Sotside ettepanek töötada välja meetmed, et vaba ajakirjanduse kriisi ajal ja pärast kriisi toimimist tagada.

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: esitab seaduseelnõu, et kõrgemate riigiteenistujate palk ei tõuseks ajal, mil muus riigis palgad kahanevad.

Infotund sai läbi, jätkub Riigikogu muu töö.

Ratas: võrreldes teiste Euroopa riikidega - Eesti on piiranguid teinud kiiresti ja pigem konkreetselt. Täieliku sulgemise teinud riigid - mis faasis neil haigus oli? Mõni riik oleks varem võinud piirata, viiruse levikut ei tajutud õigesti. Kokkuvõttes: piiranguid tehes lähtume esmalt sellest, mis annaks parimat inimeste tervisele ja elule.

Ratas: neid strateegiaid on olnud isegi rohkem kui kaks. Aga ka kolmas, mis on öelnud, et mingid piirangud tuleb teha, eakatele, aga ülejäänud ühiskond peab läbi põdema.Saan aru, et küsimuse alatoon on ühiskonna täielik väljalülitamine. See tähendab seda, et me ei suuda läbi oma eelarve ja maksulaekumise teisi med juhtumeid ravida. Pakkuda meditsiinile võimalikult palju tuge.Tasakaalu koht, mida tuleb hoida, et läbi majandusmeetmete, mis ma loodan, et piirangute poolest on lühiajalised. Et pikas perspektiivis ravikindlustuse raha ei langeks nii madalale, et muud meditsiini kahjustaks. Tasakaalu tuleb leida. See on üks peamine piirangute panemise kriteerium.

Ossinovski: kas kuu pärast 230 või 536 intensiivravi vajadust - mida rohkem me suudame hoida kordajat nulli lähedal, seda kaugemale me suudame kriitilist hetke hoida. Aga igal juhul see tuleb. Epideemia hakkaks vähenema, kui kordaja oleks pool - 0,5. See vajaks teistsugust meetmetepaketti, mida seni on rakendatud.Maailmas on rakendatud järk-järgult täiendavate meetmetega R ühe lähedal hoida. Aga siiski on kasv siis. Hiinas aga pandi paari nädalaga epideemiale järsk piir, kiire taastumine ellu.

Ratas: kas kordaja alla ühe? Soovime nii madalaks seda, kui võimalik.

Aga nagu ka majanduses - on 3 eri hinnangut. Keskmine, kriitiline ja madal.Pole saladust - nad on öeldnud, et modelleerimise käigus on kõige kriitilisem hinnang, et ühel hetkel võib Eestis olla intensiivravi patsientide arv kuni 500.Kuna aga meetmeid on rakendatud, siis sellise trendi kujunemine pole tõenäoline.Milline on see number, milliseks see kujuneb? Keegi ei ütle seda otse välja. Keegi ei teagi. Eile sai palutud prof Lutsarilt, et modelleeritakse uued graafikud ja tullakse uuesti komisjoni ette järgmine teisipäev.

Ratas: kas oleme saanud hakkama hästi? Eile teadlased, eesotsas viroloog prof Lutsar, ütlesid, et meetmed on aidanud.Mis on eesmärk? Jah, nende poolt. Õigemini nende tellimusel modelleeritud graafik, mis räägib haiglaravi ja intsensiivravi vajaduse prognoosist.

Jevgeni Ossinovski: esimese etapiga sai Eesti nakkustõrjes hakkama. Oleme suutnud plahvatusliku juhtumite kasvu ära hoida. Eraldi tunnustan ka sind: paljud ütlesid, et olge rahulikud, ei juhtu midagi. Adekvaatsuse eripära on see, et meetmeid hakatakse nõudma 2 nädalat liiga hilja.Meie mõlema käes on mudel, mis ütleb, et intensiivravi vajab kuu pärast 500 inimest.Mudelid näitavad, et epideemia leviku kasv on 1,1-1,8. Ehk epideemia jätkub levikut, kuigi seda on uute meetmetega tagasi hoitud.Kas valitsuse eesmärk on sundida viirust taanduma? Kas prof Lutsar ja teadlased kinnistasid, et uued meetmed viivad nakkuskordaja alla ühe.

