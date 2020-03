OTSEBLOGI | Välisminister: võimalus Eestisse naasta võib katkeda pooleteiseks kuuks, supp läheb kuumemaks. Terviseamet: Saaremaal on tänaseks juhtunud see, mida me kõige ohtlikumaks pidasime

- Alates reedest kehtivad Eestis täiendavad piirangud avalike kohtade lahtiolekule: sulgeda tuli kaubanduskeskused, va seal asuvad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid, postkontorid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Avatuks jäid siiski ka mõned kaubanduskeskustes asunud poed, kel võimalus teha endale otsesissepääs õuest.

COVID-19: ERIOLUKORD EESTIS JA MAAILMAS

Venemaa sulgeb esmaspäevast oma piiridVenemaa sulgeb esmaspäeval oma piirid, selgus täna valitsuse korraldusest.Meede jõustub kõikides sõidukite, raudtee ja jalakäijate kontrollpunktides ning seda kohaldatakse ka Venemaa merepiiridel, teatas valitsus. Riik, mis on juba tühistanud kõik rahvusvahelised lennud, on seni ametlikult teatanud vaid 1264 koroonaviiruse juhtumist.Keeld ei hõlma diplomaate ega kaubavedu.

"Tahan öelda, et kuulun nende inimeste hulka, kes algused olid probleemi suhtes väga skeptilised. Rääkisin, et see on jama ja tegemist on tavalise gripiga ning ei uskunud, et sellest tuleb midagi tõsisemat," tõdeb epeevehklemise maailmameister Erika Kirpu, kutsudes inimesi nüüd koju jääma. https://sport.delfi.ee/news/varia/vehklemine/video-koroonaviiruse-epitsentris-elav-kirpu-arvasin-isegi-alguses-et-see-on-jama-ja-tavaline-gripp?id=89387169

Suurbritannias suri ööpäevaga 260 inimestTervishoiuameti NHS teatel suri Suurbritannias koroonaviiruse tõttu viimase ööpäeva jooksul 260 inimest, kasvatades kinnitatud surmajuhtumite koguarvu riigis 1019-ni.Inglismaal suri ööpäeva jooksul 246, Šotimaal seitse, Walesis neli ja Põhja-Iirimaal kaks inimest. Teste on tehtud kokku 120 776, millest positiivseks on osutunud 17 089 - viimase ööpäevaga kasvas see number 2546 võrra.

Tavaline on poodides olukord, kus teavitusest hoolimata läheb samal ajahetkel sama piimapakki või viinereid haarama neli ja enam inimest. Abi oleks siis sellest, kui poes oleks näiteks turvatöötaja, kes inimeste voogu juhiks või lastaks poodi ühel ajahetkel vaid kindel, vähene hulk inimesi. Kauplusekettide esindajad ütlevad, et neil selliseid plaane turvameeste palkamiseks pole ja hetkel poodidesse laskmise piirarvu paika panemist ka arutatud pole. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/kasulik-selgitab-kui-tihti-puhastavad-poeketid-enimkasutatavaid-pindu-et-valtida-viiruse-levikut?id=89386839

Viiruse leviku epitsentriks saanud Saaremaa Südamekodus võeti täna ette põhjalik puhastus.

Itaalia korvpalli esiliigas palliv Rain Veideman palub inimestel kodus püsida. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/rain-veideman-elust-roomas-politseinik-utles-et-kui-280-eurot-maksan-voin-valja-jooksma-minna?id=89387089

Volkswageni tegevjuht Herbert Deiss tunnistas Saksa telekanalile ZDF, et koroonaviirusest põhjustatud tootmisseisak läheb ettevõttele maksma 2 miljardit eurot nädalas ja kui see olukord jätkub, on nad peagi sunnitud massikoondamisi ette võtma. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/maailma-suurim-autotootja-poletab-viirusest-pohjustatud-seisaku-tottu-kaks-miljardit-nadalas?id=89386993

Lätis tuvastati ööpäevaga 25 uut nakatunutLätis tehti viimase ööpäeva jooksul 1046 koroonaviiruse testi ja selle käigus tuvastati haigus Covid-19 veerandsajal inimesel, teatas sealne haiguste ennetuse ja kontrolli keskus.Tänase seisuga on Lätis tehtud 12 748 testi ja tuvastatud kokku 305 nakatunut.Haiglaravi vajab viimaste teadete kohaselt vähemalt 21 inimest, kellest kolme seisund on raske.

Ajalooline kaader paavst Franciscusest ja tühjast Püha Peetruse väljakust. https://twitter.com/carlbildt/status/1243885882173804545

Teiste riikide kogemusi arvesse võttes tuleb meil valmis olla selleks, et see ei pruugi jääda viimaseks surmajuhtumiks. Seetõttu on oluline jagada mõtteid, millest võib olla abi kõikidele, kes tänases eriolukorras kaotusvalu või leinaga peavad silmitsi seisma. https://epl.delfi.ee/arvamus/psuhholoogid-leina-ja-kaotusega-toimetulek-eriolukorras-harvad-pole-juhtumid-kus-inimene-hakkab-surmateate-peale-naerma?id=89382819

Usbekistanis suri 39-aastane arstUsbekistanis suri arst, kes püüdis ravida koroonaviiruse diagnoosi salajas hoidnud patsienti. 39-aastane mees puutus kokku Usbekistani esimese tuvastatud nakatunuga ehk nn patsient nulliga (patient zero).Arst saabus kriitilises seisundis haiglasse 26. märtsil ja ta suri kaks päeva hiljem. Ta on ametlikult teine riigis koroonaviirusesse surnud inimene, vahendab The Guardian Reutersit.Usbekistanis on 104 kinnitatud viirusejuhtumit. Riik on lukustanud kõik oma provintsid ja keelanud kodanikel kodust lahkuda, välja arvatud tööle minemiseks ja esmatarbekaupade hankimiseks.

Alaliit avaldas reedel, et juba praeguseks on kaotatud umbkaudu 30 miljonit Norra krooni (2,56 miljonit eurot). Norra väljaande VG teatel jääb alaliidul veel tõenäoliselt saamata 20 miljoni krooni jagu tulusid. Norralaste jaoks teeb olukorra veelgi raskemaks asjaolu, et viimaste aastate suursponsor Veidekke lõpetab alaliidu toetamise. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/norra-suusatamine-on-kriisis-koroonaviirus-on-juba-praeguseks-lainud-maksma-miljoneid?id=89386799

Välisminister Urmas Reinsalu: meil on tekkinud üks laine inimesi, kes vaatasid, kas see supp laheneb päevade jooksul, aga siis minu sõnum täna on, et see supp läheb kuumemaks, kui me räägime inimeste võimalustest Eestisse naasta. Võimalused naasta jätkavad tõusvas joones ahenemist, see võimalusteaken sulgub, ja meie sõnum praegu viimase prognoosi kohaselt on, et nüüd on see viimane võimalus kodumaale naasta. Õige pea on maailm lukus nende väikeste eranditega, mis meil piirkonnas on.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk: kui te otsustate jääda kriisiperioodiks välismaale, siis soovitame ja paneme teile südamele, et hoolikalt tuleb jälgida välisriigis viibimise tingimusi ja vaadake, et te ei riku viisarežiimi tingimusi. Kui teil tekib ka sellega küsimusi, siis pöörduge palun kohaliku Eesti välisesinduse või välisministeeriumi poole.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk: me soovime üle kinnitada, et nii välisministeerium kui Eesti välisesindused jätkavad igapäevast tööd, et leida ja vahendada lahendusi, kuidas eestlased veel saavad koju tulla, ja kui eestlased jäävad hätta ja puuduvad liiniühendused, siis palume pöörduda Eesti saatkonna poole või välisministeeriumi poole. Meil töötab 24/7 hädaabitelefoninumber +372 53 01 999.

Välisminister Urmas Reinsalu: see teavituskiri (inimõiguste konventsiooni artikli 15 aktiviseerimisest) ei muuda kuidagi Eesti kui Euroopa Nõukogu liikmesriigi ja Euroopa inimõiguste konventsiooni osalusriigi staatust, see teavituskiri sisaldas eriolukorra lahendamiseks mõeldud piirangute loendit ja tõi selgelt esile selle, et nagu kahtlemata näeb ette inimõiguste konventsioon sellise teavitamise tee, siis seoses eriolukorra seisukorraga need meetmed võivad olla erandiks üldises inimõiguste konventsiooni täitmise praktikas. Me kõik inimesed tajume ja talume neid piiranguid, mis tavaolukorras oleksid täiesti absurdsed: kujutada, et me võime ainult kahekesi tänaval ringi liikuda kahemeetriste vahedega jne, siis loomulikult kui hinnata neid piiranguid tavaolukorras ei kannataks need mingit kriitikat - need oleksid olemuslikult vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja seetõttu Eesti riik ei saaks neid ka rakendada -, kuid seetõttu erakorraliseks hädaseisundiks ongi ette nähtud inimõiguste konventsiooni puhul võimalus neist eranditest teavitada, kui need on tarvilikud hädaolukorra ületamiseks. Eesti riik on seda korrektselt teinud, täpselt nii nagu meie ametkondade juristide õiguslik hinnang laitmatuks Euroopa Nõukogu liikmeriigi tegevuseks aluse annab. Ma tahan rõhutada, et mitte ükski Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel ei ole Eesti suhtes peatunud. Kõigil inimestel on endiselt võimalik kõikide artiklite alusel võimalik pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse.

Välisminister Urmas Reinsalu: on küsimus sellest, et Eesti suursaadik Euroopa Nõukogu juures teavitas Eestis rakendatud eriolukorra meetmetest. Ma tahan rõhutada seisukohast, et Eestis hakatakse piirama sõnavabadust ja muud sellist, et ma lükkan selle jäigalt ja ühemõtteliselt siin tagasi. Eesti on Euroopa Nõukogu liikmesriik ja täidab vankumatult neid põhimõtteid ja reegleid, mis tulevad nii rahvusvahelistest kohustustest kui siseriiklikust põhiseaduslikust korrast.

Välisminister Urmas Reinsalu: ma rõhutan veel kord üle, et transiit Türgi kaudu pole enam võimalik, Leedu on pikendanud transiidivõimalust kuni 13. aprilli ööseni ja transiit on lubatud vaid politsei eskordi saatel ning Ukraina piir on eile öösest alates suletud ja reisijavedu peatatud. Tegelikult on aset leidnud ka teiste riikide evakueerimislennud Eesti territooriumil.

Välisminister Urmas Reinsalu: Soome saabunud Eesti inimesed peavad lennujaamas ootama, kui laeva väljumiseni on palju aega, võimalik on ööbida lennujaama hotellis. Ma rõhutan, et praeguse info kohaselt on hoolimata liikumispiirangutest võimalik transiidi eesmärgil liikuda sisse Uusimaa piirkonda, kui tullakse Turu sadamast Helsingisse. Aga mõistlik oleks omada reisidokumendi originaali või koopiat, et kontrollpunktis segadust ei tekiks.

Välisminister Urmas Reinsalu: edulugudest võib öelda, et me tegime koostööd Poola riigiga ja Balilt jõudis Varssavi kaudu tagasi just hulk eestlasi ja see sai teoks Poola valitsuse organiseeritud reisiga. Indoneesias me jätkame ülejäänud 17 transpordivajadusega Eesti inimese abistamisega.

Välisminister Urmas Reinsalu: loomulikult me teeme koostööd kõigi Euroopa riikidega, et leida lahendusi. Tänase seisuga on suurimad transporti vajavad Eesti inimeste grupid on koondunud kaugematesse Maakera kantidesse: Austraalia 43, Bahama 33, Indoneesia 17, Hispaania 15, Uus-Meremaa 11, Gruusia 10. Me saadame ka Eesti operaatorite võrgus olevatele kõigile mobiiltelefonidele, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, SMS-i, et teavitada ka üldosundusega, et kui inimesed soovivad lähiajal Eestisse tagasi pöörduda, et nad kasutaksid seda võimalust ja tutvuks välisministeeriumi koduleheküljega viimase info saamiseks.

Välisminister Urmas Reinsalu: välisministeerium jätkab evakuatsioonilendude korraldamist ja ma soovitan neil Eesti inimestel, kes soovivad lähiajal kodumaale naasta, kasutada neid evakuatsioonilendude võimalusi. Meil on abisoovinutest üle 2000 inimese juhtumid saanud lahenduse. Täna hommikuse seisuga on ligi 2800 inimest andnud teada probleemidest Eestisse tagasipöördumisel ja me tegeleme praegu nende keerukate, viimase ringi juhtumitega. Täna hommikuse seisuga on meil info 266 inimese kohta, kes veel vajavad abi transpordiks Eestisse naasmisel.

Välisminister Urmas Reinsalu: kaks nädalat tagasi ütlesin siin ruumis, et varsti võib Eestisse tagasi jõudmine olla puhtpraktiliselt võimatu ja andsin selge sõnumi kõigile lühiajaliselt reisil olevatele inimestele naasta viivitamatult. Möödunud on kaks nädalat ja ma kordan seda sõnumit uues võtmes: sel nädalal kasutage ära viimased üksikud võimalused Eestisse naasta, mis puudutab regulaarlende. Järgmine nädal on reegel paraku see, et regulaarlendudega ei pruugi enam koju saada - sellel on mõned erandid ja sellega saavad inimesed arvestada. Seega kasutage seda viimast hetke, kes te soovite lähimal ajal olla Eestis. Neile inimestele, kes välisriiki jäävad, palun arvestage, et reisivõimalused puuduvad meie eeldusel vähemalt poolteist kuud - see väide põhineb meie parimal analüüsil täna ja on kahtlemata hinnanguline, aga me peame sellega arvestama ja aus on Eesti inimestele öelda seda, et kui teil ei õnnestu tulla regulaarlendudega lähimate päevade jooksul, siis te peate arvestama, et need võimalused võivad sulguda vähemalt pooleteiseks kuuks ja selle kriisi lõppemise aega on loomulikult raske ennustada.

"Artikli 15 käivitamine on vajalik ainult siis, kui liikmesriik plaanib astuda samme, mis ei ole konventsioonis kirjeldatud. Seega on Eesti valitsuse samm tekitanud murettekitava olukorra, sest loob ohtliku pretsedendi, mille alusel saaks justkui õigustada põhiõiguste piiramist," leiab Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/urmas-paet-eestil-tuleb-teade-voimalusest-piirata-inimeste-pohioigusi-kiiresti-tagasi-votta?id=89386665

Riigikogu esimees näeb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon artikli käivitamist ennetava sammuna puhuks, kui koroonapandeemia peaks hullemaks minema. „Kahtlemata inimeste elud kaaluvad üles sellised kergemat sorti inimõigused, nagu kogunemisvabadus jne, mida tuleb selle kriisi üleelamiseks kasutusele võtta. Selles suhtes on see täiesti õigustatud.” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/henn-polluaas-pole-pohjust-karta-et-kriisi-varjus-kehtestatakse-diktatuuri?id=89386573

Pärnu Päikese kooli direktor Marju Trumsi sõnul vajavad lapsevanemad olulist tuge, et nad saaksid riigile tähtsatel töökohtadel edasi töötada ja samal ajal oleksid nende lapsed hoitud. „Oleme väga hoolitsevad ja jälgime vastavaid seadusi ning näeme, et selle kooli lahtioleku vajadus on olemas,“ ütles ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eriolukorra-jatkudes-peab-toetama-erivajadustega-laste-vanemate-majanduslikku-ja-psuhholoogilist-toimetulekut?id=89386561

Mis iganes viisil töösuhted hetkel jätkuvad või katkevad, peavad need lähtuma töölepingu seadusest. Kui aga tekib olukord, kus töötajale tundub, et talle on tehtud liiga, soovitab kindlustusfirma ERGO ärijuht Maiko Kalvet juhtumit lähemalt uurida ja enda õiguste eest seista. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ekspert-soovitab-tootaja-peaks-ka-kriisiajal-toovaidluses-enda-eest-seisma-mitte-kaega-looma?id=89386413

Advokaat Rait Kaarma sõnul on arusaamatu, miks tuli teadaanne otsuse kohta ennekõike välismeediast ning Eesti avalikkust sellest isegi ei teavitatud. “Demokraatlikus õigusriigis nii ei tehta,” ütles ta. “Isegi raskes olukorras saab jääda korrektseks ja ausaks ning nii olulistest muudatustest tuleks avalikkusele kohe teada anda ja neid selgitada.” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/advokaat-valisministeeriumi-sammust-demokraatlikus-oigusriigis-nii-ei-tehta?id=89386411

“Oleme loonud unikaalse mudeli, mille abil saame toetada kriisiolukorras kannatada saanud ettevõtteid. Meie poolt väljatöötanud lahendused sobivad etteveõtete piirkondlike tugiüksuste tegevuse toetamiseks,” märgib Ettevõtete Kriisiabikeskuse üks eksperte, strateegianõustaja Indrek Saul. https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/kriisiabikeskus-ja-personalijuhid-aitavad-kriisis-hatta-sattunud-ettevotjatel-personalikusimusi-lahendada?id=89381391

Veel tänagi ei rahva tung matkaradadel koguneda kahanevat. Fotol Paunküla matkaraja parkla.

