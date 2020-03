OTSEBLOGI | Veel kolmel inimesel tuvastati koroonaviirus. Terviseamet annab ülevaate

Terviseameti pressikonverents

Välisministeerium hoiatab lisaks Itaaliale ka Prantsusmaale ja Saksamaale reisimise eest. "Palume ühtlasi arvestada, et kuna viirusjuhtumeid tuvastatakse ka üle kogu Saksamaa ja Prantsusmaa, soovitab välisministeerium tõsiselt kaaluda nendesse riikidesse reisimise vajalikkust. Viiruse tõkestamiseks rakendatavate meetmetega tuleks arvestada terves riigis. Oht sattuda karantiini või liikumiskeeldude mõjualadele võib tekkida ootamatult."

Pressiüritus lõppes.

Kõik lennud, ka täna siia saabuv Bergamo lend, läbib skriinimise. Lisaks on terviseameti nõustajad lennujaamades kohal, et inimesi teavitada koroonaviirusest. "Jah, oleme arvestanud selliste lendudega."

"Juba mõeldakse laiemalt nendele aladele, kuhu kiirabi võiks testima minna," rääkis terviseameti esindaja.

WHO nimetab Prantsusmaad ja Saksamaad uuteks kriisipiirkondadeks, ajakirjanik uuris, miks Eesti seda ei tee. "Täna on nii WHO kui Euroopa katuseorganisatsioon öelnud, mis on riskipiirkonnad. Iga riik nimetab riskipiirkonnad ise, Eesti peab ohupiirkondadeks neid riike, kus toimub kohapealne levik."

Inimene peab andma kaks negatiivset proovi, et öeldaks, et koroonaviirusesse nakatunu on terveks saanud.

"Kõik meie 13 juhtu, mis tänaseks on teada, on stabiilsed ja üsna kerged vormid. Üks inimene on haiglas ja viibib ka täna haiglas, kuigi tema elu pole ohus ja tal pole halba terviseseisundit," ütles terviseameti esindaja.

Prantsusmaa nakatunu liikus Genfist Helsingisse ning Helsingist Tallinnasse. Lähikontaktseid on teavitatud.

Terviseamet kinnitas, et tegemist pole riigisisese levikuga, kõik juhud on sisse toodud.

Eestis on 13 koroonaviirusesse nakatanud, vahepeal kinnitati veel üks haigusjuht.