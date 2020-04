OTSEBLOGI | Popov: piirangud epideemia ohjamiseks toimivad, neid veel leevendama hakata ei tohi

- Eile selgus ka, et Kuressaare haiglas manustatakse Covid-19 patsientidele ka C-vitamiini. "Me oleme praegu epideemia situatsioonis," ütleb Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane, et kui jäädaks ootama ravimite tõenduspõhisust, ei pruugi teatud patsiendid haigusele vastu panna. "Ma ei taha kasutada sõna "eksperimenteeritakse", see on täiesti vale väljend," rõhutab Laane.



Haridus- ja Teadusministeerium on seisukohal, et õpilased vajavad puhkust ka distantsõppe tingimustes ja kutsub kõiki üles jagama häid mõtteid, kuidas eriolukorra ajal tervisele ohutul viisil 20.-26. aprillini kestvat kevadvaheaega leidlikult sisustada. Põnevaid mõtteid ja tegevusi hakkame koondama portaali Teeviit. Oma panuse saab anda, täites portaalis vormi, saates kirja aadressile teeviit@teeviit.ee või jagades sotsiaalmeedias postitusi teemaviitega #sisukasvaheaeg.

Meie toitumine mõjutab kopsude tervist. Kopsud vastutavad kehasse sisenevate toksiinide ja kahjulike ainete filtreerimise eest ja nende tõhus toimimine aitab vältida mitmesuguseid haigusi. Kuidas toetada toiduga kopsude tervist ja optimeerida nende funktsiooni? Alljärgnevast artiklis saate lugeda 7 toiduaine kohta, mis mis aitavad kaasa kopsude puhastamisele. https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/7-toiduainet-mis-toetavad-kopsude-tervist?id=89540179

Kui tavapäraselt on Tallinna vanasadama reisiterminal keskpäeval rahvast täis – olgu need siis laevaga reisijad või taksojuhid –, siis täna ulus seal sisuliselt vaid tuul. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-ebatavaline-vaatepilt-tallinki-laevad-seisavad-vanasadamas-joude-d-terminalis-pole-hingelistki?id=89543453

Eesti hinnatumaid moekunstnikke plaanis mai alguses avalikkuse ette tulla suurejoonelise moeeetendusega, mis pidanuks jääma tema viimaseks suuremaks ülesastumiseks moedisainerina. “Mõtlesin, et teen suure pauguga mineku, aga enam ma seda ei plaani. Vastupidi, on tekkinud trots jätkata. Arvan, et ilu ja riideid on inimestel igal ajal vaja. Sel hetkel, kui kaob ilu, kaob ka kõik ülejäänu...” https://tv.delfi.ee/uudised/annestiil/video-moekunstnik-aldo-jarvsoo-plaanis-ameti-maha-panna-kuid-motles-kriisi-saabudes-paevapealt-umber?id=89529955

Mis on saanud aga terveks saanud, haiglast välja kirjutatud patsientidest? Popov: terveks inimeseks me kuulutame selle, kes oli haige, tervenes ja oli seejärel 14 päeva karantiinis. Kordustesti me tegema neile ei hakka, neil inimestel enam nakkusohtu ei ole ja saab elada tavalist elu edasi. Tõenäoliselt on olemas ka immuunsus haiguse vastu. Panemegi just kokku statistikat, kui palju meil inimesi Eestis on koroonast terveks saanud.

Popov tahtis Kuressaare haigla inimesi ka rahustada, et kõik tehakse nendega koostöös ja läbi rääkides, kuid selleks, et neil läheks elu lihtsamaks ja saaks teha paremat tööd ka Saaremaa haiglas.

Popov: rõhutan, et hetkel on meil Kuressaares toimumas konsultatsioonid ja nädala jooksul hakkame vaikselt neid liikumisi tegema. Enamasti teeme seda kiirabibrigaadidega, ka reanimobiilidega, kui vaja siis kasutame ka helikopterit.

Popov: massiüritusi aprillis kindlasti veel toimuda ei tohi, usun, et samuti ka veel järgnevatel kuudel. See nädal näitab, mis moodi võiks haigus edasi käituda, mis moodi meie hetkeolukorras levib või ei levi. Tuleb tunnistada, et meie tänased meetmed on toonud palju kasu ja hetkel neid leevendada veel ei tohiks.

Popov: kui patsient ei soovi olla haiglas mujal kui Kuressaares, siis me teda kuskile ei vii. Teine põhjus patsiendi liigutamiseks on tema tervislik seisund: me saame kõrgetasemega haiglas pakkuda paremat ravi. Konsiilium otsustab, kes patsientidest võiks liikuda muudesse haiglatesse. Massiliselt me keagi kuhugi viima ei hakka. Samas vastavalt tervislikule seisundile liiguvad patsiendid igapäevaselt kõrgema kategooria haiglatesse. Me nüüd natukene intensiivistame seda liikumist.

Uuel nädalal algab koolivaheaeg, mille ajal võiks puhata, kuid sisustada seda vaheaega huvialategevustega. Selleks on haridusministeerium panemas kokku ka tegevusplaani, mis saab valmis nädala lõpuks. Peale nii pikka distantsõpet peab aga õpilane saama puhkuse ajal peamiselt puhata!

Keskkoolis tehakse riigieksamitena Eesti keele ja matemaatika eksam, mille tulemused saavad teatavaks juuni lõpus. Sügisel saavad teha eksameid need, kes kevadel neid ei sooritanud ja/või kes soovivad oma hinnet parandada.

Põhikoolis sellel aastal eksameid ei ole ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Sisseastumisi keskkooli tuleb teha kõiki hügieenireegleid järgides!

Popov lisas, et kuna algamas on ka puukide levimise aeg, siis puukide vastu vaktsineerimine toimub ikka.

Popov: Plaan, millega täna Terviseamet välja tuli, et hakata viima haigeid Kuressaarest muudesse raviasutustesse, seisneb selles, et nii saame anda arstidele Saaremaal puhkust ja teistes haiglates panna rohkem haigeid kõrgmasse järelvalvesse. Lisaks sellele saab teha Kuressaare haiglas suurpuhastuse ja desinfitseerimise.

Popov valitsuse briifingul: hea uudis on see, et haigestumiste arv on hakanud peatuma. Raviprotsessid käivad, estimisprotsess samuti. Uusi trende testimiste osas ei saa hetkel välja tuua, oleme jõudnud platoole.

Austria neuroloog ja psühhiaater Viktor Frankl on Nietzschelt laenanud tsitaadi, mis võiks anda mõtlemisainet praegugi: „See, kellel on, mille nimel elada, suudab välja kannatada peaaegu igasugused olud, milles tuleb elada.” Palju toodud võrdlus, et meil palutakse diivanil vedeleda, mitte ei saadeta rindele, kipub pisendama eraldatuse emotsionaalset raskust. https://epl.delfi.ee/arvamus/tiina-kalda-piirangud-tekitavad-viha-ja-trotsi-ka-vaikeses-ruumis-on-vabadust-ja-voimalusi?id=89543547

22-aastane kümnevõistleja Johannes Erm on ligi aasta aega valmistunud oma esimeseks olümpiaks, alates normi täitmisest eelmisel suvel. Noormehe plaanid aga keeras pea peale koroonaviiruse levik. Olümpiamängud on tänase seisuga edasi lükatud. Hoolimata sellest teeb USA-s õppiv Erm siiski usinalt trenni. https://tv.delfi.ee/saated/persoonilood/video-jouharjutused-kuuris-ja-teivashupe-teibata-eesti-olumpialootus-jatkab-treenimist-ka-karantiinis?id=89478187

Olukorras, kus majanduskriis paneb paljud iduettevõtted ja äpiarendajad tohutu surve alla, on ootamatult edukaks osutunud teadveloleku rakendused, mis on viimaste nädalatega kogunud miljoneid uusi kasutajaid. Eestis arendatud Synctuition on saavutanud kiire edu USA-s, sealhulgas ka Hollywoodi staaride hulgas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-stressileevendus-api-voidukaik-usa-s-on-aratanud-ka-hollywoodi-staaride-tahelepanu?id=89550075

Kas kujutaksite ette, et Mikk Marrani luureamet vehiks välismaalt sisse sadu tuhandeid koroonateste ning KAPO jälitaks karantiinirikkujaid? Ilmselt mitte. Kuid Iisraelis midagi sellist toimub. Üleüldse on praeguse koroonapandeemia ajal tunnistatud Iisrael rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kõige ohutuimaks paigaks maailmas. Forte uuris tuntud Iisraeli politoloogi Avraam Šmulevitši käest, milliste abinõudega on see saavutatud olukorras, kus Lähis-Ida on üks põhilisi COVID-19 epitsentreid. https://forte.delfi.ee/news/teadus/suur-intervjuu-loe-kuidas-iisrael-pani-oma-luure-covid-19-vastu-voitlema?id=89548417

Tarbija- ja tehnilise järelevalve ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe kinnitas Delfile, et eksliku sildiga tolmumaski ostnud klientidel on õigus oma raha kauplejalt tagasi nõuda. "Tolmumask on isikukaitsevahend ning kaitseb inimest eelkõige õhus leiduvate osakeste eest, mille suurus on 0,3 mikromeetrit," selgitas Helemäe. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ttja-kirurgilise-maski-asemel-tolmumaski-saanud-tarbijad-voivad-raha-tagasi-kusida?id=89548165

Majandusajakiri Forbes tõstatab oma eilses loos küsimuse, et mis ühendab neid riike, kes on kõige paremini koroonapandeemias hakkama saanud. Vastus on lihtne: kõikidel neil riikidel on naistest juhid, peaministrid ja kantslerid. Nende riikide hulka kuuluvad nii Saksamaa, Island, Norra, Taani, Soome, Taiwan kui ka Uus-Meremaa. Vastuargument võiks olla see et need on väikesed riigid või saared, samas on Saksamaa väga suur riik ja ka Suurbritannia on saar. Siiski on mainitud riikides epideemia levik kaugelt teise suurusega üksteisest!

Tartu Ülikooli professor, matemaatik Krista Fischer ütleb enda juhitava teadlaste rühma kõige värskemaid koroonaviiruse leviku prognoose kommenteerides Delfi erisaates, et Eesti on suutnud tänu kiiretele meetmetele vältida kõiki tumedamaid prognoose, kuid ei ole ka alust ennustada selget haiguselainest väljatulekut. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-krista-fischer-varskeimast-prognoosist-ei-ole-viiruse-kiiret-kasvu-aga-ka-selge-languseni-voib-minna-mitu-kuud?id=89548643

MIS TOIMUB? Terviseamet käivitas täna strateegilise plaani Kuressaare haigla töökoormuse vähendamiseks ja tavapärase töörütmi taastamiseks. Jätkuravi vajavate patsientide ravi jätkub kõrgema etapi haiglates, otsustas amet. Kuressaare haigla ravijuht Dr. Edward Laane ütleb, et mõte pole nendega kooskõlastatud ja ollakse selle vastu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuressaare-haigla-on-terviseameti-kasu-peale-pahane-miks-patsiendid-mujale-viia-arusaamatu-meil-on-30-vaba-kohta?id=89549699

KELLEL ON MURE, ÄRGE KÕHELGE ABI PALUDA: Tallinna psühholoogilise kriisiabi nõustamistelefon 631 4300 on avatud iga päev, ka laupäeval ja pühapäeval kella 9.00- 19.00 kuni riigis kehtestatud eriolukorra lõpuni. Nõustamine on konfidentsiaalne ja anonüümne ning nõustatakse nii eesti kui ka vene keeles. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mtu-eluliin-pakub-tallinlastele-psuhholoogilist-kriisinoustamist?id=89549055

Kuld on aastatuhandeid olnud väärtuse kandja ja sellel väärismetallil on eriline sära. Inimesed seostavad aarete ja varandustega ikka kulda ja hõbedat. Ent kui meenutada raha devalveerimisi, siis kulda pole lähiajal devalveeritud. https://arileht.delfi.ee/news/investeeri/kulda-investeerimises-pole-uksmeelt?id=89517821

Raskes seisundis koroonahaiged surevad sageli omaenda immunsüsteemi ülereageerimise tagajärjel. Teadlased uurivad tsütokiinitormi, et luua tõhus koroonaravim, kirjutab Wall Street Journal. https://forte.delfi.ee/news/teadus/immuunsusteem-voib-kaasa-aidata-et-covid-19-haige-sureks?id=89547773

Regionaalhaigla meedikud kutsuvad isolatsioonis püsima teavituskampaaniaga #koduspäästadelusid Eile algas Regionaalhaigla teavituskampaania koondnimega „Kodus päästad elusid“, kus meedikud annavad nõuandeid ning soovitusi pikalt kestva kriisiolukorraga toime tulemiseks ja dokumentaalstiilis portreelood viivad vaataja otse kriisi keskmesse, näidates eesliinil olevate arstide ja õdede tööd eriolukorra tingimustes. Selle nimel, et Eesti väljuks kriisist võimalikult väheste ohvritega ja kiirelt, käib nii päeval kui ööl pingeline töö epideemia eesliinil – haiglates üle Eesti.

Urmas Paet kirjutab Brüsselist: 11 Euroopa Liidu riiki on välja tulnud asja- ja ajakohase keskkonnasõbraliku taastumisplaaniga, millega on meie naabruskonnast ühinenud ka Soome, Läti, Rootsi ja Taani. Paraku Eesti valitsust järjekordselt selles pildis pole. Nende 11 riigi - Austria, Taani, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Luksemburg, Holland, Portugal, Hispaania ja Rootsi - sõnum on, et Euroopa taastumisplaan koroonaviirusest peab arvesse võtma keskkonna- ja kliimamuresid. Pikemalt loe ELi plaanist epideemiast taastumise kohta SIIT!

„Anname Kuressaare haiglapere pingelise ajal pisut leevendust, samuti on nii võimalik vähenenud koormuse tingimustes haigla põhjalik puhastamine. See on vajalik, et taastada valmidus tavapäraseks plaaniliseks ja erakorraliseks raviks, mille järgi on saarel jätkuvalt vajadus,“ ütles Põhja meditsiinistaabi juht dr Talving.

Loomulikult on inimelu tähtsam igast rahast ning mitte ainult elu, vaid ka selle kvaliteet. Me tahame, et meie lähedased on elus, kuid ka seda, et nad on terved. Tervisel on siiski kaks poolt. Füüsiline ja vaimne tervis. Esmalt saab igas kriisis räsida vaimne tervis, kui inimene kaotab töö, tulevik on tume ning seepärast tuju halb. Paratamatult hakkavad psühholoogilised häiringud mõjutama füüsilist tervist, mistõttu isegi kui ettevõtjad räägivad töökohtadest või rahast, räägivad nad ühiskonna tervisest. https://epl.delfi.ee/arvamus/vaido-padumae-25-000-tookohta-kaubanduses-vajavad-toetust-arge-pommitage-meid-kolmandajargulise-burokraatiaga?id=89542223

Saaremaa Haigla COVID-19 patsiente hakatakse teistesse haiglatesse üle viima! Terviseamet käivitas täna strateegilise plaani Kuressaare haigla töökoormuse vähendamiseks ja tavapärase töörütmi taastamiseks. Jätkuravi vajavate patsientide ravi jätkub kõrgema etapi haiglates, otsustas Terviseamet. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuressaare-haigla-on-terviseameti-kasu-peale-pahane-miks-patsiendid-mujale-viia-arusaaamatu-meil-on-30-vaba-kohta?id=89549699

Eriolukorrast tulenev võimalus veeta rohkem aeg kodus ja suve lähedus paneb nii mõnegi meist ellu viima soovi võtta lemmikloom. Kuid ei tasu unustada, et loomavõtt vajab pea samasugust läbimõtlemist ja ettevalmistust kui lapse saamine. Mõlemad sõltuvad meie valikutest ning vajavad meie hoolt ja kaitset. Nii lemmikloomad kui lapsed vajavad stabiilset ja armastavat kodu, tähelepanu, head kasvatust ning kindlat sissetulekut toidu, raviarvete ja muu vajaliku eest tasumiseks. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub üles loomavõttu hoolikalt kaaluma.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (19) ja Pärnumaal (11) Saaremaal (6), Ida-Virumaal (3) ja Tartumaal (2). Raplamaal, Põlvamaal, Viljandimaal ja Võrumaal lisandus igas üks nakatunu. Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11%), järgnevad 45-49 ja 50-54 kumbki 10%. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eilsest sai Kuressaare Haigla ka COVID-19 diagnoosimise võimaluse. Nüüd saab Kuressaare haigla saabuvate patsientide COVID-19 testi vastuse nelja tunniga varasema 36-48 tunni asemel. Kuressaare Haigla labori personal sai Põhja-Eesti Regionaalhaigla kolleegidelt koolituse ja laboril on vajalikud tarvikud testimiseks.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1513 COVID-19 viiruse testi, millest 3% ehk 45 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 32 263 testi, nendest 1373 ehk 4,3 % on osutunud positiivseks. 14. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 146 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 115 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu Saaremaal Südamehooldekodus 84-aastane naine, Lääne-Tallinna Keskhaiglas ravil olnud 90 aastane mees, Kuressaare Haiglas ravil olnud 90 aastane mees ja Pärnu Haiglas ravil olnud 73 aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 31 inimest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonaviiruse-tagajarjel-suri-veel-neli-inimest?id=89549509

Välisminister ja Isamaa üks liidritest Urmas Reinsalu toob välja 10 punkti, mida peab Eesti arvestama oma koroona-kriisist ajendatud väljumisstrateegias. Ta leiab, et antud hetke infot arvestades, võib eriolukord pikeneda ka maikuuks. https://epl.delfi.ee/arvamus/urmas-reinsalu-praeguse-info-pinnalt-voib-eeldada-et-eriolukorda-tuleb-pikendada-maikuuks-sest-liigume-ebakindlal-soopinnasel-ja-tormates-vajume-mulkasse?id=89548399

Eesti Panga president Madis Müller tõdes, et kuigi keskpank ei pea majanduse heas seisus riigi laenamist õigeks, siis praeguses olukorras, kus on vaja majandust toetada, oleks laenu võtmine mõistlik. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/muller-praegu-on-valitsusel-moistlik-majandust-ka-laenurahaga-toetada?id=89548397

Perearst dr Ruth Kalda ootab täna südapäevani küsimusi vaimse tervise ja isolatsiooni osas. Praeguse pika eriolukorra aegu puudutab see meid kõiki. Igal teisipäeval vastab perearst online-intervjuu vormis inimeste küsimustele, mis puudutavad koroonaviirust ja perearstide tööd. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/online-intervjuu-pikk-isolatsioon-ja-vaimne-tervis-perearst-vastab-sellekohastele-kusimustele?id=89548231

Mitu koroonaproovi võetakse siis, kui on alust arvata, et varasem test ei andnud õiget tulemust. Lähtutakse eelkõige sellest, kas sümptomid on ilmnenud, aga kuna koroonaviirust saab põdeda ka sümptomiteta, võib suuremates töökollektiivides, haiglates ja hooldekodudes olla vajalik läbi viia laustestimist, aga ka juhuvalimi alusel koroonaproove võtta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-on-koroona-kordustest-tehtud-kuuele-protsendile-testitutest?id=89548279

Peaaegu pool maailma rahvastikust, umbes neli miljardit inimest, elab praegu valitsuste kehtestatud karantiini ja piirangute tingimustes, et peatada koroonaviiruse levik.Kui kaua see kestab? Ilmne vastus oleks, et seni, kui koroonaviirus on seljatatud. Aga kunas see täpselt juhtub? Siis, kui keegi maailmas seda enam ei põe? Seda ei pruugi eales juhtuda. Siis, kui on leitud vaktsiin või efektiivne ravi? See võib hõlpsasti tulla aasta pärast või hiljemgi. Kas me tahame ühiskonnad nii kauaks pausile panna? https://epl.delfi.ee/arvamus/peter-singer-kas-paastetud-elud-ikka-kaaluvad-ules-kaotatud-skp?id=89544479

Rahvusvahelisele olümpiakomiteele on rahaliselt kasulik, kui Tokyo olümpiamängud ära jäävad. Kui mängud paar nädalat tagasi aasta võrra edasi lükati, ei rääkinud kahtlustest keegi. Öeldi, et olümpia nihutamine on kallis, kuid teeme selle ära. Nüüd on tekkinud kõhklused ja süüdlaseks tembeldatakse koroonaviirus. „Arvan, et keegi ei suuda öelda, kas viirust on võimalik järgmiseks juuliks kontrolli alla saada või mitte,” rääkis mängude korralduskomitee tegevjuht Toshiro Muto. https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/kas-tokyo-olumpia-jaabki-ara-rok-ile-oleks-see-rahaliselt-kasulik?id=89544183

Sel nädalal hakkavad mõned Euroopa riigid koroonapuhangu tõttu kehtestatud piiranguid ettevaatlikult lõdvendama. Paremas seisus on need, kes võtsid karmid meetmed kasutusele kiirelt. USA väljaanne Wall Street Journal kirjutas eile, et Lääne-Euroopas olid haiglad puupüsti patsiente täis ja surnukuurid ei suutnud suurenenud nõudlusega sammu pidada. Samal ajal said idapoolsed riigid koroonapuhangu võrdlemisi hästi kontrolli alla. John Hopkinsi ülikooli andmetel oli pühapäevaõhtuse seisuga miljoni elaniku kohta surnud Hispaanias 350, Itaalias 322, Belgias 314, Prantsusmaal 202 ja Suurbritannias 145 inimest. https://epl.delfi.ee/valismaa/euroopa-riigid-kavatsevad-piirangud-tuhistada-tasapisi-ja-igauks-omamoodi?id=89542055

KINO TULEB KOJU KÄTTE! Koroonaepideemia tõttu suletud kino saab aga ka kodus nautida: nimelt kutsuvad Europa Cinemas võrgustikku kuuluvad kinod Artis, Sõprus, Tartu Elektriteater ja Võru Kannel eriolukorra ajal väärtfilmide sõpru filme vaatama voogedastusplatvormil Mubi (mubi.com/eestikino), kus saab kolme kuu vältel filme vaadata täiesti tasuta.

Terviseamet annab teada, et puukentsefaliidi vastu saab ka eriolukorras kindlasti vaktsineerida Seoses puukide aktiveerumisega otsustas terviseamet taastada võimaluse end perearsti juures puukentsefaliidi vastu vaktsineerida. „Kevadiste ilmade saabudes hakkavad inimesed tavaliselt veetma rohkem aega looduses, mis tõstab ka puukentsefaliiti nakatumise ohtu,“ ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova.

Kui koroonaviirus Eestis märtsikuus levima hakkas, lõpetati tavalised arstide vastuvõtud ja protseduurid või tehti need internetipõhiseks, sest tervishoid valmistus suureks viiruspuhanguks. Samuti oli suur mure isikukaitsevahenditega, mida tervishoiutöötajad vajavad oma tervise kaitseks. https://epl.delfi.ee/uudised/arstide-vastuvotud-voidakse-taastada?id=89545023

Ülemiste Cityt arendavad kaks ettevõtet, Technopolis Ülemiste ja Mainor Ülemiste. Viimati mainitu eestvedaja on energiline Margus Nõlvak. Praegu teeb ta seda kodukontorist, ehkki linnakus on neidki, kes peavad töö iseloomu või tehnilisuse tõttu endiselt lennujaama kõrval asuvas majandus-Mekas kohal käima. Seetõttu on seal veel avatud mõned toidukohadki. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ulemiste-linnaku-juht-kriisist-nadalaid-kestnud-hirm-hakkab-ule-minema?id=89535119

Eksperdid kahtlevad, kas Magnumi ja Semetroni maskid läbivad FFP1 kaitseklassi katse, sest neid ei saa piisavalt tihedalt näo ümber kinnitada. „Inimesed saavad petta, uskudes, et neil maskidel on lubatud FFP1 kaitsevõime,” ütleb isikukaitsevahendeid läbi ja lõhki tundev Ivar Hellaste. https://epl.delfi.ee/uudised/asjatundjad-apteekidesse-muuki-tulnud-maskidel-ei-pruugi-olla-uldse-kaitseklassi?id=89545525

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuressaare-haiglas-on-koroonaviirus-tuvastatud-81-tootajal?id=89548005

Eesootav majanduslangus toob kaasa ulatusliku maksutulude vähenemise, mis mõjutab kõiki valitsussektori tasandeid. Riigieelarve tulud langevad 11,8 miljardi euro pealt 10,2 miljardi euro peale, mis on 1,6-miljardiline langus.

Rahandusministeeriumi uue prognoosi kohaselt on majanduslangus võrreldes riigieelarve baasstsenaariumiga kümme protsenti, mida langetati mullu sügisel prognoositud 2,3-protsendilise kasvu pealt kaheksaprotsendilise languseni.

Täna läbis esimese lugemise valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE).Muudatustega võimaldatakse tarnijatel täita 2020. aasta igakuist kütuse elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustust paindlikult – poolaasta kaupa. Samuti täiendatakse atmosfääriõhu kaitse seadust selliselt, et pärast 2020. aastat tuleb tarnijal eelnimetatud kohustuse täitmist jätkata aastapõhiselt. Lisaks muudetakse tarnija mõistet, et muuta raporteerimiskohuslaseks ka ettevõtted, kes teevad kättesaadavaks transpordis kasutatavat elektrienergiat, gaaskütuseid ja vesinikku. Peale selle antakse kütuseseire andmekogu parema toimimise eesmärgil Keskkonnaministeeriumi vastutava töötleja ülesanded Keskkonnaagentuurile, kes on andmete töötleja ja koguja ning täpsustatakse andmekogusse kantavate andmete nimistut.Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust muudetakse, et tagada õigusselgus põlev-kivikütteõli definitsiooni tõlgendamisel. Lisaks täiendatakse seadust uue kombineeritud nomenklatuuri koodiga, mida edaspidi hakatakse kasutama Eesti õlitööstuse peamiste õlitoodete määramisel. Nimetatud muudatus on tingitud uue aromaatsete ühendite määramise laboratoorse meetodi kasutuselevõtust. Sellekohase ettepaneku on esitanud Rahandusministeerium.

Täna võttis riigikogu vastu otsuse, et stabiliseerimisreservi vahendeid saab kasutada koroonaviiruse tõttu väljakuulutatud eriolukorra lahendamisel.Stabiliseerimisreservist selliseid kulusid, mille eesmärgiks on üldmajanduslike riskide vähendamine, sotsiaal-majanduslike kriiside vältimine või leevendamine, eriolukorra kriisi lahendamine, finantskriisi lahendamine või ennetamine.Seoses COVID-19 levikuga kehtestatud eriolukorraga võib tekkida vajadus vahendite kasutamiseks kõigil nimetatud otstarvetel.Läbirääkimistel võtsid sõna Aivar Sõerd (RE) ja Kaja Kallas (RE). Nad avaldasid kahetsust, et otsusesse ei saanud kirja põhimõte, mille järgi stabiliseerimisreserv läheks käiku vaid kõige viimase võimalusena ning märkisid, et Eesti peaks pigem laenama.Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 58 Riigikogu liiget.

Nüüd algas Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE I) esimene lugemine.

Ükski opositsiooni esitatud muudatusettepanek ei leidnud taaskord toetust, sellega lõpetati 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadust (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) teine lugemine.

Läbirääkimised on lõppenud. Hääletatakse muudatusettepanekuid.

Maris Lauri: Ei arutatud, ei diskuteeritud. Ministeeriumi esindajaid ei olnud, kes suudaksid seletada, miks ühte või teist asja tehakse, mis üks või teine asi maksma läheb. See on väga halb menetluspraktika. Niimoodi ei tohiks menetlus käia, niimoodi üle jala. Jutt sellest, et kriisi lahendamine on meie ühine asi, kõlab õõnsalt. Jah, meil võivadki olla eri arusaamad konkreetsete asjade puhul, aga arutagem ja kuulakem, esitage küsimusi.

Maris Lauri: Rahanduskomisjonis oli eelnõu menetlus kehv. Koalitsioonisaadikud ei tundnud üldse, üldse huvi aruteluks. Tundus, nagu neil oleks kõik selge.

Valdo Randpere: Päevas sureb üle 40 inimese ja neid hakkab veel rohkem surema, kui meditsiinisüsteem on alarahastatud. Kui meditsiinisüsteemile vähe raha anda, siis hakkab neid inimesi teiste haiguste pärast veel rohkem surema. Koroonaviirus ei ole ainus haigus maailmas. Ja arstid ei peaks ainult sellega tegelema.

