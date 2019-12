OTSEPILT, -BLOGI JA FOTOD | Siseminister Mart Helme umbusaldamine riigikogus kukkus läbi

"Avaldame umbusaldust Eesti Vabariigi siseminister Mart Helmele seoses Soome peaministri Sanna Marini vastase isiklikuga rünnakuga. Siseminister on oma sõnakastusega kahjustanud Eesti-Soome suhteid, Eesti riigi mainet, alavääristanud naisi ja erineva sotsiaalse taustaga inimesi. Mart Helme käitumine näitab ühemõtteliselt, et ta ei sobi kandma valitsusliikme vastutust," ütles opositsiooni juhtpartei Reformierakonna esimees Kaja Kallas umbusaldusavaldust riigikogule üle andes.

"Isegi kui väga tahaks, ei saa kuuldut kuidagi võtta tunnustusena Soome riigile, tema valitsusele ega peaministrile. Seda käsitlevad solvanguna Soome peaminister ise, Soome poliitikud, ajakirjandus ja lihtinimesed ja esialgu nägi selles solvangut isegi Eesti valitsuse juht Jüri Ratas," ütles Kallas umbusaldusavalduse hääletamise eel peetud kõnes.

Umbusaldusavaldusele andsid oma allkirja kokku 46 riigikogu liiget, sh sotside fraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni liikmed ning lisaks SDE-sse kuuluv fraktsioonitu saadik Raimond Kaljulaid ja Isamaa fraktsiooni kuuluv Viktoria Ladõnskaja-Kubits.

Valitsus otsustas tänasel erakorralisel telefoniistungil taotleda riigikogu juhatuselt siseminister Mart Helme suhtes algatatud umbusaldusavalduse võimalikult kiiret arutamist ja palus umbusalduse avaldamise nõude arutamist esimesel võimalusel riigikogu tänasel istungil.

Mart Helme umbusaldamine ja apteegireformi peatamine riigikogus

Vahur Koorits: Hääletus käib.

Vahur Koorits: Indrek Saar tegi ettepaneku küsimuste voor lõpetada, sest Helme ei anna mingeid vastuseid. Kui varem oli kümmekond soovijat nimekirjas, siis need kadusid.

Vahur Koorits: Helme: ma ei tea, mida Ratas Soome peaministriga rääkis, kuidas keegi millest aru sai. Selle narratiivi on tekitanud ajakirjandus tõlgenduste ja valede rõhuasetustega. Mu repliik puudutas Soome tulevikku ja mu erimeelsust vasakliberaalse agendaga. Selles oli fookus.

Vahur Koorits: Marko Mihkelson ei tahtnud midagi küsida, vaid soovitas tagasi astuda ja lõpetada Eesti häbistamine.

Vahur Koorits: Algavad saadikute küsimused.

Vahur Koorits: Helme: teie, sõbrad, tahate seda valitsust kukutate. Te olete nagu Bourbonid, kes peale restauratsiooni tulid võimule ja kelle kohta öeldi, et nad ei ole midagi unustanud ega midagi õppinud. Te olete samasugused. Tulete peenhäälestust ja stagnatsiooni tegema. Eestil on parem ilma teieta. Maailm on sisenenud uue poliitika paradigmasse ja seda iseloomustan mina (sotsid plaksutasid ja naersid selle peale).

Vahur Koorits: Helme räägib sellest, kuidas ta kunagi ajakirjas Pioneer töötas.

Vahur Koorits: Helme: ma ei saa olla nõus Soome praeguse valitsuse kursiga, selle ütlemiseks on mul õigus öelda ka valitsuse liikmena.

Vahur Koorits: Helme: mitte kordagi pole alavääristanud Soome rahvast.Tunnen Soome ja Eesti ajalugu. 1918 detsembris oli Eesti rinne Kehra all murdumas ja tulid soomlased, kes marsssisid laevalt maha, marssisid raekoja väljakul, läksid rindele ja tõid murrangu vabadussõjas. Olen soomlastele selle eest tänulik. Kui arvate, et ma ei mäleta, kuidas igale soomlasele tekkis 80. lõpus oma eestlane. Soome valitsus ei toetanud Eesti taasiseseisvumist. See oli valitsus, aga Soome rahvas toetas eestlasi igati. Nemad aitasid eestlasi.

