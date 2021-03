OTSEBLOGI | Kaja Kallas plaanib koroonavastasesse võitlusesse kaasata erameediat: suur osa inimesi saavad oma info just erameediast

Riigikogu infotund 10.03.21

Kaja Kallas: Mis puudutab Rene Koka küsimust, siis eelmise valitsuse poolt antud Haanja maratoni loa me tühistasime. Loomulikult neid otsuseid me saame teha ja ka teeme, aga see valitsus on olnud ametis kuus nädalat. Eelmine valitsus ütles peale 4a võimul olemist ikka, et Reformierakond on süüdi.

Kaja Kallas: Mart Helme ütleb, et tõrvikurongkäigul ei olnud ühtegi teadaolevat nakatumisjuhtumit. Aga 33% nakatumistest toimub kohtades, kus inimesed ei tea, kellelt nad nakkuse said.

Kaja Kallas: Loomulikult me seisame oma ettevõtete, oma sektorite eest. Mis puudutab süsihappegaasi, siis kõikjal otsitakse selle kinnipüüdmiseks meetmeid. Võin teie küsimusele kirjalikult vastata, et mis meie seisukohad selles asjas olnud on.

Eduard Odinets: Milline on valitsuse seisukoht kvootide vähendamise sammude osas?

Kaja Kallas: Erasektor ju toimetabki nii, et ta võtab arvesse kõiki maailmas olevaid trende ning vaatab, kas tema tootele on turgu või ei ole. See otsus erasektori ettevõtte poolt näitabki, et tuleb tegeleda rohepöördega. Peame vältima sotsiaalmajandusliku probleemi teket Ida-Virumaal. Meil on ELi õiglase ülemineku fond, kust on 343 miljonit Ida-Virumaale ette nähtud.

Eduard Odinets: tahaks rääkida ka muudest asjadest peale tervisekriisi. Loodan, et vastate minu küsimusele, mitte nendele eelnevatele protseduurilistele küsimustele. VKG esimees šokeeris paljusid oma töötajaid avaldusega, et õlitehas tuleb ilmselt tööle panna varemgi kui valitsus plaanib. Kvoodihinnad kerkivad oluliselt. 1600 inimest kaotaks nii oma töö, 10 aastat varem, kui valitsus seda planeerinud on. VKG juhatuse esimees süüdistab valitsust, et neil puudub igasugune arvamus ning seisukoht. On teil see seisukoht olemas?

Helir-Valdor Seeder, protseduuriline küsimus: Ei ole võimalik taluda peaministri demagoogiat. Ma ei väljenda siin arvamust, kas Tartu maratoni korraldamine oli õige või mitte, aga see võimalus ja pädevus oli valitsusel olemas, et see luba tühistada.

Rene Kokk, protseduuriline küsimus: Ma olen segaduses, kes riiki juhib. Kas praegusel valitsusel pole tõesti eelmise valitsuse antud lubade tühistamine võimalik?

Mart Helme, protseduuriline küsimus: Juhiks peaministri tähelepanu sellele, et tõrvikurongkäigu korraldamine ei ole teadaolevalt ühtegi koroonajuhtumit põjustanud.

Kaja Kallas: mis puudutab reisimist, siis tõepoolest välisministeerium on esinenud üleskutsega, et inimesed ei reisiks Eestis väljaspoole. Samas on meile väga olulised liitlassuhtled ning esindatus rahvusvahelistes organisatsioonides. Me peame olema nende laudade taga esindatud. Eesti riigi kõrgemad esindajad peavad nende laudade taga istuma. Meie julgeolek peab olema tagatud ja huvid esindatud.

Kaja Kallas: loa Tartu maratoni toimumiseks andis eelmine valitsus. Selles praegust valitsust süüdistada ei saa. Küll aga ei ole ma kordagi riigikogu liikmeid kritiseerinud. Ma olen kutsunud üles, et ei antaks segaseid sõnumeid. On oluline, et me kõik tegutseksime ühtsena

Rene Kokk: Tartu maratonile loa andmise osas teil mingit kõhklust ei olnud, kuid see-eest kritiseerite te teisi erakondi. Kuidas võiks Eesti rahvale mõjuda eeskuju, kus president reisib, kuid rahvale räägitakse, et peame kõik koos pingutama?

