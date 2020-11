OTSEPILT JA BLOGI | 241 nakatunut, neist pea pooled Harjumaal. Popov, Kiik ja Lanno annavad ülevaate koroonaviiruse hetkeolukorrast

Delfi teeb pressikonverentsilt otseülekande.

Möödunud ööpäeva jooksul avastati taaskord rekordarv nakatunuid - 241. Delfi andmetel tehti 2427 testi, mis tähendab, et napilt iga kümnes testitu oli nakatunud koroonaviirusesse. Lisaks olevat haiglas 52 inimest ning 4 juhitaval hingamisel.

Mailis Reps ütles ERR-ile, et tõenäoliselt kehtestatakse uuel nädalal taas 2+2 reegel ning maskikandmise soovitus ühistranspordis. Loe rohkem siit.

Koroonaolukorra pressikonverents

Lanno palus inimestel mitte käia üritustel ega neid korraldada. Ta tõdes, et on üritusi, mida on keeruline ära jätta - näiteks sel nädalavahetusel toimuvat ralliüritust Hiiumaal, kuna inimesed on seal juba kohal. Lanno:Kui nad on juba nakatunud [ralliüritusel osalejad Hiiumaal -toim], siis nad ilmselt selle viiruse seal saarel kätte saavad. Eesmärk on nad saata testima. Nädalavahetusel toimub ka võrkpalliturniir Saaremaal. Terviseamet on palunud üritus korraldada ilma pealtvaatajateta. "Need tribüünid võiksid tühjaks jääda," ütles Lanno.

Lanno ütles, et edaspidi ei anta enam niivõrd detailselt juhtumite kohta infot, kui seda tehti siiani. "Pealekasv on niivõrd suur, et detailselt me ei saa enam infot juhtunute kohta anda. Tahaksime suunata kogu oma ressursi probleemi lahendamisele. Kvalitatiivne tase ei pruugi olla enam see, millega te harjunud olete," sõnas Lanno.

Lanno: Tänase numbrite järgi tehes prognoosi, jõuame me ikkagi mitmete sadade nakatunute numbriteni välja. Ükski number ei näita seda, et haiglavõrgule surve seetõttu ei peaks kasvama.

Terviseameti juht Üllar Lanno: Eestis on koroonaviiruse epideemiline levik alanud.

Esialgsed andmed: Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2 427 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 241 (9,9%) testi tulemus osutus positiivseks. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 114 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 42 ja Raplamaale 35 uut nakatunut. Pärnumaale lisandus üheksa, Hiiumaale viis ja Lääne-Virumaale kolm positiivset testitulemust. Tartumaale, Valgamaale ja Võrumaale lisandus kaks ja Läänemaale üks positiivne tulemus. 26 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 105,8 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 5,9%.

