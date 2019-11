OTSEBLOGI, VIDEOD JA FOTOD | Kersti Kaljulaid: vabandan ekskantsler Lemetti ees selle pärast, kuidas riik temaga käitus

Valitsus arutas erakorraliselt Mart Järviku saatust

Presidendi konkreetne avaldus sai läbi.

"Ma loodan, et nendest sammudest ei kujune mustrit," ütles Kaljulaid, viidates maaeluministeeriumi kantsleri ametist vabastamisele. "Panen seda valitsuse ja riigikogu liikmete südamele. Riigikogu käes on tööriistad tagamaks, et see nii ei läheks," lisas ta.

Kaljulaid märkis, et mitmed tippametnikud on talle muret avaldanud, mis saab ametnikest, kes kaitsevad oma riiki poliitikute omavoli eest.

Kaljulaid vabandab Lemetti eest selle eest, kuidas riik on temaga käitunud. Ta ütles, et on lubamatu, et Lemettist tehti poliitilise kauplemise osa ning kui selline tegevus jätkub, on kõigil põhjust muret tunda.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=253851

Presidendi pressikonverents on alanud. Alustuseks allkirjastas Kersti Kaljulaid otsuse vabastada Järvik ametist.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=253843

Ratas jõudis Kadriorgu ja kohtub Kaljulaidiga.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jarviku-ja-valitsuse-nagemus-kantslerist-kellega-too-laabuks-olgu-paindlik-ja-kohanemisvoimeline?id=88171143

President Kersti Kaljulaid ja peaminister Jüri Ratas kohtuvad kell 17.30 Kadriorus, et arutada kujunenud olukorda, misjärel orienteeruvalt kell 18 teeb riigipea pressiavalduse.

https://epl.delfi.ee/arvamus/taavi-roivas-lemetti-vallandamisest-kas-kujutaksime-ette-politseid-kes-varguse-lahendamiseks-paneks-vangi-nii-varga-kui-vargusest-teataja?id=88169393

Uudis minister Järviku ja kantsler Lemetti tagandamisest on jõudnud ka Soome meediasse. Helsingin Sanomat kirjutab, et juba kolmandal EKRE ministril on tulnud ametist lahkuda: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006320170.html

Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Toomas Kevvai ütles Delfile, et tema töö tegemist tänased otsused ei mõjuta. Järvik tegi eelmisel nädalal ettepaneku muuta maaeluministeeriumi struktuuri nõnda, et toiduohutuse asekantsleri ametikoht kaotataks. Valitsus ei ole seda veel arutluse alla võtnud. "Minu elu sellest seisma ei jää, ükskõik kumba pidi see läheb," ütles Kevvai Delfile. "Mina teen oma tavalise plaani järgi tööd nii kaua edasi, kui mul tööd on," ütles Kevvai. "Ametnikuna olen siin töötanud 25 aastat ja igasugu asju on olnud. Mina pean tegema oma tööd ja ma ei saa tänaste sündmuste pärast lusikat nurka visata," ütles ta.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-jarvik-minu-koostoo-kantsleriga-hakkas-moranema-maikuus-kui-lemetti-nimetas-mu-tegevust-ametnike-traumeerimiseks?id=88169855

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oiguskantsler-madiset-ei-kutsutud-kantsler-lemetti-vabastanud-valitsuse-istungile?id=88169199

Mart Järvik: Minu tervis on korras. Käisin trombikahtlusega küll täna hommikul tervisekontrollis, aga kahtlus ei osutunud tõeks.

Kaimar Karu ei ole EKRE-sse siiamaani astunud.

Helme räägib miskipärast oma tütre hobustest.

Mina võtsin kohe siidkindad käest ära, mina panin oma kantslerid kohe paika, kiidab Helme. Kui on vaja kakelda, kutsuge mind!

Uus minister läheb edasi ministeeriumi struktuurimuudatustega.

Ilmselt saab maaeluministeeriumist seega varsti sule sappa ka asekantsler Toomas Kevvai.

Anti Poolamets kindlasti ei ole kandidaat.

See on nõiajaht! Sellega ei saa nõus olla! Sissisõda peab lõppema!

