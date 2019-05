OTSEBLOGI | Pea-, välis-, ja rahandusminister kommenteerivad valitsuse otsuseid riigieelarve kohta

Valitsuse pressikonverents 30.05

Reinsalu: sotsid on võtnud toriseda, et rahvas kukub jooma selle aktsiisilangetusega. Ka pärast aktsiisilangetuse jääb üldine alkoholitase kõige kallimaks Euroopas. Me ei tee seda, et inimesed jooks rohkem viina ja täidaks riigi eelarvekaugast, vaid see, et nad ostaks seda viina Eestist, mitte piiri tagant.

Reinsalu jätkab: eelarve on selle valitsuse poliitiline agenda. Teine tõsine eesmärk on riigikaitse. Ei ole mingit mängimist riigikaitsega sellele koalitsioonil.

Reinsalu viitab EPLi ajakirjaniku Raimo Poomi loole, milles kutsub paariks nädalaks lasta valitsusel tööd teha. Reinsalu leiab, et tuleb väga töökas suvi. Siis pahandab Reinsalu Päevalehe toimetusega, et meie lood tasulise maksumüüri taga on. Meie ütleme Reinsalule vastu, et tema on valitsusliikmetest kõige aktiivsem ja tragim lugeja-ostja, aitäh!

Reinsalu: Kõigepealt on põhjust tänada neid, kes käisid valimas! Kiidan Marina Kaljurandi, kes jagas laiali 14 000 pulgakommi, mina nii palju ei jaganud.

Helme: kui me räägime kokkuhoiukohtadest, siis meil on olukord, kus hoolimata majanduskasvust ja maksulaekumisest on meil kulud suuremad kui tulud. Meil oli vaja leida kokkuhoiukohti. Meil on vaja 2020 leida neid kohti 3.2% eest. Rääkida siin sellest, et kõiki hakatakse kohe koondama ja palkasid kärpima, see lihtsalt ei ole tõsine jutt. Need on väikesed kärped, mille jaoks leitakse kohad.

Helme: Nominaalselt kasvab riigieelarve, opositsioon on püüdnud jätta muljet, et Eesti riik on pankrotis, kogu eelarve suureneb, millest pool läheb pensionitele, veerand tervishoidu, suur tükk on ka kaitsekulutustele, lisaks on kaitsekulutustele pandud lisainvesteeringud ning liitlaste vastuvõtukulud, mis on 30 miljonit aastas.

Martin Helme: kokkuhoiukohti oleme otsinud kõikidest valdkondadest, välja oleme tõstnud kaitsekulutused ja teaduse rahastamise. Kui siin on käest ära läinud kommunikatsioon, jääb mulje nagu inimesed hakkaksid tänaval kohe surema, siis tegelikult on asjadest nimelt valesti aru saadud. Teaduse rahastus suureneb!

Siiski peetakse oluliseks teadusrahastuse kasvu. Teadus- ja arendustegevuseks on ette nähtud 152 miljonit eurot, millega püsib teadusrahastus 0,71% juures SKT-st. Ratas rõhutab, et poliitiline siht pole kuskile kadunud, seda tõsta.

Prioriteediks on seatud erakorraline pensionitõus. Jätkub ka korraline tõus, mis on juba planeeritud, ehk nelja aasta vältel tõuseb pension 115 eurot. Teiseks oluliseks prioriteediks on ja jäävad kaitsekulude hoidmine üle 2% SKP-st. Sellele lisanduvad uued kaitseinvesteeringud. Spetsiaalsed kaitseinvesteeringud on kirjas aastani 2023.

Ratas rõhutab, et enne sügist lõplikke otsuseid ei langetata ning vaadatakse üle kulud detailsemad, et leida kärpekohti.