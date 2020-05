OTSEPILT | Hädaolukorra seaduse teist lugemist venitab bardakk päevakorraga. Kaljulaid: Põlluaas rikkus seadust

"Aga kindlasti ei tohiks selliseid olulisi muudatusi teha kiirustades, ilma parlamendis sisulist debatti pidamata. Riigikogu liikmetele jäeti eelnõuga tutvumiseks ja muudatusettepanekuteks vaid loetud tunde. Riigikogu oleks pidanud seda kobareelnõu korrektselt, eraldi seadusalgatusena menetlema," rääkis Kütt.

Isamaa fraktsiooni esimees teatas enne teist lugemist, et muudatused hädaolukorra seaduses ei vabasta poliitikuid vastutusest.

Sibula sõnul eriolukorda lõputult pikendada ei saa ning õigusselguse huvides on mõistlik teha vajalikud muudatused hädaolukorra seaduses.

"Me peame astuma samme, et taastada normaalne majandustegevus, mis tagab ettevõtete toimimise ning inimestele töökohad ja sissetuleku. Juhul, kui eriolukorra lõppedes tekib viiruse leviku takistamiseks vajadus sulgeda asutusi või piirata inimeste liikumisvabadust, tuleb meil tagada õigusselgus. See on ainuke viis, kuidas ametiasutused saavad tegutseda võimalikult operatiivselt. Inimeste põhivabaduste piiramise korral ei saa kehtida ütlus, et nii palju kui on juriste, on ka eriarvamusi," ütles Sibul.

Samas rõhutas Sibul, et Terviseameti volituste laiendamise järgselt on vastutav roll ikkagi poliitikutel.

"Kriisi algfaas näitas selgelt, et Terviseamet ei olnud olukorraks valmis. Seda näitasid nii juhtimis- kui kommunikatsioonivead." Tema sõnul on hädaolukorra seaduse muudatuste eelduseks see, et senistest möödalaskudest on õpitud.

"Ametiasutused peavad koostöös ministeeriumiga tegema juhtimises vajalikud muudatused. Iga kriis peab olema õppetunniks, et järgmisel korral paremini toime tulla. Kriisi juhtimise eest vastutab päeva lõpuks alati rahvalt mandaadi saanud poliitik, mitte ametiasutuse juht," selgitas Sibul.