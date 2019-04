OTSEBLOGI | Suurde poliitikasse tagasi tulnud Tõnis Lukas räägib "Esimeses stuudios" oma plaanidest kultuuriministrina

Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Tõnis Lukas Foto: Argo Ingver

Täna õhtul on Eesti Televisiooni eetris saade "Esimene stuudio", mille külaliseks on suurde poliitikasse naasnud Tõnis Lukas, kes pürgib Isamaa ridades kultuuriministriks. Kuidas kunagine erakonna esimees ja mitmekordne minister tunneb end uues võimuliidus ning millised on tema plaanid?