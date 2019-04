OTSEBLOGI | Kaja Kallas esitab riigikogule oma valitsemise alused

Ootamatult jätsid hääletamata kaks Isamaa poliitikut - Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe. Hiljem ütles Saaremäe intervjuus Delfile, et tema tuli poliitikasse, et seista Isamaa poolt või vastu. Täna oli hääletus mitte Isamaa, aga Kaja Kallase kohta.

"Ma ütlen käsi südamel, et tahan toetada oma erakonda, siis loomulikult ma hääletan nii nagu Isamaale soodne," kostis Saaremäe.

Kaja Kallas tutvustab oma valitsemise alused

Vahur Koorits: Henn Põlluaasa kandidatuur riigikogu esimeheks sai salajasel hääletusel 55 poolthäält, kõik uue koalitsiooni hääled pidasid peale Kaljulaidi. Täna sai Kaja Kallas vaid 53 vastuhäält. EKREIKE laguneb juba enne sündimist.

Kaja Kallas toob välja, et sotsidega koos ei moodustada koos hääletusplokki, et kõikidele asjadele ühiselt vastu seista või üksteise algatusi toetada. Siiski kavatsetakse teha põhjalikku koostööd selles osas, mis puudutab valitsuserakondade kavatsuses Eesti toimimispõhimõtteid muuta.

Kohal on ka BBC ajakirjanikud, kes küsivad põhjendust, millised väärtused on ohus. Kallas vastas, et koalitsiooni väärtused on ohuks Eesti väikesele majandusele. Ta võrdleb Eesti valitsuse väärtusmuutust Brexitiga, tuues välja, et see on sarnane suunamuutus, mille tagajärgi on raske ennustada.

"Kui me vaatame üksikuid poliitika aspekte, siis seda ilmselgelt soovitakse muuta ja lõhkuda. Näiteks teine pensionisammas - seda me ei lase juhtuda,".

Kaja Kallas heidab ette Jüri Ratasele, et too on valetanud.

Kallas lubab juba homsest alustada eelnõude sisseandmisega. Kavatsetakse põhjalikult tööd teha nende eelnõudega, millega koalitsioon kavatseb lagedale tulla. Reformierakonna esinaine näeb, et nemad on moraalseks majakakas, et seista ametnike, arstide ja ajakirjanike eest. "Sisulise poole pealt me oleme hästi ette valmistanud, et seda kaitsta".

Kaja Kallas annab ka pressikonverentsi. Ta kiidab, et kaks inimest leidsid oma südametunnistuse üles. "Olen väga tänulik neile kahele Isamaa inimesele, kes jätsid hääletamata, aga eks näis, mis saab siis, kui nad peavad vajutama rohelist nuppu". Hääled ei jagunenud nii nagu koalitsiooni ja opositsiooni piirid ette näeksid.

Häält ei andnud isamaalased Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe. Tarmo Tamm puudus hääletuselt sootuks.

Poolt 45, vastu 53. Erapooletuid 0, ei osale 2 riigikogu saadikut.

Paus lõppenud. Henn Põlluaas paneb Kaja Kallase volituse hääletusele.

Siim Pohlak palub vaheaega. Vaheaega ei võimaldata enne küsimust, mille kohta Kallas kostab: "Kas hakkasite kahtlema?". Siiski küsimustevooru lõppedes saab EKRE fraktsioon ka soovitud viieminutilise vaheaja.

Kallas vastab: "Kõik need punktid, mis on üle võetud Reformierakonna programmist, selle poolt oleme valmis hääletama."

Küsib jaak Madison: "Nagu igal asjal on negatiivne külg, on ka postiivne külg. Mis on postiivsed punktid, mille poolt te olete valmis hääletama koalitsioonilepingus?"

Kallas vastab: "Mina olen härra Seederiga suhelnud küll, kohe pärast valimisi kui ka hiljem. Ma ei saa sellest etteheitest aru"

Ladõnskaja-Kubits esitab ühe: "Olete korduvalt meedias öelnud, et olete suhelnud Ratase valitsuses kõhklevate inimestega. Kellega te suhelnud olete? Meie erakonna juhtkonnale pole keegi helistanud"

Kaja Kallas lõpetas, algas küsimustevoor.

