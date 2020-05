OTSEBLOGI | Kaupmeeste liidu juht: kandke võimalusel poodides maske ning pidage meeles, et teenindajate stressitase on tavapärasemast suurem

- Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 595 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 2 ehk 0,3 protsenti osutusid positiivseks. Eelmise ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna Keskhaiglas 77-aastane naine, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.

- 11. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 278 inimest, lõpetatud 287 haigusjuhtumit. Tänase seisuga on tervenenud 1237 inimest. Neist 751 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (60,7%). 486 inimese puhul (39,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil. Eestis on kokku tehtud 63 964 esmast testi, nendest 1 741 ehk 2,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed

- Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer rääkis keskpäevasel pressikonvernetsil, et alates 14. maist võib Eesti ja Soome vahel taas liigelda kas tööasjus, perekondlikel põhjustel või hädavajalikel juhtudel. Esimestel päevadel testitakse inimesi laevades, et teha kindlaks, kas ja millises ulatuses selle reisimeetme leevendamine haiguse leviku mõistes mõju avaldab.

- Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil lisas samal pressiüritusel, et kuigi Eesti kaubanduskeskused on avatud, jäävad nendes endiselt eraldatuks ja suletuks avalikud ajaveetmiskohad. Peili sõnul tuleks keskutesse minna kindla eesmärgiga kas sööma või ostlema, kuid nendes "hängida ei saa". Samuti kutsus Peil üles inimesi võimalusel kandma keskustes maske, eelistama ostlemist Eesti poodides ning püüda mõista, et teenindajad on tavapärasemast mõnevõrra suuremas stressiseisundis.

- Valitsuskomisjon kiitis eelmisel nädalal heaks majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepaneku avada kaubanduskeskused tänasest ehk 11. mail piiratud tingimustel. Keskustes tuleb tänasest endiselt järgida 2+2 reeglit ning tagada töötajate ja klientide ohutus. Lisainfo!

- Vabariigi Valitsus otsustas, et selle nädala teisel poolel leevenevad Eesti ja Soome vahelise piiriületuse piirangud ning taastub Eesti, Läti ja Leedu elanike ja neis riikides seaduslikult viibijate vaba liikumine. Eriolukorra juhi, peaminister Jüri Ratase korraldusega leeveneb alates 14. maist piirang, mille kohaselt pidid Soomest Eestisse saabuvad inimesed jääma piiriületuse järel 14 päevaks isolatsiooni. Kui seni võisid Eestis elavad, kuid Soomes tööl käivad inimesed ilma selle nõudeta Eestisse saabuda kuni üks kord nädalas, siis järgmisest neljapäevast saavad nad Eesti ja Soome vahel liikuda ka tihedamini. Rohkem siit!