OTSEPILT | Erikomisjon võttis toidu ohutuse küsimuse pihtide vahele

„Riigikontrolli hinnangul on veterinaar- ja toiduamet (VTA) oma toiduohutuse kontrollides keskendunud kodumaise toidu kvaliteedi kinnitamisele, samas on tarbija suurem mure imporditud toidukauba ohutus,“ märkis erikomisjoni esimees Jürgen Ligi. Ta lisas, et erikomisjon püüab selgust saada, kas kontrollija eelistus on kooskõlas tarbija huvidega ja mil määral on põhjendus ekspordi tagamises.

Täna sai avalikuks info, et riigikontrolli hinnangul ei tohiks maaeluministeerium ning veterinaar- ja toiduamet väita, et kogu Eestis müüdav toit on ohutu, sest toidu-uuringute ja laborianalüüside hulk ei ole piisav ning järelevalves on puudusi. Ühtlasi toodi aruandes välja, et samad asutused ei teavita inimesi piisavalt toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidega seotud riskidest. Riigikontrolli hinnangul jäetakse tarbijale ekslik mulje, et toit muutub järjest puhtamaks.

Sel puhul kokku kutsutud istungil osalevad maaeluminister Mart Järvik, veterinaar- ja toiduameti peadirektor Indrek Halliste, põllumajandusameti peadirektor Egon Palts ning riigikontrolli esindajad.

Minister Järvik vabandas istungi algul, et pole värske ametikandjana selle teemaga süvitsi tutvuda jõudnud ning rõhutas, et toidu ohutus on maaeluministeeriumi jaoks prioriteet.

Ta nentis, et aruandest jääb tõepoolest mulje, et tema juhitava ministeeriumi vastutusalasse jäävate VTA ja põllumajandusameti vahel jätab koostöö soovida. "Aruande põhjal tehakse omas majas järeldused. Kui miski pole nii nagu peab, siis teeme vajalikud korrigeerimised. "

VTA esindaja rõhutas, et nende eesmärk ei ole olnud tarbijat eksitada.