Karu: jah, võivad olla tegevused, mis lähevad riigiabi alla. Reeglid hetkel muutumises. Meetmete pikkusest: kui esimene pakett sai välja kuulutatud (sinna tuleb veel raha leida) - oli selge sõnum. Raha ei tule jaokaupa, et ettevõtted peaksid kaklema hakkama. Vaid et riik soovib kõiki aidata. Praegu abi jookseb seni, kuni raha saab otsa. Kui mõnda meetmesse jääb raha alles, siis see raisku ei lähe, vaid tuleb tagasi riigile.Rangeid piiranguid, kui pikalt võib kasutada, pole. Tingimused paindlikud. Võib kauem ka kasutada.

Kruuse: kaua abiraha saab küsida? MESi oma kehtib selle aasta lõpuni.

Karu: kredex ei soovi kommertspankadega võistlema minna, vaid pakub lisatuge

Sutt: milliseid nõuete leevendamisi olete kaalumas?

Kaimar Karu: jooksvalt töötatakse koos pankadega. Käibelaenud vajavad lisarahastust. See tuleb lisaeelarvest, mis tuleb riigikogusse kiiremas korras. Enne lisarahastuse kokkuleppimist on piiranguid KredExile raha kasutamise osas. Käendus KredExil on miljard, laenud pool miljardit, investeerimislaenud 50 miljonit. Vaja lisaeelarvet. Pangad ja ettevõtted ootavad seda.Paindlikkust pankadele - nii palju, kui võimalik. Kahjude jagamine 35% - 50% KredExiga. 35% first loss - et esimesena jääb KredEx ilma. Plaan kredexi lisavõimekuse tõstmiseks. Pangad on esimene liin, kuhu laenu minnakse küsima. Masinavärk on paigas, plaan olemas inimesi juurde leida.

Kaimar Karu: hea meel, et esimene infotund, kus ta osaleb, on küll vähe osalejaid, aga sisukad küsimused.

Andres Sutt: oluline, et toetusmeetmed oleksid võimalikult kiiresti saadaval. Kuulsin enne, et on koostöö KredExi, EAS-i ja MES-i vahel. Minu küsimus on KredExi kohta. Millal on KredEx kõige varem toetusmeetmeid rakendama, kui suurted summad on KredExil, kui suurt paindlikkust võimaldate pankadele laenude pikendamiseks, milline on KredExi organisatsiooniline võimekus oluliselt suuremate laenumahtudega toime tulla?

Reps: aga huviharidus. Kui sõltub vaid lapsevanema osalustasust. See on valdkond, mis peab minema muude majandusmeetmete alla. Kriisikomisjon on väga toetav olnud, et noortevaldkond on täiesti peatunud. Noorsootöö osas - need inimesed on pigem ümber suunatud.

Reps: Omavalitsused hoiavad inimesed siiski palga peal. Kui aga kriis saab olema pikk, tuleb juba uued arutelud avada.

Sõnum, et me ei lähe kärpima, kuigi see on väga vajalik - oluline on hoida inimeste sissetulekut. Kui peaksime õpetajad panema palgata koju, siis suunduvad nad muusse valdkonda ja neid me enam tagasi ei saa.

Reps: seal oli nüüd väga palju erinevaid küsimusi. Kõik seisame selle eest, et mitte ainult ei läheks kriis mööda, vaid et majanduses oleks võimalikult vähe valu.

Mark Võrklaev: KOV tulubaasi ja toetusi ei vähendata, on Jaak Aab täna lehes öelnud. Julgustav sõnum. Aga selge, et tulud vähenevad tulumaksu vähenemise tõttu ja kuna hoitakse lahti lasteaedu, et eesliinil töötavad vanemad saaksid lapsi sinna viia. Ja samuti on lasteaedade kohatasu ära võetud. Aga omavalitsustele kulu - personal vaja tööl hoida, keegi neid lahti ei lase. Plaan KOVe toetada - kas haridusminister on seisnud selle eest, et ka lasteaedasid toetada, kas on lootust täiendavaks rahaks?

