OTSEBLOGI | Mis saab järjekordse skandaali tekitanud siseminister Mart Helmest?

Möödunud reedel puhkes Mart Helme teravate sõnade tõttu järjekordne skandaal - siseminister ütles Deutche Wellele antud intervjuus, et geid peaksid Eestist Rootsi minema, sest seal suhtutakse nendesse viisakamalt.

"See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat," kuulutas Helme.

Ministri sõnavõtt sai laialdast vastukaja ja täna hakkavad tema saatust arutama koalitsioonierakondade esimehed, peasekretärid ja fraktsioonide esimehed. Enne seda annab riigikogus Mart Helme eest aru Martin Helme, kes esineb EKRE esimehena.

Vaatame enne koalitsiooni kogunemist blogis tagasi, kuidas skandaal möödunud reedest lahti rullus ja mida on selle kohta seni arvanud valitsuse liikmed, opositsioon ja ühiskonnategelased. Päeva jooksul kajastab Delfi ka edasisi arenguid.

Opositsiooniliider Kaja Kallas arvas, et Ratasel on aeg peaministrina käituda ja Helme ministriametist vabastada. "Keskerakond allutas end EKRE väärtustele momendil, kui kutsus EKRE valitsusse. Peaminister võibki tragikoomiliselt jääda tsiteerima koalitsioonilepet, kus lubati sidusat ühiskonda. See tekst ja peaministri sõna ei maksa ammu enam midagi. Tuleb uus nädel,uus skandaal ja uus õõnes Jüri Ratase vabandus," nentis Reformierakonna juht. Ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder pidas koalitsioonikaaslase öeldut taunimisväärseks. Ta nentis, et sellised avaldused ei ole ministriväärilised. Seeder lisas, et Helme intervjuud Deutche Wellele ei peaks aga kohalikul meediamaastikul nii suurel määral kajastama: "Need vastandumist otsivad väljaütlemised lõppevad ainult siis, kui neid ignoreerida." Peaminister Jüri Ratas mõistis seepeale Helme geivähemuste vaenamise üheselt hukka ja rõhutas, et selles koalitsioon kokku ei leppinud. "Oleme koos kokku leppinud, et esindame kõiki Eestimaa inimesi ning edendame hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt. Me oleme ühiselt lubanud taunida ühiskonda lõhestavat retoorikat. Sinu vastused ajakirjanikule on kõike seda arvestades üheselt taunimisväärsed," ütles Ratas oma ühismeedias avaldatud kirjas Helmele.