Helme on leidnud endale uued vaenlased: ametnikud. Ta kordab valeväidet selle kohta, et Lemetti läks oma paberitega esmalt ajakirjandusse.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/seeder-uurimiskomisjoni-loomine-ei-olnud-ajaviivitamiseks-see-andis-ekre-le-voimaluse-ultimaatumist-loobuda?id=88167611

Ma ei kahtle Peterkopi erapooletuses. Küll aga näen Eesti riigis liiga suurt mõju omava ametniku mõtteviisi ja loogikat.

Peterkopi komisjon tegi ühepoolse järelduse, ei kasutanud laia materjalide ringi, mida oleks pidanud kasutama. Mart Järvik ei ületanud oma võimu piire.

Peeter Ernits ei ole ministrikandidaat.

Vaatame, kelle te järgmisena võtate, ütleb Mart Helme ministrite kohta. Ilmselt olen mina teie järgmine sihtmärk.

Mart Järvik ei ole prügimäele visatud, ta hakkab erakonnas tegema väga olulist tööd, kinnitas Helme.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=253819

Nõunik Maido Pajo ei ole kantslerikandidaat.

Me oleme edumeelsed inimesed, ükskõik mida ajakirjandus kirjutab.

Helme jõudis jutuga Eesti Päevalehe Mõjukate edetabelini: on ilmne, et kui Helmed panna Jüri Ratasest ettepoole, siis see on infooperatsioon.

Mart Helme lubab hakata muutma avaliku teenistuse seadust, et Illar Lemetti sarnased kantslerid edaspidi kurja ei saaks teha.

Minu ametnikkond oma ministri vastu ei tööta.

Aga mida siis Lemetti valesti tegi? Töötas vastu oma ministrile, kuulutab Helme. Ta suunas protsesse nii, et löögi alla sattusid üksikud firmad, lekitas infot ajakirjandusse, lisab ta.

Meil on olemas kantslerikandidaat ja valdkonnas pädeva ministri kandidaat. Järjepidevus ei katke.

Mart Helme kinnitab, et Lemetti tagasiastumine oli nende nõue valitsusse jäämiseks.

Helme vaenab vahepeal veel reformierakondlasi ja sotse.

Me ei ole Mart Järviku toetamisest taganenud, me toetame teda endiselt, meie arvates pole ta süüdi asjades, mida talle on ette heidetud. Kuidas Järviku koju saatmine selle seisukohaga kokku läheb, Helme ei täpsusta.

Mart Helme sööb oma sõnu: miks lubati, et valitsus laguneb, kui Järvik läheb, aga nüüd Järvik läks, aga valitsus püsib?

Kantsler Illar Lemettile ütleme me aitäh, sest tema on kõrgematele riigiametnikele toime pannud karuteene. Küllap mõnigi praegu vastuhakku hauduv riigiametnik mõtleb, kas tema kohustuste hulka kuulub seaduslikult valitud valitsuse ministrile vastutöötamine. EI KUULU, põrutab Mart Helme, ametnikud on neile alluvate poliitikute abiga kindlustanud endale uskumatult tugevad positsioonid.

Kui ametnikdu arvavad, et ministri soov on illegitiimne, siis on vabariigis midagi mäda. Miks me siis üldse valimis korraldam? Tegelikkuses, kui riiki juhivad ametnikud, kui meil on ametnike riigiaadel kujunenud, siis selle tulemusel ongi kogu süsteem kokku jooksnud.

Ei vasta tõele, et ministril pole õigust sekkuda allasutuste töösse. HElme ei viita konkreetse seaduse konkrteestsele paragrahvi.le, ent kinnitab, et Taimar Peterkopi järeldus, et Järvik ülateas oma volitusi, ei vasta tõele.

Maaeluministeerium jääb EKRE kätte. PEame edasi minema heade teemadega, mille Mart Jävik "üle kogu välja" ette võttis. Sellest tekkiski konflikt.

Mehitame maaeluministeeriumi uue ministriga ilmselt tuleval nädalal.

MA võin teie kõigi peale isalikult teie peale ülalt alla vaadata, ma olen teist kõige vanem, ütles Helme miskipärast.

ME oleme juba kui palju kordi näinud, kuidas süüdistus on karuistus. Mart Järvik on haiglas, tal tekkis tromb, ta peaks meediaesindajatele aitäh ütlema.