"Kallis rahvas: püsime kodus! See on parim tänu – kõige parem tänu, mida me saame eesliinil olijatele välja näidata," rõhutas president Kersti Kaljulaid täna videopöördumises. "Aitäh! Me saame hakkama. Me tuleme sellest kriisist välja."https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/videos/557662464856500/

„Eesti on õigusriik ja jääb selleks. Eesti riik järgib ka eriolukorras kehtivaid seadusi ja tagab põhiõiguste kaitse. Kõik meetmed, mis eriolukorras tarvitusele võetakse, peavad olema põhjendatud ja proportsionaalsed. Eesti on oma tegevuses läbipaistev ning täidab oma rahvusvahelisi kohustusi," ütles valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaverta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsuskommunikatsiooni-direktor-euroopa-noukogu-teavitamine-on-oluline-ka-voimalike-euroopa-inimoiguste-kohtu-kaasuste-jaoks?id=89386311

Õiguskantsler Ülle Madise rõhutas, et vaikivat ajastut valitsus kehtestada ei saa.https://www.facebook.com/ylle.madise/posts/10223035772669174

"Aastakümneid näiliselt normaalselt funktsioneerinud võimusüsteem on järsku andnud seisu, kus teatud riikides on võimul n-ö valed jõud ja vastasleeri kogu loovtegevus on suunatud nende võimult kõrvaldamisele. Selmet toetada neid hetkel üldise surmaohu tingimustes. Just sellest ka silmatorkavad hilinemised otsustavate sise-ja välispoliitiliste otsuste langetamisel, mida nüüd tehakse samaaegselt epideemiaga võideldes."https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-alatalu-viirus-sunnib-ka-valede-valitsustega-riikides-voimulolijatega-leppima?id=89386269

“Nädalavahetustel on väga hullusti,” ütleb Kalasaba kohviku leti taga toimetav naine. Ta räägib külastajate arvust. Varem nii ei olnud, aga nüüd seisavad kõigil kohvikulaudadel toolid tagurpidi, jalad püsti. See on eelmise nädalalõpu õppetunni tagajärg – kohapeal süüa-juua enam ei saa, müüakse vaid kaasa. https://maaleht.delfi.ee/uudised/eriolukord-maal-linnarahvas-korraldab-nadalavahetusel-laulupidusid-kulapoes-hoitakse-hinge-kinni?id=89385753

Hispaanias lisandus üle 800 surma ja 8000 juhtumiHispaania teatas täna taas kahest kurvast rekordist. Viimase ööpäevaga suri koroonaviiruse tõttu 832 inimest, kasvatades nakkuse tõttu meie seast lahkunute arvu riigis 5690-ni. Tuvastatud on tänaseks 72 248 koroonaviiruse juhtumit, mis tähendab, et viimase ööpäevaga lisandus ka üle 8000 positiivse proovi.Hispaania valitsus ei ole välistanud rangemate piirangute kehtestamist ning kaks nädalat tagasi välja kuulutatud üleriigiline seisak kestab pikendamisotsuse kohaselt vähemalt 11. aprillini.

https://twitter.com/medtootajad/status/1243843659101069312

Eile postitas Saku motokeskus ühismeediasse, et rada hooldati ning ootab sõitjaid. Postitusse on lisatud, et kõik peavad kinni pidama eriolukorra reeglitest, muidu ootab neid rajakeeld. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eriolukord-saku-motokeskuse-moodi-kohal-on-kummekond-inimest-omanik-poikleb-kusimustest-korvale?id=89385727

Ettepaneku teha koroonaviirusest tingitud piirangutes erandeid juba riigis olevale võõrtööjõule tegid Poola tööandjad, kes sõltuvad suuresti hooajalistest töötajatest. Tegu on ühe meetmega kokku 46,8 miljardit eurot maksma minevast abipaketist, mille Poola valitsus kuulutas poolteist nädalat tagasi välja. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-poola-teeb-valistoojoule-juba-erandeid-ja-pikendab-riigis-olevate-ukrainlaste-tooviisasid-eesti-sama-teed-ei-lahe?id=89385819

Oleme näinud, et koroonaviiruse pandeemia on viljakas pinnas valeinfo tekkele. Valeinfot levib nii lohakuse, kuid paraku ka pahatahtlikkuse, võhiklikkuse ning rahaahnuse tõttu. Sellises olukorras tuleb säilitada kaine mõistus ning allikakriitika. Parem kahelda, kui kahetseda. https://epl.delfi.ee/eesti/valeinfo-nadalaulevaade-eksprofijalgpalluri-5g-paranoia-epideemia-lopp-ja-masti-tommatud-hiina-lipp?id=89384255

Liikuvusanalüüsi eesmärk on arusaadav - uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud. Küll aga on statistikaameti poolt avaldatud info analüüsi läbiviimise kohta ja riigi üldisemad plaanid isikute liikumise jälgimiseks tekitanud mitmeid tõsiseid küsimusi. https://epl.delfi.ee/arvamus/karmen-turk-ja-maarja-pild-eriolukorra-ohtudest-pohivabadustele-ma-tean-kus-sa-eelmisel-suvel-olid?id=89385707

Küsimus: kui suur on meie ravivõimekus, kui peaks tekkima nakkusjuhtumeid ka teiste hooldekodudes?Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: hooldekodude teema ei ole otseselt hetkel Terviseameti juhtide korraldada, va tervisekaitseline vaade ja inimeste tervise vaade. Veel kord, täna me näeme seda, et me oleme juba mõnda aega tagasi öelnud, et on külastajate keeld. Hooldekodud on saanud mitmel korral ka kirjalikud juhised, kuidas seda viirust üldse vältida, aga ka kui see esineb, siis ka kuidas tegutseda. Kõigil hooldekodudel on partneriks olemas ka Terviseameti iga maakondlik esindaja, kes on koostöö, nõustamise ja õpetamise suhtes hooldekodudel olemas. Mis puudutab tervishoiu laiemat levikut, siis täna on meil väga hea meel ka selle üle, et meil on ka struktuuris käivitatud ka kahe meditsiinijuhi funktsioon. Nemad omavad väga täpset ülevaadet sellest, milline on personali hetkeseis, milline on isikukaitsevahendite hetkeseis, milline on haiglate ravivõimekus jne. Ja kui kuskil tekib olukord, kus mingis piirkonnas ei suudeta mingil põhjusel selle haigla baasil enam abi tagada, siis väga kiiresti kohe jagatakse see koormus ümber. Täna on meil Eestis olemas väga selge haiglavõrk, mille põhjal toimetada ja meie kaks meditsiinijuhti tegelevad selle järgimisega väga aktiivselt ja meil on see pilt Terviseametis olemas.

Küsimus: kuidas te suhtute vabatahtlike soovi minna hooldekodudesse appi?Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: selle otsuse, kas vabatahtlikke kaasta või mitte, saavad nii hooldekodude kui ka muude asutuste puhul teha ikkagi nende asutuste omanikud ja juhid. Kindlasti on viiruse leviku risk, aga ka siin tuleb arvestada, et tuleb kasutada isikukaitsevahendeid. Teist pidi on muidugi mõistetav, et vabatahtlikud on tekkinud ja nad pakuvad oma abi ning see on tegelikult märkimisväärne, seega suur tänu kõigile vabatahtlikele, kes on erineval moel toetust ja abi pakkunud.

Veider olukord - Terviseamet ei tea hetkel, kas Eestis kokku on 640 või 645 posiitivset proovi. Öpik pressikonverentsil: "Enne siiatulekut tõepoolest sain ka meie analüütikutel indikatsiooni, et esitatud andmed võivad varieeruda, pluss-miinus viis või midagi taolist. Saan öelda, et kas neid positiivse proovi andnuid on hetkel viis rohkem või vähem, vaatamata sellele kõik saavad vastava abi. Paberil me räägime numbrist ja ma ei oska hetkel öelda, pluss-miinus viis, kumb hetkel täpne on."https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-oopaevaga-lisandus-eestis-70-positiivset-koroonaviiruse-testi-nakatunute-koguarvu-umber-segadus?id=89385069

Küsimus: kas on kavas ka hooldekodude personali ja patsientide laustestimine? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: Saaremaa näitel me testime ära seal kõik hooldekodude hoolealused ja ka personali, sest viimasel on oluline tähendus selles vaates, kuidas hoida hooldekodud viiruse levikust vabad. Ja nagu ma ka mainisin, siis oleme tegelikult juba nädal aega erinevate hoolekandeasutuste puhul rakendanud juhuvalimi alusel testimist. Kuid ka siis, kui kellelgi on sümptomid, siis nii personal kui ka hoolelaused on saanud testida. Hetkeseisuga ei ole meil andmeid, et mujal oleks haigestunuid, aga pidevalt lisandub neid, keda testitakse ja iga hetk võib olukord muutuda.

Küsimus: miks ei määratud juba varem hooldeasutustele täielikku karantiini? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: täpsustavalt ütlen, et hooldekodude külastuskeeld kehtib juba päris pikka aega. Karantiini määratakse haiged inimesed ehk kui täna kui me räägime karantiinist antud hooldekodu puhul, siis see tähendab, et inimesed, kes on haigestunud, peaksid püsima seal, kus nad täna viibivad, ja neile tagatakse vajalik abi. Kindlasti nüüd kui me räägime nendest hooldeasutustest, kus me ei tea, et täna toimuks levik, siis seal me rakendame kahte asja: kui meil on külastuskeeld, siis see viirus saab sinna jõuda ainult läbi personali, kes liigub edasi-tagasi. Kui personalil on peas maskid, siis kas nad on terved või kui neil ka on haigus, siis nad maski kandes ei nakataks hoolealuseid. Täna oleme me tervishoiu poole pealt teinud selle pingutuse, et me oleme oma varudest eraldanud hooldekodudele isikukaitsevahendeid. Väga palju me ei saa neid eraldada, sest meie ülesanne on ka tagada tervishoiuasutuste valmisolek ja isikukaitsevahenditega varustatus. Väga oluline on siin mitmete valdkondade ülene koostöö selles vaates, et kuidas hooldekodude hoolealuseid kaitsta ja hoida, sh personali.

Küsimus: kui juhtub, et hooldekodus kõik elanikud vajavad kriitilist abi, siis kas nad toimetatakse Saaremaalt mandrile? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: kõik inimesed, kes on haigestunud, vaadatakse esmalt rangelt üle ka tervishoiutöötaja poolt. Nagu ma mainis, siis ka kõnealuse hooldekodu puhul paar inimest algul hospitaliseeriti ja hiljem hindas nende seisundi üle ka kiirabi ning eile leiti, et nende seisund on piisavalt hea, et nad võivad jääda kohapeale. Kindel on see, et kui keegi neist peaks vajama haiglaravi, siis nad kindlasti ka haiglasse viiakse. Ja Saaremaa haigla puhul on lubatud abi ka mandrilt ehk siis vajadusel toimetatakse patsiendid mandrile teiste haiglate koosseisu. Hetkel muutub pilt väga kiiresti ja vaatamata sellele, et hetkel viibivad hooldekodus, siis tervishoiutöötajatega on hooldekodul pidev kontakt ja nende tervislikku seisundit kogu aeg hinnatakase ja vajaduse korral reageeritakse.

Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Toomas Malva: üldjuhul inimesed on mõistvad ja saavad reeglitest aru, kuid need, kes neist aru ei saa, neid me peame hoiatama ja kui siis ka aru ei saa, siis me peame rakendama sunniraha. Täna ei ole sangarid meie, vaid kõik need inimesed, kes neid reegelid järgivad.

Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Toomas Malva: kõige olulisem sõnum, mida politsei kõigile edasi annab, on see, et kõige tähtsam on pidada kinni neist piirangutest, mis meile kõigile on kehtestatud. Olulised ei ole need sentimeetrid, vaid tegelikult selles põhimõttes, et 2+2 ehk 2 inimest 2-meetriste vahedega annab tõenäoliselt võimaluse sellele viirusele kõige vähem levida. Me mõtestame politseis oma tegevusi täna kui operatsiooni, kus me püüame elu päästa, sellest ka tegelikult sõltub ka, kui inimesed on kodus või püsivad üksteisest eemal. Kõik inimesed, kes on Eestisse sisenenud ja kellele on määratud karantiin, nende osas me teostame kontrolle, et selgitada välja, kas nad seda jälgivad. Me saame ka aeg-ajalt teada ka inimestest, kellel on täiendavad vajadused, ja neid me koordineerime kohalike omavalitustega. Need inimesed, kes peavad kodudes olema, võivad minna välja vaid toidu või ravimite ostmiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving: kui keegi märkab, et piiranguid rikutakse, palun andke sellest kohe teada kohalikule omavalitsusele, politseile, munitsipaalpolitseile või helistage telefonil 112. Eelkõige on politsei eesmärk täna endiselt inimesi korrale kutsuda ja kehtivatele nõuetele viidata. Kui korralekutsumine ei aita, on politseil õigus kasutada sunniraha.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving: kõigi avatuks jäävate poodide ja teeninduspunktide sisse- ja väljapääsude juures peavad olema desovahendid ja järgida tuleb kõiki Terviseameti nõudeid: tuleb tagada piisav puhastus, tuleb jälgida, et kliendid ja töötajad ei ole haigusnähtudega, tagatud peab olema kliendi piisav eraldatus, et saaks jälgida 2 meetri reeglit.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving: ma tahan rõhutada, et nende piirangute eesmärk on aeglustada viiruse levikut ja ennetada eelkõige meie tervishoiusüsteemi ülekoormust ning hoida ja kaitsta meie kõigi tervist. Nende piirangute eesmärk ei ole piirata poodide tegevust või nende sortimenti, vaid piirata rahvarohketes kohtades koosviibimist. Mitme erineva poe olemasolu ühes samas hoones paratamatult tekitab soovi viibida keskustes ja see loob meile täna soodsa pinnase viiruse levikuks. Hetkel me peame võtma kasutusele kõik abinõud, et viiruse levik peatada - seda kiiremini saame me kõik naasta tavapärase elukorralduse juurde. Hetkel ei ole ka aeg suurteks allahindlusteks, mille kaudu meelitada inimesi poodides; soovitame teha allahindlusi e-poodides.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving: valitsuse otsuse alusel kehtib alates 25. märtsist igaühele meist 2+2 reegel, mis tähendab, et avalikus kohas võivad koos olla ja liikuda kuni 2 inimest ja ülejäänud inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit. Lisaks on alates eilsest suletud kaubanduskeskused, kus on avatud vaid hädavajalikud poed ja teenused ning ka neis asutustes tuleb järgida 2+2 reeglit.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: loomulikult on oluline panna kõigile omavalitsustele südamele, et nüüd peaksid kõik hooldekodude töötajad kandma maske töö ajal, et vältida viiruse levikut nii klientide kui kolleegide osas. Oluline on, et hooldekodude omanikud ka töö korraldaksid selliselt, et kõik seni kehtestatud reeglid ja nõuded oleksid täidetud. Sõltumata hooldekodudest, kui kuskil nakkusjuhtumeid esineb, tuleb sellest teavitada Terviseametit.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: lisaks Saaremaale oleme me nädala jooksul sihtsuunitlusega teste läbi viinud ka teistes hoolekandeasutustes, seda nii Tallinas kui Harjumaal. Laiendame seda testimist üle Eesti. Täna on meil endiselt olemas maakondi, kus numbrite järgi vähemalt levikut ei ole ja kus on võimalik teste endiselt läbi viia ennetuse vaates ning see on äärmiselt oluline just tänase kurva Saaremaa näitel.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: me eraldasime riiklikest tervisevahenditest kõigile Saaremaa hooldekodudele jagamiseks üle 5000 kirurgilise maski ja seda just personalile, sest külastuskeeluga hooldekodude puhul on pea ainsaks kanaliks, kuidas viirus majja pääseb, personal ja personali kaudu on võimalik nakatada ka hoolealuseid. Need maskid jõudsid Saaremaale juba varem, aga suurema koguse viisid täna Saaremaale kohale Terviseameti meditsiinijuhid. Lisaks saadame Saaremaale juurde ka meditsiinilist ressurssi personali näol. Tänast olukorda vaadates on selge, et on vaja lisaressursi Kuressaare Haiglale, kes on seda ka ise taotlenud. Aga kuna me oleme katkestanud plaanilise ravi ka erasektoris ja perearstikeskustes, siis sealt on võimalik vabanevat ressurssi suunata nii arstide kui õdede näol ka Saaremaale.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: Saaremaal on tänaseks juhtunud see, mida me ka kõige ohtlikumaks pidasime ja sellega seoses me juba kehtestasime üle Eesti ka sellise nõude, mis keelas nii haiglate kui hooldekodude külastamise. Eile tehtud analüüside tulemusel selgus, et hooldekodus on ulatuslik viiruse levik ja nakatunute seas lisaks hoolealustele on ka personal. Kokku on haigus hooldekodus diagnoositud 26 inimesel. Hetkel on Terviseameti kaks meditsiinijuhti ja ka sotsiaalminister Saaremaal, et saada väga selgelt ülevaade sellest olukorrast, mis praegu Saaremaal on ja leppida kokku ka need tegevused, mida Saaremaal teha saab. Hetkel on aga selge ka see, et kõik Südamekodus positiivse diagnoosi saanud ei vaja haiglaravi. Need, kes vajavad, on juba mõne päeva eest hospitaliseeritud. Eile palusime eraldada ka need isikud hooldekodus, kes on juba diagnoositud ja meile antud informatsiooni kohaselt viibivadki nad asutuse erinevates osades. Sellises olukorras on Terviseameti selge seisukoht, et terve see hooldekodu vajab täielikku karantiini, sh koos töötajatega.