Vahur Koorits: Helme: minu abikaasa istub tagapingis, ta võib öelda, et ma pole teda kunagi halvustanud ega valesti kohelnud. Mu tütred võivad sama öelda. Võiks nooruspõlvest laulda mitu ilusat laulu noortest daamidest, kes on mulle meeldinud. Ma ei jaga marufeministlikke seisukohti, kvoodipoliitikat ametikohtade jagamisel.

Vahur Koorits: Helme räägib sellest, kuidas ta on oma kätega ehitanud maju ja keldreid.

Vahur Koorits: Helme: süüdistused samad, argumendi samad, laest võetud. Ma ei saa küll aru, et oleks Eesti julgeolekut kahjustatud. Natost pole välja visatud, Soome saatkond ei viskle krampides. Kõik süüdistused konstrueeritud, meedia poolt lansseeritud. "Aitäh" teile ERRist skandaali ülespuhumise eest. Ei taha täna siin olla kuri, oleme jõuluperioodis, välja on kuulutatud jõulurahu. Üks vale on, nagu halvustaksin lihtsa töö tegijaid. Siin saalis on vähe neid, kes on nii palju sõnnikut visanud kui mina.

Vahur Koorits: Helme tuleb pulti.

Vahur Koorits: Helme kuulab juttu, silmad maas. Ilmselt piilub laua alt telefoni, aga välja näeb, nagu oleks häbi.

Vahur Koorits: Kallas: Kas saame peale seda ebasiirat vabandust kõik selja taha jätta? Kas peame suhtuma Mart Helmesse nagu Žirinovskisse Venemaal, klouni, keda keegi tõsiselt ei võta. Aga Venemaal hoitakse sellised räuskajad võimult eemale. Andes ministrile vaba voli end naeruvääristada, alandatakse Eesti riiki oma inimeste silmis.

Vahur Koorits: Kallas loeb ette Helme juttu pühapäevasest raadiosaatest, kust skandaal alguse sai.

Vahur Koorits: Kaja Kallas: Eestis on solvatavad inimesed ilmselt otsa saanud, nüüd on mindud neid välismaalt otsima.

Vahur Koorits: Kõigepealt selgitab umbusaldamise põhjust Kaja Kallas, seejärel saab sõna Mart Helme ja seejärel saavad saadikud küsida Helmelt kuni kaks küsimust. Seejärel fraktsioonide nimel sõnavõtud ja siis hääletused. Kokku läheb täna ilmselt mitu tundi ja apteegireformi hääletus lükkub ilmselt homse peale.

Vahur Koorits: Umbusaldus algab, Mart Helme on kohal ja ootab.

Vahur Koorits: Mart Helme sõnad Soome peaministri kohta on saanud päris palju kajastust ka välismaal. Siin üks näide Reutersilt. https://www.reuters.com/article/us-estonia-finland-minister/estonia-apologizes-after-minister-taunts-finnish-pm-as-sales-girl-idUSKBN1YK1Q2

Vahur Koorits: Kaja Kallas Helir-Valdor Seederile umbusaldust üle andmas.

Vahur Koorits: Paus 30 minutit, Helme umbusaldusega alustatakse kell 10.48.

Vahur Koorits: Helir-Valdor Seeder: valitsus soovib Mart Helme umbusaldamist arutada tänasel istungil. See toimub teise päevakorrapunktina. Nüüd vaheaeg 30 minutit, et kõigil oleks võimalik umbusaldusavalduse tekstiga tutvuda.

Vahur Koorits: Kohaloleku kontroll näitas, et puudub kolm inimest koalitsioonist ja viis opositsioonist.

Vahur Koorits: Praegu hakatakse teisel lugemisel arutama Eesti Panga seaduse muutmist. Eelnõu tutvustab rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Eelnõu sisuks on soov muuta Eesti Panga nõukogu nimetamise korda.

Vahur Koorits: Kohal 93 saadikut, puudub 8.

Vahur Koorits: Istungi alguses läks Kaja Kallas riigikogu kõnepulti, et teatada Mart Helme umbusaldamisest Soome peaminister Sanna Marini solvamise tõttu.