Mis puudutab ministrit: minu andmetel pole teil korruptsiooni kohta midagi ette näidata, kuulutab Mart Helme hakatuseks.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/prokuratuur-tunnustab-tana-vallandatud-kantsler-lemetti-julgust?id=88168215

https://twitter.com/prokuratuur/status/1198899922478751744

https://twitter.com/PRB_Raimond/status/1198934106580631552

https://twitter.com/martinaher/status/1198935047161700352

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-kaljulaid-teeb-tana-ohtul-jarviku-ja-lemetti-asjus-avalduse?id=88164855

Martin Helme ühismeedias: "Minult on juba küsitud, mis sai minu öeldud seisukohast, et kui Mart Järvik maha võetakse, siis valitsus laguneb. Ei lagune, praegust valitsust on Eestile väga vaja. Meie jäika seisukohta oli vaja, et võtta aeg maha ja rääkida asjad koalitsioonikaaslastega läbi. Oli vaja, et luua järgmisele ministrile normaalne stardipositsioon ja lahkuvale ministrile võimalus väärikalt lahkuda ning erakonnas edasi panustada. Minu sõnade mõte kahe nädala eest oli, et otsused teeme ühiselt, mitte ühepoolselt. Ja koalitsioonijuhtide ühine otsus oli maaeluminister välja vahetada. Olen Mart Järvikule väga tänulik tehtud töö eest, tema järglasel on suur hulk häid asju ette valmistatud."

https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/peeter-ernits-ma-saaksin-maaeluministri-koha-taitmisega-vaga-hasti-hakkama?id=88165559

https://twitter.com/AndersK166/status/1198901035005296641

Mart Helme avab oma seisukohad Järviku ja Lemetti kaasuse asjus täna kell 14.30 pressikonverentsil. Delfi näitab sündmust mõistagi otsepildis.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-mul-pole-lemetti-toole-etteheiteid-ta-voib-ametnikukarjaari-jatkata?id=88165975

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ekrelane-urmas-reitelmann-valjendab-ropul-moel-roomu-lemetti-lahkumise-ule-yippikaiyeah-motherfr?id=88164625

Kaja Kallas: valitsus muutis korruptsioonist teatamise karistatavaks Maaeluministeeriumi kantsleri ametist vabastamine näitab, et valitsus karistab neid, kes on ausad, seaduskuulekad ja teevad oma tööd südametunnistusega. Peaminister ise tellis riigisekretärilt raporti, mis kinnitas, et kantsler Lemetti rääkis tõtt. Ometi saab tõe eest seisnud riigiteenistuja tänase valitsuse otsusega karistada veel enne, kui ametist on kõrvaldatud korruptsiooniskandaali sattunud minister Järvik. Mitmete rikkumiste eest lahkuma sunnitud Mart Järvikule kingib valitsus poliitilise kokkuleppe tulemusena veel üle 30 000 euro preemiaraha olukorras, kus kõikjalt mujalt otsitakse kärpekohti. Eriti häbiväärne on asjaolu, et tõerääkijast tehakse poliitiline kaup selleks, et hoida EKRE valitsuses ja püsida ise võimul. Tänane päev on märgiline, sest see annab hirmutava signaali teistele riigiteenistujatele - kui sa lähed riigivargusest teatama, siis sa kaotad töö. EKRE-l on tänasest Keskerakonna ja Isamaa poliitiline katus, et rünnata veelgi tugevamalt õigusriiki ja ausa valitsemise põhimõtteid. Head Keskerakonna ja Isamaa esindajad mõelge palun, kas õigusriigi põhimõtete ohverdamine selle nimel, et püsida iga hinna eest võimul, on ikka see suund kuhu te Eestit viia tahate?

Kes võiks olla järgmine minister? Ratas kinnitab, et ei tea.

Kas maaeluministeeriumi asekantsler Kevvai koondatakse? Ratas ütleb, et maaeluministeeriumi juhtimisskeemi pole muudetud, ent lõpuks sõltub kõik uuest ministrist.

Kas Lemetti läks ametist, kuna maaeluminsteerium jääb edaspidigi EKRE kätte? Ratas ei vasta taas, räägib juhtimiskriisist.