Valdo Randpere: Olen Rootsi meetmete poolt, ranged meetmed mulle ei meeldi. Veel vähem mulle meeldib valitsus, kes teeskleb kriisi lahendamist, ja on segamini ajanud mõisted abipakett, äriprojekt või PR-projekt.

Valdo Randpere: Eelmise eelnõu arutelu ajal ütles Ligi, et Mart Järvik on maaeluminister. Ta pole enam tükk aega maaeluminister.

Indrek Saar: Kui te propageerite seda, et inimene on kõige targem ise otsustama, aga võtate vahepealt 4% ära, riigi kätte, nüüd meie investeerisime seda ise, anname vastavalt meie arusaamisele, siis see pole kooskõlas valikuvabaduse printsiibiga, mida te väitsite, kui teine sammas on vabatahtlik.Aivar Kokk: Inimesel on võimalik loobuda, kui riik makset ei tee. Enam õiglaslikumalt ei olnud võimalik seda eelnõud kokku kirjutada, inimene saab tagantjärele oma 4% + hetke tootlikkuse.

Indrek Saar: Põhimõtte küsimus. Pensionireformi reklaamikampaanias ütlesite, et inimestel peab olema vaba valik, mida rahaga teha. Miks te nüüd ütlete inimestele ette, et ta ei tohi maksta II sambasse makset, mis tagaks talle tulevikuks pensioni?Aivar Kokk: Mul on kartus, et sa pole seda eelnõud lugenud.

Jevgeni Ossinovski: Ma ei saanud vastusest aru. Kas Isamaa tegi kaks ettepanekut, kärpida sotsiaalsüsteemi ja avaliku sektori kulutusi, aga ühisosa leidis, et sotsiaalsüsteemi teeme prioriteedina ära ja muid asju vaatama pärast?Aivar Kokk: Kärpemeetmete arutelu ja otsuste tegemine peab toimuma hiljemalt II kvartali jooksul. II pensioni samba maksed on vabatahtlikud, see on riigikohtus, kui see otsus tuleb sügisel.

Jevgeni Ossinovski: Ainus kärpemeede on teise samba maksete peatamine. Kas see on üldine prioriteet valitsuses, et kui midagi on vaja kärpida, tehakse seda sotsiaalkindlustussüsteemist? Aivar Kokk: Väga hea küsimus, raske on sellele sama head vastust anda.

Nüüd menetletakse riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadust (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed).

Mitte ükski opositsiooni esitatud muudatusettepanek ei leidnud riigikogus toetust. 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse teine lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute tähtaeg on homme hommikul kell 9.00.

SDE muudatusettepanek toetada koduõpet. Poolt hääletas 7, vastu oli 56 liiget.

SDE muudatusettepanek ei leidnud toetust, poolt olid vaid 6 liiget.

Reformierakonna ettepanek ei leidnud toetust, vastu oli 51 liiget.

Läbirääkimised on lõppenud, nüüd hääletatakse muudatusettepanekuid. Eelnõule on esitatud 17 muudatusettepanekut.

Urmas Kruuse: Kasinuse aeg ei ole veel läbi, inimesed juba elavad kasinalt, ja kui koalitsioon sellest aru ei saa, siis oleks viimane aeg sellest aru saada.

Urmas Kruuse: See on väga ohtlik pretsedent, kui mõni meede ei ole seotud hetkekriisiga.

Raimond Kaljulaid: Eesti Pank ennustab meile 14% majanduslangust, Mart Laar ütleb, et see võib veel süveneda. Praegused piirangud lähevad maksma neljandiku SKT-st. Eestis võib varsti olla 100 000 töötut. Valitsuse täitevvõimu nõrkus tähendab seda, et riigikogu peab veel rohkem pingutama. Ka keskmisest kõrgema sissetulekuga peredel on Tallinnas olnud keeruline olukorraga kohaneda. Eestis on palju piirkondi, kus keskmine sissetulek on veel madalam ja see on veel keerulisem. Mul on väga kahju, et rahanduskomisjonis ei leidnud toetust ettepanek toetada peresid. Mul on tunne, et eelmises kriisis me ei toetanud inimesi piisavalt. Inimesed hakkasid soovima radikaalseid muutuseid, mis andis jõudu radikaalsetele kõva käega poliitikutele. Nüüd needsamad poliitikud kasutavad seda kriisi veel hullemini ära, juba praegu.Sotsid on välja pakkunud koduõppetoetuse, kui see peaks tulema hääletusele, ma väga palun, toetage seda.

Mart Võrklaev räägib, et toetused kohalikele omavalitsusele ei ole kaugeltki piisavad. On selge, et KOV-id peavad tegema suuri kärpeid. KOV-idel jääb saamata 130 miljonit eurot tulumaksu alalaekumise tõttu, nad on sunnitud kärpima majandus- ja personalikulusid.

Jürgen Ligi: See oleks võinud olla koosmeele lisaeelarve, kus tegeletakse päris asjaga, mitte iseenda poliitiliste huvidega. Kriisikomisjon käis kaks korda koos ja siis rahandusminister pettus temas, sest komisjon käskis kasutada konkreetseid ja kiireid samme. Ekspertiis pole selles eelarves päris mööda läinud, oleme nõus sellega, mida tehakse haigekassaga, KredExiga. Inetu on jälle, et kasutatakse teise samba hävitamise kiiksu, mu selja taga on mees, kes sellest vaid elab. Ta istub hästi, aga toodab poliitikuna palju jama. Ka põllumees võib praegu olla üldjärjekorras toetuste saamisel, aga igal juhul ei ole põllumajandusprobleem 1/10 majandusprobleemist. Selline asi nagu tagastamata laen on ainult Aivar Koka peas.

Aivar Sõerd: Lisaeelarvel on alles teine lugemine, aga juba on 950 miljoni euro eest sõlmitud laenulepinguid, sellest 700 on juba välja võetud, laenuraha kulub väga kiiresti. Kui me arutasime 2020. aasta põhieelarvet, siis maaeluministril jäid paljud asjad välja, sest polnud raha, aga nüüd on raha, sest laenuraha on, ja nüüd kriisi varjus tuuakse sisse asju, milleks varem raha polnud. 4-6% laenudelt on natuke liiga kõrge intressimäär KredExi meetmetel. Teistes riikides on analoogne meede palju odavama intressiga, 1-2%. Lisaeelarves on häirivalt palju asju, mida otseselt kriisiabiga seostada ei saa.

Lauri Läänemets: Räägime väga palju ettevõtetest, jah, ettevõtjaid peab aitama, aga esimese asjana peaksime vaatama, kuidas läheb inimestel. Meil on väga palju neid, 26 000 inimest, kes töötasid töövõtu- või käsunduslepingu alusel. Meil pole ühtegi turumeedet, mis võiksid neid aidata. Neist pooled inimesed on maksnud töötuskindlustusmakset. Nad ei saa teha oma töövõtulepingut töölepinguks, seda ei teeks ükski tööandja, kes ei teinud seda ka enne kriisi, ja võib-olla on nüüd sunnitud hoopis töötaja koondama. Teiselt poolt FIE-d, keda on Eestis 22 000. Neil samuti pole ühtegi meedet, mis neid aitaks. Jah, tõesti, sotsiaalmaksu maksmata jätmise võimalus on hea, aga kui sul on 0 eurot sissetulekut, siis jah, sa ei jää riigile võlgu, aga leiba lauale see ei too. Taanis ja Rootsis on kõrged töötutoetused, mida nad just tõstsid, et inimene saaks hakkama. Kui vaatame meie jaoks väga parempoolsesse USA-sse, ka seal on toetused neile inimestele, kes on kaotanud kriisis töö. Meil on neid inimesi kohustus toetada, nemad on kodus ilma tööta, selleks, et elusid päästa. Muudatusettepanek nr 11 sotside poolt 20 miljonit eurot töötukassale, eesmärgiga toetada välja toetusmeede neile, kes on täna töötud, rahata. Treenerid, taksojuhid, iluteenindajad ja kõik teised. Aitäh.

Nüüd algavad läbirääkimised.Kaja Kallas: Peaksime andma lisaeelarvega loa valitsusele teha kulutusi, mis on seotud tervisekriisi lahendamisega või majanduskriisi leevendamisega. Sellest lähtuvalt tegi reformierakond oma muudatusettepanekuid. Lisaraha tuleks suunata tervishoidu, et lühendada ravijärjekordi, et ravida teisi haigusi peale koroonaviiruse. Kui tervishoidu ette nähtud raha kulutatakse ära kriisi käigus, surevad inimesed samuti nagu viirusega, lihtsalt teistesse haigustesse. Soovisime, et KredExi juurde tuleks abimeede väikeettevõtjatele, neil pole varusid, mis aitaks inimestele palka maksta, kui nad ei saa kaupa ega teenust müüa. Selles kriisis saab kõige rohkem ja pikemalt pihta turismisektor, soovime, et rohkem raha läheks turismisektorile. Tuleks suunata ka raha viirusest räsitud piirkondadesse nagu näiteks Saaremaale. Erasektor saab kriisis rängalt pihta. Erasektor on pidanud koondama, palku vähendama, tegevuse seiskuma. Tänu sellele vähenevad maksutulud, mis peavad üleval avalikku sektorit. Kui avalik sektor oma kulusid kokku ei tõmba, elavad nad justkui omas maailmas edasi, kus pidu kestab edasi.Palun, olge solidaarsed erasektoriga. Kallid kolleegid, teeme õigeid otsuseid. Aitäh.

Urve Tiidus: Muudatusettepanekuid on tehtud 17, tulen ühe juurde. See on seotud sellega, et valitsusele antakse väga suured volitused rahaga ümber käimiseks. Ettepanek soovib, et valitsus annaks ülevaate, kuidas rahasid on kasutatud. No mis teil saab selle vastu olla, te olete ju rahanduskomisjoni esimees, aga reformierakonna ettepanek on jäänud arvestamata. Taavi Rõivas: Jätkan samal lainel. Ma ei saa aru, mis takistab teil seda kõike läbipaistvalt teha. Näiteks Ega te ometi ei taha seda kriisi kuritarvitada?Aivar Kokk: Jääme eriarvamusele, kas kriisimeede on aktsiisilangetamine või mitte. Mina jään ettevõtjana arvamusele, et see on osa sellest. Meede on kaheks aastaks, pole lõpmatu. Kui majandus peaks kiiremini kasvama hakkama, siis jõutakse kiiremini kui kaks aastaks teemani.

Jaak Juske: Tänasel raskel ajal inimesed ootavad erakondadelt koostööd, see tähendab ka opositsiooniga arvestamist, nende ettepanekute toetamist. Soomes on opositsioon kaasatud ka kriisimeetmete välja töötamisse, Eestis paraku mitte. Kuidas aitab see kaasa erakondade koostööle ja ühiskonna ootustele, et valitsus pole toetanud ühtegi opositsiooni ettepanekut?Aivar Kokk: Pean sulle kurbusega teatama, et ka opositsioon ei toetanud sotside ettepanekuid, need said umbes kaks häält.

Kristen Michal: Sõltumatut meediat on maailmas üsna vähe, vähem, kui me tahaksime, ka Eestis. Eestis kutsub üles mõne väljaandja peatoimetaja lausa enesetsensuurile, lootes saada valitsuselt abi. Kuidas kavatsete meediat aidata? Aivar Kokk: Raske vastata. Postimees on olnud see tark, kes 30% töötajate palka vähendas, arvab, et tal käive 30% väheneb, saab toetust küsida töötukassast. Postimees on kärpinud ajalehekülgi. Päevalehte vaatan, see on juba päris õhuke, nagu maakonnaleht. Üks oluline meede on tehtud lehtede väljaannetele, digitoodete käibemaksu vähendatakse 1. maist 9% peale.

Aivar Sõerd: Kärpemeetmed puuduvad. See on suurim puudus lisaeelarves. Kas lisaeelarve jõuab enne suve riigikokku või ei jõua? Aivar Kokk: Püüame hoida toetusmeetmetega majandust elavana.

Jürgen Ligi küsib, kuidas II samba maksete peatamine ning aktsiiside langetamine ei ole poliitilised sammud, kui eksperdid on kinnitanud, et need kriisiga hakkama saamist ei toeta. Aivar Kokk kinnitab, et aktsiiside langetamise meede on apoliitiline. Juba enne selle riigikogu koosseisu lõppu on selge, kas see töötab. II samba maksete peatamise kohta ütleb Kokk, et ka Ligi ise rakendas seda meedet eelmise kriisi ajal ( toona olu küll olukord teine ning riik lihtsalt ei saanud kuskilt laenu). Kokk toonitas ka, et riigikogu enamus on juba nagunii otsustanud, et II sammas peaks olema vabatahtlik.

Aivar Kokk lausus Jevgeni Ossinovski küsimusele vastakes, et täna ei ole tehtud ühtegi otsust võimalike ettevõtete osaluste soetamiseks.

Aivar Sõerd ütleb, et seaduseelnõus on palju kasulikku, kuid seal on ka palju sellist, mis pole kriisiga seotud. Ta tõi näitena maa kapitalimeetme. Mis rahandusministeeriumi ametnike kinnitusel on oma olemuselt sama, mida maaeluminister tahtis juba selle aasta põhieelarvesse saada, kuid mis rahapuudusel sinna ei mahtunud. Aivar Kokk kinnitab, et see ei ole poliitiline samm.

Riigikogus algas 2020. aasta lisaeelarve seaduse arutelu.

Riigikogu kiitis 58 poolthäälega stabiliseerimisreservi kasutamise lubamise eelnõu heaks.

Riigikogu liike Aivar Sõerd juhib tähelepanu, et ilma laenurahata on stabiliseerimisreservi jääk alla 100 miljoni euro. Oleme jõudnud seisu, kus reservi jääk igal kuul väheneb, sest maksulaekumine halveneb, märkis Sõerd. Sõerd märgib, et viimastel aastatel, kui olid majanduslikult head aastad, jättis valitsus reservid kogumata. Vastupidi, töötukassa reserv kasutati muuks otstarbeks suures osas ära. Näeme, et veel enne kui lisaeelarve meetmed on avanenud, põleb kergelt tulnud laenuraha põleb ereda leegiga nagu kevadine kulutuli.

Riigikogu opositsioonisaadikud juhivad tähelepanu sellele, et vaatamata sellele, et Aivar Kokk kinnitab, et stabiliseerimisreservi raha kasutatakse viimase võimalusena, siis vaatamata rahanduskomisjonis saavutatud kokkuleppele, ei ole eelnõu lõppteksti stabiilsusreservi viimase võimalusena kasutamise piirangut sisse kirjutatud.

Jürgen Ligi küsib Aivar Kokalt, mis on see garantii, et valitsus riigikogult stabiliseerimisfondi rahade kasutamiseks loa saanuna ka tõepoolest seda raha kohe kasutama ei hakka. Koka vastuse kohaselt on selleks parlamentaarne kontroll.

Aivar Kokk pareerib küsimusi, miks peab riigikogu andma oma loa stabiliseerimisreservi raha kasutamiseks praegu, kui seda kohe kasutama eipeaks hakkama ja miks ei võiks praeguste madalate intressitasemete juures laenu võtta: me ei tea, mis võimalused on laenuturul aprilli lõpus või mais. Stabiliseerimisreservi raha kasutamine on Koka sõnul võimalus, mitte kohustus. Kui tingimused on edaspidi laenuraha saamiseks sama soodsad, siis ei ole vaja seda stabiliseerimisreservi raha Koka sõnul vaja kasutada.Riigikogu opositsiooni liikmed küsivad, miks nad peavad andma selle loa praegu, kui seda raha võib vaja minna alles järgmisel aastal. Aivar Kokk ütleb, et enne 2021. aasta eelarve juurde asumist peab olema teada, mis võimalusedon ja kust peab kokku hoidma.

Aivar Kokk selgitab erinevate rahade kasutamist. Kui kahes taskus on raha, ühes ülikonna ostmise raha ja teises söögiraha, siis olukorras kui on vaja perel süüa, siis kasutad ka teises taskus olevat raha.

Taavi Rõivas küsib, kas praeguses kriisis on just nüüd õige aeg stabiliseerimisreservi kui viimase õlekõrre kasutamiseks? Aavo Kokk märgib, et stabiliseerimisreservi kasutatakse viimases järjekorras. Täna seda kindlasti vaja ei ole. kas kuu või kahe pärast, seda näitab kriisi pikkus. Selle aasta kahe esimese kuu laekumine on miinuses ja märtsis ja aprillis saab see olema oluliselt suurem.

Annely Akkermann palus täpsustada, milline oleks see viimane võimalus, mis juhul stabiliseerimisreservi vahendid kasutusele võetakse. Aivar Kokk ütleb,et tal seda definitsiooni ei ole, kuid raha kasutatakse siis, kui laenu ei ole võimalik võtta. Reservist võetakse raha siis, kui ei ole võimalik headel tingimustel laenu saada.

Riigikogu otsustab stabiliseerimisreservi kasutusele võtmist. Valitsus teeb riigikogule ettepaneku võtta stabiliseerimisreservi vahendid täies mahus kasutusele.

Eelmisel nädalal teatasid Austria riigijuhid esimesena Euroopas, et plaanivad järk-järgult hakata seniseid koroonaviiruse levikuga eotud piiranguid kaotama. Praegu ei ole veel selge, kes Austria eeskuju järgivad, kuid on selge, et tavapärase elukorralduse juurde naasmine ei ole lihtne. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koroonaviiruse-moju-viis-riiki-mis-esimesena-majanduse-taastavad-ja-normaalse-elu-juurde-naasevad?id=89542683

Riigikogus tuleb täna teisele lugemisele lisaeelarve ja sellega seotud eelnõud. Kell 15 algavat arutelu saab jälgida Delfi vahendusel.

Keenia spordiminister Amina Mohamed teatas, et Keenia autoralli MM-etapp peetakse 16.-19. juulini ehk täpselt nagu ajakava ette näeb. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ootamatu-avaldus-keenia-ralli-toimub-ikkagi-juulis?id=89542529

Täna pärastlõunal maandus Tallinna lennujaamas Airesti lennuk, mis tõi Eestisse jälle kastide kaupa isikukaitsevahendeid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eestisse-saabus-lennuk-vajalike-isikukaitsevahenditega?id=89542311

Pressiürituse ülekanne lõppes, jätkame uudiste kajastamist jooksvalt.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede: Ettevõtjad on öelnud, et märtsikuu oli väga hea kuu tegelikult, aga aprillist ja maist ei teata enam midagi. Kõige rohkem sai kannatada loomulikult turism ja sellega seonduv, majanduse pikem vaade selgub alles mõne kuu pärast.

Josing: Tegime küll majandusprognoosi ka, aga eeldasime optimistlikult, et majandus lihtsalt seisab. Ilmselt saab tegelikkus aga olema kehvem. Et pakkusime prognoosis languseks 5 protsenti ja töötuse kasvuks 10 protsenti, aga nüüd juba selge, et ilmselt on see sügavam. Me jälgime viiruse käiku ja toimuvat.

Josing mainis ka, et maailmas on kasvamas enda toodangu kaitsmine, näiteks Leedus ei taheta eriti enam Eesti piima jne. Et kaitstakse oma turgu või vastupidi, ei lasta mingisugust toodet välja viia. Et riikidevaheline usaldus on juba kannatada saanud. "Meid ootab ees pankrottide laine kindlasti."

Josing: Kokkuvõttes jäid riigid ja ettevõtjad ohu hindamisega hiljaks, oleks pidanud rohkem eksperte kuulama ja ette valmistama. Info ju tänapäeval liigub kiiresti. Kriis on kaasa toonud ka täiesti teistsugused riskid. Majanduses on riskid koguaeg üleval, aga need on täiesti teised riskid ja probleemid.

Josing: Ettevõtjad on valitsusele andnud ka suure hulga soovitusi, näiteks sooviti likviidsusabi, tööjõukulude katmist ja ka pankadelt niing maksuametilt maksepuhkust. Ettevõtjatelt küsisime ka isikukaitsevahendite kohta, ka erasektoris on sellega probleeme.

Josing: Üheks probleemiks veel oli töötajate puudumine, paljud pandi ju karantiini koos lähedastega. Et liine ja muud oli vaja käigus hoida. Lisaks tekkisid likviidsuse probleemid paljudel ning see suureneb lähiajal. Eestit on hetkel aidanud digiriigi areng. See sai oluliseks toeks majandusele, 57 protsenti ettevõtetest oli saatnud töötajad märtsis juba kaugtööle.

Josing: Ettevõtete suurimad probleemid on käibe vähenemisega seotud koondamised. Seda nimetas iga 3. ettevõte, et peaks koondama. Kõige rohkem hädas hotellid, reklaamifirmad ja restoranid. Kõige vähem nimetas koondamist logistika sektor. Lisaks saatsid märtsi keskel 41 protsenti ettevõtetest inimesi sundpuhkusele. Kõige suurem probleem on ettevõtetel ikka nõudluse kadu (67 protsenti nimetas seda ettevõtetest). Et kujundlikult võiks seda võrrelda hädapiduri tõmbamisega rongilt. Maailmas on šokk suur.

Josing: Peale 10. märtsi muutus ettevõtjate hinnang kardinaalselt 10 päevaga sisuliselt. Viiruse mõju oli mõned päevad vaid peale eriolukorra kehtestamist ettevõtetele kas suur või väga suur. Enamus ettevõtjaid hindasid juba siis, et käive väheneb 50-60 protsenti järgnevatel kuudel. Ka tööstus arvatakse olevat mõjutatud läheneva kolme kuu jooksul.

Josing: Eestis olime ka märtsi alguses veel suhteliselt optimistlikud. Samuti oli tarbijate kindlustunne küll kerges languses Põhjamaades, kuid ei midagi hullu. Hinnang oma olukorrale tulevikus pigem positiivne või samaväärne. Inimeste finantskäitumine oli märtsi alguses ka selline, et umbes pooled pered olid suutelised säästma.

Josing: Märtsi alguses oli ekspertide arvates Eesti majandus hea, kuid prognoosid olid 10 aasta halvimad. Et eks mõned arvestasid juba viiruse levikut ka. Eratarbimine ja investeeringud olid languses, kuid siiski veel rohelise poole peal. Samas pikas perspektiivis olid need juba siis ka miinusesse liikumas. Ettevõtjad arvasid märtsi alguses, et mõnes sektoris on langus tulemas. Põhjamaades ei taibatud siiski kriisi, Euroopas aga toimus veidi rohkem majandususalduse langus.

Josing: Jaanuaris algas juba tulema viiteid haigusele, kuid paljud riigi ei reageerinud. Kuigi haiguse levik oli juba päris suur. Et sisuliselt oli piltlikult öeldes tsunami toimunud ja maavärin olnud, aga seda ei tabatud ära. Siit võiks filosoofiliselt küsida, et kas maailm on üldse valmis selliseks koostööks kriisis.

Josing: Kogu minu karjääri jooksul on üks kõige erakordsem periood olnud. Me käsitleme oma ülevaates märtsikuud kahes erinevas perioodis: märtsi algus, kui oli tavapärane pilt ja peale eriolukorra kehtestamist. Märtsi algus oli suht tavapärane, SKP-ks prognoosisime umbes 2 protsenti, majandus oli veidi jahtumas, aga mitte oluliselt.

Pressikonverents algab kohe. Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing tutvustab siis esimese kvartali konjunktuuri tulemusi, prognoosi järgmiseks pooleks aastaks ning COVID-19 leviku mõju Eesti ettevõtetele. Tulemusi kommenteerib ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede.

Endine valitsusjuht on mures, et koalitsioon hääletas maha riigi toetuste läbipaistvaks tegemise ettepanekud. „See on arusaamatu.“ https://arileht.delfi.ee/news/uudised/taavi-roivas-bolt-on-eestis-oluline-tooandja-ministri-vimma-tottu-ei-tohiks-jatta-taotlust-labi-vaatamata?id=89541979

INFOKS: Täna kell 14:00 tutvustab Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing esimese kvartali konjunktuuri tulemusi, prognoosi järgmiseks pooleks aastaks ning COVID-19 leviku mõju Eesti ettevõtetele. Tulemusi kommenteerib ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede. Delfi näitab sündmusest otsepilti ja teeb blogiülekande.

Kui valitsus tõepoolest tahab kogu ühiskonda mobiliseerida, et hakkama saada nii koroonaviirusega kui ka majanduskriisiga, siis vajame eelkõige dialoogi, kirjutab Vene poliitiline pagulane Eestis Andrei Kuzitškin. https://maaleht.delfi.ee/arvamus/andrei-kuzitskin-mida-arvab-koroonaviirusest-eestis-elav-vene-kogukond?id=89539125

"Kõige suurem asi, millest mina mõtlen, ongi see, et tegelikult me ei tea sellest haigusest veel mitte midagi. Parem käitume praegu maksimaalselt selliselt, et inimesel oleks nakatumisohtu võimalikult vähe, selleks, et ajapikku rohkem sellest haigusest teada saada ja siis teha paremaid otsuseid." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kodus-paastad-elusid-perest-eraldi-kolinud-kardioloog-parem-praegu-nakatumisohtu-vahendada-et-haigusest-rohkem-teada-saada?id=89541483

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/saksamaal-on-ule-poole-koroonaviirusega-nakatunutest-terveks-saanud?id=89541651

Korvpalliliigas NBA esimese mängijana koroonaviirusesse nakatumisest teada saanud Rudy Gobert rääkis, et viimased neli-viis nädalat on tema jaoks olnud väga keerulised. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/koroonaviirusesse-nakatunud-nba-mangija-mulle-tehti-tapmisahvardusi?id=89541481

“Kui siiani oli meie mudel üles ehitatud teadusartiklitest võetud jaotusele põhinedes suuresti hiinlaste kogemusele, kui kaua läheb aega, et haigestunud inimene haiglasse jõuab, millal ta jõuab intensiivi, millal ta haiglast välja kirjutatakse, siis nüüdseks on statistikat piisavalt palju juba ka Eestis ning saime vastavad jaotused Eesti põhjal teha.” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/teadlasteruhm-naeb-tunneli-lopus-paistmas-lootusekiirt?id=89541541

Kriisiolukorras on see teema päevakorda kerkinud: https://maaleht.delfi.ee/tasubteada/kuidas-toestada-et-tooonnetus-juhtus-kodukontoris?id=89541509

Täna töötukassa poolt avaldatud statistika järgi küsis eelmisel nädalal suurima summa koos maksudega Haapsalu Uksetehas, kelle hüvitise kogusumma 150 töötaja peale küündis 186 832,17 euroni. Esikümnesse mahtusid veel Toila Sanatoorium, Sportland, Kaubamaja, Estonia Spa Hotel ja Baltman. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/suurima-tootasu-huvitise-kusijate-hulgas-on-haapsalu-uksetehas-sportland-ja-mitmed-spaahotellid?id=89540601

Soome lennujaamu haldava Finavia äsja avaldatud lennuliikluse statistika näitab koroonaviiruse pandeemia mõju lennuliiklusele ja lennujaamade tegevusele. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/soome-statistika-koroonaviiruse-epideemia-moju-lennuliiklusele-on-tohutu-mis-toimub-praegu-helsingi-lennujaamas?id=89540971

Pressikonverents sai läbi, jätkame päevasündmuste vahendamist.

Küsiti terviseametilt eriolukorra pikendamise või kaotamise kohta.Vaiknemets: Valitsus kindlasti võtab ekspertide soovitusi arvesse. Me arvame ise, et suudame viirust suunata, aga tegelikult see nii pole. Tegelikult peame tegema neid otsuseid lähtuvalt ja kooskõlas viirusega.

Minister Kaimar Karu mainis ka küsimusele vastates, et nad on saanud ettevõtjatelt mitmest allikast abipakkumisi erinevate isikukaitsevahendite tootmiseks. Hetkeseisuga on kuskil kümmekond ettevõtet, kellega sellel teemal edasi minnakse.

Küsimus: Saaremaa ettevõtjad tegid peaministrile pöördumise, aga vastust pole. Kas erimeetmed on saartele tulemas?Kaimar Karu: Jah, erimeetmed tulevad saarte jaoks, meil on EASis eraldi lahtrid saartele. Turismile on saartele ligi miljon toetust ja väikeettevõtetele ca pool miljonit toetuseks.

Küsimus: Kas juhitaval hingamisel olnud inimeste rotatsioon on muutunud? Number on sama, aga kas inimesed ka samad? Vastus: Jah, need inimesed muutuvad vastavalt olukorrale. Samuti hoitakse haiglas inimesi optimaalselt, et mitte liiga kaua ega liiga vähe.