Reps: sõnastus on, et kuni kriis on möödas. Aga miks me ütleme, et 2 nädala kaupa? Kõike ei saa koolide peale üldistada. Juhul, kui kool maikuuks ei taastu - võib-olla ülejäänud jäävad distantsõppele, aga nt 12. klassidele võimaldame mingis ulatuses eksamite tegemist. Tõenäoliselt on vaja ühel hetkel üksikprobleeme lahendada, teatud erisusi teha. Nii et sõnum on: kool jääb suletuks, aga vaatame paindlikkuse hoidmise jaoks 2 nädalase tsükliga olukorra üle.

Heidi Purga: miks olete koduõpet planeerinud 2 nädal kaupa ja mitte pikemalt?

Reps: õppetöö toimub 9 aastat, üldjuhul õpivad meie noored oluliselt kauem. Midagi ei juhtu, kui nüüd siin paar kuud ollakse koduõppel. Jah, õppematerjal on mõeldud nii, et koolis seda selgitataks. Selleks on pakutud videotunde, ka HITSA on youtube'i oma videod üles pannud. Loomulikult on teemavaldkondi või küsimusi, mis jäävad arusaamatuks. Kui naaseme tavaõppe juurde, saab õpetaja aru, et kui palju laps on õppinud koduõppel. On ka digitaalsed vahendid, aga ei saa oodata, et kõik oskavad 100% neid kasutada. Loodame, et sügisel on kõik normaalne.Oleme nutikate IT inimestega vaadanud, et kuidas saab terve klassi edasijõudmist hinnata.

Reps: püüame õpetajaid toetada ja aidata.

Jälle küsimus a la "kas lapsed saavad koduõppel hakkama".

Ratas: Corpoweariga tegime pooleks aastaks tellimuse ja lepingu.

Ratas: Kui erasektor soovib panustada, siis vastutab selle eest minister Kaimar Karu. Võtke temaga ühendust.

Jüri Ratas: annaks Jumal, et see kriis on võimalikult lühike. Isikukaitsevahendid, kui räägime sotsiaalvallast, siis kogu selle info hanke eest vastutab sotsiaalminister Tanel Kiik. Kui räägime teistest valdkondadest - ettevõtlus, kaitseliit, PPA jne - selle eest kannab vastutust riigihaldusminister Jaak Aab.Kes rahalise poole eest vastutab? Kõik rahalised kohustused peavad läbi käima vähemalt covid 19 komisjonist. See komisjon peab andma oma aktsepti. Loomulikult see antakse. Tööformaat on väga kiire ja operatiivne.Tundub, et maailm sulgub üha enam. Ja öeldakse, et peab olema ettemaks. Ja kas me nüüd saame nii palju ffp maske, kui palju me raha anname? Ei saa pead anda. Läbirääkimised käivad siin välisministri, riigihaldusministri ja meie saadikuga Hiinas.Kõik Eesti ettevõtted, kes kuulavad praegu. Kui suudate toota isikukaitsevahendeid. Võtke ühendust vabariigi valitsusega.

Kristen Michal: kõik on kriisis koos, pole parteisid. Seega ärge võtke mu küsimust kriitiliselt. Kaitsevõime on riigile oluline. Meenutage, kui rääkisite mulle 11.03 isikukaitsevarudest ladudes. Endiselt me loeme, et Kuressaare haigla omad paluvad abi. Äkki te kordate üle, et kellel on riigis volitused ja vastutus isikukaitsevahendite ees? Kelle otsa vaatame, kui lennukitega asjad õigel ajal ei saabu?

