OTSEPILT, -BLOGI JA -FOTOD | Riigikogu esimeheks valiti 55 häälega Henn Põlluaas. Algasid aseesimeeste valimised

Vastavalt põhiseadusele teatab peaminister Jüri Ratas pärast Riigikogu juhatuse valimist valitsuse tagasiastumisest.

Pidulikul avaistungil esineb Ellerheina tütarlastekoor, juhatab dirigent Ingrid Kõrvits.

15 minutit pärast avaistungi lõppu toimub uue juhatuse pressikonverents.

Riigikogu XIV koosseisu avaistung

Rohkem kandidaate ei esitatud.

Jürgen Ligi esitas aseesimehe kandidaadiks Siim Kallase Reformierakonnast.

Riigikogu valib kaks aseesimeest. Esimeseks kandidaadiks seadis Aivar Kokk Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi.

Edasi valitakse Riigikogu aseesimehed ja istungit juhatab edasi vastvalitud esimees Põlluaas.

Kehtetuid sedeleid ei olnud, ülejäänud 45 häält sai sotside kandidaat Sven Mikser. Ka Raimond Kaljulaidi hääl läks seega Mikserile.

Nagu näha, loodav koalitsioon pidas. Teoorias oleks neil 57 häält, kuid Kaljulaid hääletas vastu, Lotman (Isamaa) puudus.

Riigikogu esimeheks valiti 55 häälega Henn Põlluaas. Hääletas 100 liiget, puudu oli Mihhail Lotman

Repinski sedel ajab muigama ka Siret Kotka-Repinski

Näost võiks lugeda, et Repinski on hääletamisel väikse vimka visanud, aga eks ole lähiminutitel näha.

Üks tähelepanelik lugeja andis ennist Delfile teada, et Raimond Kaljulaid ei laulnud riigikogus hümni kaasa. Värske rahvasaadik tunnistas Delfile ausalt: "Ma laulan nii halvasti! Ma ei soovi oma erakordselt halva viisipidamisega rikkuda hümni kõla," lausus ta.

Algab häälte lugemine.

Riigikogu esimehe valimine käib täies hoos!https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243621

Hetkel kirjeldab valimiskomisjon hääletamisprotseduuri, hääletamiseks antakse aega pool tundi. Hääletamiseks antakse aega seega kuni kella 13.12-ni.

Kohe lõpeb vaheaeg, misjärel valitakseg riigikogu esimees. Tõenäoliselt saab selleks Põlluaas.

Jevgeni Ossinovski esitas esimehe kandidaadiks Sven Mikseri.

Martin Helme esitas riigikogu esimehe kandidaadiks Henn Põlluaasa.

Keskerakonna fraktsiooni esimeheks valiti Kadri Simsonhttp://www.delfi.ee/article.php?id=85814849

Kõik riigikogu liikmed tänasel istungil siiski kohal ei ole. Isamaa fraktsiooni kuuluv liige Mihhail Lotman ei saanud riigikogu avaistungil osaleda, kuna tal olid muud kohustused Tartus.

Kui riigikogus lauldi Eesti hümni, ei laulnud Raimond Kaljulaid väidetavalt ühtegi sõna hümnist kaasa, väidab üks teda jälginud inimene.

Ta rõhutas, et iga maailmavaate kandjad on teretulnud osalema poliitilises protsessis ja võistlema kohtade eest riigikogus, aga iga riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja saab lähtuda Põhiseadusest ja omaenda väärtuskompassist. "Vastuolu korral kahe viimase vahel kehtib muidugi Põhiseadus."

Ta rõhutas kõnes ka meediavabaduse olulisust, sõnades, et kui ei oska või ei taha, ei pea küsimustele vastama, kuid ajakirjanikke ei saa keelata küsimast.

Riigipea kutsus üles ütlema "ei" revolutsioonidele ja ühiskonna lammutamisele: "Tõeline konservatiiv on see, kes oskab piisavalt hästi hinnata toimuvaid ja eesootavaid muutusi ühiskonnas ning tasakaalustada neid nii, et meil poleks kunagi revolutsiooni tarvis," lausus president Kaljulaid.