Kaja Kallas räägib taaskord, et viiruse levik on riigis sees ning risk ei tule mitte väljast, vaid riigi seest

Kaja Kallas: kui me ühtegi inimest üle piiri ei lase, siis tõesti pole ühtegi riski. Aga Eesti kodanikel on õigus piiri ületada niikuinii. Me ei saa takistada oma kodanikke riiki naasmast.

Merry Aart: Milline on kaasnev vastutus? Kas keegi ka vastutuse võtab, et asjad välistööjõudu tuues hullemaks ei läheks?

Kaja Kallas: Välistööjõule kehtivad täpselt samad reeglid, mis teistele sisenejatele. Testi andmine ja kui seda ei anta, siis isolatsioonikohustus.

Kaja Kallas: Mis puudutab välistööjõudu, siis meil on hetkel väga keeruline olukord. Meie tööpuudus on tõusnud üle 8%. Esimene prioriteet peaks olema töö kaotanutele kohaliku töö leidmine. Välistööjõudu kaasame, kui tööjõudu pole võimalik koha pealt leida.

Kaja Kallas: riigikogu esimees ütles justkui peaminister ei oleks tahtnud tulla suure saali ette ja pakkus vanematekogu kohtumiseks. 22. veebruaril esinesin ma riigikogu ees suure saali ees. 23. veebruaril saatsin ma kirja, et võiksin tulla vanematekogu ette.

Merry Aart: Eelmisel aastal tuli olukord ootamatult. Oli loomulik, et kohe ei teatud, kuidas olukorda lahendada. Kogu valitsus oli suure surve all. Aga nüüd on aega olnud analüüsida, mõelda, kohaneda. Millised saavad olema võõrtööjõu sissetoomisega ohtusid vähendavad meetmed? Kas neilt võiks küsida vaktsineerimispassi või midagi muud?

Mart Helme, protseduuriline küsimus: Tahaks ka sekkuda. Peaminister ei ole paraku meile andnud piisavalt konkreetseid vastuseid ning on oma vastuste hulka sokutanud ka valesid. See, et eelmine valitsus ei jaganud kriisi kohta infot, on otsene vale. Leo Kunnas tõi just siia saali kaks paksu kausta infot, mida eelmine valitsus COVIDi kohta avalikkusele esitas.

Henn Põlluaas: Ei ole sellise ettepanekuga nõus, et juhataja peaks hakkama riigikogu liikmete suid sulgema.

Valdo Randpere, protseduuriline küsimus: Äkki raiskaks vähem infotunni aega sellele, et arutada Reinsalu ja Põlluaasa omavahelisi suhteid.

Henn Põlluaas: Jah, sain ning teie küsimus oli igati õigustatud. Aga mina ütlen, et peaminister ei ole teinud nii konkreetseid ettepanekuid vanematekoguga kohtumiseks nagu ta väidab.

Urmas Reinsalu, protseduuriline küsimus: härra riigikogu esimees, kas te saite aru, et minu küsimus oli suunatud teile, mitte Kaja Kallasele?

Kaja Kallas: Piiranguid oleme karmistanud vastavalt sellele infole, mida teadusnõukogu on meile saatnud. Ja see info ongi ajas väga kiiresti muutunud. Loomulikult tagantjärgi saame analüüsida, mis on tehtud valesti ja mis õigesti. Aga hetkel peaksime siiski vaatama edasi, mitte tagasi.

Kaja Kallas: Tulen korraks tagasi Urmas Reinsalu protseduurilise küsimuse juurde. Olen mitmel korral teinud ettepaneku kutsuda kokku vanematekogu. Peaminister ei saa kutsuda kokku vanematekogu. Seda saab teha riigikogu juhatus. Palun pöörduge selle etteheitega riigikogu juhatuse poole.