Ratas: isikukaitsevahendeid saame turutingimustel osta. Ei tea, et Vene Föderatsioon oleks Eestile mingit abi üritanud pakkuda. Kui Itaalia saab neilt abi - võib-olla mõistsin teid valgete kitlite osas valesti. Kas oleme rohkem valmis kasutama kaitseväge? Täna on kaitseliit tulnud appi. Valitsuse otsus 150 kaitseliitlase osas piirile nad appi saata. Väga professionaalsed. Tänan kaitseliitlasi ja ka nende tööandjaid - kuskilt on nad ju ära tulnud.Kaitsevägi on teinud head koostööd. Aga kui on valeinfo, et hambuni relvastatud võitlejad tuuakse tänavatele - see on vale. Tsiviilmõttes on nad aidanud ühiskonda.

Jaak Juske: Kas suure kriisi korral läheb ka kaitseväe abi vaja?

Ratas: Tapal on praegu Ühendkuningriikide ja Taani väed, õhuruumi valvab Poola. NATO jätkab oma tegevust igal juhul. Pole mingisugust signaali, et meie liitlased sooviksid oma positsiooni muuta. Eesti julgeolek on kindel. Alles eile külastas meie piiri kaitseminister Jüri Luik. Ütles, et piir on kindel, isamaa kaitsmise tahe on kõrge.Kaitsevägi rakendab meditsiini- ja hügieeninõudeid, et meie ajateenijad, kaitseväelased ja liitlased saaksid hästi end tunda.

Ratas: oluline praegu rääkida asjadest nii, nagu need on. Konkreetselt. Ja tugineme konkreetsetele faktidele. Kui Juskel on info, et Euroopasse on hakanud sisse imbuma nn valged kitlid - kohe anda see info mulle, politseile, kaitseväele. See on tõsine info.

Jaak Juske: milline on hinnang riigi kaitsevõimele praegu?

Ratas: põhimõte, et kui valitsus midagi sulgeb, siis on riik kohustatud kinni maksma kõik arved - see ei päde. Valitsus ei võta endale kohustust kulusid kanda, kui midagi sulgeb.

Jüri Ratas: hambaravi... jah, pöördumisi on tehtud. Kui rääkida erakorralisest abist, siis seda tuleb pakkuda. Kas hambaravi võiks jääda lahti? Hambaarst on ju ka arst, meditsiinilise kõrgharidusega. Kui neil pole võimalik kaitsevahendeid kasutada, siis loomulikult nad ei saa teenust osutada. Kui on vahendid, siis saavad teenust osutada, inimesed ju vajavad hambaravi.

Mart Võrklaev: hambaarstidel on ka muresid. Kuidas käituda? Kas avada kabinetid? Kas on võimalik saada keskselt isikukaitsevahendeid? Aga siis peab kabineti kinni panema, kui vahendeid pole ja tulu jääb saamata. Kuidas peavad nad tegutsema?

Ratas: kas see on mäng? Mõned mõtlevad, et 2+2 või kogu koroona on suur mäng. Ütleks nii, et see on ülipahatahtlik. See pole mingi mäng. Olukord on tõsine. Kogu maailmas. Ebamugavust tekitavaid samme ei astuta niisama. Põhjus on viiruspuhangust üle saada nii ruttu, kui võimalik. Iga otsus, mida teeme, lööb majandust. Aga - mida rohkem konkreetseid selgeid otsuseid ja piiranguid, seda lühem on see periood ja seda kiiremini saame normaalsusesse tagasi pöörduda.Isikukaitsevahendid: kui tuua üks küsimus täna välja... isikukaitsevahendid on kõige teravam küsimus praegu selle kriisi puhul. Tahan tunnustada ettevõtet Corpowear OÜ, mis hakkab ffp3 maske tootma. Aga teisigi vahendeid on vaja - hingamisaparaate, med. kaitsemaske, kaitsekindaid. Täna otsustasime juurde tellida 150 hingamisaparaati koos muude vahenditega.