Mõned tähelepanekud riigipea kõnest. "Põhiseaduses kirjeldatud vabadusi ja väärtusi, aga ka nende vabaduste ja väärtuste kaitsjaid rünnatakse erinevatel ettekäänetel. Sekka narritakse ja naeruvääristatakse neid, kes tunnevad, et senised suundumused nende vajadustele ei vasta ja on seepärast skeptilised ka vabaduste ja väärtuste suhtes. Kui me sellel laseme süveneda, on peagi kriisis ka meie demokraatia. Aga siis on juba hilja," lausus president Kaljulaid.

Mitmed lugejad on uurinud, miks Kaalep ja Kaljulaid kõrvuti istuvad. Põhjus on lihtne - avaistungil ollakse ridamisi tähestiku järjekorras ehk nõnda selgus ka ajutine pinginaaber. Edaspidi ollakse fraktsioonide kaupa. Tõsi, oleneb ka paaris ja paaritutest arvudest. Näiteks reformierakondlase Siim Kallase pinginaabriks saab hoopis keskerakondlane Kalev Kallo.

Ka riigikogu silt sai kaabu pähe. Eks ta ole - riigikogu koosseis on nüüd rohkem EKRE nägu, tõenäoliselt on nad koalitsioonis.

Kliimaprotest riigikogu ees.

Koalitsioonilepe ja ministrikohad avalikustatakse laupäeval. Üks spekulatsioon on seegi, et Peeter Ernitsast võib saada maaeluminister. Selle küsimuse peale Ernits veidi ärritus. "Ei kommenteeri," lausus ta. Delfi on üritanud mitmetelt võimalikelt koalitsioonipoliitikutelt uurida, kuidas portfellid jaotatud, ent rahvasaadikute suu on lukus.

Protesti üks eestvedajaid Siim Tuisk ütles Delfile, et praeguseks on selge, et EKREIKE koalitsioon tõenäoliselt sünnib, kuid see ei tähenda, et meeleavaldustega peaks lõpetama, vastupidi. Tuleb seista sõnavabaduste ja vähemuste eest.

Riigikogu hoone ees on EKREIKE vastane protestiaktsioon. Seda läks pildistama ka EKRE ridades parlamenti pääsenud Peeter Ernits. Hiljem läks tal kohaletulnutega teravaks sõnavahetuseks. Muu hulgas ütles Ernits, et just koalitsiooni vastu protesteerivad inimesed ise õhutavad viha.

EKRE fraktsioon valis esimeheks Martin Helme ning aseesimeesteks Rene Koka ja Siim PohlakuEesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) 19-liikmeline Riigikogu fraktsioon valis esimeheks Martin Helme ning aseesimeesteks Rene Koka ja Siim Pohlaku.Martin Helme oli EKRE fraktsiooni juht ka Riigikogu eelmises koosseisus (2015 – 2019).Rene Kokk on ettevõtja, Rapla vallavolikogu esimees ja EKRE juhatuse liige. Ta kandideeris Riigikokku Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas ja sai 1458 häält.Siim Pohlak on raadiojaamade Tre raadio ja Ring FM omanik, Kose vallavolikogu liige ja kohaliku elu edendaja, samuti EKRE juhatuse liige. Pohlak kandideeris parlamenti Harju- ja Raplamaal, pälvides 4152 valija toetuse.

Saalis vestlevad Raimond Kaljulaid ja Ruuben Kaalep.

Paarkümmend meetrit eemal kogub hoogu teinegi protestiaktsioon - Isamaa ja Keskerakonna saadikutele jagatakse kaabusid. Tõsi, nagu ennegi märgitud - valdav osa keskerakondlasi ja Isamaa liikmeid on kohal juba tükk aega.

"Kõigi Eesti" protest riigikogu ees.

