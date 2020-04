OTSEBLOGI | Välisminister Reinsalu: Eestisse naasmise soovist on teada andnud veel 61 eestlast, riik esmase põhimõtte kohaselt reise ei hüvita

Vaata graafikuid:

Kas sul on laen kindlustatud? Kriisi aeg tasuks sellele mõelda, leiab ühe Eesti panga erakliendi kinnisvara finantseerimise äriliini juht:

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/moskvalannad-delfile-karantiin-on-siis-kui-vaed-sisse-tuuakse-praegu-kaib-rahvuskaart-pensionare-hirmutamas?id=89454911

Advokaadibüroo Derling Primus partner Andres Siigur on oma Facebooki postituses väga kriitiline seoses eile avaldatud eelnõuga, mis puudutab pankrotiseadust. Avaldame tema postituse muutmata kujul. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaadi-terav-kriitika-pankrotiseaduse-muudatused-on-tasakaalust-valjas-tekib-oluline-risk?id=89452273

Praeguse seisuga on Eestis koroonaviiruse tagajärjel surnud 12 inimest, neist noorim oli 55aastane. Terviseametist öeldi täna Delfile täpsustavalt, et tol 55-aastasel oli ka kaasuvaid haigusi ning ta viibis ravil Tartu Ülikooli kliinikumis.

Sõnum Air Balticult:"Koroonaviirusest põhjustatud kriisi tõttu, mis väga olulisel määral mõjutab aviatsiooni käekäiku, on airBaltic sunnitud vähendama umbes 50% võrra oma plaanitud lendude arvu ajavahemikul 15. aprill kuni 31. oktoober 2020. Hetkel kohandab lennufirma oma lennuvõrgustikku, et tulla toime ajutiselt vähenenud lennumahtude ja nõudlusega ning olla valmis kaaskäivitama oma tööd siis, kui kriis hakkab üle minema."

Laulja Uudo Sepp tõdes muidu kuuma suhet võis mõjutada koroona tõttu karantiini jäämine. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/uudo-sepp-tunnistab-et-karantiin-vois-suhtele-saatuslikuks-saada-inimestel-on-vaja-ju-suhelda-ja-et-oleks-vaheldust?id=89454361

Mida rahvas kodus vaatab? https://kinoveeb.delfi.ee/uudised/teletop-eriolukord-toi-rahva-telerite-ette-milliseid-saateid-eelistati?id=89453001

Pressikonverents on lõppenud.

Reinsalult küsiti, et kas EL oleks võinud kiiremini reageerida. Minister tõi välja, et tema arust jah, aga asjad tuleks asetada ka konteksti. Ta tõi näitena välja, et siin Vabariigi aastapäeva paiku oli Euroopas vähem juhte, kui Eestis hetkel. Et see ohtunnetus oli erinev.

Küsimus Delfilt: Reisikorraldajad sooviksid, et erakorralised eestlaste tagasitoomised maksaks kinni ka riik. Mida sellest arvate?Reinsalu: Malaga lennu me näiteks oleme osaliselt juba katnud. Aga üldpõhimõte on ikka see, et inimesed tasuvad selle kulu ise. Kui inimestel on olnud reaalseid makseraskusi, siis on ka kohalikud omavalitsused aidanud. Üks proua eksootilisest riigist sai läbi meie näiteks KOVilt rahalist abi.

Küsimus: Kuidas kommenteerite, et EKRE eilset vastuolekut EL- toetavale avaldusele? Vastus: Ma ei kommenteeri seda kuidagi, ma pole sellest avaldusest ega sellest sisust teadlik. Praegune valitsus toetab EL-i ja me oleme Euroopaga solidaarsed. Me kuulume kõik ühte perekonda.

Küsimus: Kui mul vaja minna vältimatult välismaale, näiteks tervist ravima, kas see on võimalik?Reinsalu: Ikka saab, aga teine küsimus, et kuidas ta saab sinna? Sest need võimalused on piiratud. Samuti on küsimus, et kas see teine riik ta vastu võtab? Et paljud riigid on ju kinni.

Välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa: Kriisi positiivne pool on olnud, et meie kodanikud on hoolikad olnud oma dokumentidega. Meil on olnud dokumentide kaotamist 7 korda vähem, kui tavalisel ajal välismaal. Kui tõesti juhtub dokumendid kaduma vms, siis saate abi Eesti saatkonnast.

Reinsalu: Eile oli NATO välisministrite kohtumine videosilla vahendusel, tähtis sõnum oli see, et NATO toimib ka kriisi ajal. Täiendav surve on olnud küberrünnakute poolt väljaspoolt NATOt.

Reinsalu: Piirid jäävad kõigile eestlastele avatuks, kuigi suur osa maailmast on kinni, et sellega peab arvestama. Jätkame konsulaarabi andmist. Kokku on ligi 10 000 telefoni päringut, millega meie kosnulaartiim on tegelenud. Kõige suuremat transporti vajavad inimesed on Uus-Meremaal, Gruusias ja Argentinas. Peame arvestama, et lähemaks kuni 2 kuuks on maailmas piirid sisuliselt kinni.

Välisminister Urmas Reinsalu: Praeguseks oleme registreerinud akuutse transpordi osas 61 inimest. Aga see ei tähenda seda, et neid poleks rohkem, kes soovivad tagasi tulla. Lihtsalt meie ei tea kõigist. Kindlasti palume riskigruppi kuuluvatel inimestel mõelda, kas on vaja tulla või ei.

Kohal on siis välisminister Urmas Reinsalu ja välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa, kes teevad kokkuvõtte reisil olnud eestlaste koju abistamisest ning tutvustavad olulist konsulaarinfot. Samuti on fookuses päevakajalised teemad, sealhulgas eilne NATO ja tänane Euroopa Liidu välisministrite kohtumine.

Tapjarakkudel põhineva ravimi kliiniliste katsete kiiret alustamist nõudis ka president Trumpi isiklik jurist. https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/eestlasest-teadlase-osalusel-loodud-covid-19-ravim-alustab-usa-s-inimkatseid?id=89451893

See on ainult hea uudis: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ehitussektor-saab-riigilt-tugeva-rahasusti?id=89443363

1. aprillil Saaremaal Sõmera Kodus läbi viidud laustestimine näitas, et 230 kliendist on koroonaviirusesse nakatunud kuus ja 88 töötajast kolm. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaal-asuvas-hoolekandeasutuses-nakatus-kuus-elanikku-ja-kolm-tootajat?id=89453889

Viroloog Sacha Stelzer-Braid kinnitab, et kõik inimesed, kes armastavad kanda sõrmuseid, peaksid oma käsi pesema erilise ettevaatlikusega, sest koroonaviirus võib sõrmuse peal mõnda aega edasi elada ka peale hoolikat kätepesu. https://naistekas.delfi.ee/tervis/tervis/viroloog-paljastab-olulise-pohjuse-miks-peaksid-abielus-inimesed-eriliselt-suurt-tahelepanu-kate-pesemisele-poorama?id=89429269

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-laks-koroonaviirusega-nakatunute-koguarvult-itaaliast-mooda?id=89453427

Homsest muutub vanglates kord: https://www.facebook.com/vanglatepressiesindaja/photos/a.1835760543179790/2794885293933972/?type=3#w=500

Toidupoodides oste tehes tuleb meeles pidada, et tootjast koduni on pikk tee. Erinevad inimesed katsuvad ostukorve, toiduaineid, iseteeninduspulte. Hetkel teada oleva info ja uuringute põhjal on teada, et koroonaviirus on püsiv erinevatel pindadel ja nakkusvõimeline lausa päevi. Mida peaks tegema enne, kui toidukauba kodus külmikusse ja kappidesse paneme? https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/3-voimalust-kuidas-toidukaupa-koju-tuues-desinfitseerida?id=89453029

Umbes 150 inimesele tööd andva masinatööstuse ettevõtte Estanc noorema põlvkonna juht Mihkel Tammo pole varem ettevõtluses ühtegi kriisi üle elanud. Kui kriise näinud ettevõtjad on soovitanud tööandjatel teha tugevaid koondamisi ja palgakärpeid, siis Tammo nendega nõus ei ole. https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/noor-juht-kriise-nainud-ettevotjate-karpimissoovitustest-need-on-pehmelt-oeldes-hairivad?id=89450681

Täna kell 14.30 toimub videopressikonverents, kus välisminister Urmas Reinsalu ja välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa teevad kokkuvõtte reisil olnud eestlaste koju abistamisest ning tutvustavad olulist konsulaarinfot. Samuti on fookuses päevakajalised teemad, sealhulgas eilne NATO ja tänane Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Delfi teeb sündmusest otsepildis ja sõnas ülekande.

Statistikaameti ja mobiilioperaatorite koostöös tehtava analüüsi esimesed tulemused näitavad, et iga 13. eestlane pole koroonakriisi puhkemise algusest saadik peaaegu üldse lahkunud oma kodukoha mobiilimasti levialast. https://forte.delfi.ee/news/tehnika/esimesed-andmed-150-000-eestlast-pole-kriisi-ajal-oma-kodumasti-juurest-lahkunud?id=89452753

Tõstke käsi, kes sooviks kodanikupalka? https://epl.delfi.ee/arvamus/avalik-kiri-vaid-kodanikupalk-aitaks-pandeemia-valutult-ule-elada?id=89452709

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo ennustas, et praeguste prognooside järgi saabub Eestis COVID-19 haigestumise kulminatsioon järgmise nädala lõpus, edasine trend sõltub sellest, kui hästi on töötanud eriolukorras kehtestatud liikumispiirangud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseameti-juht-haigestumiste-kulminatsioon-tuleb-ilmselt-jargmise-nadala-lopus-edasine-on-kusimus?id=89452331

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/peruus-piirati-inimeste-liikumist-sugude-pohjal?id=89452497

Viimastel päevadel on koroonaviiruse statistikasse sattunud ebakõlasid, tunnistab Tervise ja Heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK). https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/segadus-andmetega-koroonaviiruse-statistikast-on-seni-jaanud-valja-12-nakatunut?id=89452257

21. sajand algas 2020. aastaga, sest koroonapandeemia muudab nii inimeste käitumist, ühiskondlikku elu kui ka majandust. Uurisime Tartu Ülikooli professorilt Urmas Varblaselt, milline hakkab olema elu peale koroonakriisi. https://forte.delfi.ee/news/teadus/suur-intervjuu-milline-on-elu-parast-koroonakriisi-professor-urmas-varblase-prognoosid?id=89452207

Pressikonverents sai läbi, jätkame Delfi otseblogis päevasündmuste kajastamist.

Küsiti ka 9. mai pronkssõduri kogunemise ja politsei tegevuse kohta, kui eriolukord peaks siis kestma veel. Pärkna vastas, et politsei oma töös on igasuguste muude sündmustega arvestatud ning ka 9. mai sündmustega, kui see tänases olukorras peaks üldse toimuma.

Küsimus: Kui palju on lähisuhtevägivalla teadete arv suuremaks läinud?Vastus: Me hetkel muutustrendi ei näe, see on samal tasemel, aga see on rohkem varjatud. Et meie partnerriikide kogemus on, et mida rohkem püsitakse kodus, siis seda kehvemini see avaldub.

Küsimus: Kas Hiinast saabunud isikukaitsevahendid on kõik kasutuskõlblikud? Vastus: Tean seda, et antud saadetis on laiali jaotamisel ja hetkel pole ühtegi tagasisidet, et seal oleks peale isikukaitsevahendite midagi muud.

Küsimus: Eilsete andmete põhjal oli surnuid 11, täna 12. Kust piirkonnast see üks lisandus ja kui ta vana oli?Vastus: Hetkel jään vastuse võlgu, kuna hommikul polnud aega numbrite taha nii põhjalikult vaadata.

Küsimus: Mida näitab teiste riikide kogemus, kui suur on suremus intensiivhaigete osas ja kas see haigus võib kopse hävitada? Vastus: Teiste maade kogemus näitab ikka endiselt, et eakad on riskigrupp, üle 70-80 aastased juba haiged inimesed. Et nende intensiivi sattumise puhul on risk suremusele kõrge.

Küsimus: Kuressaare haiglas on üle 40 nakatunud meediku, kas arstide nakatumise arv kasvab, kas oleks saanud neid juhtumeid ära hoida ja mis saab edasi? Vastus: Kuressaare haiglas on ca 400 töötajat, haigestunute arv seega 10 protsendi juures. Hetkel tullakse seal toime, kui see protsent tõuseb 20ni, siis on abi sinna vaja saata. Positiivne on see, et osa haigestunud hakkavad terveks saama.

Küsimuste aeg. Küsimus: Kuna antakse infot kõikide tervekstunnistatud osas, mitte vaid nende kohta, kes haiglast välja kirjutati? Terviseameti juht vastab: Esiteks tänaks neid vabatahtlikke, kes Saaremaale läksid. Aga tulles tervenenute andmete juurde, siis täna oleme olukorras, kus me veel nö laiv-testime. Et kohe, kui saame andmed korda, siis jagame neid.

Pärkna: Selleks, et piiranguid tagada, on meile abiks palju ametkondi, lisaks tulevad kadetid meile appi. Peamiselt vaatame 2+2 nõude täitmist ja hea meel näha, et kuigi probleemseid kohti on, siis inimeste teadlikkus kasvab. Selle sõja võitmine on meie kõigi kätes. Pöörame ka igapäevaselt tähelepanu, et meie inimesed oleksid kaitstud. Meil on maskide ja muu varu kuskil nädalaks ja me oleme ka ise teinud hanke, et neid tuleb juurde.

Pärkna: Pettuste kasvu arvu pole veel märganud, aga olge igasuguste pakkumiste osas väga kriitilised. Meil on ka ca 500 inimese suurune reserv, kes püsivad kodus ja nende peamine ülesanne on püsida terved. Nad aitavad igasuguse toetusega, mida on võimalik kodust teha.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna: Saime eile teada, et politseis on üks koroona positiivne, tänaseks on meil PPA-s kokku 7 nakatunut. Viimane inimene, Ida prefektuuris töötanud ametnik õnneks oli olnud juba 3 nädalat karantiinis ehk ei puutunud kolleegidega kokku. Meie igapäevane töö toimib, kuid oleme pidanud kohati seda vastavalt olukorrale kohandama. Oleme ka enda väljapanekus valmis reageerima. Meile teeb jätkuvalt muret liiklus, tihedus on väiksem, aga kiirused on kasvanud. Lisaks lähisuhtevägivald. Selge see, et kodusolemine tekitab pingeid, et need juhtumid ei ole kuhugi kadunud. Meil on VÄGA suur palve, et kui keegi märkab lähisuhtevägivalda, siis andke palun teada.

Tammearu: Leppisime eile ka kokku, et päästeamet pakub Kuressaare haiglale kriisijuhtimise toetust. Siis saavad arstid tegeleda oma tegevusega. Lisaks pakume logistiliselt toetust ja patrullime veidi ka politseiga, kui see võimalik.

Päästeameti juht Kuno Tammearu: Meie tegeleme suures piires kahe asjaga: esimene on päästeameti toimimine kriisiajal - see toimib ja mingeid häireid ei ole ning inimesed on meil kaitstud - ja teine tegevus on seotud toetusega teistele osapooltele.

Jürilo: Kuressaare haiglas tegime ka otsuse, et tugevdada sealset operatiivjuhtimist. Testimise teemal märgiks veel ära, et hooldekodudes teeme ka sammhaaval nn laustestimist, mis tähendab kõigi töötajate ja hoolealuste testimist. Alustasime riskipiirkondadest, kuid tahame kõik hooldekodud läbi käia. Jätkame muidugi ka sümpomitega inimeste testimist. Perearstid on kokku teinud nüüdseks üle 7500 saatekirja testimistele. Täna on ka selge, et liigume jätkuvalt kasvutrendis, mis jätkub ka järgmisel nädalal. Kulminatsioon on ilmselt järgmise nädala lõpus või veidi sealt edasi. Ja siis tuleb küsimus, et kas piiravad meetmed ja igapäevane käitumine on olnud piisavad, et viiruse levikut piirata.

Jürilo: Päevakorras on samuti tervishoiutöötajad, kui ohustatud risk haigusele. Kuressaares oli jälle väga paljude tervishoiutöötajate haigestumine. Oleme haiglaid isegi kohati üle-inspekteerinud ja tegeleme selle teemaga, et vaadata haiglates need tööprotseduurid üle - need peavad olema maksimaalsed haiguse tõkestamiseks.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo: Vaadates tänaseid numbreid võime jätkuvalt öelda, et oleme üsna ühtlases kasvutempos haigestumiste poole pealt: kuskil 5-6 protsenti testitutest on positiivsed. Tegime rekordarvu teste ööpäevaga, üle 2000. Negatiivsete ja positiivsete testide vahekord on ka üsna sarnane. 48 inimest on ka haiglatest koju saanud samuti õnneks. Testimise mõttes on meil endiselt fookuses hooldekodud, nii töötajad kui ka hoolealused.

Pressikonverents alustab kohe-kohe. Plaani järgi on kohal Terviseameti peadirektor Merike Jürilo, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna. Teemad on hetkeolukord ja testimine, ülevaade politsei ning Päästeameti tegevusest ja soovitused eelseisvat nädalavahetust silmas pidades.

Enamik inimesi on praeguseks olnud karantiinis kolm nädalat, mõned ka neli. Päevarutiin on enamast on paigas ja elutempo ettearvatav. „Julgen oletada, et tavapärasest rohkem on neid, kes õhtupoolikul või ka poolest päevast nöpsivad lahti õlle või veini ja leiavad põhjuse segada õhtul kokteilikese,“ ütleb Heidit Kaio, ajakirja Eesti Naine peatoimetaja. https://lood.delfi.ee/eestinaine/meelelahutus/erisaade-kliiniline-psuhholoog-on-pohjust-arvata-et-on-suurenenud-kodune-napsitamine?id=89451049

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-koroonaviiruse-tagajarjel-suri-eestis-veel-uks-inimene-lisandus-103-positiivset-testi?id=89449727

VÄRSKE INFO:Ööpäevaga lisandus 103 positiivset testi Viimase ööpäeva jooksul tehti Eestis 2514 COVID-19 viiruse testi, millest Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) korrigeeritud andmete kohaselt osutus positiivseks 103 analüüsi. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (43), Harjumaal (18), Ida-Virumaal (10) ja Tartumaal (8).Eestis on kokku tehtud 18 290 testi, nendest 961 ehk 5% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 eluaastat (11%) ning vanusegrupis 55-59 eluaastat (10%). Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, SYNLABi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites.Täna hommikuse, 3. aprill seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 90 patsienti, 16 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 48 inimest.COVID-19 viiruse tõttu on surnud 12 inimest, neist 10 haiglates ja 2 hooldekodus.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/esimene-inimene-suri-covid-19-sse-ka-latis?id=89451313

Lääne päästekeskuse palve: Lähipäevadel on tulemas pensionipäevad, mistõttu võib tekkida pangaautomaatide juures rohkem liiklemist. Soovitame viiruseleviku vältimiseks kasutada pigem elektroonilisi kanaleid, maksta poes pangakaardiga ning uue pensionisumma teada saamiseks helistama panga infoliinidele. Kui raha välja võtmine automaadist on vältimatu, siis soovitame seda teha mõned päevad hiljem, et korraga ei satuks kokku liiga palju inimesi. Pangaautomaatide juures järjekorras seistes tuleb silmas pidada, et eelseiva inimesega oleks vahe kaks meetrit. Päästjad, koos politseiga hoiavad olukorral pilku peal ning teostavad reeglitest kinni pidamise kohta järelevalvet ning selgitavad kehtivaid piiranguid.

Google teab kõike: https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/kus-sa-koroonakriisi-ajal-kaid-ja-kuhu-soidad-google-utleb?id=89450825

Koroonakriis võib peagi panna keerulisse olukorda ka politsei-ja piirivalveameti. Eesliin vajab aga pidevat mehitatust ning seetõttu on PPA hakanud kiirkorras välja õpetama kaitseliitlasi. “Praegu valmistume ennetavalt olukorraks, kui politseil tekib vajadus suurendada väljapanekut kas siis täiendavate meetmete või muutuste tõttu õiguskorras,” tunnistas politsei -ja piirivalveameti kriisijuht Toomas Malva. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-alustas-kaitseliitlaste-kiirkorras-valjaopetamist?id=89451027

Lõunanaabrite esimene koroonasurm: Läti Televisioon teatas täna, et riigis registreeriti esimene koroonaviirusega seotud surmajuhtum.Edastame pikemalt selle kohta infot peagi artiklina.

VÄGA vajalik juhend: https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/juhend-kuidas-kasutada-oigesti-kaitsemaski-ja-kaitsekindaid?id=89444719

Täna kell 12.00 toimub juba tavaks saanud keskpäevane asutusteülene briifing, millest Delfi teeb ka otseülekande. Plaani järgi on kohal Terviseameti peadirektor Merike Jürilo, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna. Teemad on hetkeolukord ja testimine, ülevaade politsei ning Päästeameti tegevusest ja soovitused eelseisvat nädalavahetust silmas pidades. Osalejad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.

"Kriisid on inimkonda saatnud läbi ajaloo ja on mõneti elu loomulik osa. Iga inimene puutub elu jooksul kokku mitmete erinevate kriisidega, olgu siis isiklikul pinnal või laiemal tasandil. Ühes osas on kõik kriisid sarnased, tuues kaasa uued olukorrad ja vajaduse õppida toimetulekuks uusi oskusi. See nõuab kindlasti pingutamist, kuid on teostatav." https://lood.delfi.ee/perejakodu/peresuhted/psuhholoog-kriisist-olukorra-pikemaajalisel-pusimajaamisel-voib-inimestel-hakata-esinema-arrituvust-frustratsiooni-ja-isegi-agressiivsust?id=89449891

Valitsus toetas relvalubade kehtivuse osas erisuse tegemist eriolukorra ajalValitsus toetas eile eelnõu, millega soovitakse pikendada relvalubade ja relvavaldkonna tegevuslubade kehtivust nendel, kellel lõppeb loa kehtivus eriolukorra ajal. Selleks, et inimesi mitte ebasoodsasse olukorda panna, tuleb näha ette võimalus erisuse tegemiseks lubade kehtimisajale, teatas siseministeerium. Eelnõuga nähakse ette relvaloa, kollektsioneerimisloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa ning relvaseaduse alusel väljastatud tegevuslubade kehtivuse pikenemine eriolukorra ajal ja 60 päeva pärast eriolukorra lõppu.Valitsuse kehtestatud eriolukorra tingimustes on inimeste liikumine ja ametiasutuste tegevus piiratud. Seega võib tekkida olukord, kus väljastatud relvalubade kehtivusaeg lõpeb eriolukorra ajal ja nende pikendamine ei ole võimalik. Niisamuti võib juhtuda, et eriolukorra ajal kaotab kehtivuse tervisetõend, mida on tarvis loa omamiseks ja pikendamiseks, kuid pere- või eriarsti juurde saamine on piiratud.Erisus kehtib kuni 60 päeva pärast eriolukorra lõppu.

Märtsis langes Tallinna lennujaamas reisijate arv 55% Lennuoperatsioonide arv hakkas langema märtsi teisest nädalast ja kuu lõpuks lakkas reisimine peaaegu täielikult, langetades lennuoperatsioonide arvu 90%. Kui eelmisel aastal samal ajal teenindas lennujaam nädalas keskmiselt 600-700 lennuoperatsiooni, siis märtsi viimasel nädalal oli neid alles jäänud veidi üle poolesaja, pühapäeval ja esmaspäeval - 29. ja 30. märtsil - ei toimunud ühtegi liinilendu, teatas Tallinna lennujaam. Reisijate arv vähenes märtsis 55%, kokku läbis Tallinna lennujaama eelmisel kuul kokku üle 103 000 reisija. Aasta algusest on reisijate arv võrreldes eelmise aastaga vähenenud 16%. Märgatav langus toimus märtsis ka postivedudes, mille kogused vähenesid mullusega võrreldes pea 47%. Samas kasvas viiendiku võrra rahvusvaheliste kaubalendude (DHL, TNT, UPS) maht, mis moodustab enamuse lennukauba vedudest.

"Nädala sees on tegemist kuhjaga ja plaanid päevade kaupa paigas, nädalavahetuste tegemised on aga praegu ju kõik keelatud. Seega stress kasvab ja tuleb ruttu midagi välja mõelda, et omavahel siin kodus kõik omavahel riidu ei läheks." https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/selle-karantiini-juures-on-koige-jubedamad-nadalavahetused?id=89428973

Ärge siis unustage, et kohe-kohe, kell 10.30 saab teha e-etteütlust! Korraldajad kutsuvad koole kasutama etteütlust ühe distantsõppe abilisena, seda nii eesti keele tundide kui ka teiste õppeprogrammide raames. Mõistagi on kirjutama oodatud ka kõik teised keelesõbrad, kel soov oma teadmised proovile panna ja ühtlasi ilusat eesti keelt väärtustada. Mitmed organisatsioonid on varasematel aastatel kasutanud etteütlust liitva ühisüritusena, virtuaalselt saab seda teha nüüdki, kui paljud inimesed on kodudes. E-etteütluse tekst loetakse Vikerraadio eetris ette reedel, 3. aprillil kell 10.30. Samaaegselt saavad kõik osalejad Vikerraadio kodulehel olevas aknas teksti sisestada (etteütluse aken aktiveerub Vikerraadio kodulehel samal päeval kell 10). Etteütlust saab kirjutada kella 11ni, teksti loetakse raadios ette mitu korda. Võitjad kuulutatakse välja samal päeval "Uudis+" saates ning pikemalt seletatakse tänavune tekst lahti saates "Vasar".

Värsked numbrid maailmast: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid?id=88770709

Eesti suurim kütusemüüja Olerex avab tänasest suurima võrgustikuga elutähtsa kauba e-tellimiskeskkonna. Toidu- ja esmatarbekauba võib veebist ette ära tellida ning komplekteeritud kaubakotile poole tunni pärast Olerexi tanklasse järele minna. Kokku on hetkel e-keskkonnaga liidetud 48 tanklat üle Eesti. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/olerex-asub-inimestele-toidukaupa-koju-vedama-ja-avab-elutahtsa-kauba-e-tellimiskeskkonna?id=89450255

„Ütlen ausalt, et kuulsin sellest televiisorist. Rohkem praegu ei tea. Meil on siin arusaadavalt mitu tulekahju üleval. 25 miljonit? See on ikka väike summa tegelikult." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/enim-pihta-saanud-sektorile-25-miljonit-liidu-esindaja-see-tundub-ikka-imevaike-summa?id=89444165

Väga väärt soovitus! https://www.facebook.com/politseinik.maarja/posts/2794425760653788:0#w=500

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-analuutikud-venemaa-abisaadetis-on-propaganda-kullasoon-ja-trumpi-trollimine?id=89449833

Koroonaviirus püsib saastunud pindadel kuni 72 tundi. Kuidas toimida poest ostetud puu- ja juurviljadega, mida katsutakse teoreetiliselt poes kõige rohkem? https://maaleht.delfi.ee/uudised/lugeja-kusib-kas-poest-ostetud-puu-ja-juurvilju-tuleks-koroonaviiruse-tottu-seebiga-pesta?id=89438141

Väljavõte Põhja päästekeskuse ööpäeva sündmustest: 2. aprillil kell 19.38 teatati, et Tallinnas J. Sütiste teel asuvas parkmetsas on lõkke ümber kogunenud noortekamp, kes rikub viirusetõrjeks määratud lähisuhtlemise piiranguid. Politsei ja päästjate saabudes noorukid põgenesid. Päästjad kustutasid järelevalveta jäänud lõkke.Siinkohal tasub meenutada politsei üleskutset vanematele: olge palun kursis, millega teie lapsed eriti praegusel ajal tegelevad ja kus nad viibivad. Samuti rääkige nendega 2+2 reegli vajalikkusest ning olukorrast üldisemalt.

Kriis on inimeste rahakotirauad paraku lukku keeranud. Märtsis laekus vähiravifondi annetusi ligi 30 protsenti vähem kui eelmise aasta samal kuul. Eriti järsk kukkumine leidis aset kuu keskel, vahetult pärast seda kui Eestis kehtestati Covid-19 viiruse tõkestamiseks eriolukord. https://naistekas.delfi.ee/elu/probleemlood/kriis-vahendas-jarsult-vahiravifondi-annetusi-fond-kuu-loikes-80-000-euroga-miinuses?id=89449581

Peagi 80. sünniaastapäeva tähistav Marju Lauristin toonitab, et kõige olulisem on hoida energiat ja rõõmsameelsust. Viimasena nimetatut aga tuleks Marju sõnul jagada ka teistega: "See on teaduslik fakt, et negatiivsus nõrgendab inimese vastupanuvõimet ka haigusele, ja seetõttu hoian end positiivsena!" https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/marju-lauristin-soovitab-hoida-energiat-see-on-teaduslik-fakt-et-negatiivsus-norgendab-inimese-vastupanuvoimet-ka-haigusele?id=89442357

Riigikogule esitatud lisaeelarve üks huvitavamaid punkte puudutab seda, kuidas hakkab meie majandust aitama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Nende poolt pakutav hakkab puututama nii mikro- ja väikeettevõtteid kui ka palju kannatanud turismisektorit. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eas-hakkab-paastma-vaikeseid-ettevotteid-ja-turismisektorit-mis-mahus?id=89441427

Tartu Ülikool muutis residentuuri eeskirja, nüüdsest võimaldatakse residentuuri läbida osaliselt osakoormusega ja peatada residentuur omal soovil kuni üheks aastaks.Residentuuri läbimine osakoormusega tähendab sisuliselt osaajaga tööd haiglas või tervishoiukeskuses. Täiskoormusega residentuuri korral töötab arst-resident 40 tundi, osakoormuse korral 20 tundi nädalas.Osakoormusega võib residentuuri läbida arst-resident, kes on kuni kolmeaastase või puudega lapse vanem või eestkostja, õpib doktoriõppes või hooldab pereliiget, kes haiguse, puude või muu erivajaduse tõttu vajab igapäevatoimingutes abi.Residentuuri praktilise koolituse tsükleid saab osakoormusega läbida kuni 22 kuu vältel – nominaalajaga peaks need läbima 11 kuu jooksul.

Soomes lõigati koroonahirmus ülejäänud riigist ära Uusimaa lään. Meil ei pääse enam ammu saartele ega sealt mandrile. Miks mitte teha sama ka Harjumaaga? https://epl.delfi.ee/arvamus/terav-kusimus-kas-tallinnast-mujale-eestisse-liikumist-tuleks-takistada?id=89433575

Rahvusooper Estonia alustab etenduste näitamist internetis. Esimesena ooper „Faust“ ja Ain Anger! Homme alustab Rahvusooper Estonia etenduste näitamist Facebooki teel, et muusikateatri sõpradele ka eriolukorra tingimustes kodumaine ooperi- ja balletiteater koju kätte tuua. Teatriõhtule kohaselt algab esimene etendus laupäeval, 4. aprillil kell 19 ja see jääb järele vaadatavaks üheks nädalaks. Järgmisel laupäeval tuleb näitamisele juba järgmine lavateos. Esimesena toob Estonia publikuni Charles Gounod' ooperi „Faust“, milles Mefisto rolli laulab Ain Anger. Ooperi on lavastanud Dmitri Bertman Moskva Helikoni ooperiteatrist. Dirigent on Vello Pähn ja kunstnik Ene-Liis Semper. Teistes osades Oliver Kuusik, Joanna Freszel, Rauno Elp, Helen Lokuta jt. Näitamisele tuleb otsesalvestus, mis võeti koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga üles 2014. aasta 23. ja 25. jaanuari etendustel. 1859. aastal esietendunud „Faust“ on helilooja Gounod’ kõige kuulsam ooper. See räägib tuntud loo, kuidas Faust müüb oma hinge saatan Mefistole ja saab temalt vastu nooruse. Kuid saatanaga kaupa tehes võitjaid ei ole.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviiruse-kuusis-usa-lennukikandja-kapten-sai-parast-hairekella-loomist-sule-sappa?id=89449257

"Poes käin kummikinnastega ning metsarajal hoian inimestega kümnemeetrist vahet." https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/marju-lanik-kaib-poes-kummikinnastega-teadmatus-on-koige-ebameeldivam?id=89442235

Rapla külje all tegutsev valmistoitude valmistaja Saarioinen Eesti, keda tuntakse laiemalt Mamma kaubamärgi järgi, on pidanud viimasel nädalal koondama 30 inimest, kuna terve rida kliente on viimaste nädalatega ära kukkunud. Koondatute hulgas on nii tootmistöölisi kui kontoritöötajaid. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/esimene-eesti-toiduainetoostus-on-juba-kriisi-tottu-loogi-all-sel-nadalal-koondati-30-inimest?id=89448113

Koroonaviiruse pandeemia on juba praeguseks WRC-s kõvasti kaarte seganud. Argentina, Portugali ja Sardiinia rallid on edasi lükatud, küsimärgid on ka juulis ja augustis kavas olevate Keenia ja Soome MM-etappide kohal. Adamo sõnul sellega koroonaviiruse mõju ei lõppe. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/adamo-on-tuleviku-parast-mures-jargmine-aasta-tuleb-wrc-s-veelgi-kriitilisem?id=89449135

"Olen välja pakkunud, et kaotame kriisi käigus kolmandiku sisemajanduse koguprodukti. See läheb palju maksma, aga see ka kindlasti muudab majanduse struktuuri. Kindlasti ilmnevad võidumehed, sest kellelgi on ju ka praegu raha." https://epl.delfi.ee/lp/siim-kallas-unistan-sellest-et-kriis-saaks-mooda-ja-ma-ei-jaaks-haigeks?id=89394389

Kriisiolukorras on üks keerulisemaid ülesandeid tegelda patsientide ravi ajal tekkivate eetiliste küsimustega, ütleb kardioloog Hasso Uuetoa. https://epl.delfi.ee/lp/leiutame-siin-ise-jalgratast-ja-tuletame-noukaaega-meelde-saaremaale-appi-totanud-tipparsti-esimene-toonadal?id=89437193

Nn sinise lehe võtmine on hüppeliselt kasvanud Eestis: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-koroona-eriolukorra-ajal-on-voetud-mullu-sama-ajaga-vorreldes-40-000-toovoimetuslehte-enam?id=89448115

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-oopaevane-covid-19-surmade-arv-tousis-ule-1000?id=89448905

https://forte.delfi.ee/news/varia/kanda-voi-mitte-usa-uuendab-maskide-kandmise-soovitusi?id=89448631

Lennundustööstusel võib koroonaviiruse pandeemiast taastumine võtta aastaid. Üle maailma on lennundus praegu peaaegu seiskunud, aastatagusega võrreldes on hetkel pakkumises 80% vähem istekohti lendamiseks. Pooled maailma lennukitest on praegu lihtsalt kasutusest väljas. Paljud vedajad, näiteks USA United Airlines ning Uus-Meremaa Air New Zealand, on CNNi teatel hoiatanud, et väljuvad kriisist väiksematena ning kardavad samas, et paljud muud lennukompaniid ei pruugi üldse ellu jääda.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/donald-trump-katsetas-koroonaviiruse-kiirtesti-haigust-see-ei-naidanud?id=89448655

Tallinna tehnikaülikooli teoreetilise ja statistilise füüsika professor Jaan Kalda ütles, et kui praegune trend jätkub, jõuab Saaremaal nakatunute arv kahe nädalaga tuhandeni. „Kahekordistumine toimuks umbes kümne päevaga,” andis ta hinnangu. Kuid lisas, et see trend ei saaks väga pikalt kesta ning peatuks või aeglustuks tuntavalt enne 10 000-ni jõudmist. https://epl.delfi.ee/uudised/fuusik-jaan-kalda-kui-trend-jatkub-jouab-saaremaal-nakatunute-arv-kahe-nadalaga-tuhandeni?id=89445681

Worldometers.info andmetel ületas maailmas tuvastatud koroonaviirusesse nakatunute arv just miljoni piiri...

Suur pahandus Pärnumaa hooldekodus. Kedagi ei huvita mingisugused piirangud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/parnumaa-hooldekodus-tuvastati-neli-nakatunut-nad-ei-allu-korraldustele-ja-liiguvad-kula-peal-ringi?id=89447443

Suurepärane!https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uks-eesti-kutusemuujatest-laks-toidupangale-viimastel-nadalatel-kerkinud-kutusekulude-leevendamiseks-appi?id=89447307

Samal ajal kui Võru linnapea kutsub peaministrit üles laiendama „Saaremaa tingimusi” üle Eesti ning linn ise on epideemia üks keskpunkte, näitab Võrus asuv Lõuna-Eesti haigla teistest raviasutustest märgatavalt paindlikumat suhtumist.https://epl.delfi.ee/uudised/vorus-ujub-haigla-vastuvoolu-pakid-patsientidele-vastuvotud-peresunnitused?id=89444553

Ratas: Prognoosid näitavad, et lähimatel nädalatel muutub pilt pigem hullemaks kui paremaks.

Ratas ei osanud öelda, millal võiks üldpilt paremuse poole muutuda või millal kriisitipp ületatakse. "Väga suureks kahjuks seda ei saa täna öelda."

Peaminister Jüri Ratas ütles "Aktuaalses Kaameras": Eesti inimestele tuleb öelda suur tänu, inimesed enamuses lähtuvad kolmest kõige lihsamast põhimõttest - püsi kodus, väldi lähikontakte ja pese käsi. Ühiselt ühiskonnana peame sellele vastu olema. Kui kaua veel? Ei oska sellele vastata. Peame kodus olema, et kaitsta end ja oma pere.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/reinsalu-vastus-paetile-kordan-uleskutset-loobuda-kriisiajal-poliitintriigidest?id=89446501

Olukorras, kus töötukassa kompenseerib lähikuudel vaid töölepingu alusel töötavate inimeste töötasusid – aga jätab töötasu hüvitisest ilma lepingulised töötajad, kelle pealt samuti makstakse sotsiaalmaksu –, on Eesti spordiklubid silmitsi olukorraga, kus neil tuleb lähipäevil lahti lasta hulk treenereid, sest siis on neil vähemalt õigus töötu abirahale. Probleem ise on laiem ning võib puudutada oluliselt rohkem erinevatel elualadel tegutsevaid Eesti inimesi.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/halliste-eakatekodu-elanikul-ja-tootajal-leiti-koroonaviirus?id=89446793

Kunagine TV3 tegevjuht Toomas Vara teeb torke riigi plaani suunas eraldada lisaeelarvega ERRile 500 000 eurot, et finantseerida Postimees Grupilt olümpiamängude otseülekannete õiguste ostmist. "Ilmselt aegade suurim abi erameediakanalile?" küsib samas keskkonnas Postimehe endine majandustoimetuse juht Harry Tuul.https://twitter.com/toomasvara/status/1245749701057613829https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/riik-plaanib-anda-errile-500-000-eurot-postimees-grupilt-olumpiamangude-oiguste-ostmiseks?id=89444135

Kriis vähendas järsult vähiravifondi annetusiMärtsis laekus vähiravifondi annetusi ligi 30 protsenti vähem kui eelmise aasta samal kuul. Eriti järsk kukkumine leidis aset kuu keskel, vahetult pärast seda kui Eestis kehtestati Covid-19 viiruse tõkestamiseks eriolukord, teatas vähiravifond Kingitud Elu.Kokku lisandus fondi märtsikuus 153 000 eurot. Samas tasusime Eesti inimeste raviarveid 233 000 euro ulatuses. Seega jäi fond ainuüksi ühe kuu lõikes rahaliselt 80 000 euroga miinusesse.Seoses eriolukorraga on Kingitud Elu peatanud kõik annetuste kogumise aktsioonid kaubanduskeskustes. Kümned üritused, kuhu fondi vabatahtlikud plaanisid minna heategusid koguma, on ära jäetud.“Suur tänu kõigile toetajatele. Eriti neile, kes on meiega ka raskematel aegadel. Tänu teile oleme jätkuvalt saanud aidata kõiki Eesti vähihaigeid, kes on fondi poole pöördunud ning kuuluvad meie sihtgruppi. Me ei ole pidanud ja loodetavasti ei pea ka kunagi inimeste vahel valima. Kuid pinge fondi võimaluste ja abi vajaduse vahel kasvab kiiresti,” ütleb vähiravifondi juhataja Toivo Tänavsuu.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ütles värskelt intervjuus "Ringvaatele", täna on olnud haigla jaoks positiivne päev ses mõttes, et haiglasse on sisse kirjutatud seni vaid kaks uut patsienti, välja on kirjutatud üks. Eile haigla juures koroonahaigete jaoks üles pandud välihaigla on aga valmis eelkõige tulevikku vaatamiseks: "Mudelid näitavad, et haigestumiste tõus peaks toimuma järgmisel nädalal. Me peame olema selleks valmis."Laane ütles, et haiglas on praegugi patsiente, kes on väga raskes seisus. Hea uudisena lisas aga, et täna kirjutati haiglast välja haigestunu, kes väga raskest seisust suutnud välja tulla.Laane sõnul on tänaseks kokku 42 haiglatöötajal tuvastatud koroonaviirus, neist kaks on tänaseks jõudnud tagasi tööpostile. Kõikidele töötajatele tehtud laustestimise tulemused selguvad homme.

