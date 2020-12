OTSEBLOGI | Tee Eesti oma käe järgi ümber! Sinu panust ootavad 155 erinäolist algatust

Annetamistalgud

Annetamistalgud: Jagame siin tänase jooksul meeleldi ka nõu ning mõtteid, kellele, kuidas ja miks üldse annetada. Kõik küsimused oodatud kommentaariumisse.

Annetamistalgud: Muuhulgas saab täna annetada "Ma armastan aidata" keskkonnas. Kella 9:30-ks on heade annetajate toel kogunenud seal enam kui 5000 eurot annetusi. Suur aitäh! Vastavalt tehtud annetustele panustab omaltpoolt ka Swedbank: 10 000 euro täitumisel lisab pank 10 000 eurot, 20 000 puhul 20 000 ning 30 000 ja enama puhul 30 000 eurot.

Annetamistalgud: Mõned näpunäited targaks annetamiseks:👉Vii ennast kurssi sulle südamelähedases valdkonnas tegutsevate vabaühendustega. 👉 Uuri, kui läbimõeldud on ühingu tegevus. Mõtle, kas ühingu tegevusega aidatakse üksikisikut või töötatakse selle nimel, et muuta süsteemi ja seetõttu aidatakse paljusid inimesi? 👉 Üksikjuhtumid ei pea tähelepanuta jääma. Kui sinu kogukonnas on keegi hädas või sind puudutab väga kellegi mure, on aitamine inimlik ja ka vajalik. 👉 Püsiannetused tee neile ühingutele, kelle puhul näed, et nad töötavad suurema muutuse ellukutsumise nimel. Ühekordsed annetused jäta lisavõimaluseks aidata jooksvalt neid, kes parasjagu konkreetset abi vajavad. Või selleks, et toetada mõnd kultuuriprojekti või noorte omaalgatust. 👉Annetamine teeb head ka annetajale, sest regulaarne heategevus tekitab heaolutunnet. Seepärast räägi teistelegi oma annetustest - nii levib sõna heategevusest edasi ja jõuab rohkemate inimesteni.

Annetamistalgud: Jõulude eel jõuab ilmselt pea igaüheni rohkelt üleskutseid annetada. Loe siit mõningaid soovitusi, kuidas seda targalt teha.

Annetamistalgud: Mis üldse on annetamistalgud? Eestis toimub selline algatus täna alles teist korda, kuid on kogunud rahvusvahelist menu juba alates 2012. aastast Giving Tuesday ehk andmisteisipäeva nime all. Algava päeva jooksul leiab üle maailma aset kampaaniaid ning üritusi, et leida uusi annetajaid, tugevdada sidet olemasolevatega ning edendada annetamiskultuuri laiemalt.

Annetamistalgud: Selline näeb välja talgukaart, kuhu on jõudnud kõik tänavu annetusi otsivad algatused.

Annetamistalgud: Annetamistalgud 2020 on alanuks kuulutatud! Erinevate ühiskondlike probleemide lahendamiseks küsib tuge 155 algatust, mille seast iga annetaja saab leida endale sobiva talgukaardilt aadressil www.annetamistalgud.ee.