OTSEBLOGI | Kõlvarti tellitud PBK uudised jäid kapo hambusse?

Tema sõnul on venekeelne kogukond on juba ammu tüdinud PBK vaatavate inimeste stigmatiseerimisest ja hoiakust, et vene kodukeelega inimesed on propagandakanalite meelevallas. „Eestis kasvas üles terve põlvkond inimesi, kellele näidati igal õhtul „Vremjat”, aga see ei takistanud sellel põlvkonnal Eesti Vabariiki taastamast,” ütles Kõlvart.

Kõlvart: igal aastal korraldame hankeid, kus osalevad erinevad meedia esindajad. Selle tulemusel on sõlmitud lepingud PBKga. Hanked ka sel aastal, lepingud allkirjastamiseks valmis, aga hindame õiguslikku olukorda nii, et enne seda, kui pole rahapesu andmebüroost konkreetset sõnumit saanud, kus me oleme, niikaua pole võimalust lepingutega edasi minna. See on reaalsus. Kas me arvame, et see on positiivne olukord, muidugi mitte. Mina seda ei varja, ma arvan, et see koostöö... ma ei tea nende juriidiliste isikute taustast midagi. Ma tean, et on olemas telekanal, mida inimesed vaatavad. Esimese laine ajal suutsime selle abil olla operatiivse infoga kohal. Nüüd teine laine, ma ei usu, et jaanuaris läheb paremaks. Meil pole võimalust jagada infot. Nädalas Tallinna uudiseid vaatas 85 000 inimest. 50 000 inimest päevas keskmiselt. Kas seda vähe või palju, saab võrrelda. See auditoorium täiendas ETV+ auditooriumi. Ühte ja sama asja tuleb korrata eri allikatest eri viisidel ja päris mitu korda, et inimesed seda omaks võtaksid ja aru saaksid.

Kõlvart: ka mina olen natuke tüdinenud sellest arutelust, kus arutatakse kremlimeelsuse, propaganda ja linna esindajate seose üle. Meil ei ole midagi varjata, meie eesmärgid on lihtsad ja pragmaatilised. Tahame, et avalikkus sellest teaks. Oleme valmis küsimustele vastama.

Kõlvart: lähtuvalt kirjast ei saa me neid lepinguid sõlmida. Me ei oma pädevust ja ressurssi, et seda selgust luua. Miks oleme pressikonverentsil? Sest saame aru, et see teema on kriitiline, see oli arutelu all mitu korda. Oleme saanud meediapäringuid selle kirja kohta, sest see kiri pole AK.

Kõlvart: mis nüüd? Täna ei ole kellelgi illusiooni, et viirus möödub. Pole ka tunnetust, et olukord on paranenud. Kriisiolukorras vajavad inimesed infot, on vaja eri allikaid. On inimesi, kes tarbivad infot vaid vene keeles ja kes jäävad vaatama vene kanaleid sõltumata sellest, kas seal on Eesti uudised või mitte.

Kõlvart: pole seda probleemi, et inimene vaatab PBKd ja sellepärast ei vaata ETV+. Nende kanalite vaatajaskond ei kattu, neil erinevad sihtrühmad.

Kõlvart: Tallinna uudised PBK kõige populaarsem saade.

Kõlvart: aasta alguses koostöös ETV+ ja PBKga on nad palju teinud, et inimesi koroonaviirusest teavitada.

Kõlvart: jutt PBKst. Väidetavalt vene inimene Vene propaganda ohver, kes ei suuda väidetavalt ise järeldusi teha, vaid vaatab PBKd, polevat eestikeelses inforuumis ja ei õpi eesti keelt. Selline suhtumine stigmatiseerib inimesi, tekitab tüdimust ja küsimust, miks riik inimesi ei usalda.

Kõlvart: lähtuvalt sellest, et kiri riigiasutusest, siis ei saa lähtuda äriregistri andmetest. Meil pole võimalik seda kusagilt mujalt uurida. Näeme vajadust pöörduda rahapesu andmebüroo poole, sest tõlgendame seadust sellisel viisil, et selliseid asjaolusid peab välja selgitama rahapesu andmebüroo. Omavalitsusel sellist pädevust pole.

Kõlvart: oleme äriregistrist andmeid uurinud, nendest ei saa seostada, et selle isikuga on seos olemas. Isiku nimi välja toodud, see pole saladus.

Kõlvart: välja toodud konkreetne isik, kes sanktsioonide all juba 2014. aastast. Meie jaoks kõige suuremaks probleemiks see, et lähtuvalt sellest kirjast tuleb välja, et Tallinna linn peaks välja selgitama asjaolusid, mis pole kapole selged. Kui me seda välja selgitame, peame infoga pöörduma teise riigiasutuse poole ja jutt on rahapesu andmebüroost.

Kõlvart: kiri teile kättesaadav, kiri ei ole AK, kirja adressaatideks ka teised juriidilised isikud. Peamine sõnum, mida oleme kirjast saanud, seisneb selles, et Tallinna linn peaks lähtuvalt kirjast uurima, kas partnerite seas tõepoolest on selline juriidiline isik, kelle tegevus on seotud läbi kolmandate isikute selliste isikutega, kes ELi sanktsioonide all.

Kõlvart: selle kirja sisu annab linnale teada, et võimalike linna partnerite seas juriidiline isik, kellega koostöö võib olla sanktsioneeritud ELi poolt.

Kõlvart palus enne pressikonverentsi ajakirjanikele laiali jagada kapo kirja, mis hoiatab Tallinna Kovaltšuki sanktsioonide rikkumise eest.