Iseenesest on rahvusvahelisest kohustusest taganemine rahvusvahelises õiguses omaksvõetud põhimõte. Siinkohal tõusetuvad siiski mõned küsimused. Läti näiteks ei ole taganenud kohustusest austada isikuvabadust, tagada õiglane õigusemõistmine ja vara kaitse. Miks otsustas Eesti taganeda ulatuslikumalt, ei ole selge. https://epl.delfi.ee/arvamus/professor-hoiatab-eesti-taganes-inimoiguste-austamise-kohustusest-rohkem-kui-lati-onneks-kehtib-meil-pohiseadus-edasi?id=89385329

Tehnikaülikooli Euroopa õiguse professor Tanel Kerikmäe jagab oma vaadet värskele otsusele. https://epl.delfi.ee/arvamus/tanel-kerikmae-inimoiguste-konventsiooni-suhtes-tehtud-avaldus-on-formaaljuriidiliselt-korrektne-kuid-vajab-riigipoolset-selgitust?id=89385263

Tuvastatud nakatunuid maailmas üle 600 000Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on koroonaviiruse juhtumite arv maailmas kasvanud 600 000-ni. Mitmetes riikides, kus nüüd testitakse ainult kõige tõsisemaid juhtumeid, on viiruse leviku reaalne ulatus tõenäoliselt aga suurem, märgib The Guardian.Ülikooli interaktiivse kaardi kohaselt oli täna hommikuks Covid-19-ga nakatunud 601 478 inimest, kellest on surnud 27 862. Haigusest on tervenenud vähemalt 131 826 inimest. Tänase seisuga on enim juhtumeid maailmas USA-s: 104 837. Järgnevad Itaalia 86 498 ja Hiina 81 948 tuvastatud nakatunuga.

Ööpäevaga lisandus Eestis 70 positiivset juhtu Ajavahemikul 27.-28. märts laekus üle Eesti kokku enam 1200 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemuse, millest 6 protsenti ehk 70 analüüsi osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (34), Harjumaal (18), Lääne-Virumaal (4), Pärnumaal (4) ja Hiiumaal (3). Ida-Virumaal lisandus kaks uut positiivset juhtu ning Jõgevamaal, Järvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal üks juht. Kokku on Eestis tehtud enam kui 9300 koroonaviiruse testi, millest 640 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (29%) ning vanusegrupis 40-49 eluaastat (22%). Vanusegrupis 50-59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 20% ja vanusegrupis 30-39 eluaastat 17%. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viimase-oopaevaga-lisandus-eestis-70-positiivset-koroonaviiruse-testi-10-inimest-on-kriitilises-seisus?id=89385069

Kuressaare Haigla teatab, et nende palatites on ravil 15 koroonapatsienti. https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/717579468778955

"Hetkel väljakäidud tööturu meetmed on kindlasti hädavajalikud, kuid need ei ole majandust edendavad, vaid kohest koondamist vältivad meetmed. Nendele peavad järgnema ideed, kuidas elu peale viiruse seljatamist uuesti käima saada," on Sangari juht veendunud. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/legendaarse-eesti-ettevotte-juht-toob-valja-mis-voib-juhtuda-koige-mustema-stsenaariumi-jargi?id=89373601

Olukord Saaremaal on ärev ja kohale on sõitnud sotsiaalminister Tanel Kiik.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-soitis-koos-hadaolukorra-juhiga-saaremaale?id=89384925

Ehkki Hong Kongis on esinenud kaks juhtumit, kus koroonaviirusesse nakatunud inimese koeralt saadi nõrgalt positiivne viiruseproov, ei paljunenud viirus loomade hingamisteedes ega muutunud nakkusohtlikuks. Arvatavasti oli tegu passiivse ülekandega haigestunud omanikult koerale. https://lemmikloom.delfi.ee/opetlikku/veterinaar-mida-peaks-teadma-koroonaviirusest-seoses-lemmikloomadega?id=89365999

Tokyos tuvastati rekordarv uusi juhtumeidTokyos on viimase 24 tunni jooksul teatatud enam kui 50 uuest koroonaviiruse juhtumist, mis märgib seni suurimat ühepäevast kasvu Jaapani pealinnas. Need arvud edastas riiklik ringhäälinguorganisatsioon NHK, mille teatel on pealinnas praegu üle 300 juhtumi.Arvude kasv leidis aset ajal, mil Tokyo kuberner Yuriko Koike kutsus pealinna ja seda ümbritsevate piirkondade kodanikke üles siseruumides viibima ning jälgima rangelt oma hügieeni.Johns Hopkinsi ülikooli kogutud andmete kohaselt on Jaapan teatanud kokku peaaegu 1500 koroonaviiruse juhtumist ja 49 surmast. Tokyos pidid sel aastal toimuma olümpia- ja paraolümpiamängud, kuid haiguspuhangu tõttu lükati need edasi 2021. aastani.

Kirikupäev ja vaimulik laulupidu lükati aasta võrra edasiTäna pöördusid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) konsistoorium ning EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutus kõigi koorilauljate, pillimängijate, vaimulike ja kiriku teiste töötegijate poole teatega, et EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu „Rõõm üle maa“ otsustati ühiselt aasta võrra edasi lükata ning korraldada 2.-4. juulil 2021 Viljandis.Pöördumisele laulupeo ja kirikupäeva korraldajate ja osaliste poole kirjutasid alla EELK peapiiskop Urmas Viilma, EELK jumalateenistuselu, kirikumuusika ja hariduse assessor Marko Tiitus, EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse nõukogu esimees Jüri Ehasalu, EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse juhatuse esimees Piret Aidulo ja vaimuliku laulupeo „Rõõm üle maa“ kunstiline juht Heli Jürgenson.3.-5. juulil 2020 Viljandis toimuma pidanud kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo edasilükkamine otsustati neljapäeval, 26.03.2020 toimunud EELK konsistooriumi ning EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse esindajate ühisel nõupidamisel. Üksmeelse otsuse tingis Eestit ja kogu maailma tabanud koroonaviiruse levikust põhjustatud eriolukord, mis on toonud endaga kaasa avalike sündmuste ja kogunemiste, sh jumalateenistuste ja kooriproovide ärajätmise ning mitmete tavapäraste toimingute piiramise; peo sujuv ettevalmistus on tõsiselt häiritud.Peapiiskop Urmas Viilma avaldas lootust, et kogu see aeg ja armastus, mis laulupeo korraldamisse tänaseks on panustatud, leiab ilusa ja rõõmustava väljundi tuleva aasta suvel. „Jumala armule ja halastusele lootes tohime paluda, et selleks ajaks on meie rahvas ja kirik kriisist ja selle järelmõjudest kosunud ning me võime taas suust ja südamest Jumalat kiita ning tulla selleks üle kogu maa Viljandisse kokku.“„Vaimulik laulupidu ja kirikupäev on traditsiooniliselt meie kiriku kõige rahvarohkem ja esinduslikum suursündmus, mis hõlmab kõiki EELK praostkondi, kogudusi, muusikakollektiive ja asutusi, samuti meie sõpru ja partnereid väljaspool Eestit. Kriis on puudutanud omal moel meid kõiki. Seda arvestades ei ole laulupeo ja kirikupäeva üldine moto ja sõnum „Rõõm üle maa“ praeguses olukorras ega isegi vahetult peale kriisi leevenemist kõige asjakohasem,“ põhjendas otsust EELK jumalateenistuselu, kirikumuusika ja hariduse assessor Marko Tiitus.„Laulupeo ja kirikupäeva korraldamiseks on juba praegu panustatud väga palju aega ja armastust – on koostatud peo kontseptsioon, trükitud laulikud ja valmistatud ette kirikupäeva programm ning koorid on omandatud suure osa repertuaarist. Seda kõike arvestades ei oleks õige viia kirikupäev ja laulupidu läbi olukorras, kus on oht, et peost osavõtjate hulk jääb maailma ja Eestit puudutanud sündmuste tagajärjel väikeseks või kannatab napi ettevalmistuse ja kehtestatud piirangute tõttu peo kvaliteet,“ kommenteeris EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse juhatuse esimees Piret Aidulo.Pöördumisele allakirjutanud avaldasid lootust kõigi laulupeo ja kirikupäeva korraldamisse panustanute mõistvale ja toetavale suhtumisele ning jätkuvale koostööle peo ettevalmistamisel.

"Karantiini algul oli neid, kes mõtlesid, et see on midagi plaanivälise puhkuse moodi: istume kodus ja puhkame veidi. Tegelikult see nii pole ja kodus on inimestel koormus suurem, kui tavarežiimiga töötades. Kohustuslik eneseisolatsioon rikub harjumuspärase elukorralduse ja seda on psühholoogiliselt raske läbi elada," tõdeb psühhiaater.https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-venemaa-tuntuimaid-psuhhiaatreid-mida-teeb-kodukarantiin-meie-vaimse-tervisega?id=89384677

Wuhanis hakkab elu taastumaHiina linn Wuhan, kus koroonaviirus esmakordselt eelmise aasta lõpus ilmnes, on pärast enam kui kaht kuud eraldatust osaliselt taasavatud. Inimestel lubatakse nüüd Wuhani siseneda, kuid mitte sealt lahkuda. Hubei provintsis asuv suurlinn pandi jaanuaris lukku ja see tähendas järske piiranguid reisimisele ja igapäevasele elule. Hiina riigimeedia näitas täna videokaadreid esimesest ametlikult sanktsioneeritud reisirongist, mis saabus linna vahetult pärast keskööd. Ka enamik Wuhani metroovõrgust on taaskäivitunud ning mõned kaubanduskeskused avavad uksed järgmisel nädalal.11 miljoni inimesega linna ametnikud kinnitasid detsembris, et tegelevad salapärase kopsupõletikulaadse haiguse juhtumitega. Johns Hopkinsi ülikooli kogutud andmete kohaselt on Hubei provintsis kinnitatud umbes 3 299 surma.

Eriolukorra reeglitest tuleb kinni pidada ka looduses liikujailKevadised ilmad ja tubase meelelahutuse ahenenud võimalused on toonud üha rohkem inimesi loodusesse. Keskkonnaminister Rene Kokk tuletab inimestele meelde, et metsa- ja matkaradade vastutustundlik kasutamine on hetkel olulisem kui kunagi varem. „Üks asi on viiruse levimise vähendamiseks vajalik distantsihoidmine teiste inimestega, aga tähtis on ka looduse säästmine – linnud on alustanud pesitsemist ja paljudel loomadel on pulmaaeg. Käitugem looduses väärikalt,“ lausus Rene Kokk.Eriolukorra reeglitest kinnipidamist kontrollib politsei on koos abijõududega, sealhulgas Keskkonnainspektsiooni inspektoritega. Eeskätt patrullitakse matkaradadel ja puhkealadel, kuhu võib koguneda rahvast tihedamalt, kui praegustes eriolukorra tingimustes lubatud. Sama probleem võib olla veekogudel kalastajatega. Inspektorid juhivad inimeste tähelepanu liikumispiirangule ja vajadusele hoida turvalist distantsi, ühtlasi jälgivad heakorda ja tuleohtust looduses. „Oleme juba paar päeva paralleelselt tavatööga kontrollinud populaarsemaid ja käidavamaid kohti looduses. Senise kontrolli põhjal võib öelda, et inimesed on üsna mõistlikud – teavad piiranguid ja peavad nendest ka kinni. Loodetavasti saame öelda sedasama nädalavahetusel, kui liikvel on rohkem rahvast,“ ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektor Olav Avarsalu.RMK ja Keskkonnaamet on soovitanud avastada uusi ja inimtühje paiku, eriti tasub uurida RMK matkatee võimalusi.Rusikareeglid ohutuks looduses liikumiseks on:* mõtle oma retk põhjalikult läbi ja leia loodusest inimtühi koht* võta kaasa laetud telefon ja veepudel* liigu looduses üksi, kahekesi või koos perega* hoia teistest inimestest vähemalt 2 meetri kaugusele* võta oma prügi loodusest tulles kaasa* kui parklas on üle 10 auto, sõida edasi

Eile avaldas rühm juhtivaid Vene majandusteadlasi pöördumise, kus öeldakse, et Putini lubatud vaba nädala asemel oleks riigile hullema vältimiseks vaja hoopis karmi karantiini. “Kui vabad päevad kuulutatakse välja liikumispiirangut kehtestamata ja sotsiaalse suhtluse kärpimiseta, siis võtavad kodanikud seda lihtsalt erakorralise puhkusena,” öeldakse pöördumises. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/tavatu-isetegevus-vene-koroonakriisis-on-putini-asemel-juhtrolli-votmas-moskva-linnapea?id=89380177

Reinsalu sõnul käib jutt juba kehtestatud piirangutest, mitte vabaduste piiramisest abstraktses mõttes või ettevaatavalt. Usuvabadust näiteks on juba eriolukorra kehtides piiratud, sest kirikusse jumalateenistusele minna ei saa, samuti on keelatud koguneda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/urmas-reinsalu-eesti-valitsus-ei-taotle-sonavabaduse-piiramist?id=89384497

Tähelepanu! Homsest sõidavad Elroni rongid uue graafiku aluselhttps://www.facebook.com/ElronEesti/photos/a.200388060140763/1452463708266519/?type=3&theater

USA ajaloo suurim abipakett sai allkirjad alla. 2 triljoni dollari suuruse toetusmeetme eesmärgiks on aidata koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud ameeriklasi nii otsetoetuste kui ka senisest suuremate töötuskindlustusmaksetega. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-trump-allkirjastas-usa-ajaloo-suurima-abipaketi-ja-andis-general-motorsile-kasu-suurendada-ventilaatorite-tootmist?id=89383873

Peaministri büroo edastas mõlemad eelmisel nädalal laekunud kirjad selle nädala kolmapäeval rahandusministeeriumile. Küll aga ei olnud rahandusministeeriumist võimalik viimase kahe päeva jooksul saada vastust, mismoel ja kuidas plaanib riik Saaremaa abipalvele vastata. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/saaremaa-kusis-eelmisel-nadalal-valitsuselt-raskustesse-sattunud-ettevotetele-kaibekrediiti-vastust-pole-siiani-saadud?id=89384061

Soome lõikas Uusimaa piirkonna äraSoomes jõustus ööl vastu tänast liikumispiirang Uusimaa maakonna (sh pealinna Helsingi) ja muu Soome vahel. Vähemalt 19. aprillini on keelatud nii Uusimaa maakonda sisenemine kui ka sealt lahkumine.Täna öösel seati maakonna piiridel üles teetõkked ja kontrollpunktid, mida on suurematel teedel kokku 30. Väiksematel teedel on samuti kontroll tagatud, kinnitas politsei.Öötunnid möödusid kontrollpunktides rahulikult. Helsingi politseikomissar Patrik Karlsson ütles ringhäälingukanalile Yle, et "politseinikke on piisavalt, et liiklust peatada". "Kui meil on 30 kontrollpunkti kahesuunalistel teedel, siis me räägime sadadest politseinikest," ütles Karlsson, oskamata öelda täpset numbrit.Appi on kutsutud ka kaitsevägi ning piiridel tegutseb 40 tegevväelast ja 750 ajateenijat.