Jevgeni Ossinovski: Oleme olukorras, kus nakkus levib ning haiglasüsteem on kokku kukkumas. Seniste piirangutega pole eesmärke saavutatud. Valitsuse läbikukkumine on objektiivne fakt. Milliseid otsuseid te teeksite tagantjärgi teisiti?

Jevgeni Ossinovski: Avaldan heameelt, et valitsus on lõpuks adekvaatsete meetmete paketini jõudnud. Aga süüdistada Indrek Saart või Helir-Valdor Seederit selles, et ei ole enda valijate poole pöördutud, ei ole adekvaatne. Sama hästi võiks küsida, et miks teie seda teinud pole. Selliste asjadega ei peaks tegelema poliitilised erakonnad.

Henn Põlluaas: Arutasime eile riigikogu juhatuse koosolekul seda küsimust. Loodan, et see õige pea toimubki.

Urmas Reinsalu, protseduuriline küsimus: Teen ettepaneku kutsuda kokku riigikogu vanematekogu koos riigikogu juhatusega, kohtuda peaministriga ning arutada kriisi lahendamise mudelit

Kaja Kallas: Ma ei saa sellest eriolukorra surumisest aru. Möödunud kevadel oli täiesti teistsugune olukord. Pärast seda on seadust muudetud. Valitsusel on kõik volitused olemas.

Kaja Kallas: Tahame reegleid, mida suudame jõustada. Kas tahate, et politsei tuleks teie ustele koputama ja kontrollima, palju teid kodus on?

Kaja Kallas: Viirus levib riigi sees. Seetõttu oleme kehtestanud need piirangud, mis on vältimatult vajalikud nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Oleme kehtestanud ka 2+2 reegli, mis on vähem kui kuus inimest(aga see ei kehti erakohtumistel - toim.).

Urmas Reinsalu: See kriis on juhtimiskriis. Juba nädalaid ei ole valitsus vaatamata korduvatele tervisenõukogu üleskutsetele rakendanud täies mahus meetmeid. Miks ei ole valitsus kehtestanud eraviisilistele kohtumistele kuni kuue inimese reeglit? Miks ei ole valitsus kehtestanud piiridel totaalse testimise põhimõtet nagu pea kõik teised Euroopa riigid?

Kaja Kallas: Loomulikult praegust kriisi juhib valitsus. Praegu pole eriolukorda vaja, õiguslikud alused on muutunud.

Kaja Kallas: Jah, tegemist on väga keerulise olukorraga. Peame vaatama, kuidas oleme siia jõudnud. Eelmine valitsus tegeles sügisel vaktsineerimise ettevalmistamise asemel abielureferendumiga. Kogu selle kakluse tõttu on inimeste vastupidavus alanenud. Oleks pidanud juba siis tegelema oluliste asjadega.

Urmas Reinsalu: Kriis on katastroofilises faasis. Lisaks tervisekriisile on tegemist ka juhtimiskriisiga. Juhtimine eeldab pädeva hinnangu andmist olukorrale. Pädevat juhtimist võimaldaks vaid eriolukorra kehtestamine. Eriolukorra juht võtaks personaalse vastutuse. Miks valitsus praeguses katastroofilises olukorras ei ole välja kuulutanud eriolukorda?

Jaak Aab: Kui teie jutt tõele vastab, siis soovitan pöörduda õiguskantsleri poole.

Jaak Aab: Ma ei oska kommenteerida, millest te räägite. Aga eks ma uurin ja küsin seda.

Grünthal nõuab kriminaaluurimise alustamist. Kelle osas, jääb selgusetuks.

Kalle Grünthal räägib jälle arusaamatut juttu Valkla kodus "tema hinnangul sundvaktsineerimisest"

Jaak Aab: Neid rahaeraldusi on tehtud mitmeid. Oleme neile jaganud ka isikukaitsevahendeid. On kahetsusväärne, kui mingid asutused on vaatamata taotluse esitamisele nimekirjast välja jäänud. Aga täpsemalt peaks seda uurima sotsiaalministeeriumi käest.

