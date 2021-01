OTSEPILT, -BLOGI JA FOTOD | President nimetas ametisse Kaja Kallase valitsuse, valitsus annab riigikogus ametivande

„Usun, et see valitsus kuulab ja usaldab Eesti inimesi, sõltumata sellest, kas nad teid valisid või kuulub nende sümpaatia opositsioonile – see valitsus peab olema kõigi Eesti inimeste valitsus. 70 usaldushäält Riigikogus on hea algus,“ lisas riigipea.





Pärast uue valitsuse ametisse nimetamist annab valitsus riigikogu ees ametivande ning astub ametisse kell 10 algaval täiskogu istungil.

Peaminister Kaja Kallas annab suulise ametivande, misjärel kirjutavad vande tekstile alla kõik ametisse astuva valitsuse liikmed.

Pärast ametivande andmist toimub Toompea lossi Valges saalis pidulik tseremoonia. Ajakirjanikel on võimalik tseremooniat kohapeal kajastada. Ürituse järel suunduvad ministrid kantslerite saatel ministeeriumidesse ning peaminister koos riigisekretäriga Stenbocki majja.

Kaja Kallase valitsuse ametisse nimetamine Istungil tehakse 20 minutit vaheaega ning saadikud suunduvad Valgesse saali uut valitsust õnnitlema. Kõik uued ministrid on ametivande allkirjastanud ning riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder loeb ette presidendi määruse. Nende kahe sündmuse vahel kinkis endine peaminister Jüri Ratas uuele valitsusjuhile roosikimbu. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas annab oma ametivande kaugosaluse teel. Uued ministrid asuvad järgemööda ametivannet allkirjastama. Kaja Kallas annab ametivannet. Algab riigikogu istung. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-andres-sutt-kukkus-ametisse-nimetamisel-kokku?id=92365639 Andres Suti kommentaar juhtunu kohta: "Saan aru, et pakkusin kõigile äreva hetke, aga praeguseks on kõik korras. Arvatavasti oli see lihtne veresuhkru taseme langus, lasen arstil igaks juhuks kõik üle vaadata, et saaksin rahuliku südamega tööle asuda." President nimetas uue valitsuse ametisse. On ühispildi tegemise aeg. Kõne asus pidama Kaja Kallas: mina nimetaks seda valitsust kasvu valitsuseks. Andres Sutiga on õnneks kõik korras ja ta naasis. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Andres Sutil algas halb ja ta talutati ära. Kaljulaid: loodetavasti saab kõik korda, aga meie siin jätkama. Kaljulaid: Ma tänan Reformierakonna ja Keskerakonna poliitikuid kiire lahenduse leidmise eest. Kaljulaid: Kaks nädalat uue koalitsiooni kokkupanemiseks ei ole pikk aeg, aga aega ei ole. President saabus ja kõlab vabariigi hümn. Uue valitsuse liikmed on presidendi ootel.