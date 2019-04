OTSEBLOGI | Suurde poliitikasse tagasi tulnud Tõnis Lukas räägib "Esimeses stuudios" oma plaanidest kultuuriministrina

Tõnis Lukas "Esimeses stuudios"

Lukas: "Aktiivsed inimesed on alati olnud ajast ees. Nii on ka kultuuriinimesed ajast ees."

Mis saab kultuuriasutustest, mis ei jaga konservatiivset maailmavaadet? Lukas ütles, et kultuuriasutustel ei ole maailmavaadet. Oluline on anda seal töötavatele inimestele loomevabadus. "Ma usun, et loomevabadust ei ohusta küll miski."

Kultuuriinimeste kriitikat KEI koalitsiooni vastu kommenteerides sõnas Lukas, et vastuseisu on ka varem olnud. Samas nentis ta, et ka poliitikud on liialt suud pruukinud.

Veel nädal tagasi ütles Lukas, et jääb Tartu Kutsehariduskeskuse direktori ööle, sest ei saanud haridusministriks. Lukas ütles, et TKHK motiveerib teda töökohana väga ning ta eelistas sealset tööd riigikogu saadiku omale. Otsuse langetamise hetkel polnud Lukasel oma sõnul veel teada, et temast võiks saada kultuuriminister.

Tõnis Lukas ütles, et kultuuri- ja haridusvaldkonnad on omavahel seotud.