"See kõne siin puldis polnud teade alistumisest. Ma teatasin just vastuseisu algusest. Ma olen valmis enamikuga teist Eestit võrdsetel alustel juhtima, aga kuniks seda ei juhtu, siis me ei lase Eestit juhtida seisakusse"

Kallas palub nüüd Eesti inimesi, kes on avaldanud soovi lahkuda. "Ärge lahkuge Eestist - õpetajad, arstid, ettevõtjad, kohtunikud, põllumehed, tuletõrjujad, kirjanikud, müüjad ja taksojuhid - palun jätkake, ärge kartke, seiske oma põhimõtete eest. Meil on alles vaba ajakirjandus, kuid see on rünnakute all. Kui teie otsustate vaikida, siis meil pole enam lootust."

Kallas tõi välja, et kuigi uus koalitsioon on palju asju, siis ta on siiski demokraatlik. "Paljud inimesed tunnevad end siiski kõrvalejäänuna ja nendega peab tegelema"

"Hetkel kui su käsi sirutab punase nupu poole, et mind läbi kukutada, siis mõtle üks hetk, kas see on see, mis teeb Eestit paremaks? Kas sa ärkad homme üles ja oled iseenda üle uhke? Kas sinu lapsed on sinu üle uhked? Vaata oma lastele mõttes korraks silma ja küsi, kas nende maailm saab olema parem. Kui sa vastad kõigele jah, siis vajuta. Aga kui sa kahtled, siis tea, et sinu valik pole paratamatu. Me oleme vabariik ning sinu otsus on vaba. Alati on võimalik ka mõni teine valik. Lihtsalt küsi seda enda käest, aga isegi küsimine on muutunud siin riigis haruldakseks, sest nõuab julgust"

"Võimu nimel on tehtud palju. On ära visatud öeldud sõnu, isegi oma valijaid. Inimesi on ära ostetud magusa töökoha ja ülakorruse kabinetiga. Aga mitte kõiki. Ma tean, et teie sees on inimesi, kes pole sellega nõus."

Järgmine asi millega uus koalitsioon ei tegele - kliimasoojenemine. "Teil saab valitsuses olema kõikide muude asjade kõrval erakond, mis eitab kliimasoojenemist."

Järgmine suur teema - haridus. "Eestis antakse suurepärast haridust, me oleme olnud paindlikud. Minu vestlused õpetajatega on minusse süstinud kõige rohkem lootust tuleviku osas, aga nad on öelnud, et oluline on, et kõigile antakse võrdselt head haridust, sõltumata sellest, mis keeles nad õpivad. See on hariduslik ebavõrdsus, ja teie ei tegele sellega"

Jutt läks rahandusele. "Räägite kulutamises ja laenamisest ajal, mil riigi rahanduslik seis on täbar."

Juttu tuleb laste saamisest - "naine tahab lapsi siis, kui ta on õnnelik ja ta on veendunud, et ka tema lapsed on õnnelikud. Ma arvan, et tänane Eesti ühiskond ei arvesta piisavalt naistega. Ma näen kõikjal töökaid mehi, aga ma näen ka kõikjal ägedaid naisi. Nad on sädeinimesed, valitsusse nad aga millegipärast ei kõlba. Naised ei kõlba ei isegi selle laua taha, kus härrad arutavad abordiküsimusi. Seisakuvalitsuse jaoks on aine vaid sünnitusmasin"

"Eesti ühiskond ei ole veel valmis, meil on veel palju teha, aga meid asub juhtima seisakuvalitsus. Meid ootab ees seisak. Paljudes asjades ootab meid tagasiminek."

Ta toob välja, et Eestis on normaliseerunud viha õhutamine ja vastandumine. "Nagu oleks võib mitte vahend, aga eesmärk".

"Uus koalitsioon võib end veenda, et inimesed on kirjutanud artikleid, osalenud meeleavaldustel, vaid Reformierakonna ja süvariigi eestvedamisel, aga see ei ole nii. Te süüdistate hüsteerias rahumeelseid meeleavaldajaid,"

Kaja Kallas alustas: "Minus ei saa täna peaministrit, me kõik teame seda. Võiksin panna punkti ja minna tagasi oma kohale neljandas reas, aga ma ei tee seda,"

"Vabariigi president määrast 5. aprillil Kaja Kallase peaministrikandidaadiks ja tegi talle ülesandeks moodustada valitsus. Peaministrikandidaat on avaldanud soovi esineda seisukohaga," luges ette Henn Põlluaas.

Istung algas protseduurilise asjaajamisega. Esmakordselt kohtuvad mitmed töörühmad ning toetusgrupid. Kohal on 97 saadikut, puudu on 2.