Küsimus: Kuidas haiglad oma töökoormust jagavad, et töötajad läbi ei põleks? Tervisameti esindaja vastus: Tean, et haiglad on võtnud kasutusele erinevaid meetmeid. Näiteks on osades käivitatud kriisiabi töötajatele. See on oluline nüanss, mida jälgitakse.

Ärilehe küsimus Kaimar Karule: Helme ütles, et Bolt riigilt abi ei saa, kuidas valitsus selliseid otsuseid vastu võtab? Vastus: Bolt hetkeseisuga mahub reeglite alla, sest käenduste lagi (oli enne 5 miljonit eurot) on tõestetud ära. Nad saavad taotleda laenutagatist läbi panga. Muud võimalikud abistamised on ka jutuks olnud, aga siis tuleb asja kaaluda. Iduettevõtted saavad pangast laenu võtta ja tagamist taotleda. Bolti erladiseisvana valitsuses arutletud ei ole.

Küsimuste aeg. Esimene küsimus: Milline saab olema Saaremaal masstestimise metoodika? Kus teste teha saab? Terviseameti esindaja vastab: Korraldus on alles värske, et teadusnõukogu töötab metoodikat välja kuus ametiga. Selle nädala lõpuks on pilt selgem.

Kodar: Saame üha rohkem küsimusi, et kunasest võib jälle reisida. Eesti piirid jäävad kodanikele alati avatuks, aga teised riigid endiselt kinni. Palume tungivalt kaaluda reisimist väljaspoole Eestit. Eriti puudutab see teave riskigruppi kuulujaid. Tänase seisuga oleme andnud konsulaarabi ca 3000 Eesti kodanikule, hetkel on transporti vajavaid inimesi umbes 24, üle 130 inimese on teatanud, et jäävad välismaale. Meenutuseks, et alates 11. aprillist Soome enam laevaga ei saa, Soomest Eestisse saab. Kaubaveod toimivad endiselt.

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar: Rahvusvahelise koostöö osas meie arutelud teiste riikidega jätkuvad, eriti on fookus sellele, kuidas teised riigid kriisist väljuda plaanivad. Jätkame näiteks Balti riikidega selles vallas kindlasti koostööd. Eesti eraldab ka maailma vaesematele riikidele abiks 100 000 eurot. Seda kasutatakse peamiselt meditsiini-ja laborivarutuse tarneks.

Karu: Meil on tarvis teha ära kaks asja: EL-ilt riigiabi luba (seda hakatkse see nädal taotlema) ning vabariigi valitsuse otsus.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu: Oleme Kredexi ja EAS-iga pühade ajal ka uusi toetusmeetmeid välja töötanud, hetkel ootame neile tagasisidet. Kredex on meie jaoks esimene sisendpunkt, seal on siis tavapärasemast soodsam laenukäendus peateemaks. Et Kredex pakub eelkõige laenukäendust, uus fookus on väikeettevõtjad ja turismisektor. EASil on otsetoetus väiksema käibega ettevõtetel. EASi otsetoetuste summa on 250 miljonit eurot, kõige rohkem saab otsetoetust üks ettevõte taotleda 800 000 eurot. See viimane on ELi piirang.

Terviseamet pani endiselt ka südamele, et nõuetest peaks kinni pidama, sest olukord pole veel maas.

Vaiknemets: Täname kauplusi, kes on ümberkorraldustega ilusti kaasa tulnud. Oleme ka juhiseid täiendanud neile ja saadame need täna kauplustele laiali. Seal on ka näiteks käitumisjuhis, kui kaupluse töötaja peaks haigestuma. Kui kaupluses on haigestunud töötaja, tuleks pood 48 tunniks sulgeda ja pinnad desinfitseerida. Kui aga pole võimalik kindlaks teha nakkusallikat, tuleb pood 71 tunniks sulgeda. Lähikontaktsed tuleb isoleerida siis kindlasti.

Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets: Testimiste arv oli väike, sest pühade ajal väljastati saatekirju vähem ja osad punktid olid ka suletud.

Pressikonverents alustab kohe. Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ning välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar. Teemad on hetkeolukord ja testimine, ettevõtlusabi, reisimine ning olukorrapilt Eestist väljapoole vaadates.

Nüüd, kui tavalisest palju rohkem inimesi koroonapandeemia tõttu kodust töötab, võiks eeldada, et arvutimüük kasvab. Aga saabus hoopis nelja viimaste aasta suurim langus. https://forte.delfi.ee/news/digi/koroonapandeemia-toi-nelja-aasta-suurima-languse-arvutimuugis?id=89539953

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-lisandus-oopaevaga-2558-koroonaviirusesse-nakatunut?id=89540041

Täna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoone pressikonverentside ruumis keskpäevane asutusteülene briifing. Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ning välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar. Teemad on hetkeolukord ja testimine, ettevõtlusabi, reisimine ning olukorrapilt Eestist väljapoole vaadates. Delfi teeb üritusest otseülekande.

Eesti kaubandus-tööstuskoda saatis täna riigikogu fraktsioonidele pöördumine, mille peamiseks sisuks oli välismaalaste ajutise viibimise ja lühiajalise Eestis töötamise erisus. Nende sõnul on välismaalt pärit spetsialiste tarvis lisaks põllumajandusele ka teistes sektorites. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koda-kusib-poordumises-erakondade-poole-valistoojoudu-teistelegi-sektoritele-koroonakriisi-korval-tougatakse-ettevotjad-ka-toojoukriisi?id=89539043

"Ilma põhivarata Lätisse registreeritud ja makse vähe maksev suure võlakoormaga jagamismajanduse äpp ei vasta kummalegi kriteeriumile. Mu meelest teema lõpetatud." https://arileht.delfi.ee/news/uudised/martin-helme-leiab-et-bolt-ei-peaks-riigilt-laenu-saama-nad-ei-vasta-kriteeriumitele-teema-lopetatud?id=89539743

Kui on soovi laupäeval otse kodust eestimaist stand-up`i nautida ja lisaks Toidupanka toetada: https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/henrik-kalmet-annab-toidupanga-toetuseks-heategevusliku-etenduse?id=89539235

Tuhanded Eesti pered teavad, missugune närve ja vastupidavust nõudev pingutus on laste kodusõppe ja enda igapäevatöö ühildamine. Anna Golubeva peres tuleb väljakutse suurus veel mitme numbriga läbi korrutada, sest põhikoolis õppival pojal on autismispektrihäire ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire. "Mul oli mure lapse käitumise ja tema psühholoogilise seisundi pärast," ütleb Anna, kes teab hästi, mis tunne on päevapealt endale ka eripedagoogi roll saada. https://lood.delfi.ee/perejakodu/koolilaps/autismispektrihairega-lapse-ema-kodusoppest-monikord-tuleb-nutt-peale-ja-abituse-tunne-on-suur-aga-olen-oma-lapse-ule-nii-uhke?id=89536919

Delfi „Eriolukorra erisaates“ oli otseühendus Stenbocki majaga, kus saatega ühines peaminister Jüri Ratas. Eriolukorra juht ei kinnitanud veel rahandusminister Martin Helme hoiatust, et piirangutega perioodi kindlasti pikendatakse. Ratase sõnul arutatakse seda järgmisel nädalal erinevaid andmeid kaaludes. Samas tuleb arvestada Euroopa teiste riikide seisusid – hoiatusi, et piirid ei lähe lahti üleöö või, et vanematel inimestel on parem isoleerimist jätkata pikemalt. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-juri-ratas-eriolukorra-pikendamise-otsust-pole-sellele-kusimusele-saab-vastata-jargmisel-nadalal?id=89537797

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-lubas-tanasest-monede-sektorite-tootajad-taas-toole?id=89539061

Toidupank palub abi: https://alkeemia.delfi.ee/keskkond/planeetmaa/toidupank-on-raskes-seisus-iga-abi-on-teretulnud?id=89538287

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viimase-oopaevaga-lisandus-24-positiivset-koroonajuhtu-suri-kaks-inimest?id=89538239

VÄRSKED ANDMED: Viimase ööpäevaga lisandus 24 positiivset COVID-19 analüüsiViimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 416 COVID-19 viiruse testi, millest 5,8 % ehk 24 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 30 764 testi, nendest 1332 ehk 4,3 % on osutunud positiivseks.13. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 157 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 102 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu Ida-Viru Keskhaiglas juhitaval hingamisel olnud 59-aastane mees ja Kuressaare Haiglas ravil viibinud 75-aastane naine, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 27 inimest.Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Saare maakonnas (9), Harju maakonnas (5) ja Pärnumaal (3). Ida-Virumaal, Tartumaal ja Raplamaal lisandus igas ühes kaks ning Valgamaal üks positiivne test. Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11%), järgnevad 45-49 ja 50-54 kumbki 10%. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

"Ma ei kahtle selles, et reeglina ongi politseinikele appi tulnud vabatahtlikud läbinud hea väljaõppe. Ma ei kahtle selles, et üldjuhul on tegu inimestega, kes suudavad keerulistes olukordades pädevalt tegutseda ega ületa oma volitusi. Ometi sain mina ja mõned mu kolleegid eelmisel nädalal kõnesid sotsiaaltöötajatelt, kes nägid abipolitseinikele võimu juurde andmises selget ohu märki." https://epl.delfi.ee/arvamus/heljo-pikhof-torvatilgad-abipolitseinike-meepotis?id=89537899

VÕIMAS, VÕIMAS! Maailmakuulus tenor Andrea Bocelli andis pühapäeva õhtul pühade puhul ning lootuse märgiks tühjas Milano katedraalis täispika kontserdi. Tema imeilus versioon maailmakuulsast laulust "Amazing Grace" on hetkel internetis üks enimlevivaid postitusi. Kokku kontserdi saad vaadata järgi siit!https://www.facebook.com/andreabocelli/videos/637852630101359/#w=560

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach ütles intervjuus väljaandele Die Welt, et rohkem pole võimalik Tokyo olümpiamänge edasi lükata. https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/tokyo-olumpia-on-sundseisus-mangud-toimuvad-kas-2021-aastal-voi-jaetakse-hoopis-ara?id=89537371

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-politsei-ajas-poris-kolmel-korral-laiali-kuni-saja-noore-kogunemist?id=89537515

Igapäevaselt eesliinil töötavad Tallinna bussijuhid kinnitavad, et ühistranspordis on ohutu, kuid sõitjad peavad ka ise hoolsad olema. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-bussijuht-uhistranspordiga-soitmist-ei-pea-kartma-naiteks-poes-kaib-rohkem-rahvast?id=89537445

Eesti metalliettevõtte Estanc nõukogu otsustas vahetada välja ettevõtte juhi. Senine juht Mihkel Tammo – kes kritiseeris hiljuti Äripäeva vahendusel kriise näinud ettevõtjate soovitusi asuda kohe ja kiiresti inimesi koondama ning palku kärpima – siirdub arendama uut rohetehnoloogia ettevõtet. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kriise-nainud-ettevotjate-soovitusi-kritiseerinud-toostusfirma-juht-lahkub-ametist?id=89537169

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/fotod-moskva-oblastis-tekkis-kiirabiautodest-jarjekord-koroonapatsientide-uleandmiseks-kulus-tunde?id=89536991

Kas Eesti ei peaks ka koroonaäppi kasutama hakkama? https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/maailm-votab-kasutusele-koroonaappe-eesti-veeretab-palli?id=89537039

Austrias Salzburgis viibiv eestanna Sirje rääkis "Terevisioonile", et seal hakatakse see nädal esimesi piiranguid maha võtma. Esimesed sammud on osade poodide, sealhulgas ehituspoodide avamine. Lisaks avatakse pargid, samas laste mänguväljakud jäävad kinni. Koolid ja lasteaiad jäävad mai keskpaigani suletuks, aga osad eksamid see aasta õpilastele toimuvad. Viinis on kehtestatud ka autodele kiiruspiirang 20 km/h. Lisaks olevat Austrias kasutusel ka koroonaäpp, mis on väidetavalt kahe inimese vestluse ajal võimeline mingil hetkel ütlema, et kas kumbki neist on nakatunud. Seda äppi arendatakse koguaeg edasi.

Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar ütles "Terevisioonis" masstestimise teemat kommenteerides, et Eesti juba on testimises maailmas üks eesrindlikemaid riike. Samuti proovitakse hakata tegema teste, mis aitavad viirust tuvastada väga varases staadiumis (näiteks siis, kui sümptomid polegi veel avaldunud). Lutsar tõi välja ka ühe eelmise nädala lõpus avalikustatud Saksa teadlaste uuringu ühe väikelinna kohta, kus avastati nn tavatestiga kõigist elanikest umbes 2 protsendil viirus, aga viiruse antikehi avastati ligi 15 protsendil inimestel. Samas rõhutas Lutsar, et uuringust on hetkel veel vähe teada. "Iga päevaga tuleb uusi andmeid, et see teadmine muutub iga päev," lisas Lutsar.

Rio de Janeiro kuulus Kristus Lunastaja kuju riietati arstirõivastesse, et avaldada tänu Brasiilia ja kogu maailma meditsiinitöötajaile, kes parasjagu koroonaviiruse vastu võitlust peavad. https://twitter.com/ANCALERTS/status/1249476138398666758?ref_src=twsrc%5Etfw

"Pandeemiad võivad korduda, kui inimesed jätkavad vanaviisi. Kui oskame kriisist õppida, siis elame edasi." https://epl.delfi.ee/arvamus/avo-rein-tereping-pandeemias-ei-ole-suudi-nahkhiired-vaid-inimesed?id=89533805

Leedus resideeruv eestlane rääkis just "Terevisioonis" elust seal riigis. Inimesed käivad tänavatel üldiselt maskidega, aga olukord on suhteliselt rahulik. Leedus on haigestunute ja surmade seis sarnane Eestiga: veidi üle 1000 nakatunu ja 23 surmajuhtumit. Eriolukord pidi sealmaal läbi saama täna ehk 13. aprill, aga seda pikendati maini ja ilmselt pikendatakse veelgi. Leedu maadleb samuti kriisi tõttu majanduslike probleemidega ning ka seal on kasutusele võetud suhteliselt samad meetmed, nagu Eestis, et inimesi majanduslikult aidata. Ka Leedus on e-kaubandus tõusuteel.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-viirusevastase-voitluse-juht-fauci-varasemad-piirangud-oleksid-paastnud-elusid-aga-trump-oli-vastu?id=89536885

Bolti kaasasutaja Martin Villig rõhutab intervjuus Ärilehele, et Bolt ei jää kindlasti ainukeseks idufirmaks, kes pöördub abi saamiseks valitsuse poole. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/bolti-asutaja-maksaksime-kriisiabi-laenu-tagasi-kahe-aastaga?id=89534515

Kuressaare Haigla vaatas oma pühapäeva õhtul tehtud Facebooki postituses tagasi viimastele intensiivsetele koroona-nädalatele, tuues välja paar tähelepanekut. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/olime-sunnitud-kasi-laiutama-riiklikud-juhised-kuressaare-haigla-naitas-ulejaanud-eestile-kuidas-koroonakriisile-reageerida?id=89536669

Riigihalduse minister Jaab Aab annab kell 11.15 algavas otsesaates aru oma kangelastegudest Hiina maskide hankimisel. Ent mis edasi? Kuidas oleks riigisektori dieedile panemisega - on teine headel aegadel päris tublisti juurde võtnud? Aga nüüd on head ajad ju läbi.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vilja-kiisler-kusib-jaak-aab-vastab-kuidas-oleks-kui-nuud-paksuvoitu-riik-vaesel-ajal-kah-natuke-maha-votaks?id=89536671

https://epl.delfi.ee/uudised/video-eesti-paevalehe-luhike-opetus-kodus-maski-meisterdamiseks?id=89536205

Eesti Päevaleht tegi koos käsitööõpetaja Anna Lutteriga lühikese juhendi, kuidas igaüks meist saab kodus endale maski teha. Selle õpetuse aluseks on tehnilise järelevalve ameti avalik õpetus, mida Anna Lutter on veidi lihtsustanud, et seda oleks kodus lihtsam õmmelda. Päris esialgset õpetust saab igaüks ameti kodulehelt kerge vaevaga vaadata. Meie õpetuses on kolme kihi asemel vaja võtta alustuseks üks riidetükk ja see kokku voltida ning soovi korral õmmelda kolmas kiht juurde. Meie maskil on ka volte rohkem, et maski oleks kergem ümber näo tõmmata. https://epl.delfi.ee/uudised/video-eesti-paevalehe-luhike-opetus-kodus-maski-meisterdamiseks?id=89536205

Ööpäeva jooksul tuvastati üle Hiina kokku 108 uut koroonaviiruse juhtumit, võrreldes 99 juhtumiga päev varem - see on suurim nakatunute arvu ühepäevane kasv alates 5. märtsist, kui teatati 143 juhtumist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hiina-teatas-koroonaviirusesse-nakatunute-arvu-uuest-tousust?id=89536651

https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/vaata-jargi-andrea-bocelli-andis-virtuaalkontserdi-inimtuhjast-milano-katedraalist?id=89536189

https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-alatalu-maailma-poliitika-superliigas-kaib-naftamaadlus-ja-voidujooks-kosmosesse?id=89535523

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo sõnas täna peetud pressikonverentsil, et piirangud tahetaks osariigis kaotada esimesel võimalusel. Samas hoiatas ta, et see otsus tuleb põhjalikult ja arukalt läbi mõelda. Ta viitas, et naaberosariigid peavad piirangute leevendamisel põhjalikku koostööd tegema. Ta lausus, et surmade arv on ööpäeva lõikes vähenenud, ent number on ikkagi suur. "Arvasin, et minu eluea suurim tragöödia on 9/11, seal hukkus 2753 inimest, praeguseks on New Yorgi osariigis koroonaviiruse tagajärjel surnud 9385 inimest," võrdles ta.

Head soovid Obama poolt. https://twitter.com/BarackObama/status/1249346924102275072?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/head-uudised-itaaliast-koroonaviiruse-statistika-teeb-vahikaiku-viimati-oli-suremus-sellisel-tasemel-enam-kui-kolme-nadala-eest?id=89535853

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/bangkokist-naasev-eestlane-lahen-saaremaale-kuna-seal-on-rohkem-vabadust-kui-taimaal?id=89534091

https://maaleht.delfi.ee/uudised/ettevote-mis-aitab-leevendada-hooldekodude-elanike-uksildust?id=89534517

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/josing-kriisis-on-koige-haavatavamad-umbrikupalga-teenijad-ja-need-kellel-on-vaikesed-saastud?id=89519731

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/martin-helme-annan-selge-signaali-eriolukord-pikeneb-me-peame-meetmeid-hoidma?id=89535117

“Alates reedest oli saabunud vähesemal määral saatekirju, mistõttu saime võimaldada meditsiinipersonalist proovivõtjatele vaba päeva täna kõikides proovivõtupunktides välja arvatud Kuressaares, kus testitakse ka täna,” ütles avaliku testimise kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/meditsiinipersonalist-proovivotjatele-voimaldati-tana-erandkorras-vaba-paev?id=89535041

Teadaolevalt saadavad näotuvastuskaamerad politseile kohe häireteate, kui keegi, kes on kohustatud koju jääma, sealt lahkub. Jälgimise all on väidetavalt aga vaid need, kellel on Covid-19 diagnoositud või kes naasevad välismaalt. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-sai-1358-inimest-trahvi-tanaval-ringiuitamise-eest?id=89535007

Järgmine laine tuleb paarikuise välbaga ja pihta saavad need tööstus- ja teenusettevõtted, kelle kliendid on teised suurettevõtted. Rahvusvaheliselt näiteks auto- ja ehitussektorites. Sellistel ettevõtetel põhineb suurem osa Eesti ekspordist. Praegu on kannatanud meie sisetarbimine, aga suur osa ekspordist kukub ära teises ja kolmandas kvartalis," leiab ettevõtja Marek Reinaas. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/marek-reinaas-suur-osa-negatiivsetest-uudistest-on-veel-tulemata?id=89533621

"Ma olen üle elanud 1987., 2000. ja 2008. aasta kriisi. Sa teed inimestele teene, kui sa lased nad esiteks lahti, sest kui nad on koondamishüvitise kätte saanud, saavad nad töötute nimekirjas esimesena tööd otsima hakata. Selle triki õppisin ära juba aastaid tagasi," ütles USA suurettevõtja Tilman Fertitta. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/nba-tippklubi-miljardarist-omanik-koondas-45-000-inimest-tegin-neile-sellega-teene?id=89534863

Suurbritannia peaminister Boris Johnson kirjutati haiglast välja. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/johnson-kirjutati-haiglast-valja-toole-ta-aga-veel-nii-pea-ei-naase?id=89534425

Inglise koomik ja näitleja Tim Brooke-Taylor suri 79-aastasena. Mehe mänedžer kinnitas, et surmapõhjuseks on koroonaviiruse tagajärjel tekkinud terviseprobleemid. Brooke-Taylor lahkus meie hulgast täna. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/koomik-tim-brooke-taylor-suri-koroonaviiruse-tottu?id=89534773

Tervishoiuekspert Jeremy Farrar oletab, et Suurbritannia surmajuhtumite arv võib kerkida Euroopas etteotsa. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ekspert-euroopas-voib-koroonapuhang-koige-raskemate-tagajargedega-olla-suurbritannias?id=89534671

Jarek Kasari sõnul aitab eriolukord aru saada, mis on päriselt tähtis ja mis mitte. "Praegu on tähtis elus püsida, ja et oleks mingitki põhjust elus püsida. Aga ma loodan, et see olukord muutub iga päevaga parremaks." https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/jarek-kasar-annab-inimestele-nou-praegu-on-tahtis-et-oleks-mille-nimel-elus-pusida?id=89534401

Sarnaselt leinaga kaasas käivatele emotsionaalsetele staadiumitele — umbusk, viha, tingimine, depressioon ja leppimine — ei pruugi inimesed neid läbida kindlas järjekorras, aga on väga tõenäoline, et neid varem juba mainitud staadiumeid me kõik aja jooksul siiski läbime. https://naistekas.delfi.ee/tervis/vaimnetervis/5-erinevat-emotsionaalset-staadiumit-mida-me-koroonakriisi-ajal-tahes-tahtmata-labi-poeme?id=89488937

Täpsemalt võiks see tema hinnangul hõlmata turismisektori ettevõtteid, mida on koroonaviiruse tekitatud kriis väga tugevalt tabanud. Samuti lisas Kokk, et riigi jaoks võiks olla Tallinkis osaluse ostmine hea tehing. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/aivar-kokk-mones-sektoris-tuleb-voib-olla-anda-tagastamatut-laenu?id=89534621

"Me kindlasti jälgime olukorda edasi, sest tegemist on pühadega ja meil ei ole sajaprotsendilist ülevaadet, mis hakkab toimuma nädala alguses, kui perearstid täies mahus tööle asuvad. Ma arvan, et on vara veel midagi ennustada," ütles Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhi Arkadi Popov. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hadaolukorra-meditsiinijuht-koroonaviiruse-testitulemustest-olukord-on-pigem-optimistlik-kuid-samasugused-trendid-peavad-jatkuma?id=89533685

Isegi kui Euroopa suuremad liigad võivad oma hooaegadega juulis või hiljem ühele poole saada, ei arva prantslasest kaitsja Lucas Hernandez, et samal ajal Meistrite liiga otsustavate mängude pidamine oleks võimalik. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/bayerni-staar-kutsub-uefa-t-maa-peale-tagasi-meistrite-liigat-pole-voimalik-nendes-tingimustes-lopetada?id=89534151

Hingamine, rääkimine ja köhimine - maskiga ja ilma. https://twitter.com/engineers_feed/status/1249274790365384704

Üürileandjatel on vara hõisata, sest viimase kolme nädalaga on Tallinnas üüripakkumiste arv kasvanud tervelt kolmandiku võrra, kuna tühjaks jäänud majutuskorteritele püütakse leida pikaajalist üürnikku. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/nadal-kinnisvaraturul-oovastav-on-jalgida-et-arutletakse-taksofirmale-kumnete-miljonite-andmise-ule-kui-oluline-teema-on-lahenduseta?id=89526545

"Ma ei saa neid piisavalt tänada. Ma võlgnen neile oma elu," ütles Suurbritannia peaminister Boris Johnson pühapäeval oma esimeses avalduses pärast intensiivravist pääsemist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/tervenev-boris-johnson-ma-volgnen-meedikutele-oma-elu?id=89534425

Venemaal on tuvastatud kokku 15 770 koroonajuhtumit, neist 10 158 Moskvas. Ööpäevas lisandunud juhtumite arv - 2186 - oli puhangu seni kõrgeim. Moskvas lisandus 1306 juhtumit ja suri 14 inimest. Kokku suri üle Venemaa ööpäevaga 24 inimest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koroonapuhang-voimutseb-venemaal-ja-ennekoike-moskvas-pealinnas-rakendatakse-nuud-liikumisel-erilubasid?id=89534133

"Oleme suutnud ära hoida kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles," vahendab ERR Vaiknemetsa usutlust "Aktuaalsele kaamerale". "Aga vara on veel rõõmustada, ma ei tähistaks võitu ette, sest graafik on jätkuvalt tõusutrendis, kuigi see on pisut madalam kui kartsime." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kriisistaabi-juht-oleme-suutnud-ara-hoida-koige-mustema-stsenaariumi-kus-kover-votab-jarsu-suuna-ules?id=89534093

https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

"Kuna puudub üks ja ainus Covit-19 efektiivne ravi, siis on loogiline, kui võetakse üle seda haigust juba ravinud kolleegide kogemusi. See on üks väljapääs seni, kuni tulevad tõenduspõhised raviskeemid," kirjutab meditsiiniteaduste doktor Adik Levin. https://epl.delfi.ee/arvamus/adik-levin-praegu-pole-aega-toenduspohiseid-raviskeeme-ara-oodata-tuleb-ravida-julgelt?id=89518657

Hea idee koduseks meelelahutuseks! Ülekanded toimuvad reaalajas ja algavad Eesti aja järgi hommikuti kella 7 paiku ja pärastlõunati kella 16.30 paiku. Ehk kellaaegadel, mil loomad on liikvel. Ühe safari pikkus on keskmiselt 3 tundi. https://reisijuht.delfi.ee/news/news/erakordne-voimalus-osale-safaril-louna-aafrikas-tasuta-otseulekanded-igal-hommikul-ja-ohtul?id=89516451

Kuigi rahvuslik lennufirma on valmis Eesti riigile selles olukorras appi tulema, on neil selleks vaja ka riigilt rahalist abi, kuna ligi 20 ettevõttele kuuluvat lennukit seisavad praegu jõude ja sissetulekud on viimase kuu ajaga kukkunud nulli. On selge, et ilma riigi toeta ükski lennufirma tekkinud olukorrast välja ei tule. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kusimargid-eesti-lennuuhenduste-taastamise-kohal-kui-palju-raha-vajab-nordica-ja-kui-suurt-kahju-on-kannatanud-tallinna-lennujaam?id=89529689

Viimsi vallavalitsus tegi kriisi valguses vallavolikogule ettepaneku vähendada vallavanema ja abivallavanemate töötasusid. Viimsi vallavolikogu määrusega on vallavanema ja abivallavanemate palgad seotud kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamääraga, mida indekseeritakse iga aasta 1. aprillil. „Vallavolikogule tehtud ettepaneku alusel loobume rakendunud palgatõusust ja teeme ettepaneku vähendada ka senist palka,” ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti. Ettepaneku kohaselt väheneks vallavanema töötasu 16 protsenti ja vallavalitsuse palgalise liikme (abivallavanema) töötasu 12 protsenti.