Kas Lemetti pidanuks Järviku "vigaste otsustega" koostööd tegema, küsib Joosep Tiks Päevalehest. Ratas ei vasta otseselt, räägib taas "juhtimiskriisist"

Ratas: mul ei ole Lemettile ühtegi konkreetset etteheidet, vabastasime ta selleks, et tekiks joon vahele, et juhtimiskriis lõpeks.

Kas Ratasel on täielik ülevaade listeeriaskandaalist? Ratas möönab, et täielikku ülevaadet ei ole.

KAs EKRE seadis Lemetti lahkumise tingimuseks? Ratas ei vasta otsesõnu "ei" ega "jah".

Lahkuv minister saab kompensatsiooni, kinnitab Ratas. Saab ka ametist vabastatud kantsler, mõlemale on ette nähtud kuue kuu palk.

Järvik keeldus veel täna hommikulgi vabatahtlikul lahkumast.

Aga miks ei saanuks Lemetti uue ministriga jätkata? Ratas vastab, et see oli vajalik juhtimiskriisi lahendamiseks. Ta lisas, et Lemetti võib jätkata ametnikna mõnel muul positsioonil.

Me ei näinud muud võimalust, kui mõlema tippjuhi vabastamine, põhjendas Ratas Lemetti lahti laskmist.

Eesti on õigusriik, Lemettil on võimalus oma vabastamine kohtus vaidlustada, kinnitas Ratas.

Vabastati ka kantsler Illar Lemetti, kellel tõepoolest ei olnud Mart Järvuikuga usalduslikku suhet.

Esitasin ettepaneku Järvik vabastada. Nüüd tuleb EKREL pakkuda välja uus ja väärikas kandidaat.

Järvikul pole võimalik tõhusal moel kohtustusi täita.

Jüri Ratas: Mart Järvik on oma sõnade, tegude ja mõnel juhul ka tegevusetusega põhjustanud probleeme.

Delfile teadaolevalt Järvik vabatahtlikult ametist ei lahku.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare hinnangul näitab maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti vallandamine seda, et valitsus on asunud EKRE taktikepi all Eesti ametnikkonda poliitiliselt survestama. „Kantsleri tagandanud Jüri Ratase valitsus saatis signaali Eesti ametnikkonnale: kui te näete hämaraid ja ebaseaduslikke tegusid, siis olge vait. Muidu lendavad teie pead. See otsus tähistab ametnike suurkorvistamise ja politiseerimise algust,“ ütles Saar. „Kahjuks jätkab peaminister Ratas sedasama rida, mis algas EKRE valitsusse laskmisega: Eesti aina kaugeneb senisest väärtusruumist ja ka õigusriigist.“ Ühtlasi näitas EKRE diktaadile allunud Jüri Ratas Saare sõnul taaskord, et talle on peaministritool armsam põhimõtetest. Saar tunnustas Illar Lemettit ja soovis talle edu algavas kohtuvaidluses. „Lemetti on sirge seljaga mees, kes ei vaadanud minister Mart Järviku korruptsioonimaigulisele sahkerdamisele läbi sõrmede. Eesti vajab just selliseid ametnikke, inimesi, kes on lojaalsed oma riigile, kes seisavad avalike huvide eest ega paindu, kui neilt nõutakse tõe väänamist,“ sõnas Saar.

Riigikogu liige, EKRElane Urmas Reitelmann väljendab heameelt Lemetti lahtilaskmise üle.

Mart Järviku nõunik Mart Ummelas ei soovinud asja kommenteerida.

Teada on, et Järviku kantsler Illar Lemetti vabastati ametist. Lemetti pöördus aga reedel peaministri poole ja teatas, et kui tema vabastatakse ametist seetõttu, et teatas võimalikust korruptsioonist, kaebab ta otsuse kohtusse.

Peaminister Jüri Ratas annab kell 10.40 pressikonverentsi, kus teatab, kas Järvik vabastatakse ametist või mitte. Kui vabastatakse, on küsimus - millisel viisil? Kas saab see olema peaministri ettepanekul, mis tooks Järvikule 30 000 eurose hüvitise, või on suudetud Järvik veenda ise lahkumisavaldus kirjutama.https://epl.delfi.ee/uudised/analuus-jarvik-saadetakse-pensionile-30-000-eurose-huvastijatukingiga?id=88159635