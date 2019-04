OTSEBLOGI | Rahvusringhäälingu eetrist sunniti lahkuma liberaalne kommentaator Ahto Lobjakas

Näiteks paar nädalat tagasi nimetas ta otse-eetris EKRE ministrikandidaate "saastaks", kuid vabandas oma sõnade pärast kohe ning kordas vabandust eetikanõuniku soovil nädala võrra hiljem eetrisse läinud saates.

Rahvusringhäälingu sõnavabadusskandaal

Delfi soovis pärida Ahto Lobjakalt veel täiendavalt, kuidas ta kommenteerib Erik Roose väidet, nagu oleks Lobjaka otsus saate juhtimine lõpetada tulnud tema isiklikust soovist, ent Lobjakas ütles vaid, et võrreldes oma hommikuse postitusega sotsiaalmeedias pole tal mitte midagi lisada.

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ja eetikanõunik Tarmu Tammerk ei võta jätkuvalt telefoni. Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" teine saatejuht Andrus Karnau ütles vaid, et ei soovi Ahto Lobjaka juhtumi teemal rääkida.

Margus Tsahkna võrdleb Vilja Kiisleri ja Ahto Lobjaka ründamist NATO liikmest Eesti ja Läti ründamisega.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/margus-tsahkna-vilja-kiisler-ja-ahto-lobjakas-on-kujundlikult-nagu-nato-le-eesti-ja-lati?id=86038797

Vaba sõna on vaba Eesti alus. Vaba sõna peab oskama kasutada ja seni me oleme sellega ka hakkama saanud. Hoiame vaba sõna ja julget sõna. https://epl.delfi.ee/news/arvamus/urmo-soonvald-erri-ja-vaba-sona-kaitseks-ehk-vaid-koik-koos-saame-peatada-pimeduse-pealetungi?id=86037919

"Viimane nädal on sõltumatu Eesti ajakirjanduse jaoks olnud üks halvimaid viimase 28 aasta jooksul. Ajakirjanduslikku tooni ja stiili ettekäändeks tuues on sunnitud lahkuma kaks tippajakirjanikku, kelle professionaalsetele oskustele ja töövõimele ei ole meediaorganisatsioonidel midagi ette heita," ütles Hussar. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lauri-hussar-tegi-presidendile-ettepaneku-kutsuda-sonavabaduse-kaitseks-kokku-umarlaud?id=86038109

"See on kindlasti üks esimesi asju, mida ma ERR-i juhtkonnaga kohtudes tõenäoliselt järgmisel nädalal küsin," kinnitas Lukas Delfile. "Küsin selle kohta selgitusi ja kindlasti nad annavad neid." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tonis-lukas-kavatseb-nouda-err-i-juhtidelt-ahto-lobjaka-juhtumi-osas-selgitusi?id=86038143

"Mind teevad väga murelikuks kerkinud kahtlused rahvusringhäälingu ajakirjandusliku sõnavabaduse osas. Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse roll on küsimusi tekitanud otsuseid avalikkusele selgitada ning veenvalt põhjendada. Me ei saa leppida olukorraga, kus võib jääda mulje, et ajakirjandusvabadus on ohus," kirjutas peaminister Facebookis. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-muretseb-ajakirjandusliku-sonavabaduse-parast-err-is?id=86035987

"Ma loodan, et ERR-i juhatuse esimees Erik Roose tunnetab oma vastutust tagada Eesti Rahvusringhäälingu sõltumatus, ajakirjandusvabadus ning ERR-i ajakirjanike ning autorite turvatunne. Vastasel juhul võib tekkida küsimus tema sobivuses Eesti Rahvusringhäälingu juhiks" ütles Nõgene. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/paavo-nogene-erik-roose-peab-tagama-err-i-ajakirjanike-ja-autorite-turvatunde?id=86037879

Erakonna Isamaa üks käilakujusid Urmas Reinsalu tõdeb, et ehkki eetrist lahkuma sunnitud Ahto Lobjaka mõttekäigud on talle vastukarva, näeb kogu protsess kahtlane välja. https://epl.delfi.ee/news/arvamus/urmas-reinsalu-err-i-asjamehed-andku-relevantne-selgitus-voi-toogu-lobjakas-eetrisse-tagasi?id=86037763

"Rahvusringhäälingu nõukogu toimetuste töösse ei sekku, seadus ei võimalda meil seda," ütles Veidemann Delfile. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rein-veidemann-ahto-lobjakale-esitatud-ultimaatumist-err-i-noukogu-toimetuste-toosse-ei-sekku?id=86037279

Lobjakas: ERR kui institutsioon, mida esindab juhatus, on rünnakute suhtes võtnud kas neutraalse positsiooni või teinud ründajaile järeleandmisi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ahto-lobjakas-mind-ei-vallandatud-anti-valida-enesetsensuuri-ja-lahkumise-vahel?id=86037181

Delfini jõudnud kuulduste kohaselt lahkub Ahto Lobjakas saate "Olukorrast riigis" saatejuhi kohalt. Tema koha täitmiseks on alanud aktiivsed saatejuhi otsingud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/raadiosahinad-ahto-lobjakas-lahkub-saatest-olukorrast-riigis?id=86033031