Koroonapiirangud on pannud laevafirma vangerdusi tegema. Eestlased on nõnda jäänud "sundpuhkusele". https://arileht.delfi.ee/news/uudised/viking-line-pani-eesti-meeskonnaga-laeva-kai-aarde-ja-asendas-selle-soomlastega-mehitatud-laevaga?id=89445179

Täna Tallinna jõudnud suure kaitsevahendite saadetise taga on Eesti ja Läti riigile appi tulnud ettevõtjad. Aluspesu valmistava firma Lauma omanik Indrek Rahumaa tahab hakata Lätis Liepāja õmblusvabrikus tootma meditsiinilisi kaitsemaske.„Oleme leidnud materjalide tarnijad lähedalt, mitte Aasiast. Praegu käivad nendega läbirääkimised,“ ütles Rahumaa täna Ekspressile. „Tootmiskogemused on meil olemas, masinaid oleme installeerinud. Ruumi meil on ja tööjõudu ka.“ https://ekspress.delfi.ee/kuum/indrek-rahumaa-toob-hiinast-maske-kuni-saab-lauma-aluspesuvabriku-neid-omblema?id=89445423

24. märtsil muutus midagi. Eesti inimesed hakkasid uskuma, et sellest kriisist on võimalik läbi tulla. Põhjus? Ametisse nimetati Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov. Toome ka blogis juba ühe põhjuse välja: Arkadi Popov räägib, nagu asjad on. “Mis mul ikka varjata? Seda, mida ma tean, seda ma räägin,” ütles Arkadi Popov kolmapäeval ETV “Esimeses stuudios”. Suur hulk eestimaalasi hakkas ennast seda kuuldes palju kindlamini tundma. See mõjus nagu sõõm värsket õhku siinses kriisikommunikatsioonis. https://ekspress.delfi.ee/elu/aasta-inimene-valitud-17-pohjust-miks-eriolukorra-haiglatsaar-arkadi-popov-on-selle-kevade-parim-inimene-eestis?id=89445843

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluste vastuvõtmine algab esmaspäeval, 6. aprillil. Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole, teatas töötukassa pressiteate vahendusel. Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel paneb kõigile südamele, et taotlema peaksid need tööandjad, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud. „Töötasu hüvitis on mõeldud selleks, et aidata tööandjail üle elada ajutised raskused, et ta ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama,“ ütles ta. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tootasu-huvitise-taotluste-vastuvotmine-algab-esmaspaeval?id=89445559

Dr Ruth Kalda vastas meie lugejate küsimustele koroonaviiruse kohta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearst-vastab-miks-ei-kanna-koik-maske-kas-viiruse-labipodemine-annab-immuunsuse-kui-ohtlik-on-viirus-beebidele-kas-pakendeid-peaks-desinfitseerima?id=89441837

Välisministeeriumi värske ülevaade võimalustest välismaalt koju saada: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/varske-reisiinfo-valisministeeriumile-on-teada-andnud-75-eestimaalast-kes-ootavad-kojupaasu?id=89443903

Täna Tallinnas maandunud lennuk suures koguses tellitud isikukaitsevahenditega saab jaotatud ka kriitilisemates seisus olevatele omavalitsuste asutustele, kinnitas eriolukorra tööde juht Jaak Aab. Eriolukorrast tingituna hüppeliselt kasvanud vajaduste tõttu telliti kaitsevahendeid nii tervishoiuvaldkonna kui sellest väljapoole jäävate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste eesliini töötajate jaoks. "Oleme kokku kogunud nii tervishoiuvaldkonna kui sellest väljapoole jäävate riigi – ja kohalike omavalitsuste asutuste eesliinitöötajate kaitsevahendite vajadused. Selle info põhjal otsustamegi, kuhu on vaja kaitsevahendeid suunata," ütles Aab. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/aab-saabunud-isikukaitsevahendid-jouavad-ka-kohalike-omavalitsusteni?id=89443203

Hiinas levima hakanud uus koroonaviirus võimutseb nüüd suuremas osas riikidest, sealhulgas kasvab nakatatute arv hoogsalt Eestis. Vaata Forte iga päev uuendatavalt kaardilt, kui palju kus nakatatuid leidub: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid?id=88770709

Solman: järjestikuste laste emale hüvitise väljamaksmine muutub kiiremaksRahvastikuminister Riina Solman esitas valitsusele eelnõu perehüvitiste seaduse muutmiseks. Seaduseelnõu kohaselt saab järjestikuste laste sündimise puhul vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe välja maksta niipea, kui laps on sündinud ja emale on tema eest määratud vanemahüvitis. Valitsus kiitis eelnõu heaks ja saadab selle riigikogule COVID-19 tõrje meetmete elluviimiseks väljatöötatud seadusemuudatusi koondava eelnõuna.„Praegusel ajal on ülioluline tagada lastega peredele turvatunne. Eriolukorras, kus paljud ettevõtjad on juba töötajate palkasid vähendanud või plaanivad suuremaid koondamisi, on oluline tagada lastega perede hakkamasaamine. Majanduslikku ebastabiilsust on palju, kuid perede kohustused on enamasti samal tasemel võrreldes eelneva ajaga. Peredele kindlustunde tagamiseks saab riik ühe meetmena oma protsesse kiirendades peredele mõeldud raha varasemast kiiremini välja maksta. Kui seni on järjestikuste sündide puhul naised saanud vanema- ja sünnitushüvitise vahe alles ca neli kuud pärast lapse sündi, siis seaduse muutmise järgselt oleks võimalik raha välja maksta kohe kui vanemahüvitis on määratud. Nii ei pea naised neile määratud raha mitu kuud ootama,“ nentis Solman.Minister selgitas, et kehtiva perehüvitise seaduse kohaselt hüvitatakse emale järjestikuste sündide puhul vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe alates lapse sünnist. „ Seni toimub hüvitamine ühekordse väljamaksena tagantjärele koos esimese vanemahüvitise maksega. Seega tuleb emal peale lapse sündi 4–5 kuud oodata, et hüvitatav summa kätte saada. Eriolukorra tingimustes, kus isad võivad olla kaotanud töö või on nende töötasu oluliselt vähenenud, on perekonnad majanduslikult väga haavatavad. Seetõttu on oluline, et emad ei peaks vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamist mitmeid kuid ootama, vaid saaksid selle kätte võimalikult kiiresti peale lapse sündi,“ rõhutas Solman. Ta lisas, et kavandatavad muudatused võimaldavad vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe välja maksta niipea, kui laps on sündinud ja emale on tema eest määratud vanemahüvitis.

Koroonaviiruse kriis tõkestab sisuliselt kõigi välismaalastest hooajatööliste saabumist Soome. Kui maale taludesse hooajatöölisi ei leita, seisab ees kohaliku köögivilja puudus ja hinnatõus, kirjutab Helsingin Sanomat. http://www.delfi.ee/article.php?id=89441147

Eelnõu seletuskirjas on välja toodud, et koroonaviiruse leviku tõttu on reisilaevandusettevõtted sattunud kriitilisse olukorda. Hinnanguliselt on laevandusettevõtete käibed langenud 85-90%, riigipiiride sulgemise tõttu on vähenenud kaubavedu ning tavapärane reisijatevedu lõpetatud. http://www.delfi.ee/article.php?id=89441657

Eesti esiviroloog Irja Lutsar soovitab muuta maskide kandmise avalikus ruumis sotsiaalseks normiks, tehnilise järelevalve amet andis täna välja õpetuse kodustes tingimustes maskide valmistamiseks, maskide kõikjal kandmise üleskutse tegi isegi väliskaubandusminister Kaimar Karu – terviseamet aga leiab jätkuvalt ja kindlalt, et nende kaitsevahendite lauskandmisel Eesti avalikus ruumis poleks mingisugust mõtet. http://www.delfi.ee/article.php?id=89441461

„Viimase kolme nädala jooksul on reisijate arv vähenenud üle 80% ning näeme, et madalseis püsib. See aga tähendab, et meil ei ole võimalik senises mahus jätkata ja peame veomahtu veelgi kärpima,“ ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. http://www.delfi.ee/article.php?id=89441833

NATO välisministrite videokohtumise põhiline teema on julgeoleku tagamine pandeemia ajalTäna, 2. aprillil kohtuvad üle turvalise videosilla NATO välisministrid, et peamiselt arutada COVID-19 kriisist põhjustatud olukorda ja meetmeid selle leevendamiseks. NATO jaoks on oluline, et praegune globaalne tervishoiukriis ei muutuks julgeolekukriisiks.Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on koroonaviirusest põhjustatud kriis küll tsiviilse loomuga, aga kuna see puudutab kõiki liitlasi, on loomulik, et ka NATO välisministrid seda arutavad. „Ka koroonakriisi ajal peab sõjalis-poliitiline organisatsioon nagu NATO püsima valvas, et täita oma põhiülesannet: tagada NATO kaitse ja heidutus. On väga oluline, et väed, kes osalevad NATO operatsioonidel ja missioonidel, oleksid tegutsemisvõimelised. Kuigi on õppusi, mis on kriisi tõttu jäänud ära või enneaegselt lõpetatud, ei tohi NATO võimekuses muutusi olla.“

Riigieelarve nominaalne defitsiit on 10,1 protsenti SKP-st, struktuurse defitsiidi arvuks on 5,5 protsenti SKP-st. Eesootav majanduslangus toob kaasa ulatusliku maksutulude vähenemise, mis mõjutab kõiki valitsussektori tasandeid. Riigieelarve tulud langevad 11,8 miljardi euro pealt 10,2 miljardi euro peale, mis on 1,6-miljardine langus. http://www.delfi.ee/article.php?id=89441289

„Selline lõpukuupäev on valitud eeldusel, et pensioni teise samba kohtus olev reformieelnõu saab riigikohtus heakskiidu ja hakkab kehtima nagu seaduses ette nähtud,“ rääkis rahandusminister Martin Helme valitsuse pressikonverentsil. „Järgmise aasta septembrist käivitub vabatahtlik teisest sambast lahkumine. Siis on inimestel võimalik ise valida, kas nad jäävad sambasse või lahkuvad.“ http://www.delfi.ee/article.php?id=89439551

Täna hommikul vabatahtlikuna Saaremaale appi sõitnud erakorralise meditsiini arst-residendi Tanel Lepiku sõnul ei olnud neil keskpäevase seisuga veel ühtegi patsienti, seetõttu on vara öelda, kuivõrd erineb välihaigla tingimustes töötamine haiglate tavapärasest töökorraldusest. http://www.delfi.ee/article.php?id=89441323

Kui tavapäraselt pakub MTÜ Jututaja kodudes ja hooldekodudes elavatele üksildastele eakatele noori seltsilisi ehk jututajaid, kellega koos aega veeta, siis kriisiajal on vahetud kohtumised asendunud telefonikohtumistega. Uuringud näitavad, et parim ravim üksilduse vastu on suhtlemine ning inimesed soovivad märksa enam suhelda sõprade ja lähedastega, kui nad seda teevad. Samal ajal on üksildus ka kasvav trend nooremate inimeste seas. Sunnitud isolatsioon toob neid vajadusi veel enam esile. http://www.delfi.ee/article.php?id=89440561

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaanias-suri-oopaevaga-950-inimest-ja-kokku-uletas-surmade-arv-10-000-piiri?id=89440881

Kallas tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel viis ettepanekut: esiteks avaliku sektori kulude kärpimine, teiseks tervishoiusüsteemi suurem toetamine, kolmandaks ettevõtetele suunatud meetmete täpsem fokusseerimine, neljandaks tööstussektorile lühiajaliste garantiide loomine ja viiendaks kriisist väljumise plaani koostamine. http://www.delfi.ee/article.php?id=89440613

Nakatunud töötasid Tallinna ja Pärnu kaupluses.http://www.delfi.ee/article.php?id=89440611

Tulemus on, et kriisimeetmetega segi otsustas valitsus sadu miljoneid laenuraha suunata eesmärgist täiesti mööda, mitte sihtida murekohti erapooletult, vaid osta kokku huvigruppe. See on kriisi kuritarvitamine olukorras, kus valitsusele on avatud piiramatu arve ja me oleme sellega nõus. Mage. http://www.delfi.ee/article.php?id=89439923

Helsingi linna tervishoiuteenuste juht Leena Turpeinen ütles, et uus karantiinipraktika võeti sadamates kasutusele täna hommikul. Korraldus sadamate karmima kontrolli kohta tuli sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumilt eile, vahendab Yle Uutiset. http://www.delfi.ee/article.php?id=89440029

Istung sai läbi!

Ratas tänab ajakirjandust. "See mis ajakirjandus on öelnud - inimesed peavad kodus püsima. Ajakirjandust peab toetama, see on orgaaniline osa Eesti edust."

Ratas: "Ma olen väga nõus Paul Puustusmaaga, et vaid koos saame sellest välja tulla. Olen nõus ka Seedriga, sest me oleme kahes kriisis. Olen jätkuvalt arvamusel, et peame täna käituma "meie ühiskonnana". Hea Kaja Kallas, olen nõus, et Reformierakond on teinud palju head. Kuid pean ütlema, et ka Isamaa on teinud konservatiivset eelarvepoliitikat. Ma arvan, et riik peab täna käituma vastutsükliliselt - languse ajal peab tegema investeeriguid ja ettevõtteid toetama."

Saadeti asus eile õhtul teele Shanghaist, lennuk maandus Tallinna lennuväljal kell enne kella 12.30. http://www.delfi.ee/article.php?id=89438871

Victoria I väljub mõlemal päeval Tallinna Vanasadamast kell 15.00 ning saabub Helsingisse Länsiterminaali sadamasse kell 18.00. http://www.delfi.ee/article.php?id=89438849

Saar manitseb valitsus selle eest, et nad on toppinud eelnõusse poliitilisi lubadusi. Teise samba maksete peatamine on rahanduslikus mõttes lollus.

Uusi juhtumeid avastati 29 regioonis. Uutest juhtumitest 595 tuvastati Moskvas, 43 Moskva oblastis ja 22 Peterburis, vahendab Interfax.http://www.delfi.ee/article.php?id=89439005

TTJA peadirektori Kaur Kajaki sõnul on juhendi koostamine tingitud suurest kaitsemaskide puudusest. „Olukorras, kus kogu maailmas on maskide puudus ning maskide tarned viibivad, peame leidma kiireid ja alternatiivseid võimalusi kaitsemaskide tootmiseks. Seetõttu koostasime kaks juhendit – ühe ettevõtetele, kel on maskide tootmise võimekus ning teise juhendi inimestele, kes soovivad ise maske õmmelda,“ rääkis Kajak. http://www.delfi.ee/article.php?id=89438907

http://www.delfi.ee/article.php?id=89439589

Seeder räägib, et pregune seadusandlus ei võimalda paindlikku tegutsemist kriisiolukorras.

Paul Puustusmaa (EKRE) on kõnetoolis ja tõdeb, et Euroopas pole sada aastat sellist kriisi olnud. Puustusmaa kiidab poliitikute suurt tööd ja tänab valitsust tehtud töö eest seoses lisaeelarvega.

Kersti Sarapuu (KE) tunnustab erakonda ja kaitseb oma ettekandes lisaeelarvet.

Kallase sõnul on lisaeelarve mõeldud tulekahju kustutamiseks. Vaja on aga ka plaani, kuidas põlenud maja uuesti üles ehitada.

Reformierakond soovitab riigil kulusid kärpida. Riik peaks kohe kärpima 10 protsenti palkasid ja kulusid valdkondades, mis ei tegele koroonakriisi lahendamiega.

Kaja Kallas (RE): "See kriis tabas meid kõiki ootamatult. Eelarves on mitmed meetmed, mida meie erakond peab õigeks. Kriisiajal laenu võtmine on põhjendatud samm. Tänavune valitsus seisab Ligi ja Ansipi õlgadel, ütles endine Eesti Panga president. Kriis tuleb maraton mitte sprint, me ei tohi paari kuuga kõiki ressursse ära kulutada. Me näeme kurvastusega, et valitsus üritab kriisi ära kasutada ja suruda läbi ettepanekuid, mis ei ole kriisiga soetud."

Põlluaas avab läbirääkimised. Kõik fraktsioonid saavad võimaluse sõna võtta.

Ratas jätkab tänamisega.

Ratas: "Tunnustan kõiki, kes on esiliinil. Lugupidamist väärivad kõik eestimaalased, kes vastutustundliku käitumisega viiruse levikut kontrolli all hoiavad. Olen tänulik ka kõikidele poliitikutele."

Ratas: "Kannatab kogu Euroopa. Meid puudutab oluliselt terve Euroopa majandus ja maailmaturu langus. Kõik meetmed, mida oleme teinud ja teeme, on suunatud nende mõjude leevendamisele. Me peame oma inimesi ja ettevõtteid toetama, et väljuda sellest kriisist võimalikult väikeste kahjudega."

Ratas: "Peame arvestama suuremate väljaminekutega sotsiaalvaldkonnas. Me oleme teinud võitluses viirusega selge valiku - see on hoida inimeste elusid ja tervist. Selle tõttu kannatab majandus."

Ratas: "Oluline on säilitada see, et meie inimestel oleks leib laual."

Viiruse leviku peatamiseks üle maailma rakendatud piirangud on mõjunud majandusele väga halvasti.

Jüri Ratas teeb ülevaate nakatunute arvust Eestis ja maailmas ning tõdeb, et paraku oleme kaotanud 11 eestimaalast. "Avaldan südamest kaastunnet."

Pannakse hääletusele rahanduskomisjoni poolt algataud Eesti Panga seaduse muutmine. Poolt on 61 saadikut, eelnõu on vastu võetud.

Kohalolekukontroll: saalis on 63 saadikut ja puudub 38. Peaminister Jüri Ratas soovib teha poliitilise avalduse.

Jaak Juske (SDE) esitab arupärimise Mailis Repsile seoses koduõppe korraldamisega Eestis. Helmen Kütt (SDE) esitab arupärimise Tanel Kiigele hooldekodude kohta.

Henn Põlluaas annab sõna valitsuse esindajale HeilI Tõnissonile, kes teeb ülevaate sellest, millised valitsuse liikmed mis eelnõusid esitlevad. Saalis on segadus, sest Tõnisson unustas ühe paberi välja printida.

Riigikogu koguneb täna kell 12 täiendavale istungile, et arutada lisaeelarvet ja sellega seotud seaduste muutmise eelnõusid. Vahendame toimuvat blogis ja otsepildis.

Küsimus: Meetmed keskendusid ettevõtetele, kuid inimestel on sääste vähe. Kas kodanikupalga või otsetoetuste varianti on arutatud? Ratas: Oleme püüdnud teha kõik selleks, et teatud sektorid, kes meetmete alla ei lähe, saaks ka toetust. Töötukassa on teinud suure sammu, et leppida kokku esialgese paketi suuruses. Oleme arutanud kodanikupalka jooksvalt. Kindlaid kokkuleppeid ei ole. Helme: Töötukassa meetme eesmärgiks on see, et massiliselt ei koondata. Plahvatuslikku koondamist veel ei ole. Meie esmane lahendus on töötukassa palga kompenseerimise meede ja esimeste haiguspäevade kompenseerimine.Seeder: Ka selles paketis on täiendav rahaeraldus kohalike omavalitsustele kriisipaketina - 30 miljontit. See on mõeldud abivajajate toetamiseks. Riigil peab olema paindlikkust suurendada sotsiaaltoetusi.

Küsimus: Kui pikaks võib kriis minna? Kauaks on vaja meetmeid rakendada? Ratas: "On mingid indikaatorid, mis on olulised. Nakatunute arv, haiglas olijate arv ja elu jätnud inimeste arv. Seda küsimust küsivad õigustatult kõik, et millal see läbi saab? Siin ei ole ühtset vastust. Me teeme kõik selleks, et lähikontakte vältida ja viiruse levikut takistada. Teeme ka kõik selleks, et majandus saaks pihta nii vähe kui võimalik. Me ei oska täna öelda, mis see kuupäev on. Tänaseks pole neid eeldusi täidetud, et eriolukord ära lõpetada."

Seeder: "Me ei tohi esimeses lahingus kõiki padruneid välja lasta. Me peame vaatama, kui pikaks see kriis kujuneb. Meil peab jätkuma võimalusi ka tulevikuks. Selle paketiga ei ole uks lukku löödud."

Seeder: "Ma tahan tänada valitsust ja ametnikke. Suur töö on ära tehtud. Suur vastutus jääb meetmete rakendajatele. See vastutus jääb ametlikele ja ma loodan, et seda tööd tehakse suure vastutusega."

Seeder: "Viimastel nädalatel tekkinud vaikelu riigikogus ei ole sellisel kujul enam võimalik. Paketid vajavad kiiret menetlust. Ka komisjonides on tekkinud ajakriitilisi eelnõusid. Suur saal peab hakkama tööle tavapärases režiimis. Püüame vältida seda, et suures saalis oleks liiga palju inimesi. Me teeme seda väga ettevaatlikult, aga me peame tegutsema."

Helme: "Kompenseerime kultuuriasutustele kaotatud tulu. Aitame ka kirikuid ja vaimulikke. Stabiliseerimisreservi kasutamise ettepanek on tehtud. Seda tulebvalitsusel hiljem täpsustada. Eraldame 20 miljonit eurot Kolme Mere Investeerimisfondiga liitumiseks."

Helme: "Turismisektorile töötab välja paketid EAS. Kiirendame kolm korda suurema summa kiire interneti väljaehitamiseks maapiirkondadesse."

Helme: "Transpordisektori sihitud toetamine on eelkõige mõeldud reisilaevadele. Kõiki sadamatasusid vähendatakse 75 protsendi ulatuses. Esimese kvartali tasud makstakse tagasi. Teeme ka tööjõumaksude leevenduse. Reserveerime 300 miljonit eurot selleks, kui tekib vajadus toetada rahasüstiga strateegilisi ettevõtteid. Näiteks Tallinki puhul on võimalus, et riik läheb omanikuks."

Helme: "Ajakirjanduse digiväljaannete maksumäär alandatakse üheksale protsendile. See on meie väike abi Eesti ajakirjandusele"

Helme: "Elektriaktsiisi langetame eurni. Hind peaks langema 3.1 protsenti."

Helme: "Maagaasi aktsiisi langetame poole võrra - 40le eurole tuhande kuupmeetri kohta. Majapidamistele muutub see 7.1 protsenti odavamaks."

Helme: "Diisli aktsiisi langetame 25 protsenti. See on võrdne määr Leedule. Muudame diisli odavamaks kui Lätis. Langetuse nõul langeb hind 14.5 senti liitri kohta. Loodame, et hakatakse rohkem Eestis tankima."

Helme: "Tööandjatele maksukoormuse leevendamiseks kaotatakse kolmeks kuuks sotsiaalmaksu miinimumi nõue."

Helme: "Märtsist kuni maini ei arvutata maksuvõlgadele intressi. See kehtib ka varasemate võlgade kohta."

Helme: "Oluline teema on maksete peatamine teise sambasse. Need peatatakse alates 1. juulist ja see kehtib kuni 31. augustini 2021. aastal. Töötame eeldusega, et pensionireform saab heakskiidu."

Helme: "Riigi võlakoormus kasvab vähemalt kaks korda. Kuid rõhutan, et ka pärast seda on Eesti Euroopa kõige väiksema võlakoormusega riik."

Helme: "Langus toob kaasa ulatusliku maksutulude vähenemise. Tulud langevad 1,6 miljardi võrra."

Helme: "Suur osa meetmetest on suunatud sellele, et see langus ei oleks nii suur. Kui meie meetmed toimivad, siis loodan, et langus on poole väiksem."

Martin Helme: "Täna oli kõige mahukam otsus lisaeelarve kinnitamine. Tegemist on ülimalt mahuka ja sisulise, suure tööga, mille me oleme ära teinud väga lühikese aja jooksul. Praegu vastu võetud lisaeelarve põhineb uutel prognoosidel, seda liigses optimismis süüdistada ei saa. Me lähtume eeldusest, et majanduslangus on 10 protsenti."

Jüri Ratas teeb ülevaate teemadest, mida lisaeelarve puudutab. "Lisaeelarvet on vaja selleks, et viia riigi majandus vastavusse muutunud oludega. See vajab paljude seaduste muutmist menetlemise käigus. Riigikogule langeb suur töökoormus."

Lisaeelarvet tutvustavad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Pressikonverents algab peagi.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/moskva-kaivitab-mobiilirakenduse-koduste-koroonapatsientide-jalgimiseks-mis-vaidetavalt-saadab-kasutajate-fotosid-eesti-serverisse?id=89437577

Aivar Kokk räägib saate alguses, millistest lisaeelarve meetmetest on veel vähem räägitud või mida veel täna oodata. „Ühelt poolt on meil Kredexi, töötukassa ja haigekassa meetmed, mis aitavad tööinimesi ja ettevõtteid. Aga oleme seekord lähenenud teistmoodi. Kui tavaliselt hakatakse kriisi ajal kohe kärpima ja me teame, et erasektor kärbib, aga kuskilt peab tulema ka majanduse elavdamist. Eelarves on vahendid, mis elavdavad.“http://www.delfi.ee/article.php?id=89436701

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul hakkas Tallinn täiendavate isikukaitsevahendite varude tellimisega tegelema juba märtsi algul, sellepärast on tellimus ka tänaseks kohale jõudnud. „Meie peamine eesmärk on tagada nii Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla kui ka Tallinna Kiirabi kirurgiliste maskide varu vähemalt mai alguseni ehk praeguse seisuga välja kuulutatud eriolukorra lõpuni. Kindlasti saame vajadusel ka kaitsevahendite varu asutuste siseselt ümber jagada, kuid meie prioriteediks on haiglate ja sotsiaalvaldkonna töötajate varustatus,“ täpsustas Kõlvart. „Siinkohal täname oma koostööpartnerit ja tarnijat Decora ASi, kes suutis praegusel keerulisel ajal meie tellimuse kiiresti täita.“ http://www.delfi.ee/article.php?id=89437343

Tänasel päeval on kõik eesliinil töötavad inimesed viirusest ohustatud. Haigestuda ei tohi, kuna meie meditsiinis töötavate inimeste arv on loetud ja lisavägi puudub – seega on iga inimese panus väga suure tähtsusega. Me saame aidata ainult siis, kui oleme ise terved. Sellepärast palume kõikidel inimestel meie ümber olla mõistvad, kannatlikud ja pidada kinni kehtestatud korrast. Me kõik teeme oma tööd südamega ja muretseme oma lähedaste pärast, kuid julgustame kogukonda ka ennast hoidma.http://www.delfi.ee/article.php?id=89437143

Mees, kellel polnud elektronlülituste loomise valdkonnas palju kogemusi, paigutas kaks väikest magnetit ninasõõrmete sisse ja kaks nina välisküljele neid kinni hoidma. Nii sai ta kontrollida magnetväljadetektori töökindlust, liigutades seda näole lähemale ja sellest kaugemale. Saatuslik viga taolise plaani juures oli aga võimsate muldmetall-magnetite kasutamine.http://www.delfi.ee/article.php?id=89434961

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-lukatakse-koroonaviiruse-tottu-aasta-vorra-edasi-rahvaloendus?id=89436823

Uue häkatoniga on tihedalt seotud Eesti esindused ja aukonsulid, kes oma võrgustikes kutsuvad riike ja arendajaid sellega ühinema.http://www.delfi.ee/article.php?id=89436821

Nüüd on oluline, et võimalikult väike hulk ettevõtteid kukuks kildudeks ehk läheks pankrotti. Riik ei suuda majanduslangust tasandada, vaid valusat lööki leevendada. Ka see leevendus saab olla lühiajaline, arvestades riigi rahalisi võimalusi. Põhimõtted minu jaoks majanduspaketi puhul on järgmised. http://www.delfi.ee/article.php?id=89436031

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/cnn-usa-koroonaviiruse-tippekspert-tuli-tapmisahvarduste-parast-pideva-kaitse-alla-votta?id=89436331

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus prognoosis, et lähipäevil jõuab tuvastatud nakatunute arv maailmas miljonini. WHO arutab seda, kas nad peaksid oma senist seisukohta muutma ja propageerima näomaskide laialdast kasutust. USA John Hopkinsi ülikooli andmetele tuginedes on maailmas 932 605 tuvastatud juhtu, surnud on 46 800 inimest. Kuid need on ainult testiga tuvastatud nakkusjuhtumid, nende tegelik arv võib olla oluliselt suurem.

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola selgitas, et positiivse viiruseproovi andnud töötajal oli enne haigestumist kokkupuude vähemalt 16 kolleegiga, kelle ettevõte on suunanud koroonaviiruse testimisele.http://www.delfi.ee/article.php?id=89435999

Eesti maaeluministri algatusel edastasid 14 Euroopa Liidu liikmesriigi ministrid Euroopa Komisjonile ühispöördumise, milles kutsutakse Euroopa Komisjoni kiirelt tegutsema COVID-19 põhjustatud majanduskahjude vähendamiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris.„Kalapüügi ja vesiviljeluse toetamise võimaldamiseks tuleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) meetmeid kohandada praegustele vajadustele vastavaks,“ tõi välja minister Arvo Aller. Taastada tuleb 2018. aastal lõppenud ladustamisabi andmise võimalus, ette näha püügitegevuse ajutise peatamise hüvitis ning hüvitis vesiviljeluse majanduslike kahjude katmiseks. Kõikidele kalandussektori ettevõtetele tuleb tagada käibekapitali kättesaadavus. Selleks, et liikmesriigid saaksid EMKFi vahendeid kasutada viivitamata viiruse mõjude leevendamiseks, tuleb muuta paindlikumaks ka fondi eelarve reegleid ja rakenduskavade muudatuste kinnitamise protseduure. Eesti algatatud pöördumist toetasid Läti, Leedu, Soome, Poola, Saksa, Ungari, Holland, Tšehhi, Taani, Küpros, Malta, Rumeenia ja Sloveenia.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov nentis sel nädalal, et midagi head on Saaremaa kohta veel vara öelda. Ilmselt tuleb lähemal paaril nädalal juurde inimesi, kes vajavad haiglaravi.http://www.delfi.ee/article.php?id=89413271

Ent mida rohkem üksikasju võimuliidu lisaeelarvest ja seal majanduse päästmiseks tehtavatest sammudest teatavaks saab, seda rohkem tekib tunne, et valitsus on vaid osaliselt pühendunud koroonakriisi mõju leevendamisele. Ülejäänud aur näib olevat läinud sellele, et leida viis suruda plaanidesse asju, mis lõhnavad kangesti valimisprogrammi elluviimise järele.http://www.delfi.ee/article.php?id=89431055

PZU Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Urmas Saar tõi esile, et viimastel päevadel on kahjuteadete arv vähenenud. „Märtsikuu on toonud reisikindlustuse kahjuteadete arvu rekordi, tavapärasega võrreldes on neid üle nelja korra rohkem. Kahjuteadete arv hakkas märgatavalt kasvama 9. märtsist ja jääb praegu 20–30 teate vahele päevas,” sõnas ta.http://www.delfi.ee/article.php?id=89431873

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar kinnitas, et amet on probleemist teadlik. „Need olid kaitseväelt abina saadud maskida, mis on nüüdseks välja vahetatud,” ütles Saar.http://www.delfi.ee/article.php?id=89433457

Lisaeelarve aluseks on rahandusministeeriumi täpsustatud majandusprognoos, mis näeb tänavuseks ette majanduslangust kuni 8 protsenti, kui valitsus lisameetmeid ei kehtesta (esialgse, nädala alguses esitletud prognoosi kohaselt oli langus 3 protsenti). Endiselt tuleb silmas pidada, et prognoosi usalduspiirid on laiad, kuna olukord muutub kiiresti, rõhutati valitsuse saadetud teates.http://www.delfi.ee/article.php?id=89434577

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/bloomberg-usa-luureraporti-jargi-varjas-hiina-koroonaviiruse-puhangu-ulatust?id=89435775

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-s-uletas-koroonaviiruse-tottu-surnute-arv-5000-piiri?id=89435201

Viirus jõudis Aasia suurimasse slummiIndia finantspealinna Mumbai kohalikud võimud kinnitasid, et Dharavi slummis, kus elab üle miljoni inimese, andis Covid-19 suhtes positiivse proovi esimene elanik.India meedia teatas täna varahommikul, et nakatunud 56-aastane mees on surnud - kuid ametlikku kinnitust selle kohta veel ei ole. Ametnikud piirasid ümber hoone, kus positiivse proovi andnu elas, ja määrasid tema seitse pereliiget karantiini.Eksperdid on hoiatanud, et kuigi sotsiaalne distantseerumine on ülioluline, on see tihedalt ülerahvastatud piirkondades nagu Dharavi slummis peaaegu võimatu.

Jaapani peaminister Shinzo Abe ütles kolmapäeval, et riik jagab umbes 50 miljonile majapidamisele korduvkasutatavad riidest näomaskid. Valitsus hakkab maske inimestel koju saatma posti teel järgmisest nädalast, alustades piirkondadest, kus on kõige rohkem koroonaviirusesse nakatunud patsiente. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/jaapan-hakkab-miljonitele-elanikele-kaitsemaske-koju-saatma?id=89435089

USAs suri viimase ööpäevaga rekordarv inimesiUSAs suri viimase 24 tunni jooksul vähemalt 884 koroonaviirusesse nakatunut, teatas Johns Hopkinsi ülikool kolmapäeva õhtul. USA jaoks on tegemist rekordilise arvuga - koroonakriisi jooksul pole veel ühelgi päeval jätnud elu nii palju inimesi.Ülemaailmset rekordit hoiab endiselt Itaalia, kus 27. märtsil suri ööpäevaga 969 inimest.Tuvastatud nakatunute arv tõusis Ameerika Ühendriikides viimase 24 tunni jooksul 25 200 võrra 213 372-ni, kellest elu on tänaseks jätnud üle 4600 inimese.Valge Maja koroonaviirusevastase võitluse töörühm avaldas sel nädalal karmi prognoosi, mille kohaselt võib USA isegi leevendavate meetmete kiuste seista silmitsi 100 000 kuni 240 000 koroonasurmaga.

WHO: lähipäevil täitub miljon tuvastatud nakatunutMaailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles kolmapäeva õhtul, et teda paneb muretsema koroonaviiruse plahvatuslik ja väga kiire levik."Viimase viie nädala jooksul oleme näinud Covid-19 tuvastatud juhtumite arvu pea plahvatuslikku kasvu, mis on jõudnud peaaegu igale territooriumile, igasse riiki ja piirkonda," tõdes Ghebreyesus.Tema sõnul jõuab diagnoositud nakatunute arv lähipäevil miljonini.

Popov: masstestimisega saaks teada, kas meile tuleb järgmine viiruselaineTerviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popovi sõnul on valitsuse plaanitava masstestimise eesmärk saada teada, kui paljudel Eesti inimestel on tekkinud koroonaviiruse suhtes antikehad ning selle järgi on võimalik prognoosida, kas Eesti peab olema valmis uueks viiruselaineks või mitte, vahendab ERRi-i uudisteportaal.Välisminister Urmas Reinsalu ütles teisipäeval "Esimeses stuudios", et üks osa Eesti koroonakriisist väljumiseks võiks olla masstestimine.Popov selgitas kolmapäeval "Esimeses stuudios", et on valitsuse ideest teadlik, kuid erinevatel testidel tuleb vahet teha.Praeguseid testimisi, mida teevad nii terviseamet kui ka haiglad, tehakse selleks, et tuvastada praeguseid viirusjuhtumeid ja nendega tegeleda. Masstestimine puudutab Popovi sõnul eelkõige antikehade leidmist veres."Testima peab populatsiooni selleks, et aru saada, kuhu liigume oma immuunsusega. Selles mõttes on see õige otsus, et testida palju inimesi, et aru saada, kas on meil risk uuesti nakatuda või mitte," selgitas Popov."Populatsiooni testmine näitab meile, kui paljud on reaalselt juba läbi põdenud selle haiguse ja kui paljudel on olemas antikehad. Siis teame, kas järgmine laine tuleb või ei tule ja võib-olla saame prognoosida isegi majanduslikus aspektis oma tulevikku," lisas ta.

Ratas: eriolukorra lõpetamist kaalume, kui nakatunute arv igapäevaselt langema hakkabPeaminister Jüri Ratas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et me elame nagu filmis, kus asjad tundide ja päevadega muutuvad, mistõttu on võimatu praegu öelda, kas eriolukord 1. mail lõppeb. Üheks oluliseks indikaatoriks on peaministri sõnul see, kui haigestumise protsent hakkab langema, vahendab ERR-i uudisteportaal.Ratas ütles, et eriolukord ja piirangud kestku pigem üks kuu kauem, kui nädal liiga vähe. Ta lisas, et kindlasti arvestab Eesti naaberriikides toimuvaga, kuid otsus eriolukorra pikendamise või lõpetamise kohta tehakse ikkagi paljuski oma riigis toimuva pealt."Üks oluline indikaator on see, kui nakatunute arv igapäevaselt langema hakkab. Praegu see näitaja püsib ja uusi nakatunuid tuleb juurde üle 30 inimese päevas. Me näeme, et hospitaliseeritute arv tõuseb ning ka intensiivravi vajab järjest rohkem inimesi. Need on näitajad, mis on meile sisendid selleks, et teha otsus, millal endise olukorra juurde tagasi pöörduda. Eriolukord kestab praegu 1. maini, aga muidugi tahaks valitsus seda lõpetada nii ruttu kui võimalik."

Viimsi vallajuhid loobuvad palgatõusust, kulud ja eelarve vaadatakse kriitilise pilguga üleViimsi vallavalitsus teeb vallavolikogule ettepaneku vaadata üle 2020. aasta eelarve ja viia kulud vastavusse laekuvate tuludega.“Täna ei ole veel täpselt teada, kui suur saab olema majanduslangus ja milline on selle mõju inimeste sissetulekutele ning seeläbi ka omavalitsuste tulubaasile. Samas on selge, et tulud kindlasti vähenevad ja peame selleks valmis olema,” ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti. “Peame kulud kriitilisel üle vaatama ja alustame valitsemiskuludest,” kinnitas ta.“Viimsi vallavalitsuses oleme seadnud eesmärgiks hoida kokku 15% palgafondist,” selgitas Lemetti. “Kärpida tuleb kindlasti ka majandamiskulusid ja kavandatud investeeringute nimekiri tuleb samuti üle vaadata.” Lemetti sõnul on vallavalitsuse ülesanne tagada, et eelarvelisi vahendeid jätkuks valla toimimise seisukohalt kõige olulisemate kulutuste tegemiseks ja seda jätkusuutlikult eelarve-aasta lõpuni.“Viimsi vallavolikogu määrusega on vallavanema ja abivallavanemate palgad seotud kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamääraga, mida indekseeritakse igal aastal 1. aprillil. Selle tulemusel peaksid palgad tõusma, aga loomulikult loobume palgatõusust ja kindlasti tuleb teisi täiendavaid kärpeid,” ütles vallavanem.Kavandatavad muudatused ei puuduta haridus- ja kultuuriasutuste personali töötasusid.Lõplikud otsused nii tehtavate investeeringute kui ka vajalikuks osutuvate eelarvekärbede osas langetab vallavolikogu.