Kuidas hirmuga toime tulla? Kuidas kodukontoris paremini keskenduda? Kuidas end kodusel režiimil mõistlikult liigutada? Kuidas end meelitada n-ö koduarestis olles liigutama, ka siis, kui trenniharjumust pole? Meie küsime, spetsialistid vastavad. https://lood.delfi.ee/annestiil/elustiil/kui-pikk-koduarest-mojub-rusuvalt-eksperdid-annavad-nou-kuidas-sailitada-rahu-hoida-tervist-ja-end-turgutada?id=89533557

Valusast verstapostinist hoolimata püüab president Donald Trump leida võimalusi, kuidas riik, kus on viimastel nädalatel tuvastatud enam kui pool miljonit nakatunut, võiks hakata normaalse eluolu juurde tagasi pöörduma. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-tousis-viiruse-ohvrite-arvult-maailmas-esimeseks-moodudes-ka-itaaliast?id=89533401

„Euroopa erisaates“ on külas Yana Toom, kes kinnitab, et lõppeval nädalal paika pandud rohkem kui 500 miljardi eurosest abipaketist saab osa ka Eesti. Samas on Toom kriitiline, et Euroopa Liidu suured sammud jäävad loetamatute pressiteadete tõttu alla Venemaa ja Hiina abilennukitele, mis on aga köömes võrreldes euroabiga.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-erisaade-yana-toom-el-tegi-ajaloo-suurima-abipaketi-aga-viletsa-pr-i-tottu-jaab-see-vene-ja-hiina-abilennuki-varju?id=89533087

Jalgpallilegend sattus kolmapäeval haiglasse sapikividega ning rutiinse COVID-19 testi käigus avastati tal ka koroonaviirus, kuigi selle sümptomeid mehel polnud. Endine Celcicu, Liverpooli ja Šoti koondise ründaja ravib end nüüd edasi kodus. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/koroonaviirusesse-nakatunud-liverpooli-legend-paases-kodusele-ravile?id=89533509

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 153 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 98 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu üks inimene, 83-aastane naine. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-lisandus-eestis-koigest-viis-positiivset-koroonatesti?id=89533113

"Viirus on suunanud paljusid inimesi, võimalik, et esimest korda üle aastate ja aastakümnete, mõtlema järele omaenda elu kaduvuse ja kogu ajaliku maailmakorra hetkelisuse üle," ütles ülestõusmispühade jutlusel peapiiskop Urmas Viilma. https://epl.delfi.ee/arvamus/urmas-viilma-ulestousmispuhade-jutlusel-toomkirikus-viirus-on-suunanud-paljusid-motlema-jarele-omaenda-elu-kaduvuse-ja-kogu-maailmakorra-hetkelisuse-ule?id=89533305

"Oleme palku kärpinud, aga ei koonda. Meie seisukoht on lihtne: usume, et täna on see koht, kus peame võtma ettevõttena kollektiivse vastutuse. Meie esimene eesmärk on pakkuda enda inimestele stabiilsust," ütles Iidufirma Meetfrank kaasasutaja ja tegevjuht Kaarel Holm. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/idufirma-juht-karbime-palku-ainult-nendel-tootajatel-kes-teenivad-ule-2000-euro-kuus?id=89519753

Jään põnevusega ootama, mis Tokyo olümpiamängude teleõigustest lõpuks ikkagi saab. Sisetunne ütleb, et mängud rändavad lõpuks siiski ERR-i, kirjutab sporditoimetuse reporter Märt Roosna. https://sport.delfi.ee/news/arvamus/lood/repliik-olumpia-teleoigused-suur-raha-ja-kaljuveeri-koondamine-kas-meile-jaeti-midagi-raakimata?id=89533047

Võimud selgitavad, kas tõesti ei hooli korrakaitsjad enda ja teiste turvalisusest.https://forte.delfi.ee/news/varia/sokis-autojuht-miks-ei-kandnud-trahvi-teinud-piirivalvur-kaitsemaski-ja-kindaid?id=89533173

Tai saarel 30 aastat elanud Kritchai Rojanapornsatit pajatas CNNile, et midagi säärast pole ta varem näinud. "Vees pole kiirpaate ning tänavad ja rannad on tühjad. Leidub väga vähe turiste," lausus ta. "Midagi sellist pole ma kohanud, isegi mitte pärast 2004. aasta tsunamit." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/huvasti-paikesevannid-eestlastegi-seas-populaarne-phuket-on-nuud-tai-koroonakese-saarel-on-uliranged-piirangud?id=89532997

USA presidenti nõustav nakkusekspert Anthony Fauci ütles CNNile, et Trumpi administratsioon kaalub sertifikaatide väljaandmist, millega inimestel oleks võimalik tõestada, et nad on koroonaviiruse juba läbi põdenud. Meede võiks aidata nakkuse levikut kontrolli all hoida, kui inimesed hakkavad lähikuudel tööle naasma. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-vaagib-immuunsuspasside-andmist-viirusest-tervenenutele?id=89533045

USA lennukikandja jäi Guami saarel asuva sadama kai äärde pärast seda, kui 24. märtsil tuvastati Covid-19 kolmel selle meeskonnaliikmel. Järgnenud masstestimise tulemusel diagnoositi koroonaviirus veel sadadel pardal olnud mereväelastel.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-lennukikandja-pardal-tuvastati-550-koroonasse-nakatunut?id=89532655

Twitteri asutaja Jack Dorsey teatas sel nädalal, et annetab kolmandiku oma varandusest ehk umbes miljard dollarit, et aidata neid, keda koroonaviirus on mõjutanud. Annetusi tegid mitmed teisedki miljardärid. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/miljardarid-kulutavad-koroonaviirusega-voitlemiseks-suuri-summasid?id=89525815

"Tean, et see on raske ning isolatsioon on koorem, ent tegu on elu ja surma küsimusega. Peame olema distsiplineeritud ning kannatlikud. Lapsed ja nooremad täiskasvanud võivad nautida rohkem vabadusi ja liikumisvõimalusi, aga eakad ja nakatumist soodustavate krooniliste haigustega inimesed peavad ootama kauem," ütles von der Leyen. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/euroopa-komisjoni-juht-eakate-ja-krooniliste-haigete-isolatsioon-voib-kesta-aasta-lopuni?id=89532545

"Infrastruktuur, sh kohvikud, juuksuritöökojad ja kellassepad, saavad kannatada määral, mille puhul on nende samade äride ja ärikeste kiire taastumine endisel kujul väheusutav. Kõik saab korda, kuid nagu 9. märtsil 1944 aastal pommitamises kannatada saanud Niguliste kiriku taastamiseks kulus üle 30 aasta, kulub selle, mille laseme täna laguneda, korda tegemiseks pikki aastaid," leiab Janek Mäggi. https://epl.delfi.ee/arvamus/kolumn-janek-maggi-teie-elu-ei-lahe-niikuinii-kellelegi-korda-miks-peaks-minema-teie-surm?id=89523045

CNN vahendab, et Jaapanis registreeriti laupäeval 714 uut juhtumit, see on viies päev jutti, mil on jooksvalt registreeritud rekordiline arv uusi nakatunuid. Kokku on riigis koroonajuhtumeid 7460, surnud on 109 inimest.

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/eesti-vorkpallikoondislane-karantiinist-prantsusmaal-reeglid-on-usna-ranged-kodust-tohib-lahkuda-neljal-pohjusel?id=89531947

https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

Maailma Antidopinguagentuur WADA keelas mullu 9. detsembril Venemaa sportlastel neljaks aastaks osalemise rahvusvahelisetel tiitlivõistlustel. Venemaa spordiministri Oleg Matõtsini hinnangul tuleks see keeld koroonaviiruse pandeemia tõttu tühistada.http://www.delfi.ee/article.php?id=89531811

Pingelise töö ajal pole vead välistatud. http://www.delfi.ee/article.php?id=89531847

Positiivsed märgid: kahel kolmandikul patsientidest ravim mõjus!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ravim-nimega-remdesivir-kas-oleme-koroonavoitluses-astunud-sammukese-edasi?id=89531439

Staar proovis koroonakriisi ajal fännide pealt kummalise pakkumisega raha teenida. http://www.delfi.ee/article.php?id=89531515

USA koroonaviiruse surmade arv ületas ItaaliatUSAs on viiruse tõttu viimase info kohaselt surnud 19 827 inimest, Itaalias aga 19 468. USAs on viimase nelja päeva jooksul teatatud ligi 2000 koroonaviirusesse surnud inimesest päevas.

Loe, kuidas üks eestlane viirushaigust põdes. http://www.delfi.ee/article.php?id=89525587

Ega koroonaviirus pea treeninguid takistama. Vaata, kuidas olümpialootus kodus end vormis hoiab!http://www.delfi.ee/article.php?id=89478187

Naiste murdmaasuusatamise valitsejanna, norralanna Therese Johaug ärgitas kaasmaalaseid valitsuse kehtestatud reeglitest kinni pidama ning mitte eriolukorra ajal koos treenima.http://www.delfi.ee/article.php?id=89530673

Juhtumite koguarv on kasvanud enam kui poole miljonini vähem kui 12 nädala jooksul. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-s-uletas-viirusesse-nakatunute-arv-500-000-piiri?id=89530525

Kohalike seas Ramsay tulek kiidukoori ei pälvi. Viidatakse, et kui nüüd rikkurid oma suvekodudesse tulevad, võivad nad viiruse suurlinnadest kaasa tuua. Arvatakse, et nad pole ka karantiini järgimisel korralikud ja kibelevad pidevalt välja. https://kroonika.delfi.ee/news/kuninglikudlood/oma-miljonihaarberisse-koroonapakku-lainud-gordon-ramsay-vihastas-kohalikud-valja?id=89530147

"Me oleme teadlikud neist juhtumitest, kus isikud on Covid-19 suhtes andnud negatiivse testi ning mõni päev hiljem uuesti positiivse testi," ütles WHO vastuses uudisteagentuurile Reuters. "Töötame tihedalt koos meie kliiniliste ekspertidega, et saada nende juhtumite kohta rohkem teavet." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-hakkab-uurima-covid-19-patsientide-teistkordset-haigestumist?id=89530283

Üleilmne eriolukord on pannud autotootjad finantsiliselt väga keerulisse seisu ning kogenud prantslase sõnul on sattunud küsimärgi alla WRC-s osalevate tiimide võimekus saata ralliautod Uus-Meremaale ja Jaapanisse, kus toimuvad etapid vastavalt septembris ja novembris. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-kardab-tanavuse-hooaja-parast-soome-ralliga-jatkamine-on-koige-optimistlikum-stsenaarium?id=89530387

"Jaanuaris olin raskesti haige, nii haige pole ma täiskasvanuna varem olnudki," rääkis Kadri Simson. "Kuiv köha, palavik ja kõrvulukustav nohu. Kui mul see haigus praegu oleks, siis arvaksin ilmselt kõige hullemat. Paar nädalat läks põdemise peale." https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/kas-kadri-simson-podes-koroonaviiruse-talvel-labi-simson-mul-oli-kuiv-koha-palavik-ja-nohu-nii-haige-pole-taiskasvanuna-olnudki?id=89529919

„Me ei tea, millised nendest [restoranidest], mis on uksed kinni pannud, pärast eriolukorra lõppu üldse lahti tehakse. See on karm. See on üks asi, mida valitsus absoluutselt ei adu - mida nad on teinud väikeettevõtlusele," ütles Wolti juht ja lisas, et majanduskriisi tegelik sügavus selgub mõne kuu jooksul. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/wolti-juht-valitsus-absoluutselt-ei-adu-mida-nad-on-teinud-vaikeettevotlusele?id=89519845

10 filmi, mis tõid katastroofiolukorra ekraanile ammu enne, kui see tegelikult juhtus. https://kinoveeb.delfi.ee/filmidjaarvustused/10-filmi-mis-ennustasid-pandeemiat-ette?id=89513541

Tallinna Raekoja platsi kohvikutes käib täna elu hoolimata eriolukorrast. Turiste seal peaaegu et ei märkagi, kuid kohalikud on laudade ääres kohad igatahes sisse võtnud.

Oma vastulauses ütlevad Anu Saagim ja Reet Härmat, et nad ei tahtnud kedagi ärgitada eriolukorra piiranguid rikkuma ning et sünnipäevaüritus toimus vastavalt reeglitele. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/anu-saagim-ja-reet-harmat-sunnipaevaskandaalist-koik-toimus-vastavalt-reeglitele?id=89530119

Oxfordi ülikooli vaktsinoloogiaprofessor Sarah Gilbert ütles ajalehele The Times, et ta on “80 protsenti kindel”, et tema meeskonna väljatöötatav vaktsiin toimib ning inimkatsed selle väljaselgitamiseks peaksid algama juba järgmisel nädalal. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/voidujooks-ajaga-koroonaviiruse-vaktsiin-voib-olla-valmis-sugiseks?id=89529167

Minister Jaak Aab ütles, et eile tulid Hiina võimud välja ühe dokumendiga, mille kohaselt hakatakse kõigile kaitsevahenditele tegema tollis enne eksporti erikontrolli. Kuna oli ebaselge, mida see tähendab, otsustas Eesti homseks planeeritud järjekordse lennu edasi lükata järgmisse nädalasse. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hiina-kvaliteedikontroll-aeglustab-kaitsevahendite-eestisse-joudmist?id=89529863

Peterburi Zeniidis mängiv 23-aastane brasiillane Malcolm sai ühel päeval telefonikõne, milles soovitati tal tungivalt koduaken lahti hoida. Mehe suureks üllatuseks lendas sealt sisse auhind, mille Venemaa fännid olid talle omistanud märtsikuu soorituste eest. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/geniaalne-kuu-parima-mangija-auhind-toimetati-karantiinis-istuvale-mangijale-koju-drooni-abil?id=89529865

Moskva aselinnapea Anastasia Rakova märkis, et haigusjuhtude arv on viimaste päevade jooksul kasvanud hüppeliselt. Haiglatel tuleb rinda pista kahekordselt sama paljude patsientidega kui eelmisel nädalal samal ajal. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/moskva-teedevork-agab-kiirabibrigaadide-pohjustatud-ummikute-all?id=89529569

PSA Grupp, mis toodab Peugeot’, Citroeni, DS-i ja Opeli märgiga sõidukeid, on koos Valeo ja Air Liquide’iga algatanud kampaania, ja kutsunud liituma rohkem kui 100 eri osapoolt, et kiirkorras Poissy ja Antony tehastes hingamisaparaate valmistada. https://forte.delfi.ee/news/tehnika/psa-koos-partneritega-alustas-prantsusmaal-hingamisaparaatide-tootmist?id=89529785

Varasem paanika on asendunud (ennatliku?) optimismilainega, mille tulemusel on võrreldes märtsikuu kõige madalama tasemega teinud USA S&P 500 indeks 23 protsenti tõusu ja Euroopa STOXX600 kerkinud madalpunktist 17 protsenti kõrgemale. Millel küll säärane optimism põhineb? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/mihkel-nestor-kas-koroonakriis-sai-toesti-juba-labi?id=89529507

Sarnaselt paljudele teistele riikidele on ka Suurbritannias koroonapuhangu valguses väga ranged piirantud. Kambakesti kogunemine on keelatud ja inimestel soovitatakse kodus püsida. Paraku on osadele inimestele keelud hoopis sütikuks ning koju ei jääda. https://kroonika.delfi.ee/news/kurioosum/foto-koroonaviiruse-piiranguid-rikkunud-mees-pures-teda-taltsutama-tulnud-politseinikku-kaest?id=89529683&fbclid=IwAR3TfbDG9OlkXQd6lC8TnrXwbcZcd5tShV75NUSywsJMT0jJxH98wzHS-ZY

Hispaanias langes ööpäevane surmajuhtumite arv kolmandat päeva järjest. Tervishoiuministeeriumi teatel jättis seal viimase 24 tunni jooksul elu 510 koroonaviirusesse nakatunut, mis märgib ühtlasi väikseimat arvulist kasvu riigis alates 23. märtsist.Juhtumite koguarv kasvas 157 022-lt 161 852-ni ning surmade arv 15 843-lt 16 353-ni.

"Sõiduõpe autokoolides on valitsuse korraldusega peatatud, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, simulaatoril või distantsi hoidmist võimaldavate vahendite kasutamise abil. See tähendab, et tavapärased sõidutunnid, kus sõidukis istuvad koos juhendaja ja õpilane, ei ole lubatud," ütles haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) pressiesindaja Tarmu Kurm. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/valitsus-peatas-autokoolides-soiduoppe?id=89529691

Prantsusmaal, mis kehtestas kolme nädala eest range kodudes püsimise korra, on lubatud alates tulevast neljapäevast minna peale hädatarvilike kaupade ostmise toast välja veel ühel tingimusel: juhul, kui minnakse endale tooma kaaslast loomade varjupaigast.Otsus tuli pärast seda, kui loomakaitseselts (SPA) kutsus üles seesugust erandit tegema, sest avalikkusele suletud loomade varjupaikades hakkab tekkima neljajalgsete ülerahvastatus ning uut kodu ootab tuhandeid loomi.

"Tänapäevane Euroopa kogukond valmis uuteks vabaduste ja demokraatia reformideks, mis vastaksid 21. sajandi sotsioloogilistele ja tehnoloogilistele tingimustele. Eeskujuks võiks siin olla Euroopa integratsiooni mitme tasandi valitsemise teooria, mis osaliselt praktikas toimub juba Põhjamaades, kus ühiskonnas ei oma enam keegi võimumonopoli, jättes nii rohkem valiku- ja otsustamisvabadusi tavalisele kodanikule," leiab ajaloolane Karl Kivil.https://epl.delfi.ee/arvamus/karl-kivil-kriisis-tuleb-suurendada-vabadusi-see-stabiliseerib-uhiskonda?id=89506191

https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

Ettevõte teatas hiljuti, et kaasas miljard dollarit, kuid see on kõrge intressiga võetud laen. Airbnb vajab veel miljardit, et praegune kriis üle elada, vastasel juhul võib idufirma aasta jooksul tegevuse lõpetada. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/airbnb-jai-mullu-uuratusse-kahjumisse?id=89529045

Rikkurid lootsid, et saavad koroonakriisi mööda saata Prantsusmaal lõbutsedes ja rannamõnusid nautides. Paraku polnud nad arvestanud sellega, et praegu on ju piirid suletud. Neid ei lubatud Marseille'i lennujaamas lennukist väljagi. https://kroonika.delfi.ee/news/kurioosum/kamp-rikkureid-porutas-eralennukiga-koroonakriisi-ajaks-prantsuse-rivierale-puhkama-nende-plaan-kukkus-haledalt-labi?id=89529123

Pressikonvrents on sellega läbi. Jätkame viimaste uudiste kajastamist.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: kui haiglaravi vajavate inimeste arv on kasvutrendis, siis ei saa me täna veel rääkida, et oht on seljatatud. Kui rääkida numbritest, siis täna on meil haiglaravil 146 inimest, eile oli neid 138.

Öpik ütles, et loomulikult on ka Covid-19 kõrval inimestel teisi tervisemuresid. On inimesi, kes on pikalt ravijärjekordades oma arstiaega oodanud ja nemad tahavad teada, millal nad arsti juurde saavad. Ta kinnitas, et niipea kui nähakse võimalust tervishoid ümber korraldada ja teenuse kättesaadavust laiendada, seda ka tehakse. See teema on praegu arutelude käigus laua peal. Öpik kinnitas, et kõik abivajajad, mitte ainult Covid-19 patsiendid, saavad abi.

Küsimus: miks meil tekkib juurde nakatumisjuhte, kuigi enamus inimesi püsib kodus? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: arvestatav hulk inimesi nakatub ka postiivse proovi andnud lähikondse kaudu. Võib juhtuda, et nakatunud inimene nakatab oma pereliikmeid. On ka selliseid võimalusi, et inimesed ikkagi liiguvad ringi mingis ulatuses - liigutatakse ringi ja nakatatakse.

Küsimus: kas haiglaravil on isikud, kes ei kuulu riskirühma, ent on raskelt haiged? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: tõenäoliselt nii on. Aga see nõuab tutvumist iga nakatunu haiguslooga, ja on spetsiifiline informatsioon.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: kordusteste tehakse, kui on ilmnenud, et ei ole väga selge, kas tulemus oli positiivne või negatiivne. Ühtlasi siis, kui üritatakse välja selgitada, kas nakatunu on paranenud. Kui suur hulk kõigist testidest on kordustestid, seda statistikat hetkel ei ole ja selle peaks küsima laboritest.

Küsimus: Kas Saaremaa tänase suure nakatunute arvu taga on mõne hooldekodu laustestimine? Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: sellist informatsiooni mul hetkel ei ole.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa: olulisem sellest, milline mask teil ees on, on see, kuidas seda kanda, et kasu asemel ei sünniks kahju, ja ka see, et maski ei ole tarvis kanda igal ajal ja igal pool, vaid ikka seal, kus on rohkem rahvast, nagu poed, meditsiiniasutused, ühistransport, kus see on mõeldud teiste kaitseks. Meie soovitus seega on: kui te kannate maske, kandke seda õigesti.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa: kuna viimasel nädalal on olnud väga palju segadust apteeki müügile tulnud maskidega, siis ma tahan seda selgitada. Apteeki müügile tulnud maskid ei ole meditsiinilised maskid, need on mittemeditsiinilised maskid. Aga informatsioon, et need oleksid selle tõttu halvemad, ei vasta tõele. Meie kontrollostul esimesel päeval nägime, et mõnedes apteekides jagati natuke ekslikku informatsiooni, justkui need maskid oleksid mõeldud piisknakkuse vastu. Tegelikult ei ole see nn tolmumaks ega ka kirurgiline mask piisknakkuse vastu ja tootja peaks panema õige informatsiooni sellega kaasa. Tasub aga öelda, et kasu on siiski igasugustest maskidest, olgu või kodus tehtud, küll aga tuleb maski kanda õigesti, sest vastasel juhul võite teha rohkem kahju kui kasu.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse: tänase seisuga on 20 hooldekodus tuvastatud koroonaviirus. Tahame panna südamele, et hooldekodu ei saa muutuda vanglaks. Inimestel tuleks oma lähedastega erinevate kanalite vahendusel suhelda.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse: osades omavalitsustes on helistatud läbi juba ka kõik vanemad kui 65-aastased elanikud, et teada, mis on nende mured.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse: kahetsusega ma pean nentima seda, et sotsiaalsüsteemi jaoks see kriis alles hakkab oma mõju avaldama. Me sotsiaalsüsteemi puhul täna tegelikult teame seda, et majanduse mõjud, inimeste töökaotus, kõik need mõjud alles saabuvad ja süvenevad, mis omakorda tähendab, et ministeeriumi tänane põhifookus on see, et me oleksime valmis vähemalt järgmise aasta või rohkema jooksul inimesi toetama. Me peame suurendama sotsiaalsüsteemi võimekusi ja mahtusid.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse: meie igaühe vastutus on märgata, kui keegi vajab abi, olgu see siis mõni laps tänaval, naaberkorteris mõni seni kuulmata heli. Õigel ajal tehtud kõne hädaabitelefonile või lasteabitelefonile 116111, hoiab südametunnistuse puhta ja võib päästa ka elu. Kriisiliin 1247 pakub abi, kui tunned, et pinge ja mure lähevad liiga suureks, ja ka ohvriabitelefon 116006 on avatud, nii et ära jää üksi - nõustajad on olemas.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: pingutame selle nimel, et püsida terved. Aga kui me vajame abi, ka nüüd pühade ajal, siis teatkem seda, et abi on kättesaadav ka pühade ajal. Kui te ei saa kätte oma perearsti, siis endiselt palume pöörduda perearstinõuandeliinile 1220, kust teid võidakse suunata ka valveperearstile, kes saab teid suunata omakorda testimisele või kirjutada välja ravimiretsepte. Kui terviseseisund peaks halvenema, siis tuleks loomulikult helistada numbrile 112.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: me peame ikka jätkuvalt kõik pingutama, et viirus seljatada. Kui me oleme pühade ajal sõitnud maakoju või plaanime seda teha, siis soovime Terviseameti poolt üle korrata: igal juhul tasub hoiduda küllaminekust siis, kui maakodus elavad eakad või riskirühma kuuluvad inimesed. Maakodusse sõites tasuks mõelda sellele, et hankida oma toidu- ja esmatarbekaubad pigem neist kohtadest, kust me neid seni oleme hankinud, et mitte külastada maapiirkondade kauplusi ja mitte viia kaasa võimalikku nakkust sinna. Jälgida tuleb hügieeninõudeid: pesta käsi ja puhastada pindasid. Ärme saame kokku riskirühmadega, vaid tunneme hoopis telefonitsi või teiste kanalite kaudu huvi nende inimeste olukorra ja tervise kohta.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik: vaatamata ilusale kevadilmale ja pühadeajale, kutsume ikkagi üles mitte unustama meie ühist jõupingutust koroonaviiruse peatamiseks. Ja sellega seoses palume endiselt hoolega läbi mõelda kõik, mis on seotud tervisekäitumisega, et mitte seada ohtu enda ega oma lähedaste tervist. Hea meel on selle üle, et oleme suutnud ühiskonnana vastutustundlikult käituda ja hoidnud viiruse leviku võrreldes mitmete teiste riikidega suhteliselt madalal. Selle pingutuse taga on olnud meie tervishoiusüsteem ja ka inimesed teistest sektoritest. Me ei saa oma pingutusi aga lõpetada - viirus ei ole taandunud ja me peame pühadeajal endiselt mõtlema, kuidas mitte ohustada enda ja teiste tervist.

Tasub märkida, et ühelgi briifingul osalejal, sh Terviseameti esindajal ei ole ees maski.

Kui kaua vaktsiiniga võiks minna? “Minu arvates on tõenäoline ajaraam 18 kuud,” vastas Gates. Põhjuseid on tema sõnul mitmeid: enne toimiva leidmist tuleb läbi katsetada väga palju variante. Siis tulevad eelkliinilised katsed, seejärel kliinilised. Neid ei saa teha ülepeakaela, sest lisaks vaktsiini efektiivsusele tuleb tagada, et vaktsiin oleks ohutu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/melinda-gates-vaktsiini-valmimiseni-laheb-veel-vahemalt-poolteist-aastat?id=89529183

Juba kümne minuti pärast, täna kell 12.00 algab ministeeriumide ühishoones asutusteülene briifing. Kohal on Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa. Teemad on hetkeolukord ja testimine, kaitsemaskid ja sotsiaalne tugi.

Doha kõrval asuvasse tööstusrajooni on rajatud askeetlike tingimustega elupaik tuhandetele töölistele. Kompleks on koroonaviiruse tõttu välismaailmast täielikult eraldatud. "Me oleme siin luku taga. Kõik tänavad on blokeeritud. Politsei valvab, et keegi alalt ei lahkuks," ütles üks ARD-le videosõnumi läkitanud töölistest. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/jalgpalli-mm-i-staadioni-ehitajaid-hoitakse-korterites-luku-taga-neid-kimbutab-lisaks-koroonaviirusele-ka-nalg?id=89529029

Tervishoiuekspertide sõnul on kontaktide jälgimine kujunenud üheks lootustandvamaks meetodiks Covid-19 leviku ohjeldamisel. Vastaste seas on see aga tõstatanud mure privaatsusprobleemide üle, sest viimaste sõnul võimaldavad sellised süsteemid läbi viia eraellu tungivat digitaalset järelevalvet. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/apple-ja-google-uhendavad-joud-pannes-telefonid-viirust-jalitama?id=89528881

Mida teha, kui sissetulek kukub ootamatult nulli, sest ettevõte sulges uksed. Investor Kristi Saare annab nõu. https://naistekas.delfi.ee/rahakarjaar/raha/mu-sissetulek-on-taiesti-nulli-kukkunud-sest-ettevote-sulges-uksed-mida-teha?id=89503445

Tänavust US Openit pole veel edasi lükatud ega tühistatud, kuid tundub ebatõenäoline, et see planeeritud ajal läbi saadakse viia. Põhiturniir peaks algama 31. augustil ja lõppema 13. septembril. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/us-openi-tennisekompleksi-rajati-470-voodiga-valihaigla-esimesed-patsiendid-juba-sees?id=89528773

Täna oli eriolukorra Erisaate külaliseks Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets, kellega tuli juttu eestimaalaste finantskäitumist. Tuleb paraku välja, et seis on kehv, kuid on loota, et kriis muudab nii mõnegi inimese varasemast hoolsamaks. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-kas-kaesolev-kriis-teeb-meid-targemaks-ekspert-raagib-millised-on-vead-eestlaste-finantskaitumises?id=89528347

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 146 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 93 inimest. Uusi koroonaviiruse juhte tuli enim juurde Saaremaal (25) ja Harjumaal (12). https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-lisandus-46-positiivset-testi-11-inimest-vajavad-juhitavat-hingamist?id=89528901

Üllas ettevõtmises löövad kaasa sõitjad F1, vormel E, F2, F3 ja Super Formula sarjast. Vormel 1 tähtedest hakkavad sarjas kihutama Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi ja Nicholas Latifi. https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/vormelistaarid-kaivitavad-heategevusliku-e-spordi-voistluse-stardinimekiri-uhkem-kui-f1-ametlikul-sarjal?id=89528609

Vaata, kuidas näeb välja käsitöötund läbi veebi ja mida teha, kui sinu ettevõtte tegevus on senisel kujul täiesti peatunud. Ettevõtja ja käsitööentusiast Anna Lutter jagab oma kogemust.https://maaleht.delfi.ee/elu/fotolugu-kiika-kasitooopetaja-ja-ettevotja-ellu-karantiini-ajal?id=89528299

Täna kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones asutusteülene briifing.Plaani järgi on kohal Terviseameti esindaja, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa. Teemad on hetkeolukord ja testimine, kaitsemaskid ja sotsiaalne tugi. Osalejad siiski veel täpsustuvad ning võivad tulenevalt oludest muutuda viimase hetkeni.