Reklaamidel näeb jõulisi sõnumeid, mis annavad inimestele märku, et tegemist on ohtliku haigusega. Sõnumitele nagu "Kelleta sa oled nõus elama?", "Väljas oled sa ohtlik. Mitu elu jääb sinu südametunnistusele?" või "Iga viirusesse surnud inimene oleks tahtnud perega kodus olla. Miks sina ei taha?" lisandub meeldetuletus püsida kodus. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-alustab-terava-sotsiaalkampaaniaga-mitu-elu-jaab-sinu-sudametunnistusele?id=89384199

Täna kell 10:15 algab Eesti muusikute ühine tänuvideokontsert "Eesti tänab kangelasi“, kus ka president Kersti Kaljulaidi esineb pöördumise ja tänusõnadega. Videokontserdil löövad kaasa Mikk Tammepõld, Gerli Padar, Lotte, Ivo Linna, Chalice, Eliis Pärna, Tarvo Valm ja Liis Mäesalu, Stefan, Rein Rannap, Ott Lepland, Karl-Erik Taukar, Gram-Of-Fun (Kristel Aaslaid), Erki ja Anna Pärnoja, Grete Paia, Robert Linna, Liisi Koikson, Trad.Attack!, Jaanus Saago (Revals), Kadri Voorand, Raul Ojamaa (Miljardid), Valter Soosalu ja Iiris. https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/tana-kell-10-eesti-tanab-kangelasi-president-kersti-kaljulaid-ja-kumned-muusikud-teevad-kummarduse-eesliinile?id=89379563

Kuuba võrkpalliliidu (FCV) presidendi Ariel Saínzi sõnul läbis Jiménez pärast COVID-19 positiivse testi andmist epidemioloogilise seire faasi ilma raskusteta. Haigusest taastumise järel jääb Jiménez Eestisse, kus ta tänavust hooaega alustas, teatab kohalik meedia. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/maailm/saaremaa-nurgarundaja-paranes-koroonaviirusest?id=89383961

Erinevad investeerimispangad ning analüüsikeskused prognoosivad, et maailma suurima majanduse Ameerika Ühendriikide sisemajanduse kogutoodang (SKT) väheneb koroonaviiruse pandeemia tõttu 20-50%.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koroonapandeemia-on-pannud-kogu-maailma-raske-valiku-ette-kas-raha-voi-elu?id=89379963

USAs kavas juhtumite arv üle 100 000. USA koroonaviiruse kriisi eesliinil olevad arstid ja meditsiiniõed palusid reedel, et haiglatesse jõudvate patsientide raviks oleks vaja rohkem kaitsevahendeid ja -varustust, samal ajal kui teadaolevate USA nakatunute arv ületas 100 000 ja surnud on üle 1600 inimese.Itaalia edestas Hiinat, saades USA järel kõige enam kannatada saanud riigiks. Itaalias registreeriti ka reedel kõige suurem nakatunute arvu kasv ööpäevaga. 969 surmajuhtumiga oli see haiguspuhangu algusest peale kõrgeim ühepäevane kasv kogu maailmas, vahendab AFP. Uute hukkunute arv oli kogu riigis 9 134. Johns Hopkinsi ülikooli andmete kohaselt ületas juhtumite arv 86 498. Riigi riikliku tervishoiuinstituudi juht hoiatas, et nakkused pole veel haripunkti jõudnud ja et sulgemismeetmeid tuleb laiendada.Austraalia karmistas laupäeval sotsiaalse distantseerumise reegleid. Uue koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendasid Austraalia eri piirkonnad trahve, sulgesid randu ja ähvardasid rangemate meetmetega, kui inimesed ei soovi viibida kodus. Surmajuhtumite arv tõusis Austraalias reedel 14-ni, kui suri eakas naine Uus-Lõuna-Walesi vanurite hooldekodus, kus mitmed elanikud ja töötajad on andnud viiruse suhtes positiivse proovi, teatasid kohalikud terviseametnikud.Argentiinas tegi juhtumite arv rekordilise hüppe. Vaatamata 20. märtsil välja kuulutatud täielikule riiklikule karantiinile jõudis riik 690 juhtumi ja 17 surmani, kui reedel teatati 101 uuest juhtumist ja viiest surmast. Kõige enam on kannatada saanud pealinn Buenos Aires, kus on 223 juhtumit, millele järgneb Buenos Airese provints 193 juhtumiga.Lõuna-Korea teatas juhtumite arvu uuest kasvust. Lõuna-Korea teatas reedel 146 uuest koroonaviiruse juhtumist, mis märkis suurimat kasvu ühe päeva jooksul sel nädalal, teatas kohalik tauditõrjeagentuur laupäeval. Arv on viimastel päevadel suurenenud seoses sisserändajatega Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest.Hiinas uusi nakkushaigusi pole. Hiina riiklik tervisekomisjon teatas laupäeval, et reedel teatati mandri-Hiinas 54 uuest koroonaviiruse juhtumist, mis kõik hõlmasid nn välismaalt sisse toodud juhtumeid. Päev varem tuvastati 55 uut juhtumit.

Valitsus võib nüüd legaalselt piirata usu-, sõna- ja muid vabadusi. http://www.delfi.ee/article.php?id=89383965

Ärevad uudised tulevad hilisõhtul Saaremaalt.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaal-tuvastati-koroonaviirus-veel-22-hooldekodu-elanikul-ja-kolmel-tootajal?id=89383569

Samal ajal ookeani taga... USA president Donald Trump nõuab Twitteris (kus siis veel!) postitusteseerias autootja General Motorsilt, et too kiiremas tempos varustaks riiki hingamisaparaatidega. Kuigi üle maailma on Trumpi koroonaviiruse ohu eitamise ja sellele järgnenud "ärkamise" üle ironiseeritud, näitavad Washington Posti värske küsitluse andmed, et tema toetus riigis on tipus - 48 protsenti kiidab tema töö heaks, 46 protsenti mitte. Need on konkreetse küsitluse järgi tema ametiaja positiivseimad numbrid.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1243559373395410957

"Kes kevadel köhib, see sügisel läeb" ehk videokokkuvõte sellest, kuidas Mart Helme pressikonverentsidel "pärleid" poetab.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kes-ei-taha-kuulda-votta-see-peab-tunda-saama-videokollaaz-mart-helme-krobedatest-koroonautlemistest?id=89368959

Tundub, et selle nelja protsendi mõistmatu osaga Eesti inimestest, kes täna avaldatud uuringu järgi leiavad, et pole mingit põhjust oma tavalisi rutiine piirata, jätkub politseil tööd.https://twitter.com/UrmetTambre/status/1243616803382853633

Üle maailma on inimestel endiselt raskusi arusaamisega...https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/video-liikumiskeeldu-rikkunud-jalgpallitaht-arreteeriti-ja-pisteti-trellide-taha?id=89382655

Tänaõhtuses erisaates rääkisid Põllumajandus- ja kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ning Eesti Aiandusliidu juht Raimond Strastin sellest, kui suur on meie enda tootmise võimekus, aga ka sellest, miks on neil nii palju vaja võõrtööjõudu.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-eksperdid-eesti-toidujulgeolek-voib-olla-ohus-siseministeeriumi-tanane-sonum-teeb-vaga-murelikuks?id=89382085

Vahepealsed märgid, et Itaalias on surmade hulk vähenemas, on pöördunud - viimase ööpäevaga on koroonaviiruse tõttu elu pidanud jätma koguni 969 inimest...https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/uus-rekord-itaalias-suri-oopaevaga-koroonaviiruse-tottu-ligi-1000-inimest?id=89382351

Delfi lugeja saatis video Soomest Uusimaa piiri sulgemisest.Soomes eraldatakse pealinna Helsingit hõlmav Uusimaa ülejäänud riigist. Kontrolli alla võetakse kõik teed ja ühistransport ning kellel mõjuvat põhjust pole, see üle piiri ei saa.

Kaubamaja Grupi juht utsitab kolleege viiruse mahasurumiseks oma poed sulgema - isegi, kui need reeglite järgi võiksid lahti olla. Kaubamaja ise nii tegi.https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/tallinna-kaubamaja-grupi-juhi-raul-puusepa-poordumine-kaupmehed-oleme-targemad-kui-valitsejad?id=89381979

Delfi on koostöös president Kersti Kaljulaidi ning kümnete muusikutega koondanud jõu ja oma siirad tänusõnad ühte videokontsertpöördumisse, et tänada kõiki neid tänaseid kangelasi, kes ei saa mugavalt kodus diivanil telekat vaadata ega köögilaua taga oma tööd teha, vaid seisavad iga päev riskides hea selle eest, et moel või teisel kaitsta meie tervist. Laupäeval, 28. märtsil kell 10.00 avaldame muusikute ühise tänuvideokontserdi "Eesti tänab kangelasi“, mis algab president Kersti Kaljulaidi pöördumise ja tänusõnadega. Videokontserdil löövad kaasa Mikk Tammepõld, Gerli Padar, Lotte, Ivo Linna, Chalice, Tarvo Valm ja Liis Mäesalu, Rein Rannap, Ott Lepland, Liisi Koikson, Trad.Attack!, Revals, Kadri Voorand ja paljud teised. Nimekiri täieneb jooksvalt.https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/homme-kell-10-eesti-tanab-kangelasi-president-kersti-kaljulaid-ja-kumned-muusikud-teevad-kummarduse-eesliinile?id=89379563

Lihtsas keeles - mida pead tegema et viirusest hoiduda. Kindlasti kohustuslik lugemine kõigile!https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/mis-havitab-viiruse-mis-materjalidel-ja-kui-kaua-ta-pusib-olulised-vastused-nakatumise-valtimiseks?id=89376541

Ootamatu uudis keset pingelist kriisiaega.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-ulikooli-kliinikumi-juht-priit-eelmae-sai-keset-kriisi-sule-sappa?id=89381945

Kaja Kallase sõnum Martin Helmele: ei ole mõtet ajada lisaeelarve venimist ajada riigikogu kaela, sest peapõhjus selles, et valitsus ei saa eelnõud valmis. "Kutsume üles Põlluaasa tegema istung kasvõi esmaspäeval. Meie oleme valmis arutama, kui lisaeelarve on olemas ja valmis. Aga ei ole."https://twitter.com/kajakallas/status/1243558646195380231

20 haiglatöötajat on koroonapositiivsed..https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/717114215492147#w=500

Lisaeelarve vastuvõtmine venib.. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riigikogu-ei-suvatse-vabal-nadalal-kokku-tulla-et-vastu-votta-hetkel-olulisimat-eelnoud-majanduse-paastmiseks-moeldud-lisaeelarvet?id=89379777

Töö hästi tehtud!Tartu ülikooli Delta keskuse juures oli täna õhtupoolikul kerget kogunemist näha, kus inimesed väga rangelt 2x2 reeglist kinni ei pidanud. See ei jäänud märkamata ka politseipatrullil, kelle saabudes olid kõik üksteisest 2 meetri kaugusel!

Eesti elanikud on hakanud rohkem pingutama, et koroonaviiruse levikut pidurdada: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/olukorra-tosidus-hakkab-kohale-joudma-vaid-4-eesti-elanikest-ei-nae-pohjust-kodus-pusida?id=89381157

Suurbritannias kasvas surnute arv ööpäevaga rekordilise 181 võrra. Kokku on seal surnud 759 inimest, noorim 29-aastane. Esimesest surmateatest on täpselt kaks nädalat.

Halvad uudised Saaremaalt. https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/saaremaa-hooldekodus-juba-neli-koroonapositiivset?id=89379363&fbclid=IwAR2MSVqNOxTmOjd5iH_74lP8Y4ZWFIil5vShE7FdJMFHc80InoMRIn2FF7A

Jaak Aab: suurhangete kõrval ei saa välistada ka väikeste Eesti kauboiettevõtete pakkumisi, olukord on selline maailmas.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-jaak-aab-hiinast-tellitud-kaitsevahendite-toomiseks-laheb-vaja-kolme-nelja-lennukit?id=89378661

https://forte.delfi.ee/news/teadus/hiina-opetus-eesti-selgitus-mida-covid-19-meie-organismis-teeb-ja-kuidas-tast-jagu-saada?id=89379865

Et ei korduks eelmine rahvarohke nädalavahetus: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-operatiivjuht-oleme-nadalavahetusel-populaarsemates-kogunemiskohtades-taiendatud-jouga-valjas?id=89378029

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-nakatus-presidendiadministratsiooni-tootaja?id=89379961

Kinnitust sai kuues koroonajuhtum politseis.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rapla-jaoskonna-politseinikul-tuvastati-koroonaviirus?id=89378197

Coop Pank otsustas suunata turunduskampaania „Hoiame ühte. Toetame omasid“ reklaamieelarve ainult Eesti meediakanalitesse, et toetada kohalikke meediaettevõtteid. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/toetame-omasid-coop-pank-suunab-uue-kampaania-reklaamiraha-eesti-meediakanalitesse?id=89377491

TTÜ tarkvarateaduse instituudi professor Tanel Tammet ütleb, et statistikaameti soov masside liikumist kaardistada on juba aastaid kasutusel olnud tehnoloogia. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ttu-professor-mobiiliandmete-kogumise-anonuumsusest-tarbetu-detektiivitooga-saaks-inimese-tuvastada-kuid-selleks-on-ka-teisi-ja-efektiivsemaid-viise?id=89371191

Nukralt lummavad kaadrid inimtühjast vanalinnasthttps://reisijuht.delfi.ee/news/news/video-tallinnast-on-saanud-kummituslinn-vaata-nukralt-lummavaid-kaadreid-inimtuhjast-vanalinnast?id=89376893

Seoses kõrgendatud nakkusohuga on SEB Võru kontor suletud kuni 3. aprillini (k.a) ning kliente teenindatakse digitaalsete kanalite ja videonõustamise vahendusel. Arvelduskonto avamiseks ning investeerimis- või eluasemelaenu alaste küsimuste teemal konsulteerimiseks saab kasutada videokõne lahendust. Videokõne teel on võimalik saada nõustamist laenu,- säästu-, pensioni-, investeerimis- ja elukindlustustoodete kohta, avada konto, tellida kaart, sõlmida internetipanga leping, samuti lahendada oma äriga seotud küsimusi. Klientide jaoks avatud ka teised kaugkanalid, sh jooksvate ja kiirete küsimuste tarvis SEB Kliendikeskus, mis töötab 24/7, telefon 665 5100, e-mail (info@seb.ee), samuti kodulehel olev chatbot. Lisateave kõikide SEB pangatoodete- ja teenuste kohta on leitav ning videokõnele registreerimine võimalik kodulehelt (www.seb.ee). Juba kokku lepitud nõustamiste muutmiseks soovitame helistada klienditoele telefonil 665 5100.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaanias-loodi-taas-oopaeva-koroonasurmade-rekord-mis-on-nuud-769?id=89379421

Kaubanduskeskustes jäävad avatuks vaid hädavajalikud poed ja teenused. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/mkm-tapsustab-millised-poed-voivad-keskustes-avatuks-jaada-ja-milliseid-reegleid-seal-jargima-peab?id=89377221

Northern Horizon Capital lükkab edasi väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatest üürnike üürimaksetähtaega.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fond-pakub-oma-kaubanduskeskuste-poodidele-uurimakse-edasi-lukkamist?id=89378231

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/bbc-suurbritannia-peaminister-boris-johnson-nakatus-koroonaviirusesse?id=89378313

Kaubanduskeskused on alates tänasest suletud. Ostelda saab neis keskustes vaid toidupoes ja apteegis. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ulemiste-kaubanduskeskuses-haigutab-inimtuhjus-avatud-on-vaid-toidupood?id=89378275

Prantsusmaal suri koroonaviirusesse 16-aastane Pariisi lütseumiõpilane Julie, kes on riigi noorim ohver. Juliel oli eelmisel nädalal kerge köha, mis läks nädalavahetusel hullemaks. Esmaspäeval läks ta arsti juurde ja pandi haiglasse. Teisipäeva õhtul pandi ta hingamisaparaadi alla, aga oli juba liiga hilja, sest ta kopsud olid üles öelnud. Mingeid kroonilisi haigusi Juliel ei olnud. „Me peame lõpetama mõtlemise, et see puudutab ainult eakaid. Keegi ei ole selle mutantviiruse vastu võitmatu,“ ütles Julie õde Manon. https://twitter.com/le_Parisien/status/1243407194940297217?ref_src=twsrc%5Etfw

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koroonaviiruse-karm-hoop-eesti-tippklubidele-enam-kui-miljon-kaotatud-eurot?id=89376975

Kas võiksid Eesti arstid Soomest nüüd Eestisse tulla? Paluste: nad ravivad seal inimesi ja nende hulgas on ka eestlasi. Ei ole siin probleemi.

