OTSEBLOGI | Kas inimesed on kevadilmade tulles muutunud liiga aktiivseks ja mis see tähendab viiruse levikule?

- Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov ütles eilsel pressikonverentsil, et teatud regioonid näitavad teatud vanusegruppides negatiivseid trende. "Pöörduksin eelkõige tallinlaste poole, et me näeme Tallinna regioonis negatiivset trendi positiivsete testide juures. Samuti on aktiivsus Tallinna tänavatel suur. Ma elan ise Tallinnas ja näen, kuidas inimesed aktiivselt sõidavad autodega ja käivad tänavatel," rääkis Popov ja pani rahvale südamele, et endiselt kõiki eriolukorra reegleid täidetaks, sest oht pole veel möödas. Popovi sõnul on kõige rohkem reeglite eriamise probleeme elanikega vanuses kuni 55 eluaastat.



Loe rohkem otseblogist!

COVID-19: ERIOLUKORD EESTIS JA MAAILMAS

Täna toimub (sunnitult) ajalooline sündmus. Esimesed kodumaised filmid, täpsemalt viiest lühifilmist koosnev kassett „Värske veri: parimate kavatsustega” linastub veebis: netikino.ee-s, Elisas, Telias ja GO3-s. Linastuvatest filmidest üks on kõigi bodyhorror’ile, õudusfilmidele ja Eesti filmimaailmale kaasaelajate rõõmuks juba teinud märkimisväärse rahvusvahelise lennu. https://epl.delfi.ee/kultuur/oskar-lehemaa-praegune-olukord-on-suur-empaatiatrenn-kogu-uhiskonnale?id=89632433

Kui enamik laenuperioodi on alles ees, siis on igakuine maksekoormuse tõus väiksem kui lühema perioodi korral. "See, kui suures ulatuses maksekoormus pärast maksepuhkuse lõppu kasvab, oleneb suuresti sellest, kui pikk on periood laenulepingu lõpuni,” ütleb Evelin Tammearu. https://kasulik.delfi.ee/news/uudised/maksepuhkused-seavad-pangakliendid-ebavordsesse-olukorda?id=89639775

Eriolukorra tingimustes ei ole ühistranspordiga sõitmist ära keelatud. Lisaks pesemisele ja desinfitseerimisele, et elusid päästa, tegelevad suured bussifirmad ka ise ellu jäämisega. Ministeerium on aga kehtestanud ka nö ülerahvastatuse piiri. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/uhistransport-kui-nakkuskolle-mida-teevad-vedajad-et-ei-juhtuks-koige-hullemat-turul-toimub-aga-raputus?id=89634931

Niipea kui üks haridusminister Mailis Repsiga seotud konflikt paistab olevat seljatatud, tõstab pead järgmine. Alles võtsid õpetajad sõna Repsi plaani vastu, et valitsus saaks õiguse eksamite üle otsustada kaheks aastaks. Nüüd väljendati mõtet Repsile umbusaldust avaldada, et ta tuleks riigikogu kultuurikomisjoniga kohtuma. https://epl.delfi.ee/uudised/repsi-segasummasuvila-vastukaivad-sonumid-kulvavad-opilastesse-noutust?id=89639871

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-allkirjastas-korralduse-sisserandajatele-roheliste-kaartide-valjaandmise-peatamiseks?id=89644119

Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell teatas eile, et Rootsi nakatumiskõver on alates aprilli algusest küllalt lame. „See on väga hea uudis,” sõnas ta. Päev varem oli Rootsi terviseamet öelnud, et tegelik koroonaviirusega nakatunute arv on ametlikust umbes tuhat korda suurem. Õige pea selgus, et selline hinnang ei saa kuidagi tõele vastata, sest siis oleks nakatunuid rohkem kui Rootsis elanikke. Eile teatas terviseamet, et mudeldamisel jäi andmeisse viga, ja lubas uue, täpsustatud andmete põhjal tehtud prognoosi avalikustada täna. https://epl.delfi.ee/valismaa/rootsi-purjetab-valitud-kursil-koigutamatult-edasi?id=89635123

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koik-saksa-liidumaad-muudavad-kaitsemaskide-kandmise-kohustuslikuks?id=89643885

Peaminister Jüri Ratas andis äsja intervjuu "Terevisioonis", kus vastas küsimustele eile avaldatud kriisimeetmete leevendamise strateegia kohta. Ratase sõnul asutakse viiruse leviku numbreid jälgima koos teadusnõukoguga iga nädala kaupa, et nende järgi otsustada võimalikke avamisi. Või ka vastupidi: "Kui viirus tuleb tagasi, siis neid piiravaid meetmeid tuleb tagasi panna. Nii kaua, kuni maailmas pole vaktsiini selle vastu."