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/valitsus-esitab-homme-riigikogule-lisaeelarve?id=89434577

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/kihlveokontorid-hakkavad-vastu-votma-panuseid-koroonaviiruse-teemadel?id=89434389

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/valitsus-arutas-majanduspaketti-ja-lisaeelarvet-ning-lubas-karpeid?id=89434183

Urmas Reinsalu tänas Ühendkuningriigi ja Valgevene ministrit Eesti kodanike aitamise eest Välisminister Urmas Reinsalu tänas telefonikõnes Ühendkuningriigi euroopaministrit Wendy Mortonit ja Valgevene välisministrit Vladimir Makeid selle eest, et sealsed võimud lubasid Eesti inimestel Ühendkuningriigi ja Valgevene kaudu koju pöörduda.Reinsalu tänas Mortonit abi eest Ühendkuningriiki kinni jäänud kopsuravimi edasitoimetamisel. Ta avaldas lootust, et kaupade liikumine saab probleemivabalt jätkuda ja pakkus välja ka Eesti ettevõtete lahendusi koroonakriisiga toimetulekuks.„Tänan Ühendkuningriiki selle eest, et koju pöörduvad eestlased on saanud transiidi korras läbida sealseid lennujaamu,“ sõnas Reinsalu.Kõnes Makeiga toonitas Reinsalu, et koostöö riikide vahel on praegusel ajal eriti oluline ja tänas, et kohalikud võimud lubasid Eesti inimestel läbi Valgevene koju naasta. „Kinnitan, et Eesti abistab ka Valgevene kodanikke samasuguse operatiivsusega,“ sõnas ta.COVID-19 pandeemia tõttu jääb ära Reinsalu 17. aprilliks plaanitud visiit Minskisse. Ta kinnitas Valgevene välisministrile soovi Valgevene külastamiseks pärast koronoonakriisi.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kuressaarde-pustitati-koroonaviiruse-kriisi-tottu-valihaigla?id=89433655

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tooinspektsioon-on-konedest-ule-uputatud-kes-tahab-teada-kuidas-tooandja-palka-voib-vahendada-kes-kurdab-et-22-reeglist-ei-peeta-kinni?id=89431875

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perh-sai-petta-tellitud-kaitsemaskidest-kolmandik-oli-hoopis-soovimatu-pudi-padi?id=89433203

https://epl.delfi.ee/arvamus/okonomist-koroonapandeemia-on-nagu-kliimamuutus-valguskiirusel-opime-sellest?id=89430673

https://www.facebook.com/regionaalhaigla/photos/a.1751996181770916/2289101188060410/?type=3&theater

https://epl.delfi.ee/uudised/viirust-pidurdaks-see-kui-koik-kannaksid-maske-kasvoi-isetehtuid?id=89432433

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-miks-latil-on-seni-koroonarindel-nii-hasti-lainud-mida-ootavad-tana-eesti-ettevotjad?id=89431969

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/seni-koroonasse-leigelt-suhtunud-rootsi-tegi-kannapoorde-ning-kehtestas-karmimad-piirangud?id=89432983

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/londoni-linnapea-kirus-jalgpallimiljonare-korgepalgalised-peaks-esimesena-ohvri-tooma?id=89432431

https://ekspress.delfi.ee/kuum/lootus-ja-mure-ravimikapi-uksel?id=89421313

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonakriis-voib-vahendada-riigi-sissetulekuid-kahe-aastaga-3-5-miljardi-vorra?id=89432691

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/luminori-otsustas-dividende-mitte-maksta?id=89432301

https://maaleht.delfi.ee/elu/eesti-tudengi-viimase-hetke-pogenemine-hispaania-kriisikoldest-parnusse?id=89406137

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/euroopas-lisandus-kahe-nadalaga-miljon-tootut-kuid-see-on-alles-jaamae-tipp?id=89426449

https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/esmakordselt-parast-teist-maailmasoda-wimbledoni-tenniseturniir-jaab-ara?id=89432083

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kredexi-erakorralisel-laenul-on-rangad-tingimused-ja-ulatuslikud-piirangud?id=89428579

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-kui-kardinaalselt-erineb-puhastatud-koroonastatistika-seni-vaidetust?id=89431923

Vanalinnas viliseb vaid tuul ja liigub vähe inimesi.

https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/sunnitusmaja-rahustab-rasedaid-koroonadiagnoosiga-sunnitajad-on-eraldatud-ja-teistega-kokku-ei-puutu?id=89419185

https://epl.delfi.ee/arvamus/kalle-kasper-see-mis-praegu-toimub-on-puhastus-loodus-voitleb-meditsiini-saavutustega?id=89431329

https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/nordecon-praegu-dividendi-ei-maksa-dividendi-vaadatakse-parast-kolmanda-kvartali-tulemusi?id=89430987

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/uefa-tuhistas-koik-juunikuised-rahvuskoondiste-mangud-edasi-lukati-ka-balti-turniir?id=89431879

https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/poola-meedikute-elu-on-kohutav-aga-nad-rabavad-elu-ohtu-seades-tood-teha?id=89430197

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/venemaa-klubide-riiklikud-rahakraanid-keeratakse-koroona-tottu-kinni?id=89431069

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-soome-peatab-reisijateveo-soome-suunal-paljudes-riikides-karbitakse-liikumisvabadust?id=89431537

https://ekspress.delfi.ee/kuum/eesti-turistid-indias-ei-votnud-koju-tulemise-soovitusi-tosiselt-kuid-siis-laks-olukord-karmiks?id=89430817

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/circle-k-langetame-kutuse-hinda-kui-riik-vahendab-aktsiisi?id=89431017

https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-irja-lutsar-tuleb-eestlaste-vereuuring?id=89430861

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-terviseamet-avalikustas-koroonaviiruse-statistilised-avaandmed?id=89430933

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/majandusekspert-soovib-valitsuse-korvale-luua-analuutikute-loogirusikat?id=89430753

Euroliigas mängiva Milano Olimpia meeskonna korvpallurid ja peatreener annetasid üheskoos miljon eurot, et aidata Lombardia maakonda võitluses koroovaviirusega. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/milano-korvpallurid-annetasid-koroonaviirusega-voitluseks-miljon-eurot?id=89430469

Meil on parlamentaarne riik, kus otsuste tegemisel on lõplik sõnaõigus siiski rahval, keda esindab riigikogu ja seal täiskohaga töötavad 101 kõrgepalgalist inimest. Eriolukorras on valitsusel küll rohkem iseseisvat otsustusõigust, kuid see ei tähenda ju ometi seda, et riigikogu ehk rahvas läheb nüüd puhkusele ja demokraatia lükatakse sahtlisse paremaid aegu ootama, kirjutab Kristina Kallas. https://epl.delfi.ee/arvamus/kristina-kallas-ka-poola-sai-koroonakriisi-ajal-e-parlamendi-toole-meil-kaib-aga-kohtumine-valijatega?id=89430299

Munitsipaalpolitsei käis koos noorsportlastega patrullimas, kas ikka kõik väljakud on piiratud, kas kõik ikka reeglitele vastavalt käituvad.

Kodukontori nipinurk. Naistekas kirjutab: Euroopa Tervislike Kodude Baromeetri andmetel ütleb 63 protsenti inimestest, et valguse hulk mõjutab töötegemise kiirust ja tulemuslikkust. Sama kinnitavad ka teised uuringud. Näiteks on mõõdetud, et pärast kontorite, tööstus- või kaubandusettevõtete kolimist parema valgustusega ruumidesse kasvab töötajate produktiivsus uues kohas keskmiselt 15 protsenti. https://naistekas.delfi.ee/kodu/koduaed/sel-pohjusel-tasuks-lukata-toolaud-kodus-paikesepoolsesse-tuppa?id=89411511

Kodus olles tuleb tuju üleval hoida. Siin on väike abi selleks!https://kroonika.delfi.ee/news/mitmesugust/vaata-tantsi-lobutse-minapusinkodus-tantsutund-kristel-aaslaidi-ja-mattias-naaniga?id=89414221

Jalgpallimaailmast on koroonaviirus võtnud järjekordse elu. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/koroonaviirus-noudis-marseille-jalgpalliklubi-ekspresidendi-pape-dioufi-elu?id=89430011

Tartu Ülikooli rände- ja linnauuringute keskuse juhataja, inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaa näeb praegust kriisi õppetunnina, mis aitab tulevikus elu paremini korraldada. Linnainimeste ajutisel maale kolimisel on ohud nii linna- kui maapiirkonnale, aga ka hulk plusse. Kui käitume targalt.https://maaleht.delfi.ee/uudised/inimgeograaf-kadri-leetmaa-me-opime-kriisis-vaga-palju-uusi-oskusi-mis-on-tulnud-et-jaada?id=89416255

Muudatused PPA Ida prefektuuri teeninduste lahtiolekuaegadesSeoses eriolukorraga muutuvad alates reedest, 3. aprillist PPA Ida prefektuuri teenindussaalide lahtiolekuajad. Palume kriitilise vajaduseta teenindusse mitte tulla ning eelnevalt kontrollida lahtiolekuaegu politsei kodulehel.Alates 3. aprillist on kõik Ida prefektuuri teenindused Jõhvis, Narvas ja ka Rakveres avatud E-R kella 9-15.„Palume inimestel dokumente taotleda iseteeninduses ning ilma kriitilise vajaduseta teenindustesse mitte tulla. Juhul, kui teeninduses käiku ei saa edasi lükata, soovitame enne kohale tulekut alati vaadata kodulehelt lahtiolekuaegu“ ütles Ida prefektuuri juhtivklienditeenindaja Evely Kaljula.Teeninduste lahtiolekuaega saab kontrollida siit: www.politsei.ee/et/asukohad/teenindused või politsei infotelefonilt 612 3000.ID-kaardi alternatiivina saab elektroonseteks toiminguteks kasutada mobiili-ID’d, Smart-ID’d või Digi-ID’d. Füüsiliseks isikutuvastuseks sobib pass.PPA iseteeninduskeskkonda saad siseneda siit: iseteenindus.politsei.ee. Vaata ka PPA kodulehte, kust leiad dokumentidega seonduvat vajalikku infot.

"Praegune olukord annab heas mõttes võimaluse aja pisut maha võtta. Vaadata suuremat pilti, mõelda, mis on päriselt oluline ning miks mitte isegi teha tutvust oma perekonnaga. Paari päeva möödudes võid üllatuda, et sinu naine ja laps on tegelikult täitsa toredad inimesed," kirjutab isablogi pidav Rasmus Raidla. https://lood.delfi.ee/perejakodu/beebi/kriis-kui-voimalus-oma-naise-ja-lapsega-tutvuda?id=89416507

Töötukassa palgatoetuse ja ettevõtte toega võib töötaja saada palka varasemast enamgi!Paavel selgitas, et töötukassa hüvitab kuni 70 protsenti palgast või kuni 1000 eurot. Tööandja peab maksma vähemalt 150 eurot, aga kui otsustab maksta rohkem, võib tekkida olukord, kus töötaja saab koos töötukassa hüvitisega sisuliselt suuremat palka.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/video-meelis-paavel-tootukassa-palgatoetuse-ja-ettevotte-toega-voib-tootaja-saada-palka-varasemast-enamgi?id=89429057

Toiduliit tegi ettepanekuid toidujulgeoleku tagamiseks! „Tänane olukord on näidanud, et kodumaine toidutootmine on kriitilise tähtsusega ning seetõttu on eluliselt oluline tagada Eesti toidujulgeolek, toidutööstuste jätkusuutlikkus ning kodumaise toidutoodangu kättesaadavus tarbijale taskukohase hinnaga,“ märkis toiduliidu juhataja Sirje Potisepp valitsusele saadetud ettepanekute kommentaaris. Vaata ettepanekuid täismahus Ärilehest. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/toiduliit-teeb-mitu-ettepanekut-toidujulgeoleku-tagamiseks-pikendada-tuleks-70-lise-tootasu-huvitamise-perioodi-ja-anda-laenuintresside-vabastus-kuuek?id=89428515

Suur koondamine TallinkisKoondamiste tõttu kaob TLG Hotellides 130 töökoha ringis Eestis ja Lätis. Lisaks on grupi juhtkond kriitiliselt hinnanud Grupi ülejäänud kaldapersonalivajadusi järgneva 6-12 kuu perspektiivis ning üksikute ametikohtade koondamist on oodata ka teistes grupi ettevõtetes ja osakondades, mille ressursivajadused on muutunud olukorras tunduvalt vähenenud.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallink-koondab-hotellides-130-inimest-juht-kinnitab-meretoolisi-koondamised-hetkel-ei-puuduta?id=89429131

Ei nakatunute ja surmade päevane statistika ei näita paranemismärke.. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-nakatunute-arv-uletas-100-000-piiri-surnuid-taas-oopaeva-rekord?id=89429267

Vaat, mis kõik võib isolatsiooni tagajärjeks olla. Huvitav lahendus igal juhul. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/eesti-korvpalli-tiitlivoitja-selgitatakse-valja-playstationi-vahendusel-ja-see-pole-aprillinali?id=89429495

“Ma ei ole töötukassa kaudu mitte ühtki töölist saanud, ehkki üle aasta oli farmitöölise otsimise kuulutus üleval. Lõpuks sain Ukrainast traktoristi,” teatas Toomas Uusmaa, kes juhib Järvamaal Sargvere põllumajandusühistut. Tippajal on tal tööl 35 inimest, neist viis ukrainlased. Uusmaa lisas, et põllumehed ei saa selle peale küll lootma jääda, et nüüd on palju töötuid, sest töötu saab abiraha ja maale tööle ei kipu. https://maaleht.delfi.ee/maamajandus/pollumehed-tulge-appi-meil-napib-tookasi?id=89413483

Ühtlasi leiab artiklis ka selgituse, miks kustutas Maaleht ära Hiina arstiga tehtud intervjuu, mis ka sotsiaalmeedias levib. https://maaleht.delfi.ee/uudised/meditsiinijuht-arkadi-popov-c-vitamiini-efektiivsuse-kohta-puuduvad-veel-toenduspohised-andmed?id=89428997

Eesti Teadusagentuur aitab koroonakriisis kokku viia teadlased ja teaduspõhist infot vajavad ministeeriumid Eesti Teadusagentuur toetab riiki koroonakriisi lahendamisel, koondades strateegiliselt olulisi ja kiiret sekkumist võimaldavaid uuringuteemasid. Samuti koondame valitsusasutuste uuringuvajadusi ning otsime lahendusi nende läbiviimiseks. Teadusagentuuris toetab riiklikku teadus ja arendustegevust programm RITA, mis võimaldab ministeeriumitel tellida rakendusuuringuid nii strateegilise tähtsusega ja ulatuslike probleemide lahendamiseks kui kiiret sekkumist vajavate kitsaskohtade ületamiseks. „Kuigi teadusagentuuri rahastatavate rakendusuuringute programmide taotlusvoorud on praeguseks lõppenud ja neile eraldatud vahendid on kasutatud või kasutamisel, leidsime koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga võimaluse kasutada mitmete teiste tegevuste arvelt raha koroonakriisis kiireloomulist lahendamist vajavate rakendusuuringute käivitamiseks. Hea meel on selle üle, et selliste uuringute käivitamiseks vajalikud protseduurid on õnnestunud korraldada väga lühikese ajaga tänu kõikide osaliste ühisele pingutusele,“ ütles teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Delfi sattus peale Järvele väljakutse saanud kiirabile, kes tõenäoliselt siis oli kellelegi koroonatesti teostama läinud.

Kolmkeelne triaažisilt erakorralise meditsiini osakonna ees.

Naiskodukaitsjad Tallinnas kriisileevendamist toetamas. Märkame ühe rinnus ka sinilille. Muuseas täna alanud seitsmes Sinilillekampaania “Anname au!” sümboolika müügist saadavat rahast annetatakse osa ka Kuressaare haiglale vajalike seadmete ostmiseks.

Head eestlased on Kuressaare haiglat ulmelise summaga toetanud. Jätkakem samas vaimus!https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/720256815177887#w=500

https://www.facebook.com/saarehaigla/photos/a.501621743708063/720267328510169/?type=3#w=500

Kaunis video - kuidas jõudis kaitseväe välihaigla Saaremaale. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/videod-ja-fotod-kaitsevae-valihaigla-kolonn-liigub-saaremaale?id=89423711

„Hetkel oleme suutnud tellimusi juurde saada ja ainus risk on töötajate tervis. Loodame väga, et koostöös inimestega suudame viiruse meist eemale hoida,“ sõnas Svarmili Kiviõli tehase juht Merle Roste. Tema kinnitusel teevad nad kõik, et töötjate tervist hoida ja seda mitte ainult kriisi ajal. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ida-viru-tootmisettevote-paneb-kriisile-vapralt-vastu-kasil-on-uued-projektid-ja-avanenud-uued-turud?id=89427963

30. märtsi kirjas palus USS Theodore Roosevelti komandör, mereväekapten Brett Crozier, et 90% laeva enam kui 4000-liikmelisest meeskonnast viidaks isolatsiooni Guamile. „Vaja on otsustavat tegutsemist. Enamiku personali eemaldamine teenistuses olevalt USA tuumalennukikandjalt ja isoleerimine kaheks nädalaks võib paista erakorralise meetmena,“ kirjutas Crozier. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonaviirusest-haaratud-usa-lennukikandja-kapten-palus-merevael-meeskond-evakueerida?id=89427127

Hea lugeja, anna meile teada hetegudest enda ümber aadressil vihje@delfi.eehttps://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/kuressaare-haigla-vajab-endiselt-kaitsemaske-kaamos-group-toetab-haiglat-ule-10-000-kaitsemaskiga?id=89426901

Ebatervislikud toitumisharjumused pole niivõrd teadlik otsus, vaid pigem osa meie igapäevaelust. Rutiin ja harjumused - need kaks on omavahel täielikult läbipõimunud. Suure osa ajast oleme autopiloodil ja langetame valikuid alateadlikult. Mõnede neuroteadlaste sõnul toimub suisa 95 protsenti ajutegevusest meie „teadlikust minast" sõltumatult - üks selle aju eripära väljendus ongi harjumused.https://epl.delfi.ee/arvamus/triin-remmelgas-istud-kodus-sood-liiga-palju-koroonakriis-pakub-otse-sullekukkunud-voimaluse?id=89427981

Tallinnas suri Covid-19 tõttu 81-aastane naine Eile suri Põhja-Eesti regionaalhaiglas Covid-19 positiivse proovi andnud 81-aastane naine. Ajavahemikul 31.märts kell 7 kuni 1. aprill kell 7 laekus Eestis 1952 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust, millest kaks protsenti ehk 34 analüüsi osutusid positiivseteks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (22), Harjumaal (13), Ida-Virumaal (4), Lääne-Virumaal (3), kahe positiivse puhul oli tegemist kinnitamata isikukoodiga isikutega. Eestis on kokku tehtud 14 353 testi, nendest 779 ehk 5% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 50-54 eluaastat (11%) ning vanusegruppides 45-49 eluaastat (10%) ja 55-59 eluaastat (10%). Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites. Täna hommikuse, 1. aprill seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 95 patsienti, 15 inimest on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 33 inimest ning surnud 5. Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates igat üksikut juhtu. Lõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnas-suri-covid-19-tottu-81-aastane-naine?id=89428091

ETV ja Vikerraadio panevad õla all saarlaste võitlusele koroonaviiruse puhanguga ja kutsuvad kõiki ühinema heategevussaatega “Aitame Saaremaad” sel reedel kell 20.Koroonaviirus on kõige valusamalt puudutanud Saaremaad, kus meedikud võitlevad igapäevaselt viiruse levikuga ja samaaegselt vajab tuge terve saare kogukond, kelle tegemisi viirusepuhang mõjutab. Sooviga toetada saarlasi praegusel keerulisel ajal otsustas ETV koos Vikerraadioga tuua juba sel reedel eetrisse erakorralise heategevussaate, millega kutsutakse üles toetama Kuressaare haiglat ja haigla kaudu kogu saart. Kuressaare haiglast on kujunenud keskne tugipunkt kogu saarele ja toetades haiglat jõuab abi paljude saarlasteni ka teiste tugiteenuste kaudu.

Peagi saab toidukaupa osta täiesti omaette - tellid kauba, sõidad vastuvõtupunkti ja saad kätte. Kasulik!https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/rimi-avab-e-poe-koos-uudse-drive-in-teenusega-oodatust-oluliselt-varem?id=89426931

Taskuhäälingu saade tehnikamaailmast. Mis saab elektriautodest?Head kuulamist!https://forte.delfi.ee/news/podcast/istmesoojendus-koroonakriis-surmas-elektriautod-kas-loplikult?id=89426537

Hea lahendus, kuidas ka vanaemaga kohvitada!Võtkem õppust!https://naistekas.delfi.ee/persoon/elu_lugu/klops-egle-eller-nabi-kais-vanaemaga-kohvi-joomas-aga-leidis-nutika-viisi-kuidas-koigi-tervist-hoida?id=89426617

Parlamendis on erimeelsused Ungaris kehtestatud eriolukorra võimuvangerduste teemal. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/seeder-leiab-et-ungaris-mindi-liiga-kaugele-karilaid-ja-helme-ei-nae-draamaks-mingit-pohjust?id=89426553

Pahandus on jõudnud ka Narva. Koroonaviirus tuvastati noorel McDonald'si töötajal.Pole selge, kui suure tõenäosusega võisid nakatuda ka kliendid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonaviirus-joudis-narva-nakatumine-tuvastati-mcdonaldsi-tootajal?id=89426341

Hetkel ei ole veel täpsustatud haiglas viibijate arvu. See selgub õige pea.

Töötukassale veel üks küsimus - kes siis võivad töötukassa poole pöörduda. Kas ka restorani ja hotelli töötajad, kes nüüd palka ei saa.Paavel: Hüvitist taotleb tööandja oma töötajatele. Lühike vastus on - tööandja saab seda taotleda kõikidele töötajatele, kes on töötanud töölepingu alusel.Keskpäevane pressikonverents on lõppenud.

Delfi küsib, kas haigestunute prognoos on täide läinud.Varblane: prognoosid on olnud kõrgemad kui praegu on haigeid tulnud. Seda on tore tõdeda. Tahaks tänada Eesti rahvast, kes on teinud pingutusi ja püsinud kodus.

Õhtuleht küsib, kas vastab tõele, et eile saabunud laadungi osas oli tegemist tühjade kastidega, kuhu oli pandud raskusi.Varblane: konkreetse juhtumise kohta mul info puudub.

TV3 küsib, et kas Saaremaa välihaigla kaitseväe parameedikutele anti valida, kas nad soovivad sinna või mitte.Varblane: Meeskond komplekteeriti vabatahtlikkuse alusel. Nagu ka missioonidel - inimesel peab olema missioonile minnes vabatahtlik nõusolek. Võtame seda missioonina.

Varblane: Riiklikult hangitavaid vahendeid jagatakse eelkõige eesliinitöötajatele. See on personalikaitseks ja klientide kaitseks oluline.

Varblane: Kui hooldekodust leiame sümptomitega inimese, teostame seal laustestimise, et eraldada haigestunud ja minimaliseerida nakatunud. Seda tuleb teha regulaarselt. Iga hooldekodu, kus tekib haigestunu, jääb teravdatud tähelepanu alla.

Varblane: testimise üldvõimekus suureneb. Kui testimisest üldiselt rääkida, on juttu olnud kolmest eritüüpi testist. Tänaseks on kõik testid tehtud 4-tunnise PCR testiga. Uued kiirtestid on samamoodi PCR testid - samamoodi otsitakse sealt viiruse DNA-d. See kiirus on oluliselt suurem - saame tulemuse tunni ajaga. Lisa väike mugavus on veel see, et testi saab alustada siis kui seda täpselt vaja on. See annab efekti haiglates, kus inimestel on ebaselge, kas tal on viirus või mitte.

Ahti Varblane.

Paavel: palume teha tööandjatel oma ettevalmistused. On oluline, et neil oleks oma volitused tehtud korda. Kui firmaomanik ei taha ise sellega tegeleda, siis inimene, kes hakkab taotlusi esitama, et tal oleks volitused olemas. Veel tahaksin kommenteerida müüti, justkui töötukassa raha saaks otsa. Sellist lähenemist ei tahaks kuidagi toetada. Kõik taotlused vaatame taotlemise järjekorras ja otsused teeme viie päeva jooksul teatavaks.

Paavel: Küsimuste tulv on olnud väga suur. Koondame need töötukassasse. Kiiremas korras paneme need oma kodulehele KKK alla. Seal on kõige värskem ja adekvaatsem info.

Paavel: kuna tegemist on väga kiiresti ellukutsutud meetmega, siis me ei suuda kõikidele küsimustele vastata ja need jäävad sellesse hetke, kui taotlusi läbi hakatakse vaatama,

Meelis Paavel Töötukassast: Meie põhiline tegevus praegu - töötasu hüvitise väljamaksmiseks valmisoleku tagamine. Saan kinnitada, et väga lühikese aja jooksul on läinud kõik plaanipäraselt. Oleme õige pea selleks avalduste vastuvõtmiseks ka valmis. Täpset kuupäeva ei saa veel öelda. Reedel kell 10 on meie töötajate poolt korraldatav veebiseminar, kus räägime veelkord hüvitise saamise põhimõtted. Ja taotlemise protsessist räägime ka. Selleks ajaks oleme valmis täpselt teada andma, kuidas kõik toimuma saab. Tahame selle protsessi teha võimalikult lihtsaks taotlejale. Tugineme varasematele kogemustele. Meeskond, kes protsessi ettevalmistamisega on tegelenud, on 30 inimese suurune, meil on piisavalt ressurssi ja tahtmist sellega õigel ajal valmis saada.

Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten-Andreas Ehrlich: eelmise pühapäeva seisuga 40125 inimest töötuna arvele võetud. Koondamiste arv on kasvutrendis - esitati 26 koondamisteadet töötukassale. Tööturu seis on kiires muutumises, pigem halvemuse suunas. Selles kontekstis lisaks juba väljakuulutatud sammudele kaalutakse kaht muudatust - kas peaks võimaldama töötuse ajal tööampsude tegemist. St kas töötuna võib väikese sissetuleku piiri raames teha juhutöid. Ja kas valitsusel peaks olema võimalus pikendada töötushüvitise kestust. Tõsisemad arutelud algavad järgmisel-ülejärgmisel nädalal.

Reinhold: Avalikustatud andmed uuendatakse hommikuti kell 7 eelmise ööpäeva kohta.

Katrin Reinhold: Kuidas edasi? Täna avalikustame ka avaandmetena kogu statistika. Samuti riik.ee hakkab terviseameti kodulehele viitama. Terviseameti kodulehele tekib graafiline vaade statistikast. Positiivsed-negatiivsed, maakondade, vanuselise jaotuse ja soolise jaotuse lõikes.

Testimisest: Oluline on aru saada, et testide läbiviimise suurenemise juures kasvas laborite hulk. Tänase seisuga reaalajas ilmub testimise tulemus infosüsteemi ja inimesed saavad vaadata digiloost oma andmeid.

Ahti Varblane: Tänase hommikuse seisuga on lsiandunud 1952 testi, 34 osutusid positiivseteks. Kokku on 779 on positiivsed.Hooldekodudes, kus on riskigrupid ja leitakse sümptomitega patsiendid, tehakse laustestimine. Nii patsiendid kui hoolealused saavad testitud. Laustestimine võib tekitada teatud müra, ikkagi eksisteerib ka juhuseid, kus on valepositiivseid. Kui tekib ka valenegatiivseid, annab see liigse enesekindluse.Laustestimisi tuleb teha korduvalt hoolekandeasutustest.

Ülekanne algas. Kohal Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonelleitnant dr Ahti Varblane, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten-Andreas Ehrlich, Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse juht Katrin Reinhold. Teemad on hetkeolukord ja testimine, statistika ning samuti tööturumeetmed ja -toetused.

LHV Pank lihtsustas maksepuhkuste andmistMajandusseisaku tingimustes on suur hulk laenuklientidest küsimas pankadelt maksepuhkusi. LHV Pank võimaldab klientidele maksepuhkusi lihtsustatud korras, teisi tingimusi muutmata ja tasuta.LHV Pank pakub kriisist põhjustatud ajutiste makseraskuste tekkimisel maksepuhkust nii eraklientide eluasemelaenudele, liisingutele ja tarbimisfinantseerimise lepingutele kui ka ettevõtete laenudele ja liisingutele. Maksepuhkust saavad kõik laenukliendid, kes seda taotlevad.

Riigihalduse minister Jaak Aab teatab: Tänase seisuga on rahandusministeeriumisse koondunud nii isikukaitsevahendite keskne hankimine kui ka informatsiooni kogumine seoses varudega ja sõlmitud lepingutega. Oleme tegutsenud kahel suunal – teinud suure tellimuse Hiinast ja mitu väiksemat tellimust. Hiina lepingu kogumaksumus on 11,4 miljonit dollarit. Tehtud tellimus on suuremahuline, sest see sisaldab nii haiglate, hooldekodude, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning teiste ametkondade ühe kuu vajadusi. Tellitud on järgnevaid isikukaitsevahendid:· kirurgiline ühekordne mask – 5,5 miljonit· respiraatormask FFP2 – 2 miljonit· respiraatormask FFP3 – 100 000· kaitseprillid – 100 000· kindad – 25 miljon paari· kaitsekitlid (kolm erinevat tüüpi) – 1,1 miljonit· peakatted – 500 000· jalanõude katted – 2 miljonitMajandus- ja kommunikatsiooniministeerium on sõlminud lepingu rahvusvahelise logistikafirmaga. Lepingupartner koordineerib erinevatelt tootjatelt kaupade vastuvõtmise Shanghais ja korraldab kaubaveo nelja lennureisiga, millest esimene peaks maanduma 6. aprillil. Oleme veendunud ettevõtte professionaalsuses – infovahetus on kiire ja selge. Lisaks Hiina lepingule oleme sõlminud viis kokkulepet väiksemate koguste peale, millest kaks peaksid saabuma selle nädala jooksul. Nendes tellimustes on sees respiraatormaskid, kirurgilised maskid, kindad, kaitseprillid ja – kitlid.

Tuletame meelde, et kell 12 teeb Delfi tavapäraselt otseülekande valitsuse pressikonverentsilt, kus plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonelleitnant dr Ahti Varblane, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten-Andreas Ehrlich, Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse juht Katrin Reinhold. Teemad on hetkeolukord ja testimine, statistika ning samuti tööturumeetmed ja -toetused.

Praegusel karantiini ajastul on aega ka pisut pikemad heietused lõpuni mõelda. Nagu eelmises postituses põgusalt ka mainisin, siis kõige hirmsa ja ebamugava kõrval on tegelikult huvitav näha, kuidas kogu käimasolev kriis meie ühiskonda ja selle väärtushinnanguid muudab, kirjutab isablogi pidav Rasmus Raidla karantiinikogemustest.https://lood.delfi.ee/perejakodu/beebi/koroonapaevikud-miks-meil-enam-hobisid-pole?id=89414499

Antonio Guterresi sõnul võib see kaasa tuua majanduslanguse, millel ilmselt ei ole hiljutises ajaloos võrdset. „Uus koroonaviiruse haigus ründab ühiskondi nende südames, võttes elud ja inimeste elatise,“ ütles Guterres ÜRO peakorteris New Yorgis raporti esitlusel haiguspuhangu võimalike sotsiaalmajanduslike mõjude kohta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/uro-peasekretar-koroonaviirus-on-suurim-katsumus-parast-teist-maailmasoda?id=89426029

„Kui säästlikult elan, jätkub raha veel viieks kuuks“ - Kadri (35), töötu.„Tööd tuleb edasi teha, kohaneda uue olukorraga“ - Margit Aule (38), arhitekt.„Majanduskriisid on arvutiremondi kuldajad“ - Uku Poolakese (39), arvutiremondiga tegeleva Tehnikalabori juhataja.Tõime blogis välja vaid mõned tsitaadid. Loe lähemalt, kuidas eestlased koroonaajal hakkama saavad!https://ekspress.delfi.ee/kuum/restoranipidaja-kulmutehnik-tootu-medode-kuidas-eestlased-koroonaajal-hakkama-saavad?id=89406825

Lähemalt eelpool mainitud Tallinna meetmetest. Kindlasti suurepärane uudis ettevõtjatele! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-vabastab-ettevotted-kolmeks-kuuks-uuri-maksmisest?id=89425541

Vaadake/kuulake kindlasti meie ahjusooja Erisaadet! Kaitseminister Jüri Luik: koroonakriist oleme saanud ka ebameeldivaid õppetunde. Vene abi Itaaliale ja USA-le on puhas propaganda! Delfi „Eriolukorra erisaates“ on videolingi vahendusel külas kaitseminister Jüri Luik. Kõne all on kaitseväe panus koroonakriis lahendamisesse – alates maskide jagamisest kuni välihaiglaga aitamiseni. Luik on rahul, et kaitseliidus on tuju kõrgel, et kriisi lahendamisel igati abiks olla. Regulaarüksused on aga hetkel viiruse levimise ohu vähendamiseks kasarmutes ning õppusi tehakse vähendatud mahus. Kuid Briti, Taani ja Poola liitlased on ka kriisis siin ja Luige hinnangul näitab see, et NATO töötab. Kaitseministri hinnangul on aga Euroopas vaja pärast kriisi õppetunde kõvasti analüüsida, sest osad neist on olnud ebameeldivad. Tsiviilkriiside lahendamieks võib olla vaja transpordilennukeid ja meditsiinivarusid. Venemaa ei ole ka kriisi maha maganud ja üritab seda propagandaks kasutada – Itaaliasse viidud abi ei kõlvanud. Üritust kasutati hoopis Vene autodega, Vene lippude all ringi sõitmiseks. Saatejuht on Raimo Poom. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-juri-luik-koroonakriist-oleme-saanud-ka-ebameeldivaid-oppetunde-vene-abi-itaaliale-ja-usa-le-on-puhas-propaganda?id=89424565

Hooldekodu elanikud on koroonaviiruse ees kõige võimetumad. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-koroonasurmad-neljast-lahkunust-kolm-elasid-hooldekodudes-kuhu-viirus-paases-personali-kaudu?id=89425141

https://moodnekodu.delfi.ee/news/sisustusjadisain/kolm-asja-mida-peaksid-desinfitseerimisvahendite-kohta-teadma?id=89297489

Tarne venib!Märtsi keskel otsustas Tallink võtta ajutiselt Tallinna-Helsingi liinilt ära laeva Silja Europa. Koroonaviiruse levik ja selle tõttu riikides kehtestatud piirangud olid sõitjate arvu oluliselt vähendanud. Esmaspäeval kehtestas Soome valitsus uued piirangud, mis ei luba Soome vahet sõitvatel laevadel enam sõitjaid peale võtta.Kuna Eesti ja Soome vaheline tihe kaubavedu veel jätkub, tekitab hõredam laevaliiklus järjekordi ja ohtu, et keegi võib maha jääda.„Olukord on tõesti pingeline. Nagu teada, on Tallink, kes on suurim vedaja, olulisel määral vähendanud ülesõitude arvu. See on eelkõige seotud just reisijateveo puudumisega, mitte kaubaveomahtude vähenemisega. Tekkinud järjekorrad on ka meile takistuseks, pahatihti just füüsiliseks, sest on juhtunud, et kinnitatud piletiga auto on maha jäänud, sest ei jõudnud laadimisalani,” rääkis transpordi- ja logistikaettevõtte DSV Estonia juhatuse esimees Alvar Tõruke.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tallinna-ja-helsingi-sadamatesse-on-tekkinud-veokite-jarjekorrad?id=89419497

Mustamäel süstib optimismi linnaosa valitsuse sõnum: koos saame hakkama! Saame!Foto: Andres Putting

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaa-saatis-usa-sse-lennukitaie-meditsiinivarustust?id=89425439

Eesti maratoonar pisteti Keenias trellide taha!Koroonaviirus ja sellega võitlemiseks kehtestatud piirangud on jõudnud ka Aafrikasse. Keenias on nüüd keelatud rühmas jooksutrenni teha ja õhtul pärast seitset väljas viibida. Kes viibib, võib korravalvurilt ilma hoiatamata kumminuiaga hoobi saada. Paraku pole riigi teavitus sama hea kui Eestis ega ole ka kohalikul meedial sellist haaret. Sportlased ei saanud õigel ajal teada, et joosta võib ainult üksinda, ja esmaspäeval pisteti Eesti olümpiamaratoonar Roman Fosti seetõttu suisa trellide taha.Loe lähemalthttps://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/keenias-koroona-tottu-kehtestatud-reeglit-rikkunud-roman-fosti-algul-ahvardati-pokri-panna-terveks-kuuks?id=89418657

Oluline õpetus, kuidas oma kaitset viiruse eest efektiivsemaks muuta. Alustagem kõige lihtsamast. https://lood.delfi.ee/perejakodu/peresuhted/videoopetus-kuidas-kanda-katele-antiseptikumi?id=89424945

Ehe näide, kuidas ilma sümptomiteta võid olla viirusekandja!"Mul pole seni olnud ühtegi sümptomit. Seetõttu on oluline teada, et isegi kui oled terve, võid viirust levitada. Olge hoolikad, püsige kodus ja terved," kirjutas ta Instagramis.https://sport.delfi.ee/news/varia/ujumine/ungari-koondises-toimus-koroonaplahvatus-maailmameister-andis-positiivse-proovi-ilma-uhegi-sumptomita?id=89424869

Veel eelmisel nädalal liikumispiirangute vajaduses kahelnud USA president Donald Trump muutis nädala lõpuks meelt ja teatas, et soovib kriisimeetmeid jätkata 30. aprillini. Pühapäevasel pressikonverentsil mainis ta kriisi siiani kõige pessimistlikumat prognoosi: kui epideemias hukkunud ameeriklaste hulk jääb alla 100 000, on riik hästi hakkama saanud. Trump nentis, et kui valitsus üldse ei sekkuks, võiks hukkuda üle kahe miljoni inimese. „Majandus on minu nimekirjas teisel kohal, eelkõige tahan päästa palju elusid,” lisas ta esmaspäeval. https://epl.delfi.ee/valismaa/kodulinnas-nahtud-laibakotid-panid-trumpi-meelt-muutma?id=89418179

Koroonaviiruse muteerumisest on räägitud palju. Ehkki paljud küsimused on veel vastuseta, annavad viiruse ainuomased mikroskoopilised iseärasused teadlastele aimu sellest, milline oli viiruse algupärane tüvi, kuidas see muteerudes käitub, millised tüved kujunevad pandeemilisteks ja millised karantiinimeetmete tõttu välja surevad. Uurimislaboratooriumid kogu maailmas on pannud oma sekventsimisaparaadid kiiremas korras sekventsima haigusesse COVID-19 nakatunud inimestelt kogutud viiruseproovide genoome. Kogutud teave laaditakse üles veebilehele NextStrain.org, mis näitab, kuidas viirus rändab ja sarnasteks, ent uuteks alltüüpideks jaguneb. Loe lähemalt! https://forte.delfi.ee/news/teadus/uuel-koroonaviirusel-on-vahemalt-kaheksa-tuve-kas-viirus-voib-isegi-ohtlikumaks-muutuda?id=89420633

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/karantiinita-valgevene-avatud-piirid-hoki-alates-18-eluaastast-paraad-9-mail-ja-traktor-ravib-terveks-koik?id=89424807

Täna kell 12 teeb Delfi tavapäraselt otseülekande valitsuse pressikonverentsilt, kus plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonelleitnant dr Ahti Varblane, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten-Andreas Ehrlich, Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse juht Katrin Reinhold. Teemad on hetkeolukord ja testimine, statistika ning samuti tööturumeetmed ja -toetused.

Riisalu: langetame reklaamimaksu 50% pooleks aastaks.

Aivar Riisalu räägib mõjudest lähemalt: maksetähtaegade vähendamine - linnapartnerid saavad täna arved linna poolt tasutud kümne päeva jooksul. Maksekäitumise kiirendamise tõttu võib olla positiivne mõju. Täna on pooleli mitmeid lepingulisi protsesse, mis puudutab ehitusi ja remonte. Kindlasti võib olla ettevõtjatel olukord, kus võõrtööjõud on Eestist lahkunud. Ilmselt nad lähiajal tagasi tulla ei saa. Oleme võtnud ühe meetmena kasutusele variandi - vaatame lepingud üle ja anname tähtaegade osas pikenduse.

Kõlvart: Linn hakkas tegelema isikukaitsevahendite tarnimise ja tellimisega märtsikuu alguses. Tänu sellele on meil olemas tulemused - eile saime esimese suure osa meie tellimustest. Seni oleme saanud väiksemad osad. Mitu tuhat respiraatorit, mitu tuhat maski. Eile saime 300 000 kirurgilist maski, mida jagame Tallinna haiglatele ja sotsiaalasutustele ja teistele asutustele, kus toimub otsekontakt klientidega.

Kõlvarti meeldetuletus lastevanematele ja õpilastele: alates tänasest muutub toiduviimise kord, et vähendada kontaktide arvu ja vajadust viibida tänavatel, hakkame jagama toidupakke nädalaks. Et iga päev ei oleks vaja kooli juures käia. Täna saavad lapsed nii sooja toidu koha peal ja toidupakk nädalaks. Järgmisest nädalast saadakse ainult toidupakk.

Klubid, kes saavad pearaha, peavad treeninguid interneti kaudu korraldama.Tallinn jätkab spordiklubide toetust vaatamata sellele, et treeninguid ei saa toimuda. Kõlvarti palve spordiklubidele on korraldada treeninguid interneti kaudu. "Iga sportlane ja treener teab, et spordis on väga oluline distsipliin, järjepidevus ja graafik. Isegi praeguses olukorras on tähtis, et see graafik mingil kujul säiliks. Et harjumus 2-3 korda nädalas tegeleda spordiga ja suhe treeneriga säiliks," ütles Kõlvart. Klubid, kes rendivad linnalt spordisaale, ei pea kolm kuud üüri maksma.

Üritustoetusi ei nõuta tagasi juhul, kui üritus lükkub edasi. Kui üritus jääb ära, on vaja linnale toetus tagasi maksta.

Tallinn vabastab teise ja kolmanda sektori osaliselt üürikohustusestTallinna linnapea Mihhail Kõlvart tutvustas tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil Tallinna kavandatud meetmeid, mis on mõeldud kolmandale sektorile ja ettevõtlusele. Leppetrahvid ja viivised seoses tellimuste täitmisraskustega jäävad praegusel hetkel ära. See sõltub aga ka konkreetsest juhtumist. "Suurem osa meetmetest on seotud linnavara kasutamisega, üldine lähenemine on praegu selline, et kolme kuu jooksul, alates tänasest, loobume renditulust. Me ei hakka arveid esitama meie partneritele. Üüri tasumise vabastamine on peaaegu 100%. Välja arvatud need äripinnad, mida kasutatakse büroopinnana. Kaubandus, teenindus, toitlustus, haridus- ja sporditegevus, milleks kasutatakse linna pindasid, siin me üürist vabastame 100% kolmeks kuuks."

Kuressaare haigla raporteerib, et neile on kohale jõudnud kaitseväe välihaigla!https://www.facebook.com/saarehaigla/photos/a.499489910587913/720207385182830/?type=3#w=500

Viskame pilgu ka koroonaviiiruse maailmakaardile. Praeguseks on koroonaviirus maailmas ametlikult tuvastatud 859 295 inimesel. Surnud on 42 326 inimest. Diagnoosi saanud tervenenute arv: 178 131.https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid-uldse-kokku?id=88770709

16. märtsil said kolm ameeriklast esimestena maa­ilmas uhiuue koroonavaktsiini süsti. Ekspress otsis üles Seattle’i lähedal elava Microsofti arendaja Neal Browningi (46), kes on üks kolmest katsejänesest. https://ekspress.delfi.ee/elu/eksklusiivintervjuu-mees-kellel-katsetatakse-esimest-koroonavaktsiini-tuleb-riskida-et-paljusid-teisi-aidata?id=89402229

Kas ebavõrdsus suureneb või väheneb? Kas tööstus hakkab Euroopasse tagasi kolima? Mis toimub Aasia ühiskondades? Kas ebastabiilsus võib mõjutada julgeolekut? https://ekspress.delfi.ee/kuum/paev-parast-koroonaviirust-milline-on-maailmamajandus-siis-kui-kriis-labi-saab?id=89401179

Enne esimesi COVID-19 diagnoose Itaalias diagnoositi riigi põhjaosas asuvas haiglas ebatavaliselt palju kopsupõletikku põdevaid inimesi, mis võisid olla esimesed COVID-19 juhtumid, kuid neid raviti gripina. Samuti on mõeldav, et selleks ajaks, kui Itaalias haiguspuhangu olemasolu märgati, olid riigisiseselt juba tekkinud mitmed haiguse ülekandeahelad.Mis täpsemalt on põhjustanud kõrge suremuse, selgitab Delfi veergudel Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika analüütik Lembe Kullamaa.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/miks-sureb-just-itaalias-nii-palju-inimesi-koroonaviirusse?id=89424139

Ligi sada välisministee­riumi ametnikku ja diplo­maati aitasid kolme nädalaga pretsedenditu pääste­operatsiooni käigus koroona­hirmus maailmast koju ligi paar tuhat eestlast.Kui palju täpsemalt ja kust oli vaja eestlasi päästa, loe lähemalt Eesti Ekspressist.https://ekspress.delfi.ee/kuum/valisministeeriumi-suur-paasteoperatsioon-kuidas-2000-eestlast-koju-toodi?id=89410765

Kaupmeeste liit teatas, et 72 000 töötajaga kaubandussektor vajab erimeetmeid.Kaubandusvaldkond pakub otseselt tööd enam kui 72 000 inimesele, lisaks koostööpartnerid teistes sektorites, kellest ajutisele tööseisakule jääb lähiajal kuskil kolmandik. Seetõttu pakkus Eesti Kaupmeeste Liit peaminister Jüri Ratasele välja meetmed Eesti teiseks suurima sektori päästmiseks.„Kaubandussektoris tegutseb üle 14 000 ettevõtte, mis pakuvad tööd enam 72 000 inimesele ehk igale üheksandale tööealisele inimesele Eestis,“ ütles Kaupmeeste liidu juht Nele Peil. „Kaubandusel on ka oluline roll regionaalse tööandjana – vähemalt iga kümnes inimene kõigis maakondades töötab kaubandusvaldkonnas.“Peili sõnul on kaubandus kriisis enam kannatada saanud majandusharudest suurim, mistõttu on iga kaubandusele suunatud toetusmeede oluliselt suurem töökohtade säilitaja ning kaitse vaesuse ja töötuse vastu kui mis iganes teise sektorisse suunatud toetused.