Täna oleks juba vaja teada, kuidas inimesed liiguvad. Miks nii kaua aega läheb andmete kogumisega? Mägi: ei tohi toimuda privaatsusriivet. Ka operaatorid ei olnud selliseks olukorraks päris valmis, tegemist on väga suurte andmemahtudega.

Aab: suured tootmisvõimused on kõikides riikides kinni, see on tegelikkus hetkel Kogu muu maailm otsib võimalusi. Hiina sai esimesena viirusega pihta ja väga kiiresti said tootmise üles oma suures majanduses. Nüüd on aga seal üle ja seepärast tellitakse neilt.

Kas on kuskil ka exeli tabel, kus täpselt kirjas, kus ja kui palju on varusid? Aab: mina küsisin KOV-ide ja riigiasutustelt, milline on kuu vajadus. Pool miljonit maski tellisime ja 250 000 paari kindaid, viimased on juba laiali jagatud.

Küsimus: kas perearsti valvekeskused katavad kogu Eesti? Paluste: loetelu on pikk ja katab kogu Eesti. Et tagada testidele suunamine ka nädalavahetustel, oligi üks põhjustest, miks selle süsteemi ellu kutsusime.

Kui pikaks ajaks on hetkel varu olemas? Aab: haiglate osa son kõige täpsem info. Erinevatel haiglatel on erinevad varud. On rohkem kui nädala varu, osade kaitsevahendite osas kaks nädalat. Kõik oleneb sellest, kui paljud abi vajavad edaspidi. Kui palju see suureneb. Paluste: just seepärast ka erameditsiinis sai plaaniline ravi lõpetatud, me võime vajada ühel hetkel seda ressurssi, nii inimesi kui kaitsevahendeid.

Aab: ma ei saa rääkida iga hooldekodu eest, ka suured haiglad on hädas tarnetega, rääkimata väiksematest hooldekodudest. Kogu maailm arvas, et see on järjekordne SARS, ühel hetkel oli aga haigus siin ja kõik tarneahelad lõigati läbi.

Paluste: 7 patsienti on juhitaval hingamisel intensiivravil.

Kui madalale varud vahepeal langesid? Aab: veidi alla nädala oli vahepeal. Olime siiski valmis, kaisteväe varud on meil jne. Meil on metsik lääs ja metsik ida, nagu 90ndate algus mõnes mõttes. Olen mures sots.töötajate ja hooldekodude pärast, sinna tuleb kohe leida leevendust.

Küsimus: kas riik läheb appi ka oma tootjatele, et võimsus viia maksimumini?Aab: tootjad on esitanud palju pakkumisi. On neid, kes omavad ka litsentsi nt respiraatoreid toota (Sillamäel). Paljude tootjatega käib koostöö, selgitatakse, mida ja kui palju nad on võimelised tootma. Kõik aga vajavad aega käivitamiseks, v.a Sillamäe.

Mart Mägi: läbi viimisel on liikumisanalüüs. See viiakse läbi mobiilandmestike baasil, ei ole tegemist jälitustegevusega, kõik on anonümiseeritud andmed. Kõik kolm operaatorit on näinud vaeva nädala, et andmestikud kokku saada ja käia läbi metodoloogia ning tagada anonüümsus. Eesmärk on saada pilt Eestis toimuvast liikumisest. See ei ole reaalajaandmestik, võrdleme ka aega enne kriisi ning vaatame, kas ka nt eakamad inimesed liiguvad tavapärasel trajektooril. Loodame jõuda tulemuseni järgmise nädala jooksul.

Aab: märtsi alguses sõlmitud lepingut ei tasu üles puhuda. Riigid, haiglad on kohati meeleheitlikus olukorras, võetakse ka üksiküritajatelt lepinguid. Õnneks on olnud tingimus alati selline, et makstakse siis, kui kaup on kohal. Paralleelselt töötame kümne tellimusega, mulle on tulnud ligi 400 pakkumist meilile. Tänan ka eestlasi üle maailma, kes omavad ärisidemeid ja pakuvad. Tõsiselt filtreerime ka seal, uurime tausta. Kriitiline on saada asi korda ka enne suure tellimuse kättesaamist (1 kuu varu kõigile). Suur tellimus hakkab tulema nädala pärast ning paralleelselt käib hange ka asjade lennutaja leidmiseks (täna selgub). Ja see pole päris nii, et läheme sõjalennukiga... Siis tuleks ette bürokraatia, kuidas saada Hiina õhuruumi ja kuidas seal maha ning tagasi. Küll on olemas rahvusvahelised logistikafirmad, kel on litsentsid olemas, nemad suudavad hanke ära lennutada. Rõhutan, see pole ainus õlekõrs. Euroopa komisjon teeb keskhanget, seal on meil tellimuses 3 nädala varu. Iga päev otsime võimalust kiiremini hankida eeskätt kirurgimaske ja respiraatoreid FFP2. 25 000 maski jaotasime täna laiali PPA-le ja Saaremaa hooldekodudele.

Aab: isikukaitsevahendite osas hakkas probleem kohale jõudma paar nädalat tagasi. Tavalised tarneahelad ja lepingud ei toiminud. Haiglad teevad jätkuvalt suuri pingutusi, et neid saada. Koos sotsministeeriumiga ja PERHI-ga ja Eesti saatkonnaga Hiinas valisime välja pakkumised, vaatasime hinda ja tarneaega. Eile alates kella 3.00-st pidasime 12 tundi läbirääkimisi. Lõpuks leppeni ka jõudsime, saime veel hinna alla, need on kümnetes kordades tõusnud. Meie saime soodsalt, julgen öelda. Kontrollime samas siiski veel enne ka pakkuja tausta, välisministeeriumi ja Hiina riigi abil uurime.

Jaak Aab: isikukaitsevahendite ja desinfisteeerimisvahendite osas on meil puudus. Valisime tootja ja kogus on toodetud desovahendite osas. Ka apteegis pole saada, meil on vaid kaks tootjat. On ka pakendite nappus samas. 5-liitristes kanistrites viiakse asutustesse. Hulgimüüjad väidavad, et lähiajal tuleb apteekidesse müügile desovahendeid. On tehtud ka pakkumisi välismaalt, aga meie kaks tootjat saavad hakkama.

Paluste: plaanilise hambaravi ja eratervishoiuasutuste osas tehti otsus, et plaaniline tegevus mõlemas peatatakse. Peatamine ei tohi kahjustada inimest ja tema probleemi süvendada. Rasedate jälgimine jätkub, see on võrdsustatud vältimatu abiga.

Paluste: valveperearstikeskuste tööpõhimõtted on nüüd selged. Neil on kohustus olla toeks ka nädalavahetustel. Kontaktiks jääb nõuandeliin 1220, aga nemad saavad vajadusel suunata inimese otse valveperearstile, kes saav teha põhjalikumat nõustamist ja vajadusel suunata testimisele. Proovivõtupunktid on samal ajal avatud. Kõik juhtumid on võrdsustatud vältimatu abi andmisega.

Paluste: nüüd saame andmeid otse tervise infosüsteemist, see teeb protsessid kiiremaks.

Paluste: lisandus 1010 uut testi, neist 37 olid positiivsed. Enim on positiivseid Harjumaal, järgneb Saaremaa. Hospitaaliseeritud on 40 patsienti, neist 7 vajavad intensiivravi. Kokku on tehtud üle 8000 testi, neist 7 % on olnud positiivsed. Üks inimene on surnud.

Heli Paluste: noored, palun ärge minge oma vanavanematele külla. Kaitseke neid! Olukord võib minna halvemaks, me pole jõudnud haripunkti.

Seoses eriolukorraga alustab haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/haigekassa-hakkab-eriolukorras-tasuma-esimeste-haiguspaevade-eest?id=89376323

Koroonaviirus on üle maailma tuvastatud kokku enam kui poolel miljonil inimesel. https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid-uldse-kokku?id=88770709

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-uudisteagentuuri-teatel-isoleeritakse-uusimaa-maakond-alates-tana-keskoost?id=89376317

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-testiti-eestis-1010-inimest-lisandus-37-positiivset-juhtu?id=89375921

Ööpäevaga tehti 1010 koroonatesti, lisandus 37 positiivset juhtuAjavahemikul 26.-27. märts tehti Eestis kokku 1010 koroonaviiruse tuvastamise testi, millest 4 protsenti ehk 37 analüüsi osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (14), Võrumaal (6), Pärnumaal (5) ning Harjumaal (5). Kokku on Eestis tehtud 8121 koroonaviiruse testi, millest 575 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 40-49 eluaastat (24%) ning vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (24%). Vanusegrupis 50-59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 23% ja vanusegrupis 30-39 eluaastat 18%.Alates eilsest hakkas terviseamet testimise tulemusi avaldama terviseinfosüsteemi (TIS) andmetele tuginedes. Terviseamet ei saanud varem terviseinfosüsteemist selliseid päringuid teha, TIS-i kasutamise vajaduse tingis nii mitme labori testimisvõimekuse teke kui erasektori partneri kaasamine.Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 40 patsienti, neist 7 on intensiivravil ning kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 11 inimest ning surnud 1.Maailmas on Hiinast levima hakanud koroonaviirusesse haigestunud enam kui pool miljonit inimest, neist kõige rohkem Ameerika Ühendriikides (enam kui 85 tuhat), Hiinas (enam kui 81 tuhat) ja Itaalias (enam 80 tuhat).

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-lennukikandjal-kasvas-koroonaviirusesse-nakatunute-arv-kiiresti-25-ni?id=89375775

https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/saneerimisel-baltika-aktsia-kukkus-alla-kumne-sendi-joone?id=89375823

Häid soovitusi: https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/opetajad-soovitavad-koolitood-tuleb-ara-teha-kohe-muidu-kuhjuvad-ulesanded-viimasele-hetkele?id=89375649

Mujal maailmas seatakse ka näiteks kruiisilaevu haiglateks, et miks mitte ka siin ennast ümber korraldada? https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/pirita-marina-hotel-spa-on-vajaduse-korral-valmis-hotelli-kohandama-karantiiniks-voi-raviasutuseks?id=89374957

Saksamaa välisminister Heiko Maas teatas, et Saksa haiglad, kus on ruumi, võtavad vastu vähemalt 47 koroonaviiruse patsienti Itaaliast. Esimesed kuus Itaalia patsienti saabusid juba teisipäeval Leipzigi lennuväljale. Nordrhein-Westfaleni liidumaa kavatseb lähipäevil vastu võtta kümme itaallast.

Delfi eriolukorra „Erisaates“ on Kredexi juht Lehar Kütt, kes peab ellu rakendama valitsuse majanduse turgutusprogrammi suurima osa. Miljard eurot laenukäendusi ja pool miljardit käibelaene. Kredex võib juba täna avaldada oma teotuste täpsemad tingimused, Kütt räägib Delfis, mis ettevõtted toetusmeetmetest osa saavad ja kes ei saa. Mis on maksimum käendused ja laenud, kas neid võidakse suurendada? Ja miks on riigikogu kiired otsused tähtsas programmiga edasi minekul? Küsime Kütilt, kas raha võib ka lõppeda kuna ettevõtjate huvi on juba praegu väga suur? Saadet juhib Raimo Poom. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-kredexi-juht-avaldab-kas-toetusmiljardid-jagunevad-ettevotetele-kuni-viie-miljoni-kaupa-voi-vajadusel-ka-rohkem?id=89374551

Eestimaalastele meeldib kangesti (Hiinast) pakke tellida ja seniste andmete põhjal võis seda üldiselt tervisele ohutuks pidada. USAs tehtud laboritestid hindasid uue koroonaviiruse elujõuliseks mõnest tunnist mõne ööpäevani, olenevalt pinnast, millel see asub. https://forte.delfi.ee/news/teadus/lukka-pakitellimine-edasi-uus-koroonaviirus-elab-eri-pindadel-palju-kauem-kui-arvatud?id=89371999

Positiivseid uudiseid koroonarindelt! https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/ligi-aasta-koomas-olnud-noore-jalgpalluri-tervis-on-paranemas-headel-paevadel-suudab-ta-meiega-kommunikeerida?id=89374995

Raha kasutatakse tervishoiusüsteemide toetuseks, kuid ka väiksemate ja keskmiste ettevõtete, tööturgude ja muude ELi majanduse haavatavate osade abistamiseks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/europarlament-jaotab-pandeemias-kannatanud-riikidele-37-miljardit-eurot?id=89374961

Nädalavahetusel suunavad meditsiinilise näidustusega patsiente koroonaviiruse testimisele valveperearstikeskusedAlates sellest nädalavahetusest suunab perearsti nõuandeliin 1220 ajavahemikul 8:00-18:00 inimese COVID-19 testimisvajaduse tuvastamiseks valveperearstikeskusse. Samal ajavahemikul on avatud ka mobiilsed proovivõtupunktid. Perearst suunab patsiendi testimisele, kui selleks on meditsiiniline näidustus. „Sotsiaalministeerium on koostöös Eesti Perearstide Seltsi, terviseameti ja haigekassaga käivitamas valveperearstikeskuste süsteemi. Peame olema valmis olukorraks, kus osa perearstikeskusi võivad personali haigestumise tõttu ise abi vajada ning keskuse patsiendid ajutiselt kaotada kontakti oma perearstiga, samas kui vajadus esmatasandi teenuste järele järjest kasvab,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Valveperearstid on valmis nädalavahetustel ja riigipühadel inimesi nõustama, vajadusel suunama ka COVID-19 testimisele.“Kõikidele ägeda haigusega pöördunud inimestele antavat abi loetakse vältimatuks abiks. Ravikindlustamata inimestele vältimatu abi andmist rahastab haigekassa. Need ravikindlustatud inimesed, kel pole oma perearsti võivad pöörduda lähima perearstikeskuse poole. Pöörduda tuleb telefoni teel. Keskusesse kutsutakse patsient kohale ainult juhul, kui patsiendi tervislik seisund seda nõuab.

"Üks küsimus on kahe inforuumi probleem, see, et Eesti venekeelne elanikkond ammutab infot rohkem Vene kui Eesti meediakanalitest. Selle tagajärjel on venekeelsed elanikud praegusest eriolukorrast ja selle järgimise olulisusest vähem teadlikud kui Eesti meediat jälgivad inimesed. Vene kanalid ju Eesti valitsuse korraldusi ei edasta ja Venemaad ennast puudutavas kajastuses on koroonaviirust esitletud mitte nii ohtlikuna." https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-kaks-inforuumi-on-teene-koroonale?id=89368117

T1 Mall of Tallinnas jäävad avatuks Selver, apteek, paar toidupoodi ning restorani, kust saab toitu koju tellida Juhindudes valitsuse otsusest, jäävad alates reedest, 27. märtsist T1 Mall of Tallinnas avatuks toidupood Selver, apteek Apotheka, toidupoed Willi Lihamaailm ning Eugenio’s gastronoomia. Toitu saab koju tellida burgerikohvikust Garage ning restoranidest Süsi Chill&Grill ning Tokumaru. Ülejäänud meelelahutus- ja kaubanduskeskus suletakse ajutiselt.Kuna toimivad kauplused ja apteek asuvad esimesel korrusel, jäävad külastajatele avatuks vaid keskuse esimene korrus ning maa-alune parkla. Ülejäänud keskuse korrused ning korrusparkla suletakse ajutiselt. Selleks, et vältida külastajate ja töötajate nakatumist, rakendatakse keskuses erinevaid ennetavaid meetmeid. Keskuses on külastajatele ja töötajatele välja pandud desinfitseerimisvahendid ning üldkasutatavaid pindasid puhastatakse ja desinfitseeritakse tavapärasest tihedamini.