Videokaadrid näitavad Moskva haigla ees looklevat järjekorda kiirabiautodest. Järjekordade põhjuseks oli väidetavalt logistiline viga - patsiendid saadeti haiglasse, kus tegelikult polnud piisavalt voodikohti. Metropoli linnavalitsus tunnistab aga, et pealinna haiglad töötavad juba praegu võimete piiril.https://twitter.com/olliecarroll/status/1248723521100042242

USA-st sai suurel reedel esimene riik, kus teatati ööpäeva jooksul enam kui 2000 koroonaviiruse surmajuhtumist. Johns Hopkinsi ülikooli andmetel jättis viimase 24 tunni jooksul elu 2108 inimest.https://twitter.com/AFP/status/1248775725533945857

Türgi suurlinnas Istanbulis läks reede hilisõhtul lahti tohutu ostupaanika, kui keskvalitsus teatas pelgalt mõned tunnid ette, et kehtestavad nädalavahetuseks karmi liikumispiirangu, mille juures jäi segaseks, kas inimestel on võimalik sel ajal poode külastada. https://twitter.com/p_zalewski/status/1248711906904416259

"Kui vaadata pikemat pilti, siis mõjutab tarbija kindlustunnet küsimus, kas tal on homme tööd. Meil on üle 40 000 töötu ja ennustan, et see jõuab mõne kuuga ligi 100 000 inimeseni, sest kriis mõjutab väga pajusid ettevõtteid," tõdeb A. Le Coqi juht Tarmo Noop.https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/tarmo-noop-paari-kuuga-on-meil-100-000-tootut?id=89517983

Kaotatud eludAjaleht The Guardian märgib täna Suurbritannia kõige ohvriterohkemat päeva, mälestades mitmeid surnuid oma esikaanel. Viimase ööpäeva jooksul nõudis koroonaviirus saareriigis vähemalt 980 inimese elu, mis viis surmajuhtumite koguarvu 8958-ni.Euroopas oli surmajuhtumite arvu kasv suurel reedel kiirem ainult Prantsusmaal, kus ühe ööpäevaga suri 1417 inimest - arv, mis erinevalt Ühendkuningriigist hõlmas ka viimaste päevade surmasid hooldekodudes. Itaalia teatas rekordarvust surnutest kaks nädalat tagasi, kui ühe päevaga suri 971 inimest, Hispaanias jättis rekordpäeval elu 950 patsienti.Kui Euroopa kõige rängemalt kannatanud riigid on nüüdseks haiguspuhangu tipu ületanud, peaksid Ühendkuningriigi arvud jätkama tõusmist veel vähemalt kaks nädalat.https://twitter.com/hendopolis/status/1248840719168651266

Kui parlamendi kultuurikomisjon andis ühehääleselt ministrile eitava vastuse, siis kas minister, kes on täitevvõimu esindaja ja parlamentaarse mudeli järgi annab aru just parlamendile, peab sellega leppima? Eriolukord ja selle neljas nädal näitas, et ei lepi, vaid jätkab poliitilisi kange valides komisjonist üle sõitmist, kirjutab kolumnis Isamaa poliitik Viktoria Ladõnskaja-Kubits. https://epl.delfi.ee/arvamus/poliitkolumnist-viktoria-ladonskaja-kubits-mailis-reps-vaarkohtles-parlamentarismi-ja-opetajaid?id=89521885

Vaatame lähemalt, mis on kriis ning kuidas sellega hakkama saada. https://naistekas.delfi.ee/tervis/vaimnetervis/moningaid-keerulisi-elusundmusi-on-voimalik-ette-prognoosida-kuid-koike-pole-voimalik-ette-naha-kuidas-kriisiga-hakkama-saada?id=89499889

Rahvusvahelises spordimeedias on sisuliselt igapäevaseks saanud uudised, et koroonakriisi jätkudes tabab jalgpallimaailma aina valusam rahaline hoop. Miljonite eurode asemel hakatakse aina enam lugema kaotsi minevaid miljardeid. Esialgu tundub, et nende miljardite päästmiseks paistavad ainult üsna ekstreemsed lahendused. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/kriis-lammutab-jalgpallimaailma-esialgu-paistavad-ainult-ekstreemsed-lahendused?id=89523817

https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

On vist vaid kõmuvaldkonnas inimesi, kes suudavad eriolukorra ajal halba eeskuju näidata. Kõigepealt Rannamaja-Ada, nüüd Anu Saagim. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/fotod-58aastaseks-saanud-anu-saagim-tahistas-eriolukorrast-hoolimata-sobrannadega-sunnipaeva-vaata-pilte-mis-nuudseks-kustutatud?id=89526713

Tuntud perearst Karmen Joller jagab sotsiaalmeedias näpunäiteid, kuidas maski kindlasti mitte kanda! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearst-karmen-joller-opetab-kuidas-maski-ei-tohiks-kanda?id=89527325

Alles oli uudis, kui ületatud sai kahjuks miljoni piir nakatunute poolest. Nüüd siis selline kurb number. Karm tõde on ka see, et viimase kahe nädalaga on nakatunute arv miljoni võrra tõusnub ja seejuures kolmekordistunud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/maailmas-on-covid-19-diagnoosiga-surnud-ule-100-000-inimese?id=89527197

New York Times kirjutab, et Saudi Araabia pealinna Riyadhi valitseja prints Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud on koroonaviiruse tõttu intensiivravil.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/new-york-times-kuni-150-saudi-araabia-kuningliku-pere-liiget-voivad-olla-viirusega-nakatunud?id=89527133

Videoreportaaž tühjadest Tallinna tänavatest. Selline on seis olnud juba praktiliselt kuu aega. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/video-elu-seisab-vaata-kui-tuhjalt-soidavad-tallinna-trammid-ja-bussid?id=89520059

Täna toodi Kuressaarest üks patsient Põhja-Eesti regionaalhaiglasse intensiivraviosakonda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kuressaarest-toodi-kopteriga-tallinnasse-covid-19-haige?id=89526579

Välismaalasi puudutavaid seadusemuudatusi kritiseerivad nii Eesti inimõiguste keskus kui ka õiguskantsler ja riigikogu põhiseaduskomisjon. Riigikogu liikme Oudekki Loone hinnangul suurendab eelnõu sõnastus korruptsiooniohtu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pohiseaduskomisjon-kobareelnoust-valismaalaste-luhiajalist-tootamist-piirav-punkt-on-liiga-jaik-poliitiline-ja-tuleks-eelnoust-valja-jatta?id=89526017

Teaduste koja professor Kirsta Fischer pakub, et praegu võiks nakatumiskordaja R0 olla ühe kandis."Kui võtta see eeldus aluseks, mis on stabiilselt olnud: ütleme viimane nädal, kuskil viiekümne kanti uusi nakatunuid kümme päeva olnud, siis see viitaks justkui sellele, et nakatumine ei ole alla läinud. Nakatumiskordaja on seal kuskil ühe kandis. Meil on viiskümmend nakatunut, nemad omakorda nakatavad viiskümmend inimest ja nemad omakorda sama palju. See ei ole sugugi hea. Viiskümmend inimest 1,3 miljoni kõrval tundub nagu väike arv, aga kui praegu lõpetaks igasugused erimeetmed ära, kasvaks see kohe varsti suureks," rääkis ta Eesti Päevalehele.https://epl.delfi.ee/uudised/teadusnoukogu-liige-professor-krista-fischer-muu-maailma-statistikat-eestile-kohandades-voiks-oelda-et-meil-on-pooled-nakatunud-jaanud-testimata?id=89525121

Viimase 24 tunni jooksul on Hispaanias koroonaviiruse tagajärjel surnud veel 605 inimest, ametlikult kokku 15 843. Uute surmajuhtumite arv on 17 päeva madalaim näitaja ja veel üks märk sellest, et haiguspuhang on Hispaanias saavutanud oma haripunkti. Eriolukord on Hispaanias kestnud alates 14. märtsist ja suremus saavutas haripunkti aprilli alguses.

Lauljanna, kelle 66-aastane isa kuulub ka riskigruppi, oli nii mures, et ostis isale koju juba ennetavalt hingamismasina. Õnneks ei läinud seda tarvis. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/rihanna-ostis-koroona-diagnoosi-saanud-isale-koju-hingamismasina-onneks-ei-lainudki-seda-vaja?id=89523621

Tervishoiuametnikud Belgias teatasid 496 uuest koroonaviirusesse surnust viimase 24 tunni jooksul, mis tähistab riigi jaoks seni kõige ohvriterohkemat päeva - surmajuhtumite koguarv kasvas sellega 3 019-ni. Kuigi see arv on 11,4 miljoni elanikuga riigi kohta võrdlemisi suur, on umbes pool surmajuhtumitest tuvastatud väljaspool Belgia haiglaid, peamiselt hooldekodudes, ja paljud viimastest surmajuhtumitest leidsid aset juba eelmisel kuul. Belgia intensiivravi meditsiini ühingu president Geert Meyfroidt selgitas BBCle, et see arv on sedavõrd suur, sest riik loeb surmajuhtumite hulka ka need, kellele koroonaviiruse testi ei tehtud, kuid kes teatava tõenäosusega selle tagajärjel siiski surid. Ta lisas, et hukkunute arv hooldekodudes oli napilt suurem kui tavaliselt. Tervishoiuasutuste sõnul näib olukord Belgia haiglates ja intensiivraviosakondades stabiliseerunud.

Üliõpilasesindus palus laias laastus kolme asja: esiteks peaks akadeemilisele puhkusele mineval tudengil säilima ravikindlustus, teiseks ei tohiks erakorralise akadeemilise puhkuse vältel katkeda doktoranditoetus ning kolmandaks peaks olema raskes finantsseisus tudengil võimalus taotleda vajaduspõhist õppetoetust ka suvel. Minister Reps vastas kõigile ettepanekutele eitavalt. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uliopilased-palusid-eriolukorra-murede-lahendamiseks-ministeeriumilt-abi-reps-kutsus-hoopis-tudengeid-ules-pingutama?id=89525813

Igapäevaelu esinduslikus Radisson Blu hotellis keset Tallinna südalinna on kahe kuuga muutunud tundmatuseni. Erinevalt mitmest teisest hotellist, on selle maja uksed lahti, kuid valdavalt on külalisteks Tallinnasse koroonaviirusega võitlema tulnud meditsiinitöötajad. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/radisson-blu-hotell-pakub-majutust-meedikutele-nad-magavad-ja-lahevad-taas-eesliinile?id=89522753

https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

Tänane kriis on võimalus, et kujundada hästiplaneeritud toetusmeetmetega nii sotsiaalselt, majanduslikult, aga miks mitte ka keskkonna suhtes õiglasem ühiskonnakorraldus. Eriti oluline on sotsiaalkaitseprogrammide jätkamine, et hoida ühiskondlikku kaasatust ja institutsionaalset usaldust, mis aitavad üle saada ka tulevastest kriisidest, leiab Tartu Ülikooli teadur Kati Orru. https://epl.delfi.ee/arvamus/sotsioloog-praegune-kriis-on-voimalus-oiglasema-uhiskonnakorralduse-loomiseks?id=89520003

„Oleme kõikide tabiverelaste poole pöördunud ja palunud neil kodudes püsida. Käituda nii, nagu nad oleksid nakatunuga kokku puutunud,” ütleb Laur. Ligi tuhande elanikuga Tabivere alevikus on seis ärev. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonapuhang-tartumaal-tabivere-hooldekodus-on-16-nakatunut-kuid-viirust-on-alevikus-leitud-ka-teistel?id=89525719

Viiruseohvrite statistikat pidava Johns Hopkinsi ülikooli teadlase hinnangul on USAs koroonaviiruse tagajärjel surnud tõenäoliselt rohkem inimesi kui seni ametlikult teada."Arvame kindlasti, et on surmajuhtumeid, millest me pole teada saanud," rääkis Johns Hopkinsi ülikooli tervisejulgeoleku keskuse vanemteadur Jennifer Nuzzo New York Timesile.Ajaleht kirjutab, et paljudel maapiirkondades asuvatel ametnikel pole haiguse tuvastamiseks vajalikke testikomplekte, ning arvatakse, et mõned veebruaris ja märtsi alguses dokumentide järgi grippi surnud inimesed võisid tegelikult elu jätta Covid-19 tõttu.

Just sellise videoga kutsustakse Ohios üles järgima sotsiaalset distantseerumist. https://twitter.com/JoshuaGrubbsPhD/status/1248317963566006272

New Yorgis registreeriti kolmapäeval 799 koronaviiruse surma, mis kasvatas surmajuhtumite koguarvu osariigis 7067-ni. Tänaseks on New Yorgis seega koroonaviiruse tagajärjel elu jätnud umbes sama palju inimesi kui terves Suurbritannias. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/viirusest-laastatud-new-york-kaevab-vaikesele-saarele-ohvrite-matmiseks-massihaudu?id=89525119

Sõiduõppematerjale koostava Liikluslabi tegevjuhi Juri Essi sõnul on praegune olukord autokoolides nutune ja kahe kuu pärast katastroofiline. Peamise tulu teenivad autokoolid kevadel ja suvel, kuid sel aastal jääb see suures osas ära. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/covid-19-voib-viia-pooled-eesti-autokoolid-pankrotini?id=89525383

Uuringu eesmärk oli selgeks teha, millised loomaliigid on viiruse tõttu haavatavamad. Viirus, mida oletatakse algust saanud olevat nahkhiirtelt, ei ole peale paari üksiku juhu koertele levinud. Küll aga tuvastati see Bronxi loomaaia kaslastel. https://lemmikloom.delfi.ee/kass/teadlased-kassid-voivad-nakatuda-inimesele-ohtliku-koroonaviirusega?id=89522897

Ronaldo asus trenni tegema kodusaare Madeira suurimal staadionil, mis kuulub CD Nacional meeskonnale. Loomulikult kutsus Ronaldo selline käitumine esile inimeste pahameele. Sõna võtsid isegi kohalikud poliitikud, kelle sõnul ei ole Ronaldole mingit eriluba eraldatud. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/cristiano-ronaldo-salajased-kaigud-koroonaviiruse-karantiini-ajal-toid-talle-pahanduse-kaela?id=89525055

"Valitsused peaksid oma inimeste suhtes olema läbipaistvad, teavitama regulaarselt rakendatavatest meetmetest ja nende eeldatavast kestusest. On hädavajalik, et valitsused kinnitaksid elanikkonnale, et kui see kriis on möödas, saab elu normaliseeruda," ütles maailma tervihoiuorganisatsiooni peadirektor.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-valitsustel-tuleb-teavitada-elanikkonda-rakendatud-meetmete-kestvusest?id=89524727

Töökäte puudus on briti farmereid tabanud eriti valusalt, kuna juba Brexiti tõttu jäid paljud ajutised põllutöölised riiki tulemata. Nüüd on piirid kinni koroona pärast. Aastaringselt on töötanud Suurbritannia põllumajanduses 116 000 Euroopa Liidu kodanikku, lisaks on riiki reisinud hoojatöölised mõneks kuuks. https://maaleht.delfi.ee/uudised/briti-farmerid-kutsuvad-appi-tootuid-ja-tudengeid?id=89524759

Politsei- ja piirivalveameti ennetusspetsialist Teili Piiskoppel nentis, et kuigi eriolukorra reeglitest peetakse üldiselt kinni, siis mõni inimene on pidanud korduva rikkumise tõttu maksma ka sunniraha.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ppa-ennetusspetsialist-uksikud-inimesed-ei-moista-koroonaviiruse-22-nouet?id=89523753

Petitsioon.com keskkonnas on hakatud koguma allkirju, et riik ei annaks Boltile abi. Petitsiooni tutvustuses on välja toodud muuhulgas, et Bolti omanikud on viinud juriidilised kehad Lätti. „Riik peab arvestama, et abi küsiv ettevõte on vilistanud seaduste peale, soodustanud seaduste rikkumist, viinud Bolti omavad juriidilised kehad välisriiki, et vältida maksude tasumist Eesti Vabariigile. Bolt ei ole kordagi olnud kasumis ja antud ärimudel ei jõua kasumisse," seisab tutvustuses. Seni on allkirja andnud üle 150 inimese.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tulika-takso-juht-bolti-abilaenu-kusimisest-kui-see-oleks-1-aprillil-olnud-pidanuksin-uudist-aprillinaljaks?id=89524083

Vähemalt poolsada Lõuna-Koreas paranenuks kuulutatud patsienti on taas andnud positiivse proovi, teatas keskuse peadirektor Jeong Eun-kyeong, öeldes, et uuesti nakatumise asemel võis neis inimestes viirus uuesti aktiveeruda.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/louna-korea-covid-19-voib-paranenutel-teistkordselt-valja-luua?id=89523977

Maskipuuduses vaevlevad asutused haarasid paaniliselt turult kõike, mida vähegi sai. See tõi kaasa hüppelised erinevused hindades, kvaliteedis ja selles, kas kaup üldse pärale jõuab.https://ekspress.delfi.ee/kuum/maskisoda-eestis-hilja-arkamine-salastatud-hanked-ja-kordades-erinevad-hinnad?id=89519593

Hiinas levima hakanud uus koroonaviirus võimutseb nüüd suuremas osas riikidest, sealhulgas kasvab nakatatute arv hoogsalt Eestis. Vaata Forte iga päev uuendatavalt kaardilt, kui palju kus nakatatuid leidub!https://forte.delfi.ee/news/varia/uuenev-graafik-vaata-kus-ja-palju-leidub-koroonaviirusega-nakatunuid?id=88770709

Pressikonverents on lõppenud.

Kas võib öelda, et haiguse kulg riigis näitab stabiliseerumise märke?Vaiknemets: Meil on üks maailma parimaid testimisvõimekusi miljoni elaniku kohta. Praegu on 5% osutunud positiivseteks testideks ja näeme iga päev, et suhtarv läheb järjest väiksemaks. See võib anda märki sellest, et nakatumine on pidurdumas, aga me ei saa öelda, et haripunkt on kätte jõudnud. Meil on aprilli keskel ja aprilli lõpupoole oodata selle kõvera ületamist.

Vaiknemets: Tartumaa 11 uuest nakastunust enamus on seotud Tabivere hooldekoduga

Kui palju on perearstid pannud COVID19 diagnoose ja kui paljud neist on tunnistatud terveks?Vaiknemets: Jah, perearstid määravad ka kliinilise pildi aluse diagnoose. Praegu puudub konkreetne number, vastan sellele hiljem.

Piiskoppel: Pikk vaba nädalavahetus on tulemas. Kutsun üles lapsevanemaid veetma aega oma lastega, et noored ei koguneks omavahel suurematesse gruppidesse, sest nad võivad nakust omavahel levitada ja kanda seda edasi nõrgema tervisega inimesteni.

Piiskoppel: Pikk nädalavahetus ja ilmad lähevad soojemaks. Politsei on valmis, et avalikes kohtades on tavapärasest enam inimesi. Kinni tuleb pidada eriolukorra piirangutest ja 2+2 reeglist. Lükake edasi plaanid pidada grillpidusid, sest seltskonnas levib viirus.

Tammearu: Saaremaal on meil tegevussuund Saaremaa valla ja Kuressaare haigla toetamine. On tekkinud küsimusi, et miks on seal kaitseväe välihaigla täiskoormusega tööl? Tegemist ongi reserviga, mis on kõige raskemaks juhuks, kui olukord läheb keerulisemaks, siis saaks selle kohe kätte võtta. Päästeamet pakub palju logistilist tuge - oleme laiali vedanud 1200 liitrit deoainet, pool miljonit maski.

Tammearu: Pühade ajal soovivad iniemesed näha oma lähedasi, vanemaid, kolleege, eesliini töötajad tahavad oma peresid näha, aga tuelb rõhutada, et me ei saa seda praegu endale lubada. Mida rohkem reegleid järgime, seda lihtsam on kriisist välja tulla. Praegu on keelatud ka kõik kogunemised kirikutes. Need kantakse veebiülekandega inimesteni.

Tammearu: Oleme teinud 1327 patrulli kümne päevaga ja näeme, et üldiselt peetakse kinni 2+2 reeglitest, aga mõned mured on metsaradadel. Muret teevad kulupõlengud, mida on rohkem kui eelmisel aastal. Rõhutan, et kulupõletamine on keelatud ja tule tegemisel tuleb ohutusnõudeid järgida. Ka tänasel päeval pole lõket sobilik teha, sest tuul on liialt tugev.

Vaiknemets: Perearsti nõuaandeliin töötab ka pühade ajal ja teid saab suunata ka koroonatestile.

Vaiknemets: Terviseamet kutsub üles mitte unustama ühiskonnas sisse seatud reegleid. Lähtuvalt pühadest ja saabuvast kevadest on soov külastada oma lähedasi ja eakaid sugulasi üle Eesti. Tuleb rõhutada, et ei saa praegu püksirihma lõdvaks lasta. Haigena tuleb püsida kodus, käsi tuleb pesta, hoida sotsiaalset distantsi - neid reegleid ei tohi unustada.

Algab ametkondadeülene pressikonverents. Täna kommenteerivad ööpäeva tulemusi ja oma valdkonna tööd Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja Politsei- ja Piirivalveameti ennetusspetsialist Teili Piiskoppel.

Maxima teatas, et nende Kuressaare ja Tallinna Nõmme tee kaupluste töötajate kordustestid said negatiivse vastuse. Maxima testis järgmise kahe kaupluse töötajaid koroonaviiruse tuvastamiseks, testitavateks kauplusteks oli Kuressaare ja Tallinna Nõmme tee Maxima kordustestiga. Kokku testiti 60 Kuressaare Maxima töötajat ja tänaseks on testidele vastused käes ning kõik testitulemused on negatiivsed. Tallinna Nõmme tee Maxima kaupluse töötajate kordustestid osutusid samuti negatiivseteks. MAXIMA Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on ettevõtte jaoks oluline, et kliendid ja töötajad võiksid ennast Maxima poodides tunda turvaliselt, siis oleme omal initsiatiivil teinud mitmetes kauplustes üle Eesti töötajate masstestimist. „Saaremaa ja Kuressaare on olnud selle kriisi epitsentris juba mõnda aega, mistõttu pidasime oluliseks ennetavalt testida meie Kuressaare kaupluse töötajaid,“ sõnas Edvinas Volkas. Lisaks läbisid kordustestimise kõik Tallinnas Nõmme teel asuva Maxima poe töötajad ning ka seal olid kõik testitulemused negatiivsed. „Oleme kindlad, et eriolukorra ajal meie poolt ellu viidud meetmed tõstavad veelgi turvalisust ja ohutust kaupluses, kuid suur palve ka klientidele – palume haigusnähtudega poodi ostlema mitte tulla, sest vaid üheskoos on võimalik vähendada nakatumisohtu nii töötajatel kui ka klientidel toidupoodides, mis on meile kõikidele eluks vajalik, et raske aeg üle elada,“ edastas omapoolse palve Edvinas Volkas.

Täpsem värske statistika koroonaviirusest Eestis:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonakaart-kogu-uuenev-statistika-viirusest-eestis-haigusjuhud-testid-haigete-demograafia?id=89313545

Terviseameti värske statistika annab kahetisi signaale. Positiivselt poolelt - teist ööpäeva järjest ei ole koroonaviiruse tõttu surnud ühtegi haiget, juhitavat hingamist vajavate patsientide arv püsib üheksa juures, haiglaravi vajab 138 inimest ehk neli rohkem kui päev varem. Seevastu oli positiivsete proovide osakaal kõikidest testidest viimaste päevade kõrgeim ehk 3,5 protsenti.

Täpsustavat infot koroonaviiruse leviku kohta Eestis saab täna südapäevaselt pressikonverentsilt. Kell 12 annavad infot ja vastavad küsimustele Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Politsei- ja Piirivalveameti ennetusspetsialist Teili Piiskoppel. Teemad on hetkeolukord ja testimine, ülevaade PPA ning Päästeameti tegevustest ja soovitused pikka nädalavahetust silmas pidades.

Terviseamet teatab, et viimase ööpäevaga lisandus 51 positiivset koroonaviiruse testi. Mitte ühtegi uut surma ei registreeritud. Haiglaravi vajab COVID19 tõttu praegu 93 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Ööpäevaga tuli enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal (23), Tartumaal (11) ja Saaremaal (8). Ida-Virumaal ja Pärnumaal lisandus kummaski kaks ning Jõgevamaal, Viljandimaal ja Järvamaal üks juhtum. Kahe nakatunu puhul rahvastikuregistris maakonna tunnus puudus.Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1471 COVID-19 viiruse testi, millest kolm protsenti ehk 51 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 27 883 testi, nendest 1258 ehk 5 protsenti on osutunud positiivseks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-lisandus-51-positiivset-testi-enim-neist-harjumaalt?id=89523137

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Kristalina Georgieva hoiatas neljapäeval, et ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia põhjustab majanduskriisi, mille sarnast ei ole viimasel sajandil veel nähtud.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/imf-i-juht-maailma-ahvardab-suurim-majanduskrahh-alates-1930-aastate-suurest-depressioonist?id=89522857

Eesti Laulul žürii lemmikuna finaalis kõrgele kohale jõudnud ning hiljuti uue singli "get by" avaldanud lauljatar Anett andis kodukontserti. Kuula ja naudi!https://kroonika.delfi.ee/news/eestilaul/vaata-ja-naudi-minapusinkodus-minikontsert-eesti-laulu-suurullataja-anetiga?id=89518251

„Mida teha nö karantiinis, kui kodust kuhugi minna ei tohi? Näiteks võib ise ehitada ühe ilusa kanamaja ja võtta 10 kana,“ kirjutas Tanel Laanmäe sotsiaalmeedias ning lisas, et kukk sai nimeks Javelin.https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/eesti-odaass-pani-karantiini-sisustamiseks-pusti-kanala?id=89522715

Üheks arstiteadlaste hüpoteesiks koroonaviiruste levimise tõusu kohta on see, et edukas gripi-vastane võitlus on vabastanud ruumi uutele viirustele, mida näitavad ebatüüpilise kopsupõletiku, seagripi, linnugripi jne epideemiad. Uurisime selle kohta arvamust teenekalt arstiteadlaselt, Tartu Ülikooli emeriitprofessorilt, akadeemik Ain-Elmar Kaasikult.https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-kas-koroonaviirused-asuvad-gripi-asemele?id=89522751

Aprilli alguses oli 13 586 ukrainlasel kehtiv lühiajalise töötamise luba Eestis. Kuna lühiajalise töötamise luba võib ka kehtida ajani pärast plaanitava eriolukorra lõppu, ei ole kõigil vajagi koju pöörduda, kui miski töötegemist ei sega. Küll aga aegub perioodil 12. märtsist 1. maini 3483 lühiajalist tööluba ja 146 elamisluba töötamiseks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maiks-aeguvad-eestis-ligi-3500-valismaalase-too-ja-elamisload?id=89522649

Ükski EELK vaimulik Viilma teada viirusse haigestunud ei ole, kuid see ei anna tema kinnitusel põhjust muretuseks, pigem tuleb olla jätkuvalt ettevaatlik. “See on eriskummaline paastuaeg,” tõdeb peapiiskop, lisades, et vähemalt on telefonid saanud tagasi oma funktsionaalsuse — neid kasutatakse taas helistamiseks. Ja kõnesid on palju. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-peapiiskop-urmas-viilma-ka-kirikud-on-saanud-viirusest-kovasti-pihta-puhad-tulevad-siiski-hea-sonumiga?id=89519271

Soome valitsuse otsustas pikendada viiruse peatamiseks kehtestatud meetmeid kuni 13. maini. Laevafirmadel soovitati selleks ajaperioodiks lõpetada piletimüük tavareisijatele Tallinnast Helsingisse ning Tallink, Viking Line ja Eckerö Line on sel suunal piletimüügi oma kodulehtedel peatanud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/homsest-laevaga-helsingisse-enam-ei-saa-tallinnasse-aga-kull?id=89522445

Kokk ei välistanud, et mõni ettevõte võiks saada riigilt ka abipaketis ette nähtust suurema laenu, samuti võib riik omandada mõnes ettevõttes osaluse. „Bolti puhul tekib aga küsimus, kas riik ikka saab usaldada ettevõtet, kes on seni püüdnud maksude tasumisest kõrvale hoiduda.“ https://arileht.delfi.ee/news/uudised/aivar-kokk-bolt-peaks-enne-riigilt-raha-kusimist-peeglisse-vaatama?id=89522317

„Olen ise viimasel ajal palju leti taga olnud ja tähele pannud, et praegustest klientidest umbes 90% on vene rahvusest,” märgib kohvikupidaja Snežana Härma. Tema sõnul võib sellest järeldada, et info viiruse ohtlikkuse kohta ei jõua siiani venekeelse elanikkonnani nii, nagu peaks. Härmal on tulnud kergekäelise suhtumisega võidelda mitmel korral. https://epl.delfi.ee/lp/koondamised-ja-90-protsendilised-kukkumised-narbunud-luksusarid-voitlevad-eluspusimise-nimel?id=89483225

"Elame kõik erakordsel ajal ning ka Paide Linnameeskond on eriolukorras. Oleme üks suur klubipere ja kui Sul on võimalik toetada meie tegevust läbi toetuspakettide soetamise, siis tuleme sellest kriisist valutumalt välja,“ kirjutas klubi sotsiaalmeedias. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/paide-linnameeskond-loodab-kogukonna-toetusele-ka-meie-klubi-on-eriolukorras?id=89522235

Euroopa Liidu rahandusministrid jõudsid neljapäeva õhtul kokkuleppele bloki majanduse päästepaketis. Toimima hakkab mitu erinevat laenuskeemi, mille väärtus on kokku rohkem kui pool triljonit eurot.