Tiidus: jah, aitäh. Kaitsevahendite nappus on globaalne probleem. Aga märke on, et makse toodetakse, tuuakse sisse. EL ühishange annab kuu aja pärast lootust. Põhjanaabrid on suure koroonapatsientide kasvu pärast murest. Kas ütleksite midagi mõjuvat neile, kes sotsiaalset distantsi peavad mänguks, mida annab eirata. Ja sõnum, et kriisis annavad nõu kompetentsed inimesed ja vajalikud vahendid on olemas.

Ratas: 2+2 reegel - minimaalselt 2 meetrit lähedust ja kaks inimest koos. Need on olnud head sammud. Lutsar ütles ka eile, et piirangud on õiges suunas. Selge on see, et elame selle kriisiga meie-ühiskonna tunnetuses.

Ratas: mitte ükski samm, mis me covid 19 vastu oleme teinud, ei ole kuidagi olnud selline, mis ei puuduta viiruse leviku tõkestamist. Oleme teinud kõik selleks, et viiruse levikut tõkestada. Kõige olulisem on, et võimalikult palju lähikontakte vältida. Küsimus: kas otsuseid tehtud õigeaegselt või jäädud hiljaks?Prof Lutsar ütles, et me ei tunne seda viirust. Õpime sellega elama, selle vastu võitlema. Mõni riik on sammunud kiiremini, teine jällegi teisiti.Mina pean oluliseks, et keskkond on olnud töine.

Urve Tiidus: viimastel päevadel olete rõhutanud, et raskemad ajad on ees. Öelge, millised on teie korraldused, et halvad prognoosid ei täituks?

Ratas: teoreetiliselt võimalik teha. Inimene tuleb siia karantiini ja siis suundub tööpostile. Hetkel me selliseid lahendusi ei luba. Aga nagu ütlesin härra Padarile, et arutame seda. Kevadtööd on ukse taga, mõned juba alanud!Mõistlik vaadata üle need sektorid, et kus inimene töö kaotanud, kas on mõeldav, et läheb teeb tööd põllumajanduses. Aga et kas on logistiliselt mõeldav, kas on oskused? Tuleb vaadata.

Kruuse: kas oleks vaja rakendada eelnevaid karantiine välistööjõule? Võib-olla oleks vaja välistööjõudu ka tervishoidu appi. (tegelikult polnud päris hästi aru saada, mis see küsimus oli)

Ivari Padar võõrtööjõu kohta: probleeme on tekkinud. Igal juhul tuleb praegu tööta jäänud Eesti inimesi mobiliseerida. Aga kiiremad teemad vajavad ka lahendamist. Meil on hulk ukrainlasi, kelle tööluba on lõppemas, aga elamisluba jätkub. Mis see mõistlik lahendus oleks? Nad on juba väljaõppinud, aga töötada ei tohi. Teada on, et PPA on neid ka trahvinud.Ratas: jah, kevadtööd on suuresti ukse ees, mõned juba käes. Töökäsi on vaja. Nt kui elamisluba on, aga tööluba on lõppemas? Tõsine väljakutse põllumajanduses. Vajame lahendust. Arutame sel nädalal seda COVID-19 komisjonis. Siseministeerium ja maaeluministeerium töötavad hetkel erinevaid lahendusi välja, aga ka valitsuse tasandil vaja otsust. Nii et homme-ülehomme töötame lahenduse välja.

Karu: seal, kus tegutseb KredEx, MES ei sekku ja vastupidi. Sama asja, eri valdkondades teevad.Abiraha või laenugarantii. Risk on, et ettevõtted, kes seda ei vääri, võivad seda saada. Aga olukorras, kus on teisi ettevõtteid vaja aidata, on see risk, mis tuleb võtta. Kui aga selgub, et rikkumised on massilised, siis tuleb asi üle vaadata.Vääramatu jõud. Sellega on tegeletud. Eri sektorites eripidi seda käsitletud. Arutlusel olnud, seda oskan öelda hetkel.

Kruuse: kas koroona on lepingutes vääramatu jõud?