Viirus ei vali...https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/viirus-lahutas-krossid-eerik-niiles-kurat-teab-kui-pikaks-see-osutub?id=89368243

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-vestles-koroonaviirusest-hiina-presidendiga-ja-avaldas-suurt-austust?id=89374519

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/peterburi-kirikud-jatkavad-jumalateenistusi-voimude-keelust-hoolimata?id=89374283

Kui Tallinna vanalinnas oleme tavaliselt harjunud nägema turistide ja rahva horde, siis ühe eile avaldatud video kohaselt valitses seal täielik tühjus. Justkui oleks tegu kummituslinnaga... Vaata videot siit!

Raadios Retro FM helistas saatejuht Rauno Märks just ühele tuttavale perekonnale, kus nii mees kui ka naine (kuuluvad vanusegruppi 40+) põevad koroonaviirust juba mitmendat nädalat. Naise sõnul on tegemist äärmiselt vastiku haigusega. Tema puhul on sümptomiteks tihedased külmavärinad, kõikuv palavik, köha (ka intervjuu ajal köhis naine korduvalt) ning maitse- ning lõhnameelte kadumine, samuti isutus. "Eilegi maitsesin maasikaid ja vaid natukene läbi udu tundsin, et vist on tegu maasikatega," rääkis naine. Tema abikaasal on aga söögiisu olemas ja kõik meeled korras, kuigi ka temal on testiga koroonaviirus tõestatud ning muud sümptomid.Seda, kust perekond viiruse sai (mis muide pole nende ühele lapsele seni külge hakanud) ei tea nad aga siiani. Naine kahtlustas üht üritust, kus viibiti koos inimesega, kes oli samuti haige, kuid mitte keegi teine seal üritusel käinutest pole seni (see oli märtsi alguses) haigeks jäänud. "Veelkord, see pole üldse tore haigus. Et tehke palun kõik, et seda vältida," oli naise sõnum kokkuvõttes.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-toimuvad-koroonaviirusega-voitlemise-sojavaeoppused?id=89374135

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-algab-homsest-toovaba-nadal-aga-soogikohad-ja-kuurordid-suletakse-reisida-ei-soovitata?id=89374093

https://forte.delfi.ee/news/teadus/kui-palju-on-eestis-tegelikult-nakatunuid-toenaoliselt-kordades-rohkem?id=89374003

SEB: karantiini tulemusel suundus langusesse ka e-kaubandus Panga andmetel langesid märtsikuus (24. märtsi seisuga) e-kaubanduse mahud 6%. Enim kahanesid reisimise, majutuse ja turismiteenusega seotud e-maksed. Samas on ka tõusu näidanud valdkondi, milleks on peamiselt söögikohtade, väärtpaberite ja kodusisustusega seotud teenused. Panga andmeil vähenes märtsikuu teises pooles üle 50% ka SEB kontorite külastus, sularaha kasutus on vähenenud veerandi võrra ja kaarditehingud 30%.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hiinast-ja-itaaliast-mooda-enim-koroonahaigeid-on-nuud-usas?id=89374021

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/elektroonilisena-planeeritud-volikogu-koosolekust-kujunes-kaitsemaskideta-fuusiline-istung?id=89372739

https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/sillamae-tehas-hakkab-riigile-taistuuridel-maske-tootma-ja-palkab-70-uut-tootajat?id=89371843

Eratervishoid ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist Terviseamet peatab COVID-19 nakkuse leviku vältimiseks plaanilise ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus lõpetatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. „Plaanilise ravi peatamine on vajalik, et vältida nakkuse edasist leviku, tagada vältimatu abi ohutus ning kasutada olemasolevaid isikukaitsevahendeid võimalikult säästlikult,“ ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. „Samas võime vajada erameditsiinis töötavate arstide ja õdede abi, kui tervishoiu koormus kasvab ja tekib tööjõupuudus.“ Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates eraldi iga üksikut juhtu. Kindlasti tuleb lõpuni viia selline plaaniline tegevus, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise. „Kuna COVID-19 puhul on ilmnenud väga suur nakatumisoht, tuleb nakatumisrisk viia miinimumini. Seega oli vajalik astuda samm rahvatervise huvides, lükata edasi plaaniline ravi ja tagada vaid esmaabi,“ ütles Eesti Hambaarstide Liidu juht Piret Väli. „Mida radikaalsemad on sammud hetkel, seda kiiremini peatame viiruse leviku. Seda on teinud ka suur osa Euroopa riike.“ „Tegemist on erakorralise otsusega praeguses kriisiolukorras. Soovime taastada plaanilise ravi niipea epidemioloogiline olukord seda võimaldab,“ lisas Merike Jürilo. Plaanilise ravi peatamisest teavitab ning vajadusel nõustab oma patsiente iga raviasutus ise. Vältimatu hambaravi osutajate loetelu on leitav Eesti Haigekassa kodulehel: https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/valtimatu-abi

Uued karmid meetmed! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uued-piirangud-koroonasse-nakatunud-ja-nende-lahedased-peavad-pusima-kodus?id=89372313

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-hetkeseisuga-on-eestis-koroonaviiruse-diagnoosi-saanud-30-tervishoiutootajat?id=89372559

Järeleandmisi ei tehta! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ulikoolid-eksamitest-ei-loobu-miljonitest-eurodest-ka-mitte-e-oppe-eest-tuleb-tasuda-sama-mis-tavalise-oppe-eest?id=89352217

Eile näis, et ehk lähebki nüüd nakatumiste arv langustrendis. Täna aga tuli siiski tagasilöök. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/tagasilook-eile-paistis-et-olukord-itaalias-laheb-paremaks-tanane-statistika-nii-lootustandev-pole?id=89372163

Kuigi oma töölepingu ülesütlemisse suhtub mees rahulikult, sai ta sama päeva jooksul teada, et päevapealt on vallandatud ka tema samas ettevõttes töötanud naine ja poeg. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/cargobus-vallandab-kriisi-keskel-ebaseaduslikult-tootajaid-hoiatused-visati-koos-lepingu-ulesutlemisega-samal-ajal-lauale?id=89370641

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riik-soovitab-autokoolidel-rangelt-soiduope-lopetada-mitte-koik-ei-vota-seda-kuulda?id=89363909

Kodust tohib lahkuda ainult elutähtsateks toiminguteks - olgu see siis visiit poodi toiduvarude täiendamiseks, külastus apteeki ravimite ostuks või töölesõit, toonitab olümpiavõitja. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/gerd-kanter-hoiame-eemale-pusime-kodus-ja-hoolime-uksteisest?id=89371649

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-tellis-hiinast-11-miljoni-dollari-eest-isikukaitsevahendeid?id=89371211

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-kart-anvelt-sungest-prognoosist-see-pole-paanika-kulvamine-vaid-aus-hoiatus-inimestele?id=89370359

Haiglaravil on 34 inimest, neist 6 on kriitilises seisusHetkel vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 34 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 6 on kriitilises seisundis.Pärnu Haiglas on 6 inimest, neist 5 seisund on stabiilne ja 1 kriitiline. Ida-Tallinna Keskhaiglas on 2 inimest ja mõlemad on stabiilses seisundis. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on 3 inimest, kõik kriitilises seisundis. Tartu Ülikooli Kliinikumis on ravil 7 inimest neist 2 seisund on kriitiline. Lääne-Tallinna Keskhaiglas viibib hetkel 14 inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi. Ida-Viru Keskhaiglas on 2 inimest ja nende seisund on stabiilne. Haiglatest on välja kirjutatud 11 inimest. Surnud on 1 inimene.Eestis on koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, teste on kokku tehtud 7090. Kõikide positiivsete testide protsent kõikidest tehtud testidest on 8%.Eesti andmeid kuvava koroonakaardi leiab veebilehelt www.terviseamet.ee/koroonakaart (Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektselt kuvatud).Lisainfot leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus ja Terviseameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse kodulehelt www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK.

Mõtled, kuidas tänast õhtut veeta? Kell 20 saab vaadata teatriauhindade jagamist. Sedapuhku on üritus muidugi sootuks uues formaadis. https://epl.delfi.ee/kultuur/teatriauhinnad-selguvad-tana-ohtul-etv-erisaates?id=89370693

https://epl.delfi.ee/arvamus/vladimir-svet-venekeelsete-murest-a-gde-nasa-karmen-joller?id=89367337

Delfi lugeja Kaia kirjutas oma murest - ta ütleb, et osad tervisesportlased ei hooli kahe meetri reeglist. "Ühiskasutatavatel teedel on praeguste ilusate ilmadega palju jalutajaid, kes enamuses hoiavad üksteisest kenasti nõutavale kaugusele. Paraku kordub iga natukese aja tagant üks ja sama stseen: jalutaja selja tagant läheneb ootamatult ja möödub peaaegu riivates tervisejooksja, pilk klaasistunud,häälekalt hingeldades ja süljepiisku laiali pritsides. " Ta lisab, et tervisesportlasele kui kiirele möödujale pole ehk erilist ohtu, küll aga vastupidi. "Niisama hoolimatud kipuvad olema rulatajad ja ratturid. Lepiks ehk ikka kokku vähemalt sellises reeglis, et distantsi hoiab tagant tulija, sest kahjuks pole meil kellelgi silmi selja taga."

USAs on olukord kehv - viirusepuhangu tõttu on paljud firmad pidanud uksed sulgema ning töötajad koondama. CNN vahendab, et ainuüksi eelmisel nädalal teatas 3,3 miljonit inimest, et jäid tööst ilma ja vajavad töötushüvitist. FOTO: AFP

Tegevjuht lausus, et et nad esitasid töötukassale küll kollektiivse koondamise avalduse, kuid see ei tähenda, et kõik inimesed koondatakse. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tana-60-inimese-kollektiivse-koondamise-avalduse-esitanud-hotelli-juht-eelmine-kriis-tundub-praegu-onnistus?id=89368747

Pole kahtlust, et Eesti meditsiini jaoks ülioluline kaitsevahendite hange on nurjunud. Kuidas sellini jõuti? Ekspress hakkas asja uurima ja leidis üllatavaid fakte. https://ekspress.delfi.ee/kuum/eesti-suurim-kaitsemaskide-ost-nurjub-taielikult-aga-miks?id=89367677

https://lemmikloom.delfi.ee/uudised/uskumatu-rumalus-hiina-valitsus-soovitab-koroonaviiruse-raviks-karusappi?id=89368875

Kuigi seadus annab võimaluse tühistatud reisi eest raha tagasi küsida, paluvad Eesti reisiettevõtted võimalusel jätta see ettemaksuks ning minna reisile siis, kui koroonaviirusest tingitud eriolukord maailmas on läbi. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/eesti-turismifirmade-liit-palume-inimestel-ostetud-ja-keerulisel-ajal-toimuma-pidanud-reisid-edasi-lukata?id=89368879

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/prantsusmaa-alustas-koroonapatsientide-evakueerimist-ulikiirrongiga-tgv?id=89368157

Eriolukorras kehtestatud peaministri korraldustesse peaks oluliselt tõsisemalt suhtuma, sest nõuete rikkumise korral võivad õiguskaitseorganid kohaldada haldusõiguslikku sunniraha või halvima juhul karistusõiguslikku sanktsiooni. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaat-selgitab-peaministri-korraldustesse-peab-suhtuma-vaga-tosiselt-kui-suur-karistus-voib-ees-oodata?id=89364089

Täna oli Tallinnas juba parem pilt ja enamasti näis, et reeglitest peeti kinni: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eriolukord-tallinnas-vaikelule-kaubanduskeskustes-on-kontrastiks-vilgas-tegevus-ehitusplatsidel-jalutajad-on-manitsustest-oppust-votnud?id=89367569

Patuoinaid on teisigi... https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/sportland-pole-ainus-soodukaga-kutsub-poodi-veel-mitu-jaeketti-aas-uleskutsed-rahvakogunemisteks-on-taiesti-lubamatud?id=89367603

Peaminister Jüri Ratas rõhutas selle valguses, kui oluline on igaühel praegu kehtestatud erimeetmetest kinni pidada. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-peaminister-kui-erimeetmeid-peetakse-naljaks-ja-neist-kinni-ei-peeta-tulevad-veel-raskemad-piirangud?id=89365401

ÜLEMISTE KESKUS KINNI: Tulenevalt üle-eestiliselt kehtestatud korraldustest on homsest suletud peaaegu kogu Ülemiste keskus rohkem kui 200 kaupluse ja söögikohaga. Endiselt jäävad avatuks näiteks toidu- ja lemmikloomakauplused, apteek, telekommunikatsiooni ettevõtete esindused ja mitmed söögikohad, kes pakuvad kaasaostu võimalust. Sarnaselt kõikide teiste Eesti kaubanduskeskusega kestab piirang valitsuse esialgse plaani järgi vähemalt kaks nädalat, pärast mida vaadatakse olukord uuesti üle. Alates homsest saab Ülemiste keskusesse siseneda kahest kohast: Suur-Sõjamäe tänava poolsest uksest (jalakäijad) ja keskuse taga asuvast maa-alusest parklast (eelkõige autodega külastajad). Muud uksed ja parkimismaja on suletud. Külastajatele on suletud ka terve teine korrus, kuna kõik avatuks jäävad kauplused asuvad esimesel korrusel. Lemmikloomakauplused PetCity ja Bosse on avatud eraldi sissepääsude kaudu.

Synlab-i laborites testitakse ka teatud kogus Soome koroonaproove. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/soome-saab-praegu-eesti-laborist-abi-oma-koroonaproovide-kontrollimiseks?id=89366559

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soomes-suri-koroonaviirusesse-veel-kaks-inimest-kokku-on-neid-viis?id=89366697

Kaubanduskeskuste sulgemise järel on oodata pakkide sadu: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kaubanduskeskuste-sulgemine-toob-huppelise-pakimahu-kasvu-tulge-oma-pakkidele-kiiresti-jarele?id=89366367

E-kaubandus moodustas enne kriisi 10% jaemüügist ning paljud jaemüügi kauplejad ei omanud e-kanaleid üldse. Peale kaubanduskeskuste sulgemist ning karantiine ei olegi suurt muud võimalust, kui e-kanalitesse äritegevus suunata. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/tonu-vaat-e-muuk-paastab-pankrotist?id=89365997

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-euroopa-direktor-hakkame-nagema-moningaid-julgustavaid-marke?id=89366023

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/iru-hooldekodu-direktor-proovime-hoida-elanike-igapaevaelu-nii-tavaparasena-kui-meie-voimuses?id=89365991

Tõepoolest, praegu pole aeg inimesi poodidesse kokku kutsuda: https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-juri-ratas-manitseb-kaupmehi-allahindluskampaaniad-on-otsene-oht-viiruse-levikuks?id=89365299

„Kõik naersid meile näkku, kui me hingamismask ees sünnipäevapeole läksime,” ütleb Helle Arop. Tema hääl telefoni teises otsas on jõuetu. Ta räägib aeglaselt. Kõik laused ei jõua lõpuni, sest tugev köhahoog peksab vahele. Taustalt on kuulda, et ka keegi teine justkui köhiks kopse välja. See on tema palatikaaslane... https://epl.delfi.ee/uudised/noore-naise-uleskutse-haiglavoodist-keegi-ei-usu-keegi-ei-vota-tosiselt-inimesed-tulge-moistusele?id=89357889

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaanias-tousis-koroonaviirusesse-surnute-arv-ule-4000?id=89365243

Siseminister rääkis valitsuse pressikonverentsil, et väiksemates linnades võiks mõelda eriolukorras ühistranspordi kinni panekut ja jalgrattaga liiklemise soodustamist. Mida sellest mõttest arvata? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-voiksime-kaaluda-uhistranspordi-sulgemist-ja-jalgrattalaenutuste-loomist?id=89364767

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/urmas-reinsalu-ule-maailma-on-veel-ligi-300-eestlast-kes-vajaks-abi-koju-saamisel-enim-on-neid-austraalias?id=89365101

"Kirjutan neid ridu väga kraapiva tundega." https://epl.delfi.ee/arvamus/marek-strandberg-terviseameti-vassimine-ja-sonavaanamine-on-olnud-usna-enneolematud?id=89364769

Karm, aga ilmselt tõsi... https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sudamekodude-juht-koik-eesti-hooldekodud-vajavad-laustestimist-on-aja-kusimus-kui-viirus-jouab-teistessegi-hooldekodudesse?id=89364881

Sportland kinnitas, et inimeste massiline poodidesse meelitamine 50-protsendilise sooduskampaaniaga ei olnud nende eesmärk ja nad vabandavad, seetõttu on tänasest Sportlandi kauplused suletud. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/sportland-sulges-kauplused-ja-vabandab-tekkinud-kaose-parast-mis-eile-poodides-aset-leidis?id=89364451

Küsimus: Hommikul tuli etade Saaremaalt, et kaks hooldekodu inimest nakatunud. Kas valitsus arutanud, mis saab Saaremaast? Samuti küsimus, et kas eestlased välismaal on ka haiged?Ratase vastus: Hooldekodud on suure tähelepanu all ja kui sealt ei saa me haigust tõkestada, siis sellel on kurvad tagajärjed. Arutasime täna seda küsimust ja seal on keelatud külastused, kodud ei tohiks vastu võtta pakke, lisaks saame kohe-kohe ülevaate vahenditest, mida vajatakse.Reinsalu vastus: Maailmas on eestlastel mitte koroona, aga näiteks osadel muid meditsiinilisi näidustusi: näiteks on tehtud operatsioon vms.