Täna toimub muide üks korralik rannapidu. Eesmärk on muidugi üllas!https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/tana-toimuv-beach-grindi-virtuaalpidu-kogub-annetusi-sos-lastekula-muusikahariduse-toetuseks?id=89424321

„Ta oli kõva laulu- ja pillimees. Kui kuskil oli kuulda muusikat või viskas keegi nalja, oli ta ikka platsis,“ iseloomustab Üülot sugulane ­Raivo E. Tamm. Mis elu elas möödunud pühapäeva vara­hommikul Covid-19 tõttu eluga hüvasti jätnud Saaremaa sepp Üülo Sink, loe lähemalt Eesti Ekspressist. https://ekspress.delfi.ee/persoon/sepp-uulo-viimane-saaremaa-valss-kes-oli-90-aastane-koroonaviiruse-ohver-uulo-sink?id=89403747

Koroonaviiruse tõttu seisma pandud majanduse päästmiseks on valitsus heaks kiitnud kahe miljardi euro suuruse päästepaketi. Ent raha väljamaksmiseks ei piisa valitsuse otsusest, vaid tuleb valmis teha lisaeelarve, mille riigikogu peab heaks kiitma. Eesmärk on lisaeelarve võimalikult kiiresti vastu võtta.Rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre sõnul arutab valitsuskabinet lisaeelarvet täna ja valitsuse istungile läheb see homme. Kohe pärast varahommikust valitsuse istungit antakse see samal päeval üle riigikogule. Mida täpsemalt abipakett sisaldab ja kuidas eelarve arutamise kalender välja näeb, loe juba rohkem: https://epl.delfi.ee/uudised/lisaeelarve-toob-aktsiisilangetused-investeeringud-ja-toetused?id=89420121

Terviseameti meditsiinijuht: enamik haiglaid on oma töös teinud olulisi muudatusi Hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov saatis regionaalsetele meditsiini- ja kriisistaapidele korraldused COVID-19 epideemiaperioodiks valmistumiseks, kasutusele võetud meetmete efektiivsuses veendub Popov haiglaid külastades. Korraldused puudutavad nii isikukaitsevahedite kasutamist ja ravijuhiseid kui personali ning taristu kaardistamist. Positiivse näitena COVID-19 epideemiaks valmistumisel saab välja tuua Rakvere haigla, mida Popov külastas pühapäeval, 29. märtsil. „Rakvere haigla on tekitanud efektiivselt toimivad juhtimismudelid COVID-19 epideemiaga toimetulekuks,“ ütles Popov. „Läbi on mõeldud nii COVID-19 patsientide liikumine majaväliselt kui -siseselt, tekitatud on isolatsioonivõimalused ja täiendavalt instrueeritud personali.“ Rakvere Haigla juhatuse esimehe Ain Suurkaevu sõnul alustas haigla põhjalikumaid ettevalmistusi COVID-19 epideemiaks ligi kolm nädalat tagasi, kui kaardistati haigla hetkeolukord ja moodustati kriisikomisjon. Koheselt alustati välitingimustes triaažisüsteemi loomisega, korraldati ümber majasisene logistika patsientide ja töötajate liikumises ning loodi COVID-19 sünnituse tuba koos sünnitusjärgsete palatitega iseseisva osana sünnitus- ja günekoloogiaosakonnas. Ettevalmistuste käigus ehitati ringi erakorralise meditsiiniabi osakond ja intensiivraviosakond COVID-19 patsientide isoleerimiseks teistest haigetest, tehti muudatusi ventilatsioonisüsteemis ja sisustati üks operatsioonisaal nii, et tagada ka viirusekandjate operatiivne erakorraline ravi. Sisustati ja mehitati COVID-19 statsionaarne raviosakond seitsme palati ja 14 voodikohaga. „Kindlasti on olnud meie plussiks senine taktika haigla korpuste ja ruumide renoveerimisel varustada kõik võimalikud toimekohad hapnikuga ning võimalustega sisustada ruume ümber, muuta nende hetke kasutusotstarvet meditsiinivajadustest lähtuvalt,“ selgitas Suurkaev. „Oleme seda taktikat jätkanud ka vahetult enne eriolukorda valminud taastusravi korpuse projektlahenduses.“ Paralleelselt ümberkorraldustega on Rakveres rõhku pandud haigla töötajate täiendkoolitusele eelkõige isikukaitsevahendite eesmärgipäraseks kasutamiseks, kuid aktiivset koostööd tehakse kõrgema etapi haiglatega patsientide ravi, nende suunamise ja kogemuste vahetamise kaudu.

Pilti hägustab asjaolu, et osa riike ei arvesta kodus surnuid koroonaohvrite hulka ja osa arvestab neid laia joonega. https://epl.delfi.ee/valismaa/uhest-aarmusest-teise-koikuv-koroonaviiruse-suremusprotsent-kulvab-segadust?id=89418989

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/superrikkad-ostavad-pandeemiahirmus-luksuspunkreid-ja-ajavad-taga-defitsiitseid-hingamisaparaate?id=89424063

https://forte.delfi.ee/news/varia/pahaendeline-koroonapandeemiale-aluse-pannud-hiina-turud-kus-elusloomi-muuakse-ja-hukatakse-ei-kao-kuhugi?id=89423625

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/donald-trump-ees-on-vaga-valusad-vaga-vaga-valusad-kaks-nadalat?id=89423781

Austraalias on koroonaviirusest tingitud piirangute ja majandussurutise tõttu peatatud umbes 60 piirkondliku ajalehe trükkimine. Meediagrupp News Corp teatas eile, et nimetatud lehed pakuvad edaspidi sisu vaid veebis. "Me ei ole seda otsust kergekäeliselt teinud," ütles News Corpi Austraalia ning Aasia haru juht Michael Miller. Niigi raskustes olev sektor on saanud järjekordse hoobi reklaamimüügi langedes, selgitas ta.

Tööõiguse ja andmekaitse põhimõtted ning reeglid toimivad nii kaugtöö kui eriolukorra ajal edasi ja ei erine üldistest reeglitest tavaolukorras.http://www.delfi.ee/article.php?id=89415693

Leiba ja tsirkust! http://www.delfi.ee/article.php?id=89422155

Viirus võib kiiresti inimese ohtlikkusse olukorda panna. http://www.delfi.ee/article.php?id=89421809

Pärast seda, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) koroonaviiruse leviku pandeemiaks kuulutas, ootavad kõik vaktsiini, kuna see on ainus viis inimeste haigestumist ennetada.http://www.delfi.ee/article.php?id=89412485

Koroonakriis jätab oma jälje. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uuring-eestis-on-usna-vahe-inimesi-kelle-tooelu-koroonapandeemia-mojutanud-ei-ole-ka-kodukontoris-tootajad-peavad-leppima-karbitud-palgaga?id=89420879

Lisaks telefonikõnedele tehakse ka kodukülastusi, nakatamisohtlikke karantiinirikkujaid on tuvastatud 176.Karantiinireeglite kontroll puudutab tuhandeid inimesi - üksnes välismaalt tulnuid ja seetõttu karantiini suunatud on 7000 inimest, lisaks nakatunud ja nendega koos elavad inimesed.http://www.delfi.ee/article.php?id=89421717

Üheksa haiglat üle Eesti said terviseametilt heakskiidu ja võtavad lähiajal kasutusele koroonaviiruse testid, mis annavad tulemuse vähemalt 45-minuti jooksul.Vajaminevad seadmed testide analüüsimiseks on haiglates juba varasemast olemas ning hetkel oodatakse, mil USA ettevõte tarnib Eestisse konkreetsed testid.http://www.delfi.ee/article.php?id=89420971

Kuigi täna võitleb Eesti ennekõike tervishoiukriisiga, järgneb sellele aga oluliselt pikem majanduskriis, mille mõju meie elukvaliteedile ei tohi alahinnata, mistõttu teevad tööandjad valitsusele seitse soovitust sellest kriisist edukalt välja tulemiseks. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tooandjate-seitse-soovitust-valitsusele-seniste-sammudega-kriisi-mojusid-ei-leevenda-lahenduste-peale-tuleb-kohe-moelda?id=89420649

Oleme harjunud juba kuulama igapäevaseid juhiseid, „mida riik otsustab”. Kui kaugele võib sellega minna?http://www.delfi.ee/article.php?id=89419805

Hispaania meedia teatel ootab palgakärbe ka Madridi Reali jalgpalliklubi tippmängijaid. Hispaanias on sellise sammu teinud juba FC Barcelona, Madridi Atletico ja Espanyol.Reali president Florentino Perez ja klubi kapten Sergio Ramos leppisid eelnevalt küll kokku, et mängijate palkade kallale ei minda, kuid nüüd ei ole siiski teist võimalust.http://www.delfi.ee/article.php?id=89420653

Läinud reedel avaldatud Kredexi erakorraliste tugimeetmete tingimused ei täida oma eesmärki, sest suur enamus väikeettevõtjad kas ei kvalifitseeru neile või tähendavad need väikeettevõtjale ületamatud kulusid ja põhjendamatuid riske, leiab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riigi-vastus-neid-narritamises-suudistavatele-vaikeettevotjatele-alustasime-nendest-kelle-mure-oli-koige-kiireloomulisem?id=89420177

Lätis tuvastati haigus ka kodutute seas. http://www.delfi.ee/article.php?id=89419877

Täna käisid munitsipaalpolitseinikega koos Stroomi rannas suletud mängu- ja spordiväljakuid kontrollimas korvpalli- ja jalgpalliklubide noored sportlased. Eriolukorra tõttu tuleb väljakuid igapäevaselt kontrollida ja tuule lennutatud või inimeste ära võetud lindid taas üles seada. Aitäh vabatahtlikele korravalvuritele!

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles täna, et kui eriolukord peaks kehtima kauem kui 1. maini, pole võimalik riigieksameid korraldada. See tähendab, et sisseastumiskavad peavad üle vaatama ka ülikoolid.http://www.delfi.ee/article.php?id=89419415

Toidupank sai Rimilt hätta sattunud Eesti inimeste abistamiseks erakorralise toiduannetuse, milles on peamiselt pudruhelbed, õli, lihakonservid ning makaronid. Saadud toiduabi jagatakse esialgu Tallinna, Pärnu, Jõhvi, Kuressaare ning Tartu peredele. Kokku saab sellest tuge 1600 peret. "Praeguses eriolukorras kasvab toiduabi vajajate hulk pidevalt. Samas on oluliselt langenud kaubandusest päästetava toidu hulk," ütles Toidupanga juht. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/toidupank-sai-uhelt-jaeketilt-erakorralise-annetuse-millega-toidab-ara-1600-eesti-peret?id=89419135

Kaitseväe välihaigla jõuab homme Tartust SaaremaalePlaanide kohaselt alustab kokku ligikaudu 15 sõidukist koosnev kaitseväe kolonn kahes osas liikumist 1. aprilli varahommikul marsruudil Tartu – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare.Pärast kohale jõudmist alustatakse välihaigla püstitamist Kuressaare haigla territooriumile, et toetada koroonapatsientide ravi. Välihaigla peaks sinna jääma vähemalt aprilli lõpuni.

Lähedane on välismaal? Välisministeerium jagab reisiinfot. http://www.delfi.ee/article.php?id=89418161

Keskkonna mõistes on see pigem positiivne uudis: https://forte.delfi.ee/news/auto/eriolukord-on-vahendanud-eesti-teedel-soiduautode-liiklust-kolmandiku-vorra?id=89418043

Mitmeid mainekaid ja suurejoonelisi Eesti rahvaspordiüritusi korraldava Klubi Tartu Maratoni projektide direktor Indrek Kelk sõnab, et majanduslik seis oli neil keeruline juba enne koroonaviirusest tingitud kriisi, kuid pankrotist tänasel päeval siiski ei mõelda. https://sport.delfi.ee/news/liikumine/rahvasport/indrek-kelk-tulevastest-suururitustest-nuud-on-ikka-vaga-vaga-keeruline?id=89417899

Kas olukord on tõesti hullem, kui meile näib? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/raivo-vare-asjade-tegelik-seis-on-hullem-kui-valitsus-meile-naidata-uritab?id=89417603

Vene Delfi päringu peale lubas Maardu linnavalitsus Toidupangalt kohe nõuda eriolukorra reeglite järgimist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foto-maardu-toidupangas-jagati-endiselt-toitu-tihedasse-punti-kogunenud-inimestele?id=89417397

See on küsimus, mida võiks iga päev küsida hetkel... https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-meditsiinijuht-arkadi-popov-millal-voiks-eriolukord-eestis-loppeda-hiina-on-siin-heaks-naiteks?id=89416489

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/euroopa-noorim-koroonaviiruse-ohver-on-nuud-12-aastane-belgia-tudruk?id=89417113

"Rootsi põhjendab oma otsuseid vajadusega näha rahvatervise laiemat pilti (alkoholi liigtarbimine, perevägivald, enesetapud, liikumisvaegusest tulenevad riskid) ja mitte üksnes Covid-19 surmade arvu. Epidemioloogid on seisukohal, et uus viirus on tulnud selleks, et jääda ning inimesed peavad õppima sellega elama. Seega ei pea Rootsi terviseamet võimalikuks viiruse levikut peatada, oluline on aga tagada, et viiruse levik ei ületaks tervishoiusüsteemi võimekuse piire." https://epl.delfi.ee/arvamus/koroonakogemus-viive-naslund-praegu-viiks-katse-rootsit-lukku-panna-ministrid-kohtu-alla?id=89416951

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets selgitas, et kui juuli keskpaigaks on eksamid tehtud ja tulemused teada, läheb kõik nii nagu tavaliselt. Ja mis saab siis, kui nii ei lähe? https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-haridusministeeriumi-esindaja-riik-ulikoolidele-ettekirjutusi-teha-ei-saa-nad-ise-otsustavad-kuidas-oppureid-vastu-votavad?id=89416381

COVID-19 tõrje teadusnõukoja hinnangul on Eesti meetmed viiruse leviku tõkestamiseks olnud tõhusad ning uute juhtude arv on püsinud stabiilne sarnaselt Põhjamaadele. Uute nakatumiste hoidmine võimalikult madalal on kriitilise tähtsusega, et haiglasüsteem epideemiaga toime tuleks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irja-lutsar-avalikus-kohas-maski-kandmine-voiks-saada-sotsiaalseks-normiks?id=89416947

Selgus lisainfot seoses öise surmajuhtumga: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oosel-suri-eesti-neljas-koroonaohver-tegu-oli-alutaguse-hooldekodu-elanikuga?id=89416769

Hooldekodudes testitakse neid patsiente ja töötajaid, kel on haigusnähud, kasutatakse ka juhutestimist. Järjest rakendatakse ka meetmeid, et töötajatele pakkuda eraldatud majutust, ent on selge - käsumeetodiks seda teha ei saa. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-terviseameti-esindaja-hooldekodudes-ule-eesti-laustestimist-ei-tehta-haigussumptomite-korral-on-voimalik-testimine-tellida?id=89416309

Reeglid on järgimiseks: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/karantiinireegleid-rikkunud-ja-autosid-ramminud-inglismaa-taht-sai-klubilt-karistada?id=89416313

Päris huvitavad masinad... https://forte.delfi.ee/news/tehnika/fotod-hiina-haiglaid-puhastavad-koroonaviirusest-sellised-robotid?id=89414351

"Ta ei jaksa enam telefonitsi sõnumeid toksida ega kõnedele vastata, ta tervisenäitajad lähevad iga päevaga aina halvemaks ning täit infot selle kohta, kuidas tal näiteks täna on, meil veel ka keskpäevaks ei ole. Meil pole õrna aimugi, kuidas meie lähedasel läheb ja kas ta sellest välja tuleb ning see on šokeeriv..." https://naistekas.delfi.ee/persoon/lugejakiri/haiglas-viibiva-koroonapatsiendi-lahedane-moned-nadalad-tagasi-motlesime-et-voiks-selle-lihtsalt-labi-podeda-aga-nuud?id=89414223

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/parast-kerget-langust-pustitas-paevane-surnute-arv-hispaanias-uuesti-rekordi?id=89415747

Mis juhtub hooldekodus, kui seal leitakse koroonaviirust põdev inimene? Ekspress tutvustab terviseameti kõige uuemaid seisukohti ja nõudmisi. https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/hooldekodud-said-epideemia-peatamiseks-kriitiliselt-olulised-juhised?id=89412131

Mõistlikud soovitused: https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/ekspert-soovitab-kolm-soovitust-kriisiolukorras-pensioni-kogumiseks?id=89415801

Äkki karantiini ajal läbida mõni kursus? https://www.facebook.com/estonia.usembassy/posts/10156931980096957#w=500

Korvpalli Euroliigas palliv Milano Olimpia peatreener Ettore Messina tunnistas, et hindas esialgu koroonaviiruse mõju valesti. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/itaalia-tipptreener-vabandas-koroonaviiruse-alahindamise-eest-ma-eksisin-totaalselt?id=89415427

"Kurat, jää koju!" https://kroonika.delfi.ee/news/videod/video-mis-saab-kriisi-ajal-mait-malmsteni-aplausist-ehk-eesti-tippnaitlejate-poordumine-kurat-jaa-koju?id=89412789

See on hea uudis: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-linna-haiglad-ja-hoolekanne-saavad-300-000-kirurgilist-kaitsemaski?id=89415343

Ameerika Ühendriikide kõige rahvarohkematest linnadest on saanud inimtühjad kummituslinnad. Hetkeks tundub, et selles droonivideos on kaadrid mõnest post-apokalüptilisest ulmefilmist, aga siis tuleb meelde, et nii ongi ju päriselt... https://reisijuht.delfi.ee/news/news/ameerika-kummituslinnad-vaata-videot-tuhjaks-jaanud-metropolidest-kus-veel-uurikese-aja-eest-kihas-vilgas-elu?id=89414309

30% töötajatest on ajutiselt tegemas kaugtööd, näitavad CVKeskus.ee värske küsitluse tulemused, kuhu andis panuse üle 3000 töötaja. Pisut enam kui kümnendikul (13%) töötajatest oli kaugtöö võimalus olemas juba varem ja pea iga viies töötaja (17%) sai selle võimaluse tulenevalt ajutisest eriolukorrast. Kaugtööd on võimaldatud enim Tallinnas ja Tartus töötavatele inimestele, kus saab töökohast eemal viibides tööd teha vastavalt 32% ja 28% töötajatest. Mujal on kaugtööd võimalik teha umbes viiendikel töötajatest, sest suuresti on teistesse piirkondadesse koondunud sellised tööd, mida ei ole töötajate arvates võimalik kodust teha. Kõige vähem tehakse hetkel tööd väljaspool töökohta Viljandimaal (17%) ja Lõuna-Eestis (Võru-, Valga- ja Põlvamaal), kus kaugtööd teeb 18% töötajatest. Pea pooled vastajad tõid neis piirkondades välja, et nende töö iseloom lihtsalt ei võimalda sellist töökorraldust rakendada.„Uuringust joonistub selgelt välja, et kaugtööd on võimalik teha enamasti juhtidel, turundajatel, finantssektori- ja infotehnoloogiasektori töötajatel. Lisaks veel ka müügivaldkonna kontoritöötajatel ja assistentidel,“ kommenteerib uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

"Teatud ebakindlus ja teatud ootus, et midagi hoomamatult ebameeldivat on sündimas." Nii kirjeldas viimaste nädalate olukorda üks vastajatest hiljutises Kantar Emori eriolukorra radari uuringus. https://epl.delfi.ee/arvamus/reet-marii-rokk-riik-ja-ettevotjad-arge-unustage-vaimset-tervist-kusitlus-paljastab-pensionaride-uksindust-ja-emade-isade-stressi?id=89414427

Ida-Tallinna Keskhaigla EMK kõrval alustab tööd triaažitelkTäna paigaldas Päästeamet Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse kõrvale telgi, kus alates homsest hakatakse erakorralise meditsiini keskusesse saabujaid jaotama abivajamise kiiruse alusel vastavalt patsiendi seisundile."Oleme eriolukorras haigete aitamiseks valmis. EMK kõrvale on püsitatud spetsiaalne triaažitelk, kus toimub patsientide esmane läbivaatus. Meie ooteruumid on väikesed ja soojustatud telk annab vajalikku ruumi juurde," selgitas erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Märt Põlluveer. „Telgis toimub esmane suhtlus EMK-sse saabujatega, sealt suunatakse neid vajaduspõhiselt edasi haiglasse.“Põlluveeri sõnul eraldatakse nakkuskahtlusega patsiendid teiste tervisemuredega pöördunutest, vajadusel võetakse analüüsid, ambulatoorset ravi vajavaid patsiente nõustatakse, raskemad patsiendid saavad edasist ravi statsionaaris. Läbi on mõeldud ka kiirabiga saabuvate COVID-19 kahtlusega patsientide saabumine.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/vene-riigiduuma-lubas-hakata-karantiini-rikkujaid-kuni-7-aastaks-vangi-panema?id=89414291

Postimees Grupp, kuhu alla kuuluvad nii väljaanne Postimees, telekanal Kanal 2, raadiod MyHits ja Elmar, on teinud kõigile töötajatele ettepaneku langetada ajavahemikust 15. aprillist kuni 31. maini palku ajutiselt 30%. Sellega mahub meediaettevõte ka töötukassa toetusmeetme alla. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/postimees-grupp-karbib-tootajate-palku-pooleteist-kuuks-30?id=89414153

Autohuviliste Facebooki grupis EZ-dunõ jagati pilti häbitust Ferrari-juhist, kes ei tahtnud oma väärtuslikku autot määrida. Selleks kannab juht tänaval liigeldes siniseid kaitsesusse, aga kohe, kui ta autosse jõuab, võtab need jalast ja jätab tänavale. https://kroonika.delfi.ee/news/igav/klops-raha-eest-voib-koike-habitu-ferrari-juht-viskas-sinised-kaitsevahendid-otse-tanavale?id=89413697

Aprillikuu koolivaheaeg toimub plaanitud ajal, kuid ei tähenda, et õpilased ja õpetajad võiks minna välja teiste inimestega aega veetma. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ministeerium-kui-eriolukord-kestab-ka-maikuust-edasi-pole-eksameid-voimalik-teha?id=89413235

Pressikonverents on lõppenud, kuid jätkame sündmuste kajastamist. Jääge Delfiga!

Küsimus: Kas viimane ohver, 90-aastane mees oli hooldekodu elanik?Vastus Popovilt: Mul see info puudub, sain ööpäeva info ka alles 5 minutit enne pressikonverentsile tulekut.

Küsiti ka erihoolekande patseintide kohta, et neil on raske olukorrast ehk aru saada. Et kuidas need olukorrad lahendada?Vastus: Kõik sõltub konkreetsest hooldekodust, et millised ruumid seal on jne. Aga see nõuab kindlasti töötajatelt suuremat tähelepanu.

Küsimus: Kui palju on välihaiglas personali?Vastus: Seal töötatakse vahetustena, ühes 8-tunnises vahetuses võiks olla 3 arsti ja 8 õde ja töötatakse 3 vahetusena ööpäevas. Ehk et sisuliselt ca 9-10 erinevat arsti ja 24 õde pluss logistikud ja meedikud kaitseväest hakkavad Saaremaal välihaiglas tööle.

Küsimus: Positiivsete testide arv on stabiliseerunud. Kas võime näha positiivset trendi?Vastus: Tulevik läheb alati paremaks (naeris), aga kahjuks ka hospitaliseeritud patsientide arv ju tõuseb. Et need, kes said positiivse tulemuse, nemad võivad tulevikus haiglasse sattuda. Lisaks laiendasime testitavate arvu, näiteks lisandusid kaubandustöötajad ning osade ministeeriumide töötajad. Aga loodame, et see positiivsete testide arvu suurusjärk ei kasva enam.

Küsimus: Milline on seisukoht kiirtestide turule lubamiseks?Vastus: See on segane teema nii avalikkuses kui ka spetsialistide seas. On olemas testid, mis võimaldavad saada vastused 2 tunniga ja testid, kus saab vastuse 4 tunniga. Me kasutame peamiselt neid 4-tunnised teste. Samuti olevat ka teste, millega saab vastuse ligi tunniga. Aga neid hetkel veel Eestis ei ole. Laborid on esimesed hanked teinud juba. Aga veres antikehade määramise testide probleem on see, et antikehad tekivad verre alles siis, kui inimene on juba haigestunud. Ehk et inimene on juba siis haige ju ja nakatab teisi.

Delfi küsimus: Millal tuleb esimene lennuk isikukaitsevahenditega?Vastus: Peaks saabuma homme. Pidi saabuma algselt pühapäeval ja siis täna, aga nüüd loodame, et ikka saabub homme.

Küsimus: Kas C-vitamiini võiks kasutada Covid-19 raviks? Vastus: Olen saanud selle küsimuse ja suunasin edasi spetsialistidele. Las nad vastavad.

Küsimus: Kas hooldajaid jagub hooldekodudes? Vastus: Töötajate puudus on hoolekandes raske küsimus, siin pole head lahendust. Aga soovitame teha koostööd KOVidega, sest on teisi sektoreid, kus on tööjõudud üle jäänud. Et kui vähegi võimalik ja inimesed nõus, siis saaks sealt ressurssi juurde. Aga jah, see on natuke kriitiline, sest me ei tahaks, et seal väga suur liikuvus oleks hooldekodudes hetkel.

Küsimus: Kas Kuressaares hakatakse raskes seisus haigeid kohapeal ravima? Vastus: Meie plaan on hetkel peatada haigete arvu, kes vajavad hetkel või tulevikus rasket abi. Kõik väga raskes seisus Saaremaa patsiendid tuuakse ikkagi endiselt mandrile, PERHi hetkel ning ka Tartu on abi pakkunud.

Küsimus: Kas ka teistes Eesti kohtades kaardistatud võimalusi, et kui seal asi hulluks läheb, et on seal kuidagi võimalik uusi meetmeid kasutusele võtta? Ajutisi haiglaid jne. Vastus: Me töötame pidevalt nende andmetega ka jah, meil olemas laua peal neli plaan (a,b,c ja d), et need sõltuvad erinevatest stsenaariumitest. Hetkel oleme plaan A juures, kus voodihõive pole suur (see on kuskil 40-45 protsenti intensiivravi osakondades). Harjumaal ja Tallinnas on ressursid väga suured patsientide teenindamiseks veel hetkel. Aga me tegeleme ka teiste plaanidega igaksjuhuseks, et need oleksid asjakohased pidevalt.

Küsimuste esitamise aeg. Küsimus: Kuidas mõjutab Saaremaa välihaigla Kuressaare haigla tööd? Kes hakkab asja koordineerima seal?Popov vastab: Haiglat hakkab koordineerima Kuressaare haigla juhtkond. Kõik, kes saarele tulevad, hakkavad alluma neile ja nendega tehakse lepingud. Töökorraldus on selline, et nad peavad olema integreeritud Kuressaare haigla süsteemi ja kõik need haigusjuhud jäävad Kuressaare haigla alla. Me tagame kogu meeskonna varustuse, ka isikukaitsevahendite osas.

Terviseameti kriisistaabi hoolekande juht Triin Raak: Veidi hooldekodudest. Tuletan meelde, et endiselt on seal külastuskeeld. Sest sellest keelust hoolimata on meil neljas hooldekodus tuvastatud Covid-19 haigeid. Andsime ka eile veel hooldekodudele juhiseid, et kuidas käitumist muutma. Need on rangelt soovituslikud juhised.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets: Oleme helistanud läbi peaaegu kõik KOVid ja kooli, tahame kõik läbi helistada. Need kontaktid on andnud kinnituse, et Eesti koolid olid digitaalõppeks valmis. Hetkel tulevad õpetajad ja õpilased toime, kõige suuremad küsimused ehk lastevanematel. Aga eksamitest ja vaheaegadest rääkides, siis peame piirangutega arvestama, ehk hetkeseisuga ei saa ju ka eksamid toimuda. Hetkel me töötame teadmisega, et 1. mail on olukord läbi ja eksamid lükkuvad edasi. Aga jälgime olukorda ja mõtleme läbi erinevaid variante. Aga algsete ajagraafikute juurde me kindlasti jääda ei saa. See puudutab ka hindamist. Et hindamist kui sellist ei saa kunagi lõüpetada, kasvõi näiteks tagasiside näol. Aprilli koolivaheaeg toimub nii nagu ette nähtud. Aga see ei tähenda kindlasti, et peaks välja sotsialiseeruma minema.

Popov Saaremaale püsti pandavast välihaiglast: Me hetkel koostame meeskonda, otsime sinna vabatahtlikke appi (arste, õdesid jne). Kaitseväe haigla peaks alustama tööd neljapäeval. Täna oli meedias ka info, et justkui me keelaks ära haiglatel haiglaravil olevate patsientide arvu avalikustamise. Ma selgitan veidi nende andmete tagamaid. Covid-19 haigete arv on tundlik info hetkel ja äärmiselt emotsionaalne teema, et me soovime, et see oleks maksimaalselt täpne. Protsess käib selliselt, et me küsime andmeid tervishoiuteenuste osutajate käest igal hommikul kella 8-ks. Meie statistikud panevad need kokku ja siis saadetakse need avalikkusele kui ka tervishoiuteenuste osalejatele. Et me ei keela midagi, aga me palume, et seda tehtaks kooskõlastatult ja ühe allika kaudu.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov: Alustan kahjuks kurva uudisega, meie hulgast lahkus Covid-19 haigusega patsient. Ta oli 90-aastane. Minu kaastunne... Hetkeseisuga on meil haiglas 91 inimest, samas momendil on hea uudis, et juhitava hingamise all olevate patsientide arv ei ole tõusnud.

Pressikonverents peaks kohe-kohe algama. Plaani järgi on siis kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ning sotsiaalministeeriumi KOV teenuste ja toetuste poliitika juht ning terviseameti kriisistaabi hoolekande juht Triin Raak. Teemad on hetkeolukord ja testimine, haridussüsteemi toimimine kriisi ja eriolukorra tingumustes ning hooldekodude olukord.

Ülevaade hetkseseisust testimisega: https://forte.delfi.ee/news/varia/tabelid-millise-eesti-maakonna-rahvast-on-testitud-koige-vahem-ja-kus-on-suurim-nakatunute-osakaal?id=89413115

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-virumaal-suri-covid-19-tottu-90-aastane-mees?id=89413187

Ida-Virumaal suri Covid-19 tõttu 90-aastane meesÖöl vastu tänast suri Ida-Viru Keskhaiglas Covid-19 positiivse proovi andnud 90-aastane mees, teatas terviseamet äsja.Ajavahemikul 30.-31. märts laekus üle Eesti kokku 1149 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust, millest 3 protsenti ehk 30 analüüsi osutusid positiivseteks. Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal (10), Saaremaal (6), Ida-Virumaal (3), Pärnumaal (2), Raplamaal (2), Tartumaal (2), Võrumaal (2). Lääne-Virumaal, Hiiumaal ja Valgamaal lisandus kummaski üks juht.Kokku on Eestis tehtud 12401 testi, nendest 745 ehk 6% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 (11%). Järgnevad vanusegrupid 35-39 (10%) ja 55-59 (10%).Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 91 patsienti, 13 intensiivravil olevat inimest vajavad juhitavat hingamist. Haiglatest on välja kirjutatud 26 inimest ning surnud 4.Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad krooniliste haigustega ja vanemaealised inimesed. Riskirühmade kaitseks soovitab terviseamet:Rangelt on keelatud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata.Samuti tuleb lähinädalatel vältida hooldekodu elanike liikumist hooldekodude vahel ning hoiduda uute elanike vastu võtmisest. Hooldusvajadusega eakate puhul tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks.Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses. Juhis on saadetud kõikidele hoolekandeasutustele. Sotsiaalkindlusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumipõhiselt olukorrale reageerima.Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusamet koostöös terviseametiga aktiivselt tegelenud hooldekodude teavitamisega ja selgitamisega, et hügieeninõuete järgimine on nakatumise ennetamisel määrava tähtsusega. Iga teenuseosutaja vastutus on tagada, et kõik soovitused ja meetmed oleksid maksimaalselt rakendatud.

MEENUTUSEKS: Plaani järgi on päevasel, kell 12 algaval pressiüritusel kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ning sotsiaalministeeriumi KOV teenuste ja toetuste poliitika juht ning TA kriisistaabi hoolekande juht Triin Raak. Teemad on hetkeolukord ja testimine, haridussüsteemi toimimine kriisi ja eriolukorra tingumustes ning hooldekodude olukord.Delfi teeb sündmusest otseülekande blogis ja pildis.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eneseisolatsiooni-meetmed-kehtivad-nuud-ka-peterburis?id=89412809

Uued andmed maailmast: https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid-uldse-kokku?id=88770709

Praegusel ajal on oma äritegevus ümber mõelda hea mõte: https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/eesti-ettevotja-hakkas-tootma-3d-prinditud-kaitsemaske?id=89411905

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uute-piirangute-tottu-katkeb-laevadel-reisijatevedu-soome?id=89412563

https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/koomik-mattias-naan-ma-ei-ole-nagu-ulejaanud-idioodid?id=89411713 Naljamees Mattias Naan saab ka karantiinis olles tööd tehtud, öeldes, et tal on erinevalt teistest olemas ka plaan B.

KELL 11: Käes on teisipäev, mis tähendab, et "Mehed ei nuta" kuldne kolmik Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson on taas kell 11 otsestuudios, et arutada viimase aja põletavamatel sporditeemadel. https://sport.delfi.ee/news/melu/mehedeinuta/tana-delfi-tv-s-mehed-ei-nuta-kas-veerpalu-on-uue-dopinguasja-spordikohtusse-andnud-mis-saab-koroonast-rasitud-spordimaailmas?id=89412093

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ristluslaeva-zaandam-millel-on-koroonaviirusesse-surnud-juba-4-inimest-ei-taha-vastu-votta-ukski-sadam?id=89411873

Delfi eriolukorra erisaates vastasid Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ja Coopi e-kaubanduse juht Mait Mäesalu küsimustele, mis puudutavad nende e-poodidesse kriisiajal tekkinud hiiglaslikke järjekordi. Kas on üldse lootust, et need lähiajal lühenevad ja klientidel tekib võimalus toidupoodidest mõnepäevase broneerimisajaga kaup koju tellida? Saadet juhtis Tarmo Paju. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/erisaade-miks-hiigeljarjekorrad-e-poodides-ei-vahene-uks-kasulik-nipp-kui-tahad-loogile-paaseda?id=89411437

Põhja-Pärnumaa bussiliinidele pidid 1. aprillist jõudma uued bussid ja sealsete ühistranspordiliinide opereerimise pidi üle võtma AS Sebe. https://maaleht.delfi.ee/uudised/parnumaale-moeldud-uued-bussid-on-eriolukorra-tottu-turgis-loksus?id=89411871

AMETLIK TEADAANNE: Fenno Ugria Asutus annab teada, et seoses COVID-19 viirushaigusest tingitud eriolukorraga lükkub VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress edasi. Algselt 17. -19. juunini Tartusse kavandatud kongressi uus toimumisaeg on hetkel lahtine. Vastava otsuse teeb soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee. Kongressi toimumiskoht – Eesti Rahva Muuseum – jääb samaks. Tegemist on teatavasti muuhulgas ka üritusega, millel osalemiseks on esitatud ka kutse Venemaa president Vladimir Putinile.

Paar nädalat ainult koduseinte vahel püsida tundub karm? Loe astronautide soovitusi sotsiaalse isoleeritusega toimetulekuks, nemad on olude sunnil sarnases olukorras isegi kuni terve aasta või rohkemgi! https://forte.delfi.ee/news/varia/kuidas-koroonakarantiini-taluda-loe-mida-soovitavad-astronaudid?id=89409439

TÄNA KELL 12: Plaani järgi on päevasel pressiüritusel kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ning sotsiaalministeeriumi KOV teenuste ja toetuste poliitika juht ning TA kriisistaabi hoolekande juht Triin Raak. Teemad on hetkeolukord ja testimine, haridussüsteemi toimimine kriisi ja eriolukorra tingumustes ning hooldekodude olukord. Osalejad ja teemad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.

Mercedese vormel-1 andis oma panuse koroonaviiruse vastasesse võitlusesse, kui aitasid luua patsientide jaoks mõeldud hingamisaparaadi. Uus aparaat sai valmis kõigest nädalaga. https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/mercedese-f1-tiimi-abil-loodi-koigest-nadalaga-uus-hingamisaparaat?id=89411419

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-mind-tuleks-koroonaviirusevastaste-edusammude-eest-onnitleda-mitte-vastikuid-kusimusi-kusida?id=89411121

Karm... https://arileht.delfi.ee/news/uudised/karmid-numbrid-robotkullerite-tootja-starshipi-pohiari-kukkus-sisuliselt-kokku?id=89410949

Terviseamet ei soovita Kuressaare haiglal haiglaravil olevate koroonaviirusesse nakatunud patsientide arvu avalikustada, kinnitas Kuressaare haigla ravijuht dr Edward Laane. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-ei-soovita-kuressaare-haiglal-koroonapatsientide-arvu-avalikustada?id=89410957

ÄGE GALERII: Märtsi viimasel nädalavahetusel jäädvustas fotograaf Mihkel Leis drooni ja peegelkaameraga Tallinnas ja pealinna ümbruses kodus püsivaid inimesi. Samuti uuris ta pildistatavatelt, kuidas on karantiin nende elu mõjutanud ning kuidas inimesed oma aega veedavad. https://naistekas.delfi.ee/elu/kirevmaailm/fotod-mida-eestlased-karantiini-ajal-teevad-ponevad-jaadvustused-eesti-peredest-koroonaviiruse-ajal?id=89410947

Perearst dr Ruth Kalda ootab täna kella 11ni küsimusi uue koroonaviiruse ajal kodus püsimise ja viiruse ohtlikkust puudutavatel teemadel. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/online-intervjuu-perearst-vastab-koroonaviiruse-leviku-ajal-kodus-pusimist-ja-viiruse-ohtlikkust-puudutavatele-kusimustele?id=89410711

Läinud reedel avaldatud Kredexi erakorraliste tugimeetmete tingimused ei täida oma eesmärki, sest suur enamus väikeettevõtjad kas ei kvalifitseeru neile või tähendavad need väikeettevõtjale ületamatud kulusid ja põhjendamatuid riske, leiab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA). https://arileht.delfi.ee/news/uudised/enamiku-eesti-ettevotete-haaletoru-kredexi-erakorralised-tugimeetmed-narritavad-vaikeettevotjat?id=89410769

ERRi korrespondent Saaremaalt Margus Muld andis "Terevisioonile" saarelt ülevaate: Kuressaare kesklinnas rahvas üldse ei liigu, samas tundub, et seda liikumist on poodides jne veidi rohkem, kui seda olla võiks. Et võiks ikka järgida põhimõtet "su kodu on su kindlus".

Kas praeguses olukorras on ikka mõistlik hooldekodude tasusid tõsta? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hooldekodudes-tousevad-aprillist-teenustasud-eriolukorrale-vaatamata?id=89410677

Eestlanna "Terevisioonile" Saksamaalt: viimaste numbrite kohaselt on siin nakatunuid üle 70 000, aga surmajuhtumeid ligi 500. Et õnneks rumajuhtumeid vähe võrreldes testimisega, samas ma ei laseks ennast petta. Ilmselt läheb olukord siin hullemaks. Meil on Saksamaal õnneks intensiivravi kohti 100 000 elanikuga kohta palju rohkem, kui näiteks Itaalias (ligi 3 korda rohkem), lisaks on Saksamaa võtmas õppust Itaalia ja Hispaania kogemusest. Et see on eelis. Muret teeb ka see, et kuna statistika on justnagu hea, siis inimesed hakkavad piiranguid lõdvemalt võtma. Samas on meil palju alla 60-aastaseid nakatunuid, et see pole veel vanema elanikkonnani jõudnudki veel.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ütles "Terevisioonis", et riik on saanud ettevõtetelt palju abipakkumisi seoses eriolukorra ajal mõne teenuse pakkumisega. Pakkumisi on olnud seinast-seina, näiteks on abi pakutud inimeste majutamisel, toitu (isegi näiteks 200 singipiruka küpsetamist päevas on pakutud), transporditeenuseid jne. Kõikide nende pakkumistega tegeleb konkreetne meeskond, kes suunab need vastavalt vajadusele erinevate meeskondadeni. Kõige rohkem on ministri sõnul abi vaja aga endiselt isikukaitsevahendeid, eriti hea oleks, kui me saaks neid riigis ise rohkem toota.

