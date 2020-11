OTSEBLOGI | Mart ja Martin Helme ründasid USA valimisi ja tulevast presidenti. Opositsioon annab sisse Mart Helme umbusaldusavalduse, mida võtab ette koalitsioon?

EKRE juhid ja ministrid Mart ja Martin Helme on veendunud, et USA järgmine president Joe Biden on korrumpeerunud ja sealseid valimisi võltsiti. "Minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud," ütles rahandusminister Martin Helme. "Minu meelest peaksid kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult ja massiliselt võltsida."

"Kui see läbi läheb, kui Trump võimult maha võetakse, siis Ameerikas enam põhiseadus ei kehti," lisas ta.

Siseminister Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) rõhutas eile vastukaaluks, et USA valimised olid ausad, vabad ja läbipaistvaid, ning kutsus Helmesid korrale: "Nende protsesside ebaviisakas arvustamine pealiskaudse info ja valeuudiste pinnalt ei ole Eesti vabariigi ministritele kohane."

Helmede sõnavõtt pälvis kriitikat ka Isamaa liikmete poolt. Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas, et Helmede öeldu ei esinda sekundikski Eesti riigi ametlikku seisukohta ja soovitas EKRE poliitikutel Eesti probleemidega tegeleda. Parempoolsete ühendus nõuab lausa Isamaa eestseisuse kogunemist, et arutada Mart Helme jätkamist ministrina.

Suurima opositsioonipartei Reformierakonna esimees Kaja Kallas on veendunud, et Helmed valitsusse ei sobi. "Ükski Eesti valitsuse liige ei tohiks sõimata maailma juhtriigi ja meie tähtsaima julgeolekupartneri värskelt valitud presidenti. Tänane valitsus pisendab Eesti piinlikuks kolkaks, mida juhivad igasuguse reaalsustaju ja mõõdutunde kaotanud poliitikud," sõnas Kallas.

Reformierakond soovis Mart Helmet umbusaldada juba oktoobri lõpus, vahetult pärast valitsuskriisi. Kuna mitu saadikut poleks toona saanud aga istungil osaleda, otsustati umbusaldushääletus lükata novembri algusesse.