Peamiselt maasikakasvatusega tegeleva Joosepi talu peremees Lillo räägib suures intervjuus Eesti Päevalehele, et praegu tullakse toime, kuid tõehetk saab olema juunis-juulis. Kogu talupidamine on selle ümber ehitatud, et nende kahe kuuga saaks maasikasaak korjatud ning töökäsi on vaja sadu - Lillo selgitab, miks neid on Eestist nii keeruline leida. https://epl.delfi.ee/uudised/span-style-margin-bottom-0cm-line-height-100-polvamaa-pollumees-hillar-lillo-koige-esimene-kusimus-on-alati-palk-aga-kas-ma-saan-sulle-uldse-anda-oma-mitusada-tuhat-maksva-traktori-oskad-sa-sellega-midagi-teha-span?id=89521033

Sotsiaalkindlustusameti, Samsung Electronics Balticsi ning Telia koostöö tulemusel jõudis sel neljapäeval Kuressaare haigla kriisistaapi 30 mobiilse interneti ja videokõnede võimekusega tahvelarvutit, mis aitavad patsientidel oma lähedastega sidet hoida. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/kuressaare-haigla-koroonapatsiendid-said-lahedastega-suhtlemiseks-30-tahvelarvutit?id=89521347

Suurbritannia peaminister Boris Johnson jääb esialgu siiski haiglasse, kus teda taastumise varajases faasis hoolikalt jälgitakse, seisis peaministribüroo eileõhtuses avalduses. "Ta on väga heas tujus." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/boris-johnson-sai-intensiivravist-valja?id=89521801

„Kõige keerulisem olukord tekkis hingamisega. Ta tundis rinna peal survet. See ei olnud hea tunne,“ rääkis Robben Saksamaa ajalehele Bild. „See kõik kestab kaua. See ei lähe ühe või kahe päevaga üle. Mul on väga hea meel, et asjad ei läinud väga hulluks.“ https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/jalgpallitaht-arjen-robben-pidi-koroonaviiruse-tottu-ule-elama-mitu-kriitilist-paeva?id=89521963

Viimastel andmetel soovis White võitlusõhtu läbi viia Californias asuvas indiaanlaste reservaadis Tachi Palace'i kasiinos. Nüüd pidi ta aga oma lubadustest taganema, kuna võistluse teleülekandega seotud ESPN ja Disney käskisid jõuproovi tühistada. https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/karmid-mma-tahed-pidid-lopuks-ikkagi-koroonaviirusele-alla-vanduma?id=89521917

Tänavuses pandeemias või selle lavastamises on vandenõuteoreetikud hakanud süüdistama Bill Gatesi, viidates muuhulgas asjaolule, et Gatesi fond rahastab koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamist. Ootamatuks patuoinaks on kujunenud aga ka mobiilside 5G-võrgustikud. Ajakirja Wired teatel sai see teooria alguse ühest Belgia perearstist, kes väljendas jaanuaris kohalikule lehele antud intervjuus faktidega kinnitamata arvamust, et 5G on inimorganismile kahjulik. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/vandenouteoreetikute-liikumine-qanon-havitab-mobiilimaste-ja-otsib-maa-alt-pedofiilide-baase?id=89518691

Uudised Londonist: Suurbritannia peaminister Boris Johnson pääses intensiivravist tavapalatisse.

Valitsuse hilisõhtune eriteade reguleerib kodutute ja nende varjupaikade tööd seoses koroonaviirusega.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eriteade-covid-19-nakatunud-kodutu-peab-pusima-varjupaigas?id=89521753

Silmailu ja toetus korraga!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-teater-vanemuine-ja-rahvusooper-estonia-varvuvad-kriisiga-voitlemise-toetuseks-roheliseks?id=89521613

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestit-rasib-koroonaepideemia-valitsus-raviks-seda-muuhulgas-valismaalaste-ja-oodatavate-pagulaste-massilise-kinnipanekuga?id=89520755

Liikumispiirangud üle maailma mõjutavad isegi Maa liikumist.https://forte.delfi.ee/news/teadus/koroonapandeemia-tottu-kehtestatud-piirangud-mojutavad-isegi-maa-enese-liikumist?id=89511859

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/suureparane-uudis-kuressaare-haiglale-kingitusi-ja-annetusi-teinud-ettevotjatele-riik-vabastab-nad-tulumaksu-maksmisest?id=89519497

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pohikooli-lopueksameid-tanavu-ei-tehta-riigieksamid-ikkagi-tulevad?id=89519597

https://forte.delfi.ee/news/teadus/algusest-lopuni-tartu-kopsukliiniku-juht-alan-altraja-seletab-lahti-koik-olulise-mida-koroonaviirus-inimese-organismis-teeb?id=89520487

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-valitsuse-rahvastiku-testimisplaan-tuleb-vabatahtlik-ja-esialgu-saaremaa-keskne?id=89521037

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mis-maski-sa-endale-oieti-soetanud-oled-apteegid-aritsevad-tolmumaskidega?id=89517169

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-tarmo-sumberg-valitsejad-peaks-pohjendama-miks-turismindust-toetatakse-ainult-25-miljoni-euroga?id=89520523

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valeinfo-nadalaulevaade-viraalne-hitt-mees-eksleb-suvalise-haigla-ootesaalis-ja-intervjueerib-hambaarsti?id=89520231

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ii-samba-maksete-peatamise-tingimused-paranevad-riik-maksab-kogumise-jatkajale-parast-rohkem-kui-eelmise-kriisi-ajal?id=89519727

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mobiiliandmete-analuus-inimesed-jaid-eriolukorras-koju-tublid-oldi-tallinna-ja-tartu-laheduses-ida-virus-pusivust-koige-vahem?id=89519373

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hollandis-paranes-koroonaviirusest-107-aastane-naine?id=89518859

Tänavuses lisaeelarves on Maaelu Edendamise Sihtasutusele (MES) usaldatud enam kui 200 miljonit kriisipaketist. Koos sellega on kerkinud väited, nagu püütaks maaelu politiseerida. https://maaleht.delfi.ee/uudised/ivari-padar-mures-mesi-noukogu-ja-200-miljoni-jagamise-parast-kas-poliitikud-on-pollumehed-valja-vahetanud?id=89518327

Viljandi krematooriumipidaja ei mõista, miks keelas terviseamet Lätist pärit surnute veo Eestisse. Terviseameti kinnitusel ei saa nad kontrollida, mida lõunanaabrid surnutega teevad ja sestap võiks Eestisse jõuda Lätiski leviv viirushaigus, edastab ERR Uudised. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/krematooriumipidaja-ei-moista-miks-keelas-terviseamet-latist-surnute-veo?id=89518595

Professor Irja Lutsar tõdes riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmete küsimustele vastates, et tema ja paljud eksperdid ei toeta masstestimist. Lutsari sõnul on masstestimise tulemustes liiga palju müra ja masstestimise puhul saame edaspidi ennast võrrelda vaid riikidele, kes on sedasama teed läinud. Neid riike pole hetkel aga just palju, vaid Island on sisuliselt kogu oma väikese elanikkonna ära testinud või kavatseb seda vähemalt teha. Professor Krista Fischer nõustus kolleegiga masstestimise osas, kuid lisas, et juhuvalimi alusel testimine võib küll parema pildi anda, sest siis saab aru ka sellest, palju on meie seas inimesi, kes kannavad viirust aga kellel pole sümptomeid.

Naistearstid on olukorra pärast mures. "Assisteeritud kodusünnituse teenust tohib osutada ainult litsentseeritud ämmaemand, kes kannab täit vastutust kodusünnituse planeerimise ja läbiviimise eest", paneb emadele südamele Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Piret Veerus. https://lood.delfi.ee/perejakodu/rasedus/koroonakriis-paneb-naised-enda-ja-beebi-tervise-ning-eluga-riskides-kodus-sunnitama?id=89518043

Värske info Eestisse naasmise võimaluste kohta: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-andis-varske-ulevaate-eestisse-naasmise-voimalustest?id=89518269

Vallavolikogu aseesimees Värner Lootsmann vastas kolleegide palvele viia istung video kaudu läbi eitavalt ning viitas sealjuures 2005. aastal kehtestatud määrusele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuusalu-vallavolikogu-aseesimees-keelas-videoistungi-ara-ja-kutsus-kokku-19-inimest?id=89518113

Veel kaks tundi enne surma 7.aprillil ei viidanud miski sellele, et nelja täiskasvanud lapse ema ja nelja lapselapse vanaema Ulvi koroonaviiruse tõttu elu kaotab... https://ekspress.delfi.ee/kuum/esimese-haiglatootaja-surm-eestis-kaks-tundi-varem-ei-viidanud-miski-saatuslikule-poordele?id=89515803

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaania-peaminister-sanchez-tulekahju-hakkab-kontrolli-alla-saama?id=89518289

Terviseamet soovitab: pühadeplaane tehes vältige terviseohtusidTerviseamet kutsub üles mitte unustama meie kõigi ühist pingutust koroonaviiruse leviku peatamisel ning sellega seoses mõtlema läbi oma plaanid nii enda kui ka teiste tervise kaitsmise seisukohast. Kui plaanid pühadeks maakoju sõita:• Hoidu külaskäikudest, kui maakodus elavad eakad või kroonilisi haigusi põdevad inimesed. • Osta vajalikud esmatarbekaubad ja toit oma kodupoest. Väldi võimalusel kaupluse külastamist maapiirkondades, et mitte viia kaasa nakkust.• Järgi hügieenireegleid - pese sageli käsi ja puhasta pindu.Hoidu vanemaid ja nõrgema immuunsusega inimesi nakatamast, kuid märka abivajadust!• Viirus ohustab enim vanemaealisi ning kroonilisi haigusi põdevaid inimesi, seepärast hoidu ka pühade ajal riskirühma kuuluvate lähedaste külastamisest. Kroonilised haigused, mis raskendavad haiguse kulgu on näiteks diabeet, südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, kasvajad, astma jm kroonilised kopsuhaigused, kroonilised neeru- ja maksahaigused, immuunpuudulikkus.• Ka pealtnäha terve inimene võib viia nõrgenenud immuunsusega inimesele raske haiguse. Kokkusaamise asemel helista ja küsi, kas saad osutada abi kaupluses või apteegis käiguga ning anna vajalikku abi kontaktivabalt.• Kui sul endal ei ole võimalik riskirühma kuuluvat lähedast abistada, siis pöördu abi saamiseks abi vajava inimese elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks.Vajalik abi on kõigile tagatud!• Kui sa ei saa kätte oma perearsti, siis helista perearsti nõuandeliinile 1220, kes vajadusel saab suunata valveperearstile. Valveperearst saab inimese suunata koroonaviiruse testimisele või väljastada retsepti.• Perearstid saavad suunata COVID-19 testimisele kõiki sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) patsiente olenemata vanusest ja kroonilistest haigustest. Testimise vajalikkuse otsustab perearst.• Kui tervislik seisund halveneb, helista numbril 112.Järgi hügieenireegleid ning 2+2 reeglit!• Koroonaviirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse teel, peamiselt lähedasel kontaktil haige inimesega. Põhjalik ja sage kätepesu ja desinfitseerimine ning pindade sage puhastamine aitavad viiruse levikut peatada.• Haiged inimesed peavad jääma koju ja kandma hoolt selle eest, et nad ei nakataks teisi. Kodus olles on soovitav haigel inimesel kanda maski, et hoiduda tervete pereliikmete nakatamisest.• Hoidke distantsi ja järgige 2+2 reeglit. • Loodusesse liikuma minnes vali selleks vähemrahvarohked paigad.

Lutsar andis riigikogu sotsiaalkomisjonile ka nõuande, et rohkem peaks inimestele kommunikeerima ravi kättesaadavust. Lutsari sõnul on ta kuulnud pidevalt, et inimestel on arvamus, justkui saaks hetkel arstile minna vaid Covid-19 haiguse tõttu. Tegelikult see nii pole. Et seda võiks inimestele paremini kommunikeerida.

Valitsusele koroonakriisi kohta nõu andva teadusnõukogu liige professor Irja Lutsar tõdes just riigikogu sotsiaalkomisjoni ees, et viiruse täielik kadu ei saa olla eesmärk. Tema mõte oli selles, et me ei saa päris lõplikult oodata viiruse kadumist enne, kui hakkame piiranguid lõdvendama. Lutsari sõnul tuleks vaadata taustsüsteemi, sh seda, milline on meie meditsiini koormus ja kuivõrd mõjutab Covid-19 Eesti üldsuremust. Hetkel tema hinnangul ei ole see koormus suur ja Eesti on veel viiruse levitamise tõkestamisega hästi hakkama saanud. Samas tõdes Lutsar, et õhus on veel palju küsimus, sealhulgas nende inimeste arv, kes on viirust põdenud/põdemas, aga kellel sümptomeid pole ning kas viirus kaob suvel ära ja tuleb talvel jälle tagasi.

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Andres Sutt ütleb, et lisaeelarvega ette nähtud Eesti majanduse jaoks strateegiliselt oluliste ettevõtete toetamine on vajalik, aga tuleb läbi viia professionaalselt, sest tegemist on riskiinvesteeringutega. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/andres-sutt-lisaeelarve-vahenditega-ettevotetes-osaluste-omandamine-peab-toimuma-professionaalselt?id=89513083

Nii nagu HI-viirus, ründab ka koroonaviirus SARS-CoV-2 inimese immuunsüsteemi olulist komponenti – T-lümfotsüüte –, ütleb Tartu Ülikooli immunoloogiaprofessor Raivo Uibo. https://ekspress.delfi.ee/intervjuu/immunoloog-raivo-uibo-see-on-uks-inimkonna-ajaloo-rangemaid-epideemiaid?id=89475127

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-valitsus-otsustas-et-koroonaviiruse-levimise-vastased-piirangumeetmed-kehtivad-13-maini?id=89517547

Riigikogu sotsiaalkomisjon kohtub tänasel avalikul videoistungil valitsusele koroonakriisi kohta nõu andvate teadusnõukogu liikmete professor Krista Fischeri ja professor Irja Lutsariga. Kell 14 algaval kohtumisel antakse üldjoontes ilmselt sama ülevaade, mis teisipäeval laiemalegi avalikkusele, kuid Delfi hoiab istungil silma peal ja vahendab sealt vajadusel kõige uuemat infot.

Inglane Hylton Murray-Philipson vajas intensiivravi osakonnas hingamisaparaadi abi kokku viis päeva. Selle aja jooksul suri tema 92aastane isa ning tema 84aastasel emal ja ühel õel hakkasid avalduma esimesed COVID-19 viiruse sümptomid, vahendab The Guardian. https://naistekas.delfi.ee/elu/probleemlood/koroonaviirusest-tervenenu-ma-kusin-endalt-jatkuvalt-miks-mina-olen-siin-ja-teised-mitte?id=89516753

Otil on sõnum: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-koroonakriisist-parim-mis-me-teha-saame-on-kodus-pusida?id=89517161

Eesti õpilasesinduste liit (EÕEL) leiab, et “lõpueksamite tulemused tuleb lahti siduda lõpetamise tingimustest ning tõsiselt tuleks kaaluda lõpueksamite ära jätmist sel õppeaastal (eriti põhikooli lõpueksamite puhul, sest järgmisesse kooliastmesse on võimalik edasi minna ka teiste tulemuste põhjal).” https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-opilasuhenduste-liit-pooldab-eksamite-ara-jaamist?id=89515935

Eesti riik on käivitanud koroonaviiruse leviku takistamiseks sotsiaalkampaania "Lähed välja - levitad viirust. Püsi kodus!", millega kutsutakse inimesi ennetama koroonaviiruse tahtmatut levitamist. Kampaania loovlahendus on ehitatud näidetele, kui lihtsalt võib reeglite mittejärgimisel oma igapäevase käitumisega viirust levitada. Reklaamiagentuuri Kontuur Leo Burnett loovjuht Urmas Villmann rääkis kampaaniast lähemalt. https://arileht.delfi.ee/news/turundus/riikliku-sokikampaania-autor-proovime-nii-nagu-proovitud-veel-pole-ehk-tootab?id=89513695

Hea teada: https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/maxima-pikendab-lahtiolekuaegasid-vahendamaks-jarjekordasid-kauplustes?id=89516147

Pressikonverents on lõppenud, aga jätkame blogis sündmuste kajastamist läbi terve päeva.

Viimane küsimus: Mailis Reps rääkis 15. maist ja kümnetest gruppidest. Aga me ei tea ju, mis siis juhtub. Et kas olete valitsuses erinevaid stsenaariume arutanud? Ratas vastab: Kevadvaheaja oleme ära otsustanud, see toimub. Mina isiklikult ei toeta suvevaheaja edasilükkamist. Aga Repsi ettepanekut me veel arutame täna. Otsust veel pole.

Delfi ja EPLi küsimused: Mis saab Bolti palvest saada 50 miljonit eurot toetust? Kas toetate? Samuti maskide kandmise küsimus, et apteekidesse tulid maskid müügule, aga selgus, et seal on seagdus sertifikaatidega jne. Et kes jälgib, et inimestele ei müüda prahti? Küsimus ka Soome loogika kohta, et laevad pannakse kinni ja väikeste lennukitega samas jätkatakse lennutamist? Kaimar Karu vastus Bolti küsimusele: Hetkeseiusga kandideerib Bolt samale Kredexi toetusmeetmele, nagu ka teised ettevõtted. Aga nende palve 50 miljonile hetkel ületab meie limiite, samas me vaatame need üle. Küsimus muidugi on, et kas peaks idufirmadele kehtestama kuidagi erireeglid, et seda me kaalume. Samuti arutame ka võimalikkust, et riik võiks üks investoreid olla. Ratas vastab maskide küsimusele: Nagu Jaak Aab ütles, siis tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet peaksid neid maske kontrollima ja need maskid olid veidi tõesti nõrgemad, kui loodeti. Minu palve oli, et see info antaks rahvale välja. Peame aru saama, et need tulid kaugelt Hiina maalt ja tänases kriisiolukorras võib juhtuda, et need pole päris need, mida soovitakse. Samas nad annavad igal juhul kasu, nagu ka kodus valmistatud maskid. Välisminister Urmas Reinsalu vastab: Soomes käib samamoodi möll nende maskide üle, et seal ka probleem nende hangete ja kvaliteediga. Aga Soome loogika kohta, siis me pakkusime eile välja, et inimesed saaksid ikka laevale minna arvestades erimeetmeid. Aga Soome esindajad jäid oma reegli juurde. Kõigi nende meetmete eesmärk on liikumist piirata ja tahetakse säilitada juriidiliselt liikumisvabadus, aga praktiliselt seda ju pole. Praktiliselt inimesed ei saa liikuda.

Küsimus: Mida te mõtlete täpsemalt järk-järgu all? Et mingil hetkel võib näiteks kolmekesi käia ja siis neljakesi jne? Või mida täpsemalt? Samuti, kas riikide vahel käib arutelu, et mis järgus neid piire avada? Ratas vastab: Teisipäeva hommikul kogunesime Covid-19 komisjoniga ja Lutsar ütles siis, et oleme viiruse tõusufaasis ja muud sõnumit pole tulnud. Et sellega tuleb arvestada. Aga jah, ilmselt hakkavad piirangute lõdvendamised ja kaotamised tulema kuidagi järk-järgult, et see on tõsiselt arutluse all. See on väljumisstrateegias tegemisel. Reinsalu vastab: Kui vaatame viiruse kiirust, siis see liigub äärmiselt kiiresti. Et kui me kohe piirangutest loobuks, siis võib nakatunute arvu tõus olla väga järsk. Piiranguid peaks hakkama võtma maha selliselt, et iga piirangu leevendamisel tuleb kohe jälgida, mis on tagajärg ja kas kaitsemehhanismid toimivad. See kehtib ka rahvusvaheliste suhtlemise puhul.

Küsimuste aeg. Esimene küsimus: Millised on erimeetmed, mida kaalutakse üldse leevendada? Reinsalu vastab: Kõik piiragud on arutluse all. Et kui on õige aeg, lähevad kõik piirangud prügikasti. Aga küsimus on, et millal on õige aeg? Seda me analüüsime pidevalt ekspertidega. Esimene eeldus, et üldse otsuseid langetada, peab meil olema ulatuslik info. Üks asi on registreeritud nakkumised, teine aga tegelik olukord. Minu hinnangul peaks olema ka vähemalt kahenädalane haigestunute langustrend, siis saame alles piirangute lõdvendamisest rääkida. Lisaks peaks meil olema kindlus isikukaitsevahendite ja muude julgeolekumeetmete osas, et meil neid jätkub. Kõige keerulisemaks saab aga olema rahvusvaheliste liikumispiirangute taastamine, sest see ei sõltu ainult meist. Ratas vastab: Olen kuulnud paljude arstide käest, et kui indiviidil läheb peale 7-10 päeva paremaks, võib tal ka kohe kiiresti halvaks minna. Et ma ka loodan, et kõik piirangud saab maha võtta mingi hetk. Hariduselu piirang on üks põhimõttelisemaid minu arvates, aga enne tuleb konkreetsed kriteeriumid täita. Et näiteks haiglaravi vajanute arv püsib siin 130-140 vahel, et see pole veel langus. Väljumine saab olema samm-sammult ja teatud väiksemates maakondades ehk saab teha neid lõdvendusi varem.

Reinsalu: Hulk riike on karmistanud reegleid, näiteks Venemaa ei luba riigist kodanikke välja. Eelmine nädal saime teate naisest, Vene kodanikust, kes elab Eestis ja kellel väike laps siin, aga teda siia ei lasta. Samuti ei luba oma kodanikke välja Valgevene ja Ukraina, et kui me räägime töörändest Eestisse, siis sealt nad tulla hetkel justkui ei saagi.

Reinsalu lisas ka, et esimene masstestimise projekt tuleb ilmselt Saaremaal ning sealt edasi üle riigi.

Välisminister Urmas Reinsalu: Me ei tohiks tänasest väiksemast nakatunute kasvunumbrist lasta end petta. See on selle vili, et me oleme olnud tublid ja järginud reegleid. Mis puutub Eesti kodanike naasmist välismaalt, el nädalal oli kaks evakuatsioonilendu. Hetkel on 29 inimest maailmas, kes vajavad kohe konsulaarabi. Hulk inimesi on öelnud, et jäävad välismaale, aga sooviksid peale segaduse vaibumist naasta. Mis puutub laevaliiklust Eesti-Soome vahel, siis Soomest on võimalik tulla Eestisse, aga Eestist 11. aprillist kuni 13. maini on parvlaevafirmad peatanud piletimüügi. Ehk siis Soome laevaga ei saa. Sama on ka Rootsi ja Soome vahel. Samas jätkab Finnair mingis mahus lendamist, kuid seal ka piirangud.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu: Viimastel nädalatel oluliselt tõusnud küberrünnakute arv, üritatakse inimesi petta. Olge eriti tähelepanelikud. Kredexist rääkides, siis täna tegi valitsus otsuse anda Kredexile ajutised rahaeraldused. Ehk seni, kuni lisaeelarve vastu võetakse, siis eraldati 500 miljoni euro eest riigi garantiid ja arvelduskrediiti 150 miljonit eurot. See on tarvis, et me saaks juba ettevõtjaid aitama hakata, nad ei jõua eelarve vastuvõtmist ära oodata. Meetmete parandamine ja täiendamine käib ka meil jooksvalt, vaatame ka intressi üle, see tundub hetkel liiga kõrge.

Solman: Kuuldavasti liiguvad ringi ka kelmid. Et kui politsei tuleb teile koju teid kontrollima vms, siis tal on alati töötõend kaasas ja ta tutvustab ennast. Samuti igasugused pakkumised, et kui miski on liiga hea, siis see ilmselt pole tõsi.

Rahvastikuminister Riina Solman tuletas samuti ülestõusmispühade kontekstis meelde, et massidesse koguneda ei tohiks. Jumalateenistusi kantakse üle näiteks ERRis, kui on huvi. Pühi peaks tähistama kodus ja teistmoodi.

Ratas manitses, et tulemas suured pühad, kuid ka siis peaks kodus püsima võimalusel ja järgmina 2+2 reeglit. Peaministri sõnul ei tohiks suguvõsad suurtes massides kokku saada. Lisaks tuletas Ratas meelde, et vanematele inimestele pöörataks rohkem tähelepanu.

Ratas: Pikendasime täna uue korraldusega kaitseliidu kaasamise koroonaviirusega võitlemisse, sealt kaasatud ca 150 inimest. Ühepäevaste jõnksude põhjal ei saa teha pikemaid otsuseid, peame vaatama pikemaid perioode. Samuti peame vaatama ümberringi, et kuidas toimitakse naabrite juures ja EL-is. Et need on kõik indikaatorid, mida me vaatame eriolukorra võimaliku lõpetamise kohta.

Ratas: Eesti on testimise arvult inimese kohta üks kõtgemaid riike, oleme teinud praeguseks üle 26 000 testi, nakatunuid üle 1200 ehk veidi üle 4 protsendi. Meil on plaan hakata tõsiselt uurima koos teadlaste ja ministeeriumitega, et saaks testimise viia masstestimise tasemele.

Peaminister Jüri Ratas alustas: Sel pühapäeval möödub täpselt kuu eriolukorra väljakuulutamisest. Kui vaadata hommikusi numbreid, siis me näeme, et haiglas on veel 134 inimest ja 9 vajavad intensiivravi. Suur murekoht jätkuvalt Saaremaa, kus me peame ühiselt pingutama. Eilne sõnum esimese meditsiinitöötaja surma tõttu oli väga raske, sügav kaastunne lähedastele... Soovin tänada ka kogu esiliini, kes töötab täisvõimsusel. Nii era kui avalikku sektorit. Samuti tunnustan inimesi, kes kõiki reegleid ja soovitusi täidavad.

Pressikonverentsi algus venib veidi. Valitsus lõpetas neil minuteil Toompeal asuvas Stenbocki majas oma istungi, nüüd liiguvad vajalikud valitsuse liikmed juba kiiresti superministeeriumi poole. Seega loodetavasti alustatakse peagi.

Kingitud hobuse suhu ei vaadata. Või siiski? Eriti sellises olukorras... Ravimifirma Teva plaanib kinkida Eesti haiglatele algselt malaariaraviks mõeldud hüdroksüklorokviinsulfaadi tablette, et need asuksid seda kasutama COVID-19 vastaseks raviks, kuigi nende toime selle haiguse vastu pole tõendatud. https://forte.delfi.ee/news/varia/eesti-haiglad-saavad-kingituseks-kinnitamata-toimega-koroonatablette?id=89514787

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-riigi-aia-taha-lainud-naomaskiostu-taga-on-tallinnas-ilukirurgiakliinikut-pidav-komumeedia-staar-ja-arestitud-varadega-arimees?id=89514797

Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil täna peaminister Jüri Ratase kõrval väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu, rahvastikuminister Riina Solman ning välisminister Urmas Reinsalu. Delfi teeb sündmusest loomulikult otseülekande.

