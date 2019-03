OTSEBLOGI | Mart Helme lubas "Esimeses stuudios", et läheb kärpimiseks: feministid jäävad toetusest ilma. Vaadatakse üle ka teatrite rahastus

Mart Helme "Esimeses stuudios"

Andres Kuusk meenutas, et täna kohtusid Kaja Kallas ja Kadri Simson. Kas Helme ei karda Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni? Helme: ma tahaks näha, mis kahju võtab Jüri Ratas sisse, kui praegu vaesema ja müts käes partnerina lähevad koalitsiooni tegema. Irooniline hinnang ajakirjanduslikule spinnile.

Mis imeasi on süvariik, uuris Andres Kuusk. Helme: need on eriteenistused, mis töötavad Euroopa Komisjoni huvides. Juba aastaid tagasi, kui selgus, et oleme euroskeptilised, vallandus meie suhtes negatiivne foon. Ma ennustan, et süvariik muudab oma positsiooni. Maailm on liigestest lahti. Saame näha teistsuguseid aegu tulevikus.

Kas EKRE retoorika muutub? Helme: suur aitäh meediale, nii nagu aborditeema ka selle nö vägivallaga ähvardamise teemal nägime, meedia teeb moonutatud pealkirjad. Nende järgi hakkab pall veerema, lõpuks jääb mulje, et Mart ja Martin Helme kutsusid tänavatele vastaseid tapma. Mitte midagi taolist. Soovitaksin ajakirjandusel olla vastutustundlikum.

Helme ütles, et nad pole palunud Ratasel kogu aeg vabandada. Ta soovitab Ratasel süveneda.

Helme ütles, et Ratast ja Simsonit noomiti, et nad teemal EKREt ei kritiseeriks. "Me kommunikeerime end ise."

Jutuks tuli aborditeema ja arstid. Kuusk küsis, miks nad halvustavad arste. Helme ütles, et toona ei süüvitud arstide poolt teemasse. Helme: teemas jõuti kokkuleppele, suurendada ennetustööd, selle rahastamist. Kas see, et kaitseme sündimata elusid on kuritegu? Meil Eestis juhtunud midagi kummalist, kassipoegade uputamine on kuritegu, aga loote tapmine on okei. Me ei ole nõus selle lähenemisega.

Helme kurdab, et EKREt pole meedias viimastel nädalatel positiivselt kajastatud.

Helme: see oli hoiatamine. Meie ei ähvardanud.

Nüüd tuleb jutuks Mart ja Martin Helme arutelu nädalavahetuse raadiosaates, kus räägiti võimalikest rahvarahutustest. Helme sõnas, et nemad tahtsid rõhutada, et ärge tulge praegu tänavatele.

"Meie ei ole pehmod ja meie sekkume, kui arvame, et sekkumine tuleb asjale kasuks," arutleb Helme. Teda häirib, kuhu ühiskond on jõudnud pehmotsemisega. Ta kritiseeris nüüd liberaalset demokraatiat.

Kuusk uuris, kas EKREl on nimekiri ajakirjanikest, kes lastakse lahti. Helme ütleb, et kedagi ei lasta lahti, kuid on ajakirjanikke, kes pole ERRis olnud neutraalsed. On olnud agressiivsed, süüdistavad ja alandlikud. Ta viitas Priit Kuusele.

Helmet häirib, et kultuuriinimestel on kuvand ekrelastest kui vägivallatsejatest. "Seda kuvandit levitatakse süüdimatult, meid tundmata. Süvenemata meie seisukohtadesse. Moonutades neid, moonutades nii, et muutub laimuks."

Helme: kultuuriliberaalid ühiskonna hirmutamist ja lõhestamist teevadki. Näitlejatel on pildil midagi valesti, koll kapist kaduma läinud. Nüüd hirmutatakse kaabuga. Võtke rahulikult! Oleme samasugused kodanikud kui teie. Meie arusaamad riigi ehitamisest on veidi teistsugused.

Kas pole meelsuse karistamine? Helme: me ei pane kedagi kinni. Näiteks NO teater läks ise kinni. Jah, oleksime nende rahastamist vähendanud. Riiklikku raha said nad enne sulgemist väga suurtest kogustes. Vaatame üle, miks näiteks Baskini teatri jaoks ei leita raha, aga mõned teatrid kullatakse üle.

Helme ütles, et kultuuriinimesed räägivad rumalusi ja hirmutavad. "Liberaalid on mõelnud välja terve hulga hirmujutte," arutles ta.

Keda veel kärbite? Helme: nimekirja pole. See praegu oli lihtsalt näide. Aga rõhutan. Riik raiskab ja kulutab raha asjade peale, mille peale riik ei peaks kulutama. Peaks kulutama riigi funktsioonide täitmiseks.

Kuusk uuris, kas EKRE kärbib nende organisatsioonide raha, kes neile ei sobi. Helme ütles, et luges infot Feministeeriumi kohta Objektiivist. Ta viitas, et näiteks Varro Vooglaiu organisatsioon ei saa toetust, miks taoline saab.

Helme rääkis meelevaldustest, mille taga olevat Feministeerium. Ta viitas, et nad saavad 60 000 eurot toetust, EKRE tahab taolise toetuse ära võtta. Helme lisas, et kolmandas sektoris võetakse veelgi raha ära. Seda tahetakse kasutada näiteks puuetega inimeste jaoks.

Helme pole nõus, et eelmine valitsus oleks midagi tuksi keeranud. "Kehvemad ajad algasid Rõivase ajal," hindas ta.

Helme rääkis Exceli tabelist ehk lubaduste hinnast. "Tabelit oleme läbi vaadanud kahel või kolmel päeval. Üsna palju asju välja lennanud, aga paljud asjad ka katte leidnud. Jätkame sellega järgmise nädala alguses, kui saame rahandusministeeriumilt prognoosi laekumiste kohta."

Rail Balticu kohta ütles Helme, et sellest räägime siis, kui leping on laual. Samuti vaikis ta selle kohta, mis saab presidendi valimisest - kas antakse rahvale õigus hääletada. "Võite küsida teiste erakondade puhul, mis saab venekeelsest haridusest, kodakondsusküsimused ja nii edasi - ei saa veel öelda, mis sõnastustes need praegu kirjutatud lepingu mustandisse. Aga oleme liikunud praktiliselt lõppjaamadesse välja."

Jutuks tuli teine pensionisammas. Helme sõnutsi istuti seetõttu eile öösel poole kolmeni. Helme sõnutsi leiti lahendus. Mis lahendus, seda ta ei öelnud.

Helme: meil pole punaseid joone, on programmilised eesmärgid. On palju küsimusi, mis on leppes kompromissi korras. Liigume edasi. On väga selge, et koalitsioonilepingusse kirjutatu pole veel elluviidu. Ei meie ega teiste poolt. Nende asjade üle tuleb veel väga palju vaidlemist.

Helme ei kommenteerinud pikemalt tänast Ekspressi lugu, kus oli juttu, et näiteks kooseluseadus jääb kehtima. Helme ütles siiski, et kõike kirjutatut ei saa praegu võtta tõsiselt.

"Viimane seis on lootusrikas," ütles Mart Helme koalitsioonikõneluste kohta. Ta arvas, et suurematest karidest on mööda saadud.

