OTSEBLOGI, VIDEO JA FOTOD | President nimetas ametisse Kaja Kallase valitsuse

Kaja Kallase valitsuse ametisse nimetamine

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-andres-sutt-kukkus-ametisse-nimetamisel-kokku?id=92365639

Andres Suti kommentaar juhtunu kohta: "Saan aru, et pakkusin kõigile äreva hetke, aga praeguseks on kõik korras. Arvatavasti oli see lihtne veresuhkru taseme langus, lasen arstil igaks juhuks kõik üle vaadata, et saaksin rahuliku südamega tööle asuda."

President nimetas uue valitsuse ametisse. On ühispildi tegemise aeg.

Kõne asus pidama Kaja Kallas: mina nimetaks seda valitsust kasvu valitsuseks.

Andres Sutiga on õnneks kõik korras ja ta naasis.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Andres Sutil algas halb ja ta talutati ära. Kaljulaid: loodetavasti saab kõik korda, aga meie siin jätkama.

Kaljulaid: Ma tänan Reformierakonna ja Keskerakonna poliitikuid kiire lahenduse leidmise eest.

Kaljulaid: Kaks nädalat uue koalitsiooni kokkupanemiseks ei ole pikk aeg, aga aega ei ole.

President saabus ja kõlab vabariigi hümn.

Uue valitsuse liikmed on presidendi ootel.