Eile selgus, et meie tuntud ükssarvik ehk miljard eurot väärt etttevõte Bolt on koroonakriisi tõttu hätta sattunud. Nende põhiäri käive on kukkunud 85% ning Eestilt soovitakse 50 miljonit eurot laenu. Ärilehele andis põgusa kommentaari Bolti kõneisik. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/miljardifirma-bolt-tahab-riigilt-laenu-loodame-et-meie-ettevotluskeskkond-mille-ule-seni-oleme-suurt-uhkust-tundnud-ei-havine?id=89514043

Tänasel valitsuse istungil on täiendava eriolukorra meetmena plaanis korraldus, mille kohaselt peatatakse mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitused. Kui koolituse teooriaõpet on võimalik korraldada distantsilt veebi vahendusel, võib õpe jätkuda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riik-keelab-lopuks-soiduoppe-sest-moni-autokool-on-rangeid-soovitusi-eiranud?id=89513635

Suur reede ja ülestõusmispüha on ristiusu olulisemad tähtpäevad, kuid tänavu jäävad neil päevil eriolukorra tõttu kirikuuksed suletuks. Küll saab jumalateenistusi vaadata eri otseülekannete vahendusel. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/suur-jumalateenistuste-ajakava-kirikud-kutsuvad-puhadel-kodus-palvetama?id=89513537

Mis toimub? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/soomlaste-kaitsemaskide-raha-seisab-juba-nadalapaevad-eestis-kinni-pank-kahtlustab-soome-riigiametit-rahapesus?id=89512165

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/leedu-muutis-naomaski-kandmise-trahvi-ahvardusel-kohustuslikuks?id=89513753

Siin rohkem värsket infot:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viimase-oopaevaga-lisandus-23-positiivset-koroonaviiruse-testi?id=89513719

VIIMANE INFO:Viimase ööpäevaga lisandus 23 positiivset testiViimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 609 COVID-19 viiruse testi, millest üks protsent ehk 23 osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (10), Harjumaal (5). Ida-Virumaal ja Pärnumaal lisandus kummaski 3 ning Põlvamaal ja Viljandimaal kummaski 1 juhtum.9. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 134 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 83 inimest. Viimase ööpäeva jooksul uutest COVID-19 tõttu surnud inimestest ei teatatud, kokku on Eestis surnud 24 inimest.Terviseamet uuendas testimise strateegiat. Alates 8. aprillist saavad perearstid põhjendatud kahtluse korral suunata testimisele kõiki koroonaviirusele viitavate sümptomitega inimesi sõltumata vanusest ja kaasuvatest haigustest. Inimeste jaoks testimise korralduses muudatusi ei tule: haigestumisel tuleb jätkuvalt pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab testimise vajalikkuse üle ning suunab inimese testimisele. Arst hindab individuaalselt iga üksikut juhtumit. Testimisstrateegia uuendamise eesmärk on saada täpsem epidemioloogiline ülevaade SARS-CoV-2 levikust Eestis. See võimaldab täpsemalt hinnata seniseid sekkumisi ja planeerida järgnevaid meetmeid. Olukorra muutumisel vaadatakse testimise põhimõtted uuesti üle.Eestis on kokku tehtud 26 416 testi, nendest 1 207 ehk 5% olid positiivsed. Enim nakatunuid on jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11%), järgnevad 45-49 ja 50-54 kumbki 10%. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Horoonaviiruse läbipõdenud inimese vereplasma sisaldab haigusega võitlevaid antikehi. https://forte.delfi.ee/news/teadus/koroonast-tervenenute-vereplasma-voib-olla-loodetud-imeravim?id=89513151

Mis seis on Eestis töötusega: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/tootuse-detailne-statistika-kui-palju-on-tootuid-erinevates-maakondades-ja-mis-valdkondades-on-kaod-suuremad?id=89513209

Praegune periood, kui Liina on kahe lapsega iga päev kodus, sest koolid on koroona­viiruse pandeemia tõttu suletud ning abikaasa Mihkel ei pääse Eestist Ameerikasse. “Oleme kodus, magame kaua, mängime ja hullame. Koolid, muuseumid ja tantsutrennid on suletud, vahel käime koduseinte vahelt väljas mänguväljakutel ja järve ääres ning võtame päeva korraga,” kirjeldab Liina nende praegust eluolu Ameerika arhitektuuripealinnas Chicagos. https://lood.delfi.ee/tervispluss/ajakirjalood/tervis-plussi-kaanelugu-liina-raud-elust-ameerikas-ma-tahan-et-lapsed-kasvaksid-ules-uhiskonnas-kus-mitmekesisus-ja-massist-eristumine-on-igapaevane-mitte-erakordne?id=89512851

Uuringud näitavad, et koroonaviirus jõudis New Yorki veebruari keskel nädal enne esimest kinnitatud juhtumit ning selle tõid sinna eurooplased, kindlaks on lõplikult tehtud ka viiruse pärinemine nahkhiirtelt. https://forte.delfi.ee/news/teadus/genoomid-kinnitavad-sars-cov-2-parineb-nahkhiirtelt?id=89512803

Ettevõtluskõrgkooli Mainor maksuõppejõu Janus Paurmani sõnul tuleb praegu riigiabi taotlemisel välja, et paljudel inimestel on selgelt puudu finantskirjaoskusest - sotsiaal- ja tulumaksu tasumine on tekitanud inimestes tunde, et riik hoolitseb nende eest igal juhul, aga tegelikkuses see nii ei ole. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/maksuoppejoud-praegune-olukord-on-meile-oppetund-meil-on-ule-50-000-rahuololematu-inimese?id=89512689

Viiruse tõttu seatud piirangud on vähendanud oluliselt praamiliiklust saarte vahel: https://www.facebook.com/praamid/posts/3421177071230886#w=500

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalia-peaminister-conte-el-riskib-koroonakriisis-labikukkumisega-putin-ei-kasutaks-abi-kunagi-mojutamiseks?id=89512505

Leuveni ülikooli (Belgia) ja Hollandis asuva Eindhoveni kõrgkooli teadlaste tehtud uuringust selgus, et sportimisel peaksid inimesed hoidma suuremat vahet kui seda on kaks meetrit, mis paljudes riikides koroonaviiruse pandeemia tõttu kehtestatud on. https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/uuring-trenni-tehes-tuleb-hoida-enamat-kui-kahemeetrist-vahet?id=89512501

Kuidas kodus koroona vastu võidelda? https://moodnekodu.delfi.ee/news/sisustusjadisain/milliste-puhastusvahenditega-saab-koige-paremini-koroonaviiruse-vastu-voidelda-millistest-ei-ole-vahimatki-kasu?id=89503947

MTA teenindusbürood on suletud 4. maini, paberil tuludeklaratsioone saab esitada vähemalt mai lõpuni, teatas maksuamet. Maksu- ja Tolliamet (MTA) sulges alates 16. märtsist seoses eriolukorraga teenindusbürood üle Eesti ning bürood on jätkuvalt suletud vähemalt kuni 4. maini. Paberil tuludeklaratsioone võtab MTA vastu ka maikuus. Füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg on 30. aprillil, ent paberil tuludeklaratsioone võtab MTA vastu ka pärast seda, vähemalt mai lõpuni.

Kui palju sina kodus hetkel elektrit kasutad? https://arileht.delfi.ee/news/uudised/koroonakriisi-moju-eestimaalaste-elektritarbimine-muutus-oluliselt?id=89512231

"Eriolukorra lõpetamise tingimuseks ei saa seada seda, et viirus on täielikult kadunud. Seda ei juhtu niipea või ei juhtugi ja vaktsiin on ka alles aasta-kahe kaugusel. Nii kaua pole võimalik praeguste piirangutega elada, tegemata ühiskonnale suuremat kahju, kui koroonaviirus eales teeks. Näiteks Nobeli majanduspreemia laureaat Michael Spence hindab Itaalia ja Hispaania moodi piirangute jätkusuutlikkuse piiriks neli kuni kuus nädalat." https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-ootame-eriolukorrast-valjumise-teetahiseid?id=89492997

Islandil viibiv eestlane Valmar Väljaots rääkis "Terevisioonis" olukorrast saareriigis. Väljaotsa sõnul on seal maal kõrgpunkt kätte jõudnud, ning paranenute arv tublisti ületamas nakatunute arvu. Kokku on seal tuvastatud 1616 nakatunut, 6 inimest surnud. Paranenud on aga seal riigis ca 1700 inimest. Reeglitest rääkides, siis sealmaal kehtestati 2+2 reegel väga varakult ehk varem, kui mujal maailmas. Lisaks hakkas Islandil tegema üks USA firma varakult teste ka inimestele, kellel puudusid sümptomid. Et see olevat palju puhangule piiri panekule kaasa aidanud. Terve riigi kohta on testitud ca 40 protsenti elanikest (Islandil on kokku umbes 330 000 elanikku - toim.) Samuti võib Islandil kokku tulla kuni 20 inimesel, näiteks matusteks.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/abc-news-usa-luure-hoiatas-koroonaviiruse-kriisi-eest-juba-novembris?id=89512167

Bolti ja Wolti teenustele on lisandunud kõva konkurent — Eesti ettevõtjad tulid välja uue kohvikutele ja restoranidele suunatud veebiplatvormiga nosi.ee, mille eesmärgiks on lihtsustada toitlustusasutustel kriisiolukorras tegevuse jätkamist. Veebiplatvormi kaudu saab toitu tellida ka piirkondades, kus seni toidukullerid kojuvedu ei ole võimaldanud. https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/uus-veebiplatvorm-aitab-restoranidel-raskel-ajal-ellu-jaada?id=89511009

OPTIMISM SUURENEB: Kantar Emori iganädalane eriolukorra radari uuring näitab, et Eesti elanike emotsionaalne kindlustunne on endiselt valdavalt hea, oluliselt on suurenenud optimism lähituleviku suhtes.Selle nädala esimeses pooles toimunud eriolukorra seire kolmas laine andis märke muutustest Eesti inimeste hinnangutes koroonakriisi arengutele. Pessimistide osakaal, kelle arvates läheb olukord hullemaks, on vähenenud 57 protsendilt eelmisel nädalal 34 protsendile ning optimistide hulk on kasvanud 15 protsendilt 22 protsendile.Inimeste emotsionaalne kindlustunne püsib endiselt hea, 50 protsenti Eesti elanikest tunneb ennast kindlalt. Kantar Emori juhtekspert Aivar Voog: „Eelmisel nädalal, kui meedias domineerisid sünged prognoosid ja dramaatilised numbrid koroonaviiruse leviku kohta, siis langes inimeste kindlustunne 42 protsendile, kuid selle nädala päikesepaistelised ja soojad ilmad on emotsionaalse kindlustunde taastanud nii nagu see oli eriolukorra radari esimesel mõõtmisnädalal märtsi lõpus.” End kindalt tundvad inimesed hoiavad ka oma harjumused võimaluse piires sellistena nagu need olid enne kriisi.

Kroonika tänases kaaneloos räägib armastatud saatejuht Reet Linna oma elust eriolukorras. Kõige suurem mure on tal hetkel oma laste pärast. "Sada eurot saaksin lastele aeg-ajalt ikka toetuseks sokutada – et neil söök laual oleks," ütleb Reet Linna. Teletäht pakkus juba tuge oma lastele – kui nad peaksid tuhandete eestimaalaste kombel pandeemia tõttu lõplikult tööta jääma. https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/reet-linnal-on-suur-mure-oma-laste-parast-koik-on-kaotanud-sissetulekud-sada-eurot-saaksin-toetuseks-sokutada?id=89509027

Pidu katku ajal: https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/tiksuv-koroonapomm-soomes-suusakeskuses-peeti-eriolukorra-valja-kuulutamise-eel-mitmesaja-inimesega-pidu-arvasin-veel-parast-esimesi-sumptomeid-et-ilm?id=89512053

Positiivne uudis! https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/head-uudised-marko-asmer-on-taastumas-koroonaviirusest?id=89509193

Kas käepigistus kaob tõesti ajalukku? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-nakkushaiguste-ekspert-kaepigistus-peaks-ka-parast-koroonakriisi-jaama-ajalukku?id=89511955

Kas koroonaviirus tuli, et jääda? Milline on selle kriisi majanduslik kahju? Kas Euroopa Liit jääb püsima? Mis saab meie julgeolekust? Kas teadust hakatakse rohkem väärtustama? LP rääkis oma ala asjatundjatega ja kaardistas erisugused arvamused. https://epl.delfi.ee/uudised/koroonaviiruse-suurim-moju-tahtsate-asjade-pingerida-kujundatakse-umber?id=89486009

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-direktor-trumpile-kui-te-tahate-palju-rohkem-laibakotte-siis-politiseerige-viirus?id=89512027

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sotsiaaldemokraadid-lastega-pered-ja-eakad-vajavad-abi-et-kriis-ule-elada?id=89511759

Enamik jäätmejaamadest on avatud Keskkonnainspektsiooni kogutud info põhjal on enamik Eestis tegutsevatest jäätmejaamadest ja vastuvõtukohtadest tavapäraselt avatud ning jäätmeid saab ohutusnõudeid järgides ära anda. Eelmise nädala teises pooles ja selle nädala alguses kontrollisid inspektorid kõigis maakondades jäätmete vastuvõtukohtade lahtiolekut ja toimimist. Saadud andmete järgi on 192 erinevast vastuvõtukohast 157 tavapäraselt avatud, 18 vastuvõtukohta töötavad lühendatud ajaga ja 17 on eriolukorra tõttu suletud. Nimetatud 192 vastuvõtukoha hulgas olevast 84 jäätmejaamast on tavapäraselt avatud 71, lühendatud ajaga töötab 4 jäätmejaama ja 12 jaama on suletud. „Seega võib öelda, et suuri probleeme jäätmete vastuvõtmisel ei ole ja enamikus kohtadel toimub tavapärane jäätmete vastuvõtt. Operaatorid ja kohalikud omavalitsused on leidnud ka jäätmete üleandmise nii-öelda kontaktivabad viisid, samuti korraldanud ise teavituse,“ märkis Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna juhataja Allar Leppind. Keskkonnaministeerium palub eriolukorra nõudeid järgida nii jäätmejaamade töökorralduses kui ka elanikel. See tähendab, et jaama viidavad jäätmed ei tohi olla nakkusohtlikud ning üleandmine ja vastuvõtt võimalikult kontaktivaba. „Viirusekahtlusega soovitame oodata jäätmete ära viimisega, kuni oht on möödas,“ ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „Kui kahtlust pole, siis tuleb jäätmetega toimida samamoodi nagu varem – koguda liigiti ning viia tolleks ettenähtud kohta. Kindlasti ei tohi jäätmeid panna niisama konteinerite kõrvale lootuses, et keegi need sealt ikka kaasa viib.“ Endale lähima jäätmejaama lahtioleku kohta saab infot kohalikust omavalitsusest. Juhul kui kohalik jäätmejaam on suletud, tuleb kohalikul omavalitsusel jagada inimestele sellekohast infot. Jäätmekorraldus eriolukorras on tõstatanud mitmeid küsimusi, millest enim levinud leiab koos vastustega Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-kaljulaid-uks-kriisioppus-aastas-oleks-hadavajalik?id=89510973

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/koroonaviirusega-voitlev-itaalia-kaalub-ulmelist-plaani-jalgpallihooaja-lopetamiseks?id=89511121

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/reps-tahame-lapsed-vaikeste-gruppidena-15-maist-kodudest-valja-tuua?id=89509941

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/euroopa-komisjon-kutsub-liikmesriike-ules-pikendama-valtimatu-reisimise-piirangut-poole-maikuuni?id=89508271

https://maaleht.delfi.ee/uudised/mailis-reps-teeme-ettepaneku-et-riigieksamid-oleks-tanavu-vabatahtlikud?id=89495137

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/covid-19-viiruse-leviku-trendi-tottu-piirangud-veel-ei-leevene?id=89508733

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-turule-lastavate-maskide-umber-valitseb-suur-segadus?id=89508033

Vabariigi President andis nõusoleku kaitseliitlaste jätkamiseks piirikontrollisPresident Kersti Kaljulaid andis täna siseministrile nõusoleku jätkata kuni 150 kaitseliitlaste kasutamist Politsei- ja Piirivalveameti toetamiseks piirikontrolli taastamisel.Praegu on kaitseliitlased piirikontrolli taastamisse koos sunni kasutamise õigusega kaasatud alates 17. märtsist korrakaitseseaduse alusel kuni 30 päevaks. Nimetatud tärmin täitub järgmisel nädalal ning siseminister soovib jätkata kaitseliitlaste kaasamist edaspidi hädaolukorra seaduse alusel kuni vajaduse äralangemiseni või eriolukorra lõpuni. Ettepanekut hakkab homme arutama Vabariigi Valitsus.President Kaljulaid märkis, et kuigi viimastel nädalatel on liiklus piiril ja piiripunktides märkimisväärselt vähenenud, on piirikontrolli jätkamine ilmselt vajalik kuni haiguspuhangu lõpuni. „Olukorras, kus ka politsei töökoormus on kasvanud mitmete teiste liikumispiirangute kehtestamise ja 2+2 meetme jõustamisega, on kaitseliitlaste kaasamine piirkontrolli taastamisse endiselt vajalik ja põhjendatud,“ ütles riigipea.Vastavalt hädaolukorra seadusele võib Kaitseväge ja Kaitseliitu kaasata eriolukorra piirkonnas liikluse korraldamiseks ja turvalisuse tagamiseks Vabariigi Valitsuse korraldusel ja Vabariigi Presidendi nõusolekul.

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks on valitsusel plaanis katkestada sõiduõpe. Eelnõu järgi peatatakse mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitused. Kui koolituste teooriaõpet on võimalik korraldada distantsilt digitaalsete vahendite teel, siis see võib jätkuda. Keeldu ei rakendata mootorsõidukijuhi koolitustele, mille raames koolitatakse välja kaitseväelasi, samuti kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale. Sõiduõppe peatamise eesmärk on vähendada kontaktide hulka ja seeläbi takistada viiruse levimist.

https://epl.delfi.ee/arvamus/lauri-hussar-eesti-ajakirjandus-vajab-kiiret-tuge?id=89506451

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/maxima-toi-eestisse-ule-poole-miljoni-tolmumaski?id=89507539

President Sassoli ELi valitsustele: võtke väljakutse vastu ning otsige koos uusi viise kriisist taastumise rahastamiseks Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli avaldus peale eurogrupi kohtumist 7. märtsil Covid-19 pandeemia põhjustatud kriisi seljatamiseks.„Antud olukorras on vaja panustada palju rohkem. Meie kodanikud, ettevõtjad, perekonnad ja noored on mures ebakindla tuleviku pärast, sest käimasolev tervishoiukriis ja raskenev majanduslik olukord hävitavad kõigis meie riikides miljoneid töökohti.Viimastel nädalatel on Euroopa väljakutsele edukalt vastanud. Näiteks riigiabi eeskirjade lõdvendamine on võimaldanud liikmesriikidel teha jõulisi otsuseid oma kodanike ja ettevõtete toetamiseks.Olukordades, kus aga Euroopa pole sekkunud, on liikmesriikide reaktsioon olnud nõrk või pole vastuste leidmiseni jõutud. Liikmesriikide valitsused kannavad siinkohal suurt vastutust. Meil on tarvis ühiseid vahendeid, et sellest hädaolukorrast üle saada ja hakata plaanima taastumist. Peame olema valmis kriisi tagajärgedeks.Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) teatas eile, et see kriis mõjutab 2,5 miljardit inimest kogu maailmas. Kui palju on inimesi Euroopas, kes selle kriisi läbi kannatavad? Meil lasub kohustus neid inimesi kaitsta nii Põhja-, Lõuna-, Ida- kui ka Lääne-Euroopas.Oleme nüüdseks vastu võtnud rea olulisi meetmeid nagu töötuseriski leevendamise rahastamisvahend, et toetada kuni 100 miljardi euroga töökohtade ja töötajate kaitsmist; paremad tingimused Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) kasutamiseks; Euroopa Investeerimispanga (EIP) refinantseerimine, mille peamine eesmärk on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaitsmine; toetus Euroopa Keskpanga poolt pankade likviidsusele ning avaliku ja erasektori võlakirjade ostmisele.Tänase seisuga vajame aga rohkem: meil on vaja luua majanduse elavdamise fond, et ühiste kuludega tagada meie majanduse taaskäivitamine. See nõuab palju raha ning ELi piiratud eelarvest selleks ei piisa. Peame leidma uusi, erakordseid ja ühiseid viise kriisist taastumise rahastamiseks. See pole üksnes solidaarsuse küsimus, vaid see on kõigi liikmesriikide huvides, arvestades, kui tihedalt Euroopa majandused omavahel seotud on. Ühe riigi kokkuvarisemisel oleksid traagilised tagajärjed kõigile teistele riikidele. Eurogrupi reaktsioon peab olema antud väljakutsele vastav.Euroopa tugevus on taganud meile 70 aastat koostööd ja rahu. Tugevasse Euroopasse peab uskuma. Täna peame investeerima rohkem kui kunagi varem meie ühisesse tulevikku.“

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/abitelefonid-on-hakanud-saama-rohkem-konesid?id=89507377

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uro-agentuur-hoiatab-koroonakriis-viib-maailmast-195-miljonit-tookohta?id=89504115

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearst-vastab-kus-peaks-maski-kandma-kuidas-end-kodus-ravida-kas-noor-astmaatik-on-riskigrupis?id=89507171

https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/maxima-paide-turi-ja-voru-kaupluste-tootajate-testide-tulemused-selgunud?id=89504791

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-kinnisvaraekspert-jaa-millel-tants-kaib-on-vaga-ohuke-olud-muutuvad-paevadega-aarmuslikust-hinnalangusest-voidaksid-kriisiajal-vaid-rikkad?id=89506319

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/rahandusministeeriumis-valmis-rapakas-ja-labi-motlemata-eelnou-mis-halvaks-majanduse-toimimise?id=89500887

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/t1-juht-tuleb-valmistuda-stardiks-teistsuguses-maailmas-kui-umbritses-meid-paar-kuud-tagasi?id=89503333

https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/hooajatoodele-kandideerijate-arv-kahekordistus-suurem-tung-suvisele-maasikakorjaja-ametile?id=89505819

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonaviirus-vottis-eestis-meditsiinitootaja-elu-kolleegidele-antakse-psuhholoogilist-tuge?id=89504311

https://epl.delfi.ee/lp/indias-elav-eestlanna-olen-eurooplastes-pettunud-peate-end-teistest-paremaks-aga-kandsite-viiruse-ule-maailma-laiali?id=89471329

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lati-riik-toetab-meediat-kahe-miljoni-euroga?id=89504217

Reinsalu rõhutas kohtumisel Põhja-Balti välisministritega vajadust jätkata koostööd ka piirangute väljumisstrateegiate planeerimiselVälisminister Urmas Reinsalu kutsel toimus täna, 8. aprillil Põhja-Balti koostööformaadi kaheksa riigi välisministrite vahel videokohtumine, et arutada COVID-19 olukorda regiooni riikides, konsulaarabi osutamist üksteise kodanikele evakuatsioonilendudel ning omavahelist infovahetust kriisist väljumisel.Reinsalu avaldas lähiriikidele siirast tänu viimaste nädalate koostöö eest kodanike koju toomisel. „Need on olnud pingelised ajad, aga partneritega evakuatsioonilende jagades ja konsulaarküsimustes tihedalt suheldes oleme maailmast palju kodanikke tagasi toonud.“Reinsalu rõhutas selles kontekstis ka omavahelise infovahetuse tähtsust väljumisstrateegiate kavandamisel, millega kõik osalenud välisministrid nõustusid. Lisaks juba toimivale konsulaarteenistuste koostööle otsustati hakata omavahel vahetama infot ka riikide otsuste ja kavade kohta väljumisstrateegia kujundamisel.„NB8 2020. aasta koordinaatorina on Eesti pühendunud selle sõprade ja partnerite foorumi töö juhtimisele ka praeguse enneolematu kriisi ajal. Teeme plaane edasisteks kohtumisteks nii suvel kui ka sügisel ja vajadusel toimuvad needki video vahendusel,“ kinnitas Reinsalu

Lõhnataju kaotamise meditsiiniline termin on anosmia. Selle leebemat vormi nimetatakse hüposmiaks ja see tähendab nõrgenenud lõhnataju. Selle haiguse põhjuseid on palju, kuid selle subjektiivsus raskendab konkreetset tuvastamist. https://lood.delfi.ee/omamaitse/toidutrendid/kas-lohna-ja-maitsetaju-kaotus-on-koroonaviiruse-voimalik-sumptom?id=89502935

Tallinn jätkab koolitoidu pakkumist lastele, kes seda vajavad. Kui esimesel nädalal soovis koolilõunat veidi üle 1200 lapse, siis täna jagati välja juba 11 550 toidupakki ehk neljandikule üldhariduskoolide õpilastest. Koolitoidu soovist tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma kooli, sest toidupakke tellitakse eelregistreerimise alusel. „Kuna toidupaki soovijate hulk on hüppeliselt kasvanud, tuli Tallinna Haridusametil muuta toidu jagamise korraldust. Kui esimestel nädalatel anti õpilastele soe koolilõuna karbiga kaasa, siis nüüd saavad nad kaasa nädala toidupaki,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

“Praegu ei saa Myanmarist ära ühegi lennuga peale saatkondade omade, kuid tunneme, et meie kodu ja koht on täna siin,” kirjutavad Helene ja Joona linnast nimega Yangon, kuhu suundusid kolmeks aastaks. Linna elanikkond on Soome-suurune – enam kui 5 miljonit. https://maaleht.delfi.ee/elu/koroonaloksus-7000-kilomeetri-kaugusel-kristliku-kooli-edendajad-otsustasid-aasiasse-jaada?id=89481387

Et tagada toidujulgeolek ja vältida põllumajandusettevõtete suurtesse raskustesse sattumist, tuleks Eestis ajutiselt viibival välistööjõul lubada põllumajanduses töötamist jätkata, leiab Riigikogu maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm. Koalitsioonierakondade fraktsioonid esitasid muudatusettepaneku, et välismaalased, kes viibisid Eestis 2020. aasta 17. märtsi seisuga, mil kehtestati piiriülese liikumise piirangud, saaksid edasi töötada kuni käesoleva aasta 31. juulini. Erisus hõlmaks taime- ja loomakasvatust, jahindust ning neid teenindavaid tegevusalasid.

Leedu piimatootjate liit pöördus eelmisel nädalal Leedu valitsuse ning parlamendi poole palvega piirata Eesti ja Läti toorpiima sissevedu ning samuti Poola piimatoodete importi. Lisaks nõudis liit vaatamata piima ja piimatoodete hinna drastilisele langusele maailmaturul, et Leedu fikseeriks piima kokkuostuhinna märtsikuu tasemel. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/mitte-ainult-piim-leedu-pollumehed-utsitavad-naabritega-kaubandussoda-aga-see-voib-riigile-valusalt-katte-maksta?id=89502061

Riik on kasvatanud testimise võimekust, eritähelepanu all on näiteks hooldekodud. Kiik kiidab, et oleme Euroopas esirinnas, mis puudutab testimise hulka elanikkonnas - üle 20 000 testi miljoni elaniku kohta, positiivsed on circa viis protsenti. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-tanel-kiik-juhuvalimi-mote-on-saada-uleuldine-pilt-uhiskonnast-koigi-testimine-pole-voimalik-osa-inimesi-seda-ei-tahakski?id=89502099

Soomes registreeritud elamisõigusega Eesti kodanikud saavad endiselt riiki siseneda, kuid alates laupäevast, 11. aprillist ei võta näiteks Tallink Grupi laevad Megastar, Baltic Princess ja Galaxy jalgsi või autoga reisijaid peale ei Eestist ega Rootsist Soome suunal. Kehtib üldine 14-päevane eneseisolatsiooni nõue. Viking Line jätkab vältimatu töölkäimise kategooriasse kuuluvate inimeste vedu.

Välisministeeriumilt on koroonakriisi vältel Eestisse naasmiseks abi palunud ligikaudu 3000 eestimaalast ning enamik neist on ka koju jõudnud. Hetkel on hädasolijaid jäänud alla 30 inimese, kellega tegeleb välisministeerium personaalselt. Inimesed paikevad üle maailma hajutatult 20 erinevas riigis.

