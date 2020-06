OTSEBLOGI | Rahvusooperi nõukogu annab hinnangu Aivar Mäe käitumisele

Aivar Mäe personaalküsimus

Küsimus: Kas Aivar Mäe jätkab oma kohal samamoodi? Mikk: Aivar Mäe läheb järgmisest nädalast puhkusele ja selle küsimuse juurde, kas tema töösuhe jätkub, tuleb nõukogu tagasi. Hetkel ei ole selles osas midagi otsustatud.

Küsimus: Miks pole usaldusisikud seni ahistamissüüdistuste osas tuge pakkunud ja asja lahendanud? Mikk vastas, et usaldusisikute poole pole keegi pöördunud, mis on selgelt vastuolus Ekspressi tänase artikliga.

Aivar Mäe kohtub järgmisel nädalal juristiga ja annab siis oma järgmistest sammudest ise teada.

Küsimus: Kas Aivar Mäe jaoks jääb kõik pärast Ekspressi artiklit samaks, mingeid tagajärgi ei ole? Nõukogu vastas, et järgmisel nädalal on kavas uus kohtumine, et asja edasi arutada ja tõde välja selgitada. Täna ei ole ajakirjanikele veel palju infot anda.

Nõukogul ei ole volitusi kedagi süüdi või õigeks mõista, ütles nõukogu liige Helle-Moonika Helme.

Nõukogu kuulas ära Aivar Mäe selgitused ja nendeni ei ole seni jõudnud ühtki kaebust, mis viitaks teatrijuhi ebaväärikule käitumisele. Mikk ütles, et appi kutsutakse teater Estonia usaldusisikud, et arutada, kuidas organisatsioon saab paremini sellisteks olukordadeks valmis olla.

Mikk ütles, et tänase koosoleku konsensuslik kokkuvõte on, et artiklis kirjeldatud suhtlusviis ei ole korrektne ega vasta teatri väärtustele. Nõukogu ei tolereeri kirjeldatud käitumist ega ülekohut.

Pressikonverents algab. Nõukogu esimees Arne Mikk võtab esimesena sõna.

Pressikonverentsi algus venib.

