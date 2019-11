OTSEBLOGI, VIDEOD JA FOTOD | Jüri Ratas: hetkel võib Mart Järvik ametis jätkata

Maaeluministeeriumi skandaalid

Peagi algab "Esimene stuudio". Minister Järvik saab veel viimast lihvi. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=253337

Milline kõigile osalistele sobiv variant jutuks võis olla, pole praegu teada, kuid spekuleerida võib umbes viie võimaluse üle. https://epl.delfi.ee/uudised/jarvik-hoiab-valitsust-pantvangis?id=88045119

Ratas viitas, et vaja on uurida aegrida - teemasid, mis seotud VTAga ja teemasid, mis seotud PRIAga.

Ratas kostis, et kui uurimise käigus selgub, et Järvik eksis - siis peaks Järvik tagasi astuma.

Rataselt küsiti, kas ta allus Helmede ultimaatumile. Ratas ütles, et ultimaatumit pole.

Rataselt küsiti, kas tal juba kõrini pole probleemidest. Ratas märkis, et tal on hea meel teenida Eesti rahvast peaministri ametis. Ta viitas, et pole ainult positiivsed otsused, tuleb teha raskeid ja vastutusrikkaid otsuseid. "Vahepeal tuleb lahendada inimeste vahelisi pingeid."

Kohtumine on lõppenud ja Ratas selgitab olukorda.

Ratas ütles, et palub riigisekretäril viia läbi uurimine praeguse olukorra kohta. Riigisekretäri juhtimisel luuakse eraldi apoliitiline komisjon, mis annab Järviku tegevusele õigusliku hinnangu. Järvik Ratase sõnutsi praegu tagasi astuma ei pea. Peaminister oletas, et uurimine võib võtta kuni 10 päeva.

Kohtumine on kestnud nüüdseks juba üle kahe tunni.

Võrreldes eilsega jätkub täna juttu kauemaks. Ajakirjanikud ootavad Stenbocki ees, mil kohtumine lõppeb, et siis kohe uurida, kas Järvik jätkab ametis või mitte. Kuidas on kodurahuga valitsuses?

Kohtumine käib ja ilmselt võib minna tund või paar. Kohal on Ratas, mõlemad Helmed, Reinsalu, Seeder ja Reps.

Võib tekkida küsimus, miks täna juba varem ei kohtutud? Ratas oli terve päeva sõidus. https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-peaminister-kulastas-keri-saart-ja-tuletorni?id=88041779

Ratas enne ministritega kohtumist ajakirjanikele kommentaare ei andnud. Mugavalt sõitis ta ametiautoga otse hoovi ning sisenes hoonesse.

Repsi öeldu viitab sellele, et EKRE on valmis järeleandmisi tegema. Meenutame eilset, Martin Helme ütles siis resoluutselt, et kui Järvik lahkub, valitsus laguneb.

Mart Helme sõnas, et praegune olukord on keskaegne inkvisitsioon. Ta pidas silma prokuratuuri käitumist. Helme viitas, et täna arutatakse, kas on võimalik kodurahu taastada.

Mailis Reps sõnas enne kohtumise algust, et enam pole õhus ultimaatumit, et kui Järvik tagasi astub, siis valitsus laguneb.

Kohale jõudis ka Seeder.

Ajakirjanikud on kogunenud Stenbocki maja juurde. On teada, et varsti peaks jõudma Ratas. Valitsuse liikmetest tuli esimesena Urmas Reinsalu (Isamaa).

Politoloog Tõnis Saarts sõnas Delfile, et elegantse lahenduse leidmine muutub iga tunniga järjest raskemaks. Samm tuleb tagasi astuda kas EKRE-l või Keskerakonnal. http://www.delfi.ee/article.php?id=88034429

Ratas kinnitas, et sel neljapäeval ei tule kantsler Illar Lemetti vallandamine päevakorda.

"Ega see kohtumine minu jaoks vastuseid või usaldust ei tõstnud," rõhutas Ratas. Ajakirjanikud uurisid ka, kas Ratas on valmis selleks, et valitsus võib kukkuda. "Peaministrina peab olema igaks hetkeks elus valmis, aga ma pingutan selle nimel, et see koalitsioon jätkaks."

Peaminister Ratas ütles pärast Järvikuga kohtumist: "Need kahtlused, mis on esitatud tema osas, kuidagi minu tunnetust ümber ei lükanud ja asjasse selgust ei andnud." Küsimusele, kas Järvik jääb ametisse, vastas Ratas, et seda tuleb lähipäevadel arutada koalitsioonipartneritega ja erakonnas sees.

Õhtu ei möödu ilma meelt avaldama tulnud inimesteta.

Umbes viis minutit pärast Järviku lahkumist tuli Stenbocki majja sotsiaalminister Tanel Kiik.

Stenbocki majast väljus Järvik ja ütles: "Ma olen minister." Seepeale ta rohkem midagi ei kommenteerinud, istus ta oma autosse ja sõitis minema, kirjeldas kohapeal viibiv reporter.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon hääletas täna maaeluminister Mart Järviku väljakutsumise koalitsiooni ehk Keskerakonna, EKRE ja Isamaa häältega maha.http://www.delfi.ee/article.php?id=88032585

Maaeluminister Mart Järvik saatis justiitsminister Raivo Aegile kirja, milles seadis kahtluse alla Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) õiguse ilma maaeluministri volituseta kohtusse pöörduda.http://www.delfi.ee/article.php?id=88033079

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Indrek Saar postitas sotsiaalmeediasse omapoolse nägemuse sellest, milline võib õhtuse kohtumise tulemus olla: "Jüri Ratas kohtub õhtul Järvikuga, aga Helmed on Ratase juba nurka surunud, teatades, et Järviku tagandamine käib vaid üle valitsuse laiba. Samas on päevselge, et Järvik valetab ja vassib ning isegi Ratas ei suuda seda ümarguseks jutustada. Kuidas Ratas tupikust välja aidata? Ähvardame ausa riigiametniku, kantsler Illar Lemetti lahti lasta- siis saab Ratas teda kaitstes oma näo säilitada nii, nagu ka politseidirektor Vaheri puhul." Lõpetuseks küsib Saar peaministrilt: "Kas õhtul läheb seda rada ja Vabariigi valitsus valetab, vassib ja soosib korruptsiooni edasi, Jüri?"https://www.facebook.com/indrek.saar.2/posts/2391176654469832&width=500

Stenbocki maja eest ootavad ministrite kohtumise lõppu ajakirjanikud.