„Mõelda, et me läheneme lõpppunktile, oleks ohtlik. Viirus ei jäta ruumi vigadele või enesega rahuolule. Igasugune nihe meie reageerimisstrateegias, liikumispiirangute või füüsilise distantsi hoidmise meetmete lõdvendamine nõuab väga hoolikat kaalumist,“ ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regionaaldirektor dr Hans Henri P. Kluge, vahendab Guardian. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/who-euroopa-direktor-moned-positiivsed-margid-monedes-riikides-ei-kujuta-endast-veel-voitu?id=89502429

Eelmisest nädalast on paljud eestlased saanud Läti lennufirmalt airBaltic teavitusi ärajäävate lendude kohta, mis olid plaanitud kas sellesse suvesse või sügisesse. Lennufirma põhjendab sammu sellega, et neil võtab kriisist väljatulek aega, mistõttu pole ka lootust, et need liinid paari kuu pärast taastatakse. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/airbaltic-tuhistab-massiliselt-suviseid-ja-sugiseseid-lende-lennuplaan-horeneb-ligi-poole-vorra-ja-esialgu-pannakse-lendama-vaid-viis-lennukit?id=89500349

Eriolukorrast tulenevalt püsib Eestis kõige populaarsema ametikohana kauba komplekteerija, kuid märkimisväärselt on kasvanud huvi ka hooajatööde vastu, näitab tööportaali CVKeskus.ee värske statistika. Kõige tahetum amet oli märtsikuus kauba komplekteerija, mille ühele tööpakkumisele laekus keskmiselt 191 kandideerimisavaldust ja suurima kandideerijate arvuga tööpakkumisel ületas see isegi 900 tööotsija piiri. Ka populaarseim e-poe administraatori tööpakkumine meelitas kandideerima pea 400 tööotsijat.

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/aas-ma-ei-oska-oelda-millal-poed-avatakse?id=89502621

Müüt nr. 1: COVID-19 vastu kaitseb kas või see kui õmmelda mask mõnest vanast T-särgist. Loe loost viroloogi, Tartu Ülikooli professori Irja Lutsari kommentaari. https://forte.delfi.ee/news/teadus/viroloog-vs-rahvasuu-irja-lutsar-kommenteerib-eestis-levivaid-koroonamuute?id=89502889

Toomas Kirss: "Mul on raske mõista, et vaid mõned nädalad on olnud eriolukorda ja juba on paanika, et nüüd on kõik läbi. Tekib küsimus: võib-olla need asjad pididki läbi saama? Võib-olla see ongi restart kogu süsteemile. Kui hakkad mõtlema, kui paljudest asjadest enam ei räägita, millest vahepeal kogu aeg rääkisime... Et liha ei tohi süüa. Et diiselmootorid tuleks kõik ära keelata. Et lennukitega ei tohi lennata. Listeeriat ei karda enam keegi, kõik ostavad kala ..." https://epl.delfi.ee/lp/rezissoor-toomas-kirss-homses-lp-s-toota-jaanud-kunstiinimesed-mingu-appi-poodi-voi-pollule-kus-on-hadasti-tookasi-tarvis?id=89502003

Droon on varustatud kvaliteetse 4K-kaameraga, mille otsepilti saab edastada interneti olemasolul nii telefoni, tahvelarvutisse kui ka tavalisse arvutisse. USS Security tõi välja, et drooni teeb eriliseks ka valjuhääldi, mida on kuulda lausa 200-300 meetri kaugusele ning millelt kõlab nii eesti kui vene keeles teavitustekst, mis palub inimestel hoida üksteisest vähemalt kaks meetrit vahet. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-hoidke-vahet-tallinnas-lahutavad-kampu-valjuhaalsed-droonid?id=89502833

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/hispaanias-spekuleeritakse-et-tegelik-koroonasurmade-arv-voib-olla-palju-suurem-kui-ametlik?id=89503335

Magnumi ja Semetroni lubatud "kirurgilised" maskid osutusid tolmumaskideks, mis viiruse eest ei kaitse. Kas on õiglane esmalt kirurgimaskidena kommunikeeritud vahendid apteekidesse tavainimesele müüki paisata? "Küsige nende käest," ütles Aab. "Kui hulgimüüja müüb, siis ta peab ise seletama, mida ta müüb." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riik-ei-taha-neid-magnumi-maske-mingu-need-apteekidesse-tavainimestele-muugiks?id=89502431

Narva jõe ääres näeb patrullimas ka sportratsusid!https://twitter.com/Politsei/status/1247843623846187023

Riigikogu liige Kaja Kallas küsis tänases infotunnis peaminister Jüri Rataselt kriisist väljumise strateegia kohta. Kallas soovis teada, kas strateegia lähtub sellest, et eriolukord lõppeb 1. mail. Peaminister Jüri Ratas ütles, et valitsus soovib eriolukorra lõpetada nii ruttu kui võimalik. „Ma ei saa kuidagi kahjuks teile öelda täna siin Riigikogus, et see strateegia võiks täna näha ette, et 1. mai me eriolukorrast väljume. Me peame vaatama, mis on haigestunute protsent, kas see kasvab või langeb. Peame vaatama, mis on hospitaliseeritute protsent. Me peame vaatama, mis on intensiivravi vajavate inimeste protsent. Ja kindlasti me peame vaatama majanduse mõttes, mis teevad meid ümbritsevad riigid, meie Euroopa Liit, meie lähikondsed,“ rääkis valitsusjuht.

Täna apteekidesse jõudnud maskide soovituslikuks jaehinnaks on alla 70 sendi maski kohta, apteekidel on vabadus ise lõpphind kujundada. Kui üks mask maksaks 70 senti, siis oleks 50-maskise paki hind 35 eurot. Paljudes apteekides on aga hinnad teised! https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/muugil-olevate-maskide-hinnad-koiguvad-kirurgilised-maskid-on-eriti-krobeda-hinnaga?id=89502409

Olete viimasel ajal oma elektriarveid vaadanud? Kui odav on praegu börsilt tulev energia? Ja kui palju kallim riiklikult fikseeritud võrgutasu? Vihjena, et minul näiteks kaks korda. https://epl.delfi.ee/arvamus/paevakommentaar-krister-paris-nuud-huuga-tehas-viiruse-taha-peituv-helme-laks-euroliidu-lammutamisega-uuele-katsele?id=89501859

Maskidele kvaliteedisertifikaadi andnud Poola labor on terve märtsi olnud hädas võltsimistega, praegu uuritakse, kas ka Eesti 2,5 miljonit maski on teadmata kvaliteediga pahn. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/muuki-joudnud-maskide-osas-valitseb-voltsimiskahtlus?id=89501641

CNN Travel annab teada, et 15. märtsil Antarktika kruiisile läinud Austraalia firma Aurora Expeditions aluse Greg Mortimer pardalolijaist on 60% nakatunud koroonaviirusesse, täpsemalt kannab viirust kokku 128 inimest. Alates aprilli algusest Uruguai rannikul karantiinis olevalt laevalt hakatakse inimesi ära päästma homme. Kuus raskemas seisus olnud pardalolijat on juba viidud Montevideo haiglasse. https://twitter.com/Armada_Uruguay/status/1246526123455983616?ref_src=twsrc%5Etfw

Tallink Grupp lükkab algselt aprillikuusse ja mai algusesse planeeritud esimeste Burger Kingi toidukohtade avamised edasi, tagamaks, et need avatakse siis, kui see on ohutu ja turvaline nii restoranide töötajatele kui klientidele. Tallink teatas märtsi alguses, et plaanib esimese asukoha avada aprilli keskel Rocca al Mare kaubanduskeskuses, mis tänaseks on kahjuks eriolukorra meetmete tõttu suletud. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/tallink-grupp-lukkab-burger-kingi-soogikohtade-avamised-ohutuse-kaalutlusel-edasi?id=89498267

Riik annetab 240 000 kirurgilist kaitsemaski kaupmeestele ja toiduainete tootjatele. Liitudele antakse maskid üle hiljemalt homme. „Kauplustele kehtivad mitmed nõuded – tuleb jälgida inimeste arvu ruutmeetri kohta ja sissepääsude juures peavad olema desovahendid. Seni kauplustel ei ole olnud võimalik hankida piisavalt kaitsemakse, sest praeguses eriolukorras on nende saadavus raskendatud,“ tõi välja eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab.

Kliinikum avab infotelefonid vähihaigetele! Tartu Ülikooli Kliinikumis jätkub vähihaigete ravi hoolimata riigis kehtivast eriolukorrast ning COVID-19 levikust. Tänasest, 8. aprillist avab kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliinik ka vähihaigetele mõeldud infotelefonid. Hematoloogiliste haigustega patsiendid saavad helistada teisipäevast reedeni kell 9:00–14:00 telefonil 731 9893 ning onkoloogiliste haigustega patsiendid esmaspäevast reedeni kell 8:00–15:00 telefonil 731 9802.

Soome epidemioloog, statistik ja professor Markku Peltonen avaldas võrdlevad ja lihtsalt hoomatavad graafikud koroonapanemdeeia käekäigu kohta Põhjamaades ja Eestis ning neist ilmneb, et väga leebed piirangud valinud Rootsis pole hetkel seis sugugi hea. https://forte.delfi.ee/news/varia/kommentaarideta-graafikud-naitavad-et-rootsi-seis-on-paris-halb?id=89500019

Popov: maskide puhul on oluline ka, kuidas me seda maski kanname. Maskikandmisel peab hoidma kinni kõikidest hügieenireeglitest ja ka maski kandmise enda reeglitest. Vaid nii on sellest kõigest mingit tolku.

Kiik: nagu WHO ütles, siis mask on oluline, kuid tegemist ei ole hõbekuuliga, mis meid täielikult aitab. Kindel viis, kuidas haigusest eemal hoida on ikkagi püsida kodus, tellida toit koju ja jalutamas käia õhtuti rahvast eemal.

Popov: laustestimise käigus avastasime madala leviku neis gruppides, keda testisime. See on väga positiivne. Samas toimuvad ka massilised testimised ka hooldekodudes, mis on väga oluline, kuna tegemist on riskigruppi kuuluvate inimestega. Hetkel võib öelda, et tevishoiutöötajad on lõviosas terved, infektsioonikontroll on haiglates efektiivne.

Popov: kirurgiline mask aitab siis, kui inimene on haigestunud ja mask kaitseb, et ta ei levitaks haigust edasi. Terve inimese riski haigestuda mask pisut vähendab, kui peame kinni 2+2 reeglist. Mask on kindlasti vajalik rahvarohkes kohas liikudes. Mask aitab kui kõik inimesed seda kannavad.

Popov: meie andmetel on üle Eesti 102 tervishoiutöötajat, kes on koroonasse haigetunud. Reservide osas on meil võimalik katta ära kõik vajadused, seda samuti Kuressaare haiglas. Loodame, et positiivne trend jätkub ja me saame haigusjuhtudega kenasti hakkama.

Ravikindlustamata inimesed on täna võrdsustatud tavainimestega: kõik ravikindlustust mitte omavad inimesed, kellel on koroonasümptomid, saavad kindlasti ravi!

Kui inimesel on tulemas plaaniline arsti vastuvõtt, siis võtab iga haigla ja kliinik patsiendiga ise ühendust ning leitakse koos lahendus: kas lükatakse vastuvõtt edasi, tehakse visiit interneti teel või jäetakse visiit üldse ära.

Haigekassa juht Laane: inimestele pakub väga huvi, mis saab kolme esimese haiguspäeva hüvitisega. Ootame siin ära riigikogu töö ja siis saab juba hakata neid haiguspäevi välja maksma. Hüvitatakse päevad alates 13. märtsist.

Minister Solman tõmbas tähelepanu, et nädalavahetusel on tulemas kirikupühad, kuid ära tuleb jätta kõik ühised talitused ja püsida turvaliselt kodus! Seda selleks, et usklikud ise ei oleks ohus. Toimuda võivad aga e-jumalateenistused.

Kiik tõmbas ka tähelepanu lähisuhtevägivallale: vägivallal pole kunagi õigustust, pole vaja peita end põhjenduste taha. Pingete tekkel võiks pigem minna jalutama, rääkida inimestega, otsuda professionaalset abi. Samuti palus Kiik hoida kõikidel silmad lahti ja võimalikest vägivallajuhtumitest ka politseid teavitada.

Kiik lisab, et kaitsemaske tuleks osta kodus e-apteekide kaudu ja mitte minna massiliselt neid ostma päris apteekidesse. Nii pannakse nii ennast, oma kodused kui teised inimesed suuremasse ohtu, kui maskid suudavad kaitset pakkuda. Maske on vaja pigem ikka haigetele inimestele.

Sotsiaalminister Kiik avaldab samuti kaastunnet kõikidele koroona viirusse surnutele, samuti esimese surnud tervishoiutöötaja omastele.

Popov lisab, et öine koroonahaigete juurdekasv ei ole hetkel väga drastiline. Samas ütleb arst, et tänasest muudetakse ka koroonatestide tegemise reeglistikku, see muutub liberaalsemaks. Kõik perearstid saavad nüüd loa saata inimesi lihtsamalt testima. Laialdase testimisega loodetakse avaldada tõsist mõju epideemia kontrolli alla võtmisele.

Popov edastab oma kaastunde esimesele koroonaviiruse tagajärjel Eestis surnud meedikule: Kuressaare haiglas hukkus eile 53-aastane hooldaja.

Algab iga lõunane valitsuse ja muude riigiasutuste ühine briifing: Plaani järgi on kohal Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, sotsiaalminister Tanel Kiik, rahvastikuminister Riina Solman ning haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. Teemad on viiruse leviku hetkeolukord ja valitsuskomisjoni arutelud, haiguspäevade hüvitamine ning usupühade tähistamine eriolukorra tingimustes.

Apteekidesse jõuab müüki 2,5 miljonit kaitsemaski. Tuleb arvestada, et osades apteekides ei pruugi need hommikul veel kohe müügil olla, küll aga ilmselt päeva peale. Mõnede apteekide juures on pealinnas pikad järjekorrad ning näiteks Apotheka e-poes on maskid otsas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/apteekidesse-jouab-muuki-2-5-miljonit-kaitsemaski-tallinnas-on-mones-kohas-juba-pikad-jarjekorrad?id=89497077

„Ma olen Euroopa reageeringus Covid-19-le äärmiselt pettunud,“ ütles Euroopa Teadusuuringute Nõukogu (ERC) president, professor Mauro Ferrari oma avalduses Financial Timesile. „Ma saabusin ERC-sse EL-i tulihingelise toetajana, aga Covid-19 kriis on minu vaateid täielikult muutnud, kuigi ma jätkan rahvusvahelise koostöö ideaalide entusiastlikku toetamist.“ https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/el-i-teadusjuht-pettus-rangalt-koroonaviirusele-reageerimises-ja-astus-tagasi?id=89498891

Lähinädalatel loodab riik alustada juhuvalimi alusel testimist, et koroonaviiruse levikut Eestis paremini kaardistada. Kui valimisse satutakse, on võimalik ka testist ära öelda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juhuvalimi-alusel-testimine-on-vabatahtlik-ent-see-ei-tahenda-et-soovijad-end-ise-ules-saaks-anda?id=89498545

Regionaalhaigla võtab kasutusele EKA tudengite disainitud visiirid!Haigla lõi käed kunstiakadeemiaga ning ostab esmalt 1000 tootedisaini tudengite loodud kaitsevisiiri, mida hakkavad kasutama Regionaalhaigla COVID ja intensiivravi osakondade töötajad. Haigla infektsioonikontrolli talituse juhi dr Mait Altmetsa sõnul on kaitsevisiiridest haigla eesliini töötajatele palju abi. “Meil on hea meel, et disainitudengid nii kiirelt ja süsteemselt tegutsesid ning tulid välja hästi toimiva kohaliku lahendusega,” lausus Altmets. “Oleme neid kaitsevisiire testinud ja igati rahul.”

POLE HALBA ILMA HEATA! Uudisteportaal SBS Hindi annab teada, et esimest korda 30 aasta jooksul on võimalik Indias palja silmaga näha Himaalaja mägesid. Eriolukorrast tulenevalt on järsult alanenud Indias õhusaaste, mis on andnud Põhja-Indias elavatele inimestele täiesti uue perspektiivi: inimesed näevad maailma kõrgemat mäge palja silmaga mitmesaja kilomeetri kauguselt.https://twitter.com/abbu_pandit/status/1246003108351627266?ref_src=twsrc%5Etfw

Eestis on kokku tehtud 24 813 testi, nendest 1185 ehk 5% olid positiivsed, nendest 37% Saare maakonna ja 32% Harju maakonna elanikud, Ida-Viru, Tartu ja Võru maakonna osakaal positiivsetest vastustest on kõigil 6%. Vanusgruppide vaates on 26% positiivsetest eakad (65+ vanuses). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit: www.terviseamet.ee/koroonakaart!

8. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 139 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 72 inimest. COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul edastatud andmete põhjal Lääne-Tallinna Keskhaiglas ravil olnud 92-aastane naine, Kuressaare Haiglas olnud 73-aastane mees ning 53-aastane naine(73 aastane Kuressaare Haiglas 06.04. lahkunud meesterahvas raporteeriti tagantjärgi). Kokku on COVID-19 tõttu Eestis surnud 24 inimest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koroonaviirus-vottis-veel-kolm-elu?id=89499627

Koroonakriis ja selle mõjud jõuavad inimesteni töö- ja palgakärbete kaudu. Delfi „Eriolukorra erisaates“ on Ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson, kes aga tõdeb, et olukord on nende vaates nii ja naa – tehased huugavad, aga turisminduses, hotellides ja restoranides on raske. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-ametiuhingute-juht-pollumeeste-valistoojou-jutul-pole-perspektiivi-reklaamige-oma-tookohti-eestis-ja-pool-kalamaja-tuleb-appi?id=89498023

Rahandusminister Martin Helme kinnitas esmaspäeva õhtul riigikogu ees, et töötukassa töötasu hüvitis peaks sellest nädalast laienema töölepingu kõrval ka võlaõiguslepingu alusel töötavatele inimestele. Samas ütlevad nii töötukassa kui ka sotsiaalministeerium, et meetme tingimused pole muutunud ja mingeid muudatusi ei ole plaanis selles ka teha. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/segadus-tootukassa-huvitise-umber-kas-martin-helme-teeb-jalle-soolot-voi-pole-ametnikud-ministrite-soovidest-aru-saanud?id=89497075

Sarmikad päikseprillid ees, kontrollib riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) isiklikult, kuidas isikukaitsevahendite kastid lennukilt maha laaditakse. Keskerakonna turundusosakond talletab Aabi koos Hiinast saabunud abivahenditega pildile, pöial püsti. „See on töövõit!” hüüatab Keskerakond oma järgijatele sotsiaalmeedias, kaunis foto kangelasest postitust ehtimas. https://epl.delfi.ee/arvamus/martin-laine-niimoodi-tehakse-katastroofist-poliitiline-kapital?id=89489329

Uus koroonaviirus SARS-Cov-2 on osutunud oluliselt jõledamaks, kui seda oli esimene SARS, kirjutab tuntud viroloog Peter Kolchinsky biotehnoloogia valdkonna investeerimisettevõttest RA Capital Management. Mõlemaid viiruseid ühendab see, et nad viivad oma valgu inimese rakkudesse, kasutades selleks organismis olevat ensüümi nimega ACE-2 (angiotensiini konverteeriv ensüüm-toim). https://forte.delfi.ee/news/teadus/viroloog-uus-koroonaviirus-on-kuri-geenius?id=89498205

Rootsi Raadio avaldas uudise, et Linköpingi ülikooli haigla testis viitekümmet oma arsti, kellest pooltel avastati koroona. Enamustel positiivsetel arstidel ei olnud haigussümptomeid, kuid nad saadeti ikkagi viivitamatult kogusesse karantiini.

Virtuaalselt kunsti nautima! Tallinna Kunstihoone avab nii praegused kui ka varasemad näitused publikule kogu maailmas uuendusliku ja ainulaadse virtuaalkeskkonna kaudu. Täna avanevad kunstihoone näitus „Lõputa lugu“ Paul Kuimeti ja Mihkel Ilusa töödest ning eelmine näitus „Sõna mõjutus: puue, suhtlus, katkestus“, neile lisanduvad lähiajal kunstihoone teiste galeriide näitused. Vaata näituseid SIIT!

„Paar minu sissetulekuallikat on täielikult kokku kuivanud, kuid põhiline allikas on siiani korras,” ütles Soome investeerimisblogija Mika Koivisto. „Ma olin valmis, et majanduskriis tuleb, aga kuidas see tuli, oli täielik üllatus.” https://arileht.delfi.ee/news/uudised/investor-head-kriisi-ei-tohi-raisku-lasta?id=89486007

BBC vahendab, et eksperdid on hakanud juba mõtlema sellele, kuidas kriis lõppeb ja millised riigid on kõige edukamalt sellest välja tulemas. 2019. aasta vastupidavusindeksi (Global Resilience Index) järgi on kõige paremini epideemiakriisist välja tulemas Norra, Taani, Šveits, Saksamaa ja Soome. Eesti asub selles nimekirjas 30. kohal!

Pandeemia jätkudes otsivad teadlased üksteise võidu COVID-19-le ravimit. Hea uudis on, et maailmas on praegu käimas terve hulk selle eesmärgiga ravimiuuringuid. Halb uudis on aga see, et neid on käimas nii palju, et on keeruline öelda, millised võimalikest ravimitest on seda väärt, et nende peale loota. https://forte.delfi.ee/news/teadus/covid-19-ravimi-leidmine-on-raske-kuidas-hinnata-paljulubavaid-kandidaate?id=89496423

USA-s tõusis päevane koroonaviiruse tõttu surnute arv rekordtasemele, 1858-ni, selgub Johns Hopkinsi ülikooli andmetest. New Yorgi linnas suri päevaga üle 800 inimese. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-s-suri-paevaga-covid-19-sse-ule-1800-inimese?id=89496729

George Washingtoni ülikooli haiglas valminud 360 ° virtuaalreaalne video näitab kopsukahjustuste ulatust COVID-19-st patsiendil. George Washingtoni ülikooli haigla rindkereoperatsiooni juhataja dr Keith Mortman kommenteeris, et piltidel on kõrge vererõhuga üldiselt terve 59-aastase mehe kopsud ulatuslikult kahjustatud. Ta vajab hingamisaparaati ja ning lisa masinat, mis varustab tema verd hapnikuga. https://forte.delfi.ee/news/teadus/3d-video-seda-teeb-koroonaviirus-kopsuga?id=89488455

Boris Johnsoni seisund püsib stabiilne. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/teise-oo-intensiivravil-veetnud-boris-johnsoni-seisund-on-teadete-kohaselt-stabiilne-ja-meeleolu-hea?id=89497819

Võru matusebüroo palub tervise­ametil sekkuda Lõuna-Eesti haigla (endise nimega Võru haigla) tegevusse, et tagada koroonaviiruse COVID-19 epideemia ajal laipade ohutu käsitlemine. https://ekspress.delfi.ee/teateid_elust/matuseburoo-suudistab-haiglat-laipadega-ohtlikus-umberkaimises?id=89487187

Kolm arsti ja ämma­emand räägivad, kuidas nad sattusid koroonaga võitluses otse sünd­muste tulipunkti. https://ekspress.delfi.ee/kuum/naised-suurtes-haiglates-eesliinil-see-koik-oleks-nagu-unes?id=89449941

Omniva soovitab välisriikidest saabuvad pakid postkontorite suurenenud koormuse tõttu suunata praegu pakiautomaati. Suunamine toimub automaatselt, kui paki saaja määrab Minu Omniva veebilehel oma pakiautomaadi eelistused ja pakil on kirjas saaja telefoninumber. Eriolukorra tõttu on hetkel suletud mitmed postkontorid ja seetõttu on avatud postkontorites tavapärasest rohkem kliendikülastusi.

SEB: eriolukorras tegutsevad ärid küsivad pangalt üha enam mobiilseid makseterminale

Intensiivraviosakonda toimetatud COVID-19 sümptomitega Briti peaministri Boris Johnsoni olukord tekitas eile endiselt küsimusi, sest tema tervise kohta ei saabunud uut infot. Võimud lubasid avalduse teha siis, kui Johnsoni seisund peaks muutuma. Peaministri tervise järsk halvenemine üllatas Briti avalikkust, sest kõigest mõned tunnid varem oli Johnson Twitteris arste tänanud ja öelnud, et on heas tujus.https://epl.delfi.ee/valismaa/haiglasse-viidud-boris-johnsoni-tervislik-seisund-pole-selge?id=89491433

Juba praegu on näha, et üks erakorraline koormus asendub teise suure koormusega. Selle toob kaasa eriolukorra ajaks langetatud otsus, et suurem osa plaanilist ja ambulatoorset ravi on peatatud ehk eriolukorra lõpuni pausile pandud. Kui eriolukord läbi saab, pole muud pääsu, kui praegu tegemata jääv töö tavalise töökoormuse kõrvalt järele teha.https://epl.delfi.ee/uudised/raha-vahemaks-tood-juurde-haigekassa-ja-arstid-jaavad-surve-alla-ka-parast-koroonat?id=89490923

Aab: alates eilsest on apteekides müügil näomaskidhttps://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/apteekidesse-jouab-muuki-2-5-miljonit-kaitsemaski-tuleb-siiski-varuda-veidi-kannatust-laialivedu-ule-eesti-alles-kaib?id=89497077

Tänase päeva üks olulisemaid artikleid Eesti ajakirjanduses ilmus Eesti Ekspressis meie uurivalt toimetuselt. See näitab, kui habrad oli meie riigi valmisolek kriisiks tegelikult...https://ekspress.delfi.ee/kuum/riigi-meditsiinivaru-tegelik-lagi-uks-massonnetus-voi-paar-koroonapaeva?id=89483479

Arvud annavad lootust, aga...https://epl.delfi.ee/uudised/fischer-kui-paari-nadalaga-hullemaks-ei-lahe-voime-hakata-kriisist-valja-tulema?id=89491899

Mart Helme hoiatas piimasõja eest. Ja see näibki saabuvat. Igaüks asub oma turgu kaitsma.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/leedu-tahab-eestiga-piimasoda-alustada?id=89490649

Jõelähtme vald peab rahvamasside tungi tõttu piirama Jägala joa külastamist.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/joelahtme-vald-piirab-ligipaasu-looduskaunitesse-kohtadesse-raskendatud-on-ka-paas-jagala-joa-juurde?id=89493223

https://ekspress.delfi.ee/teateid_elust/tabivere-sotsiaalkeskusest-avastati-viis-koroonaviirusega-nakatunut-algne-info-osutus-valeks?id=89493085

Riik plaanib inimeste testimisel sammu edasi astuda.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viiruse-leviku-hindamiseks-hakatakse-testima-juhuslikke-inimesi?id=89494837

Mailis Reps räägib Kroonikale elust emana suure kriisi lahendamise kõrval.https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/mailis-reps-elust-eriolukorras-kuue-lapse-ema-ja-ministrina-tahaks-magada-ja-lastega-kohvikusse?id=89485627

Kuidas kaitseb oma asukaid Tallinna Loomaaed?https://forte.delfi.ee/news/varia/inimene-voib-uut-koroonaviirust-jagada-kaslasele-kuidas-tallinna-loomaaed-oma-loomi-kaitseb?id=89479311

Tänaõhtuses erisaates oli peateemaks Soome.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/erisaade-kuidas-kriis-soomele-mojub-milline-on-nende-paasteplaan-ning-kuidas-voivad-muutuda-meie-omavahelised-suhted?id=89491619

Venemaa püüab viirusega hakkama saada leebemate piirangutega.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlanna-moskvas-riik-ei-saa-taielikke-liikumispiiranguid-kehtestada-sest-ei-suudaks-toota-jaanud-inimestele-toetusi-maksta?id=89490289

Kaitsemaskid jõuavad täna ja homme apteekidesse.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanasest-jouavad-enamikesse-harjumaa-benu-apteekidesse-muugile-kaitsemaskid?id=89491051

https://epl.delfi.ee/arvamus/riina-sikkut-kriisieelarvest-kiirabiode-ei-lahe-ju-kannatanu-elustamise-ajal-suppi-soojendama?id=89490591

Põllumajandussektorile tehti siiski võõrtööliste osas erand, et kevadtööd ei kannataks.https://arileht.delfi.ee/news/uudised/video-ja-fotod-mart-helme-pollumajandussektoris-tootavad-voortoolised-voivad-ajutiselt-eestisse-jaada?id=89490441

Kasulik info:https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/barbora-ja-maxima-kaivitavad-uhise-kontaktivaba-ostlemise-teenuse-17-linnas-ule-eesti?id=89489681

Soome läheb veel rohkem lukku:https://arileht.delfi.ee/news/uudised/reisijatevedu-soome-suunal-laheb-laupaevast-lukku-ka-tallink-oma-laevade-pardale-enam-niisama-reisijaid-ei-luba?id=89489537