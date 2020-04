OTSEBLOGI | Popov: maskide puhul on oluline, kuidas maski kanda, vaid nii on sellest kõigest mingit tolku

- Terviseamet tegi eriolukorra juhile ettepaneku karmistada piiranguid Hiiumaal, et seal haiguse levikut takistada. "Soovitame seda eelkõige kaitsemeetmena, sarnaselt Saaremaale. Hiiumaa elanikkonna eakate grupp on üsna kõrge, samuti juhul, kui seal tekib sarnane levik nagu mõnes teises kõrge näiduga piirkonnas, siis Hiiumaa isolatsiooni ja tervisesüsteemi arvestades ei saadaks seal viiruse leviku tõkestamisega hakkama," kommenteeris Terviseameti esindaja Ester Öpik.

- PPA peadirektor Elmar Vaher ütles eilsel pressikonverentsil, et 69 korral on politseinikud teinud tänavatel reegleid rikkujatele ettekirjutisi, kolmele inimesele on tehtud ka trahvi. "Üksikutel juhtudel, väärteomenetluse käigus oleme võtnud vastutusele 25 inimest, kes on käitunud agressiivselt, hakanud vastu, kuni selleni välja, et inimesed on rünnanud teisi inimesi," sõnas ta.

- Eile hommikuse seisuga on maailmas tuvastatud kokku ligi 1 347 000 koroonaviirusesse nakatunut, ligi 75 000 on neist paraku jätnud oma elu ning 285 000 on haiguse seljatanud. Endiselt kasvab nakatunute arv kõige kiiremini USA-s, kus ööpäevaga tuvastati üle 1100 uue koroonahaige.