Karu: EAS püüab olla nii paindlik, kui vähegi võimalik. Kui ettevõtja sinna pöördub, siis kirjeldagu oma mure ja saab abi. Kohe. Üürikulud. Vabaturuäri. Valitsus otseselt sinna ei sekku. Läbi KredExi on olemas laenumeetmed. Kuid esimesel võimalusel võiks rääkida pangaga, et saada üürikulude tasumiseks raha. Kui pank ei taha raha anda, kaasab KredExi. Kõigil on laenudega keerulised ajad. Ei saa kutsuda üürivõtjat üles, et ära võta raha. Neilgi laenud tasuda. Aga kui on võimalik, võiks üürivõtja teha väikse pausi või üüri mõneks ajaks vähendada.

Akkermann: ettevõtjatel veel mure - heakskiidetud deklaratsioonide väljamaksed 6-9 kuu jooksul. Kui eelmise kvartali põhjal teha deklar., võib minna terve aasta väljamaksega. Kui EAS suudaks kiiremini raha välja maksta, saaksid ühingud iseennast palju paremini aidata. Teine asi: toitlustus- ja majutusettevõtetel on üürikulu suur kulu. Kas seda saab kuidagi riigi poolt katta?

Karu: konkreetsete projektide sees lubame muuta tegevusi. Kui eesmärgid jäävad saavutamata, võib EAS võtta eri faktoreid arvesse. EASi eesmärk on olla võimalikult paindlik ja tulla ettevõtjatele vastu nii palju kui võimalik.

Kaimar Karu: tänab ettevõtteid, kes on oma muredest teada andnud.

Annely Akkermann: EL rahastatud projektidega on riskid - investeeringud ei täitu tähtajaks ja ei täideta projektide tingimusi, olgu selleks loodud töökohtade arv jne. Kas EAS saab seal kuidagi aidata?

Reps: andke esimesel kahel nädalal lapsele ja lapsevanemale tagasiside: kuidas on veebipõhist õppekeskkonda mõistetud, kas on toime tuldud. Algfaasis tegime palve koolidele, et kirjeldage, tunnustage, toetage - ärge andke hindeid.Kas algklassides võib-olla võikski õppetöö peatuda? Ma ei toeta seda mõtet. Esimese nädala teisel poolel läksid osad otsused tõesti paremaks. Kui saime tagasisidet, siis oli mõni asi absurdini viidud. Mingeid asju alla laadima, ennast filmima jne - keegi ei saanud ülesandest aru.Oma väikse lapse pealt vaatasin, et keskmine ekraaniaeg tuli 14 tundi. Ma ei pea seda normaalseks. Vahepeal võiks teha paberil, kuulata muusikat vms. Kõik ei pea ekraani ees toimuma. Ütlen ausalt, tegin oma esimese klassi lapsega matemaatikat laupäeval. Võime ka laiemalt proovida.

Maris Lauri küsib koduõppe kohta.

Raik: kas tulevad eksamid?Reps: sellel kevadel igasuguseid vaheastmete tasemeteste ei tule. Üheksas klass - nende peamine küsimus on, et kuidas komplekteeritakse gümnaasiumid ja kutsekoolid? Kui eelnevatel aastatel HTG ja MHG olid varasematel aastatel praeguseks ajaks juba gümnaasiumiklassid kokku saanud, siis praegu pole neil seda võimalust olnud. Gümnaasiumisisseastumistestid toimuvad mai kuu sees. Kui see pole võimalik, siis otsime muid võimalusi. Kas individuaalne distantsilt intervjuu, veidi ühtlustatumalt sisseastumine? Lõpetamise osas on oluline mõista, et see oleneb eriolukorrast. 12. klass - ülikoolid on valmis, et kui mais saab õppetööga edasi minna, siis eksamid mahuvad süsteemi. Ülikoolid on sellega arvestanud ja sisseastumisprotsess kandub üle juuli kuu sisse. Kui pole võimalik, siis mõtleme veel.

