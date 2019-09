OTSEBLOGI | Jüri Ratas kõlakatest, et reformierakondlastega suve jooksul korduvalt kohtuti: loomulikult ei tee me teist koalitsiooni

Ratas "Esimeses stuudios"

Ootab ees valimistevaba aasta. Poliitikamaastikul jääaeg või suur sula? "Töine aeg," lausus Ratas lõpetuseks.

Eesti Energia koondab 324 töötajat. Mida valitsus ette võtab? Ratas kostis, et päris palju on Taavi Aas ja Martin Helme pingutanud, et number oleks tunduvalt väiksem kui 1000. Ta ütles koondatavate kohta, et osa pensionieas, osadele eelpensioni ja siis võimalik saada ümberõppekoolitust.

Peaministri sõnum on, et erakorraline pensionitõus tuleb, aga kui palju, ei saa öelda? Ratas nentis, et oodatakse veel majandusprognoosi ja analüüse.

Keskerakonna suur lubadus on olnud erakorraline pensionitõus. Ratas ütles, et see tehakse ära, küsimus on, mis aastal on reaalne rahaline kate.

Kerkis ka teema, kas Keskerakond võib 2021. aastal Tallinnas võimu kaotada. Ratas sõnas, et seda hirmujuttu on räägitud aastaid. "Töötame selle nimel, et teha parim tulemus." Küsimuse peale, kas võimu kaotus oleks katastroof, arvas Ratas, et katastroofist oleks asi kaugel.

Kui mures olete Keskerakonna reitingu pärast? Ratas sõnas, et neile on natuke aega antud oma tegemisi ellu viia koalitsioonis. "Eestil seisab ees uus dimensioon. Järgmine narratiiv võiks olla seotud looduskeskkonnaga ehk kliimaneutraalsusega," viis ta teema mujale.

Kas kohtumisi on olnud, täpsustas Kuusk Ratase üldsõnalise vastuse peale. "Meiegi täna räägime sellest," vastas Ratas. Ta jätkas, et võib kõigi 101 riigikogu liikmega suhelda.

Kuusk uuris, kas Reformierakond on terve suve moosinud koalitsiooni Keskerakonnaga. Ratas ütles, et Reformierakond tahab saada valitsusse. Ta lisas, et mingeid läbirääkimisi nemad praegu ei pea.

Olete pidanud kahetsema, et EKREga koalitsiooni tegite? Ratas: koalitsioon on olnud teatud gruppidele ühiskonnas üllatav. Aga teisalt olen mõelnud, et programmiliste seisukohtade kõrval on ühiskonnas oluline see, et kui kõrgem võim valib erinevad erakonnad, kõik viis erakonda peavad olema võimelised olema kas koalitsioonis või opositsioonis. Eestile on hea, kui kõik erakonnad võivad olla ühel või teisel pool.

20. augusti õhtu kohta ütleb Ratas, et tal oli ilus õhtu lähedastega. Mingit muud põhjust - presidendi öeldu - tema sõnutsi selleks polnud, et ta roosiaeda ei läinud.

Nüüd on juttu EKRE retoorikast. Ratas leiab, et selline käitumine pole õige. "Niiviisi ei saa koalitsioon edasi toimida," sõnas ta EKRE vastakate väljaütlemiste osas (nt naistearstide aadressil - toim).

Ratas: katseaeg sel valitsusel on läbi, tegelikult pole seda olnudki. Üsna intensiivne töö ja tugeva surve all. Kas lüüa rusikaga lauale või mitte, ütlesin oma kõnes riigikogu ees, et käitumine - las laastud lendavad - oli õige 90ndate alguses, aga täna on meie ühiskond rahulikum ja küpsem.

Mida ikkagi Helmedele suvilas ütlesite? Ratas sõnas, et üks väide oli, et ta tahtis, et üks ministritest ametist lahkuks, kuid see polevat nii olnud. "Minu eesmärk peaministrina on see, et sa pead hoidma koalitsiooni töisena ja teiseks tegema kõik selleks, et kaitsta õigusriiki ja säilitada või taastada töörahu."

Ratas arvab, et ka opositsiooni siseselt pakuti teineteist üle (keda siis ikka umbusaldada, teda või Helmesid).

Kuusk viitas, et umbusaldusavalduse aegu olid Ratasel riigikogus raudsed närvid. Ratas ütles, et kõik tegid oma tööd. Ta ütles, et paljud küsimused olid sisulised, ei olnud vaid vimkaga ja kriitilised küsimused.

