OTSEBLOGI | President jättis välisteenistuse seaduse välja kuulutamata

EPL kirjutas esmaspäeval uue välisteenistuse seadusega seotud probleemidest. Nimelt lükkab seadus olulise osa vastutusest oma igapäevase toimetuleku pärast diplomaatidele, mis neile väga ei meeldi, sest kardetakse nii seda, et tööle tuleb peale maksma hakata, kui ka seda, et lõputult olmeprobleemidega tegeledes jääb diplomaaditöö lõpuks tegemata.

Presidendi otsus jätta seadus välja kuulutamata polnud aga seotud EPLis kirjeldatud probleemide, vaid sellega, et diplomaadi abikaasa sotsiaalsed garantiid ei laiene diplomaadi partnerile, kellega on kooseluseaduse alusel kooselu registreeritud. See on presidendi sõnul põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine.

Kaljulaid: Erinevad seadused on asunud kooseluseadust arvestama, seda peab tegema ka välisteenistuse seadus. Kaljulaid: põhiseadusega vastuolus välisteenistuse abikaasadega seotud sätteid. Reguleerib vaid abielus olevate paaride elu, aga mitte kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslaste abielusid. See vastuolus põhiseadusega.