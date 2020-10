OTSEBLOGI | Jüri Ratas Mart Helme geivaenust ja valitsuse saatusest: see probleem tuleb ära siluda

Möödunud reedel puhkes Mart Helme teravate sõnade tõttu järjekordne skandaal - siseminister ütles Deutche Wellele antud intervjuus, et geid peaksid Eestist Rootsi minema, sest seal suhtutakse nendesse viisakamalt.

"See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat," kuulutas Helme.

Ministri sõnavõtt sai laialdast vastukaja ja täna kell 13.45 hakkavad tema saatust arutama koalitsioonierakondade esimehed, peasekretärid ja fraktsioonide esimehed. Kell 10 aga annab riigikogus Mart Helme eest aru Martin Helme, kes esineb EKRE esimehena.

Vaatame enne koalitsiooni kogunemist blogis tagasi, kuidas skandaal möödunud reedest lahti rullus ja mida on selle kohta seni arvanud valitsuse liikmed, opositsioon ja ühiskonnategelased.

Valitsuskriis

Pärast pressikonverentsi kogunes ka Keskerakonna ladvik, et arutada, kuidas järjekordsest skandaalist välja tulla. Peaminister jäi endale omaselt kidakeelseks ja ei kommenteerinud otse Helme öeldut. Ratas ütles, et tekkinud probleem tuleb ära siluda, aga ta ei hakka ajakirjanike ees seletama, kuidas lahendus leida.

Reformierakondlane Jürgen Ligi nentis pärast pressikonverentsi, et Helme poolt oli totter niigi alandatud Ratast veel alandada ja talle avalik ultimaatum esitada. https://www.facebook.com/JurgenLigi/posts/1612505525624837#w=

Pressikonverents on lõppenud.

Lõpetuseks lisas ta, et kõigil kolmel koalitsioonierakonnal on tahe edasi minna.

Helme kinnitas taas, et kui siseminister kutsutakse ametist tagasi, siis EKRE valitsuses ei jätka.

Geivähemuste kritiseerimise kohta sõnas Martin Helme nagu varemgi, et Mart Helme avaldust tõlgendati valesti. Ta rõhutas jälle, et praegu on küsimus hoopis selles, et EKRE-l keelatakse oma seisukohtade omamist.

Helme lisas veel, et EKRE ilma Mart Helmeta koalitsioonis ei jätka.

Helme rõhutas samas, et EKRE on valmis koalitsioonis jätkama, aga see ei saa tulla selle hinnaga, et nendel tuleb oma väärtusi muuta või neid pehmemalt esitada. See, kas koalitsioon on lagunemas, on EKRE esimehe sõnul Keskerakonna otsus.

Helme avaldas kahetsust, et koalitsioonikaaslane Keskerakond siseministri avalduse hukka mõistis. "See on uus, et meie koalitsioonikaaslane tuleb meile selja tagant kallale meie kõige põhilisemas väärtusküsimuses." EKRE esimees lisas, et küsimus ei ole mitte selles, kas peaminister Jüri Ratas usaldab EKRE-t, vaid kas erakond usaldab peaministrit.

Martin Helme ütles, et kui kellelegi on üllatus, et EKRE seisab traditsiooniliste põhiväärtuste eest, siis on ta eilane. "See ei tule kõne alla, et liberaalid kirjutavad meile ette, millest, kuidas ja kellele me räägime," ütles EKRE esimees.

EKRE fraktsiooni saabusid koos Mart ja Martin Helme, näod naerul. Mõne hetke pärast astus Martin Helme ajakirjanike ette, et isa avalduse kohta selgitusi jagada.

Hommikul teatas EKRE, et enne seda, kui koalitsioon koguneb, annab Mart Helme ütluste kohta aru Martin Helme EKRE esimehena. Pressikonverents toimub kell 10 ja Delfi kannab seda otsepildis üle.

Meenutuseks, et koalitsiooninõukogu on ka varem Helme ütluste pärast kokku tulnud. Eelmise aasta detsembris lahati Helme sõimu Soome peaministri Sanna Marini aadressil. Helme nimetas Marinit müüjatüdrukust sirgunud peaministriks, kes juhib huulepulgavalitsust. Toona lõppes asi suuremate tulemusteta – Helme jäi ametisse ja ütles pärast kohtumist, et temast saadi valesti aru, sest ta mõtles Soome peaministri kohta öeldut hoopis tunnustusena. Õhtuks oli skandaal unustatud ja ministrid lõid rõõmsalt klaase kokku. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/piltuudis-mis-soome-mis-solvangud-mart-helme-ja-juri-ratas-loogastuvad-parast-pinevat-poliitpaeva-vahuveini-juues-ja-nagu-vanad-sobrad?id=88398599

