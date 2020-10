OTSEBLOGI | Koalitsioonierakondade fraktsioonid kogunevad valitsustüli pärast isekeskis

Laupäevast saadik on Keskerakonna ja EKRE poliitikud lahendanud omavahelist tüli Mart Helme sõnavõtu tõttu Deutsche Welles. Pool kaksteist kogunevad riigikogus Keskerakonna ja tõenäoliselt ka EKRE fraktsioon, keskpäeva paiku peaks ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kõnelema oma fraktsioonile, kuhu konflikt arenenud on ning mis lahendused võimalikud on.

Kuigi erakonnad kohtusid eile omavahel, et probleemile lahendus leida, ei õnnestunud see teps mitte. Küll aga esinesid erakondade juhid pigem leebete sõnumitega, keegi resoluutselt enda seisukoha juurde ei jäänud. Ka peaminister Jüri Ratas rõhutas, et olukorra lahendamiseks tuleb kõigil kompromisse teha.

Valitsustüli Ka EKRE poliitikud kohtusid omavahel. Mis otsustati? Selle osas oldi kidakeelsed. Keskerakonna fraktsiooni liikmed käivad koosolekult sisse-välja. Ei paista, nagu oleks koosolek veel lõppenud. EKRE nõunik Aarne Mäe kinnitas, et ka EKRE fraktsiooni koosolek just lõppes, kuid rohkem kommentaare hetkel ta jagada ei saanud. Täpsemalt kommenteerivad erakondade juhid olukorda pressikonverentsil, mille kellaaeg pole veel paigas. Keskerakonna fraktsioon juba kogunes koosolekule. Valitsus jättis konflikti tõttu korralise pressikonverentsi ära.http://www.delfi.ee/article.php?id=91433619