OTSEBLOGI | Mis saab suvel soojal maal peesitamisest? Euroopa Komisjonilt on täna oodata turismiga seotud soovitusi

- Eesti, Läti ja Leedu elanike ja seal seaduslikult viibijate vaba liikumine taastub aga ülehomme ehk 15. mail. Sellest ajast lõpeb Eesti ja Läti piiril ajutiselt taastatud piirikontroll ja riigipiiri valvamine ning ka Lätist ja Leedust Eestisse saabujad ei pea enam viibima 14-päeva kodus, v.a väljaspoolt Balti riike saabunud. Piiride avamine ning Balti riikides seaduslikult viibivate inimeste vaba liikumisega kaasnevad tingimused täpsustatakse lähiajal Eesti, Läti ja Leedu ühise kokkuleppega.

- Eriolukorra valitsuskomisjonile eile tutvustatud Tartu Ülikooli koroonaviiruse levimust jälgiva seireuuringu teise nädala tulemused kinnitavad jätkuvalt, et viiruse levimus Eestis on madal. Kahe nädala jooksul on uuringus kokku juhuvalimi alusel intervjueeritud 6024 ja testitud 4728 täisealist elanikku. Testimisel on tuvastatud kokku 12 koroonaviiruse suhtes positiivset, kellest seitsmel oli viirus enne uuringu läbiviimist diagnoositud, neist kuus olid uuringu läbiviimise ajaks tervenenud. Tulemuste põhjal saab järeldada, et laialdast nakkust ühiskonnas ei esine, koroonaviiruse levimus on nädalate lõikes stabiilne. Järkjärguline piirangute leevendamine on teadlaste hinnangul põhjendatud.

- Kuigi Läti lennufirma Air Baltic pidi tänasest ehk 13. maist Tallinna ja Vilniusesse lendama hakkama, siis nüüd on see plaan edasi lükatud ning pole teada, millal lennuliiklus taastatakse. 22. aprillil kinnitas lennufirma kommunikatsioonijuht Alise Briede Ärilehele, et Air Baltic plaanib otselennud Tallinnast mais taastada. Algselt pakutakse lennuvõimlaust läbi Riia ning nii kiiresti kui võimalik taastada ka otselennud Amsterdami, Pariisi, Londonisse, Oslosse ja Berliini. See teade osutus aga enneaegseks. Briede ütles Läti Delfile, et lennupiletite müük Riiast on petatud kuni 9. juunini. Olukord muutub kohe, kui rahvusvahelised reisid Lätist taastatakse.