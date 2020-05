OTSEBLOGI | Uuel nädalal avanevad ujulad ja spordiklubid, 1. juulist lubatakse kuni 1000 inimesega üritused

- Eesti meditsiinisüsteemile isikukaitsevahendite hankimisega tegeleva regionaalministri Jaak Aabi tellitud kaubast suurem osa pole Hiinast Eestisse jõudnud, kirjutas Eesti Ekspress. Esmaspäevase seisuga oli kõige nadim seis FFP3-maskidega. Nendest oli saabunud alla viie protsendi tellitust. Kinnastest ja kitlitest oli kohale jõudnud vaid iga viies (20 protsenti), kirurgilistest maskidest alla poole.

- Kui ujulate osas andis valitsus täna signaali, et 18. maist plaanitakse nende taasavamist, siis spaade osas valitseb endiselt selgusetus. Spaaliidu tegevjuht Aire Toffer rääkis Ärilehele, et spaahotelle ootas ränk hoop ainuüksi seetõttu, et kaks kolmandikku nende külastajatest on turistid, kelle liikumine üleilmse kriisi ajal piiratud. Tofferi sõnul võib valitsuse otsus jätta veekeskused suletuks anda spaahotellide selle suve külastusnumbritele veel täiendava löögi, kuna üle 90 protsendi inimesi tuleb nendesse just seetõttu, et seal on vee- ja saunakeskused. "Kui need on suletud, siis nad lihtsalt ei tule," märkis Toffer. Samas näiteks Lätis on veekeskused senini avatud.

- Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi koroonatest oli positiivne, vahendas infoagentuur TASS. Haigestus ka tema abikaasa ning mõlemad viibivad haiglas. "Jah, ma olen haige ning saan vastavat ravi," sõnas Peskov. Ta lisas, et kohtus Putiniga viimati enam kui kuu aja eest. Mõlemad viibivad haiglas, kuid ütlevad, et enesetunne on paranev.