Eestil on midagi, mida paljud riigid hetkel kadestavad. Eesti kaitseväel on juba viis aastat olnud mobiilne välihaigla, mida saab vajaduse korral kasutada koroonahaigete ravimiseks. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eestil-on-salarelv-mida-paljud-riigid-tekkinud-kriisi-tingimustes-tahavad?id=89400895

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalia-pikendas-liikumispiiranguid-kerget-lootust-andis-uute-nakatunute-arvu-langus?id=89410625

Internetiostudest on täna populaarseim valmistoidu tellimine kulleriga, selgub Kantar Emori eriolukorra radarist, mille käigus uuriti enam kui kahekümne kauba ja teenuse ostmist. Valmistoidule järgnevad toidukaubad ning alles seejärel tööstuskaupade internetiostud – elektroonika, rõivad ja raamatud.Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi sõnul on viimase kahe nädala jooksul tellinud valmistoitu seitse protsenti ning järgmise kahe nädala jooksul on ostu plaaninud kaheksa protsenti tarbijatest. „Teenuse kasutajate tegelik kasv võiks olla suuremgi, sest ka paljud väiksemad kohvikud ja restoranid on muutunud oludele kiiresti reageerinud ning pakuvad juba samuti kojuveo võimalust,“ kommenteeris Jõgi. Lisaks toetab sellise mugavusteenuse arengut lähiajal ka meie tarbijate rahakoti hea seis (sama uuringu andmetel 64 protsenti tarbijatest hindab oma leibkonna majanduslikku olukorda väga või pigem heaks) ning kodukontorist ja distantsõppest tingitud kodus tarbitavate toidukordade arvu kasv.

EPLi tänane juhtkiri: https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-aitab-nuud-iseotsustamisest?id=89406539

„Kui Saaremaa haigestumise määr laieneks kogu Eestile, siis selle koormusega ei suudaks meie tervishoiusüsteem rahuldavalt toime tulla,” ütleb terviseameti peadirektor Merike Jürilo. https://epl.delfi.ee/uudised/koroonakriisi-koige-mustemale-stsenaariumile-tervishoiususteem-vastu-ei-pea?id=89407295

Kiievis resideeruv eestlanna rääkis just "Terevisioonile", et ka sealkandis näikse tänavatel liikumispiirangud kehtimas. Samas on aga inimesi näha paraku koos igasugustel grillimisplatsidel ja looduses. Riigis pandi avalikud kohad kinni seal umbes 2 nädalat tagasi. Ukrainas on teadaolevalt 549 nakatunut ja 11 koroonasurma juhtumit, kuid seal polnud ka väga pikalt võimalust viiruse testimiseks ehk et ilmselt on seal nakatunuid palju-palju rohkem.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ungari-peaminister-viktor-orban-sai-parlamendilt-tahtajatud-erivolitused?id=89410351

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-kurb-rekord-eile-suri-koroonaviirusesse-ule-500-inimese?id=89410171

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/karm-reaalsus-enamik-eesti-kaugbussiliine-on-suletud-tallinna-bussijaama-valjumiste-arv-on-kuu-ajaga-kukkunud-viiekordselt?id=89404757

https://lemmikloom.delfi.ee/uudised/video-ohtlik-ari-laheb-edasi-hiina-elusloomade-turg-kaubitseb-taas-nahkhiirtega?id=89406439

https://maaleht.delfi.ee/uudised/hooldekodu-juht-terviseametil-pole-motet-saata-juhendeid-mida-pole-voimalik-taita?id=89404291

https://lood.delfi.ee/eestinaine/tervis/erisaade-kliiniline-psuhholoog-vaimse-tervise-kriis-on-alles-algusfaasis?id=89405693

https://epl.delfi.ee/arvamus/aivar-soerd-helme-helge-majandusprognoos-on-kui-muinasjutt-ta-isegi-ei-puua-peale-laenamise-midagi-paasta?id=89406223

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaitsevae-valihaigla-alustab-saaremaal-tood-neljapaeval?id=89406345

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tooandjad-saavad-saata-elutahtsate-teenuste-osutajad-koroonaproovi-andma?id=89405821

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/narva-meer-on-mures-piirilinna-elanikke-ei-testita-piisavalt?id=89406347

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riigi-vastus-saarlaste-kaibekrediidi-kusimisele-poorduge-esmalt-oma-kodupanga-poole?id=89403215

https://epl.delfi.ee/arvamus/sven-sester-miski-pole-pusivam-kui-erakorraline-ja-ajutine-kas-nii-laheb-ka-palgatoetustega?id=89403973

https://forte.delfi.ee/news/teadus/jah-valja-on-ilmunud-koroonaeitajad-mida-arvab-neist-professor-juri-allik?id=89403681

https://kroonika.delfi.ee/news/kuninglikudlood/prints-charles-on-seitse-paeva-kestnud-isolatsioonist-valjas?id=89404203

https://ekspress.delfi.ee/kuum/hans-h-luik-riigistame-osa-tallinkist-ja-muudest-firmadest-kaivitame-rail-balticu-ehituse-ehitame-mone-spordihalli-haiglaks?id=89397341

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonat-kodus-podenute-tervenemine-otsustatakse-inimese-enesetunde-mitte-testi-pohjal?id=89403699

https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/koroonaviiruse-sumptomitega-beebiloust-oma-arritavast-kogemusest-edaspidi-testime-ainult-surnuid-sest-elavaid-me-testida-ei-saa?id=89402457

Olümpia uus toimumise aeg teada: https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/selgusid-uued-tokyo-olumpiamagude-toimumise-kuupaevad?id=89403163

Terapeut Anu Liiser selgitab, kuidas lapsele rääkida, mis maailmas toimub ja soovitab lihtsaid koduseid meetodeid, mis aitavad lastel pingelises olukorras hakkama saada. https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/kui-praegused-uudised-ja-keelud-sinu-vaikest-last-hirmutavad-siis-nii-saad-talle-toeks-olla?id=89377489

Ebakindel majanduskeskkond ja aina süvenev kriis on mõjunud laastavalt ka reklaamiturule. Tallinna linnas asuvad ja tavaliselt reklaamidest täidetud välipinnad on jäänud tunduvalt tühjemaks. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/fotod-kurb-vaatepilt-tallinna-valireklaamide-pinnad-on-oige-tuhjaks-jaanud?id=89402687

Õhtul on pealinnas kuulda laevade pasunaid: https://www.facebook.com/TallinkEesti/posts/3510472872302515#w=500

„Ettevõtete käive on kukkunud pea 100% ning uut käivet ei ole. Koheselt planeeritakse koondada u 35% töötajatest. Alles jäävad töötajad viiakse paljudes ettevõtetes alates aprillist 0,5-0,6 koormusele või töötasule," kirjeldas Lugus. "Sarnast totaalset käibe kukkumist kogevad Eesti puhkuse- ja ärireisijaid teenindavad väljuval suunal tegutsevad reisibürood ja -korraldajad ning sissetuleva turismiga tegelevad ettevõtted, turismiteenuste eksportöörid." https://reisijuht.delfi.ee/news/news/eesti-turismifirmade-liit-palub-valitsuselt-uusi-abimeetmeid?id=89402667

Paljudele kaubanduskeskustes asuvatele poodidele tähendas karmistunud eriolukord kaupluste sulgemist. Keelust pääsesid need poed, kellel on otse õue eraldi sissepääs. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-eriolukorra-kaubandus-rocca-al-mare-keskuse-seina-tekitatakse-soogiakna-auku?id=89402137

Võrumaa on koroonaviirusesse haigestunute suhtarvult Saaremaa järel Eestis teisel kohal ning vahepeal läks olukord nii karmiks, et Tartu Ülikooli kliinikum nõudis täielikku karantiini. Võru linnapea Anti Kallas nii karme meetodeid hetkel ei poolda, küll, aga soovib ta Saaremaa meetmete laiendamist üle Eestis. https://forte.delfi.ee/news/varia/intervjuu-voru-linnapea-tegi-ratasele-ettepaneku-laiendada-saaremaa-erikorda-kogu-eestis?id=89402535

"Ma pean kenasti vastu. Jumal tänatud, et ma olen terve veel. Ju ma olen siis midagi õigesti teinud," sõnab Elina Born kergendatult Raadio 2 vahendusel. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/elina-born-ma-tahaks-ka-kodukontserte-anda-aga?id=89401653

Äripäev langetab töötajate palka 15% võrra ja vähendab 40 töökohta. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/aripaev-koondab-pea-40-inimest?id=89402093

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/saksamaal-esitati-parast-15-elaniku-surma-hooldekodu-vastu-kaebus-surma-pohjustamise-kohta-hoolimatusest?id=89401831

Hädaolukorraseaduse alusel antud korralduse rikkumise eest võib juriidilist isikut trahvida kuni 20 000 euroga. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/sportland-paases-uuratust-trahvist-mis-neid-rahvamasside-kogunemise-eest-ahvardas?id=89401693

Hoidke vahet! https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/maxima-kauplustes-hakkavad-tootajad-jarjekordade-pikkust-jalgima?id=89401829

Paraku on Eestis töötuse määr järjest tõusmas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/graafik-tootuks-registreerimine-hakkas-oluliselt-kasvama-kasv-on-koigis-maakondades?id=89400995

"Olukorras, kus osanike koosolekute ning aktsionäride ja mittetulundusühingute liikmete üldkoosolekute läbiviimine on praktikas võimatu, samas aga on lähenemas majandusaasta aruannete kinnitamise tähtaeg, tuleb viivitamata võimaldada osanike, aktsionäride ja liikmete koosolekute elektroonilist läbiviimist. Kuni neid võimalusi ei ole, tuleb edasi lükata 2019. aasta majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg. " Nende ettepanekutega pöördusid Riigikogu õiguskomisjoni ning justiitsministri poole Eesti Advokatuur, Eesti Kindlustusseltside Liit, Nasdaq Tallinn AS, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, MTÜ FinanceEstonia, Notarite Koda ja Tööandjate Keskliit.

Laulja Robbie Williams on täiesti kindel, et ta põdes koroonat pärast Austraalia reisi märtsi alguses. Nüüdseks on artist tervenenud ja taasühinenud oma perega, kuid kogemus oli siiski hirmutav. https://kroonika.delfi.ee/news/mitmesugust/robbie-williams-podes-koroonat-laulja-hakkas-surmava-haiguse-tottu-paanitsema?id=89400593

Seoses eriolukorrast tuleneva sõitjate vähesusega muudetakse alates 1. aprillist Tartu busside nr 1, 2 ja 4 sõiduplaane. Nende busside sõiduintervall hakkab senise 10 minuti asemel olema 20 minutit.Lisaks muudetakse 1. aprillist ka bussiliini nr 25 väljumisaegu seoses rongide väljumisaegade muutumisega.Uued liinigraafikud pannakse 31. märtsi õhtul kõigisse bussipeatustesse ning muudetud sõiduplaanidega saab tutvuda ka tartu.peatus.ee.

"Patsient saabus Lääne-Tallinna keskhaiglasse Tabasalu Pihla hooldekodust, haiglas tehti talle positiivseks osutunud Covid-19 analüüs. Hooldekodu teisi elanikke ja töötajaid on Covid-19 suhtes testitud, kõik osutusid haiguse osas negatiivseteks," ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar täna Delfile. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kolmas-ohver-kellelt-koroona-elu-noudis-oli-tabasalu-pihla-hooldekodu-elanik?id=89401031

Kuna ettevõtetelt peaksid maksud laekuma hakkama enamasti alates 10. kuupäevast, siis on tõeline šokk veel alles ees, kardab maksuameti juht. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/laid-toelised-sokid-maksulaekumiste-motte-algavad-aprillist?id=89400813

Swedbanki esindusse saab tulla ainult broneeringu alusel Alates kolmapäevast, 1. aprillist saab Swedbanki esindustesse tulla ainult broneeringu alusel. Broneerimiseks on kaks võimalust – läbi internetipanga või helistades nõustamiskeskusesse. • Nõustamiskeskusesse helistades saab selgeks, kas vajaliku toimingu saab ära teha digikanalis või nõustamisekeskuse abil. • Kui selgub, et esinduse külastus on vältimatu, broneeritakse aeg sobivasse esindusse. • Hetkel on kõik esindused avatud lühendatult.

Oluline info! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oluline-reisiinfo-sel-nadalal-on-viimased-uksikud-voimalused-eestisse-naasta?id=89400885

Kui ümbrikupalga saajad tuleksid riigilt abi küsima, sest ümbrik on tühi, siis kas neile tuleks kriisi tõttu abi anda? https://epl.delfi.ee/arvamus/paevakommentaar-vahur-koorits-maksuskeemitajate-puhastustuli-kes-teid-tana-enam-aitaks?id=89400831

Kuidas on viiruseohu ajal kaitstud sünnitusmajja saabuvad naised ja sünnitusmaja personal, kas kõikidele tehakse koroonaviiruse test? Mis saab siis, kui sünnitajal on koroonaviirus? Missuguste meetmetega praegu emade ja beebide tervist kaitstakse? Kuidas ennast nüüd rasedana arvele võtta ja missuguseid uuringuid praegu rasedatele tehakse? Selgitusi jagab Kesklinna Sünnitusmaja. https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/covid-19-koik-vastused-rasedate-ja-sunnitajate-kusimustele-seoses-koroonaviirusega?id=89399819

USA laulja ja näitleja Lady Gaga teatas liitus Elton Johni ja teiste maailmakuulsate nimedega ning üheskoos anti kontsert koroonaviiruses kannatanud inimeste toetuseks. https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/lady-gaga-elton-john-ja-teised-maailmakuulsad-nimed-tanasid-uhiskontserdiga-koroonaviiruse-vastu-voitlejaid?id=89399537

AITÄH! https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/kuressaare-ametikooli-omblusgrupp-ombles-haiglatootajatele-ule-400-maski?id=89398959

Euroopa meediaettevõtjaid ühendav organisatisoon News Media Europe (NME) saatis reedel Euroopa Komisjonile kirja ettepanekuga kehtestada ajakirjanduslikku sisu sisaldavatele toodetele koheselt nullprotsendiline käibemaksumäär. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-meediaettevotted-taotlevad-euroopa-komisjonilt-nullprotsendilist-kaibemaksumaara?id=89399849

Pressikonverents sai läbi, Delfi jätkab otseblogis sündmuste kajastamist.

Küsiti juhendi kohta arstidele tegutsemaks suure koormusega. Et kui kõiki ravida ei jõua, siis keda hakatakse esmajärjekorras ravima?Popov: Me võtame hetkel samm-sammult, et selliseid juhiseid saab alati teha, aga meie hetkeolukord pole nii hull ja meil on ressursse veel. Et sellist juhendit veel pole arstidele antud.

Küsimus tuli ka maksumoratooriumi kohta, et kas mõned ettevõtted võiksid seda saada ja kui, siis kes?Lubi vastas: Me hetkel kogume infot veel ja siis teeme vastavad ettepanekud valitsusele. Kõik on väga uus veel.

Küsimus oli Alutaguse hooldekodu kohta, seal oli koroonajuhtum. Kas tehakse hooldekodudes veelgi karmimaid meetmeid? Vastus: Vaatame neid koguaeg üle, aga üks suurem teema on hetkel personali koolitamine olukorraga tegelemiseks. Tegime ka juhise hooldekodudele, et kuidas isoleerida positiivseid patsiente ja personali.

Laid rääkis maksude laekumisest: Kuna enamus maksavad 10. kuupäeval ja käibemaksu makstakse 20. kuupäevaks, ehk siis meil veel hetkel täit pilti pole. Aga umbes 40 miljonit eurot on hetkel maksulaekumises prognoosist puudu, kuid nagu ütlesin, siis see pole praegu päris õige pilt.

Küsimus Lubile: Kas on olemas mingi konkreetse strateegia piirangute mahavõtmisel? Et millised kõige enne jne? Vastus: See tuleneb ju sellest, et mis on terviseloogika. Me lähtume terviseandmetest ja siis vaatame järjest.

Lisaküsimus: Kui ütlete, et nädala pärast on vaja lahinguks valmistuda, siis kas Saaremaa on selleks valmis? Popov: Loodame see nädal välihaigla Saaremaal püsti saada, samuti oleme mõelnud koolide jne kasutamise peale inimeste hospitaliseerimiseks. Lisaks on sinna vaja lisajõudu suunata.

Küsimus: Kas 17 uue nakatunu hulgas on ka hooldekodude inimesi?Vastus Popovilt: Paraku jah. Seal on õnneks juba varakult meetmed kasutusele võetud, kuid nakkus jõudis siiski levida töötajate ja hooldekodude klientide seas. See on paratamatu olukord seal kahjuks.

Küsimus: Kas vastab tõele, et Narvas ja Ida-Virumaal kodus testimist ei pakuta?Vastus: Pean seda täpsustama, mul see info puudub hetkel.

Popov rääkis ka hooldekodudest, neid jälgitakse väga tähelepanelikult. Seal tuleks inimesi ka rohkem koolitada näiteks kasvõi isikukaitsevahendite kasutamises.

Küsimus: Milliseid ettepanekuid tegite seoses olukorraga Saaremaal ja milline sealne olukord ja prognoos on? Popov vastab: Laupäeval oli meil suur arutelu valitsuse tasandil. Nägime ka seda, mis toimub seal tänavatel seal ja tekkis valitsuse seisukoht, et seal tuleb teatud piirangud kehtestada. Eelkõige liikumispiirangute jälgimine, nägime seal noori ikka ringi liikumas paraku. See on kahjuks ohtlik, eriti seal.

Laid: Mõelge palun rahulikult läbi oma probleemid ja tehke pilt selgemaks, et siis on kergem aidata vajadusel.

Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid: Arusaadav, et selles olukorras on rahavood peatunud või vähenenud. Meie roll on olla võimalikult paindlikud maksude suhtes. Oleme peatanud 1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni intresside võtmise maksuvõlgadelt. Samuti pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevuselt poole võrra (0,06 protsendilt 0,03-le). Samuti saame ka nullini seda viia, kui on tarvis. Esitage ka palun õigesti oma maksuinfo, siis saame teada, et mis üldse toimub majanduses.

Lubi: Me jälgime ka reaalasjas, et kuidas need meetmed rakenduvad ja kuidas mõjuvad. Samuti vaatame tervisevallas toimuvat ja teeme selle pealt ka otsuseid turuolukorra parandamiseks. Tahaks rõhutada ka kaubateede ja tarneahelate olulisust, et neid me tahame säilitada kindlasti.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi: Me suhtleme pidevalt ettevõtetega, et kriisi leevendada. Soovime ka, et töötajate side tööandjatega säiliks. Lähipäevadel avaneb siin veel osa meetmeid, näiteks Kredexi käendus.

Popov: Käisime nädalavahetusel haiglates, avastasime mõnes nõrki kohti ja tegeleme nende kohtadega. Näiteks Kuressaare haiglas on vaja rohkem hapnikumaske. Teeme kaitsväega koostööd ja tõstame seda võimekust Saaremaal. Rakvere haiglas on näiteks hästi kõik hetkel.

Popov: Samuti on tõusvas järjekorras paraku hospitaliseeritute arv. Samuti on mõned patsiendid raskes seisus, meie meditsiin valmistub lahinguks sisuliselt. See aeg võib tekkida juba nädala või pooleteise pärast.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov: Kui vaadata kokku testide tegemise arvu (üle 11 000) ja positiivsete tulemuste osakaalu, siis see on vaid kuus protsenti hetkel. Saaremaalt tuli kõige rohkem patsiente, sest seal tehti hooldekodudes laustestimist. Hooldekodud on meie jaoks prioriteet nr. 1 hetkel, sest seal on riskigrupp.

Pressikonverents peaks kohe-kohe hakkama.

Plaani järgi on kell 12 kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid. Teemad on hetkeolukord ja testimine ning ettevõtete riigipoolsed toetusmeetmed. Osalejad ja teemad võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.

Kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentside ruumis igapäevane asutusteülene briifing ehk saame ülevaate hetkeolukorrast. Delfi teeb sündmusest otseülekande. Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid. Teemad on hetkeolukord ja testimine ning ettevõtete riigipoolsed toetusmeetmed.

TERVISEAMET: Ööpäevaga tehti 856 koroonatesti, lisandus 36 positiivset juhtuAjavahemikul 29.-30. märts laekus üle Eesti kokku 856 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust, millest 4 protsenti ehk 36 analüüsi osutusid positiivseteks.Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (17), Harjumaal (8), Ida-Virumaal (5), Järvamaal (2) ja Raplamaal (3). Tartumaal ja Valgamaal lisandus kummaski üks juht.Kokku on Eestis tehtud enam 11252 testi, nendest 715 ehk 6% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (23%) ning vanusegruppides 40-49 eluaastat (10,5%) ja 50-59 eluaastat (10,5%).Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 56 patsienti, 10 intensiivravil olevat inimest on kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 20 inimest ning surnud 3.

Põhja-Eesti regionaalhaigla arst Mait Altmets ütles "Terevisioonis", et nende haiglas on hetkel ravil ca 10 koroonahaiget. Ta tõi välja, et noorte inimeste puhul on haigestumisel märgata olnud haiguslikku kehakaalu tõusu.

Mehhikos Acapulcos viidi koroonaviirusega seotud tüsistustega haiglasse Hispaania ooperilegend Plácido Domingo, teatas tema pressiesindaja. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/mehhikos-sattus-koroonatusistustega-haiglasse-hispaania-ooperitaht-placido-domingo?id=89397061

Kuigi "Ringvaade" on veel igal argiõhtul eetris, siis peab saatejuht Marko Reikop tunnistama, et nii on väga raske televisiooni teha. https://kroonika.delfi.ee/news/kino/marko-reikop-televisiooni-tegemisest-kriisi-ajal-ega-me-teagi-mis-meist-uldse-saab?id=89397051

NUKU teatri raamaturiiul loebIgal argipäeval kell 20.00 esitavad NUKU teatri näitlejad teatri Facebooki-lehel otseülekandena väärt lastekirjandust.

New Yorgis resideeruv eestlanna rääkis "Terevisioonis" äsja, et olukord sealmaal on samuti äärmiselt ärev. Poes lubatakse käia, aga inimestest tuleb avalikes kohtades eemale hoida. Samas on metroo seal endiselt avatud ning seda kasutab endiselt päris oluline hulk inimesi. Koolid pandi kaks nädalat tagasi seal kinni ja õpetajad pidid nädala ajaga ennast täiesti ümber organiseerima. Sealmaal arvatakse ka, et kahe nädala pärast tuleb haigusepuhangu tipp.

Eesti puidu- ja mööblitöösturid soovivad kolme ettepanekut sisaldavas abipalves valitsuselt luba saata töötajaid eriolukorra ajal ühepäevase etteteatamisega korralisele puhkusele. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/puidutoosturid-tootajaid-voiks-saata-uhepaevase-etteteatamisega-puhkusele?id=89396783

Politsei asus inimesi trahvima: https://www.facebook.com/lounaprefektuur/posts/2051510711661467#w=500

Michael Roseni raamatule viitav üleskutse on praegu levinud eelkõige mujal maailmas. Inimesed panevad oma akendele kaisukarusid, et lastel, kes vanematega jalutamas käivad, oleks huvitav akendelt karusid otsida.

Läti tõi Hiinast peaaegu miljon kaitsemaskiLäti lennufirma Air Baltic pressiesindaja teatas täna hommikul, et nende lennuk saabus ööl vastu tänast Riia lennuväljale, tuues Hiinast kohale 900 000 maski ja 80 000 respiraatorit."Oleme rõõmsad võimaluse üle toimetada Lätti oma meditsiinitöötajatele ligi miljon näomaski ja respiraatorit. Tegime Hiinast Ürümqi Diwopu rahvusvahelisest lennujaamast 4815 kilomeetri pikkuse lennu 6 tunni ja 35 minutiga, kasutades oma lennukit Airbus A220-300," säutsus Air Baltic oma Twitteri kontol.Juba lähinädalatel on oodata veel seesuguseid lende.https://twitter.com/airBaltic/status/1244173721369284608

Gröönimaa pealinnas keelati alkoholi müükGröönimaa pealinnas Nuukis keelati alkohoolsete jookide müük kuni 15. aprillini.Keelu ajendiks on hirm ennekõike lastevastase vägivalla ees, märgib Soome meedia. Viimase seisuga on Gröönimaal tuvastatud 10 koroonaviiruse juhtumit. Koolid on suletud ja tehakse jõupingutusi inimeste sotsiaalse läbikäimise piiramiseks.Ametivõimud kardavad, et lapsi võidakse kuritarvitada, kui nende vanemad hakkavad kodus alkoholi tarbima. Uuringute kohaselt on Gröönimaal iga kolmandat last seksuaalselt kuritarvitatud. Arvatakse, et selle põhjuseks on laialt levinud alkoholism, narkootikumid ja laste õiguste eiramine.

Arstid püüavad Brüsseli haiglas hoolimata raskustest oma tuju üleval hoida. https://twitter.com/JsSepulchre/status/1244032471156523008

Taanis on surnud 72 inimestTaanis nõudis koroonaviiruse haigus Covid-19 viimase ööpäeva jooksul veel seitsme inimese elu, kasvatades surmajuhtumite koguarvu riigis 72-ni, teatas sealne ringhäälingukanal DR.Tuvastatud nakatunute arv kasvas viimase ööpäevaga 194 võrra 2395-ni. Haiglaravil on tänase seisuga 499 inimest, kellest 131 vajavad intensiivravi ja 113 hingamisaparaadi abi.

https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/718403938696508#w=500

Suurbritannias lisandus 200 ohvritSuurbritannia Tervishoiuteenistus (NHS) teatas, et viimase ööpäeva jooksul suri koroonaviiruse tõttu riigis 209 inimest, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 1228-ni.Ohvrite arvu kasv oli väiksem kui päev varem, mil suri 260 inimest, mis annab tervishoiuekspertidele lootust, et surmajuhtumite arv võib hakata stabiliseeruma, märgib The Guardian.Tuvastatud juhtumite arv kasvas Suurbritannias ööpäevaga 17 089-lt 19 522-ni.

"Arvestades COVID-19 globaalse levikuga kaasnevaid ravimite tarneprobleeme, mille tõttu ei ole kindlustatud kõigi Eesti patsientide ravivajaduse katmine, on põhjendatud paratsetamooli väljaveo piiramine," otsustas ravimiamet. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonapalaviku-esmaravimi-valjavedu-keelati-vastasel-juhul-jaaks-ravivajadus-katmata?id=89392927

„Tavaliselt tekib negatiivne pööre haiguse kulus umbes 7-8. haiguspäeval. Kaebusteks on palavik, õhupuudus, hingamisraskus, hingeldus, köha, südamekloppimine. Sellisel juhul tuleb kutsuda kiirabi või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla sisehaiguste keskuse juhataja doktor Alice Lill.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arst-poore-halvemuse-poole-tekib-umbes-seitsmendal-kaheksandal-koroonaviiruse-podemise-paeval?id=89392971

Valitsusele koroonaviiruse pandeemia kohta raporti koostanud teadusnõukogu liige Irja Lutsar tõdes, et koroonaviiruse pandeemia vaibumise märke väljaspool Aasiat veel ei näita. "Edukaks on osutunud riigid, mis on suutnud haigestumise vanemaealiste hulgas võimalikult madalamana hoida," leidis ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irja-lutsar-koroonaviiruse-pandeemia-euroopas-veel-vaibumise-marke-ei-naita?id=89392933

„Eelmine nädal on märgiline, sest siis hakkas riigis kehtima rangem liikumispiirang. Selle mõju kandus koheselt ka liiklusesse – mõningatel andmetel langes liiklemine Tallinna teedel nädalaga kolmandiku võrra ja seda näeme ka oma kahjukäsitluse statistikast. Taoline olukord on siinmail kindlasti erakordne,“ ütles ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/eriolukord-vahendas-vorreldes-eelmise-aastaga-plekimolkimiste-arvu-kolmandiku-vorra?id=89392823

Õiguskantsler Ülle Madise selgitab, et vaatamata Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklitest taganemisele, ei muutu praktikas miski, sest jätkuvalt tuleb lähtuda Eesti Vabariigi põhiseadusest, mis pakub laiematki kaitset kui konventsioon. “Põhiseaduse täitmine ei peatu üheski punktis ega ühelgi moel,” kinnitas Madise. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ulle-madise-selgitab-pohiseadus-kaitseb-laiemalt-kui-konventsioon?id=89392847

Kõik Saaremaa hooldekodude nakatunud majutatakse ühte kriisikojuSaaremaa kriisikomisjon nõustus täna, 29. märtsil Südamekodu ettepanekuga kasutada nende Upal asuvat maja kõigi hooldekodude klientide majutamiseks, kes on koroonaviirusega nakatunud ja ei vaja haiglaravi.Samuti võttis kriisikomisjon üle Südamekodu majja rajatava Saaremaa kriisikodu juhtimise eriolukorra ajaks. Komisjoni ülesandel tegeleb nüüd kõigi Saaremaa vallas asuvate hooldekodude tegevuse korraldamisega vallavalitsus. See võimaldab eriolukorras eakate eest hoolitsemisel tervikuna parimaid lahendusi. Täna sõlmisid Saaremaa Vallavalitsus ja Saaremaa Südamekodu OÜ ka kirjaliku kokkuleppe. Saaremaa kriisikomisjoni esimehe Madis Kallase sõnul on praeguses olukorras väga tähtis kiire otsustamine ja tegutsemine. „Oleme väga tänulikud Südamekodule koostöö eest, mis aitab eakate saarlaste eest kriisiolukorras võimalikult hästi hoolt kanda," ütles Kallas. Madis Kallas lisas, et see on suurepärane näide kogukondlikust lähenemisest, mille puhul on esmatähtsad meie inimesed, mitte hooldekodu omandivorm. Südamekodu juhatuse liige Martin Kukk kinnitas, et hooldekodu annab kõik oma praegused ressursid kriisi ületamiseks valla kriisikomisjoni käsutusse. „Täiendav abi nii Saaremaa Südamekodus kui ka teistes hooldekodudes elavate inimeste elu ja tervise kaitseks, eriti meditsiinipersonali osas, on hädavajalik," lisas Kukk. Madis Kallas ja Martin Kukk kinnitasid, et nakkuse edasise leviku takistamiseks peetakse Saaremaa Südamekodusse uute inimeste viimisel ülirangelt kinni reeglist, et koroonaviiruse kandjad ja nakatumata inimesed ei tohi omavahel kokku puutuda.

Illinoisi kuberner Pritzker tunnistas, et kõigil elanikel on põhjust sel nädalavahetusel kurvastada. „Ma tean, kui keeruline see uudis võib olla, eriti selle väga väikese lapse kohta. Seda kuuldes tunnistan, et see raputas mind, ja on täiesti arusaadav, et igaüks meist võib täna kurbust tunda,” ütles ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-leinab-koroonaviiruse-esimest-imikust-ohvrit?id=89392215

"Inimeste asemel liiguvad täna pakid ja huvi kauba vedamise vastu üha kasvab. Kuigi taksofirmad on loodud eelkõige inimeste sõidutamiseks ja ettevõtted on teinud kõik endast sõltuva turvalise ja kontaktivaba teenuse pakkumiseks, võib pakivedu meie jaoks muutuda vähemalt järgneva kuu jooksul peamiseks tegevuseks," märkis Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/esimene-traditsiooniline-taksofirma-hakkas-kullerteenust-pakkuma-saame-ka-isoleeritud-saaremaale-pakke-toimetada?id=89392429

Lätis tuvastati ööpäevaga 42 nakatunutLätis diagnoositi viimase ööpäeva jooksul koroonaviirus 42 inimesel, millega nakatunute koguarv kasvas 347-ni, teatas sealne haiguste ennetuse ja kontrolli keskus pühapäeval.Haiglaravil on 21 inimest, kellest kolme seisund on raske.Haigestunute seas on ka Riia Stradiņši ülikooli kliiniku onkoloog, ent haigla kinnitusel on arsti seisund hea ja ta on koduses karantiinis ega vaja hospitaliseerimist. Arstiga kokku puutunud kolleegid ja patsiendid suunatakse isolatsiooni.Lätis on tänaseks haigus tuvastatud seitsmel meditsiinitöötajal, sh kolmel hambaarstil.

Mehhikos palutakse kõigil kodus püsidaMehhiko võimud paluvad oma 130 miljonil elanikul jääda vähemalt kuuks ajaks koju, väites, et see on ainus viis tõkestada koroonaviiruse levikut ja selle mõju Ladina-Ameerika suuruselt teisele majandusele.Mehhiko tippspetsialistid edastasid laupäeval Mehhiko kodanikele otsese palve mitte välja minna. „Meil tuleb leviku ulatust kiiresti piirata. Väga kiiresti. See on meie viimane võimalus seda teha ja seda tuleb teha kohe,“ ütles asetervishoiuminister Hugo López-Gatell. "Ja see tähendab, et peame suurtes numbrites püsima kodus."Mehhiko vasakpopulistist president Andrés Manuel López Obrador on aga saanud hukkamõistu osaliseks seoses leebe reageerimisega viiruse levikule. Ta on nakatunute arvu kasvust hoolimata jätkanud osalemist avalikel üritustel, kus ta on oma fänne kallistanud ja suudelnud.

Välihaiglad Prantsuse reisirongidesPrantsusmaa võimude teatel on hakatud kasutama kiirreisironge, et vabastada haiglate intensiivravikohti mõnedes riigi enim kannatada saanud piirkondades, vahendab sealne uudisteagentuur AFP.Rongid on kohandatud haiglateks kriitiliste patsientide veoks üle kogu riigi."Meil on rongides märkimisväärselt rohkem ruumi kui kiirabiautos või helikopteris," ütles hädaabiteenistuse (Service d'Aide Médicale Urgente) juht François Braun.

Saaremaal on koroonaviirusega toimunud põhimõtteline muutus: kõik, mis ei ole lubatud, on keelatud. "Valitsus soovib, et kõik, mis ei ole eluks vajalik, mis on välditav, jääks ära," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaa-lisapiirangud-koik-mis-ei-ole-lubatud-on-keelatud?id=89389675

Tokyos nakatunute arvu rekordkasvTokyos tuvastati ööpäevaga 68 uut koroonaviiruse juhtumit, mis on seni suurim ühepäevane kasv Jaapani pealinnas, teatas avalik-õiguslik ringhääling NHK pühapäeval.Jaapani ametivõimud kardavad juhtumite arvu suurenemist pärast seda, kui riik on seni suutnud hoida nakkuse leviku madalal muidu probleemsetes piirkondades, nagu seda on 10 miljoni elanikuga Tokyo.Jaapanis on tänaseks tuvastatud 1800 nakatunut, kellest 55 on jätnud oma elu.

Sotsiaalminister Tanel Kiik teatas Delfile, et on pöördunud juba ka kaitseväe poole, et seal pandaks end Saaremaa võimalikuks abistamiseks valmis. „Meil on riigis hetkesisuga ka kaitseväel olemas teatud võimekus välihaigla näol. Andsin eile kaitseministrile palve teha esmane ettevalmistus,“ ütles Kiik. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-tanel-kiik-palusin-eile-juri-luigel-kaitsevae-valihaigla-saaremaale-viimiseks-valmis-panna?id=89391559

Uusimaa piirkonnas ja pealinnas Helsingis, mis lõigati Soome valitsuse otsusega reede öösel ülejäänud riigist ära, oli laupäeval hoolimata ilusast kevadilmast näha tänavatel liikumas vaid üksikuid inimesi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/fotod-helsingist-ara-loigatud-soome-pealinna-tanavatel-valitseb-vaikus-viirus-on-joudnud-igasse-soome-nurka?id=89391701

Mida vähem on nakatanuid ja mida vähem on neid inimesi, kes koroonaviiruse tõttu haigla- ja intensiivravi vajavad, seda suurem lootus on arstile pääseda teistel, muudel põhjustel abi vajavatel inimestel. https://epl.delfi.ee/uudised/ajakriitilist-aju-uuringut-vajava-pispoisi-ema-palun-pusige-kodus?id=89390219

Hispaanias, Itaalias ja lõuna-Prantsusmaal on juba jäetud maasikaid ja sparglit põllule mädanema ning ka põhja pool muretsevad toidutootjad, kes kasvatavad rohelist salatit, tomatit, sibulaid ja ube, kuidas tänavusel hooajal hakkama saada. https://maaleht.delfi.ee/uudised/euroopat-ahvardab-varske-toidu-puudus?id=89389479

Täiesti uueks nähtuseks on politsei- ja piirivalveameti jaoks saarte eraldamine ja nö sisepiiri kehtestamine. Vaher räägib, et üldiselt saadakse sellest režiimist kenasti aru. Aga peale eilseid peaminister Jüri Ratse kehtestatud uusi piiranguid Saaremaal, on politsei seal käivitamas erioperatsiooni. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-elmar-vaher-saaremaal-algab-politsei-erioperatsioon-meil-jagub-maske-vaid-kaheks-kolmeks-paevaks?id=89389759

Maapoodidele peaks see olema hea – käivet on, tulu ka. Ent kõik suvekodudesse sõitnud inimesed ei püsi seal mitu nädalat või kuud. Käiakse ka linnas asju ajamas või tööl. Toidukaup tuuakse tihtipeale linnast suures koguses kaasa. https://maaleht.delfi.ee/uudised/eriolukord-maa-ja-linnapoodide-ostude-arv-on-vahenenud-erinevalt-saaremaal-on-kukkumine-rank?id=89386663

Hispaanias rekordarv lahkunuidHispaanias suri viimase 24 tunni jooksul veel 838 inimest, teatas sealne tervishoiuministeerium - see on seni suurim surmajuhtumite arvu kasv ühe ööpäeva jooksul. Viiruse tagajärjel on tänaseks Hispaanias elu jätnud kokku 6528 inimest.Ühtlasi kasvas jõudsalt ka nakatunute koguarv, seda 72 248-lt 78 797-ni.

Koroonaviirusest põhjustatud kriisist tingituna on Eesti Energia saatnud koju töötama kõik need inimesed, kelle töö ei nõua füüsiliselt kohapeal viibimist. Kui kokku on Eesti Energial pisut vähem kui 5000 töötajat, siis reede hommiku seisuga olid kodukontoris 1552 inimest. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-energia-tootajatest-kolmandik-on-kodukontoris-mida-teeb-aga-energiafirma-et-hoida-ulejaanud-inimesed-viirusevabad?id=89390143

Alutaguse abivallavanem Kairi Soomer ütleb, et said täna hommikul teada, et Alutaguse hoolekeskuse 89-aastasel elanikul diagnoositi koroona. Hoolealune viibib praegu Ida-Viru keskhaiglas, kus mehel ka viirus tuvastati. Kaks koroonakahtlusega hoolealust on viidud samuti testimisele ning alustatud on laustestimist kogu hoolekeskuses. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-viru-keskhaiglas-viibival-alutaguse-hoolekodu-elanikul-avastati-koroona?id=89391477

Edward Laane võtab tänast uudis koroonapuhangust Saaremaa hooldekodudes külma närviga. "Koroona on niivõrd nakkav. Arvestades nädalavahetuse kokkupuudet, siis pole midagi üllatavat," tõdes ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuressaare-haigla-ravijuht-toenaoliselt-avame-homme-kolmanda-koroonaosakonna?id=89390675

Pressikonverents on sellega läbi. Jätkame jooksva info kajastamisega.

Küsimus: milline on seis hingamisaparaatide osas Eestis? Sotsiaalminister Tanel Kiik: Eesti haiglates on suurusjärgus 290 hingamisaparaati, täiendavalt on meil neid kaitseressursside ametil. Oleme kaardistanud kohapealse ressursi ja viimastel andmetel on see number 333 - kõik on kasutatavad koroonadiagnoosi saanud haigete raviks. Täiendavalt oleme juurde tellinud 75 Euroopa Liidu ühishankes ja lisaks sellele veel 150 aparaati valitsuse rahaeraldisega, millega tegeleb Põhja-Eesti Regionaalhaigla, kes aitab neid oma koostööpartneritelt juurde tellida. Meie piir on hetkel väga kaugel, aga me peame olema valmis mustaks stsenaariumiks. Ma ise olen öelnud, et kui me suudame ära hoida korraga enam kui saja intensiivravi vajava patsiendi arvu, siis sellisel juhul oleme me selle olukorraga päris hästi toime tulnud. Kui see intensiivravi üheaegselt vajavate Covid-19 patsientide arv hakkab ulatuma sadadesse, ületades sellist kriitilist piiri, siis loomulikult on ka tervishoiuressurss ülisuure koormuse all, mis tähendab ka seda, et võib tekkida olukord, kus ei suudeta enam vastavalt kõrgele tasemele ja kvaliteedi vajadusele kõiki patsiente teenindada, Me oleme sellest piirist kaugel.

Küsimus: arvestades laustestimist hooldekodudes, milline on Eestis testimise võimekus? Sotsiaalminister Tanel Kiik: laustestimine tähendab, et need 1000 testi ei jaotu ringi hooldekodude elanike vahel, vaid et see kasvab lähipäevadel kindlasti üle 1000 päevas - elanike testimise võimalus sellest ei lange, vaid me suurendame kogu testimise mahtu.