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/olavi-lepp-kriisi-mojud-on-kohal?id=89643159

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-balti-riikide-peaministrid-soovivad-lahitulevikus-jouda-piirangute-uhise-leevendamiseni-piiridel?id=89640931

https://maaleht.delfi.ee/arvamus/piret-tali-surmaga-ahvardamine-eeldab-vastutustunnet-seda-hirmu-on-raske-tagasi-poorata?id=89608877

https://ekspress.delfi.ee/elu/interaktiivne-mang-kas-oskad-hambaarstile-vajaliku-kriisivarustuse-selga-panna?id=89609599

https://kroonika.delfi.ee/news/sisukasvaheaeg/sisukas-vaheaeg-neljapaeval-on-saate-teemaks-muusika-ja-kulalisteks-on-imeline-liis-lemsalu-ja-rappar-villemdrillem?id=89639401

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/valitsus-riigihangete-tingimustes-jarelandmisi-ei-tee-maksuvolgasid-tuleb-edasi-kontrollida-ja-maksuvolg-peab-olema-tasutud-voi-ajatatud?id=89634359

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/lennundusklastri-juht-kas-riik-paastab-40-000-tookohta?id=89638105

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaa-somera-kodus-osutus-veel-16-elaniku-koroonaproov-positiivseks?id=89642269

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-blogi-juri-ratas-eesti-peab-valmis-olema-et-koroonaviirus-tuleb-sugisel-tagasi-ja-veel-rangemini?id=89639873

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusminister-vastab-kas-distantsope-voiks-jaada-alatiseks-mis-saab-riskiruhmas-opetajatest-kuidas-saab-saarelt-mandrile-kooli?id=89640929

https://epl.delfi.ee/arvamus/kristen-michal-kriisi-juhtimine-ja-sonumiselgus-vajavad-kovasti-parandamist-eeskujudeks-on-doktorid-popov-ja-laane-mitte-valitsus?id=89640889

https://epl.delfi.ee/arvamus/kaja-kallas-kritiseerib-elame-endiselt-nadal-korraga-aga-parlamenti-ratas-eirab?id=89641349

Euroopa Liidu välisministrite videokohtumisel arutati Ukraina ja teiste idapartnerlusriikide toetamist koroonakriisis Täna toimunud Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul videokohtumisel keskenduti sellele, kuidas toetada koroonakriisi tingimustes Ukraina reformipüüdlusi ning leida lahendus keerulisele julgeoleku- ja humanitaarolukorrale Ukraina idaosas. Eesti rõhutas Idapartnerlusriikide toetamise tähtsust avaldades lootust, et tippkohtumine leiab sellel aastal aset. Välisminister Reinsalu sõnul tuleks jõuliselt toetada Idapartnerlusriike koroonaviirusest jagusaamisel ja selleks saab edukalt kasutada digitaalseid lahendusi. Reinsalu kutsus liikmesriike üles Eesti eestvedamisel koordineeritud tegevusele digilahendustega viiruste vastu võitlemiseks. „Rõhutasin arutelul Euroopa Liidu välisministritega vajadust tugevalt toetada Ukraina reformikava. Peame hoidma ära, et koroonakriisi varjus ei kasutaks Venemaa, kui okupeeriv jõud võimalust olukorda Krimmis ja Ukraina idaosas halvendada. Kindlasti ei tohi unustada, mis toimub hetkel Donbassis – kuigi suur osa elanikkonnast on koroonaviiruse riskigrupis ja kohalik tervishoiusüsteem on ääretu surve all, on ligipääs humanitaarabile äärmiselt piiratud ja okupeeritud piirkonda ei lasta COVID-19 ettekäändel isegi OSCE missiooni vaatlejaid. See on lubamatu,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu. Lisaks kutsus Eesti välisminister liikmesriikide kolleege osalema 8. mail ÜRO Julgeolekunõukogus Eesti korraldataval kõrgetasemelisel kohtumisel Euroopa julgeoleku teemal.

https://kroonika.delfi.ee/news/muusika/tana-kell-20-minapusinkodus-jurioo-margutuled-tulevad-sel-aastal-siiri-sisaski-ja-vlu-muusika-ning-ministrite-tervitustega?id=89612889

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/meeleheide-ajas-ettevotja-elektriarvega-seonduvalt-otse-martin-helme-poole-poorduma-minister-vastaski-talle-isiklikult?id=89632881