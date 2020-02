OTSEBLOGI | Pressikonverents koroonaviirusest: iraanlane tundis kurgus kipitust ja helistas ise numbril 112. Temaga koos viibis bussis veel 23 inimest

Koroonaviiruse levik

Šveitsis teatati teisest juhtumist. Tegemist on 28-aastase mehega, kes käis Milanos IT-konverentsil. Genfis jäetakse ära iga-aastane luksuskäekellade mess, mis pidi toimuma aprilli lõpus.

Suurbritannias tuvastati veel kaks koroonaviirusesse nakatunut. https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1232954834615230464?ref_src=twsrc%5Etfw

Pressikonverents on lõppenud.

Kas Tallinnas on erakorraline oht, kuna siin inimesi rohkem kui maapiirkondades? Kadai ütleb, et praegu on vaid üks juhtum. Teadaolevalt praegu pealinnas ohtu pole.

Kadai räägib ka, et praegu pole põhjust arvata, et haigus meil tervishoiuressursse liigselt kurnaks. Eriolukorda pole vaja välja kuulutada.

Kas peale bussis viibinute on veel kontaktseid? Kadai kinnitab, et bussis oli hoopis 24 inimest - sealhulgas bussijuht, nakatanu ise ja tema tütar. Nende inimeste tervist jälgitakse 14 päeva. Neil on soovitus püsida kodus ja vältida sotsiaalseid kontakte. "Haigus ei avaldu nii kiiresti, keskmiselt avaldub 5-7 päeval."

On teada, et iraanlane lendas enne lennukis. Kadai kinnitab, et Lätiga on suheldud. Iraanlane lendas Istanbulist Riiga. Kadai viitab koostööle ja info edasiandmisele. Iga riik tegeleb oma võimalike nakatanutega ise.

Mis seisus on teised bussis viibinud? Jürilo märgib, et hetkel tal detailset infot pole. Küll aga lisab ta, et bussis oli 11 inimest. "Nende kontaktid on olemas ja nendega tegeletakse."

Eriolukorda välja kuulutada ei plaanita. Hetkeolukorras see pole vajalik, leiab Jürilo. Küll aga pole välistatud see, et osa üritusi võib ära jääda. Jürilo sõnutsi kuulutatakse eriolukord välja, kui oleks epideemiline olukord ja meie tervishoiusüsteem ei tuleks sellega toime.

Nüüd on küsimuste voor. Räägitakse olukorrast koolides. Jürilo viitab uuesti, et soovitatakse risikipiirkonnast naasnutel pigem mõneks ajaks koju jääda (haiguse peiteperiood on kuni 14 päeva). Kas koolidel on kohustuslik see, et lapsevanemaid eraldi teavitada? Jürilo kinnitusel arutab seda nüüd valitsus. Kas ja milliseid täiendavaid suuniseid koolidele anda. Valitsuse pressikonverents annab ilmselt täpsema vastuse.

Kadai ütleb, et pole teada, kas koroonaviirusest saab hooajaline kaaslane ka edaspidi või kaob see unustusse, nagu juhtus omal ajal SARSiga.

Kadai meenutab, et riskipiirkondadesse reisimist tuleks võimalusel vältida.

Merike Jürilo

Martin Kadai räägib statistikast, mis praeguseks teada. Ta viitab, et Itaalias on haigus saanud varjatult levida. Tõenäoliselt selle viiruse sümptomid ei erine gripist või teistest ägedatest hingamisteede nakkustest. "Kui valvsus kaob ära, siis saab haigus levida."

Jürilo lisab, et terviseamet on andnud oma soovitused, kuidas peaks käituma inimesed, kes naasnud riskipiirkondadest. Näiteks võiks lapsed koolist koju jääda.

Iraanlane tundis kurgus kipitust ning võttis ühendust 112-ga. Viivitamatult ta isoleeriti haiglasse. Siis võeti proovid, öösel saadi teada tulemused. Hommikul koheselt võeti ühendust ka bussifirmaga. Tuvastati, kes olid teised reisijad ja kõikide reisijatega on võetud ühendust. Neile jagati juhised, kuidas edasi käituda.

