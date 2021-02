OTSEBLOGI | Teed on täna ülilibedad ja ohtlikud. Sadama on hakanud jäävihma

Jäävihma tõttu esineb kõikidel riigiteedel ohtlikke libedaid lõike, teatas transpordiamet. Teeolud võivad olla keerulised kogu järgmise ööpäeva.

"Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö," ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa.

"Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi."

Libedablogi Tallinna kõnniteed on liiklejate jaoks soovimatu liuväli. Loomulikult on nüüd suur koormus ka taksodel. Üks Mustamäel elav lugeja rääkis, et kui muidu oleks üks ots Boltiga südalinnast koju veidi üle 4 euro, siis nüüd pakkus äpp circa 13 euro kanti. Nõudlus määrab hinna. Raskete ilmaolude kehtestamine jäävihma ja erakorralise libeduse tõttu üle-eestiliselt.Liiklus on kõigi maakondade kõikidel riigiteedel häiritud ja Transpordiamet kuulutab välja täna, 23.02.2021 alates kella 13.00 rasked ilmaolud. Jätkuvad lume- ja libedustõrjetööd, kuid osad riigiteed võivad jääda libeduse tõttu raskesti läbitavateks. Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi. Raskeveoki juhtidel palume võimalusel oodata ilma paranemist parklates.Vastavalt prognoosile võivad rasked ilmaolud kesta kuni 24.02.2021 kell 09.00. Omapoolse hoiatuse saatis ka Tallinna linn:"Täna on Tallinnas sadamas jäävihma, mis muudab liiklusolud keeruliseks vaatamata libedusetõrjele. Teeolud võivad kiiresti muutuda, mistõttu tuleks liikluses olla eriti ettevaatlik. Homseks on oodata ilmaolude paranemist." Olukord tänavatel on tõepoolest keeruline. DelfiTV meeskonna silme ees oli mitu inimest, kes kukkusid. Suurem osa läbisid pealinna tuiksoone ebakindlat uisusammu lastes, sirge jalaga ei käinud keegi. Vaevalt toimetusse jõudnuna paistis aknast juba kiirabi siniste vilkurite kuma. Keegi oli kõvasti kukkunud just sealsamas, kus filmimas käisime.

Lugejad on Delfile teada andnud, et pealinnas on jalakäijate jaoks praegu liikumine paras katsumus ja on tükk tegu, et üldse püsti jääda.

"Väljas on praegu neli kraadi külma, kuid sajab vihma, mis tähendab, et liiklusolud võivad muutuda minutitega. Kuigi sõiduteedel on ennetav libedusetõrje tehtud, võib kohati siiski olla libe ning ka kõnni- ja kergliiklusteedele võib kiiresti tekkida ülimalt libe jääkiht," rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf pressiteate vahendusel.

"Autojuhtidel tuleks valida sobiv sõidukiirus ja hoida tavapärasest suuremat pikivahet. Sihtkohta jõudmiseks tuleks varuda piisavalt aega ning alustada sõitu pigem aeglaselt, et jõuaks teeoludega kohaneda."