Küsimus: mis nüüd muutub Saaremaa inimeste jaoks seoses liikumisega? Sotsiaalminister Tanel Kiik: Saaremaal eeskätt muutub tõesti see, et lähevad kinni mitte eluks vajalikud teenused, sh ilu- ja juuksuriteenused, toitlustusasutused, va kojuveoks. Apteegid, toidupoed, pangakontorid ja muud hädavajalikud asutused jäävad avatuks. Samuti on edaspidi kohustuslik jälgida mitte 2+2 põhimõtet, vaid tuleb järgida ka reeglit, et kodust lahkumiseks peab olema väga selge ja vajalik eesmärk: võib käia toidupoes, apteegis, arsti juures, lapsi lasteaeda viimas, eakate eest hoolitsemas ja maksimaalselt kahekesi, perega sportimas. Aga ei ole lubatud Saaremaal ja Muhu saarel käia niisama tänaval sõpradega kohtumas, ilma eesmärgita minna vastastikku külas, minna pidudele, üritustele. Vähemalt kaks nädalat tuleb neid reegleid jälgida ja anda endast parim, et kohapeal maksimaalselt selle viiruse edasist levikut tõkestada. Valitsus hindab nende meetmete pikenduse vajadust pärast kahenädalase perioodi möödumist. Täitmist kohapeal hakkab kontrollima PPA koos teiste riigiasutustega.

Küsimus: millistel tingimustel võiks tulla Tallinna lukkupanek? Sotsiaalminister Tanel Kiik: Tallina lukkupanemine on kindlasti miski, mida me soovime vältida. Nagu ma eelnevalt mainisin, siis siin sõltub kõik sellest, kuidas haigus edasi levib ehk me teame, et Tallinnas käiakse väga palju tööl ja ka Tallinna inimesed sõidavad väga palju erinevatesse maakondadesse. Meie peamine siht ja eesmärk on, et kui järgitakse seda 2+2 reeglit ehk ei liiguta hulgi kaupa, va perekonnad, ei minda üksteisele liiga lähedale, ei korraldata üleliigseid üritusi, ei peeta sünnipäevi, pidusid, istumisi. Hetkel on aeg, kus igaüks peaks keskenduma enda, lähedaste ja laiemalt elanike tervisekaitsele, tegema täpselt nii palju toimetamisi väljaspool kodu kui on hädavajalik. Minu soovitus on kõigile, kellel on võimalik, ka toit koju tellida, kellele seda ei ole, siis teha neid sisseoste võimalikult harva ja mitte sellistel aegadel ja kohtades, kus on näha rohkem rahvast. Juhul, kui me suudame neid reegleid järgida, siis ei pruugi tekkida vajadust võtta tarvitusele veel mingeid lisameetmeid, kui seda vajadust näitab ainult aeg.

Küsimus: kas haigusjuhte on avastatud ka muudes hooldekodudes peale Saaremaa?Sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag: meile teadaolevalt hetkel mitte. On olnud selliseid eelhoiatusi ja on olnud neid juhtumeid, kus töötaja on tulnud reisilt, kuid ei olnud karantiinis ega haigestunud, aga ei ole vahepeal üldse tööle tulnud. Rohkem positiivseid juhtumeid aga laias plaanis hooldekodudes ei ole olnud.

Miks on aianduspoed endiselt avatud?Sotsiaalminister Tanel Kiik: siin on küsimus selles, et me loomulikult eeldame inimestelt ja poemüüjatelt seatud juhiste jälgimist. Me ütleme, et poed, kes on lahti, peavad järgima 2+2 reeglit, seal ei tohi liikuda korraga, hulgi kaupa. Seal ei tohi olla inimeste vahel vähem kui kaks meetrit ja seda me ootame nii inimestelt kui kaupmeestelt. Ma soovitan võtta neid reegleid väga tõsiselt, sest juhul kui me näeme, et juhiste täitmine osutub mitterahuldavaks, siis ei jää valitsusel muud üle kui minna karmimate meetmete juurde.

Küsimus: kuivõrd me saame täielikku karantiini kehtestada hooldekodudes?Sotsiaalminister Tanel Kiik: hooldekodudele kehtib lauskarantiin. Töötajaskonna puhul me peame arvestama, et inimestel on pered, lapsed, lähedased ja võibolla ka teised kohustused ehk töötajate lauskarantiini panemine koos hooleasutustega ei lähe kokku inimõiguste põhimõtetega. Me oleme arutanud valitusega, et võib-olla pakkuda hooldekodude töötajatele majutusvõimalusi ja selle mudeli me neile ka välja pakume. Ma arvan, et lauskeeldudega töötajatele, kes teevad väga rasked tööd ja väga vähese palga eest Eestis, ei oleks õige, sest me teame, et see on valdkond ja sektor, kus on tööjõupuudus.

Miks me juba varem ei kehtestanud Saaremaale karme reegleid ja piiranguid?Sotsiaalminister Tanel Kiik: teatavasti on juba Eesti saared mõnda aega karantiinis ehk on juba kehtestatud täiendavad liikumispiirangud mandri ja saarte vahel. Samuti on Eestis tervikuna kehtestatud erinevad kogunemiste ja muude ürituste keelud, samamoodi oleme saatnud neid juhiseid alates veebruari kuust omavalitustele ja allasutustele. Järk-järgult on neid meetmeid tõepoolest juurde rakendatud. Saaremaa puhul on ka vald ise mitmeid samme astunud nii kontaktide vähendamiseks kui leviku piiramiseks. On teada, et need meetmed on mõju avaldanud, mistõttu ei ole esinenud plahvatuslikku tõusu, aga on näha, et see haigus on Saaremaa puhul jõudnud sadade teadaolevate, aga arvatavasti oluliselt rohkemate inimesteni.

https://www.facebook.com/ratasjuri/posts/1598296226974997&width=500

Sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag: lisaks sellele on nädal tagasi hooldekodudele avatud hingehoiutelefon, mis on nii raviasutustele kui hooldekodudele, kus on nii klientidel, nende lähedastel kui töötajatel helistada ja saada vahetut abi ja tuge, kui keegi on haigestunud või on hirmud praegu leviva haigusega.

Sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag: me oleme viimase kuu aja jooksul olnud hooldekodudega väga tihedas kontaktis, andnud neile juhiseid selle osas, kuidas seal isolatsiooni teostada, kuidas töötajaid ja kliente kaitsta, milliseid isikukaitsevahendeid kasutada, kuidas ruume ja pindu puhastada. Juhised on läinud ajas detailsemaks ja põhjalikumaks ja ilmselt ka mõnevõrra karmimaks, kui me kuu aega tagasi oleksime eeldanud.

Sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag: testimisega hooldekodudes on alustatud, olgu need siis juhuvalimi põhised testimised või siis juba pikemat aega on hooldekodudes olnud võimalik oma nakkusnähtudega kliente ja töötajaid suunata otse testimisse ilma perearsti suunamiseta. Seda võimalust on hooldekodud kasutanud ja heameel on tõdeda, et vähemalt hetkel ei ole enamikest hooldekodudest tulnud postiivseid vastuseid selliste testimiste peale.

Sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag: me kõik teame ja sellest on korduvalt räägitud, et alates 13. märtsist on kehtestatud hooldekodude külastamise keeld. Mu väga tungiv palve on, et kõik sellest tõesti kinni peaksid ja saaksid aru, et see keeld ei ole kehtestatud ilma asjata, vaid et see on kehtestatud selleks, et inimeste, kes hooldekodus on - kliendid, kelle on mitmeid kaasnevaid haigusi -, et nende elu ja tervis oleks kaitstud. Siin ei saa õigustuseks olla see, et ma olen alati käinud seal hooldekodus, ma elan seal kõrval, siis praegu on selle hooldekodu uksed suletud ja oma lähedasi külastada ei saa. Tuleb kasutada muid võimalusi oma lähedastega suhtlemiseks: olgu selles siis telefon või kui hooldekodul võimekus on, siis Skype vms, et ei korduks need juhtumid, mis juba praegu on hooldekodus olnud.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: oleme kehtestanud täiendavad meetmed piirkonnas, et vältida selle haiguse levikut kaugemale, kui see on täna levinud.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: jätkuvalt kõik intensiivravi vajavad patsiendid hospitaliseeritakse mandrile ehk me ei jäta Kuressaare Haiglat oma patsientide ja murega üksi. Vajadusel mandri haiglad võtavad vastu kõrgema ravivajadusega patsiente.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: Saaremaa olukord on teada - üle Eesti on see kõige suurema nakatunute arvuga maakond, ka üldarvudes on ta Harjumaaga sisuliselt samal pulgal olukorras, kus kahe maakonna elanike arv erineb üle 15 korra. See tähendab seda, et nii Kuressaare Haiglal ja Saaremaa kriisikomisjonil on teistest selgelt suurem töökoormus ja väljakutse. Ma tahan väga tänada ja tunnustada Kuressaare Haigla tööd, Saaremaa kriisimeeskonda, politseid, kiirabi, vallavalitsust, päästeametit, sotsiaaltöötajaid. Kohapealne tööõhkond on väga professionaalne.

Südamekodud juht Martin Kukk saatis meediale omapoolse kommentaari: "Olukorras, kus Covid-19 viirus on tuvastatud praeguseks ka Kuressaare haigla ja Saaremaa Valsi hooldekodudes ja testide tulemused teistest veel laekuvad, teeb Saaremaa Südamekodu ettepaneku koondada kõik hospitaliseerimist mittevajavad nakatunud kliendid Saaremaa Südamekodusse. Saaremaa Südamekodu annab kõik oma praegused ressursid kriisi ületamiseks valla kriisikomisjoni käsutusse, igasugune täiendav abi, tagamaks nii Saaremaa Südamekodu kui ka teiste hooldekodude nakatunute elanike parim elu ja tervise kaitse, eriti meditsiinipersonali osas, on hädavajalik. Saame kriisi ületada üksnes koos. Oleme teemat arutanud ja ma saan aru, et Saaremaa kriisikomisjon suhtub sellesse plaani positiivselt. Ülioluline on tagada ka nakatumata Saaremaa Südamekodude elanike hoidmine turvalises isolatsioonis."

Sotsiaalminister Tanel Kiik: kahjuks me teame ja näeme, et see viirus on juba jõudnud hooldekodudesse, mistõttu me oleme laiendanud veelgi hooldekodude erimeetmeid. Külastuskeeld kestab juba pikalt. Täiendavalt sellele oleme alustanud kõigi Eesti hooldekodude laustestimist koroonaviiruse suhtes. Alustame loomulikult Saaremaal, kus testi tulemused pooltes hooldekodudes on juba teada, ülejäänud tulevad täna.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: nakatunute arv on olnud suhteliselt stabiilne, kuid me peame arvestama sellega, et nakatunute arv ühiskonnas on kindlasti suurem kui tuvastatud nakatunute arv, mis tähendab, et meil tuleb jätkuvalt olla väga ettevaatlik ja järgida kõiki eriolukorra juhiseid ja meetmeid, et eeskätt kaitsta riskirühmasid.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: ma soovin väga tugevat tervist ja väga kiiret paranemist kõigile teistele Covid-19 patsientidele. Ma tean, et tervishoiutöötajad annavad endast parima, et päästa iga elu, aga me teame, et alati ei ole see võimalik. Meil tuleb valmis olla selleks, et lähiajal võib negatiivseid uudiseid veelgi lisanduda.

Kolmas ohver Eestis Sotsiaalminister Tanel Kiik: tänane hommik on kahjuks alanud kurbade uudistega. Meie seast on lahkunud Saaremaa Valsi hooldekodus elav koroonaviiruse positiivne 90-aastane meesterahvas. Täiendavalt on tulnud info, et ka Lääne-Tallinna Keskhaiglast, et 83-aastane meesterahvas samadel põhjustel on meie seast lahkunud.

Itaalia loodab näha puhangu leevenemist nädala jooksulItaalia asetervishoiuminister Pierpaolo Sileri avaldas täna hommikul usutluses BBC Andrew Marr Show'le lootust, et riik on juba lähiajal saavutamas viirusepuhangu tippu.Itaalia on maailmas enim kannatada saanud riik, kus on elu jätnud üle 10 000 inimese.Aseminister Sileri ütles, et ühe nädala pärast - või maksimaalselt 10 päeva pärast - võib riik näha positiivsete juhtumite arvu vähenemist. Ta kritiseeris ka väiteid, et Itaalia valitsus ei jõustanud piiranguid riigi lukku panemiseks piisavalt kiiresti.Tema sõnul on valitsus "kiiresti tegutsenud", aga kohanud "rohkelt ebaõnne", et "Itaalia väga aktiivses piirkonnas" Lombardias lahvatas korraga mitu nakkuskollet.

Juba viie minuti pärast algab Eestis igapäevane briifing koroonaviiruse levikust. Algse plaani järgi on kohal Terviseameti esindaja, sotsiaalminister Tanel Kiik ning sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag. Teemad on hetkeolukord ja testimine ning Saaremaal ja Muhu saarel rakendatud reeglid.

Vastavalt siseministri taotlusele kaasab Politsei- ja piirivalveamet (PPA) esmajoones kohalikke kaitseliitlasi koos sunni kasutamise õigusega täiendavate liikumispiirangute kehtestamiseks saartel kuni eriolukorra lõpuni. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-naitas-rohelist-tuld-saaremaal-ja-muhu-vallas-kaasatakse-piirangute-tagamiseks-kaitseliitlased?id=89390673

USA leinab koroonaviiruse imikust ohvritUSA tervishoiuametnikud teatasid esimese imiku surmast, kelle koroonaviiruse test oli positiivne. Väikelaps suri Chicagos, ütles Illinoisi rahvatervise osakonna direktor doktor Ngozi Ezike."Covid-19-ga seotud imikute surmajuhtumeid pole veel varem olnud. Surma põhjuse väljaselgitamiseks on käimas täielik uurimine," ütles doktor Ezike."Me peame tegema kõik endast oleneva, et vältida selle surmava viiruse levikut. Kui mitte selleks, et kaitsta ennast, siis selleks, et kaitsta meie ümber olevaid inimesi."Teadaolevalt on siiski ka Hiina varem teatanud alla aasta vanuse lapse surmast seoses koroonaviirusega, kuid sealsete võimude teatel oli ohvril juba varasem kaasnev haigus.

Itaalia ohvrite arv on praegu kõrgeim maailmas - 10 023. Surmajuhtumite arv jõudis laupäeval sünge verstapostini, kui Itaalia kodanikukaitseagentuuri teatel jättis ainuüksi viimase ööpäeva jooksul elu 889 inimest.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalias-on-jatnud-koroonaviiruse-tottu-elu-ule-10-000-inimese-miks-on-see-number-nii-suur?id=89389223

Kell 12 värskeim ülevaade EestistTäna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis igapäevane asutusteülene briifing, mida on võimalik jälgida Delfi vahendusel.Algse plaani järgi on kohal Terviseameti esindaja, sotsiaalminister Tanel Kiik ning sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag. Teemad on hetkeolukord ja testimine ning Saaremaal ja Muhu saarel rakendatud reeglid.

Lepingute puudumine tähendab, et paberil ja allkirjastatult pole kirjas, milliseid ühtseid protseduurireegleid peavad erameditsiiniasutused konkreetselt koroonaproove võttes järgima, kuidas on tagatud delikaatsete isikuandmete kaitse nii proovide võtmisel, nende transpordil ja testitulemusse hilisemal analüüsil või seegi, kas ikka kõik testitulemused tuleb riigile edasi anda. https://forte.delfi.ee/news/varia/eesti-teeb-koroonateste-suusooja-peale-terviseamet-pole-allkirjastanud-uhtegi-lepingut?id=89389835

Tänasest on Saaremaal rohkem haigusjuhte kui üheski teises Eesti maakonnas, sh Harjumaal ja Tallinnas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonakaart-kogu-uuenev-statistika-viirusest-eestis-haigusjuhud-testid-haigete-demograafia?id=89313545&fbclid=IwAR1tM8vBagHIazrXN7AiyAMH2jpn-yU2bOPeslJMY1vVHIHqnf33k48t-2o

Suurbritannia võib jääda lukku kuni juuniniHaiguspuhangu vastu võitlemiseks Suurbritannias tänaseks peaaegu nädal kehtinud ranged meetmed ei pruugi nii pea lõppu näha. Valitsuse juhtivnõunik hoiatab, et need võivad jääda jõusse kuni juunini.Londoni kuningliku kolledži professor Neil Ferguson ütles täna hommikul Sunday Timesile: „Ma arvan, et peame jätma need meetmed (lauskarantiin) jõusse arvatust pikemaks ajaks - tõenäoliselt mai lõpuni, võib-olla isegi juuni alguseni.”Ta lisas, et isegi kui täielik karantiin kuulutatakse mingil hetkel lõppenuks, peavad inimesed endiselt järgmiste kuude vältel hoolikalt järgima sotsiaalseid distantseerimismeetmeid.Suurbritannia kabinetiminister Michael Gove ütles Sky Newsile, et meetmete kestvus pole midagi, mis oleks „sajaprotsendiliselt fikseeritud”. „See sõltub täielikult meie käitumisest. Kui me järgime juhiseid, saame haiguse levikuga tõhusamalt hakkama.”

https://www.facebook.com/saaremaavald/posts/1535661139944993&width=500

Põlise saarlasena elab Ott Tänak kaasa koroonaviirusega kõige rohkem pihta saanud Saaremaa inimestele ja usub, et tema kodukandi rahvas tuleb sellest kriisist edukalt välja. "Tean, et saarlased on väga visa hingega ja võitlevad kindlasti selle nimel, et see viirus sealt välja saada. Nii palju kui ma lugenud olen, siis vaeva nähakse kõvasti. Ma ei kahtlegi, et nad sellest jagu saavad," sõnas Tänak.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-saarlased-on-visa-hingega-ja-saavad-sellest-viirusest-kindlasti-jagu?id=89389845

Ööpäevaga lisandus Eestis 39 positiivset juhtu Möödunud ööpäeva jooksul laekus üle Eesti kokku enam tuhande koroonaviiruse tuvastamise testi tulemuse, millest 4 protsenti ehk 39 analüüsi osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (24) ja Harjumaal (10). Pärnumaal ja Tartumaal lisandus kaks ning Võrumaal üks koroonaviiruse juht. Kokku on Eestis tehtud ligi 10400 koroonaviiruse testi, millest 679 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (30%) ning vanusegrupis 40-49 eluaastat (22%). Vanusegrupis 50-59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 20% ja vanusegrupis 30-39 eluaastat 17%. Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 56 patsienti, 10 intensiivravil olevat inimest on kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 20 inimest ning surnud 2. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-saaremaal-suri-koroonaviirusesse-90aastane-mees-sealsetes-hooldekodudes-lisandus-uusi-positiivseid-juhtumeid?id=89389917

Saaremaal suri Covid-19 tõttu 90-aastane meesÖöl vastu tänast suri Saaremaal Valsi hooldekodus Covid-19 positiivse proovi andnud 90-aastane kaasuvate haigustega mees. „See on väga kurb hetk tervele Saaremaale. Minu sügav kaastunne lahkunu lähedastele,“ ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas. „Oleme sellel raskel ajal kõigile saarlastele toeks ning teeme endast kõik oleneva, et toetada oma kogukonda.“Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam sõnul jätkatakse Saaremaal hooldekodus elanike ja töötajate testimist. „Avaldame lahkunu lähedastele kaastunnet,“ ütles Kadri Juhkam, kelle sõnul on vanemaealised koroonaviiruse riskigrupp, kelle suhtes tuleb olla eriti tähelepanelik.Saaremaa Valsi hooldekodus testiti koroonaviiruse suhtes 18 töötajat ja 78 hoolealust, positiivse proovi andsid kolm ühel korrusel asunud hoolealust. Kuressaare Haigla hooldekodus testiti 48 elanikku, kellest kaks olid positiivsed. Töötajate koroonatestide tulemused veel selguvad.Ööpäeva jooksul tehti enam kui 1000 koroonaviiruse testi, lisandus 39 positiivset juhtu

Hiina teatas täna 45 uuest koroonajuhtumist. Neist 44 puhul olid inimesed hiljuti naasnud välismaalt. Ööpäevaga suri haigusesse viis inimest. Kokku on praeguseks koroonajuhtumeid riigis 81 439, surnud 3300 inimest.

Kui investeerida, siis millest tuleks peale hakata? „Kõige olulisem on lihtsalt algust teha ja esimene summa kuskile investeerida," on eksperdid ühel meelel. „Ilma selleta ei ole kasu ka kogu maailma teadmistest," arvas investor Taavi Pertman. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/eksperdid-vastavad-miks-on-praegu-parem-aeg-investeerimiseks-kui-paar-kuud-tagasi?id=89388825

Alates homsest võib piiriületusprotsess Venemaalt väljumiseks olla väga komplitseeritud. Venemaa valitsuse otsus puudutab kõiki sõidukite, raudtee ja jalakäijate piiripunkte, sealhulgas Narva-Ivangorodi piiripunkti jalgsi ületamist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-venemaa-sulgeb-homsest-piirid-luhiajaliselt-seal-viibivad-eesti-elanikud-peaksid-naasma-tana?id=89389665

Arvestades, et Saare maakonnas on diagnoositud enam kui kolmandik kõikidest diagnoositud juhtumitest Eestis, ütles peaminister oma pöördumises, et inimeste lähikontakte tuleb piirata ning seetõttu kehtestas valitsus viiruse leviku piiramiseks seal veel ulatuslikumad vastumeetmed. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-peaminister-juri-ratas-lisapiirangutest-me-ei-jata-saare-ja-muhumaad-selles-voitluses-uksi?id=89389527

Teiste seas Balti Jaama turgu opereeriv Astri Grupi turundusjuht Matthias Vutt selgitas Ärilehele, mida kriis ja keskuste osaline sulgemine neile kaasa on toonud ja millise pilguga vaadatakse tulevikku. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/balti-jaama-turu-haldaja-tuleb-moista-et-sellist-majanduskriisi-pole-veel-varem-olnud?id=89377123

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas avalikkusele, et riigis võivad meetmed minna veelgi karmimaks. Ta lisas brittidele saadetud kirjas, et kriis läheb hullemaks ehk pole veel haripunktini jõudnud. Tal endal on koroonaviirus diagnoositud ning ta on karantiinis. Suurbritannias on praeguseks koroonajuhtumeid 17 089, surnud on 1019 inimest.

Trump leiab, et teatud liikumispiirangud on vajalikud, ent karantiin mitte. Teatavasti on just ennekõike New Yorgis viirus väga kiiresti levinud, ent Trump on siiani (ja nagu näha - pooldab ka edasi) pigem leebete meetmete toetaja. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1244056534583312384?ref_src=twsrc%5Etfw

Viimastel andmetel on Itaalias nakatunud kokku üle 92 000 inimese. Surnud on praeguseks 10 023. Nakatunute arvu poolest jäädakse maha vaid USAst. Ent surnute arv Itaalias on võrreldes USAga väga suur. USAs on nakatunuid kokku koguni 123 938, ent surnud on neist kokku 2237.

Peale traagiliste sündmuste leiab Itaalias aset ka palju koroonaviiruse haigusest paranemisi. https://www.facebook.com/soydominicanooficial/posts/1470142213167495?__xts__[0]=68.ARAPwcry7ilphrQO8SLn33eFxZ30OpRxZsVoylWVlcjmT1D4KSbH2bfLVIqL-XEZGFDJHpsFDWhh--eW3aVwv6FbuvF3x9mApLaahx36aAb4r6EQ9bRPc7QpBXC6uIjQoOaPl3gLM7TqtSyRZm63abYtGowN04U15xH8n1TY_1DLWrhdqaZJ4UPDM1LAdtv33PAdwc-azblbXXhEH6ZwYcTJhDVW3HK0EfYN_te1VNkix-mTKzb5SZvprMiI8SoD5lhjUc_hhK4JUpaA8LPFejck61VNoRUeA6xujKj4SIDFU1EyO623x-HPJe3i9MifqoECgDzX3XhD8PrmkOVpaAddWSz4fzpmK1bHuqQIQeaahZJovg&__tn__=-R

Pühapäevast peavad oma uksed sulgema suurem osa Saaremaa ja Muhu valla kauplustest ja lähikontaktiga teenindusasutustest. Alates esmaspäevast hakkavad kehtima oluliselt rangemad liikumispiirangud. Jüri Ratas kutsub tööandjaid üles võimaldama töötajatele maksimaalselt kaugtööd. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaal-ja-muhu-vallas-karmistatakse-piiranguid-suurem-osa-kauplusi-ja-teenindusasutusi-peavad-homsest-uksed-sulgema-esmaspaevast-karmistatakse-liik?id=89388715

Saaremaal valitseb väga keeruline olukord. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/popov-kuressaares-on-igast-kumnest-emo-sse-poordujast-kaheksal-covid-19?id=89388483

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-paljassaare-kandis-oli-rahvast-vahevoitu-piirangutest-peetakse-enamasti-kinni?id=89388375

Itaalia koroonasurmade koguarv on kasvanud 10 023 inimeseni. Täna teatati 889st koroonaviiruse haigusesse COVID-19 surnud inimesest.

Nõmme noorsootöötajad koos politseiga teevad selgitustööd parkides Tallinna Nõmme linnaosa noortekeskuste noorsootöötajad on abiks noorsoopolitseile ja munitsipaalpolitseile, et mänguväljakutele kogunenud noortele ja täiskasvanutele viiruse leviku tõkestamise alast selgitustööd teha. Patrullitakse ka Nõmme palliväljakutel, jõulinnakutes ja tavaparkides. Välitöö patrullid on tööl alates eelmisest laupäevast, 21. märtsist, seda igapäevaselt ning terve päeva vältel. Patrullimine kestab kuni olukord seda nõuab. Kui nädala alguses oli kogunemisi parkides, mänguväljakutel ja eriti palliplatsidel rohkem, mis vajasid ka sekkumist ja selgitustööd, siis nüüd on juba 2+2 põhimõttest – avalikus kohas viibitakse üksi või kahekesi ja teistest ollakse kahe meetri kaugusel – paremini aru saadud. Keelatud ei ole parkides, tervise- ja matkaradadel ning promenaadidel liikumine. Tuleb lähtuda lihtsalt põhimõttest, et hoida distantsi vähemalt kaks meetrit.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-valismaal-viibivatele-eestlastele-kasutage-viimast-voimalust-kodumaale-naasta?id=89387517

Testimisjärjekord. Päevane vaade Tallinna Lauluväljakul asuvale drive-in koroonaviiruse testimise punktile.

Venemaa sulgeb esmaspäevast oma piiridVenemaa sulgeb esmaspäeval oma piirid, selgus täna valitsuse korraldusest.Meede jõustub kõikides sõidukite, raudtee ja jalakäijate kontrollpunktides ning seda kohaldatakse ka Venemaa merepiiridel, teatas valitsus. Riik, mis on juba tühistanud kõik rahvusvahelised lennud, on seni ametlikult teatanud vaid 1264 koroonaviiruse juhtumist.Keeld ei hõlma diplomaate ega kaubavedu.

"Tahan öelda, et kuulun nende inimeste hulka, kes algused olid probleemi suhtes väga skeptilised. Rääkisin, et see on jama ja tegemist on tavalise gripiga ning ei uskunud, et sellest tuleb midagi tõsisemat," tõdeb epeevehklemise maailmameister Erika Kirpu, kutsudes inimesi nüüd koju jääma. https://sport.delfi.ee/news/varia/vehklemine/video-koroonaviiruse-epitsentris-elav-kirpu-arvasin-isegi-alguses-et-see-on-jama-ja-tavaline-gripp?id=89387169

Suurbritannias suri ööpäevaga 260 inimestTervishoiuameti NHS teatel suri Suurbritannias koroonaviiruse tõttu viimase ööpäeva jooksul 260 inimest, kasvatades kinnitatud surmajuhtumite koguarvu riigis 1019-ni.Inglismaal suri ööpäeva jooksul 246, Šotimaal seitse, Walesis neli ja Põhja-Iirimaal kaks inimest. Teste on tehtud kokku 120 776, millest positiivseks on osutunud 17 089 - viimase ööpäevaga kasvas see number 2546 võrra.

Tavaline on poodides olukord, kus teavitusest hoolimata läheb samal ajahetkel sama piimapakki või viinereid haarama neli ja enam inimest. Abi oleks siis sellest, kui poes oleks näiteks turvatöötaja, kes inimeste voogu juhiks või lastaks poodi ühel ajahetkel vaid kindel, vähene hulk inimesi. Kauplusekettide esindajad ütlevad, et neil selliseid plaane turvameeste palkamiseks pole ja hetkel poodidesse laskmise piirarvu paika panemist ka arutatud pole. https://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/kasulik-selgitab-kui-tihti-puhastavad-poeketid-enimkasutatavaid-pindu-et-valtida-viiruse-levikut?id=89386839

Viiruse leviku epitsentriks saanud Saaremaa Südamekodus võeti täna ette põhjalik puhastus.

Volkswageni tegevjuht Herbert Deiss tunnistas Saksa telekanalile ZDF, et koroonaviirusest põhjustatud tootmisseisak läheb ettevõttele maksma 2 miljardit eurot nädalas ja kui see olukord jätkub, on nad peagi sunnitud massikoondamisi ette võtma. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/maailma-suurim-autotootja-poletab-viirusest-pohjustatud-seisaku-tottu-kaks-miljardit-nadalas?id=89386993

Lätis tuvastati ööpäevaga 25 uut nakatunutLätis tehti viimase ööpäeva jooksul 1046 koroonaviiruse testi ja selle käigus tuvastati haigus Covid-19 veerandsajal inimesel, teatas sealne haiguste ennetuse ja kontrolli keskus.Tänase seisuga on Lätis tehtud 12 748 testi ja tuvastatud kokku 305 nakatunut.Haiglaravi vajab viimaste teadete kohaselt vähemalt 21 inimest, kellest kolme seisund on raske.

Ajalooline kaader paavst Franciscusest ja tühjast Püha Peetruse väljakust. https://twitter.com/carlbildt/status/1243885882173804545

Teiste riikide kogemusi arvesse võttes tuleb meil valmis olla selleks, et see ei pruugi jääda viimaseks surmajuhtumiks. Seetõttu on oluline jagada mõtteid, millest võib olla abi kõikidele, kes tänases eriolukorras kaotusvalu või leinaga peavad silmitsi seisma. https://epl.delfi.ee/arvamus/psuhholoogid-leina-ja-kaotusega-toimetulek-eriolukorras-harvad-pole-juhtumid-kus-inimene-hakkab-surmateate-peale-naerma?id=89382819

Usbekistanis suri 39-aastane arstUsbekistanis suri arst, kes püüdis ravida koroonaviiruse diagnoosi salajas hoidnud patsienti. 39-aastane mees puutus kokku Usbekistani esimese tuvastatud nakatunuga ehk nn patsient nulliga (patient zero).Arst saabus kriitilises seisundis haiglasse 26. märtsil ja ta suri kaks päeva hiljem. Ta on ametlikult teine riigis koroonaviirusesse surnud inimene, vahendab The Guardian Reutersit.Usbekistanis on 104 kinnitatud viirusejuhtumit. Riik on lukustanud kõik oma provintsid ja keelanud kodanikel kodust lahkuda, välja arvatud tööle minemiseks ja esmatarbekaupade hankimiseks.

Alaliit avaldas reedel, et juba praeguseks on kaotatud umbkaudu 30 miljonit Norra krooni (2,56 miljonit eurot). Norra väljaande VG teatel jääb alaliidul veel tõenäoliselt saamata 20 miljoni krooni jagu tulusid. Norralaste jaoks teeb olukorra veelgi raskemaks asjaolu, et viimaste aastate suursponsor Veidekke lõpetab alaliidu toetamise. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/norra-suusatamine-on-kriisis-koroonaviirus-on-juba-praeguseks-lainud-maksma-miljoneid?id=89386799

Välisministeeriumi pressikonverents on sellega läbi. Jätkame värske info kajastamisega.

Välisminister Urmas Reinsalu: meil on tekkinud üks laine inimesi, kes vaatasid, kas see supp laheneb päevade jooksul, aga siis minu sõnum täna on, et see supp läheb kuumemaks, kui me räägime inimeste võimalustest Eestisse naasta. Võimalused naasta jätkavad tõusvas joones ahenemist, see võimalusteaken sulgub, ja meie sõnum praegu viimase prognoosi kohaselt on, et nüüd on see viimane võimalus kodumaale naasta. Õige pea on maailm lukus nende väikeste eranditega, mis meil piirkonnas on.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk: kui te otsustate jääda kriisiperioodiks välismaale, siis soovitame ja paneme teile südamele, et hoolikalt tuleb jälgida välisriigis viibimise tingimusi ja vaadake, et te ei riku viisarežiimi tingimusi. Kui teil tekib ka sellega küsimusi, siis pöörduge palun kohaliku Eesti välisesinduse või välisministeeriumi poole.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk: me soovime üle kinnitada, et nii välisministeerium kui Eesti välisesindused jätkavad igapäevast tööd, et leida ja vahendada lahendusi, kuidas eestlased veel saavad koju tulla, ja kui eestlased jäävad hätta ja puuduvad liiniühendused, siis palume pöörduda Eesti saatkonna poole või välisministeeriumi poole. Meil töötab 24/7 hädaabitelefoninumber +372 53 01 999.

Välisminister Urmas Reinsalu: see teavituskiri (inimõiguste konventsiooni artikli 15 aktiviseerimisest) ei muuda kuidagi Eesti kui Euroopa Nõukogu liikmesriigi ja Euroopa inimõiguste konventsiooni osalusriigi staatust, see teavituskiri sisaldas eriolukorra lahendamiseks mõeldud piirangute loendit ja tõi selgelt esile selle, et nagu kahtlemata näeb ette inimõiguste konventsioon sellise teavitamise tee, siis seoses eriolukorra seisukorraga need meetmed võivad olla erandiks üldises inimõiguste konventsiooni täitmise praktikas. Me kõik inimesed tajume ja talume neid piiranguid, mis tavaolukorras oleksid täiesti absurdsed: kujutada, et me võime ainult kahekesi tänaval ringi liikuda kahemeetriste vahedega jne, siis loomulikult kui hinnata neid piiranguid tavaolukorras ei kannataks need mingit kriitikat - need oleksid olemuslikult vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja seetõttu Eesti riik ei saaks neid ka rakendada -, kuid seetõttu erakorraliseks hädaseisundiks ongi ette nähtud inimõiguste konventsiooni puhul võimalus neist eranditest teavitada, kui need on tarvilikud hädaolukorra ületamiseks. Eesti riik on seda korrektselt teinud, täpselt nii nagu meie ametkondade juristide õiguslik hinnang laitmatuks Euroopa Nõukogu liikmeriigi tegevuseks aluse annab. Ma tahan rõhutada, et mitte ükski Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel ei ole Eesti suhtes peatunud. Kõigil inimestel on endiselt võimalik kõikide artiklite alusel võimalik pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse.

Välisminister Urmas Reinsalu: on küsimus sellest, et Eesti suursaadik Euroopa Nõukogu juures teavitas Eestis rakendatud eriolukorra meetmetest. Ma tahan rõhutada seisukohast, et Eestis hakatakse piirama sõnavabadust ja muud sellist, et ma lükkan selle jäigalt ja ühemõtteliselt siin tagasi. Eesti on Euroopa Nõukogu liikmesriik ja täidab vankumatult neid põhimõtteid ja reegleid, mis tulevad nii rahvusvahelistest kohustustest kui siseriiklikust põhiseaduslikust korrast.

Välisminister Urmas Reinsalu: ma rõhutan veel kord üle, et transiit Türgi kaudu pole enam võimalik, Leedu on pikendanud transiidivõimalust kuni 13. aprilli ööseni ja transiit on lubatud vaid politsei eskordi saatel ning Ukraina piir on eile öösest alates suletud ja reisijavedu peatatud. Tegelikult on aset leidnud ka teiste riikide evakueerimislennud Eesti territooriumil.

Välisminister Urmas Reinsalu: Soome saabunud Eesti inimesed peavad lennujaamas ootama, kui laeva väljumiseni on palju aega, võimalik on ööbida lennujaama hotellis. Ma rõhutan, et praeguse info kohaselt on hoolimata liikumispiirangutest võimalik transiidi eesmärgil liikuda sisse Uusimaa piirkonda, kui tullakse Turu sadamast Helsingisse. Aga mõistlik oleks omada reisidokumendi originaali või koopiat, et kontrollpunktis segadust ei tekiks.

Välisminister Urmas Reinsalu: edulugudest võib öelda, et me tegime koostööd Poola riigiga ja Balilt jõudis Varssavi kaudu tagasi just hulk eestlasi ja see sai teoks Poola valitsuse organiseeritud reisiga. Indoneesias me jätkame ülejäänud 17 transpordivajadusega Eesti inimese abistamisega.

Välisminister Urmas Reinsalu: loomulikult me teeme koostööd kõigi Euroopa riikidega, et leida lahendusi. Tänase seisuga on suurimad transporti vajavad Eesti inimeste grupid on koondunud kaugematesse Maakera kantidesse: Austraalia 43, Bahama 33, Indoneesia 17, Hispaania 15, Uus-Meremaa 11, Gruusia 10. Me saadame ka Eesti operaatorite võrgus olevatele kõigile mobiiltelefonidele, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, SMS-i, et teavitada ka üldosundusega, et kui inimesed soovivad lähiajal Eestisse tagasi pöörduda, et nad kasutaksid seda võimalust ja tutvuks välisministeeriumi koduleheküljega viimase info saamiseks.

Välisminister Urmas Reinsalu: välisministeerium jätkab evakuatsioonilendude korraldamist ja ma soovitan neil Eesti inimestel, kes soovivad lähiajal kodumaale naasta, kasutada neid evakuatsioonilendude võimalusi. Meil on abisoovinutest üle 2000 inimese juhtumid saanud lahenduse. Täna hommikuse seisuga on ligi 2800 inimest andnud teada probleemidest Eestisse tagasipöördumisel ja me tegeleme praegu nende keerukate, viimase ringi juhtumitega. Täna hommikuse seisuga on meil info 266 inimese kohta, kes veel vajavad abi transpordiks Eestisse naasmisel.

Välisminister Urmas Reinsalu: kaks nädalat tagasi ütlesin siin ruumis, et varsti võib Eestisse tagasi jõudmine olla puhtpraktiliselt võimatu ja andsin selge sõnumi kõigile lühiajaliselt reisil olevatele inimestele naasta viivitamatult. Möödunud on kaks nädalat ja ma kordan seda sõnumit uues võtmes: sel nädalal kasutage ära viimased üksikud võimalused Eestisse naasta, mis puudutab regulaarlende. Järgmine nädal on reegel paraku see, et regulaarlendudega ei pruugi enam koju saada - sellel on mõned erandid ja sellega saavad inimesed arvestada. Seega kasutage seda viimast hetke, kes te soovite lähimal ajal olla Eestis. Neile inimestele, kes välisriiki jäävad, palun arvestage, et reisivõimalused puuduvad meie eeldusel vähemalt poolteist kuud - see väide põhineb meie parimal analüüsil täna ja on kahtlemata hinnanguline, aga me peame sellega arvestama ja aus on Eesti inimestele öelda seda, et kui teil ei õnnestu tulla regulaarlendudega lähimate päevade jooksul, siis te peate arvestama, et need võimalused võivad sulguda vähemalt pooleteiseks kuuks ja selle kriisi lõppemise aega on loomulikult raske ennustada.

Just nüüd peaks algama välisministeeriumi pressikonverents.

"Artikli 15 käivitamine on vajalik ainult siis, kui liikmesriik plaanib astuda samme, mis ei ole konventsioonis kirjeldatud. Seega on Eesti valitsuse samm tekitanud murettekitava olukorra, sest loob ohtliku pretsedendi, mille alusel saaks justkui õigustada põhiõiguste piiramist," leiab Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/urmas-paet-eestil-tuleb-teade-voimalusest-piirata-inimeste-pohioigusi-kiiresti-tagasi-votta?id=89386665

Riigikogu esimees näeb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon artikli käivitamist ennetava sammuna puhuks, kui koroonapandeemia peaks hullemaks minema. „Kahtlemata inimeste elud kaaluvad üles sellised kergemat sorti inimõigused, nagu kogunemisvabadus jne, mida tuleb selle kriisi üleelamiseks kasutusele võtta. Selles suhtes on see täiesti õigustatud.” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/henn-polluaas-pole-pohjust-karta-et-kriisi-varjus-kehtestatakse-diktatuuri?id=89386573

Pärnu Päikese kooli direktor Marju Trumsi sõnul vajavad lapsevanemad olulist tuge, et nad saaksid riigile tähtsatel töökohtadel edasi töötada ja samal ajal oleksid nende lapsed hoitud. „Oleme väga hoolitsevad ja jälgime vastavaid seadusi ning näeme, et selle kooli lahtioleku vajadus on olemas,“ ütles ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eriolukorra-jatkudes-peab-toetama-erivajadustega-laste-vanemate-majanduslikku-ja-psuhholoogilist-toimetulekut?id=89386561

Mis iganes viisil töösuhted hetkel jätkuvad või katkevad, peavad need lähtuma töölepingu seadusest. Kui aga tekib olukord, kus töötajale tundub, et talle on tehtud liiga, soovitab kindlustusfirma ERGO ärijuht Maiko Kalvet juhtumit lähemalt uurida ja enda õiguste eest seista. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/ekspert-soovitab-tootaja-peaks-ka-kriisiajal-toovaidluses-enda-eest-seisma-mitte-kaega-looma?id=89386413

Advokaat Rait Kaarma sõnul on arusaamatu, miks tuli teadaanne otsuse kohta ennekõike välismeediast ning Eesti avalikkust sellest isegi ei teavitatud. “Demokraatlikus õigusriigis nii ei tehta,” ütles ta. “Isegi raskes olukorras saab jääda korrektseks ja ausaks ning nii olulistest muudatustest tuleks avalikkusele kohe teada anda ja neid selgitada.” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/advokaat-valisministeeriumi-sammust-demokraatlikus-oigusriigis-nii-ei-tehta?id=89386411

Kell 15 jagab värskeimat teavet välisministeeriumTäna kell 15.00 toimub Välisministeeriumi infotund, mida on võimalik jälgida ka Delfi vahendusel. Infotunnis annavad välismaale jäänud eestlastest ülevaate välisminister Urmas Reinsalu ja välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk.