Fraktsioonide ruumidki on osaliselt vahetunud. Näiteks EKRE kolis sotside senisesse ruumi. Sotsid aga said pisut väiksema ruumi, mille uksel oli hommikul taoline silt.

Moodsad ajad - riigikogu saali ukse ees on nüüd infotahvel, kus näha kohtade paigutus. Marko Mihkelson proovib puutetundliku tahvli omal käel ära - nagu näha, on seal ka saadikute portreepildid.

Mihhail Kõlvart kinnitas Delfile, et otsus oli erakonna poolt ühehäälne, ühtegi teist võimalikku linnapeakandidaati ei kaalutud. On räägitud nn diilist - et Kõlvart nõustus EKREIKEt toetama, sai ta linnapeakoha. Kõlvart ei tahtnud siin seoseid näha, ta rõhutas, et kõik ei saa linnasüsteemist Toompeale minna, ta pidas silmas ennekõike Taavi Aasa. Ehk, et Kõlvart omakorda pidi võtma vastutuse, meeriks saama. Koalitsioonileppe sisust ei tahtnud ta rääkida, kuid viitas, et kõik osapooled teevad kompromisse.

Riigikogus on hetkel veel rahulik. Hoone ees on näha juba ka üksikuid protesteerijaid - noori, kes avaldavad meelt seetõttu, et nõuavad valitsuselt konkreetsemaid samme kliima soojenemise vastu. Kell 9.30 algab ka nn kaabuaktsioon, kus EKREIKE vastased jagavad Keskerakonna ja Isamaa liikmetele EKRE sümboleid ehk kaabusid. Tõsi, tasub märkida, et keskerakondlased on praegu juba kohal. Nad arutavad seda, et Kõlvartist saab tulevane linnapea.

Riigikogus käivad juba ettevalmistused kell 11 algavaks uue koosseisu avaistungiks.

Sotsiaaldemokraadid seavad riigikogu esimehe kohale üles Sven MikseriSotsiaaldemokraadid esitavad tänasel riigikogu avaistungil riigikogu esimehe kandidaadiks Sven Mikseri, kes austab parlamentaarset demokraatiat ning seisab vaba Eesti eest.“Sven Mikser on väärikas kandidaat sellele väärikale kohale. Ta on Eesti kogenumaid parlamendipoliitikuid ning Eesti välispoliitika vaieldamatu tipuna esindaks meie riiki suurepäraselt ka diplomaatiliselt. Ent pidades silmas vastaskandidaadi väärtusruumi ja nägemust ühiskonnast, on vast olulisemgi, et Sven Mikser on veendunud õigusriikluse, vabaduse ja parlamentaarse demokraatia kaitsja,” ütles sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski.45-aastane Sven Mikser on valitud kuude riigikogu järjestikusesse koosseisu. Esmakordselt valiti ta parlamenti 1999. aastal. Mikser töötas aastatel 2002-2003 ja 2014-2015 kaitseministrina. Alates 2016. aasta sügisest on ta olnud välisministri ametis. Aastatel 2010-2015 juhtis Mikser Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

EKRE fraktsioon esitab Riigikogu esimehe kandidaadiks Henn PõlluaasaEesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitab riigikogu esimehe kandidaadiks Henn Põlluaasa.Harju- ja Raplamaal kandideerinud Põlluaas sai riigikogu valimistel 7390 häält ja isikumandaadi.Henn Põlluaas on EKRE aseesimees ning eelmise riigikogu koosseisu (2015–2019) väliskomisjoni ja eelarvekontrolli erikomisjoni liige. Aastatel 2013–2015 oli Põlluaas Saue linnapea.

Täna kell 11 peab riigikogu XIV koosseis esimese istungi ja valib juhatuse. Istungil peab avakõne Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Riigikogu liikmed allkirjastavad ametivande, mille teksti loeb ette parlamendi vanim liige Enn Eesmaa. Riigikogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja seejärel kaks aseesimeest. Vastavalt põhiseadusele teatab peaminister Jüri Ratas pärast riigikogu juhatuse valimist valitsuse tagasiastumisest.