Reps: HITSA on olemas. Seal 7 erinevat seminari. Keskmine vaatamine on 50 tuhande ringis. Sinna on pandud üles korduma kippuvatele küsimustele vastus. Hoiame telefonil mitut spetsialisti korraga, et kui mõni lapsevanem tahab pikemalt rääkida, siis ei ole liin kinni.

Katri Raik: koduõppest - kuidas jagada infot jne?

Ratas: väide, et Hiinast tulevad suured lennukid maskidega? Leedus maandus? Sotsiaalminister ütles, et seal oli mõnikümmend tuhat maski. See pole eriti suur kogus. Pole ühelgi riigil praegu neid maske üle. Aga abipakkujad - kas reaalselt on võimalik neid isikukaitsevahendeid ka saada? Reaalne olukord on see, et tuleb teha ettemaks ja siis umbes kuu pärast tuleb kohale. Saatsin täna SMSi Jaak Aabile, et läheme selle ettemaksu peale välja, et siis isikukaitsevahendeid saada.

Ratas: sümptomid ja ei saa testima? See tähendab perearsti saatekirja. Täna saavad testima kõik inimesed, kellel on sümptomid ja perearst väljastab saatekirja. Kas ka väljastab, pole meie asi öelda - see on arsti pädevus.

Ratas: jätkuvalt on meie seisukoht, et testimisel tuleb hoida riigi varu minimaalselt 8000 testi. See võimekus on olemas. Praegu on 80 000 testi ja oleme juurde tellinud 100 000 testi.

Kruuse: kriisis peab olema inimestega aus ja adekvaatne. Millest ma pole aru saanud? Ilmselgete tunnustega inimesed praegu testimisele ei saa. Aga eks telefoni teel ongi keeruline neid asju ajada. Aga eksperdid on öelnud ka seda, et kui saaks testida ka neid, kel on tunnused, aga pole koroonat - see on samuti meditsiinile oluline teadmine. Ja mis seis on nende isikukaitsevarude kogustega?

Ratas: palun südamest, et riigikogu teeks järgmine nädal ühe lisaistungi, et saaks kiirkorras lisaeelarvet menetleda.

Ratas: eestkätt ffp3 maskid, ka ffp2 maskid. Ja ka ffp1. Eestis on üks ettevõte olemas, mis toodab ffp3 maski. Täna otsustasime, et tellime 10 miljoni euro eest sellelt ettevõttelt maske. Ettevõttele tähendab see lisavahetuse tööle võtmist.

Ratas: tahame testi võimekust tõsta 1000 testini ööpäevas. Aga nii, et oleks perearsti saatekiri. Peaks saama kergemalt sümptomite puhul perearsti saatekirja. Mida pean kergema all silmas? Nädalavahetust ja kellaaega pärast 18.00.Mis on pudelikael? Isikukaitsevahendid. See on suurem pudelikael, kui testide olemasolu.

Ratas: olen nõus, et siin me ei peaks olema erinevates erakondades, vaid see erakond on üks ja see erakond on Eesti.

Rõivas: täpsustan - ei kasutanud sõna masstestimine. Vaid et kõiki neid, kel on sümptomid, saaks testi. Seda on viroloogid ja akadeemikud öelnud, olen ka ise nendega vestelnud. Aga mida veel teha tulevikuks meditsiinisüsteemi võimekuse jaoks ära? Kas on rahast, seadmetest vms puudu?

Ratas: viroloogid soovivad masstestimist? Olen kimbatuses. Seda arstid ja doktorid ei soovita, on öelnud, et seda pigem ei tuleks teha. Kui räägime põhimõttest, siis valitsus on kogu aeg öelnud, et peame testide arvu suurendama. See oleks üks konkreetne indikaator, et anda alus kriisist väljumiseks. Et kui nakatunute tõus hakkab vähenema.