Ratas lisas: 21 minutit tagasi andis Aab mulle teada, et ta allkirjastab Hiina lepingu.

Küsimus: Kas täna jõuab Eestisse lennuk isikukaitsevahenditega? Helme vastus: Hetkeseisuga seda tulnud ei ole. Jaak Aab ütles, et ta öö otsa Hiinaga suhelnud ja kõik peaks minema nii, nagu plaanitud, Lisaks tuleb Tsehhist üks koorem ja see peaks olema lennukis, aga Aab lisas, et ta pole näinud laual lepingit veel. Et peame arvestama, et praegu on suured tellimused tarnijatele.

Ratas ka kinnitas, et kui sõnadest ei piisa ja reegleid rikutakse, siis politseil on võimalus kasutada karmimaid meetmeid. Helme rääkis ka, et väiksemates linnades on arutatud jalgrattalaenutuse võimalust ühistranspordi asemel või selle vähendamiseks.

Küsimus: Mis on valitsuse täpne töörütm, et kui tihti arutate täiendavaid meetmeid? Kas ka ühistranspordist juttu olnud? Samuti millal muutub politsei karmimaks? Ratase vastus: Algselt plaanisime töötada vaid kolm korda nädalas selle uue komisjoniga, täna me peame päevas kaks korda vähemalt suhtlema erinevate osapooltega. Ehk tegutseme iga päev ja otsuseid teeme operatiivselt, aga kaalutletult. Loomulikult olnud ka ühistranspordi sulgemine laual, et need on koguaeg kaalutlusel. Küsime teistelt nõu selle kohta pidevalt. Helme vastus: Eile rääkisin polisteijuhtidega noortekampadest, kes rikuvad liikumispiiranguid. Politsei võtab täna kokku üle Eesti videomatrejali analüüsimiseks, suhtleb kohalike patrullidega ja teeme siis koondpildi, et kas ja kuidas peaks riik sekkuma. Meil pole mõtet patrulle suvaliselt tänavale saata. Algul me hoiatame, aga mingil hetkel on ka vanasõna: kes ei taha kuulda võtta, see peab tundma saama. Riigil on need trahvi ja muud võimalused olemas. Lisaks on telekomi firmadega pooleli see positsioneerimise projekt, see puudutab karantiinis olevaid inimesi hetkel.

Küsimus: Paari päevaga tehtud üle 2000 testi, aga algselt oli võimekus kuni 1000 päevas. Kas see on tõusnud? Samuti küsiksin skeemitamise kohta, kus inimesed kurdavad hapramaks, kui nad on, et saada koroonatesti? Kas see on õige? Helme vastus: Asjatul testimisel pole mõtet, see näitab negatiivset tulemust ehk, aga see ei tähenda, et sul HOMME või järgnevatel päevadel ei tule seda viirust. Ratas vastab: Meie võimekus oli alguses 20 testi, tõusis 50, siis sajale jne. Täna tänu erasektorile oleme suutnud selle tõsta 1000-le päevas, sotsiaalministri sõnul olevat see isegi gramm üle 1000 päevas.

Helme lisas ehituspoodide lahtijätmise kohta: Seal pole nii suurt rahvaste kontsentratsiooni. Ja skeemitamist tuleb ka kindlasti, sest inimene on nii siga, kui tal seda lastakse olla.

Küsimus: Mis on kaubanduskeskuse mõiste? Et mõned poed juba üritavad ennast nihverdada välja sellega, et nad pole kaubanduskeskuses, vaid selle küljes vms. Ratas vastab: Kõik kauplused, kus on ka väiksemad kauplused (lillepoed, kingsepad jne) ja kus on sissepääs ühiselt alalt (mis ei ole toidupoed, apteegid või näiteks telekommunikatsioon), need tuleb sulgeda. Pood, kus on eraldi sissepääs, see võib tegutseda. AGA, siin kehtib kindlasti ikkagi kaks pluss kaks reegel ja seda peavad KÕIK poed vaatama.

Küsimus Ratasele: Ettevõtjad soovivad saada kompensatsiooni ja kahjutasu. Kuidas te selliseid avaldusi kommenteerite? Ratas: On olemas reeglid, nii juuksuritel kui ka näiteks hambaarstidel. Et kui neid reegleid ei saa täita, kuna pole isikukaitsevahendeid, siis nad ei saa ju tegutseda. Mina ei saa neid ettevõtete esitatud arveid saata Stenbocki majja või riigikokku. Lähenemine, et kui eriolukorras midagi suletakse, siis see on kohe riigi vastutus, see ei ole õige. Me teeme neid sulgemisi ju põhjusega. Otsused tehakse ka mõttega, et majandus täiesti ei sulguks.

Ratas lisas veel: Me peame harjuma, et selles võitluses on tegemist MEIE ühiskonnaga. Mitte MINU ühiskonnaga. Ja kui me reegleid ei täida, siis mingi hetk võib meid ees oodata lauskarantiin. Tegin eile ettepaneku ka riigikogu esimehele, et kas saaks lisa-eelarve anda üle juba 6. aprillil ja siis riigikogu seda arutaks juba 13-16. aprill. Seda on vaja paljude muudatuste jaoks.

Reinsalu: Alates homsest (00:00) peatab Venemaa igasugused lennud sisuliselt, et sellega peab ka arvestama.

Reinsalu: Soome valitsus eraldas evakuatsioonilendudele ka neli miljonit ja nad olid nõus vajadusel eestlasi ka pardale võtma maailmast. Nad korraldavad erilende Portugali, Madeirale jne. Samuti tehakse vahemaandumine Brüsselis, kust ka eestlasi peale võetakse.

Reinsalu: Rõhutan veelkord, et kui olete jäänud välisriiki, siis otsustage kohe tagasitulek või sinnajäämine. Suurele osale inimkonnast on rakendunud piirangud, et väga-väga raske on reisida hetkel. Plaanime mitut erilendu veel, näiteks homme koostöös Leeduga tehakse erilend Vietnami Kaunasest.

Välisminister Reinsalu: Tänase seisuga on viirus maailmas 198 riigis, uute juhtumite arv kasvab üleilmselt stabiilselt 10-11 protsenti. Hukkumiste arv on ka endises suurusjärgus. Välisministeerium aitab hetkel rahvusvahelist koostööd ja toetab Jaak Aabi, kes vastutab isikukaitsevahendite hankimisega. Samuti hoolitseme, et need saadetised ja ka muud kaubasaadetised laabuksid tõrgeteta. Tänase seisuga on üle 8000 eestlase üle maailma olnud meiega kontaktis, kokku oleme pakkunud abi üle 1800 inimesele. Hetkeseisuga on 292 eestlast üle maailma, kes soovib saada abi. Suurim on Austraalias olijate arv.

Helme põhjendas ka, et igasuguste meetmete vastvõtmine nõuab valitsuselt aega ja analüüsi, et neid otsuseid ei saa liiga kiiresti vastu võtma. Sellel võivad olla pikemas perspektiivis hullemad tagajärjed pärast. See käib nii piiride sulgemise, kui ka kaubanduse sulgemise kohta.

Helme: Siseministeeriumi all on nüüd ka neli kriisikomisjoni üle Eesti. Neid juhivad kohalikud päästejuhid. See on oluline, sest kogu korra tagamine jne on nüüd ühtlasemalt korraldatud. Ütleksin ka veel üle, et üks meie prioriteete on lisa-eelarve kiire menetlemine ja vastuvõtmine, sest sellest sõltub ettevõtjatele toetuste väljamaksmine.

Siseminister Mart Helme: Siseministeeriumi vaates hakkame me valitsuse otsuseid nüüd jõustama: kauplustest inimeste eemalehoidmine jne. Me otseselt repressioone ei saa rakendada, aga teeme koostööd turvafirmadega ja hoiame asjadel silma peal. Meil on probleeme venekeelse elanikkonnaga, kes elab teises inforuumis. Nende infoväljas ei peeta koroonat mitte nii ohtlikuks teemaks ja selles inforuumis on riigil vaja kiiresti ja jõulisi samme teha.

Ratas ütles ka, et täna on Euroopa Ülemkogu telefonikonverents, seal ka kindlasti arutatakse Covid-19 teemat ja sellega seonduvat.

Ratas: Ma palun ka erasektorit, et andke teada, kui teil on võimalik isikukaitsevahenditega kuidagi aidata. Valitsus eraldas täna reservist ka raha erinevate vahendite ostmiseks. Lisaks Töötukassa lisarahastus võeti vastu, et inimesi aidata.

Ratas: Pidage kinni kaks korda kaks reeglist, ka looduses olles ja nädalavahetusel. Seda hakkab politsei kontrollima, ka rabades ja mujal.

Ratas: Täna tuli teade 134 uuest nakatunust, ma palun ajakirjandust, et andke täisinfo: tegemist on kahe päeva andmetega ja see ei näita suurt hüpet. Teste tehti 2281 mitme päeva peale, et see teeb osakaaluks ca 5,8 protsenti. Et tegelikult getkel nakatunute hüpet ei ole.

Peaminister Jüri Ratas: Alustan kõigepealt eilse päeva kurva uudisega, et Eestis suri esimene koroonaviirusesse nakatunud inimene. Minu siiras kaastunne tema lähedastele ja perele... Kutsun kõiki üles võitlema selle viiruse vastu, samuti ka erinevaid ettevõtteid ja poode, et täna pole õige hetk allahindlusteks. Te ju kutsute ise inimesi nii kauplustesse. Politsei hakkab seda kontrollima ja riik ka karistab, kui meie tähelepanekuid ei järgita. Aga meil on ka oma vastutus.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-politsei-iga-uusimaa-piiri-uletajat-hakatakse-kontrollima?id=89363917

Kaubamaja jätab avatuks vaid Toidumaailmad ja e-poe. Alates reedest, 27. märtsist jääb Kaubamajas, nii Tallinnas kui Tartus, avatuks Toidumaailm ja e-pood. Seda ajani, mil Vabariigi Valitsus annab uued korraldused, teatas kaubamaja. Kaubamaja Toidumaailm nii Tallinnas kui Tartus ning e-pood jätkavad klientide teenindamist, e-pood lausa ööpäeva ringselt. Et kliendid saaksid võimalikult palju vältida kodust väljumist, suurendatakse ka e-poe toidu- ja esmatarbekaupade sortimenti.

Ka väiksemad keskused pannakse siiski kinni sisuliselt:https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kaupluste-sulgemisest-ei-paase-ka-vaiksemad-keskused?id=89363915

Eriolukorra ajal on Eestis netikasutus hüppeliselt tõusnud. Vaata ja võrdle ise: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kaart-vordle-mobiilse-interneti-kasutuse-muutust-enne-ja-parast-eriolukorra-valja-kuulutamist?id=89363243

Õhtul saab kodus jälle muusikat nautida: https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/delfi-live-minapusinkodus-kontsert-mick-pedajaga-tana-kell-1900?id=89362021

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-tuvastasid-laborid-kahe-paeva-testide-pohjal-134-nakatunut?id=89362815

Eile tuvastasid laborid 2 päeva testide põhjal 134 nakatunut26. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, teste on kokku tehtud 7090. Alates tänasest avaldame testimise tulemusi terviseinfosüsteemi (TIS) andmetel, sest terviseinfosüsteemi laekuvad andmed saatekirjapõhiselt. Lähtuvalt algandmete allika muutusest ja ka testimise suurenemisest lisandus 25. märtsil avaldatud laboriandmetega võrreldes täna 134 uut positiivset juhtu. Nüüdseks tehakse keskmiselt 1000 testi päevas.„Täna avaldatud andmed on sisuliselt viimase kahe ööpäeva tulemus. Sellest tulenevalt tegi ka positiivsete analüüside statistika järsu hüppe,“ ütles täna terviseameti kriisistaapi juhtiv Ragnar Vaiknemets, kelle sõnul aitab terviseinfosüsteemi päringutele üleminek andmeid edaspidi kergemini koguda. „Homsest peaks olukord normaliseeruma, sest saame andmeid positiivsete testide kohta samadel alustel kui täna.“Terviseamet ei saanud varem terviseinfosüsteemist selliseid päringuid teha, TIS-i kasutamise vajaduse tingis nii mitme labori testimisvõimekuse teke kui erasektori partneri kaasamine. „Võimalus terviseinfosüsteemi selliste päringute tegemiseks kasutada teeb andmete kogumise oluliselt kiiremaks.“ Enim lisandus positiivseid analüüsivastuseid Harjumaal (59), Saaremaal (54) ning Tartumaal (10). Vanusgruppide vaates on ligi veerand (23 protsenti) positiivselt testitutest vanemad kui 60 eluaastat. Detailseid vanusgrupi tulemusi ja laborite laekunud tulemusi tervise- ja heaoluinfo süsteemide keskus (TEHIK) täna veel kontrollib, mistõttu vanusgrupi andmeid avaldame kontrollide järgselt. Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 29 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 6 on kriitilises seisundis. Eile pärastlõunal suri üks COVID-19 haigestunud inimene.Seoses esimese vanemaealise inimese surmajuhuga ja nakatumistega hooldekodudes rõhutab terviseamet, et:• Rangelt on keelatud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.• Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata.• Samuti tuleb lähinädalatel vältida hooldekodu elanike liikumist hooldekodude vahel ning hoiduda uute elanike vastu võtmisest. Hooldusvajadusega eakate puhul tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks.• Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses. Juhis on saadetud kõikidele hoolekandeasutustele. Sotsiaalkindlusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumipõhiselt olukorrale reageerima.• Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusamet koostöös terviseametiga aktiivselt tegelenud hooldekodude teavitamisega ja selgitamisega, et hügieeninõuete järgimine on nakatumise ennetamisel määrava tähtsusega. Iga teenuseosutaja vastutus on tagada, et kõik soovitused ja meetmed oleksid maksimaalselt rakendatud.Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld, esialgu 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kosovos-kukutasid-erimeelsused-koroonakriisi-ule-valitsuse?id=89362457

Siit tasuks päris mitmel ettevõttel näpunäiteid võtta: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/asjatundja-napunaiteid-kuidas-kriisi-ajal-enda-tooteid-reklaamida-ja-mitte-pahandustesse-sattuda?id=89361639

Delfi eriolukorra „Erisaate“ videoliinil oli neljapäeva hommikul Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Pealinnas luuakse MUPO juurde ametnike reservi, et liikumispiiranguid paremini ellu viia. Linn vajaks rohkem volitusi nii MUPO-le kui näiteks kaupluste reguleerimiseks. „Kui need oleksid, tuleksid meilt kiired otsused,“ sõnas Kõlvart. Linnapea nentis, et riigis paistab olevat kaotsi läinud vene inimestega suhtlemise oskus ja see tuleb teravalt kriisis esile. „Tallinn tegeleb sellega süsteemselt ja saanud selle eest kriitikat. Praegu näeme, kuidas peame kasutama väga aktiivselt oma allikaid venekeelseks kommunikatsiooniks.“ Saadet juhtis Raimo Poom https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-mihhail-kolvart-riigi-venekeelne-kriisi-sms-oli-uks-lause-nelja-luhendiga-riigi-tasandil-ei-osata-vene-elanikega-suhelda?id=89360775

Praeguse seisuga maailma andmed: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid-uldse-kokku?id=88770709

Poed ägavad endiselt suurte tellimuste käes: https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/e-selver-pingutab-et-seoses-eriolukorraga-mitmekordistunud-tellimustega-toime-tulla?id=89361623

Kui poes käite, hoidke vahet! Prisma on pannud vastavad märgised ka maha, et seda kergem teha oleks. https://www.facebook.com/prismad/posts/10163735917760019#w=500