Jürilo ütleb, et tegu on sissetoodud juhtumiga - inimene ei nakatunud Eestis, vaid tõenäoliselt Iraanis. Seal viibis ta pikemalt töövisiidil.

Algselt pidi kohale tulema ka Tanel Kiik, ent teda pole. Selgitati, et ta on seotud valitsuse istungiga.

Pressikonverents algas. Osalevad terviseameti peadirektor Merike Jürilo ja terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ning Agris Koppel sotsiaalministeeriumist.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuminister Aino-Kaisa Pekonen: „Viirused ja bakterid levivad tõhusalt käte kaudu! Seetõttu on tähtis hoolitseda alati hea käte hügieeni eest. Nüüd on ka hea vältida kätlemist. Tervitame ja noogutame.” https://twitter.com/akpekonen/status/1232732863256309762?ref_src=twsrc%5Etfw

Lõuna-Korea teatas uueks nakatunute arvuks 1766 (varem 1595) ja Hongkong 92 (kasv kahe võrra).

Itaalia koroonaviiruse puhangu keskmes oleva Lombardia regiooni kuberner Attilio Fontana teatas Facebookis avaldatud videos, et läheb järgmiseks kaheks nädalaks karantiini, sest viirusesse nakatus üks tema abidest.

Iraani naaberriigis Kuveidis hüppas nakatunute arv 26-lt 43-le. Kõik nakatunud on käinud Iraanis, teatas Reuters.

Iraani ametlik uudisteagentuur IRNA teatas, et koroonaviirusesse surnute arv kasvas seal 22-ni ja nakatunud on 141 inimest. IRNA lisas ka kaardi, mis näitab, et viirus on levinud Iraani 31 provintsist 20-sse. https://twitter.com/IRNA_1313/status/1232933517706874883?ref_src=twsrc%5Etfw

Associated Pressi viimased andmed nakatunute kohta üle maailma: Mandri-Hiina: 2744 surnut, 78 497 nakatunut peamiselt Hubei provintsis Hongkong: 81 nakatunut, 2 surnut Macau: 10 nakatunut Lõuna-Korea: 1595 nakatunut, 13 surnut Jaapan: 894 nakatunut, sealhulgas 705 ristluslaeval Diamond Princess, 7 surnut Itaalia: 447 nakatunut, 12 surnut Iraan: 139 nakatunut, 19 surnut Singapur: 93 USA: 60 Tai: 40 Taiwan: 32 nakatunut, 1 surnu Bahrein: 33 Austraalia: 23 Malaisia: 22 Kuveit: 26 Prantsusmaa: 17 nakatunut, 2 surnut Saksamaa: 21 Vietnam: 16 Araabia Ühendemiraadid: 13 Suurbritannia: 13 Hispaania: 12 Kanada: 12 Venemaa: 5 Iraak: 6 Omaan: 4 Filipiinid: 3 nakatunut, 1 surnu India: 3 Horvaatia: 3 Iisrael: 2 Pakistan: 2 Soome: 2 Austria: 2 Liibanon: 2 Rootsi: 2 Egiptus: 1 Alžeeria: 1 Afganistan: 1 Kreeka: 1 Põhja-Makedoonia: 1 Gruusia: 1 Eesti: 1 Belgis: 1 Rumeenia: 1 Nepal: 1 Sri Lanka: 1 Kambodža: 1 Norra: 1 Taani: 1 Šveits: 1 Brasiilia: 1

Hiina on kindel, et saab koroonaviiruse puhangu kontrolli alla aprilli lõpuks, teatas juhtiv ekspert Zhong Nanshan täna pressikonverentsil. https://twitter.com/PDChina/status/1232871522504597504?ref_src=twsrc%5Etfw

Terviseametist kinnitati, et iraanlane saabus Riiga lennukiga Türgist. Sinna lendas ta omakorda Iraanist. Ta viibis puhkusel. Teatavasti sõitis ta Riiast seejärel bussiga Tallinna.

Sotsiaalminister Tanel Kiik, terviseameti peadirektor Merike Jürilo ja terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai annavad ühise pressikonverentsi täna kell 11.