Peaminister Jüri Ratas lubas Mart Järvikuga kohtuda kell kuus õhtul. Järvik on 35 minutit enne kohtumist platsis.

Veidi enne kella viite lahkus Stenbocki maja juurest kantsler Illar Lemett, kes avas nädalavahetusel Järviku usalduskriisi sügavaimad sopid, kuna selgus, et minister oli avalikkusele mitu korda valetanud. Täna tegi minister Järvet ettepaneku kantsler ametist vabastada.

Martin Helme andis meedias mitmeid huvitavaid väiteid.*Valitsus ilma järvikuta ei jätka*Raivo Aeg vestles Järvikuga ja väitis, et meedia on temast valesti aru saanud*Süüdistused Marti Kuusiku vastu on fabritseeritud

Loe, mis kriminaalasjas tuli ilmsiks maaeluminister Mart Järviku endise nõuniku Arumäe võimalik huvide konflikt. http://www.delfi.ee/article.php?id=88032063

Peaminister Jüri Ratas pidas maikuus selgunud huvide konflikti all silmas seda, et mai keskel asus maaeluminister Mart Järvikut nõustama vandeadvokaat Urmas Arumäe.

Jüri Ratas: Järviku nõunike huvide konflikti mainiti juba maikuus. Lisaks sellele on PRIA saatnud vastava kirja.Ratas ütles veel, et usaldab endiselt prokuratuuri.

Siin lähemalt Järviku umbusaldamise kohta. Ilmselgelt toetab seda lisaks Reformierakonnale ka teine opositsioonipartei ehk sotsid. https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/reformierakond-alustab-mart-jarviku-umbusaldamiseks-allkirjade-kogumist?id=88030167

Ratas kohtub Järvikuga kell 18. Koalitsiooninõukogu järel väitsid valitsuspartnerid, et sel kohtumisel Järviku personaalküsimust ei arutatudki.

Jüri Ratas kommenteeris EKRE ministrite valega pidevat vahelejäämist sellega, et valel on lühikesed jalad.

Martin Helme kinnitas Delfile, et nemad toetavad jätkuvalt Järvikut. Ta viitas, et kui Järvik sunnitakse tagasi astuma, siis valitsus laguneb! Ta lisas, et see näitaks, et neid ei usaldata.

Jüri Ratas ütles äsja Delfile, et kohtub Mart Järvikuga täna kell 18.

Kohal on ka Seeder ning Martin Helme. Mart Helmet hetkel kuuldavasti mitte.

Suuremate meediaväljaannete esindajad on kogunenud riigikogu koridorides. Algab koalitsiooninõukogu. Kohal peaks olema kõigi valitsuserakondade juhid. Jüri Ratas saabus välisvisiidilt ja kuuldavasti maandus tema lennuk kella 13 paiku. Riigikokku jõudis ta veidi enne kella 14. Ratas ei andnud Delfile selget vastust, kas minister Mart Järvik jääb ametisse. "Kohtume temaga kell kuus," kommenteeris peaminister.

Reformierakonna fraktsioon otsustas tänasel koosolekul, et koostab Mart Järvikule umbusalduse avaldamiseks teksti ja asub sellele toetusallkirju koguma. "Nädalavahetusel on selgunud veel mitmeid uusi asjaolusid, miks minister Järvik ei saa oma ametis jätkata. Samas on Mart ja Martin Helme kinnitanud, et maaeluministril pole mingit põhjust tagasi astuda. Seetõttu tuleb Riigikogul talle peagi umbusaldust avaldada," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Endine põllumajandusminister Ivari Padar mõistis Järviku töö hukka. http://www.delfi.ee/article.php?id=88027637

Järvik avaldas täna toetust endisele nõunikule Urmas Arumäele, kelle osas on algatatud kriminaaluurimine. http://www.delfi.ee/article.php?id=88026853

Maaeluministeeriumist kinnitati, et kantsler Illar Lemetti on ministeeriumis ning täidab enda tavapäraseid töökohustusi. Eile toetas minister Mart Järvik enda endise nõuniku Urmas Arumäe arvamusavaldust, et Lemetti on rikkunud sõnumisaladust ning dokumenti võltsinud. Siiski ei pea Arumäe väited vett. https://www.facebook.com/mart.jarvik/posts/2608253129251010#w=500

Mart Järviku endine nõunik Urmas Arumäe ei soovinud esmaspäeva hommikul Delfi toimetusele väidetavalt huvide konflikti kommenteerida.

Usalduskriisis minister Järvik võttis nädalavahetusel ka enda kantsler Illar Lemetti osas sõna. http://www.delfi.ee/article.php?id=88019653

Loe lähemalt, kuidas küpses maaeluministri kabinetis plaan panna Maaelu Edendamise Sihtasutuse etteotsa minister Mart Järviku nõunik Urmas Arumäe. http://www.delfi.ee/article.php?id=88022883