Helmen Kütt küsib hooldekodudele erakorralise raha eraldamisest

Jaak Aab: Selle aasta algus näitab, et üksikisiku tulumaks on üllatavalt hea. Aga seni on majandus ka üllatavalt hästi toiminud. Me ei saa loota, et see nii jääb. Kogu see elu seiskamine mõjutab ka omavalitsuste tulusid. Üritame eraldada raha lisatööjõuks, isikukaitsevahenditeks jne.

Jaak Aab: Lisaeelarve on suhteliselt värske teema. Üritame sellega väga kiiresti tegutseda. Omavalitsuste koondnumbrid on päris head, kiidan omavalitsusi. Nad kärpisid teatud kulutusi, panustasid kriisilahendusse. Kuna meil oli kriisiabi pakett, siis erinevad lisakulud olid eelmine aasta sellega kaetud. Koondtulemus oli omavalitsustel isegi parem kui 2019. aastal.

Helmen Kütt: Mida on kohalikel omavalitsustel loota lisaeelarvest?

Pentus-Rosimannus: Suur osa lisaeelarvest lähebki raskes seisus ettevõtetele. Meie esimene eesmärk on toetada töökohtade säilimist. Lisaks toetada ka tervishoiusüsteemi toimimist.

Pentus-Rosimannus: Palgatoetuste maksmine jätkub, kuni väga karmid piirangud ettevõtluse tegevust takistavad.

Pentus-Rosimannus: Riigieelarve praeguse olukorra parandamiseks mõeldud lisaeelarve koostamine on meil alanud. Detailidest on võimalik rääkida kahe nädala pärast. Meie soov on, et tugi, mida lisaeelarvest pakkuda, jõuaks võimalikult paljudeni.

Mart Helme: Ei vasta tõele, et eelmine valitsus oli optimistlikum. Vastupidi, just Reformierakond väitis sügisel, et kriis on läbi. Eelmine valitsus tegeles erinevate investeerimisvõimaluste kokkukogumisega, et aidata seeläbi kodumaistel firmadel ellu jääda. Praegu on eksperdid ennustanud, et kriisi jätkudes kaovad tuhanded Eesti rahvuslikud firmad. Kas ka praegune valitsus arvestab kohalike majanduse elavdamise pakettidega ja mis summa ulatuses?

Pentus-Rosimannus: Sellele lisanduvad ka eelmistel aastatel kasutamata jäävad jäägid. Tõenäoliselt on seda summat võimalik kasvatada 60 miljonini, kuid ka see ei ole piisav. Eelmise aasta lõpus vastu võetud eelarve on olnud kaunis optimistlik kriisi lõpu osas. Kulusid nagu testimine ja vaktsineerimine pole kehtivasse riigieelarvesse arvestatud.

Pentus-Rosimannus: Valitsuse kasutada olev erakorraliste kulutuste reserv, selle suurus on hetkel 33,9 miljonit eurot. AInuüksi palgatoetus üheks kuuks on sellest summast suurem.

Martin Helme: Küsin seda seetõttu, et eelmisel aastal olite just teie ülikriitiline eelarvemiinuse osas. Meie planeerisime võlakoormust kasvatada 6,6 miljardini. Ma ei ole teilt saanud mingeid numbreid. Mis need summad on, mis eelmisest aastast veel kasutada on ning kui suured on kulud, mida te ei suuda katta?

Pentus-Rosimannus: Soovime lisaeelarve tuua parlamendi ette võimalikult tempokalt. Praegune ajakava on selline, et märtsi lõpuks valitsus lisaeelarve eelnõu parlamendile ka esitab. Kõige suurem vajadus on anda ettevõtetele kindlus. Kuna piirangud puudutavad ka aprillikuud, siis palgatoetuse maksmine jätkub ka aprillikuus. Töötukassal selleks enam vahendeid ei ole,s eda tuleb teha riigieelarvest lisaeelarve kujul.

Pentus-Rosimannus: Meil oli rahandusministeeriumis kolm stsenaariumit: 1) vastavalt viiruse levikule oleks kehtivad piirangud kehtinud märtsikuu lõpuni. Sel juhul poleks lisaeelarvet vaja olnud. 2) Prognoos, et viiruseolukord halveneb jakehtivaid piiranguid on vaja pikendada. Ka sel juhul poleks lisaeelravet vaja läinud. 3) Praegune stsenaarium. Seetõttu ongi lisaeelarvet vaja. Piirangud majandusele karmistuvad ning pikenevad ka aprillikuusse.

