OTSEBLOGI | Marine Le Peni päev Tallinnas jätkub kõnekoosolekuga, kus osaleb ka Jaak Madison. Samal ajal toimub tema suhtes kriitiline meeleavaldus

Le Pen Tallinnas

EKRE aseesimees Jaak Madison ütles, et meeleavaldajate nägemine maja ees tegi tuju rõõmsaks.

Itaalia Lega esindaja väitis, et tänu Matteo Salvini asumisele Itaalia siseministriks on sisserändajate arv oluliselt langenud.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=245415

Martin Helme saabus kohale, naeratus näol. Ürituse algus veidi venib, kõiki asjaosalisi pole kohal. Kõnekoosolekust võtavad osa Olli Kotro (Põlissoomlased), Anders Vistisen (Taani Rahvapartei), Jaak Madison (EKRE), Manuel Vescovi (Itaalia Liiga) ja Marine Le Pen (Rahvuslik Liit). Üritusele pääsevad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna registreeritud liikmed ja kutsutud külalised. Ürituse otsepilti kannab üle EKRE ametlik Facebooki leht.

Protestiaktsioon Mustpeade maja ees.

https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/mart-helme-raagib-kohtumisest-marine-le-peniga?id=86198721

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2731064633574787&set=a.1331677256846872&type=3&theater

Helme ja Le Pen riigikogu Valges saalis. Kui nad oleks siin olnud eelmise riigikogu koosseisu aegu, siis võiks taamal näha ka Euroopa Liidu lippe. Henn Põlluaasa eestvedamisel, aga võeti need ära.

Riigikogus käinud reporter Vahur Koorits sõnas, et Le Pen pärast kohtumist kommentaare ei jaganud. Küll aga teatas Mart Helme: "See on uus Euroopa!" Ilmselt pidas ta silmas ühist liitu Euroopa Parlamendis.

https://www.delfi.ee/news/eurovalimised2019/toointervjuu/delfi-toointervjuu-mart-helme-le-pen-ei-votnud-putinilt-raha-kas-nagite-et-ta-ladus-rahapakke?id=86195815

Nüüdseks on EKRE saadikute ja Le Peni kohtumine läbi, see kestis ligi poolteist tundi.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Delfile, et ei oska kommenteerida Keskerakonna ja EKRE mittehääletamist Kalev Kallolt saadikupuutumatuse võtmise küsimuses, sest ei tea, mis on hääletamata jätmise põhjus.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/marko-mihkelson-helme-ja-polluaasa-kohtumine-le-peniga-on-eesti-rahvuslikele-huvidele-nakkusulitamine?id=86197837

https://www.facebook.com/MarineLePen/posts/2750147191668254&width=500

https://www.facebook.com/hanno.pevkur/posts/2344585622453066#w=500

Le Peni visiiti on koalitsioonipartneritest teravalt kritiseerinud Isamaa, Keskerakond on vaikset joont hoidnud. EKRE ja Keskerakonnaga ujus Isamaa muide vastuvoolu ka tänasel hääletusel, kus Kallolt saadikupuutumatus ära võeti. Kõik Isamaa saadikud hääletasid poolt. Kohal olnud keskerakondlased ja ekrelased (hääletuse ajaks läks saali seitse EKRE liiget) jätsid aga hääletamata.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/le-peni-suudistatakse-kodumaal-kokkumangus-euroopat-havitada-puudva-steve-bannoniga?id=86196997

https://epl.delfi.ee/arvamus/margus-tsahkna-le-peni-visiidist-ekre-ja-isamaa-on-kahepeale-tekitanud-keset-tanavat-fekaali-ja-varjamiseks-katnud-selle-sinumustvalgega?id=86196999

https://epl.delfi.ee/arvamus/toomas-alatalu-vaited-nagu-tulnuks-le-pen-eestist-voimalikult-kaugele-hoida-naitavad-vahest-poliitilist-haridust?id=86196803

Kallo tänasel istungil. Midagi rõõmustavat ta täna ei kuulnud.

Selle olulise hääletuse ajal puudus osa ekrelasi istungilt. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigikogu-vottis-kohtu-all-olevalt-kalev-kallolt-saadikupuutumatuse?id=86196821

Sõbralik käepigistus Mart Helmelt.

Samal ajal kell 10 algas riigikogu istung. Täna tuleb läbi ajada ilma EKRE liikmeteta, kes praegu arutlevad Le Peniga. Tõsi, vahepeal põikavad ka ekrelased saali - siis, kui läheb hääletamiseks.

Le Pen jõudis riigikokku. Valges saalis tervitasid teda EKRE saadikud, kohal on ka riigikogu esimees Henn Põlluaas ning Mart Helme. Vestlus kulges sõbralikult ja üheskoos liiguti edasi ühte nõupidamisruumi arutlema.

Meedias on peamiselt olnud juttu Le Penist, ent külalisi on teisigi. Näiteks Põlissoomlasi esindab Olli Kotro. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/polissoomlasi-esindab-parempopulistide-tallinna-kohtumisel-euroopa-parlamendi-kandidaat-olli-kotro?id=86195973

Evelyn Sepp nimetab Jaak Madisoni labaseks reeturiks. https://www.facebook.com/evelyn.sepp/posts/10219121247159233&width=500

Eile viibis Le Pen Bratislavas ning jagas muljeid ka Facebookis. Eesti külastamisest ta veel midagi postitanud pole. https://www.facebook.com/MarineLePen/posts/2748941235122183&width=500

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=912615805575768&id=100004820710628&width=500

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keit-pentus-rosimannus-valitsuspartei-juhtide-kohtumine-le-peniga-soob-eesti-valispoliitilist-sonumit?id=86195637

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riho-terras-leiab-et-ekre-vilistab-eesti-julgeolekule-le-pen-ei-satu-siia-niisama-moodaminnes?id=86193163

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/liikumine-jah-vabadusele-korraldab-le-peni-ja-ta-kaasmotlejate-kokkutulekuga-seoses-homme-meeleavalduse?id=86194009

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/le-pen-bratislavas-rahvas-lukkab-autoritaarse-visiooni-el-ist-kui-vanglast-tagasi?id=86195167

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-lennujaamast-prantsuse-parempopulistide-liider-marine-le-pen-joudis-tallinna-teda-tervitas-teiste-seas-ka-jaak-madison?id=86194197