Ratas tahab olulised faktid üle korrata. Ühe meetmena, kui perearst nädalavahetusel ei tööta, saab perearsti nõuandla või keskus saatekirja anda. Seda töötavad välja. Ratas: just täna hommikul arutasid lisatestide tellimist. Lisaks neile, mis juba on olemas. Et 100 000 testi juurde tellida. Realiseeritakse nii ruttu, kui võimalik.

Rõivas: Mida saame veel lähema paari nädala jooksul teha, et testimise võimekust suurendada? Laborivõimekus pole pudelikaelaks - TÜ ja teised on abi pakkunud. Raha pole vist ka takistus? Mis on siis takistus, mis ei võimalda testide arvu suurendada?

Ratas: põllumajandus. Ettevõtjatel vaja palgata hooajaliseid töötajaid. Hooajaline töö põllumajandus - taotlusi on esitatud ca 7000. Hooajatööde eripära madal palk. Välismaalasi palgatakse peamiselt. (Ratas loeb vist faktilehte või midagi).Maaeluministeerium on pakkunud välja nende palkamise, kes on terved ja kel praegu muud tööd pole.

Ratas: eile oli pikk arutelu juuksuritest, ilusalongidest. Järeldus järgmine: esialgu keskendusime kohtadele, kuhu koguneb palju rahvast, nt kaubanduskeskused. Ilusalongid peavad ise tagama töötajate ja klientide ohutuse. Juuksuriteenus - inimesed kasutavad regulaarselt. Turvalisem teha juustelõikust ilusalongis või juuksuri juures. Muidu, kui keelata, hakataks juuksureid koju endale kutsuma.

Kruuse: kas inimeste vahel pikivahe hoidmine saavutab eesmärki, kui kauplused on ikka avatud? Teine mure: põllumeestel hooajatööliste kasutamine kevadtöödel - kui kevadel tööd ei saa teha, pole saaki sügisel võtta.

Ratas: oli ka küsimus, et kas teha eraldi kellaaeg eakatele poe külastamiseks - seda teadusnõukogu ei toetanud.

Ratas: ei saa öelda, et teadusnõukogu tõi konkreetseid meetmeid välja. Prof Lutsar tõi välja, et olid erinevad hinnangud, erinevad mõtted. Aga et panna kellegi nimi mõne meetme taha, see ei anna midagi juurde. Ratase pakutud meetmeid nad toetasid.

Ratas: numbrid - kas on konkreetsed vaheetapid, kuhu 1 või 2 või 3 nädala pärast jõuda? Selliseid ei ole. Neid ei saa ka teadusnõukogult nõuda. Prof Lutsar ütles väga selgelt, et küsimus pole paaris nädalas, vaid viirusetõrje periood on palju pikem. Eile sai otsustatud, et kogu koroonaviiruse periood oleks nii lühike, kui võimalik ja saaks niipea kui võimalik tavaellu pöörduda.

Ratas: valitsuse positsioon koroonaviiruse tõkestamise osas on teha kõik, mis võimalik ja haiguspuhangust saada niipea, kui võimalik, üle. Et majandus hakkaks tööle, tavaline elu saaks uuesti toimima.

Saar: seega põhimõtteliselt kõik teadusnõukogu pakutud meetmed võttis valitsus kasutusele? Või oli meetmeid, mida teadusnõukogu pakkus, aga mida vastu ei võetud? Teine asi - kas valitsusel on ka konkreetsed vaheeesmärgid, et saaks eriolukorra piiranguid leevendama hakata? Kas on võetud mingid sihid? Praegu tundub, et võetakse üks päev korraga.

Ratas: kõik need meetmed, mida teadusnõukogu välja pakkus, olid eile arutlusel. Lõpuks palusime eraldi prof Lutsari arvamust. Ta toetas neid meetmeid. Lutsar töötab mudelitega edasi, et ennustatavad arvud oleksid selged.

Ratas tänab, soovib head tervist jne.

Saar: millised kaalutlused olid valitsuses, et sellised piirangud kehtestati?

Indrek Saar küsib.

Kohal 19 saadikut.

Helir Valdor Seeder alustab infotunniga ja teeb kohalolekukontrolli.