Geivähemusi kritiseerinud ministri saatuse üle hakkavad täna kell 13.45 arutama koalitsioonierakondade esimehed, peasekretärid ja fraktsioonide esimehed. https://epl.delfi.ee/uudised/koalitsioon-hakkab-arutama-kas-saata-mart-helme-valitsusest-minema?id=91390797

President Kersti Kaljulaid mõistis Helme väljaütlemised seksuaalvähemuste suunal hukka. "Selliste seisukohtadega minister ei sobi Eesti Vabariigi valitsusse," teatas president. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kersti-kaljulaid-arutas-mart-helme-valjautlemist-tana-peaministriga-kurjus-ja-vihkamine-ei-saa-kunagi-olla-poliitiline-agenda?id=91385141

Nagu kombeks ajas EKRE skandaali teiste kehva arusaamisvõime kaela. Erakonna esimees Martin Helme ütles Mart Helme avalduse kohta, et öeldu oli valesti tõlgitud ja tiražeeritud. "Opositsioon ja homototalitaristid on nikerdamas järgmist suurt skandaali, et valitsust kukutada," kirjutas Martin Helme ühismeedias. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/martin-helme-oma-isa-sonavotust-deutsche-welles-lause-on-valesti-tolgitud-ja-valesti-tirazeeritud?id=91384891Valge: skandaal tühja koha pealtSarnaselt selgitas ka EKRE liige Jaak Valge, et Helme väljaütlemine oli kujundlik ja mitmetimõistetav ning polnud suunatud ühegi konkreetse isiku vastu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaak-valge-mart-helme-valjautlemine-on-kujundlik-ja-mitmetimoistetav-see-polnud-suunatud-uhegi-konkreetse-isiku-vastu?id=91388991

"Härra siseminister, ma tõesti ei taha välismaale kolida ega Teie sängi ronida. Kuid häiriv on lugeda, kuidas täiskasvanud inimene - minister - räägib rahva voodielust. Kas see ongi see traditsiooniline pere, kus isa meelisteema on võõraste seks?" reageeris Helme avaldusele LGBT ühingu juht Kristel Rannaääre. https://epl.delfi.ee/arvamus/lgbt-uhingu-juht-mart-helmele-kas-see-ongi-see-traditsiooniline-pere-kus-isa-meelisteema-on-vooraste-seks?id=91381505

Opositsiooniliider Kaja Kallas arvas, et Ratasel on aeg peaministrina käituda ja Helme ministriametist vabastada. "Keskerakond allutas end EKRE väärtustele momendil, kui kutsus EKRE valitsusse. Peaminister võibki tragikoomiliselt jääda tsiteerima koalitsioonilepet, kus lubati sidusat ühiskonda. See tekst ja peaministri sõna ei maksa ammu enam midagi. Tuleb uus nädal,uus skandaal ja uus õõnes Jüri Ratase vabandus," nentis Reformierakonna juht. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-loodan-et-juri-ratas-kaitub-kordki-nagu-peaminister-ja-vabastab-mart-helme-ametist?id=91380993

Ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder pidas koalitsioonikaaslase öeldut taunimisväärseks. Ta nentis, et sellised avaldused ei ole ministriväärilised. Seeder lisas, et Helme intervjuud Deutche Wellele ei peaks aga kohalikul meediamaastikul nii suurel määral kajastama: "Need vastandumist otsivad väljaütlemised lõppevad ainult siis, kui neid ignoreerida." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/helir-valdor-seeder-mart-helme-sonavotu-kohta-sellised-valjautlemised-pole-ministrivaarilised?id=91384149

Peaminister Jüri Ratas mõistis seepeale Helme geivähemuste vaenamise üheselt hukka ja rõhutas, et selles koalitsioon kokku ei leppinud. "Oleme koos kokku leppinud, et esindame kõiki Eestimaa inimesi ning edendame hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt. Me oleme ühiselt lubanud taunida ühiskonda lõhestavat retoorikat. Sinu vastused ajakirjanikule on kõike seda arvestades üheselt taunimisväärsed," ütles Ratas oma ühismeedias avaldatud kirjas Helmele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-mart-helme-kommentaarist-homoseksuaalide-kohta-selles-me-kokku-ei-leppinud?id=91379505

Siseminister Mart Helme tekitas möödunud reedel oma teravate ütlemistega järjekordse skandaali. Nimelt rääkis ta Deutche Wellele antud intervjuus, et geid peaksid Eestist Rootsi minema, sest seal suhtutakse neisse viisakamalt. "Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat," kuulutas Helme. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-deutsche-wellele-geid-jooksku-rootsi-seal-on-koik-nende-vastu-viisakamad?id=91377793