Martin Helme: Lugesin lisaeelarvest meediast. Mis põhjusel lisaeelarve tuleb, mis on ette nähtavad kulude suurendamised või vähenemised? Kui palju on plaanitud suurendada defitsiiti ja kui palju on plaanis raha juurde laenata?

Kaja Kallas: Need on olnud Eesti inimesed, kes on läinud reisima. Mitte välismaa kodanikud. Eestis ei luba põhiseadus keelata enda kodanike kodumaale naasmist. Meil on kehtestatud väga selged reeglid: kui sa tuled välismaalt, pead tegema testi või jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni. Terviseametil on õigus selleks kasutada ka sunnimeetmeid.

Riho Breivel: EKRE ei ole selline ühing, kes toetab viiruse levikut. Me teeme samuti kõik selle piiramiseks. Spetsialistid väitsid eile, et lendudega on sisse tulnud mitmeid viiruse levitajaid. Kuidas teha nii, et lennureisidega ei tuleks sisse kedagi, kes meid veel kurvemasse olukorda paneks?

Kaja Kallas: Üritame esialgu saada Eestis nakkushaiguse kontrolli alla. Kui numbrid lähevad alla, saame arutada siseriiklike piirangute leevendamist ning arutada uuesti, mis on võimalused piiriüleseks koostööks.

Kaja Kallas: Lennujaamades on kohustuslikud testid. Kui sa testist keeldud, siis pead olema eneseisolatsioonis.

Helle-Moonika Helme: Mida rohkem me koera saba jupitame, seda hullemaks muutub see olukord inimeste jaoks. Eile olid mitmed spetsialistid mures, et väljast tuleb seda haigust sisse. Läti on piiril kehtestanud range kontrolli. Samuti Soome. Üks hetk peame ka meie piirid sulgema. Mida kiiremini, seda parem meile kõikidele. Soovitan teile nii kaua kui piiriülene liikumine kestab, võtta kõikidele saabujatele kasutusele COVIDi kiirtestid. Saksamaal saab neid osta apteekidest. Mis te sellest mõttest arvate?

Kaja Kallas väidab, et piirangud on rangemad kui möödunud kevadel.

Kaja Kallas: Me näeme numbritest, et viirus on levimas riigis sees. Piiriülest liikumist on väga vähe.

Kaja Kallas: Eriolukorda ei ole kehtestatud, sest praeguseks on muudetud seadust. Piiranguid saab kehtestada ilma eriolukorrata. Ainuke asi, mida eriolukorrata teha ei saa, on kaitseväe kasutamine pikemalt kui üks kuu. Õiguslikult puudub vajadus eriolukorda kehtestada.

Kaja Kallas: Tänan teid, et oma toetajatele sellise pöördumise tegite.

Helle-Moonika Helme: Kutsume üles oma toetajaid praeguses situatsioonis vastutustundlikult käituma. Miks ei piira valitsus piiriülest reisimist? Miks ei kehtesta valitsus eriolukorda?

Kaja Kallas: Vabandan Sven Sesteri ees. Vastan nüüd ta küsimusele. Soovime erameediat kaasata ja seda ka teeme. Tulemas on vaktsineerimiskampaania. Samuti, mis puudutab piiranguid ning käitumisjuhiseid - väga suur osa inimesi saavad oma infot just erameedia vahendusel.

Kaja Kallas: Mingit sundvaktsineerimist Eestis ei toimu. Vaktsineerimine hooldekodudes on nendes koldeid tuntavalt vähenenud. 80+ inimeste hulges haigestumine on vähenenud.

Kalle Grünthal räägib, et kuskil on kedagi sunniviisiliselt vaktsineeritud. See peaks olema protseduuriline küsimus.

Sven Sester juhib tähelepanu, et peaminister ei soovi vastata erameedia kaasamise küsimusele.