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn teatas, et riik seisab epideemia alguses. „Nakatumisahelad ei ole osaliselt enam jälgitavad ja see on uus asi,” ütles Spahn eilsel pressikonverentsil. „Suurel arvul inimestel on olnud patsientidega kontakte ja see on suur muutus võrreldes 16 patsiendiga, kes meil olid varem, kelle puhul oli ahel jälgitav allikani Hiinas.” Saksamaal on 21 kinnitatud viirusesse nakatumise juhtumit.

Põhja-Korea riigimeedia teatel on seal pärast vaheaega edasi lükatud õppetöö algus koolides. See puudutab ka lasteaedu ja ülikoole. Põhja-Korea pole nakatunutest ametlikult teatanud, aga on teinud suuri jõupingutusi viiruse eemal hoidmiseks. https://twitter.com/AFP/status/1232910185250746368?ref_src=twsrc%5Etfw

Lõuna-Korea lükkas edasi ühised sõjaväeõppused USA-ga, sest haigestunud on mõlema riigi sõdureid.

Rumeenia esimene koroonaviirusesse nakatunu sai selle kontaktist itaallasega.

Esimesest koroonaviiruse juhtumist teatas ka Taani. Tegemist on mehega, kes käis Põhja-Itaalias suusapuhkusel. Ta isoleeriti oma kodus.

Koroonaviirusest terveks ravitud jaapanlannal leiti viirus uuesti, teatas kohalik meedia. Tegemist on Osakast pärit 40. eluaastates giidiga. Esimest korda haigestus ta jaanuaris, aga tervenes ja pääses haiglast välja 1. veebruaril. Hiljem tekkisid tal kurguvalu ja valu rinnas ning tal avastati uuesti koroonaviirus. Teadete kohaselt on inimesed uuesti haigestunud ka Hiinas.

Norras leidis kinnitust esimene koroonajuhtum, vahendab sealne meedia. Inimene tuli möödunud nädalavahetusel Hiinast. Norra rahvatervise instituudist kinnitati, et kontrollitakse, kellega see inimene naastes kontaktis oli.

The Guardian kirjutab, et Kreekas leidis samuti kinnitust esimene juhtum. Tegu on 38-aastase naisega, kes töötab disainerina ning osales Milano moenädalal. Ta naasis pühapäeval Milanost Thessalonikisse Ryanairi lennuga. Ta tundis end kehvasti ning läks haiglasse teisipäeval. Milanos käis ta grupi ajakirjanikega. Hetkel on temaga lävinud tuttavatest ja lähedastest 15 pandud karantiini ja kontrollitakse, kas nad on nakatunud.

RIA Novosti kirjutab, et Gruusias on kinnitust leidnud esimene juhtum. Seda ütles sealne tervishoiuminister. Nakatanud inimene tuli Gruusiasse Iraanist (ja põikas läbi ka Aserbaidžaanist).

Milano tänavad olid täna harjumatult tühjad. Samamoodi jättis koroonaviiruse levik rõivapoed kundedeta.

Iltalehti edastas, et soomlasega kokku puutunud inimesed olid terved. Kokkupuuteid oli vaid kaks, kuna kokkupuudetena defineeritakse vähemalt 15-minutilist tihedat suhtlust.

Uudiseid Soomest. Milanost naasnud soomlane viibis seal töö tõttu. Päev pärast naasmist läks ta haiglasse ning koroonaviiruse positiivne diagnoos selgus kaks tundi tagasi. Soomes puutus ta kokku vaid kahe inimesega, keda on ka juba testitud.

Teateid ka Lõuna-Ameerikast. Brasiilias avastati viirus 61-aastasel hiljuti Põhja-Itaalias käinud mehel São Paulost. Mees naasis Brasiiliasse karnevalihooaja tipphetkel, kui riigis reisivad miljonid inimesed, mis muudab viiruse leviku tõenäoliseks.

Haigus taas üle lahe. Iltalehti kirjutas, et Helsingis kinnitati koroonaviirusesse haigestumine. Tegemist on naisega, kes oli käinud hiljuti Milanos. Väidetavalt on naisel küll palavik, kuid muidu olevat ta seisund stabiilne.

Hea uudis! Pärnu haiglas karantiinis viibinud eestlane polnud koroonaviirusesse nakatanud.