“Oleme loonud unikaalse mudeli, mille abil saame toetada kriisiolukorras kannatada saanud ettevõtteid. Meie poolt väljatöötanud lahendused sobivad etteveõtete piirkondlike tugiüksuste tegevuse toetamiseks,” märgib Ettevõtete Kriisiabikeskuse üks eksperte, strateegianõustaja Indrek Saul. https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/kriisiabikeskus-ja-personalijuhid-aitavad-kriisis-hatta-sattunud-ettevotjatel-personalikusimusi-lahendada?id=89381391

Veel tänagi ei rahva tung matkaradadel koguneda kahanevat. Fotol Paunküla matkaraja parkla.

"Kallis rahvas: püsime kodus! See on parim tänu – kõige parem tänu, mida me saame eesliinil olijatele välja näidata," rõhutas president Kersti Kaljulaid täna videopöördumises. "Aitäh! Me saame hakkama. Me tuleme sellest kriisist välja."https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/videos/557662464856500/

„Eesti on õigusriik ja jääb selleks. Eesti riik järgib ka eriolukorras kehtivaid seadusi ja tagab põhiõiguste kaitse. Kõik meetmed, mis eriolukorras tarvitusele võetakse, peavad olema põhjendatud ja proportsionaalsed. Eesti on oma tegevuses läbipaistev ning täidab oma rahvusvahelisi kohustusi," ütles valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaverta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsuskommunikatsiooni-direktor-euroopa-noukogu-teavitamine-on-oluline-ka-voimalike-euroopa-inimoiguste-kohtu-kaasuste-jaoks?id=89386311

Õiguskantsler Ülle Madise rõhutas, et vaikivat ajastut valitsus kehtestada ei saa.https://www.facebook.com/ylle.madise/posts/10223035772669174

"Aastakümneid näiliselt normaalselt funktsioneerinud võimusüsteem on järsku andnud seisu, kus teatud riikides on võimul n-ö valed jõud ja vastasleeri kogu loovtegevus on suunatud nende võimult kõrvaldamisele. Selmet toetada neid hetkel üldise surmaohu tingimustes. Just sellest ka silmatorkavad hilinemised otsustavate sise-ja välispoliitiliste otsuste langetamisel, mida nüüd tehakse samaaegselt epideemiaga võideldes."https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-alatalu-viirus-sunnib-ka-valede-valitsustega-riikides-voimulolijatega-leppima?id=89386269

“Nädalavahetustel on väga hullusti,” ütleb Kalasaba kohviku leti taga toimetav naine. Ta räägib külastajate arvust. Varem nii ei olnud, aga nüüd seisavad kõigil kohvikulaudadel toolid tagurpidi, jalad püsti. See on eelmise nädalalõpu õppetunni tagajärg – kohapeal süüa-juua enam ei saa, müüakse vaid kaasa. https://maaleht.delfi.ee/uudised/eriolukord-maal-linnarahvas-korraldab-nadalavahetusel-laulupidusid-kulapoes-hoitakse-hinge-kinni?id=89385753

Hispaanias lisandus üle 800 surma ja 8000 juhtumiHispaania teatas täna taas kahest kurvast rekordist. Viimase ööpäevaga suri koroonaviiruse tõttu 832 inimest, kasvatades nakkuse tõttu meie seast lahkunute arvu riigis 5690-ni. Tuvastatud on tänaseks 72 248 koroonaviiruse juhtumit, mis tähendab, et viimase ööpäevaga lisandus ka üle 8000 positiivse proovi.Hispaania valitsus ei ole välistanud rangemate piirangute kehtestamist ning kaks nädalat tagasi välja kuulutatud üleriigiline seisak kestab pikendamisotsuse kohaselt vähemalt 11. aprillini.

https://twitter.com/medtootajad/status/1243843659101069312

Eile postitas Saku motokeskus ühismeediasse, et rada hooldati ning ootab sõitjaid. Postitusse on lisatud, et kõik peavad kinni pidama eriolukorra reeglitest, muidu ootab neid rajakeeld. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eriolukord-saku-motokeskuse-moodi-kohal-on-kummekond-inimest-omanik-poikleb-kusimustest-korvale?id=89385727

Ettepaneku teha koroonaviirusest tingitud piirangutes erandeid juba riigis olevale võõrtööjõule tegid Poola tööandjad, kes sõltuvad suuresti hooajalistest töötajatest. Tegu on ühe meetmega kokku 46,8 miljardit eurot maksma minevast abipaketist, mille Poola valitsus kuulutas poolteist nädalat tagasi välja. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-poola-teeb-valistoojoule-juba-erandeid-ja-pikendab-riigis-olevate-ukrainlaste-tooviisasid-eesti-sama-teed-ei-lahe?id=89385819

Oleme näinud, et koroonaviiruse pandeemia on viljakas pinnas valeinfo tekkele. Valeinfot levib nii lohakuse, kuid paraku ka pahatahtlikkuse, võhiklikkuse ning rahaahnuse tõttu. Sellises olukorras tuleb säilitada kaine mõistus ning allikakriitika. Parem kahelda, kui kahetseda. https://epl.delfi.ee/eesti/valeinfo-nadalaulevaade-eksprofijalgpalluri-5g-paranoia-epideemia-lopp-ja-masti-tommatud-hiina-lipp?id=89384255

Liikuvusanalüüsi eesmärk on arusaadav - uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud. Küll aga on statistikaameti poolt avaldatud info analüüsi läbiviimise kohta ja riigi üldisemad plaanid isikute liikumise jälgimiseks tekitanud mitmeid tõsiseid küsimusi. https://epl.delfi.ee/arvamus/karmen-turk-ja-maarja-pild-eriolukorra-ohtudest-pohivabadustele-ma-tean-kus-sa-eelmisel-suvel-olid?id=89385707

Pressikonverents on sellega lõppenud. Jätkame uudiste kajastamisega.

Küsimus: kui suur on meie ravivõimekus, kui peaks tekkima nakkusjuhtumeid ka teiste hooldekodudes?Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: hooldekodude teema ei ole otseselt hetkel Terviseameti juhtide korraldada, va tervisekaitseline vaade ja inimeste tervise vaade. Veel kord, täna me näeme seda, et me oleme juba mõnda aega tagasi öelnud, et on külastajate keeld. Hooldekodud on saanud mitmel korral ka kirjalikud juhised, kuidas seda viirust üldse vältida, aga ka kui see esineb, siis ka kuidas tegutseda. Kõigil hooldekodudel on partneriks olemas ka Terviseameti iga maakondlik esindaja, kes on koostöö, nõustamise ja õpetamise suhtes hooldekodudel olemas. Mis puudutab tervishoiu laiemat levikut, siis täna on meil väga hea meel ka selle üle, et meil on ka struktuuris käivitatud ka kahe meditsiinijuhi funktsioon. Nemad omavad väga täpset ülevaadet sellest, milline on personali hetkeseis, milline on isikukaitsevahendite hetkeseis, milline on haiglate ravivõimekus jne. Ja kui kuskil tekib olukord, kus mingis piirkonnas ei suudeta mingil põhjusel selle haigla baasil enam abi tagada, siis väga kiiresti kohe jagatakse see koormus ümber. Täna on meil Eestis olemas väga selge haiglavõrk, mille põhjal toimetada ja meie kaks meditsiinijuhti tegelevad selle järgimisega väga aktiivselt ja meil on see pilt Terviseametis olemas.

Küsimus: kuidas te suhtute vabatahtlike soovi minna hooldekodudesse appi?Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: selle otsuse, kas vabatahtlikke kaasta või mitte, saavad nii hooldekodude kui ka muude asutuste puhul teha ikkagi nende asutuste omanikud ja juhid. Kindlasti on viiruse leviku risk, aga ka siin tuleb arvestada, et tuleb kasutada isikukaitsevahendeid. Teist pidi on muidugi mõistetav, et vabatahtlikud on tekkinud ja nad pakuvad oma abi ning see on tegelikult märkimisväärne, seega suur tänu kõigile vabatahtlikele, kes on erineval moel toetust ja abi pakkunud.

Veider olukord - Terviseamet ei tea hetkel, kas Eestis kokku on 640 või 645 posiitivset proovi. Öpik pressikonverentsil: "Enne siiatulekut tõepoolest sain ka meie analüütikutel indikatsiooni, et esitatud andmed võivad varieeruda, pluss-miinus viis või midagi taolist. Saan öelda, et kas neid positiivse proovi andnuid on hetkel viis rohkem või vähem, vaatamata sellele kõik saavad vastava abi. Paberil me räägime numbrist ja ma ei oska hetkel öelda, pluss-miinus viis, kumb hetkel täpne on."https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-oopaevaga-lisandus-eestis-70-positiivset-koroonaviiruse-testi-nakatunute-koguarvu-umber-segadus?id=89385069

Küsimus: kas on kavas ka hooldekodude personali ja patsientide laustestimine? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: Saaremaa näitel me testime ära seal kõik hooldekodude hoolealused ja ka personali, sest viimasel on oluline tähendus selles vaates, kuidas hoida hooldekodud viiruse levikust vabad. Ja nagu ma ka mainisin, siis oleme tegelikult juba nädal aega erinevate hoolekandeasutuste puhul rakendanud juhuvalimi alusel testimist. Kuid ka siis, kui kellelgi on sümptomid, siis nii personal kui ka hoolelaused on saanud testida. Hetkeseisuga ei ole meil andmeid, et mujal oleks haigestunuid, aga pidevalt lisandub neid, keda testitakse ja iga hetk võib olukord muutuda.

Küsimus: miks ei määratud juba varem hooldeasutustele täielikku karantiini? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: täpsustavalt ütlen, et hooldekodude külastuskeeld kehtib juba päris pikka aega. Karantiini määratakse haiged inimesed ehk kui täna kui me räägime karantiinist antud hooldekodu puhul, siis see tähendab, et inimesed, kes on haigestunud, peaksid püsima seal, kus nad täna viibivad, ja neile tagatakse vajalik abi. Kindlasti nüüd kui me räägime nendest hooldeasutustest, kus me ei tea, et täna toimuks levik, siis seal me rakendame kahte asja: kui meil on külastuskeeld, siis see viirus saab sinna jõuda ainult läbi personali, kes liigub edasi-tagasi. Kui personalil on peas maskid, siis kas nad on terved või kui neil ka on haigus, siis nad maski kandes ei nakataks hoolealuseid. Täna oleme me tervishoiu poole pealt teinud selle pingutuse, et me oleme oma varudest eraldanud hooldekodudele isikukaitsevahendeid. Väga palju me ei saa neid eraldada, sest meie ülesanne on ka tagada tervishoiuasutuste valmisolek ja isikukaitsevahenditega varustatus. Väga oluline on siin mitmete valdkondade ülene koostöö selles vaates, et kuidas hooldekodude hoolealuseid kaitsta ja hoida, sh personali.

Küsimus: kui juhtub, et hooldekodus kõik elanikud vajavad kriitilist abi, siis kas nad toimetatakse Saaremaalt mandrile? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: kõik inimesed, kes on haigestunud, vaadatakse esmalt rangelt üle ka tervishoiutöötaja poolt. Nagu ma mainis, siis ka kõnealuse hooldekodu puhul paar inimest algul hospitaliseeriti ja hiljem hindas nende seisundi üle ka kiirabi ning eile leiti, et nende seisund on piisavalt hea, et nad võivad jääda kohapeale. Kindel on see, et kui keegi neist peaks vajama haiglaravi, siis nad kindlasti ka haiglasse viiakse. Ja Saaremaa haigla puhul on lubatud abi ka mandrilt ehk siis vajadusel toimetatakse patsiendid mandrile teiste haiglate koosseisu. Hetkel muutub pilt väga kiiresti ja vaatamata sellele, et hetkel viibivad hooldekodus, siis tervishoiutöötajatega on hooldekodul pidev kontakt ja nende tervislikku seisundit kogu aeg hinnatakase ja vajaduse korral reageeritakse.

Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Toomas Malva: üldjuhul inimesed on mõistvad ja saavad reeglitest aru, kuid need, kes neist aru ei saa, neid me peame hoiatama ja kui siis ka aru ei saa, siis me peame rakendama sunniraha. Täna ei ole sangarid meie, vaid kõik need inimesed, kes neid reegelid järgivad.

Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Toomas Malva: kõige olulisem sõnum, mida politsei kõigile edasi annab, on see, et kõige tähtsam on pidada kinni neist piirangutest, mis meile kõigile on kehtestatud. Olulised ei ole need sentimeetrid, vaid tegelikult selles põhimõttes, et 2+2 ehk 2 inimest 2-meetriste vahedega annab tõenäoliselt võimaluse sellele viirusele kõige vähem levida. Me mõtestame politseis oma tegevusi täna kui operatsiooni, kus me püüame elu päästa, sellest ka tegelikult sõltub ka, kui inimesed on kodus või püsivad üksteisest eemal. Kõik inimesed, kes on Eestisse sisenenud ja kellele on määratud karantiin, nende osas me teostame kontrolle, et selgitada välja, kas nad seda jälgivad. Me saame ka aeg-ajalt teada ka inimestest, kellel on täiendavad vajadused, ja neid me koordineerime kohalike omavalitustega. Need inimesed, kes peavad kodudes olema, võivad minna välja vaid toidu või ravimite ostmiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving: kui keegi märkab, et piiranguid rikutakse, palun andke sellest kohe teada kohalikule omavalitsusele, politseile, munitsipaalpolitseile või helistage telefonil 112. Eelkõige on politsei eesmärk täna endiselt inimesi korrale kutsuda ja kehtivatele nõuetele viidata. Kui korralekutsumine ei aita, on politseil õigus kasutada sunniraha.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving: kõigi avatuks jäävate poodide ja teeninduspunktide sisse- ja väljapääsude juures peavad olema desovahendid ja järgida tuleb kõiki Terviseameti nõudeid: tuleb tagada piisav puhastus, tuleb jälgida, et kliendid ja töötajad ei ole haigusnähtudega, tagatud peab olema kliendi piisav eraldatus, et saaks jälgida 2 meetri reeglit.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving: ma tahan rõhutada, et nende piirangute eesmärk on aeglustada viiruse levikut ja ennetada eelkõige meie tervishoiusüsteemi ülekoormust ning hoida ja kaitsta meie kõigi tervist. Nende piirangute eesmärk ei ole piirata poodide tegevust või nende sortimenti, vaid piirata rahvarohketes kohtades koosviibimist. Mitme erineva poe olemasolu ühes samas hoones paratamatult tekitab soovi viibida keskustes ja see loob meile täna soodsa pinnase viiruse levikuks. Hetkel me peame võtma kasutusele kõik abinõud, et viiruse levik peatada - seda kiiremini saame me kõik naasta tavapärase elukorralduse juurde. Hetkel ei ole ka aeg suurteks allahindlusteks, mille kaudu meelitada inimesi poodides; soovitame teha allahindlusi e-poodides.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving: valitsuse otsuse alusel kehtib alates 25. märtsist igaühele meist 2+2 reegel, mis tähendab, et avalikus kohas võivad koos olla ja liikuda kuni 2 inimest ja ülejäänud inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit. Lisaks on alates eilsest suletud kaubanduskeskused, kus on avatud vaid hädavajalikud poed ja teenused ning ka neis asutustes tuleb järgida 2+2 reeglit.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: loomulikult on oluline panna kõigile omavalitsustele südamele, et nüüd peaksid kõik hooldekodude töötajad kandma maske töö ajal, et vältida viiruse levikut nii klientide kui kolleegide osas. Oluline on, et hooldekodude omanikud ka töö korraldaksid selliselt, et kõik seni kehtestatud reeglid ja nõuded oleksid täidetud. Sõltumata hooldekodudest, kui kuskil nakkusjuhtumeid esineb, tuleb sellest teavitada Terviseametit.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: lisaks Saaremaale oleme me nädala jooksul sihtsuunitlusega teste läbi viinud ka teistes hoolekandeasutustes, seda nii Tallinas kui Harjumaal. Laiendame seda testimist üle Eesti. Täna on meil endiselt olemas maakondi, kus numbrite järgi vähemalt levikut ei ole ja kus on võimalik teste endiselt läbi viia ennetuse vaates ning see on äärmiselt oluline just tänase kurva Saaremaa näitel.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: me eraldasime riiklikest tervisevahenditest kõigile Saaremaa hooldekodudele jagamiseks üle 5000 kirurgilise maski ja seda just personalile, sest külastuskeeluga hooldekodude puhul on pea ainsaks kanaliks, kuidas viirus majja pääseb, personal ja personali kaudu on võimalik nakatada ka hoolealuseid. Need maskid jõudsid Saaremaale juba varem, aga suurema koguse viisid täna Saaremaale kohale Terviseameti meditsiinijuhid. Lisaks saadame Saaremaale juurde ka meditsiinilist ressurssi personali näol. Tänast olukorda vaadates on selge, et on vaja lisaressursi Kuressaare Haiglale, kes on seda ka ise taotlenud. Aga kuna me oleme katkestanud plaanilise ravi ka erasektoris ja perearstikeskustes, siis sealt on võimalik vabanevat ressurssi suunata nii arstide kui õdede näol ka Saaremaale.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: Saaremaal on tänaseks juhtunud see, mida me ka kõige ohtlikumaks pidasime ja sellega seoses me juba kehtestasime üle Eesti ka sellise nõude, mis keelas nii haiglate kui hooldekodude külastamise. Eile tehtud analüüside tulemusel selgus, et hooldekodus on ulatuslik viiruse levik ja nakatunute seas lisaks hoolealustele on ka personal. Kokku on haigus hooldekodus diagnoositud 26 inimesel. Hetkel on Terviseameti kaks meditsiinijuhti ja ka sotsiaalminister Saaremaal, et saada väga selgelt ülevaade sellest olukorrast, mis praegu Saaremaal on ja leppida kokku ka need tegevused, mida Saaremaal teha saab. Hetkel on aga selge ka see, et kõik Südamekodus positiivse diagnoosi saanud ei vaja haiglaravi. Need, kes vajavad, on juba mõne päeva eest hospitaliseeritud. Eile palusime eraldada ka need isikud hooldekodus, kes on juba diagnoositud ja meile antud informatsiooni kohaselt viibivadki nad asutuse erinevates osades. Sellises olukorras on Terviseameti selge seisukoht, et terve see hooldekodu vajab täielikku karantiini, sh koos töötajatega.

Juba 10 minuti pärast algab ministeeriumide ühishoones igapäevane asutusteülene briifing. Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving ning Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Toomas Malva annavad ülevaate hetkeolukorrast, testimisest, nakkuse levikust jms.

Tuvastatud nakatunuid maailmas üle 600 000Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on koroonaviiruse juhtumite arv maailmas kasvanud 600 000-ni. Mitmetes riikides, kus nüüd testitakse ainult kõige tõsisemaid juhtumeid, on viiruse leviku reaalne ulatus tõenäoliselt aga suurem, märgib The Guardian.Ülikooli interaktiivse kaardi kohaselt oli täna hommikuks Covid-19-ga nakatunud 601 478 inimest, kellest on surnud 27 862. Haigusest on tervenenud vähemalt 131 826 inimest. Tänase seisuga on enim juhtumeid maailmas USA-s: 104 837. Järgnevad Itaalia 86 498 ja Hiina 81 948 tuvastatud nakatunuga.

Ööpäevaga lisandus Eestis 70 positiivset juhtu Ajavahemikul 27.-28. märts laekus üle Eesti kokku enam 1200 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemuse, millest 6 protsenti ehk 70 analüüsi osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (34), Harjumaal (18), Lääne-Virumaal (4), Pärnumaal (4) ja Hiiumaal (3). Ida-Virumaal lisandus kaks uut positiivset juhtu ning Jõgevamaal, Järvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal üks juht. Kokku on Eestis tehtud enam kui 9300 koroonaviiruse testi, millest 640 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (29%) ning vanusegrupis 40-49 eluaastat (22%). Vanusegrupis 50-59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 20% ja vanusegrupis 30-39 eluaastat 17%. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viimase-oopaevaga-lisandus-eestis-70-positiivset-koroonaviiruse-testi-10-inimest-on-kriitilises-seisus?id=89385069

Kuressaare Haigla teatab, et nende palatites on ravil 15 koroonapatsienti. https://www.facebook.com/saarehaigla/posts/717579468778955

Olukord Saaremaal on ärev ja kohale on sõitnud sotsiaalminister Tanel Kiik.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-soitis-koos-hadaolukorra-juhiga-saaremaale?id=89384925

Ehkki Hong Kongis on esinenud kaks juhtumit, kus koroonaviirusesse nakatunud inimese koeralt saadi nõrgalt positiivne viiruseproov, ei paljunenud viirus loomade hingamisteedes ega muutunud nakkusohtlikuks. Arvatavasti oli tegu passiivse ülekandega haigestunud omanikult koerale. https://lemmikloom.delfi.ee/opetlikku/veterinaar-mida-peaks-teadma-koroonaviirusest-seoses-lemmikloomadega?id=89365999

Tokyos tuvastati rekordarv uusi juhtumeidTokyos on viimase 24 tunni jooksul teatatud enam kui 50 uuest koroonaviiruse juhtumist, mis märgib seni suurimat ühepäevast kasvu Jaapani pealinnas. Need arvud edastas riiklik ringhäälinguorganisatsioon NHK, mille teatel on pealinnas praegu üle 300 juhtumi.Arvude kasv leidis aset ajal, mil Tokyo kuberner Yuriko Koike kutsus pealinna ja seda ümbritsevate piirkondade kodanikke üles siseruumides viibima ning jälgima rangelt oma hügieeni.Johns Hopkinsi ülikooli kogutud andmete kohaselt on Jaapan teatanud kokku peaaegu 1500 koroonaviiruse juhtumist ja 49 surmast. Tokyos pidid sel aastal toimuma olümpia- ja paraolümpiamängud, kuid haiguspuhangu tõttu lükati need edasi 2021. aastani.

Kirikupäev ja vaimulik laulupidu lükati aasta võrra edasiTäna pöördusid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) konsistoorium ning EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutus kõigi koorilauljate, pillimängijate, vaimulike ja kiriku teiste töötegijate poole teatega, et EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu „Rõõm üle maa“ otsustati ühiselt aasta võrra edasi lükata ning korraldada 2.-4. juulil 2021 Viljandis.Pöördumisele laulupeo ja kirikupäeva korraldajate ja osaliste poole kirjutasid alla EELK peapiiskop Urmas Viilma, EELK jumalateenistuselu, kirikumuusika ja hariduse assessor Marko Tiitus, EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse nõukogu esimees Jüri Ehasalu, EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse juhatuse esimees Piret Aidulo ja vaimuliku laulupeo „Rõõm üle maa“ kunstiline juht Heli Jürgenson.3.-5. juulil 2020 Viljandis toimuma pidanud kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo edasilükkamine otsustati neljapäeval, 26.03.2020 toimunud EELK konsistooriumi ning EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse esindajate ühisel nõupidamisel. Üksmeelse otsuse tingis Eestit ja kogu maailma tabanud koroonaviiruse levikust põhjustatud eriolukord, mis on toonud endaga kaasa avalike sündmuste ja kogunemiste, sh jumalateenistuste ja kooriproovide ärajätmise ning mitmete tavapäraste toimingute piiramise; peo sujuv ettevalmistus on tõsiselt häiritud.Peapiiskop Urmas Viilma avaldas lootust, et kogu see aeg ja armastus, mis laulupeo korraldamisse tänaseks on panustatud, leiab ilusa ja rõõmustava väljundi tuleva aasta suvel. „Jumala armule ja halastusele lootes tohime paluda, et selleks ajaks on meie rahvas ja kirik kriisist ja selle järelmõjudest kosunud ning me võime taas suust ja südamest Jumalat kiita ning tulla selleks üle kogu maa Viljandisse kokku.“„Vaimulik laulupidu ja kirikupäev on traditsiooniliselt meie kiriku kõige rahvarohkem ja esinduslikum suursündmus, mis hõlmab kõiki EELK praostkondi, kogudusi, muusikakollektiive ja asutusi, samuti meie sõpru ja partnereid väljaspool Eestit. Kriis on puudutanud omal moel meid kõiki. Seda arvestades ei ole laulupeo ja kirikupäeva üldine moto ja sõnum „Rõõm üle maa“ praeguses olukorras ega isegi vahetult peale kriisi leevenemist kõige asjakohasem,“ põhjendas otsust EELK jumalateenistuselu, kirikumuusika ja hariduse assessor Marko Tiitus.„Laulupeo ja kirikupäeva korraldamiseks on juba praegu panustatud väga palju aega ja armastust – on koostatud peo kontseptsioon, trükitud laulikud ja valmistatud ette kirikupäeva programm ning koorid on omandatud suure osa repertuaarist. Seda kõike arvestades ei oleks õige viia kirikupäev ja laulupidu läbi olukorras, kus on oht, et peost osavõtjate hulk jääb maailma ja Eestit puudutanud sündmuste tagajärjel väikeseks või kannatab napi ettevalmistuse ja kehtestatud piirangute tõttu peo kvaliteet,“ kommenteeris EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse juhatuse esimees Piret Aidulo.Pöördumisele allakirjutanud avaldasid lootust kõigi laulupeo ja kirikupäeva korraldamisse panustanute mõistvale ja toetavale suhtumisele ning jätkuvale koostööle peo ettevalmistamisel.

Wuhanis hakkab elu taastumaHiina linn Wuhan, kus koroonaviirus esmakordselt eelmise aasta lõpus ilmnes, on pärast enam kui kaht kuud eraldatust osaliselt taasavatud. Inimestel lubatakse nüüd Wuhani siseneda, kuid mitte sealt lahkuda. Hubei provintsis asuv suurlinn pandi jaanuaris lukku ja see tähendas järske piiranguid reisimisele ja igapäevasele elule. Hiina riigimeedia näitas täna videokaadreid esimesest ametlikult sanktsioneeritud reisirongist, mis saabus linna vahetult pärast keskööd. Ka enamik Wuhani metroovõrgust on taaskäivitunud ning mõned kaubanduskeskused avavad uksed järgmisel nädalal.11 miljoni inimesega linna ametnikud kinnitasid detsembris, et tegelevad salapärase kopsupõletikulaadse haiguse juhtumitega. Johns Hopkinsi ülikooli kogutud andmete kohaselt on Hubei provintsis kinnitatud umbes 3 299 surma.

Eriolukorra reeglitest tuleb kinni pidada ka looduses liikujailKevadised ilmad ja tubase meelelahutuse ahenenud võimalused on toonud üha rohkem inimesi loodusesse. Keskkonnaminister Rene Kokk tuletab inimestele meelde, et metsa- ja matkaradade vastutustundlik kasutamine on hetkel olulisem kui kunagi varem. „Üks asi on viiruse levimise vähendamiseks vajalik distantsihoidmine teiste inimestega, aga tähtis on ka looduse säästmine – linnud on alustanud pesitsemist ja paljudel loomadel on pulmaaeg. Käitugem looduses väärikalt,“ lausus Rene Kokk.Eriolukorra reeglitest kinnipidamist kontrollib politsei on koos abijõududega, sealhulgas Keskkonnainspektsiooni inspektoritega. Eeskätt patrullitakse matkaradadel ja puhkealadel, kuhu võib koguneda rahvast tihedamalt, kui praegustes eriolukorra tingimustes lubatud. Sama probleem võib olla veekogudel kalastajatega. Inspektorid juhivad inimeste tähelepanu liikumispiirangule ja vajadusele hoida turvalist distantsi, ühtlasi jälgivad heakorda ja tuleohtust looduses. „Oleme juba paar päeva paralleelselt tavatööga kontrollinud populaarsemaid ja käidavamaid kohti looduses. Senise kontrolli põhjal võib öelda, et inimesed on üsna mõistlikud – teavad piiranguid ja peavad nendest ka kinni. Loodetavasti saame öelda sedasama nädalavahetusel, kui liikvel on rohkem rahvast,“ ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektor Olav Avarsalu.RMK ja Keskkonnaamet on soovitanud avastada uusi ja inimtühje paiku, eriti tasub uurida RMK matkatee võimalusi.Rusikareeglid ohutuks looduses liikumiseks on:* mõtle oma retk põhjalikult läbi ja leia loodusest inimtühi koht* võta kaasa laetud telefon ja veepudel* liigu looduses üksi, kahekesi või koos perega* hoia teistest inimestest vähemalt 2 meetri kaugusele* võta oma prügi loodusest tulles kaasa* kui parklas on üle 10 auto, sõida edasi

Reinsalu sõnul käib jutt juba kehtestatud piirangutest, mitte vabaduste piiramisest abstraktses mõttes või ettevaatavalt. Usuvabadust näiteks on juba eriolukorra kehtides piiratud, sest kirikusse jumalateenistusele minna ei saa, samuti on keelatud koguneda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/urmas-reinsalu-eesti-valitsus-ei-taotle-sonavabaduse-piiramist?id=89384497

Tähelepanu! Homsest sõidavad Elroni rongid uue graafiku aluselhttps://www.facebook.com/ElronEesti/photos/a.200388060140763/1452463708266519/?type=3&theater

Soome lõikas Uusimaa piirkonna äraSoomes jõustus ööl vastu tänast liikumispiirang Uusimaa maakonna (sh pealinna Helsingi) ja muu Soome vahel. Vähemalt 19. aprillini on keelatud nii Uusimaa maakonda sisenemine kui ka sealt lahkumine.Täna öösel seati maakonna piiridel üles teetõkked ja kontrollpunktid, mida on suurematel teedel kokku 30. Väiksematel teedel on samuti kontroll tagatud, kinnitas politsei.Öötunnid möödusid kontrollpunktides rahulikult. Helsingi politseikomissar Patrik Karlsson ütles ringhäälingukanalile Yle, et "politseinikke on piisavalt, et liiklust peatada". "Kui meil on 30 kontrollpunkti kahesuunalistel teedel, siis me räägime sadadest politseinikest," ütles Karlsson, oskamata öelda täpset numbrit.Appi on kutsutud ka kaitsevägi ning piiridel tegutseb 40 tegevväelast ja 750 ajateenijat.

USAs kavas juhtumite arv üle 100 000. USA koroonaviiruse kriisi eesliinil olevad arstid ja meditsiiniõed palusid reedel, et haiglatesse jõudvate patsientide raviks oleks vaja rohkem kaitsevahendeid ja -varustust, samal ajal kui teadaolevate USA nakatunute arv ületas 100 000 ja surnud on üle 1600 inimese.Itaalia edestas Hiinat, saades USA järel kõige enam kannatada saanud riigiks. Itaalias registreeriti ka reedel kõige suurem nakatunute arvu kasv ööpäevaga. 969 surmajuhtumiga oli see haiguspuhangu algusest peale kõrgeim ühepäevane kasv kogu maailmas, vahendab AFP. Uute hukkunute arv oli kogu riigis 9 134. Johns Hopkinsi ülikooli andmete kohaselt ületas juhtumite arv 86 498. Riigi riikliku tervishoiuinstituudi juht hoiatas, et nakkused pole veel haripunkti jõudnud ja et sulgemismeetmeid tuleb laiendada.Austraalia karmistas laupäeval sotsiaalse distantseerumise reegleid. Uue koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendasid Austraalia eri piirkonnad trahve, sulgesid randu ja ähvardasid rangemate meetmetega, kui inimesed ei soovi viibida kodus. Surmajuhtumite arv tõusis Austraalias reedel 14-ni, kui suri eakas naine Uus-Lõuna-Walesi vanurite hooldekodus, kus mitmed elanikud ja töötajad on andnud viiruse suhtes positiivse proovi, teatasid kohalikud terviseametnikud.Argentiinas tegi juhtumite arv rekordilise hüppe. Vaatamata 20. märtsil välja kuulutatud täielikule riiklikule karantiinile jõudis riik 690 juhtumi ja 17 surmani, kui reedel teatati 101 uuest juhtumist ja viiest surmast. Kõige enam on kannatada saanud pealinn Buenos Aires, kus on 223 juhtumit, millele järgneb Buenos Airese provints 193 juhtumiga.Lõuna-Korea teatas juhtumite arvu uuest kasvust. Lõuna-Korea teatas reedel 146 uuest koroonaviiruse juhtumist, mis märkis suurimat kasvu ühe päeva jooksul sel nädalal, teatas kohalik tauditõrjeagentuur laupäeval. Arv on viimastel päevadel suurenenud seoses sisserändajatega Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest.Hiinas uusi nakkushaigusi pole. Hiina riiklik tervisekomisjon teatas laupäeval, et reedel teatati mandri-Hiinas 54 uuest koroonaviiruse juhtumist, mis kõik hõlmasid nn välismaalt sisse toodud juhtumeid. Päev varem tuvastati 55 uut juhtumit.

Valitsus võib nüüd legaalselt piirata usu-, sõna- ja muid vabadusi. http://www.delfi.ee/article.php?id=89383965

Ärevad uudised tulevad hilisõhtul Saaremaalt.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaal-tuvastati-koroonaviirus-veel-22-hooldekodu-elanikul-ja-kolmel-tootajal?id=89383569

Delfi lugeja saatis video Soomest Uusimaa piiri sulgemisest.Soomes eraldatakse pealinna Helsingit hõlmav Uusimaa ülejäänud riigist. Kontrolli alla võetakse kõik teed ja ühistransport ning kellel mõjuvat põhjust pole, see üle piiri ei saa.

Töö hästi tehtud!Tartu ülikooli Delta keskuse juures oli täna õhtupoolikul kerget kogunemist näha, kus inimesed väga rangelt 2x2 reeglist kinni ei pidanud. See ei jäänud märkamata ka politseipatrullil, kelle saabudes olid kõik üksteisest 2 meetri kaugusel!

Eesti elanikud on hakanud rohkem pingutama, et koroonaviiruse levikut pidurdada: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/olukorra-tosidus-hakkab-kohale-joudma-vaid-4-eesti-elanikest-ei-nae-pohjust-kodus-pusida?id=89381157

Suurbritannias kasvas surnute arv ööpäevaga rekordilise 181 võrra. Kokku on seal surnud 759 inimest, noorim 29-aastane. Esimesest surmateatest on täpselt kaks nädalat.

Seoses kõrgendatud nakkusohuga on SEB Võru kontor suletud kuni 3. aprillini (k.a) ning kliente teenindatakse digitaalsete kanalite ja videonõustamise vahendusel. Arvelduskonto avamiseks ning investeerimis- või eluasemelaenu alaste küsimuste teemal konsulteerimiseks saab kasutada videokõne lahendust. Videokõne teel on võimalik saada nõustamist laenu,- säästu-, pensioni-, investeerimis- ja elukindlustustoodete kohta, avada konto, tellida kaart, sõlmida internetipanga leping, samuti lahendada oma äriga seotud küsimusi. Klientide jaoks avatud ka teised kaugkanalid, sh jooksvate ja kiirete küsimuste tarvis SEB Kliendikeskus, mis töötab 24/7, telefon 665 5100, e-mail (info@seb.ee), samuti kodulehel olev chatbot. Lisateave kõikide SEB pangatoodete- ja teenuste kohta on leitav ning videokõnele registreerimine võimalik kodulehelt (www.seb.ee). Juba kokku lepitud nõustamiste muutmiseks soovitame helistada klienditoele telefonil 665 5100.

Kas võiksid Eesti arstid Soomest nüüd Eestisse tulla? Paluste: nad ravivad seal inimesi ja nende hulgas on ka eestlasi. Ei ole siin probleemi.

Täna oleks juba vaja teada, kuidas inimesed liiguvad. Miks nii kaua aega läheb andmete kogumisega? Mägi: ei tohi toimuda privaatsusriivet. Ka operaatorid ei olnud selliseks olukorraks päris valmis, tegemist on väga suurte andmemahtudega.

Aab: suured tootmisvõimused on kõikides riikides kinni, see on tegelikkus hetkel Kogu muu maailm otsib võimalusi. Hiina sai esimesena viirusega pihta ja väga kiiresti said tootmise üles oma suures majanduses. Nüüd on aga seal üle ja seepärast tellitakse neilt.

Kas on kuskil ka exeli tabel, kus täpselt kirjas, kus ja kui palju on varusid? Aab: mina küsisin KOV-ide ja riigiasutustelt, milline on kuu vajadus. Pool miljonit maski tellisime ja 250 000 paari kindaid, viimased on juba laiali jagatud.

Küsimus: kas perearsti valvekeskused katavad kogu Eesti? Paluste: loetelu on pikk ja katab kogu Eesti. Et tagada testidele suunamine ka nädalavahetustel, oligi üks põhjustest, miks selle süsteemi ellu kutsusime.

Kui pikaks ajaks on hetkel varu olemas? Aab: haiglate osa son kõige täpsem info. Erinevatel haiglatel on erinevad varud. On rohkem kui nädala varu, osade kaitsevahendite osas kaks nädalat. Kõik oleneb sellest, kui paljud abi vajavad edaspidi. Kui palju see suureneb. Paluste: just seepärast ka erameditsiinis sai plaaniline ravi lõpetatud, me võime vajada ühel hetkel seda ressurssi, nii inimesi kui kaitsevahendeid.

Aab: ma ei saa rääkida iga hooldekodu eest, ka suured haiglad on hädas tarnetega, rääkimata väiksematest hooldekodudest. Kogu maailm arvas, et see on järjekordne SARS, ühel hetkel oli aga haigus siin ja kõik tarneahelad lõigati läbi.

Paluste: 7 patsienti on juhitaval hingamisel intensiivravil.

Kui madalale varud vahepeal langesid? Aab: veidi alla nädala oli vahepeal. Olime siiski valmis, kaisteväe varud on meil jne. Meil on metsik lääs ja metsik ida, nagu 90ndate algus mõnes mõttes. Olen mures sots.töötajate ja hooldekodude pärast, sinna tuleb kohe leida leevendust.

Küsimus: kas riik läheb appi ka oma tootjatele, et võimsus viia maksimumini?Aab: tootjad on esitanud palju pakkumisi. On neid, kes omavad ka litsentsi nt respiraatoreid toota (Sillamäel). Paljude tootjatega käib koostöö, selgitatakse, mida ja kui palju nad on võimelised tootma. Kõik aga vajavad aega käivitamiseks, v.a Sillamäe.

Mart Mägi: läbi viimisel on liikumisanalüüs. See viiakse läbi mobiilandmestike baasil, ei ole tegemist jälitustegevusega, kõik on anonümiseeritud andmed. Kõik kolm operaatorit on näinud vaeva nädala, et andmestikud kokku saada ja käia läbi metodoloogia ning tagada anonüümsus. Eesmärk on saada pilt Eestis toimuvast liikumisest. See ei ole reaalajaandmestik, võrdleme ka aega enne kriisi ning vaatame, kas ka nt eakamad inimesed liiguvad tavapärasel trajektooril. Loodame jõuda tulemuseni järgmise nädala jooksul.

Aab: märtsi alguses sõlmitud lepingut ei tasu üles puhuda. Riigid, haiglad on kohati meeleheitlikus olukorras, võetakse ka üksiküritajatelt lepinguid. Õnneks on olnud tingimus alati selline, et makstakse siis, kui kaup on kohal. Paralleelselt töötame kümne tellimusega, mulle on tulnud ligi 400 pakkumist meilile. Tänan ka eestlasi üle maailma, kes omavad ärisidemeid ja pakuvad. Tõsiselt filtreerime ka seal, uurime tausta. Kriitiline on saada asi korda ka enne suure tellimuse kättesaamist (1 kuu varu kõigile). Suur tellimus hakkab tulema nädala pärast ning paralleelselt käib hange ka asjade lennutaja leidmiseks (täna selgub). Ja see pole päris nii, et läheme sõjalennukiga... Siis tuleks ette bürokraatia, kuidas saada Hiina õhuruumi ja kuidas seal maha ning tagasi. Küll on olemas rahvusvahelised logistikafirmad, kel on litsentsid olemas, nemad suudavad hanke ära lennutada. Rõhutan, see pole ainus õlekõrs. Euroopa komisjon teeb keskhanget, seal on meil tellimuses 3 nädala varu. Iga päev otsime võimalust kiiremini hankida eeskätt kirurgimaske ja respiraatoreid FFP2. 25 000 maski jaotasime täna laiali PPA-le ja Saaremaa hooldekodudele.

Aab: isikukaitsevahendite osas hakkas probleem kohale jõudma paar nädalat tagasi. Tavalised tarneahelad ja lepingud ei toiminud. Haiglad teevad jätkuvalt suuri pingutusi, et neid saada. Koos sotsministeeriumiga ja PERHI-ga ja Eesti saatkonnaga Hiinas valisime välja pakkumised, vaatasime hinda ja tarneaega. Eile alates kella 3.00-st pidasime 12 tundi läbirääkimisi. Lõpuks leppeni ka jõudsime, saime veel hinna alla, need on kümnetes kordades tõusnud. Meie saime soodsalt, julgen öelda. Kontrollime samas siiski veel enne ka pakkuja tausta, välisministeeriumi ja Hiina riigi abil uurime.

Jaak Aab: isikukaitsevahendite ja desinfisteeerimisvahendite osas on meil puudus. Valisime tootja ja kogus on toodetud desovahendite osas. Ka apteegis pole saada, meil on vaid kaks tootjat. On ka pakendite nappus samas. 5-liitristes kanistrites viiakse asutustesse. Hulgimüüjad väidavad, et lähiajal tuleb apteekidesse müügile desovahendeid. On tehtud ka pakkumisi välismaalt, aga meie kaks tootjat saavad hakkama.

Paluste: plaanilise hambaravi ja eratervishoiuasutuste osas tehti otsus, et plaaniline tegevus mõlemas peatatakse. Peatamine ei tohi kahjustada inimest ja tema probleemi süvendada. Rasedate jälgimine jätkub, see on võrdsustatud vältimatu abiga.

Paluste: valveperearstikeskuste tööpõhimõtted on nüüd selged. Neil on kohustus olla toeks ka nädalavahetustel. Kontaktiks jääb nõuandeliin 1220, aga nemad saavad vajadusel suunata inimese otse valveperearstile, kes saav teha põhjalikumat nõustamist ja vajadusel suunata testimisele. Proovivõtupunktid on samal ajal avatud. Kõik juhtumid on võrdsustatud vältimatu abi andmisega.

