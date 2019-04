OTSEPILT, FOTOD ja BLOGI | Uue valitsuse liikmed annavad ametivande

Uue valitsuse ministrid on keskerakondlased peaminister Jüri Ratas, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, regionaalminister Jaak Aab, sotsiaalminister Tanel Kiik, Isamaasse kuuluvad kaitseminister Jüri Luik, justiitsminister Raivo Aeg, välisminister Urmas Reinsalu, rahvastikuminister Riina Solman ja kultuuriminister Tõnis Lukas ning EKRE esindajad siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme, keskkonnaminister Rene Kokk, maaeluminister Mart Järvik ning väliskaubandus- ja IT-minister Marti Kuusik.

President Kersti Kaljulaid kinnitas uue valitsuse ministrid ametisse 24. aprillil.

Samuti annavad täna ametivande riigikogu asendusliikmed.

Uus valitsus annab ametivande

Ühelgi riigikogu liikmel kõnesoovi ei ole ning istung lõppes.

Uue väliskaubanduse ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku kohta teavad mitmed rääkida, et eraelus on ta rakendanud eksabikaasa suhtes nii vaimset kui füüsilist vägivalda. http://www.delfi.ee/article.php?id=86056291

Helmete poolt näidatud "hea tuju märki" näitas varem EKRE fraktsiooni liige Ruuben Kaalep. Kuigi märk tähendab, et „kõik on OK”, on sümbolil ka teine, valgenahaliste ülemvõimu toetav sõnum. http://www.delfi.ee/article.php?id=85814615

Toompea lossi ees on kohal ka meeleavaldajad.

Henn Põlluaas ütles presidendi nime valesti, kutsudes teda nimega Kersti Kaljurand.

Istungil võeti 20-minutiline vaheaeg, et uusi ministreid õnnitleda.

Ka siseminister Mart Helme näitab ametivande andmise järel "hea tuju märki".

President Kersti Kaljulaid lahkus Marti Kuusiku ametivande andmise hetkeks istungilt.

Rahandusminister Martin Helme.

Ametivande on juba allkirjastanud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Raivo Aeg, kaitseminister Jüri Luik, keskkonnaminister Rene Kokk, kultuuriminister Tõnis Lukas, maaeluminister Mart Järvik, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, rahandusminister Martin Helme, rahvastikuminister Riina Solman, riigihalduse minister Jaak Aab ja siseminister Mart Helme.

Peaminister Jüri Ratas andis ametivande.

President Kersti Kaljulaid pani istungile selga dressipluusi, millel on kiri "Sõna on vaba".

Täiskogul on kohal 94 saadikut, puudub seitse.

Taavi Rõivas uurib, miks ei ole Euroopa Liidu lipp Eesti lipu kõrval riigikogus esindatud.

Riigikogu istung algas ning praegu annavad ametivandeid parlamendi asendusliikmed.