OTSEPILT | Hädaolukorra seaduse muutmine läbib teise lugemise

Hädaolukorra seaduse muudatusega antakse Vabariigi Valitsusele võimalus anda hädaolukorra lahendamist juhtivale asutusele korraldusi, kui tegemist on hädaolukorraga, millel on oluline ühiskondlik või majanduslik mõju või kui selle mõju ulatub rohkem kui ühe kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumile.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatused on tingitud kiirest vajadusest anda terviseametile pärast eriolukorda õigusselgus ja kindlus tekkivate olukordadega toimetulekuks, teatas riigikogu pressiteenistus.

Muudatuste eesmärk on tagada tõhus ja efektiivne nakkushaiguse leviku tõkestamine, andes Terviseametile õiguse oma pädevustest ja volitustest lähtuvalt rakendada viiruse tõrjeks erinevaid nõudeid ja meetmeid.

Möödunud nädalal kiitis sotsiaalkomisjon heaks hädaolukorra lahendamist puudutava eelnõu muudatused, millega valitsus kaasab hädaolukorda lahendavad asutused otsuste ja toimingute tegemisse ka pärast eriolukorra lõppu.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt (SDE) nentis, et võimalikke tulevasi kriise silmas pidades on operatiivsus kindlasti võtmeküsimus ja teatud olukordades Terviseameti õiguste laiendamine oleks vajalik.

"Aga kindlasti ei tohiks selliseid olulisi muudatusi teha kiirustades, ilma parlamendis sisulist debatti pidamata. Riigikogu liikmetele jäeti eelnõuga tutvumiseks ja muudatusettepanekuteks vaid loetud tunde. Riigikogu oleks pidanud seda kobareelnõu korrektselt, eraldi seadusalgatusena menetlema," rääkis Kütt.

Isamaa fraktsiooni esimees teatas enne teist lugemist, et muudatused hädaolukorra seaduses ei vabasta poliitikuid vastutusest.

Sibula sõnul eriolukorda lõputult pikendada ei saa ning õigusselguse huvides on mõistlik teha vajalikud muudatused hädaolukorra seaduses.

"Me peame astuma samme, et taastada normaalne majandustegevus, mis tagab ettevõtete toimimise ning inimestele töökohad ja sissetuleku. Juhul, kui eriolukorra lõppedes tekib viiruse leviku takistamiseks vajadus sulgeda asutusi või piirata inimeste liikumisvabadust, tuleb meil tagada õigusselgus. See on ainuke viis, kuidas ametiasutused saavad tegutseda võimalikult operatiivselt. Inimeste põhivabaduste piiramise korral ei saa kehtida ütlus, et nii palju kui on juriste, on ka eriarvamusi," ütles Sibul.