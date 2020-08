OTSEPILT | Eesti ja Soome välisminister arutlevad Tallinnas pakiliste teemade üle

„Eesti on huvitatud sellest, et meil säiliks maksimaalne liikumisvabadus Soomega,“ mainis välisminister Urmas Reinsalu. „ Arutame kõige olulisema küsimusena koroonapiirangute mõju Eesti ja Soome vahelisele ning laiemalt Euroopa-sisesele liikumisele. Tähtis on otsida viiruse tõkestamiseks selliseid võimalusi, et ei peaks sulgema sisepiire.”

Muuhulgas plaanivad välisministrid kõneleda Eesti-Soome tulevikusuhete kolmanda raporti koostamisest. Pärast kohtumist toimub välisministeeriumis ministrite ühine pressikonverents, mis algab kell 11.30 - üritus viiakse läbi inglise keeles.