ELUST KODUÕPPES: "Ei tasu arvata, et peab ja ka saab õppida samas tempos ja sama palju nagu koolis, laveerime kodus vabaõppe ja klassikalise klassiõppe vahepeal," ütleb kahe koolilapse ema, kes ei kavatsegi enda lapsi igal hommikul kell 8 koolilaua taha kupatada. https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/liisa-indra-pajuste-kaugoppest-kolm-korda-paevas-catering-kodukoristus-ja-pidev-koduoppe-tugi-ei-anna-aega-oma-too-tegemiseks?id=89318313

Eile valisid riigikogu liikmed endale uut juhatust. Kui päris mitmed poliitikud käis ringi kaitsemaskidega, siis Annely Akkermann (RE) seda vajalikuks ei pidanud. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-annely-akkermann-ma-arvan-et-kaitsemask-ei-aita?id=89352999

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/suurbritannias-voivad-miljonid-inimesed-saada-koduse-koroonaviiruse-antikehade-testi?id=89360741

E-etteütlus toimub Vikerraadio sünnipäeval, 3. aprillilAlgselt 13. märtsil toimuma pidanud Vikerraadio e-etteütluse võistlus lükkus eriolukorra tõttu edasi ning toimub nüüd Vikerraadio sünnipäeval, 3. aprillil kell 10.30. Osalema on oodatud kõik, sest suures keelealgatuses saab kaasa lüüa kodunt väljumata.Korraldajad kutsuvad koole kasutama etteütlust ühe distantsõppe abilisena, seda nii eesti keele tundide kui ka teiste õppeprogrammide raames. Mõistagi on kirjutama oodatud ka kõik teised keelesõbrad, kel soov oma teadmised proovile panna ja ühtlasi ilusat eesti keelt väärtustada. Mitmed organisatsioonid on varasematel aastatel kasutanud etteütlust liitva ühisüritusena, virtuaalselt saab seda teha nüüdki, kui paljud inimesed on kodudes. E-etteütluse tekst loetakse Vikerraadio eetris ette reedel, 3. aprillil kell 10.30. Samaaegselt saavad kõik osalejad Vikerraadio kodulehel olevas aknas teksti sisestada (etteütluse aken aktiveerub Vikerraadio kodulehel samal päeval kell 10). Etteütlust saab kirjutada kella 11ni, teksti loetakse raadios ette mitu korda. Võitjad kuulutatakse välja samal päeval "Uudis+" saates ning pikemalt seletatakse tänavune tekst lahti saates "Vasar". Etteütluse päeval kell 13-16 saab kirjutamise käigus tekkinud küsimusi täpsustada EKI keelenõuande telefonil 631 3731.

Tunned reisimisest puudust või kodus niisama igav? Aga tee siis üks tore virtuaalreis kaasa: https://reisijuht.delfi.ee/news/videod/top-5-kui-reisile-ei-saa-siis-randa-virtuaalselt-youtubei-parimate-reisikanalitega?id=89356463

Mõned päevad tagasi lubas minister Aab kasvõi erilennukiga minna Hiina vajalikele maskidele-kinnastele järele. Igapäevaselt edastatakse optimistlikke uudiseid, et hankemasinad käivad ning varsti on loota, et kaup jõuab ka Eestisse: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaadid-soovitavad-kuidas-saada-vajalikke-maske-ja-kindaid-olukorras-kus-rahvusvaheline-meditsiinitarvikute-hanketurg-on-paanikas?id=89354399

Tanklakett tegi sellise palve valitsusele: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/circle-k-soovitab-valitsusel-alandada-kutuseaktsiisi?id=89359281

Kust saada oma kodukohas kriisiabi? https://maaleht.delfi.ee/uudised/suur-ulevaade-millist-kriisiabi-pakuvad-omavalitsused-ule-eesti?id=89339201

Ajal, mil suur osa maailmast oli koroonaviirusega suures hädas, peeti Londonis poksi Euroopa tsooni olümpiakvalifikatsiooniturniiri. Eelmise nädala alguses jäeti turniir kolme päeva järel pooleli, nüüd selgus, et kaks sportlast on koroonaviirusega nakatunud. https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/kaks-sportlast-nakatusid-skandaalsel-turniiril-koroonaviirusega-voistlusel-osalesid-ka-eesti-koondislased?id=89359383

Tööandja saab ajutiselt töötasu ühepoolselt kärpida, kui tingimused selleks on täidetud ning praegu paljudel Eesti ettevõtetel selline olukord ka on, ütles ETV hommikusaates "Terevisioon" tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep, vahendab ERR. "Töötasu vähendamine on võimalik kuni miinimumpalgani väga erakordsete asjaolude ilmnemisel," rääkis Saarep saatejuht Katrin Viirpalu küsimustele vastates. "Täna on selleks koroonapuhang. Teine tingimus, mis peab olema täidetud: töötasu maksmine peab olema ettevõttele ebamõistlikult koormav."Saarep tõdes, et praegu on Eestis väga palju ettevõtteid, kelle tegevus on eriolukorrast tulenevalt kinni.

Oluline küsimus. Eriti, kui arvestada, et venekeelne elanikkond elab paraku veidikene teises inforuumis, kui eestikeelne elanikkond. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foto-miks-oli-valitsuse-eriolukorra-sms-vene-keeles-kaks-korda-luhem-kui-eesti-keeles?id=89359801

Ärge unustage kodus olles ka hommikuvõimlemist! https://lood.delfi.ee/tervispluss/veebitreening/hommikuvoimlemine-kuidas-elada-100-aastaseks?id=89359113

"Eestis on alates veebruari lõpust koostatud mitmeid mudeleid, milline saab olema Covid-19 viiruse kulg, nakatunud inimeste arv ning kas ja kui kauaks jagub meil haiglates kohti. On tehtud mudeleid, mis lähtuvad sellest, kui riik erakorralisi meetmeid kasutusele ei võta aga ka selliseid, millised saavad olema tulemused meetmete kasutusele võtmisel. Kõik need on jõudnud välja selleni, et kui elanikkond kodus ei püsi, siis epideemia kasv ei aeglustu ning intensiivravi vajavate patsientide arv ületab lähiajal haiglate võimekuse." https://epl.delfi.ee/uudised/kui-koju-ei-jaada-ootab-meid-ees-sarnane-olukord-itaalia-ja-hispaaniaga?id=89355205

SEB: panga statistika näitab, et inimesed võtavad karantiini tõsiselt Pärast esimesi eriolukorra ja karantiininädalaid on SEB märganud oluliselt muutunud kliendikäitumist – pangakontorite külastused on vähenenud poole võrra, sularaha kasutus on vähenenud veerandi võrra ja kaarditehingud 30 protsenti. Ligi kolm korda on kasvanud aga klientide videokohtumiste arv pangatöötajatega. Kõik need on märgid, et inimesed võtavad karantiinis olemist tõsiselt ja on oluliselt muutnud oma tavapärast elurütmi, teatas pank. SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang: „Alates märtsi keskpaigast oleme täheldanud inimeste suurenenud huvi maksepuhkuste (sh eluasemelaenu, liisingu ja väikelaenu) vastu. Suur osa klientidest uurib infot lihtsalt teadmiseks, kuid käes on ka esimesed taotlused. SEB-s oleme valmis toetama oma kliente nii headel kui ka keerulistel aegadel. Samuti innustame oma kliente pöörduma panka kohe, kui tekib esimene kahtlus, et oma kohustuste täitmisega võivad tulevikus tekkida raskused.“ SEB innustab oma kliente kasutama pangateenuseid digitaalsetes kanalites ja küsimuste korral pöörduma SEB kliendikeskusesse telefonil 665 5100.

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koroonaviirus-lajatas-eesti-jalgpallikoondislasele-leping-katkestati?id=89359741

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/helsingi-ja-seda-umbritsev-uusimaa-regioon-isoleeritakse-homme-muust-soomest?id=89359073

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-kersti-kaljulaid-teeb-virtuaalse-ringkaigu-vorumaal?id=89359185

Soome valitsus teatas plaanist Uusimaa muust riigist täielikult eraldada, liikumispiirangud kehtivad esialgu 19. aprillini. Keeld ei kehti tööasjus reisjatele ja isiklike pakiliste asjade tõttu liikujatele, ent Uusimaalt mujale Soome reisimise põhjus ei saa olla näiteks vaba aja veetmine. Uusimaa elanikud peavad jääma maakonna piiridesse. Teiste maakondade elanikud ei saa Uusimaad külastada. Uusimaa on Soome lõunapoolseim osa, kus asub ka pealinn Helsingi.

Intervjuu PERHi juhiga.https://maaleht.delfi.ee/uudised/eesliinil-voitlevas-perhis-on-ravil-kolm-koroonaviirusega-inimest-ent-haigestunud-on-ka-haigla-tootajad?id=89357195

Matemaatika kõneleb selget keelt: intensiivravi kohtadest hakkab peagi nappima.https://epl.delfi.ee/uudised/kui-koju-ei-jaada-ootab-meid-ees-sarnane-olukord-itaalia-ja-hispaaniaga?id=89355205

Saaremaalt levis koroonapisik isegi Kuubani välja...https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/maailm/kuuba-teatas-esimesest-koroonahaigest-sportlasest-kelleks-osutus-saaremaa-vorkpallur?id=89357325

Homme peaks saabuma lennuk kaitsevahenditega.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/aab-sel-nadalal-peaksid-eestisse-joudma-miljonid-maskid-riigiasutuste-eesliinitootajatele?id=89352485

Andrus Ansip protesteerib.https://epl.delfi.ee/arvamus/andrus-ansip-helmel-ja-seedril-pole-kriisis-eneseupitamiseks-ilmselt-muud-voimalust-kui-valetada?id=89356641

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viiruste-uht-pohipesa-valitsus-sulgenud-ei-ole-teenust-osutavad-tootajad-on-paanikas-ja-paluvad-liitude-abi?id=89351669

https://ekspress.delfi.ee/kuum/regionaalhaigla-intensiivravikeskuse-juht-valmistume-halvimaks-pusige-kodus?id=89354751

Inimesed ja poodnikud, mis teil arus!?https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-poole-hinnaga-kaup-pani-inimesed-eriolukorra-reeglitele-sulitama-keskuse-tootaja-see-olukord-on-debiilne?id=89356021

Õhtune erisaade "eetris"!https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-kaupmeeste-liidu-juht-segadusest-teatud-kauplused-voivad-keskustes-ka-lahti-jaada-kumned-tuhanded-tootajad-jaavad-ootele?id=89355055

Uudis, mida kartsime, et see ükskord tuleb... Sügav kaastunne!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-suri-esimene-inimene-koroonaviirusse-elu-kaotas-83-aastane-hiiumaa-vanaproua?id=89354693

https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/video-juri-ratase-uleskutse-eesti-ettevotjatele-koik-kes-suudavad-toota-isikukaitsevahendeid-palun-votke-meiega-uhendust?id=89353297

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/videod-perearstid-annavad-koroonaviirusega-toimetulemiseks-nou-kuidas-end-kodus-ravida-kuidas-kaitsta-eakaid-mida-peaks-tegema-lapsevanem?id=89352011

Peaminister palub, valitsus palub, arstid paluvad, kaaskodanikud paluvad, välismaalased paluvad, aga...https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tallinna-tanavatel-on-karmistunud-reeglitest-hoolimata-inimesi-kes-mitmekesi-kogunevad?id=89352587

https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-piirangutest-hoolimata-siblivad-inimesed-agaralt-ehituskauplustes?id=89353517

Koroonapandeemiast tingituna tekib ettevõtetel õigus töötajate palka vähendada vaid juhul, kui neile ei ole senises mahus tööd pakkuda – lihtsalt tulude vähenemine põhjusena ei sobi, leiab advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Kristel Tael-Same.https://forte.delfi.ee/news/varia/koroonanou-jurist-selgitab-kui-tood-on-ei-tohi-tootajate-palku-vahendada?id=89352453

Praegusel ajal igati tervitatav teguviis: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/wolt-langetas-kojuveo-tasu-ulempiiri-ja-laiendas-teeninduspiirkonda?id=89352451

Tasub kõrva taha panna, eriti eakamate seas infot levitada:https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/sudameapteek-avab-tasuta-nouandeliini-605-7171?id=89352303

Delfi toob lugejateni otsepildi hariduse infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA) veebiseminarilt "10 kodust koolipäeva – õpitud peatükid".https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-president-kersti-kaljulaid-ja-e-hariduse-eksperdid-annavad-koduoppe-osas-nou?id=89348975

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-moodus-koroonaviirusesse-surnute-arvult-hiinast?id=89351781

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mihhail-kolvart-uhistranspordiga-on-praegu-suhteliselt-ohutu-soita?id=89349955

14 protsenti langust on viimaste aastate 3-5 protsendilise kasvu juures ikka väga kõrge kukkumine...https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-pank-majandus-voib-tanavu-langeda-14-iga-nadal-piiranguid-viib-skpst-0-5?id=89351481

"Meie eesmärk on see, et nakatunute arv, mis täna Eestis on mõõdetav sadades diagnoositute puhul - tõenäoliselt tegelikult on kõrgem -, jääks lähinädalatel pigem tuhandetessse, mitte et meil tekiks olukord, kus see kasvab kümne, kahekümne või enama tuhandeni, mis tähendaks väga suurt koormust haiglavõrgule, väga suurt täiendavat nakatumisohtu kõigile Eesti elanikele ja ettevõtetele, mis võib kaasa tuua suuri kahjusid nii tervishoiusüsteemile, majandusele kui ettevõtlusele," rääkis Kiik.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-tanel-kiik-eesmark-on-hoida-korraga-intensiivravi-vajavate-inimeste-arvu-alla-saja?id=89350179

Miks nii leebe suhtumine, küsivad austerlased eestlaste suunas:https://maaleht.delfi.ee/arvamus/eesti-naine-salzburgis-austerlastele-on-arusaamatu-kuidas-eesti-nii-leebelt-koroonalevikusse-suhtub?id=89350605

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/putin-kuulutas-jargmise-nadala-venemaal-toovabaks-ja-lukkas-edasi-konstitutsiooniparanduste-rahvahaaletuse?id=89350751

Esialgu piirangud peavad? Saime lugejalt foto Haaberstis asuva K-Rauta kaupluse juurest, kus rahvas seisis järjekorras vähemalt kahemeetriste vahedega. Iseküsimus muidugi, et kui hädasti kõigil sealviibijatel praegusel ajal seda poodi külastada vaja on...

Riik otsustasid täiendada elupäästvate masinate varusid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/voitlus-koroonapuhanguga-ratas-teatas-150-hingamisaparaadi-ostmisest-kokku-oleks-neid-eestis-siis-500?id=89350607

https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/selver-katab-kaitseklaasiga-infoletid-ja-kassad?id=89350501

"Enne kui jõuame kriisi lõppu, peame aga tegema ühiskonnana veel suure pingutuse. Pidama kinni piirangutest ja vältima kontakte. Nädalaid kestvat isolatsiooni on raske taluda, kuid see on ainus viis, et vältida järsku massilist haigestumist ja meie haiglate ülekoormatust. Me ei tee seda ühegi poliitiku või ametniku pärast, vaid enda ning oma lähedaste pärast ja selleks, et saada tagasi oma igapäevased vabadused ja täisväärtuslik elu."https://epl.delfi.ee/arvamus/kaja-kallas-istume-kodus-et-saada-tagasi-oma-vabadused?id=89350177

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsiooni saadikud annetavad palgatõusu arvelt tuleva lisaraha majanduskriisi ajal heategevuseks. Taustaks, et 1. aprillist tõusevad riigikogulaste palgad järgnevalt: riigikogu aseesimehe ja riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe palga koefitsient on 0,85 ja seega saavad nad 1. aprillist palka 5662,50 eurot, palgatõus on 419 eurot.

See tekitab uuesti üles küsimuse: miks ikkagi, arvestades olukorra eskaleerumist ka lasteaedasid ei suleta lõpuks?https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/lasteaiaopetaja-uks-koroonajuhtum-meil-ruhmas-juba-oli-ka-kasvatajad-on-nakkustunnustega-aga-teste-ei-tehta-ja-ruhm-planeeritakse-avada?id=89349629

Värske info välisministeeriumilt:https://reisijuht.delfi.ee/news/news/oluline-info-praegu-on-viimane-voimalus-valismaalt-eestisse-naasta-loe-millised-reisivariandid-on-selleks-olemas?id=89349701