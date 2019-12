OTSEPILT | Helme, Ratas ja Reinsalu annavad valitsuse poolt aasta viimase pressikonverentsi

Tänane pühade-eelne pressikonverents antakse riigivanemate saalis.

Valitsuse tööpäev algas juba kell 8.15 kabinetinõupidamisega, mis järgnes kell 10 toimunud istungiga. Peale istungit ja pressikonverentsi minnakse kabinetinõupidamisega edasi.

Valitsus vaatas pressikonverentsil peamiselt tagasi sel aastal tehtule. Peaminister Jüri Ratas tõi välja kliimaneutraalsuse temaatika olulisuse, Rail Balticu nurgakivi rajamise ja pensionireformi algatamise.

Lisaks tõi ta välja, et majandus on heal järjel, väheneb ebavõrdsus ja kasvab jõukus. "Täname ettevõtjaid ja tublisi inimesi, kes on majanduskasvu vedanud. Peresõbralik Eesti on valitsuse üks viiest olulisimast prioriteedist," ütles Ratas.

Siseminister Mart Helme tõi välja, et tänavusel aastal aitas riigieelarve paika loksutada alkoholiaktsiisi langetamine. Lisaks suudeti tema sõnul likvideerimise piirile viia varasematest aastatest 90 miljoni euroseks kasvanud investeerimisvõlg siseministeeriumi allasutustes.

Reinsalu tõi välja, et ehkki spordi valdkonnas on Ott Tänak teinud kõigist rallisõbrad, on mööduv aasta eelkõige laulupeo aasta. Reinsalu vaatas veel oma kõnes ka tulevasse aastasse, mis toob meile näiteks uute saatkondade avamise.