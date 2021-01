OTSEBLOGI | Peaminister Jüri Ratas vastab Andres Kuuse teravatele küsimustele ETV "Esimeses stuudios"

Jüri Ratas ERR eetris

Ühiskonnas on neid, kes ütlevad, et peame kindlsutama abielu mehe ja naise vahel. Siit oleks väga mõisltik püüda liikuda ka teiste peremudelite kaitsmise poole. Ka see, mida soovib väga suur osa Eesti ühiskonnast, et abielu on mehe ja naise vahel, saab kaitstud.

Ma ei usu, et riigikogu sisekord oleks ette näinud sellist obstruktsiooni. Neis ettepanekutes on palju piinlikkust ja roppust, see pole päris seaduse mõtte järgi.

Opositsioon esitas eelnõule üle 9000 parandusettepaneku. Kas usuta Henn Põlluaasa, kes ütles, et opositsioon käitub nagu Kremli trollid?

Ühiskonnas on küll väärtusdebatt, viitab Ratas abielureferendumile. Kui teha üks samm, siis peame alati arvestama seda, et ka teised peremudelid peavad olema ühiskonnas kaitstud.

Olen teinud kõik, et president Kersti Kaljulaid saaks uude ametisse, kuhu ta praegu kandideerib. see on karm konkurents ja see oleks Eestile kõva tulemus. Me suhtleme presidendiga vabalt, paljudes asjades näeme olukorda ühiselt.

Kas Kadrioru ja Stenbocki vahel on väärtuskonflikt?

Ma loodan väga, et järgmine president pühendab kõik päevad sildade ehitamisele.

Kas Kaljulaid on olnud hea president?

Ma arvan, et Mailis näitas sel ajal küpsust, ta oleks Eestile hea president. Kas see momentum tuleb 2021, seda on vara hinnata.

Kas Mailis Reps peaks kandideerima presidendiks?

Eesti poliitika pole nii suur, et saaks olla täielik vastasseis.

Kas see vastuolu teie ja Kaja Kallase vahel on nii antagonistlik kui näidatakse, või on see pisut nagu iluuisutamises kohustuslik kava?

Ratas: sellest on räägitud juba suurusjärgus 18 aastat. Aga ei, see ei oleks katastroof.

Kas on katastroof, kui kaotate Tallinnas ainuvõimu?

Võib-olla keegi tahab seda nii näidata. Me töötame selle nimel, et Tallinnas taas kõrge usaldus teenida.

Tallinnas on Mihhail Kõlvart teid kõvasti kritiseerinud, mis see tähendab? Kas Miša sihib teie kohta?

Eesti ühiskonnas on ka inimesi, kes ei tunne meie edu, me peame ka neid järele aitama.

Ma ei arva, et me kõik läheks tülli.

Oleme juba otsapidi politiika juures. Tänavu on kahed valimised, vanad sõjanuiad tuuakse jälle välja, laual on vene kaart, Kremli trollid, kõik läheme jälle lõplikult tülli. Härra peaminister, kas seda on võimalik ära hoida?

Ratas: On võimalik ka kärpida üle 2 miljardi. Kui opositsioon ei taha laenata, siis tuleb kärpida. Meie soov on hoida aga majandust ja meditsiinisüsteemi.

Kuusk: Kas Eesti teeb Kreekat? Eesti on päris agaralt laenanud.

Ratas: me ei saa näpuga näidata, et see on Ida-Viru probleem, see on Eesti ühine mure. Ida-Viru inimesed on informeeritud.

Kuusk: kas venekeelne inimene käitub kuidagi teistmoodi, on ta vähem informeeritud?

7. jaanuaril vaatab valitsus koolide kinnioleku koos teadusnõukojaga uuesti üle.

Olen muidugi mures, kindlasti on sel mõju. Küsimus on selles, et kui pikaks distantsõpe jääb.

Kui mures olete selle pärast, et hüplik kooliskäimine laste haridust mõjutab?

Ratas: väga kiiresti muutuva info pealt tuleb teha otsuseid, defitsiit ongi ajas.

Kas üleöö tulnud koolide sulgemise otsus oli viga?

Ei saa nii, et kui igal pool on kriis, siis kuskil ikkagi ei ole. Õues saab ka oma koormuse kätte.

Aga miks ei või tervisesportlane basseini kloorivees oma kilomeetreid läbida?

Eesti ei ole läinud maakondade vahelise liikluse piiramise teed, see on olnud suur väärtus. Eesti on olnud võimalikult avatud.

Kas maakondlikud piirangud ikka toimuvad, kui pere saab sõita Tallinanst Pärnusse spaasse?

Ratas: Jah, alati saab öelda, et paneme midagi kinni, kino või spordisaali, aga me peame kõiki asju kaalmuma, mis mõju on neil tegudel majandusele.

Kuusk: Kevadine poliitiline ühtsus on kadunud, opositsioon süüdistab valitsust sussisahistamises.

Ratas: Vaktsineerimine saab olla ainult vabatahtlik, nii jääbki. Vastased on aktiivsed, aga eestlased oma kaine mõtlemisega saavad aru, et vaktsiinid annavad vabaduse tagasi.

Kuusk: Martin Kadai ütleb, et valitusel pole head kommunikatsiooniplaani. Vaktsineerimisvastastel on edumaa. Mis ikkagi eestlastel viga on, et ei olda vaktsiini-usku?

Ratas: Ega lõpuni neid lepinguid ei tea. Lootus dooside kiiruse suhtes oli suurem.

Kas asi on rahas?

Ka otseläbirääkimised käivad läbi Euroopa Komisjoni, rõhutab Ratas.

Oleme teinud koolitusi. Täna vaktsineerimine käib üle Eesti, tempo tõuseb. Aga need lootused, mis olid mõned ajad tagasi, ei ole täitunud. Euroopa liit on kokku leppinud, et kahepoolseid läbirääkimisis siiski ei peeta.

Miks ikkagi süstal ei suhise ööl ja päeval?

Me otsime võimalusi tempot tõsta, kinnitab peaminister.

Küsitakse, et vaktineerimise tempo võiks olla kiirem, et me oleme rongist maha jäänud.

Saade algab!