Kaja Kallas: Eelmine valitsus ei jaganud üldse riigikoguga infot. Raport näitab väga spetsiifiliselt ja asukohapõhiselt nakatunuid. Eestis on hajaasustus, mistõttu nende põhjal oleks võimalik tuvastada konkreetsed nakatunud. Salastatus on isikute kaitseks. Lisaks on seal ka riigile olulist julgeolekuinfot.

Sven Sester: Kas te näete vajadust erameediat jõulisemalt valitsuse kommunikatsioonisüsteemi sisse tuua? Valitsuselt riigikokku saadetavatel koroonakriisi briifingutel on viieaastane salastatuse nõue, miks nii?

Sven Sester: Kinnitan teile, et Isamaa annab nii oma valijatele, Eesti ühiskonnale kui ka teile sama signaali. Kriisijuhtimises tuleb teha selgeid otsuseid.

Kaja Kallas: Jah, me peaksime kõik rääkima sama juttu. Möönan, et on olnud segadust. Seda segadust tahame tulevikus vältida. Isamaa võiks ka enda toetajatega rääkida.

Kaja Kallas: Kriis on dünaamiline. Me ei tee piiranguid piirangute tegemise pärast, vaid nakkuse leviku takistamiseks. Kõik otsused on olnud väga põhjendatud, lihtsalt olukord muutub. Briti tüve täpne levikuulatus pole oluline. Oluline on, et see levib vanast tüübist poolteist korda kiiremini.

Sven Sester: Viimase kuu jooksul on mitmed sammud tekitanud hämmeldust. Segased sõnumid, konflikt terviseametiga. Kommunikatsioon on äärmiselt halb. Te ei ole erameediat üldse elanikkonna teavitamisse kaasanud. Kuidas te ise tagasivaatena enda kommunikatsiooni hindate?

Kaja Kallas: Mis puudutab kaitseväe kasutamisse, siis see on teemaks. Nii meditsiinipersonali kui nende tehnika kasutamine.

Kaja Kallas: Kui ma tegin üleskutse, et jätke tõrvikurongkäik ära, siis te ütlesite, et korraldate selle liberaalide kiuste. Ma ei lükka vastutust kellegi teise kaela, vaid räägin, et viirus levib inimeselt inimesele.

Martin Helme: Meie oleme kogu aeg suhelnud oma toetajatega. Selle Kaja Kallase jutu mõte on lihtsalt vastutuse enda pealt ära veeretamine. Kas valitsus kavatseb hankida vaktsiini väljaspool ELi hanget? Kas on pöördutud ka Kaitseväe poole, et ....(arusaamatu, ühendus hakkis)

Kaja Kallas: Põhiline probleem on, et Briti tüvi levib ühiskonnas väga kiiresti. Üritame panna inimesi käituma nii, et nad üksteisega kontakte vähendaksid. Olen pöördunud ka teiste erakondade poole siin riigikogus, et nad pöörduksid oma toetajate poole. Teen selle pöördumise veelkord, sest näiteks Sotsid pole sellist avaldust teinud.

Indrek Saar: Tahaks valitsuselt neid eesmärke teada ka numbriliselt. Näiteks Briti tüve osakaalu osas on valitsuses päris suur arusaamatus. Mulle tundub, et valitsusjuht ja Terviseamet ei jaga samu lähteandmeid. Mis ikkagi on tervishoiunäitajates suurim ohukoht, kas Briti tüvi või suured nakatumisnumbrid?

Kaja Kallas: Tegeleme praegu sellega, et saada haiglatele juurde vahendeid ja töötajaid. 12. märtsist avame uusi voodikohti.

Kaja Kallas: Eesmärke on kolm. Meditsiinisüsteem peab vastu pidama. Nakkusahelad peaks katki lõikama. Vaktsineerimistempot peab suurendama.

Indrek Saar: Viimased nädalad on olnud täis väga erinevat informatsiooni. Me vajaksime selgust. Mis on valitsuse püstitatud eesmärk lähinädalateks ja lähikuudeks? Mis on valitsuse prioriteedid?