Paluste: nüüd saame andmeid otse tervise infosüsteemist, see teeb protsessid kiiremaks.

Paluste: lisandus 1010 uut testi, neist 37 olid positiivsed. Enim on positiivseid Harjumaal, järgneb Saaremaa. Hospitaaliseeritud on 40 patsienti, neist 7 vajavad intensiivravi. Kokku on tehtud üle 8000 testi, neist 7 % on olnud positiivsed. Üks inimene on surnud.

Heli Paluste: noored, palun ärge minge oma vanavanematele külla. Kaitseke neid! Olukord võib minna halvemaks, me pole jõudnud haripunkti.

Täna kell 12.00 toimub järjekordne pressibriifing. Kohal on Terviseameti staabis esmatasandi abi korralduse eest vastutav sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste, riigihalduse minister Jaak Aab ning Statistikaameti direktor Mart Mägi. Teemad on ülevaade hetkeolukorrast, valveperearstikeskuste käivitamine ning plaanilise ravi peatamine väljaspool riikliku haiglavõrku (hambaravi, erameditsiin). Samuti isikukaitsevahendite tellimuste hetkeseis ning anonümiseeritud liikuvusanalüüs.

Seoses eriolukorraga alustab haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/haigekassa-hakkab-eriolukorras-tasuma-esimeste-haiguspaevade-eest?id=89376323

Koroonaviirus on üle maailma tuvastatud kokku enam kui poolel miljonil inimesel. https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatatuid-uldse-kokku?id=88770709

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-uudisteagentuuri-teatel-isoleeritakse-uusimaa-maakond-alates-tana-keskoost?id=89376317

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-testiti-eestis-1010-inimest-lisandus-37-positiivset-juhtu?id=89375921

Ööpäevaga tehti 1010 koroonatesti, lisandus 37 positiivset juhtuAjavahemikul 26.-27. märts tehti Eestis kokku 1010 koroonaviiruse tuvastamise testi, millest 4 protsenti ehk 37 analüüsi osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (14), Võrumaal (6), Pärnumaal (5) ning Harjumaal (5). Kokku on Eestis tehtud 8121 koroonaviiruse testi, millest 575 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 40-49 eluaastat (24%) ning vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (24%). Vanusegrupis 50-59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 23% ja vanusegrupis 30-39 eluaastat 18%.Alates eilsest hakkas terviseamet testimise tulemusi avaldama terviseinfosüsteemi (TIS) andmetele tuginedes. Terviseamet ei saanud varem terviseinfosüsteemist selliseid päringuid teha, TIS-i kasutamise vajaduse tingis nii mitme labori testimisvõimekuse teke kui erasektori partneri kaasamine.Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 40 patsienti, neist 7 on intensiivravil ning kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 11 inimest ning surnud 1.Maailmas on Hiinast levima hakanud koroonaviirusesse haigestunud enam kui pool miljonit inimest, neist kõige rohkem Ameerika Ühendriikides (enam kui 85 tuhat), Hiinas (enam kui 81 tuhat) ja Itaalias (enam 80 tuhat).

Mujal maailmas seatakse ka näiteks kruiisilaevu haiglateks, et miks mitte ka siin ennast ümber korraldada? https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/pirita-marina-hotel-spa-on-vajaduse-korral-valmis-hotelli-kohandama-karantiiniks-voi-raviasutuseks?id=89374957

Saksamaa välisminister Heiko Maas teatas, et Saksa haiglad, kus on ruumi, võtavad vastu vähemalt 47 koroonaviiruse patsienti Itaaliast. Esimesed kuus Itaalia patsienti saabusid juba teisipäeval Leipzigi lennuväljale. Nordrhein-Westfaleni liidumaa kavatseb lähipäevil vastu võtta kümme itaallast.

Delfi eriolukorra „Erisaates“ on Kredexi juht Lehar Kütt, kes peab ellu rakendama valitsuse majanduse turgutusprogrammi suurima osa. Miljard eurot laenukäendusi ja pool miljardit käibelaene. Kredex võib juba täna avaldada oma teotuste täpsemad tingimused, Kütt räägib Delfis, mis ettevõtted toetusmeetmetest osa saavad ja kes ei saa. Mis on maksimum käendused ja laenud, kas neid võidakse suurendada? Ja miks on riigikogu kiired otsused tähtsas programmiga edasi minekul? Küsime Kütilt, kas raha võib ka lõppeda kuna ettevõtjate huvi on juba praegu väga suur? Saadet juhib Raimo Poom. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-kredexi-juht-avaldab-kas-toetusmiljardid-jagunevad-ettevotetele-kuni-viie-miljoni-kaupa-voi-vajadusel-ka-rohkem?id=89374551

Eestimaalastele meeldib kangesti (Hiinast) pakke tellida ja seniste andmete põhjal võis seda üldiselt tervisele ohutuks pidada. USAs tehtud laboritestid hindasid uue koroonaviiruse elujõuliseks mõnest tunnist mõne ööpäevani, olenevalt pinnast, millel see asub. https://forte.delfi.ee/news/teadus/lukka-pakitellimine-edasi-uus-koroonaviirus-elab-eri-pindadel-palju-kauem-kui-arvatud?id=89371999

Nädalavahetusel suunavad meditsiinilise näidustusega patsiente koroonaviiruse testimisele valveperearstikeskusedAlates sellest nädalavahetusest suunab perearsti nõuandeliin 1220 ajavahemikul 8:00-18:00 inimese COVID-19 testimisvajaduse tuvastamiseks valveperearstikeskusse. Samal ajavahemikul on avatud ka mobiilsed proovivõtupunktid. Perearst suunab patsiendi testimisele, kui selleks on meditsiiniline näidustus. „Sotsiaalministeerium on koostöös Eesti Perearstide Seltsi, terviseameti ja haigekassaga käivitamas valveperearstikeskuste süsteemi. Peame olema valmis olukorraks, kus osa perearstikeskusi võivad personali haigestumise tõttu ise abi vajada ning keskuse patsiendid ajutiselt kaotada kontakti oma perearstiga, samas kui vajadus esmatasandi teenuste järele järjest kasvab,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Valveperearstid on valmis nädalavahetustel ja riigipühadel inimesi nõustama, vajadusel suunama ka COVID-19 testimisele.“Kõikidele ägeda haigusega pöördunud inimestele antavat abi loetakse vältimatuks abiks. Ravikindlustamata inimestele vältimatu abi andmist rahastab haigekassa. Need ravikindlustatud inimesed, kel pole oma perearsti võivad pöörduda lähima perearstikeskuse poole. Pöörduda tuleb telefoni teel. Keskusesse kutsutakse patsient kohale ainult juhul, kui patsiendi tervislik seisund seda nõuab.

"Üks küsimus on kahe inforuumi probleem, see, et Eesti venekeelne elanikkond ammutab infot rohkem Vene kui Eesti meediakanalitest. Selle tagajärjel on venekeelsed elanikud praegusest eriolukorrast ja selle järgimise olulisusest vähem teadlikud kui Eesti meediat jälgivad inimesed. Vene kanalid ju Eesti valitsuse korraldusi ei edasta ja Venemaad ennast puudutavas kajastuses on koroonaviirust esitletud mitte nii ohtlikuna." https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-kaks-inforuumi-on-teene-koroonale?id=89368117

T1 Mall of Tallinnas jäävad avatuks Selver, apteek, paar toidupoodi ning restorani, kust saab toitu koju tellida Juhindudes valitsuse otsusest, jäävad alates reedest, 27. märtsist T1 Mall of Tallinnas avatuks toidupood Selver, apteek Apotheka, toidupoed Willi Lihamaailm ning Eugenio’s gastronoomia. Toitu saab koju tellida burgerikohvikust Garage ning restoranidest Süsi Chill&Grill ning Tokumaru. Ülejäänud meelelahutus- ja kaubanduskeskus suletakse ajutiselt.Kuna toimivad kauplused ja apteek asuvad esimesel korrusel, jäävad külastajatele avatuks vaid keskuse esimene korrus ning maa-alune parkla. Ülejäänud keskuse korrused ning korrusparkla suletakse ajutiselt. Selleks, et vältida külastajate ja töötajate nakatumist, rakendatakse keskuses erinevaid ennetavaid meetmeid. Keskuses on külastajatele ja töötajatele välja pandud desinfitseerimisvahendid ning üldkasutatavaid pindasid puhastatakse ja desinfitseeritakse tavapärasest tihedamini.

Kui Tallinna vanalinnas oleme tavaliselt harjunud nägema turistide ja rahva horde, siis ühe eile avaldatud video kohaselt valitses seal täielik tühjus. Justkui oleks tegu kummituslinnaga... Vaata videot siit!

Raadios Retro FM helistas saatejuht Rauno Märks just ühele tuttavale perekonnale, kus nii mees kui ka naine (kuuluvad vanusegruppi 40+) põevad koroonaviirust juba mitmendat nädalat. Naise sõnul on tegemist äärmiselt vastiku haigusega. Tema puhul on sümptomiteks tihedased külmavärinad, kõikuv palavik, köha (ka intervjuu ajal köhis naine korduvalt) ning maitse- ning lõhnameelte kadumine, samuti isutus. "Eilegi maitsesin maasikaid ja vaid natukene läbi udu tundsin, et vist on tegu maasikatega," rääkis naine. Tema abikaasal on aga söögiisu olemas ja kõik meeled korras, kuigi ka temal on testiga koroonaviirus tõestatud ning muud sümptomid.Seda, kust perekond viiruse sai (mis muide pole nende ühele lapsele seni külge hakanud) ei tea nad aga siiani. Naine kahtlustas üht üritust, kus viibiti koos inimesega, kes oli samuti haige, kuid mitte keegi teine seal üritusel käinutest pole seni (see oli märtsi alguses) haigeks jäänud. "Veelkord, see pole üldse tore haigus. Et tehke palun kõik, et seda vältida," oli naise sõnum kokkuvõttes.

SEB: karantiini tulemusel suundus langusesse ka e-kaubandus Panga andmetel langesid märtsikuus (24. märtsi seisuga) e-kaubanduse mahud 6%. Enim kahanesid reisimise, majutuse ja turismiteenusega seotud e-maksed. Samas on ka tõusu näidanud valdkondi, milleks on peamiselt söögikohtade, väärtpaberite ja kodusisustusega seotud teenused. Panga andmeil vähenes märtsikuu teises pooles üle 50% ka SEB kontorite külastus, sularaha kasutus on vähenenud veerandi võrra ja kaarditehingud 30%.

Eratervishoid ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist Terviseamet peatab COVID-19 nakkuse leviku vältimiseks plaanilise ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus lõpetatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. „Plaanilise ravi peatamine on vajalik, et vältida nakkuse edasist leviku, tagada vältimatu abi ohutus ning kasutada olemasolevaid isikukaitsevahendeid võimalikult säästlikult,“ ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. „Samas võime vajada erameditsiinis töötavate arstide ja õdede abi, kui tervishoiu koormus kasvab ja tekib tööjõupuudus.“ Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates eraldi iga üksikut juhtu. Kindlasti tuleb lõpuni viia selline plaaniline tegevus, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise. „Kuna COVID-19 puhul on ilmnenud väga suur nakatumisoht, tuleb nakatumisrisk viia miinimumini. Seega oli vajalik astuda samm rahvatervise huvides, lükata edasi plaaniline ravi ja tagada vaid esmaabi,“ ütles Eesti Hambaarstide Liidu juht Piret Väli. „Mida radikaalsemad on sammud hetkel, seda kiiremini peatame viiruse leviku. Seda on teinud ka suur osa Euroopa riike.“ „Tegemist on erakorralise otsusega praeguses kriisiolukorras. Soovime taastada plaanilise ravi niipea epidemioloogiline olukord seda võimaldab,“ lisas Merike Jürilo. Plaanilise ravi peatamisest teavitab ning vajadusel nõustab oma patsiente iga raviasutus ise. Vältimatu hambaravi osutajate loetelu on leitav Eesti Haigekassa kodulehel: https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/valtimatu-abi

Uued karmid meetmed! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uued-piirangud-koroonasse-nakatunud-ja-nende-lahedased-peavad-pusima-kodus?id=89372313

Haiglaravil on 34 inimest, neist 6 on kriitilises seisusHetkel vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 34 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 6 on kriitilises seisundis.Pärnu Haiglas on 6 inimest, neist 5 seisund on stabiilne ja 1 kriitiline. Ida-Tallinna Keskhaiglas on 2 inimest ja mõlemad on stabiilses seisundis. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on 3 inimest, kõik kriitilises seisundis. Tartu Ülikooli Kliinikumis on ravil 7 inimest neist 2 seisund on kriitiline. Lääne-Tallinna Keskhaiglas viibib hetkel 14 inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi. Ida-Viru Keskhaiglas on 2 inimest ja nende seisund on stabiilne. Haiglatest on välja kirjutatud 11 inimest. Surnud on 1 inimene.Eestis on koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, teste on kokku tehtud 7090. Kõikide positiivsete testide protsent kõikidest tehtud testidest on 8%.Eesti andmeid kuvava koroonakaardi leiab veebilehelt www.terviseamet.ee/koroonakaart (Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektselt kuvatud).Lisainfot leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus ja Terviseameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse kodulehelt www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK.

Mõtled, kuidas tänast õhtut veeta? Kell 20 saab vaadata teatriauhindade jagamist. Sedapuhku on üritus muidugi sootuks uues formaadis. https://epl.delfi.ee/kultuur/teatriauhinnad-selguvad-tana-ohtul-etv-erisaates?id=89370693

Delfi lugeja Kaia kirjutas oma murest - ta ütleb, et osad tervisesportlased ei hooli kahe meetri reeglist. "Ühiskasutatavatel teedel on praeguste ilusate ilmadega palju jalutajaid, kes enamuses hoiavad üksteisest kenasti nõutavale kaugusele. Paraku kordub iga natukese aja tagant üks ja sama stseen: jalutaja selja tagant läheneb ootamatult ja möödub peaaegu riivates tervisejooksja, pilk klaasistunud,häälekalt hingeldades ja süljepiisku laiali pritsides. " Ta lisab, et tervisesportlasele kui kiirele möödujale pole ehk erilist ohtu, küll aga vastupidi. "Niisama hoolimatud kipuvad olema rulatajad ja ratturid. Lepiks ehk ikka kokku vähemalt sellises reeglis, et distantsi hoiab tagant tulija, sest kahjuks pole meil kellelgi silmi selja taga."

USAs on olukord kehv - viirusepuhangu tõttu on paljud firmad pidanud uksed sulgema ning töötajad koondama. CNN vahendab, et ainuüksi eelmisel nädalal teatas 3,3 miljonit inimest, et jäid tööst ilma ja vajavad töötushüvitist. FOTO: AFP

Tegevjuht lausus, et et nad esitasid töötukassale küll kollektiivse koondamise avalduse, kuid see ei tähenda, et kõik inimesed koondatakse. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tana-60-inimese-kollektiivse-koondamise-avalduse-esitanud-hotelli-juht-eelmine-kriis-tundub-praegu-onnistus?id=89368747

Pole kahtlust, et Eesti meditsiini jaoks ülioluline kaitsevahendite hange on nurjunud. Kuidas sellini jõuti? Ekspress hakkas asja uurima ja leidis üllatavaid fakte. https://ekspress.delfi.ee/kuum/eesti-suurim-kaitsemaskide-ost-nurjub-taielikult-aga-miks?id=89367677

Peaminister Jüri Ratas rõhutas selle valguses, kui oluline on igaühel praegu kehtestatud erimeetmetest kinni pidada. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-peaminister-kui-erimeetmeid-peetakse-naljaks-ja-neist-kinni-ei-peeta-tulevad-veel-raskemad-piirangud?id=89365401

ÜLEMISTE KESKUS KINNI: Tulenevalt üle-eestiliselt kehtestatud korraldustest on homsest suletud peaaegu kogu Ülemiste keskus rohkem kui 200 kaupluse ja söögikohaga. Endiselt jäävad avatuks näiteks toidu- ja lemmikloomakauplused, apteek, telekommunikatsiooni ettevõtete esindused ja mitmed söögikohad, kes pakuvad kaasaostu võimalust. Sarnaselt kõikide teiste Eesti kaubanduskeskusega kestab piirang valitsuse esialgse plaani järgi vähemalt kaks nädalat, pärast mida vaadatakse olukord uuesti üle. Alates homsest saab Ülemiste keskusesse siseneda kahest kohast: Suur-Sõjamäe tänava poolsest uksest (jalakäijad) ja keskuse taga asuvast maa-alusest parklast (eelkõige autodega külastajad). Muud uksed ja parkimismaja on suletud. Külastajatele on suletud ka terve teine korrus, kuna kõik avatuks jäävad kauplused asuvad esimesel korrusel. Lemmikloomakauplused PetCity ja Bosse on avatud eraldi sissepääsude kaudu.

Võru linnas liiguvad ringi vabatahtlikud patrullid, kes vaatavad, et inimesed eriolukorra tõttu seatud piirangutest ikka kinni peavad: https://www.facebook.com/Voru.linn/posts/3253370068007176#w=500

Tõepoolest, praegu pole aeg inimesi poodidesse kokku kutsuda: https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-juri-ratas-manitseb-kaupmehi-allahindluskampaaniad-on-otsene-oht-viiruse-levikuks?id=89365299

„Kõik naersid meile näkku, kui me hingamismask ees sünnipäevapeole läksime,” ütleb Helle Arop. Tema hääl telefoni teises otsas on jõuetu. Ta räägib aeglaselt. Kõik laused ei jõua lõpuni, sest tugev köhahoog peksab vahele. Taustalt on kuulda, et ka keegi teine justkui köhiks kopse välja. See on tema palatikaaslane... https://epl.delfi.ee/uudised/noore-naise-uleskutse-haiglavoodist-keegi-ei-usu-keegi-ei-vota-tosiselt-inimesed-tulge-moistusele?id=89357889

Pressikonverents on lõppenud. Jääge endiselt Delfi lainele, et sündmustega kursis olla.

Küsimus: Hommikul tuli etade Saaremaalt, et kaks hooldekodu inimest nakatunud. Kas valitsus arutanud, mis saab Saaremaast? Samuti küsimus, et kas eestlased välismaal on ka haiged?Ratase vastus: Hooldekodud on suure tähelepanu all ja kui sealt ei saa me haigust tõkestada, siis sellel on kurvad tagajärjed. Arutasime täna seda küsimust ja seal on keelatud külastused, kodud ei tohiks vastu võtta pakke, lisaks saame kohe-kohe ülevaate vahenditest, mida vajatakse.Reinsalu vastus: Maailmas on eestlastel mitte koroona, aga näiteks osadel muid meditsiinilisi näidustusi: näiteks on tehtud operatsioon vms.

Ratas lisas: 21 minutit tagasi andis Aab mulle teada, et ta allkirjastab Hiina lepingu.

Küsimus: Kas täna jõuab Eestisse lennuk isikukaitsevahenditega? Helme vastus: Hetkeseisuga seda tulnud ei ole. Jaak Aab ütles, et ta öö otsa Hiinaga suhelnud ja kõik peaks minema nii, nagu plaanitud, Lisaks tuleb Tsehhist üks koorem ja see peaks olema lennukis, aga Aab lisas, et ta pole näinud laual lepingit veel. Et peame arvestama, et praegu on suured tellimused tarnijatele.

Ratas ka kinnitas, et kui sõnadest ei piisa ja reegleid rikutakse, siis politseil on võimalus kasutada karmimaid meetmeid. Helme rääkis ka, et väiksemates linnades on arutatud jalgrattalaenutuse võimalust ühistranspordi asemel või selle vähendamiseks.

Küsimus: Mis on valitsuse täpne töörütm, et kui tihti arutate täiendavaid meetmeid? Kas ka ühistranspordist juttu olnud? Samuti millal muutub politsei karmimaks? Ratase vastus: Algselt plaanisime töötada vaid kolm korda nädalas selle uue komisjoniga, täna me peame päevas kaks korda vähemalt suhtlema erinevate osapooltega. Ehk tegutseme iga päev ja otsuseid teeme operatiivselt, aga kaalutletult. Loomulikult olnud ka ühistranspordi sulgemine laual, et need on koguaeg kaalutlusel. Küsime teistelt nõu selle kohta pidevalt. Helme vastus: Eile rääkisin polisteijuhtidega noortekampadest, kes rikuvad liikumispiiranguid. Politsei võtab täna kokku üle Eesti videomatrejali analüüsimiseks, suhtleb kohalike patrullidega ja teeme siis koondpildi, et kas ja kuidas peaks riik sekkuma. Meil pole mõtet patrulle suvaliselt tänavale saata. Algul me hoiatame, aga mingil hetkel on ka vanasõna: kes ei taha kuulda võtta, see peab tundma saama. Riigil on need trahvi ja muud võimalused olemas. Lisaks on telekomi firmadega pooleli see positsioneerimise projekt, see puudutab karantiinis olevaid inimesi hetkel.

Küsimus: Paari päevaga tehtud üle 2000 testi, aga algselt oli võimekus kuni 1000 päevas. Kas see on tõusnud? Samuti küsiksin skeemitamise kohta, kus inimesed kurdavad hapramaks, kui nad on, et saada koroonatesti? Kas see on õige? Helme vastus: Asjatul testimisel pole mõtet, see näitab negatiivset tulemust ehk, aga see ei tähenda, et sul HOMME või järgnevatel päevadel ei tule seda viirust. Ratas vastab: Meie võimekus oli alguses 20 testi, tõusis 50, siis sajale jne. Täna tänu erasektorile oleme suutnud selle tõsta 1000-le päevas, sotsiaalministri sõnul olevat see isegi gramm üle 1000 päevas.

Helme lisas ehituspoodide lahtijätmise kohta: Seal pole nii suurt rahvaste kontsentratsiooni. Ja skeemitamist tuleb ka kindlasti, sest inimene on nii siga, kui tal seda lastakse olla.

Küsimus: Mis on kaubanduskeskuse mõiste? Et mõned poed juba üritavad ennast nihverdada välja sellega, et nad pole kaubanduskeskuses, vaid selle küljes vms. Ratas vastab: Kõik kauplused, kus on ka väiksemad kauplused (lillepoed, kingsepad jne) ja kus on sissepääs ühiselt alalt (mis ei ole toidupoed, apteegid või näiteks telekommunikatsioon), need tuleb sulgeda. Pood, kus on eraldi sissepääs, see võib tegutseda. AGA, siin kehtib kindlasti ikkagi kaks pluss kaks reegel ja seda peavad KÕIK poed vaatama.

Küsimus Ratasele: Ettevõtjad soovivad saada kompensatsiooni ja kahjutasu. Kuidas te selliseid avaldusi kommenteerite? Ratas: On olemas reeglid, nii juuksuritel kui ka näiteks hambaarstidel. Et kui neid reegleid ei saa täita, kuna pole isikukaitsevahendeid, siis nad ei saa ju tegutseda. Mina ei saa neid ettevõtete esitatud arveid saata Stenbocki majja või riigikokku. Lähenemine, et kui eriolukorras midagi suletakse, siis see on kohe riigi vastutus, see ei ole õige. Me teeme neid sulgemisi ju põhjusega. Otsused tehakse ka mõttega, et majandus täiesti ei sulguks.

Ratas lisas veel: Me peame harjuma, et selles võitluses on tegemist MEIE ühiskonnaga. Mitte MINU ühiskonnaga. Ja kui me reegleid ei täida, siis mingi hetk võib meid ees oodata lauskarantiin. Tegin eile ettepaneku ka riigikogu esimehele, et kas saaks lisa-eelarve anda üle juba 6. aprillil ja siis riigikogu seda arutaks juba 13-16. aprill. Seda on vaja paljude muudatuste jaoks.

Reinsalu: Alates homsest (00:00) peatab Venemaa igasugused lennud sisuliselt, et sellega peab ka arvestama.

Reinsalu: Soome valitsus eraldas evakuatsioonilendudele ka neli miljonit ja nad olid nõus vajadusel eestlasi ka pardale võtma maailmast. Nad korraldavad erilende Portugali, Madeirale jne. Samuti tehakse vahemaandumine Brüsselis, kust ka eestlasi peale võetakse.

Reinsalu: Rõhutan veelkord, et kui olete jäänud välisriiki, siis otsustage kohe tagasitulek või sinnajäämine. Suurele osale inimkonnast on rakendunud piirangud, et väga-väga raske on reisida hetkel. Plaanime mitut erilendu veel, näiteks homme koostöös Leeduga tehakse erilend Vietnami Kaunasest.

Välisminister Reinsalu: Tänase seisuga on viirus maailmas 198 riigis, uute juhtumite arv kasvab üleilmselt stabiilselt 10-11 protsenti. Hukkumiste arv on ka endises suurusjärgus. Välisministeerium aitab hetkel rahvusvahelist koostööd ja toetab Jaak Aabi, kes vastutab isikukaitsevahendite hankimisega. Samuti hoolitseme, et need saadetised ja ka muud kaubasaadetised laabuksid tõrgeteta. Tänase seisuga on üle 8000 eestlase üle maailma olnud meiega kontaktis, kokku oleme pakkunud abi üle 1800 inimesele. Hetkeseisuga on 292 eestlast üle maailma, kes soovib saada abi. Suurim on Austraalias olijate arv.

Helme põhjendas ka, et igasuguste meetmete vastvõtmine nõuab valitsuselt aega ja analüüsi, et neid otsuseid ei saa liiga kiiresti vastu võtma. Sellel võivad olla pikemas perspektiivis hullemad tagajärjed pärast. See käib nii piiride sulgemise, kui ka kaubanduse sulgemise kohta.

Helme: Siseministeeriumi all on nüüd ka neli kriisikomisjoni üle Eesti. Neid juhivad kohalikud päästejuhid. See on oluline, sest kogu korra tagamine jne on nüüd ühtlasemalt korraldatud. Ütleksin ka veel üle, et üks meie prioriteete on lisa-eelarve kiire menetlemine ja vastuvõtmine, sest sellest sõltub ettevõtjatele toetuste väljamaksmine.

Siseminister Mart Helme: Siseministeeriumi vaates hakkame me valitsuse otsuseid nüüd jõustama: kauplustest inimeste eemalehoidmine jne. Me otseselt repressioone ei saa rakendada, aga teeme koostööd turvafirmadega ja hoiame asjadel silma peal. Meil on probleeme venekeelse elanikkonnaga, kes elab teises inforuumis. Nende infoväljas ei peeta koroonat mitte nii ohtlikuks teemaks ja selles inforuumis on riigil vaja kiiresti ja jõulisi samme teha.

Ratas ütles ka, et täna on Euroopa Ülemkogu telefonikonverents, seal ka kindlasti arutatakse Covid-19 teemat ja sellega seonduvat.

Ratas: Ma palun ka erasektorit, et andke teada, kui teil on võimalik isikukaitsevahenditega kuidagi aidata. Valitsus eraldas täna reservist ka raha erinevate vahendite ostmiseks. Lisaks Töötukassa lisarahastus võeti vastu, et inimesi aidata.

Ratas: Pidage kinni kaks korda kaks reeglist, ka looduses olles ja nädalavahetusel. Seda hakkab politsei kontrollima, ka rabades ja mujal.

Ratas: Täna tuli teade 134 uuest nakatunust, ma palun ajakirjandust, et andke täisinfo: tegemist on kahe päeva andmetega ja see ei näita suurt hüpet. Teste tehti 2281 mitme päeva peale, et see teeb osakaaluks ca 5,8 protsenti. Et tegelikult getkel nakatunute hüpet ei ole.

Peaminister Jüri Ratas: Alustan kõigepealt eilse päeva kurva uudisega, et Eestis suri esimene koroonaviirusesse nakatunud inimene. Minu siiras kaastunne tema lähedastele ja perele... Kutsun kõiki üles võitlema selle viiruse vastu, samuti ka erinevaid ettevõtteid ja poode, et täna pole õige hetk allahindlusteks. Te ju kutsute ise inimesi nii kauplustesse. Politsei hakkab seda kontrollima ja riik ka karistab, kui meie tähelepanekuid ei järgita. Aga meil on ka oma vastutus.

Valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja välisminister Urmas Reinsalu. See peaks kohe-kohe algama.

Kaubamaja jätab avatuks vaid Toidumaailmad ja e-poe. Alates reedest, 27. märtsist jääb Kaubamajas, nii Tallinnas kui Tartus, avatuks Toidumaailm ja e-pood. Seda ajani, mil Vabariigi Valitsus annab uued korraldused, teatas kaubamaja. Kaubamaja Toidumaailm nii Tallinnas kui Tartus ning e-pood jätkavad klientide teenindamist, e-pood lausa ööpäeva ringselt. Et kliendid saaksid võimalikult palju vältida kodust väljumist, suurendatakse ka e-poe toidu- ja esmatarbekaupade sortimenti.

Ka väiksemad keskused pannakse siiski kinni sisuliselt:https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/kaupluste-sulgemisest-ei-paase-ka-vaiksemad-keskused?id=89363915

INFOKS: Täna kell 12 toimub valitsuse pressikonverents, kus on kohal peaminister Jüri Ratas ja mitu teist ministrit. Plaanis on anda ülevaade hetkeolukorrast. Delfi toob sündmuse pildis ja sõnas oma lugejateni siinsamas blogis.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eile-tuvastasid-laborid-kahe-paeva-testide-pohjal-134-nakatunut?id=89362815

Eile tuvastasid laborid 2 päeva testide põhjal 134 nakatunut26. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, teste on kokku tehtud 7090. Alates tänasest avaldame testimise tulemusi terviseinfosüsteemi (TIS) andmetel, sest terviseinfosüsteemi laekuvad andmed saatekirjapõhiselt. Lähtuvalt algandmete allika muutusest ja ka testimise suurenemisest lisandus 25. märtsil avaldatud laboriandmetega võrreldes täna 134 uut positiivset juhtu. Nüüdseks tehakse keskmiselt 1000 testi päevas.„Täna avaldatud andmed on sisuliselt viimase kahe ööpäeva tulemus. Sellest tulenevalt tegi ka positiivsete analüüside statistika järsu hüppe,“ ütles täna terviseameti kriisistaapi juhtiv Ragnar Vaiknemets, kelle sõnul aitab terviseinfosüsteemi päringutele üleminek andmeid edaspidi kergemini koguda. „Homsest peaks olukord normaliseeruma, sest saame andmeid positiivsete testide kohta samadel alustel kui täna.“Terviseamet ei saanud varem terviseinfosüsteemist selliseid päringuid teha, TIS-i kasutamise vajaduse tingis nii mitme labori testimisvõimekuse teke kui erasektori partneri kaasamine. „Võimalus terviseinfosüsteemi selliste päringute tegemiseks kasutada teeb andmete kogumise oluliselt kiiremaks.“ Enim lisandus positiivseid analüüsivastuseid Harjumaal (59), Saaremaal (54) ning Tartumaal (10). Vanusgruppide vaates on ligi veerand (23 protsenti) positiivselt testitutest vanemad kui 60 eluaastat. Detailseid vanusgrupi tulemusi ja laborite laekunud tulemusi tervise- ja heaoluinfo süsteemide keskus (TEHIK) täna veel kontrollib, mistõttu vanusgrupi andmeid avaldame kontrollide järgselt. Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 29 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 6 on kriitilises seisundis. Eile pärastlõunal suri üks COVID-19 haigestunud inimene.Seoses esimese vanemaealise inimese surmajuhuga ja nakatumistega hooldekodudes rõhutab terviseamet, et:• Rangelt on keelatud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.• Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata.• Samuti tuleb lähinädalatel vältida hooldekodu elanike liikumist hooldekodude vahel ning hoiduda uute elanike vastu võtmisest. Hooldusvajadusega eakate puhul tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks.• Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses. Juhis on saadetud kõikidele hoolekandeasutustele. Sotsiaalkindlusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumipõhiselt olukorrale reageerima.• Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusamet koostöös terviseametiga aktiivselt tegelenud hooldekodude teavitamisega ja selgitamisega, et hügieeninõuete järgimine on nakatumise ennetamisel määrava tähtsusega. Iga teenuseosutaja vastutus on tagada, et kõik soovitused ja meetmed oleksid maksimaalselt rakendatud.Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld, esialgu 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Delfi eriolukorra „Erisaate“ videoliinil oli neljapäeva hommikul Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Pealinnas luuakse MUPO juurde ametnike reservi, et liikumispiiranguid paremini ellu viia. Linn vajaks rohkem volitusi nii MUPO-le kui näiteks kaupluste reguleerimiseks. „Kui need oleksid, tuleksid meilt kiired otsused,“ sõnas Kõlvart. Linnapea nentis, et riigis paistab olevat kaotsi läinud vene inimestega suhtlemise oskus ja see tuleb teravalt kriisis esile. „Tallinn tegeleb sellega süsteemselt ja saanud selle eest kriitikat. Praegu näeme, kuidas peame kasutama väga aktiivselt oma allikaid venekeelseks kommunikatsiooniks.“ Saadet juhtis Raimo Poom https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-mihhail-kolvart-riigi-venekeelne-kriisi-sms-oli-uks-lause-nelja-luhendiga-riigi-tasandil-ei-osata-vene-elanikega-suhelda?id=89360775

ELUST KODUÕPPES: "Ei tasu arvata, et peab ja ka saab õppida samas tempos ja sama palju nagu koolis, laveerime kodus vabaõppe ja klassikalise klassiõppe vahepeal," ütleb kahe koolilapse ema, kes ei kavatsegi enda lapsi igal hommikul kell 8 koolilaua taha kupatada. https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/liisa-indra-pajuste-kaugoppest-kolm-korda-paevas-catering-kodukoristus-ja-pidev-koduoppe-tugi-ei-anna-aega-oma-too-tegemiseks?id=89318313

E-etteütlus toimub Vikerraadio sünnipäeval, 3. aprillilAlgselt 13. märtsil toimuma pidanud Vikerraadio e-etteütluse võistlus lükkus eriolukorra tõttu edasi ning toimub nüüd Vikerraadio sünnipäeval, 3. aprillil kell 10.30. Osalema on oodatud kõik, sest suures keelealgatuses saab kaasa lüüa kodunt väljumata.Korraldajad kutsuvad koole kasutama etteütlust ühe distantsõppe abilisena, seda nii eesti keele tundide kui ka teiste õppeprogrammide raames. Mõistagi on kirjutama oodatud ka kõik teised keelesõbrad, kel soov oma teadmised proovile panna ja ühtlasi ilusat eesti keelt väärtustada. Mitmed organisatsioonid on varasematel aastatel kasutanud etteütlust liitva ühisüritusena, virtuaalselt saab seda teha nüüdki, kui paljud inimesed on kodudes. E-etteütluse tekst loetakse Vikerraadio eetris ette reedel, 3. aprillil kell 10.30. Samaaegselt saavad kõik osalejad Vikerraadio kodulehel olevas aknas teksti sisestada (etteütluse aken aktiveerub Vikerraadio kodulehel samal päeval kell 10). Etteütlust saab kirjutada kella 11ni, teksti loetakse raadios ette mitu korda. Võitjad kuulutatakse välja samal päeval "Uudis+" saates ning pikemalt seletatakse tänavune tekst lahti saates "Vasar". Etteütluse päeval kell 13-16 saab kirjutamise käigus tekkinud küsimusi täpsustada EKI keelenõuande telefonil 631 3731.

"Eestis on alates veebruari lõpust koostatud mitmeid mudeleid, milline saab olema Covid-19 viiruse kulg, nakatunud inimeste arv ning kas ja kui kauaks jagub meil haiglates kohti. On tehtud mudeleid, mis lähtuvad sellest, kui riik erakorralisi meetmeid kasutusele ei võta aga ka selliseid, millised saavad olema tulemused meetmete kasutusele võtmisel. Kõik need on jõudnud välja selleni, et kui elanikkond kodus ei püsi, siis epideemia kasv ei aeglustu ning intensiivravi vajavate patsientide arv ületab lähiajal haiglate võimekuse." https://epl.delfi.ee/uudised/kui-koju-ei-jaada-ootab-meid-ees-sarnane-olukord-itaalia-ja-hispaaniaga?id=89355205

SEB: panga statistika näitab, et inimesed võtavad karantiini tõsiselt Pärast esimesi eriolukorra ja karantiininädalaid on SEB märganud oluliselt muutunud kliendikäitumist – pangakontorite külastused on vähenenud poole võrra, sularaha kasutus on vähenenud veerandi võrra ja kaarditehingud 30 protsenti. Ligi kolm korda on kasvanud aga klientide videokohtumiste arv pangatöötajatega. Kõik need on märgid, et inimesed võtavad karantiinis olemist tõsiselt ja on oluliselt muutnud oma tavapärast elurütmi, teatas pank. SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang: „Alates märtsi keskpaigast oleme täheldanud inimeste suurenenud huvi maksepuhkuste (sh eluasemelaenu, liisingu ja väikelaenu) vastu. Suur osa klientidest uurib infot lihtsalt teadmiseks, kuid käes on ka esimesed taotlused. SEB-s oleme valmis toetama oma kliente nii headel kui ka keerulistel aegadel. Samuti innustame oma kliente pöörduma panka kohe, kui tekib esimene kahtlus, et oma kohustuste täitmisega võivad tulevikus tekkida raskused.“ SEB innustab oma kliente kasutama pangateenuseid digitaalsetes kanalites ja küsimuste korral pöörduma SEB kliendikeskusesse telefonil 665 5100.

Politseijuht Kristian Jaani õhtune manitsus noortele ja nende vanematele. Püsime kodus!https://twitter.com/KristianJaani/status/1242902173006082048

Soome valitsus teatas plaanist Uusimaa muust riigist täielikult eraldada, liikumispiirangud kehtivad esialgu 19. aprillini. Keeld ei kehti tööasjus reisjatele ja isiklike pakiliste asjade tõttu liikujatele, ent Uusimaalt mujale Soome reisimise põhjus ei saa olla näiteks vaba aja veetmine. Uusimaa elanikud peavad jääma maakonna piiridesse. Teiste maakondade elanikud ei saa Uusimaad külastada. Uusimaa on Soome lõunapoolseim osa, kus asub ka pealinn Helsingi.

Peapiiskop Urmas Viilma järelehüüe:https://www.facebook.com/urmas.viilma/photos/a.1399141583736961/2560502304267544/?type=3&theater

President Kersti Kaljulaidi kaastundeavaldus lahkunud Hiiumaa vanaproua lähedastele.https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2577494405856676#w=500

Uudis, mida kartsime, et see ükskord tuleb... Sügav kaastunne!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-suri-esimene-inimene-koroonaviirusse-elu-kaotas-83-aastane-hiiumaa-vanaproua?id=89354693

POLITSEIVIDEO: Ei, see pole film, see on päriselu. Tänasest on politseipatrullid tänavatel liikumas ja valjuhääldist inimesi kriisiolukorras käitumisest teavitamas.https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=899692380456062

Delfi toob lugejateni otsepildi hariduse infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA) veebiseminarilt "10 kodust koolipäeva – õpitud peatükid".https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-president-kersti-kaljulaid-ja-e-hariduse-eksperdid-annavad-koduoppe-osas-nou?id=89348975

"Meie eesmärk on see, et nakatunute arv, mis täna Eestis on mõõdetav sadades diagnoositute puhul - tõenäoliselt tegelikult on kõrgem -, jääks lähinädalatel pigem tuhandetessse, mitte et meil tekiks olukord, kus see kasvab kümne, kahekümne või enama tuhandeni, mis tähendaks väga suurt koormust haiglavõrgule, väga suurt täiendavat nakatumisohtu kõigile Eesti elanikele ja ettevõtetele, mis võib kaasa tuua suuri kahjusid nii tervishoiusüsteemile, majandusele kui ettevõtlusele," rääkis Kiik.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-tanel-kiik-eesmark-on-hoida-korraga-intensiivravi-vajavate-inimeste-arvu-alla-saja?id=89350179

Miks nii leebe suhtumine, küsivad austerlased eestlaste suunas:https://maaleht.delfi.ee/arvamus/eesti-naine-salzburgis-austerlastele-on-arusaamatu-kuidas-eesti-nii-leebelt-koroonalevikusse-suhtub?id=89350605

Esialgu piirangud peavad? Saime lugejalt foto Haaberstis asuva K-Rauta kaupluse juurest, kus rahvas seisis järjekorras vähemalt kahemeetriste vahedega. Iseküsimus muidugi, et kui hädasti kõigil sealviibijatel praegusel ajal seda poodi külastada vaja on...

Riik otsustasid täiendada elupäästvate masinate varusid.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/voitlus-koroonapuhanguga-ratas-teatas-150-hingamisaparaadi-ostmisest-kokku-oleks-neid-eestis-siis-500?id=89350607

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsiooni saadikud annetavad palgatõusu arvelt tuleva lisaraha majanduskriisi ajal heategevuseks. Taustaks, et 1. aprillist tõusevad riigikogulaste palgad järgnevalt: riigikogu aseesimehe ja riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe palga koefitsient on 0,85 ja seega saavad nad 1. aprillist palka 5662,50 eurot, palgatõus on 419 eurot.

See tekitab uuesti üles küsimuse: miks ikkagi, arvestades olukorra eskaleerumist ka lasteaedasid ei suleta lõpuks?https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/lasteaiaopetaja-uks-koroonajuhtum-meil-ruhmas-juba-oli-ka-kasvatajad-on-nakkustunnustega-aga-teste-ei-tehta-ja-ruhm-planeeritakse-avada?id=89349629

Värske info välisministeeriumilt:https://reisijuht.delfi.ee/news/news/oluline-info-praegu-on-viimane-voimalus-valismaalt-eestisse-naasta-loe-millised-reisivariandid-on-selleks-olemas?id=89349701